Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: pixabay

Власти Карелии снова ослабили "антивирусные" ограничения: список

Правительство Карелии объявило об очередном ослаблении противоэпидемических ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

Список отмененных запретов опубликован на официальной странице правительства Вконтакте.



В частности, снято ограничение по количеству гостей на свадьбах в ЗАГСе, посетителей спортивных объектов, спортклубов и бассейнов.

Также больше не ограничивается число участников экскурсионных групп, посещающих туристические объекты, и зрителей в зоопарках.



Прибывающим в Карелию в командировки из других регионов больше не нужно иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов. Также отменены ограничения по направлению сотрудников в служебные командировки из Карелии в другие регионы;



В органах исполнительной власти республики вновь разрешено проводить личные приемы граждан.

Вместе с тем, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил, что, несмотря на смягчение запретов, в республике продолжают действовать требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции во время массовых мероприятий, в магазинах, аптеках, кинотеатрах, концертных залах и других местах большого скопления людей.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил о трех случаях смерти пациентов, зарегистрированных в минувшие сутки.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ умер житель поселка Подпорожье Пудожского района 1941 года рождения, а в Госпитале для ветеранов войн ушла из жизни жительница Суоярви 1959 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 85 человек. Из этого числа 80 человек заболели, из них 17 пациентов имеют симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и два - в крайне тяжелом состоянии.







фото: Минприроды Карелии

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

Следственные органы Бурятии инкриминируют ему совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, 24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, занятый лесными насаждениями, расположенный на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе республики в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал.

На данном участке в соответствии с действующим законодательством запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

"23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка. Данный проект включал работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадкок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После этого в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал", - говорится в официальном сообщении Следкома РФ.

Следственные органы Бурятии считают, что "в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база", поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в Следкоме России.

Ранее бурятские СМИ писали, что Щепин проработал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства до 2015 года, а потом ушел в отставку после критики главы региона, недовольного работой ведомства по тушению лесных пожаров. С 2016 по 2017 годы он работал в Управлении охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства, а в 2017 году возглавил министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

фото: pixabay

"Смерть из-за разгильдяйства": друзья погибшего под упавшей глыбой льда сказали прощальные слова

Близкие и друзья мужчины, погибшего в Петрозаводске под упавшей с крыши глыбой льда, проводили его в последний путь.

Пришедшие на похороны говорили о погибшем, как о человеке, который всегда заботился о других. Возможно, если бы он не решил почистить крыльцо от снега в тот роковой день, трагедия обошла бы его стороной.

"Светлый, добрый, отзывчивый человек... Столько людей пришло проститься с тобой! И все говорили, каким замечательным парнем ты был. Нелепая смерть в мирное время из-за разгильдяйства и халатности. Сегодня выглянула в окно - чистят крыши, вчера двор. Ты заплатил дорогую цену за то, чтобы власти уделили должное внимание этой проблеме. Чтобы мы жили. И твой последний поступок... Ты чистил крыльцо, чтобы другим людям было не скользко подниматься! Ты заботился о нас", - написала на свой странице Вконтакте знакомая погибшего.

Как сообщалось ранее, 14 марта мужчина приехал зданию организации, в которой работает его жена. Он заметил, что в офисе не почищено крыльцо и вышел на улицу, чтобы убрать снег. В это время на него с крыши упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения компании Ситилинк.

На месте трагедии побывал глава Карелии Артур Парфенчиков и рассказал, что за два дня до происшествия работники управляющей компании очищали крышу от снега и льда, но сделали это некачественно. Гендиректора компании взяли под арест, против него возбуждено уголовное дело.

фото: Столица на Онего

Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска

На автодороге возле поселка Шуйская Чупа в Карелии обнаружен автомобиль Daewoo Nexia, в салоне которого находится тело неизвестного мужчины.

По сведениям "Столицы на Онего", сообщение об этом поступило сегодня в дежурную часть полиции от местных жителей.

Они рассказали, что машина уже третий день стоит на обочине дороги.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на водительском сиденье мертвого мужчину 1984 года рождения.

По предварительным данным, на теле нет признаков насильственной смерти.

На месте сейчас работает следственная группа.

фото: pixabay

Тонувшего в реке ребенка с риском для жизни спасла 74-летняя пенсионерка из Карелии

Провалившийся под лед на реке мальчик, остался жив благодаря случайно оказавшейся поблизости пенсионерке - она рисковала жизнью, чтобы его спасти.

Как сообщает интернет-газета 47news, происшествие произошло 18 марта на реке Вуокса в Ленинградской области.

Гулявшая поблизости Светлана Жукова заметила бегущих по льду детей.

"Бегут, громко хохочут... Только подумала крикнуть им, чтобы остановились, но было слишком далеко - до них метров 100-150. И через секунду слышу крик о помощи", - рассказала Светлана Степановна.

Она поспешила к детям. Добираться до них пришлось ползком.

"Вижу: на льду сидит мальчик помладше, шести-семи лет, держит за рукав старшего, тот полностью в воде, только голова в шапке торчит, ему на вид лет 10-11. Голой рукой держится за лед и кричит: "Помогите, ведь я не умею плавать, а очень хочу жить". Так и сказал, - вспоминает Светлана. - Минут 10 он в ледяной воде точно пробыл. Видимо, младший очень крепко держал его. Повезло, иначе бы унесло течением".

Подобравшись поближе, пенсионерка замерла метрах в четырех от детей и скомандовала, чтобы тонущий активнее шевелил под водой ногами, а мальчик помладше тянул его наружу. Ей удалось до него дотянуться и вытащить обоих подальше от кромки льда. Обратно пришлось добираться до берега ползком - лед мог провалиться в любой момент.

"Одеты были в пуховики и теплые зимние брюки, это, видимо, тоже спасло. Сказала им бежать домой, вроде живут недалеко, на улице Калинина. Напоследок он обернулся и громко так говорит: "Спасибо, я вас никогда не забуду", - рассказала Светлана.

Фото предоставлено семьей Светланы Жуковой для 47news

В Приозерске она живет с декабря прошлого года, переехала туда из Карелии. В мае отметит 75-летие, у нее четверо взрослых сыновей, дочь, 11 внуков и пятеро правнуков. По словам героини, она с детства очень боится воды.

фото: Столица на Онего

Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия

Метель и мокрый снег, о которых ранее предупредил Гидрометцентр Карелии, могут стать причиной чрезвычайных ситуаций во многих районах республики.

Это следует из сообщения Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поступившего в МЧС Карелии.

Стихия начнется в середине ночи 21 марта в северо-западных и западных районах Карелии, во второй половине ночи и утром охватит большую часть территории республики, а днем сместится на юго-восток.

Ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, который будет налипать на провода ЛЭП.

Непогода грозит Петрозаводску, Костомукше, Сегежскому, Медвежьегорскому, Муезерскому, Суоярвскому, Лоухскому, Кемскому, Калевальскому, Беломорскому, Лахдепохскому, Кондопожскому, Олонецкому, Питкярантскому, Прионежскому, Пряжинскому, Пудожскому, Сортовальскому районам.



В сообщении Гидрометцентра содержатся рекомендации не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на ЛЭП.

Рекомендуется ограничить поездки на личном автотранспорте, а тем, кто намерен это сделать, убедиться в достаточности топлива, наличии инструмента (понадобятся снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), проверить зарядку аккумуляторов сотовых телефонов, сохранить номера экстренных служб, позаботиться об источниках дополнительного освещения.

Также специалисты советуют ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости отпускать их только под контролем взрослых.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району

Рейсовый автобус попал в ДТП в Карелии (ФОТО)

Рейсовый автобус оказался в кювете на автодороге Олонец-Сортавала в Карелии.

Об этом сообщили в отряде противопожарной службы Олонецкого района, чьи сотрудники выезжали на место ДТП.

Сообщение об аварии поступило 19 марта в 18.21. ДТП произошло в районе села Видлица.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе ГИБДД Карелии, в результате ДТП никто не пострадал. По предварительным данным авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Попавшему в ДТП в Карелии водителю никто не хотел помогать, пока наряд ДПС не употребил власть

На автодороге Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе Карелии автомобиль Chevrolet Niva оказался в кювете, и водитель не мог добиться помощи от тех, кто проезжал мимо.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, происшествие произошло 17 марта.

В дежурную часть полиции Пудожского района поступил телефонный звонок. В ДТП попал 61-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что не пострадал в происшествии и мог бы двигаться дальше, но самостоятельно выехать из кювета не может. Грузовые автомобили проезжают мимо, не останавливаясь на призыв водителя о помощи.

К месту происшествия был направлен наряд ДПС в составе старшины полиции Сергея Павловского и младшего лейтенанта полиции Антона Шантило. Автоинспекторы убедились, что водитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждается, однако помощь требуется, чтобы вызволить машину из снега.

Автоинспекторам пришлось остановить проезжавший мимо грузовой автомобиль, который без труда вытащил Chevrolet Niva. Водитель поблагодарил дорожных инспекторов и водителя грузовика за помощь и продолжил путь.

"Госавтоинспекция Карелии призывает водителей, кто может стать очевидцем дорожной аварии, не проезжать мимо и оказать посильную помощь. Участники ДТП могут нуждаться в медицинской помощи или просто в словах поддержки, в тёплых вещах и ином участии в их сложном положении. Такая остановка может спасти чью-то жизнь", - говорится в сообщении ГИБДД.

фото: Администрация Сортавальского поселения Вконтакте

Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло сегодня на трассе в Сортавальском районе Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, авария произошла возле поселка Хелюля.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai из Санкт-Петербурга на извилистой трассе не справился с управлением, в результате чего его машина выехала на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигался автомобиль Ford Fusion.

В результате лобового столкновения пострадала пассажирка микроавтобуса, а также водитель и пассажирка Ford - она госпитализирована.

Очевидцы аварии опубликовали фото с места ДТП на странице Сортавальского поселения Вконтакте.

фото: "Мой город". Сампо.ру

Водитель "маршрутки" в Петрозаводске не пропустил "скорую", она вылетела с дороги (ВИДЕО)

ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля скорой медицинской помощи произошло на набережной Варкауса, в районе пересечения с улицами Кирова и Ленинградская.

Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобиль "скорой" с включенными спецсигналами ехал по набережной Варкауса в сторону центра. Маршрутный автобус, двигаясь во встречном направлении, совершал маневр разворота с последующим выездом на улицу Ленинградская.

Избегая столкновения с автобусом, водитель "скорой" был вынужден выехать вправо за пределы дорожного полотна в глубокий снег. Машина остановилась всего в метре от опоры уличного освещения. Торопившаяся на вызов "скорая" застряла в сугробе, но ее помогли вытолкать пассажиры автобуса и водители проезжавших мимо автомашин. Видео: «Мой город». Сампо.ру

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Смертность от коронавируса в Карелии продолжает расти, несмотря на снижение заболеваемости

Уровень смертности от коронавируса в Карелии за минувшие сутки вырос до 58,3 случая на 100 тыс населения.

Днем ранее этот показатель составлял 57,8.

Такие данные приведены в сводке о ситуации с пандемией, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Смертность выросла одновременно со снижением количества инфицированных. За минувшие сутки было зарегистрировано 85 новых случаев заражения, а днем ранее - 104.

С 53 до 54 человек увеличилось и количество госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Количество больных на искусственной вентиляции легких выросло с 5 до 6 человек.

Уровень смертности растет и в целом по России. Он остается выше чем в Карелии - 64,2 случая на 100 тыс. населения.

фото: Столица на Онего

В Карелии запустили новый этап "мусорной реформы"

Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.

"Мусорная реформа" нашла своего инвестора", - заявил в интервью "Столице на Онего" в июле 2020 года глава Минприроды Карелии Алексей Щепин. Тогда в правительство республики поступила концессионная инициатива. Компания "МЦЕ Инвест Рус" предложила реализовать на территории Карелии концессионное соглашение, в рамках которого планировалось строительство рядом с действующей свалкой вблизи Орзеги в Прионежском районе мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. И все это время региональные власти вместе с инвестором, который в начале 2021 года получил контроль над региональным оператором ООО "Автоспецтранс", работали над документом. Только 1 марта концессионное соглашение сроком на 25 лет было подписано. Что теперь ждет жителей Карелии, которые нередко жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки в разных населенных пунктах? Кто и как будет вывозить и сортировать мусор на территории республики? Этим и другим вопросам "мусорной реформы" был посвящен брифинг в карельском правительстве.

Подробнее читайте здесь.

фото: © страница Вконтакте Ларисы Бойченко

Ментальные нарушения и СИЗО: омбудсмен назвала главные проблемы с правами человека в Карелии

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко выступила в парламенте с докладом об итогах своей работы и планах на будущее.

Она назвала главные, по ее мнению, проблемы, связанные с нарушениями прав человека.

"На этот год я ставлю серьезно тему прав людей с ментальными нарушениями здоровья, внимательнее отнестись к вопросам, связанными с национальными проектами и правами людей, которые участвуют в данных проектах...Меня беспокоит проблема...содержания под стражей. В соответствии со статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ при расследовании преступлений содержание под стражей должно быть не более двух месяцев и только в каких-то особых случаях по решению суда продлевается до шести месяцев. То, что у нас в СИЗО находятся люди по три года – это, конечно, является нарушением прав человека, это то, чем я буду заниматься", - сказала Бойченко.

Представители парламентской оппозиции раскритиковали работу омбудсмена за то, что она не упомянула о прошлогодних экологических конфликтах, вызванных планами открытия в Карелии новых карьеров или форелевых ферм, а также о многочисленных нарушениях гражданских прав из-за введенных в период эпидемии коронавируса карантинных мер.

Подробнее о критике в адрес Бойченко, читайте в статье "Я имею право сказать: "Спокойной ночи!".

фото: © Валерий Поташов

Экс-директора ГУП "Карелавтотранс" хотят допросить по делу о мошенничестве в компании

Следствие по делу о мошенничестве при продаже автотранспорта ГУП "Карелавтотранс" планирует допросить бывшего директора предприятия Дмитрия Школина.

Уголовное дело возбжудено по факту продажи принадлежавших "Карелавтотрансу" автомобилей "Газель" и "Шевроле Нива". Они были проданы по остаточной стоимости в размере 50 тыс. и 37 тыс. рублей, соответственно.

По версии следствия, покупателем стала близкая знакомая Школина.

Подробнее об этом сканадальном деле читайте в статье "Автомобили по цене металлолома".

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков считает, что "коронавирусные" маски спасают от эпидемии ОРВИ

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против отмены масочного режима, введенного из-за коронавируса - маски помогают бороться с другими заболеваниями.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"На предложения отменить масочный режим хочу сказать, что пандемия ещё не ушла. Посмотрите, какие меры действуют в других странах. Не маски - респираторы к обязательному ношению. Нельзя бросаться в крайности. Масочный режим позволяет нам плавно отменять внешние ограничения. Благодаря масочному режиму общий уровень заболеваемости ОРВИ, несмотря на весенний период, ниже эпидемиологического порога. Последнее крайне важно для разгрузки нашей медицины, нацеленной сейчас на максимальное расширение плановой помощи. Нося маску, мы спасаем человеческие жизни", - считает глава Карелии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УПАВШИЙ С КРЫШИ ЛЕД УБИЛ МУЖЧИНУ, ВЛАДЕЛЬЦА "ЯГУАРА" АРЕСТОВАЛИ И ЛЕСОЗАВОД СГОРЕЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Трагедия попала в объектив камеры.

По факту гибели мужчины, на которого обрушилась ледяная глыба, возбуждено уголовное дело.

Глава Карелии Артур Парфенчиков был на месте трагедии и сказал, что крыша было почищена, но некачественно.

В результате суд принял решение арестовать гендиректора управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, и поэтому погиб прохожий.

Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Предприниматель Гусейн Мамедов обвиняется в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

На Суоярвском лесозаводе в Карелии произошел пожар (ФОТО)

К тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Суоярвском районе привлечен пожарный поезд.

Пожар на Суоярвском лесозаводе в районе Сувилахти сняли на видео.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту пожара на Суоярвском лесозаводе

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе, сообщили в ведомстве.

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Автовокзал Петрозаводска закрылся на ремонт

Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска

Петрозаводский городской совет опубликовал проект решения, который предлагает четыре кандидатуры членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера.

Смешные новости

Плавающий фонтан за полтора миллиона рублей украсит северный поселок в Карелии

Администрация Чупинского городского поселения решила заказать плавающий фонтан, о чем сообщает сайт госзакупок.

Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи

В офисе Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге требуется уборщица на неполный рабочий день.

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"Я ИМЕЮ ПРАВО СКАЗАТЬ: "СПОКОЙНОЙ НОЧИ!"

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У главы Петрозаводска Ирины Мирошник появится первый заместитель

Эту должность, вероятно, займет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Инна Колыхматова.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Сын экс-губернатора Карелии претендует на должность зампредседателя Верховного суда

Судья Денис Катанандов - сын бывшего губернатора Карелии Сергея Катанандова - подал заявление на должность заместителя председателя Верховного суда республики.

Это следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей.

Заседание, где планируется рассмотреть заявление Катанандова, назначено на 30 марта.

Денис Катанандов получил известность в Карелии благодаря громкому судебному процессу над "петрозаводским маньяком" Антоном Ипатовым. Он обвинялся в убийстве двух девушек и еще нескольких тяжких преступлениях. Катанандов приговорил его к пожизенному лишению свободы.

Погода в Петрозаводске сегодня, 20 марта



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -14 …-7 5 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 74% день Небольшой снег, -7 …-6 6 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 73% вечер Небольшой снег, -5 6 м/с ЮЗ 740 мм.рт.ст. 82% ночь Снег, -5 …-4 5 м/с ЮЗ 734 мм.рт.ст. 87%

фото: pixabay

Мэрия предупредила об отключении электричества в двух районах Петрозаводска

На следующей неделе будет временно отключено электроснабжение на Древлянке и в районе Зимника.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

С 22 по 26 марта с 10.00 до 16.00 будет приостановлено электроснабжение Зимника. А в среду, 24 марта, в период с 10 до 16 часов энергетики отключат дома №№ 11-21 на Чистой улице. "Временные неудобства, коснувшиеся потребителей, связаны с работами на объектах электросетевого хозяйства АО "Прионежская сетевая компания", - пояснили в мэрии.

фото: МВД Карелии

Иностранных гастарбайтеров-нелегалов обнаружили на стройке жилого комплекса в Карелии

Сотрудники МВД Карелии выявили незарегистрированных иностранных рабочих на строительстве жилого комплекса в одном из районов республики.

Как сообщила пресс-служба МВД, во время проведения проверки на объекте работали 9 иностранных граждан, нанятых фирмой, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Гастарбайтеры жили в частной гостинице, но пятеро из них не были поставлены на миграционный учет - руководство отеля не оформило необходимые документы.

Администратор гостиницы привлечен к административной ответственности. Наказание грозит и фирме, которой принадлежит отель.

МВД Карелии обратилось к жителям республики с просьбой сообщать об иностранцах в территориальные подразделения полиции.

"Анонимность и конфиденциальность гарантируется", - сообщили в пресс-службе ведомства.

фото: pixabay

Ищущий любви житель Карелии решил сходить с девушкой в кино и лишился крупной суммы денег

В дежурную часть полиции Прионежского района Карелии обратился 27-летний житель одного из поселков с заявлением, что с его счета было незаконно списано около 33 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, накануне заявитель просматривал в соцсети личные страницы девушек, желая познакомиться. С одной из них завязалась переписка, собеседница предложила встретиться и сходить в кино.

Молодой человек согласился и тут же получил ссылку на сайт неизвестного ему кинотеатра якобы для заказа и оплаты билетов. Не вникая в подробности, он ввел данные банковской карты, в том числе секретный код, и вскоре обнаружил, что с его счета списалось более 16 тыс. рублей. После этого ему пришло еще одно сообщение о том, что в системе произошел сбой и для отмены операции надо снова указать реквизиты карты. Как только молодой человек это сделал, сумма причиненного ущерба увеличилась вдвое.

В МВД разъяснили, чем они могут помочь потерпевшему.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дачникам грозят новые штрафы в наступающем сезоне

Российским дачникам напомнили о новых штрафах: с 2021 года введены новые противопожарные нормы для жителей СНТ.

Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, практически с момента схода снежного покрова и до начала зимы жечь костер на участке при скорости порывов ветра более 10 метров в секунду нельзя. Кроме того, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

"Все мы понимаем, учитывая, что у нас участки в основном от 6 до 12 соток, выполнить это требование физически не представляется возможным", — отметил он.

Юрист напомнил, что согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен составить менее одного метра, а глубина — от 30 сантиметров.

По словам Петропольского, фактически из-за противопожарных норм нельзя

жечь траву, сжигать ветки или сено на участке. За это грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры. Юрист также предупредил, что оплата одного штрафа не дает иммунитет от последующих.

"Шашлыки жарить будет можно, но только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров от деревьев и строений. В противном случае вас также будет ждать штраф", — уточнил эксперт.

Новые правила противопожарного режима были утверждены правительством в сентябре прошлого года и вступили в силу в январе. Они будут действовать пять лет.

фото: администрация Петрозаводска

"Пандемия показала, что педагога не заменят технологии": Мирошник назвала "Учителя года"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вручила награды победителям ежегодного конкурса "Педагог года".

"Пандемия показала, что слово учителя, общение с учителем не заменит ни дистант, ни современные технологии. Традиционные незыблемые события, такие как "Учитель года" должны продолжаться. Учителя по-прежнему должны иметь возможность показать свое профессиональное мастерство", - сказала глава города на церемонии вручения наград.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителей определили в трех номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года" и "Специалист в области воспитания". Обладателем титула "Учитель года" стала Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков Лицея № 40. Победителем в номинации "Воспитатель года" признана воспитатель детского сада № 99 Вероника Фиофилова. В номинации "Специалист в области воспитания" лучшей стала Екатерина Рогульчик, педагог-организатор Средней школы № 8 имени Н.Г. Варламова. Всем победителям конкурса вручены дипломы, символы конкурса - "Пеликан", ценные призы и памятные подарки.

фото: администрация Петрозаводска

Уличных торговцев в Петрозаводске наказали за незаконную "предпринимательскую деятельность"

Сотрудники полиции Петрозаводска снова нагрянули с проверками в места уличной торговли и выяснили, что у продавцов нет положенных по закону документов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудники МВД и администрации города проверили торговые точки на Первомайском и Октябрьском проспектах. Там продавали непродовольственные товары, одежду, трикотажные изделия, орехи и сухофрукты.

"Проверенные торговые точки находились за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешение на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов. На основании выявленных фактов составлены протоколы об административных правонарушениях", - сообщили в администрации.

В мэрии такую торговлю квалифицируют как "незаконное предпринимательство".

"Администрация призывает горожан не приобретать товары в местах несанкционированной торговли, где реализуются товары ненадлежащего качества, без необходимых документов", - говорится в сообщении.

фото: Галина Васильева / ВК

После гибели мужчины под глыбой льда власти Петрозаводска написали инструкцию, как чистить крыши

Администрация Петрозаводска опубликовала подробные разъяснения для управляющих компаний, как они должны организовать очистку крыш от снега и льда, чтобы еще кто-нибудь не погиб.

Инструкция появилась на официальном сайте мэрии после того, как под упавшей с крыши ледяной глыбой погиб житель города, а гендиректор управляющей компании сел за решетку.

"Все мероприятия необходимо осуществлять при строгом соблюдении техники безопасности. При проведении высотных работ обязательно наличие страховочного снаряжения. Также должны быть выставлены ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться непосредственно рядом с зоной сброса снега. До момента очистки крыши - при скоплении на ней снега, появлении свесов и сосулек – необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички", - говорится в сообщении.

Отдельные рекомендации адресованы пешеходам и водителям автотранспорта.

"В период межсезонья необходимо помнить о мерах предосторожности, избегать места проведения работ по очистке кровель от снега и наледи", - пояснили в мэрии.

фото: © ТАСС / Евгений Курсков

Мокрый снег и метель ожидаются на большей части территории Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 21 марта.

В Петрозаводске ожидается облачная погода, днем будет идти мокрый снег, ночью метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С.

Атмосферное давление будет падать.

По Карелии также прогнозируется облачная погода и мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах - метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -3, -8°С, днем -2, +3°С.

фото: ГИБДД Карелии

Пассажиров авто в Петрозаводске штрафуют за непристегнутые ремни безопасности

Автоинспекторы в Карелии с начала года привлекли к административной ответственности за нарушение правил применения ремня безопасности более 1280 нарушителей.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, за это правонарушение наказывают не только водителей, но и пассажиров.

Так, 18 марта в Медвежьегорском районе инспекторы ДПС остановили такси, пассажир которого не был пристегнут ремнем безопасности.

На водителя такси были составлены административные материалы по ст.12.6 КоАП РФ "нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов". По данной статье предусмотрено наказание - штраф в размере 1000 рублей.

На пассажира такси также составлены административные материалы по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ. Ему предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей.

фото: pixabay

Владельца торгового бизнеса в Карелии наказали за несколько дней задержки зарплаты работникам

Государственная инспекция труда привлекла к административной ответственности владельца торгового бизнеса за то, что он регулярно на несколько дней задерживал зарплату работникам.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой Питкярантского района.

"Выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы пяти работникам за февраль, апрель, май, июнь, июль 2020 года. Задержка выплат составила от двух до трех дней", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Материалы были направлены в Государственную инспекцию труда Карелии.

В результате, предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях внебольничной пневмонии в Карелии

За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы еще 13 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который ведет отдельную статистику по заболевшим пневмонией.

Всем таким пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5348 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).





