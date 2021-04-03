Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Умерли еще трое: новые жертвы коронавируса в Карелии

В Карелии за сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Суоярви 1937 года рождения и житель Петрозаводска 1956 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умер житель поселка Пиндуши 1937 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 73 человек. Из этого числа 70 человек заболели, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 123 человека.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

"Новое место для пробок": установка знаков вызвала противоречивую реакцию водителей Петрозаводска

Новые знаки ограничения скорости установлены на выезде из Петрозаводска.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе установлены дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости". Они появились перед поворотом к железнодорожному переезду поблизости от бывшего поста ГИБДД.

Это известие, опубликованное в группе ГИБДД Вконтакте, вызвало противоречивые комментарии водителей.

"Новое место для пробок. Будут летом дачники тошнить", - написал один из подписчиков.

"Пусть лучше тошнят, чем бьются", - отреагировал другой автомобилист.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Депутаты парламента Карелии придумали, как собрать денег на предстоящие выборы

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, который позволит привлечь больше денег бизнеса для финансирования избирательных кампаний кандидатов в депутаты.

Законопроект подготовлен в преддверии выборов в Законодательное собрание, которые пройдут в сентябре нынешнего года.

Согласно проекту закона, предлагает увеличить долю юридических лиц в добровольных пожертвованиях в избирательный фонд кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам. Депутаты-"единороссы" предложили поднять этот порог с 20% до 50%, что открывает огромные возможности для финансирования кандидатов связанными с ними компаниями.

Такую же долю предполагается установить и для доли юридических лиц в добровольных пожертвованиях в фонды избирательных объединений.

По действующему закону о выборах депутатов Законодательного собрания Карелии предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата составляет 30 миллионов рублей, а избирательного объединения – 150 миллионов.

Кроме того, законопроектом предусмотрен ряд других поправок, в том числе, о запрете незаконной агитации в интернете.

Об этом читайте в статье "Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Поджог стал причиной пожара в доме в Петрозаводске: десятки людей эвакуировали

Причиной пожара, произошедшего минувшей ночью в многоквартирном жилом доме Петрозаводска, по предварительным данным, стал поджог.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло около полуночи в двухэтажном деревянном доме по адресу ул. Боровая д. 10б. На месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники.

Из здания было эвакуировано более 20 человек, 7 из них пришлось снимать через окна с помощью пожарных лестниц.

В результате пожара поврежден подъезд дома на площади около 10 кв. метров, это вызвало сильное задымление. Некоторым людям потребовались специальные средства защиты органов дыхания.

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль двигался по улице Шотмана со стороны площади Гагарина. Судя по видео, он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это же время грузовой автомобиль выезжал на улицу Чапаева. От столкновения легковушку развернуло на 180 градусов и отбросило на полосу встречного движения. Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: pixabay

Кандидатка на должность учителя школы в Карелии оказалась мошенницей: на кону был миллион

"Подъемные" в размере одного миллиона рублей, положенные учителям в Карелии, привлекли мошенницу - она получила право на выплату по поддельным документам.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Карелии, мошенницей оказалась одна их участниц программы "Земский учитель".

Она предъявила в комиссию поддельные документы о наличии высшего образования и получении квалификационных категорий для замещения должности учителя в сортавальской школе № 6.

Это обеспечило ей победу в конкурсе и дало право на получение одного миллиона рублей.

Факт мошенничества выявили сотрудники УФСБ и министерства образования Карелии. Выяснилось, что обвиняемая - жительница Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". За это преступление предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

фото: © Василий Смирнов/ТАСС

Прохожие в Петрозаводске пытались спасти бабушку от мошенников, но это не помогло

Очередной жертвой телефонных мошенников в Петрозаводске стала 80-летняя женщина - она перевела на их счет более 300 тыс рублей.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Карелии.

Как выяснилось, гражданке с различных номеров поступали звонки якобы от работницы службы безопасности одного из банков. Неизвестная женщина, ссылаясь на то, что со счета пенсионерки могут несанкционированно списать денежные средства, убедила ее перевести вышеуказанную сумму на свой банковский счет.

Когда пожилая петрозаводчанка начала переводить накопленные средства через банкомат, ее остановили прохожие и объяснили, что не следует этого делать, рассказав о мошенниках. Однако в ей снова стали поступать звонки, и собеседница сумела ее переубедить и добилась перевода оставшихся средств.

Дочь петрозаводчанки, узнав о случившемся, привела мать в полицию, где она написала заявление с целью привлечь мошенников к уголовной ответственности. На данный момент проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото: страница администрации Петрозаводска Вконтакте

Жителям Петрозаводска предлагают заработать на уборке и благоустройстве города

ООО "Городской комбинат благоустройства" собирается увеличить штат сотрудников для приведения в порядок улиц Петрозаводска.

Об этом сообщили в администрации города. "Все желающие могут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы. Сотрудники требуются на летний период", - пояснили в мэрии. Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +79535410845.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

Уровень смертности от коронавируса в Карелии продолжает расти на фоне снижения заболеваемости

Смертность от коронавируса в Карелии за сутки достигла 64,5 случая на 100 тыс. населения.

Об этом говорят данные о ситуации с заболеваемостью, которые разместил на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Днем ранее показатель смертности был ниже - 64 случая на 100 тыс. населения.

Эта статистика ухудшается на фоне сокрашения числа инфицированных. За сутки в Карелии коронавирусом заразились 73 человека, а днем ранее - 79.

Вместе с тем, уровень смертности в Карелии ниже, чем по России - 67,9 случая на 100 тыс. населения.

фото: страница Константина Шатенева Вконтакте

Медведи начали выходить из берлог в Карелии (ФОТО)

Петербургскому фотографу Константину Шатеневу удалось поймать в объектив первых медведей, вышедших из своих берлог в Карелии после зимней спячки.

"Когда снег ещё только начал подтаивать на весеннем солнце, а ночные заморозки сковывают всё вокруг, просыпаются и начинают выходить из берлог первые медведи. Обычно первыми пробуждаются крупные самцы…", - написал автор на своей странице Вконтакте.

Фото: страница Константина Шатенева Вконтакте

По его словам, первое время медведи держатся недалеко от своей берлоги устраивая временные лежки.

"Это необходимо для разогревания организма и появление пищевой активности. Затем, ещё по глубокому снегу, они стараются уйти т в районы с минимальным снежным покровом и в основном находятся там до первой зелёной травы", - пояснил Шатенев.

фото: © "Столица на Онего"

"Пора власть употребить!": жители Петрозаводска потребовали от мэрии остановить рост цен в "маршрутках"

Решение владельцев маршрутных автобусов в Петрозаводске повысить с 10 апреля стоимость проезда до 37 рублей вызвало шквал критики со стороны жителей города, в том числе, в адрес властей.

Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии читателей "Столицы на Онего", опубликованные после известия о планах автоперевозчиков.

"В других городах как-то умудряются менять перевозчиков, новые маршруты открывать. В Петрозаводске мэрия любое желание перевозчика исполняет, а ходят автобусы все реже и реже", – возмущается один из комментаторов.

"Ездят как хотят, нарушая правила, и когда хотят, не соблюдая графика. Автобусы – свинарники. А мы должны им платить все больше и больше! И никакой управы на этих бизнесменов нет", - написал другой читатель.

"Пора бы власть употребить!", – согласен еще один житель города.

Как отрегировала администрация Петрозаводска, читайте в статье "Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!"

фото: Центр спасения медвежат-сирот Вконтакте

Умер один из найденных в Карелии медвежат, еще двое тоже заболели

Трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии, заболели после переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра Вконтакте.

"Первые 7-10 дней после поступления медвежат в Центр всегда очень тревожные, особенно с такими маленькими медвежатами, которые поступают к нам в возрасте от рождения и до трех-четырех месяцев, именно в этот период могут стремительно проявиться проблемы с их здоровьем, связанные с перенесенным переохлаждением, стрессом, травмой и т.д. К сожалению, с карельскими медвежатами (Микли, Савва и Северина) так и произошло: у них резко стал пропадать аппетит, появилась одышка, вялость, слабость. Состояние Микли ухудшалось молниеносно: к сожалению, его спасти не удалось...", - написали в Центре.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.

фото: "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте

Фура опрокинулась на одной из улиц в райцентре Карелии (ФОТО)

ДТП с фурой произошло сегодня утром на одной из улиц Лахденпохьи.

Об этом сообщили очевиды аварии в группе "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте.

Фото: "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте

По их словам, ДТП произошло около 10.20. На месте работали пожарные. Причины аварии будут установлены в ходе проверки.

Фото: "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте

По словам очевидцев, по счастливой случайности в момент аварии на тротуаре не оказалось пешеходов.

Фото: "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Мирошник объяснила, почему мэрия отказалась от ремонта ряда участков набережной Петрозаводска

Администрация Петрозаводска решила не проводить косметический ремонт ряда участков набережной Онежского озера в ожидании серьезной реконструкции.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Ника плюс" глава города Ирина Мирошник.

"Если мы ремонтировали набережную, то мы намеренно обходили участки, которые нуждаются в капитальной реконструкции и в хорошем проекте. Работа над этим проектом уже началась... Косметика по другим частям была возможна, и мы ее выполнили, а далее предстоит серьезное берегоукрепление нашей набережной и, возможно, ее продолжение. Такие амбициозные планы мы видим на перспективу", - пояснила Мирошник.

фото: МЧС по РК

Сотрудники ГИМС измерили толщину льда на водоемах Карелии и посоветовали не рисковать

Сотрудники Пряжинского инспекторского участка ГИМС провели контрольные замеры ледовой обстановки на озере Чогозеро и реке Шуя.

О результатах сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

"На озере, средние показатели составляют от 45 до 50 сантиметров. Структура льда неоднородная. Верхний слой – это замерзший снег, на поверхности уже есть вода", - говорится в сообщении.

Специалисты обратились к жителям Карелии с призывом не выезжать на лед водоемов на автотранспорте.

"Не допускайте выезда на лед и не подвергайте себя и ваших пассажиров смертельной опасности. При выходе на лёд помните, что следует соблюдать осторожность в местах, где имеется быстрое течение, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоемы ручьи и вливаются теплые сточные воды. Если на снежном покрове имеются проталины, остановитесь! Возможно, здесь была полынья или промоина, не успевшая покрыться прочным льдом", - пояснили в МЧС.

фото: Столица на Онего

Синоптики обещают в воскресенье теплую погоду по всей Карелии, но местами будет скользко

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на воскресенье, 4 апреля.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Похожая погода ожижается в районах Карелии - облачно с прояснениями, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура ночью -2, -7°С, днем +3, +8°С.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 37 РУБЛЕЙ ЗА ПОЕЗДКУ В МАРШРУТКЕ, ОЧЕРЕДИ У ШКОЛ И ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник направила в Управление федеральной антимонопольной службы обращение с просьбой провести проверку обоснованности планируемого повышения стоимости проезда в автобусах до 37 рублей.

Тем временем, пассажиры негодуют: "Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!".

Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей? На вопрос можно ответить здесь.

Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Несмотря на новые правила приема и электронную запись, в Петрозаводске родители будущих первоклассников заступили на ночное дежурство, чтобы записать своих детей в школу, так как никому и ни во что не верят.

Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города

Многие улицы Петрозаводска оказались затоплены талыми водами, их откачивали спецтехникой.

Лужи скрывают ямы неведомой глубины. На улице Машезерская в провал на дороге упал внедорожник.

Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО).

Дела судебные

Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении сотрудника Следственного комитета Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов 30 марта вышел на свободу

По имеющейся информации, он намерен возвратиться в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина и 9-летний сын Андрей Нелидов-младший.

В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов

В первом часу ночи судья Петрозаводского городского суда Марина Носова огласила оправдательный приговор экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

Скандал

Жители Нюхчи достучались до небес и все-таки привлекли внимание властей к проблеме села

В поморском селе в Карелии полгода не могут завершить возведение временного моста

Жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор окажется в реке Нюхча, впадающей в Белое море.

Главу Карелии просят вмешаться в ситуацию с ремонтом моста в поморском селе Нюхча.

"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!"

фото: Владимир Гердо/ТАСС

Росгвардейцы пресекли драку в детском отделении больницы в Карелии

Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны выезжала в районную больницу после срабатывания "тревожной кнопки".

Как сообщили в карельском управлении Росгвардии, инцидент произошел 1 апреля в детском отделении местной больницы.



Прибывших росгвардейцев у входа встретила женщина. Она рассказала, что пришла в лечебное учреждение забрать своего ребенка. Ее сопровождал сожитель. В это же время в больнице появился бывший супруг сегежанки. Между мужчинами произошла драка.



Сотрудники Росгвардии пресекли конфликт и вызвали на место участкового уполномоченного полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Нарушители правопорядка написали заявления друг на друга.

Погода в Петрозаводске сегодня, 3 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, -1 …+3 1 м/с СЗ 743 мм.рт.ст. 84% день Облачно с прояснениями, +3 …+4 1 м/с С 744 мм.рт.ст. 66% вечер Облачно с прояснениями, -1 …+3 1 м/с СВ 745 мм.рт.ст. 83% ночь Пасмурно, -2 …-1 2 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 89%

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

По улицам Петрозаводска проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль"

Специальные автомобили для сбора вторсырья на переработку будут ожидать горожан в воскресенье в разных районах Петрозаводска.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4 апреля по своему традиционному маршруту в Петрозаводске проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль". В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.



"При посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома", - отметили в администрации.



Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Там же представлена актуальная информация обо всех инициативах экозащитников.



Средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

ГИБДД сообщила о рекордах скорости, поставленных нарушителями ПДД Карелии

Госавтоинспекция Карелии выявила серьезные нарушения скоростного режима на дорогах республики.

Одним из нарушителей оказался 28-летний житель Мурманска, который в Лоухском районе управлял автомобилем "Тойота" с превышением скорости на 76 км/ч. Скорость его автомобиля составила 146 км/ч при максимально разрешенной 70 км/ч (в зоне действия знака "Ограничение максимальной скорости" ) .

Ему может грозить крупный штраф или лишение водительского удостоверения.

А 43-летний житель Санкт-Петербурга на своем "Мерседесе" ехал по трассе в Кондопожском районе со скоростью 154 км/час. Превышение составило 64 км/час.

Нарушитель так же привлечен к административной ответственности.

С начала года на дорогах республики зафиксировано 47850 нарушений скоростного режима, в том числе 45944 с использованием камер автоматической фиксации административных правонарушений.





фото: ТАСС/Денис Кожевников

"К нам даже "скорая" не приедет": дорогу в карельский поселок замело снегом

Поселок Гайджево в Карелии оказался отрезан от цивилизации из-за того, что дорога была завалена снегом - проблему решили только после того, как вмешались власти республики.

Об этом сообщили в региональном Центре управления регионом, который отслеживает, что пишут жители Карелии в соцсетях.

Жительница поселка Гайжево написала о состоянии местной дороги. По ее словам, люди вынуждены идти пешком несколько километров от моста, который соединяет Гайжево с Кемью, чтобы попасть домой. Снега на дороге было столько, что никакая машина не проедет, но его никто не убирал.

"Мы, наверное, сами опять лопатами должны, как в том году, себе дорогу пробивать. Сама лично расчищала в прошлом году дорогу со своей мамой и ещё несколькими людьми. Ну также нельзя! Просто не дай бог что случится, к нам даже скорая не приедет", - написала женщина.

ЦУР направил эту жалобу в местную администрацию. Только после этого силами подрядной организации "Норд-Вуд" дорога к поселку Гайжево была полностью расчищена.

фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте

Минздрав Карелии нашел решение, как обеспечить аптеками сельские населенные пункты

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о вариантах решения проблемы обеспечения лекарствами жителей сельских населенных пунктов, где закрылись муниципальные и коммерческие аптеки.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, проблема возникает из-за нерентабельности аптек.

"Несмотря на то, что розничной торговлей товаров, в том числе и лекарственными препаратами, должны заниматься органы местного самоуправления, необходимо и дальше открывать аптеки совместно с "Карелфармом" и частными компаниями, обеспечивая бесперебойную торговлю лекарствами для жителей малонаселённых пунктов", - считает Охлопков.

По его словам, Минздрав Карелии совместно с "Карелфармом" на протяжении двух лет открыл в малонаселенных деревнях 5 аптек и 7 точек отпуска лекарственных препаратов.

В некоторых случаях удается привлечь частный бизнес.

"В настоящее время в Великой Губе новая частная аптечная организация подготовила помещение и будет проходить процедуру лицензирования. Задержка с открытием аптеки возникла из-за того, что при взятии проб воды и дальнейшем посеве были получены плохие результаты. В связи с этим было закуплено специальное оборудование, установлена ультрафиолетовая лампа, проведено хлорирование воды. Повторные замеры воды будут взяты 6 апреля. Кроме того, были проблемы с изменившимся в 2021 году санитарными правилами и нормами, которые касались помещений. Все проблемы были устранены индивидуальным предпринимателем. В ближайшие 2-3 недели аптека должна открыться", - заверил министр.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Предпринимателям Карелии дали день, чтобы прийти в прокуратуру

Органы прокуратуры городов и районов Карелии проведут личные приемы представителей бизнеса в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии, приемы пройдут 6 апреля с 09.00 до 18.00.

С предпринимателями встретятся работники отделов по надзору за исполнением федерального законодательства, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов юстиции, по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Также представителей бизнеса примет старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению.

фото: © Лиля Кончакова/"Республика"

Власти Петрозаводска способны планировать будущее города на 30 лет вперед, считает Мирошник

Администрация Петрозаводска выполнила задачи, считавшиеся "фантастическими" несколько лет назад, и теперь готова выполнить еще более амбициозные планы на ближайшие 25-30 лет.

Об этом в интервью телеканалу "Ника плюс" заявила глава города Ирина Мирошник, подводя промежуточные итоги реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводска, рассчитанной до 2025 года.

"В 2015 году, когда разрабатывалась Стратегия...нам казалось фантастическим выполнение этих задач, но совершенно правильно ставить амбициозные задачи... Тогда это казалось нереалистичным, но сегодня мы получили достойное финансирование на реализацию всех этих проектов, и мы можем уже проектировать более сложные задачи на перспективу не только 2025 года, но и, я думаю, что на ближайшие 25-30 лет", - сказала Мирошник.

фото: страница Надежды Еремеевой Вконтакте

Птицы остались без гнезд из-за массовых рубок кустарника в Петрозаводске

Рубки кустарника, проведенные в конце прошлого года на многих улицах Петрозаводска, лишили птиц традиционных мест гнездования.

Об этом написала на своей странице Вконтакте обеспокоенная судьбой пернатых жительница города Надежда Еремеева.

Она выложила фотографии многочисленных гнезд, которые были свиты птицами там, где прошли вырубки.

"По всему центру города - на улицах, в парках разом вырубили и вырезали все кусты. Говорят, что для омоложения. Вопрос - почему сразу все и везде? Никто не подумал о птицах, которые там всегда гнездились. Фото гнёзд сделаны в центре города - в скверах и на улицах", - написала Надежда.

Ранее в администрации Петрозаводска объясняли, что рубки кустарника - необходимая процедура ухода за насаждениями. Так "живые изгороди" омолодятся и станут весной более пышными и красивыми.

"Санитарную и формовочную обрезку насаждений необходимо проводить регулярно. Благодаря средствам, выделенным к 100-летию республики, у администрации города появилась возможность охватить работами гораздо больше территорий", - отметила заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

фото: Подари мне жизнь КРООЗЖ

Бездомных собак в райцентре Карелии отпускают на свободу с бирками

Общественная организация защиты животных в Беломорске нашла решение проблемы безнадзорных собак.

Об этом рассказала "Столице на Онего" представитель организации защиты животных Юлия Макарова.

"Мы собачек отлавливаем, стерилизуем, передерживаем и потом отпускаем. Ошейки надеваем с биркой, чтобы было видно, что собака стерилизованная. Уже несколько десятков простерилизовали", - пояснила Макарова.

По ее словам, в ближайшее время планируется открытие приюта для бездомных собак, но зоозащитникам приходится выслушивать немало критики.

"Критики в наш адрес хватает. Люди злятся, что мы с животными возимся. Но неужели лучше, когда кругом своры собак? У меня ребенок, и я тоже за него боюсь. Поэтому мы ждем открытия приюта", – сказала зоозащитница.

Подробнее о том, как в Беломорске решают проблемы безнадзорных собак, читайте в статье "Дом для "батончиков".

фото: © vk.com/rki_2020

Началась запись на подготовительные курсы абитуриентов ПетрГУ

Петрозаводский госуниверситет открыл запись на подготовительные курсы для абитуриентов по рисунку и композиции.

Об этом сообщила пресс-служба вуза.

ПетрГУ приглашает абитуриентов на курсы по подготовке к творческому испытанию для поступления на профили "Графический дизайн" и "Изобразительное искусство и мировая художественная культура".



Занятия начинаются с 12 апреля в очном формате по дисциплинам "Рисунок" и "Композиция" в Университетской школе искусств и дизайна (ул. Пушкинская, 17).



Подробная информация и запись на курсы размещены на странице школы Вконтакте.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный и без прав: задержанного в Карелии водителя отправят за решетку

Инспекторы ДПС в Сегежском районе Карелии отстранили от управления автомобилем Renault мужчину без водительских прав и в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Нарушителем оказался 59-летний житель посёлка Надвоицы. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Как пояснили в ГИБДД, такое наказание предусмотрено в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным такого права).

В лучшем случае он может отделаться штрафом размере 30 тысяч рублей.

фото: администрация Петрозаводска

"Антивирусные" правила, несмотря на спад пандемии, продолжают действовать в гостиницах Петрозаводска

Снижение заболеваемости коронавирусом в Карелии пока не дает оснований для отмены требований по масочному режиму и социальной дистанции в гостиницах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска, сотрудники администрации продолжают регулярные рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг.

Накануне инспектировались гостиницы, расположенные в центре карельской столицы. В ходе рейда персоналу объектов временного размещения напомнили о необходимости соблюдения санитарных правил. Также проверяющие убедились в выполнении требований распоряжения главы Карелии о наличии стационарных диспенсеров с антисептиком, использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции и других "антивирусных" правил.