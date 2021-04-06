Самые значимые события вторника

фото: Столица на Онего

Главу Минтранса Карелии Сергея Щебекина называют возможным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска

При этом сам министр Сергей Щебекин заявляет, что "стать мэром не хочет, у него хватает своей работы".

В проправительственных кругах обсуждается информация о возможности включения в негласный список претендентов на пост мэра карельской столицы министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 48-летнего Сергея Щебекина. В пользу этой версии, по мнению наших источников на Ленина, 19, говорит факт назначения 22 марта этого года первым заместителем главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, до этого работавшей первым заместителем министра имущественных и земельных отношений республики.

Ранее Колыхматова работала заместителем руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, позднее занимала аналогичную должность в УФССП по Московской области. При этом в обоих случаях ее руководителем был Сергей Щебекин, которого познакомившийся с ним еще в 2008 году Артур Парфенчиков 1 октября 2017 года назначил министром имущественных и земельных отношений Карелии, а с 18 марта 2020 года - главой Минтранса республики.

И если предположить, что кандидатура Щебекина действительно рассматривается на пост сити-менеджера Петрозаводска, получается, что его креатуру Колыхматову явно не случайно назначили первым замом мэра карельской столицы. Напомним, что эта должность несколько лет была вакантной.

Мы позвонили Щебекину и напрямую спросили, действительно ли его "сватают" на должность градоначальника Петрозаводска и хочет ли он стать им.

"Таких предложений мне не поступало, - засмеявшись, ответил Щебекин. – Я не хочу стать мэром, у меня хватает своей работы".

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.

фото: фото со страницы Дмитрия Медведева / https://vk.com/dm

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым

О встрече с Артуром Парфенчиковым Дмитрий Медведев рассказал на своей странице в соцсетях.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе сегодняшней встречи доложил о планах региональных властей по развитию приграничной инфраструктуры, обустройства и технического переоснащения пунктов пропуска, реализации инвестиционных проектов в арктической зоне, их транспортной и портовой составляющей". – написал Дмитрий Медведев.

Как пояснили в пресс-службе правительства Карелии, на встрече обсуждались важные для развития республики темы. Прежде всего, это скорейшее расселение аварийного жилья на Севере России и приравненных к ним территориях.



Глава республики также обсудил с Дмитрием Медведевым реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне, перспективы использования Беломорско-Балтийского канала, порта Кемь, железнодорожной и автотранспортной инфраструктур Карелии в системе грузоперевозок Северного морского пути.



Кроме того, на встрече рассмотрен вопрос реконструкции международных пунктов пропуска "Вяртсиля" и "Люття", что важно для расширения внешнеэкономических связей Карелии и страны.

Напомним, что Артур Парфенчиков и Дмитрий Медведев – бывшие однокурсники, они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.

фото: © 1istochnik.ru

Инвалида избили в торговом центре Петрозаводска

Пострадавший от побоев в торговом центре госпитализирован.

Как стало известно "Столице на Онего", 4 апреля около 17.00 в торговом центре на улице Лососинской в Петрозаводске мужчина, инвалид III группы, был избит сотрудником торгового заведения.

"В торговом центре взрослый крепкий мужик напал на инвалида (карлика больного, инвалида III группы), нанес удар по голове, все это днём, при людях под камерами, - сообщил друг пострадавшего редакции "Столицы на Онего". – К вечеру 5 апреля потерпевшему стало очень плохо, и он был доставлен в БСМП".

Как сообщили в МВД Карелии, 5 апреля из БСМП поступило сообщение, что к ним привезли 41-летнего мужчину, получившего травмы в торговом центре.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку произошедшего.

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

В Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина

В республике подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Так, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 35-летняя жительница поселка Заречный Костомукшского городского округа, в Сегежской ЦРБ - скончался 50-летний житель Сегежи, в Республиканской инфекционной больнице – 80-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 404.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 68 человек. Из этого числа заболевших – 65 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике инфицировано 44388 человек.

За минувшие сутки выздоровели еще 92 человека. Всего выписанных по выздоровлению 42062 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7206,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3127,5 случая, по Северо-Западу – 5525,2.

Накануне два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса.

фото: kremlin.ru

Путин потребовал ускорить развитие Карелии

Президент России Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в десяти регионах страны, в числе которых находится Карелия.

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и региональным властям обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития и добиться опережающего роста реальных денежных доходов населения, а также инвестиций в основной капитал в ряде отстающих регионов. В число "депрессивных" территорий включена и Республика Карелия.

Текст соответствующего поручения Владимира Путина опубликован на сайте президента страны.

Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица отстающих регионов, в том числе Карелии.

Доклад о ходе реализации поручения Владимир Путин намерен выслушать до 1 июля. Далее доклады должны происходить раз в полгода.

В число субъектов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского включены Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская область, Псковская область и Карелия.

Напомним, в 2019 году Карелия была включена в число регионов с наиболее низким социально-экономическим потенциалом.

В 2020 году сообщалось, что правительство РФ намерено направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, в том числе Карелии.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В МВД признали нецелесообразным запрет левого поворота к речному вокзалу в Петрозаводске

МВД Карелии поддержало мнение водителей о необходимости возобновления левого поворота с улицы Пушкинской на проспект Карла Маркса, сообщил депутат законодательного собрания республики Алексей Исаев.

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев в ходе отчета Министерства внутренних дел по Республике Карелия на заседании Законодательного собрания Карелии поднял вопрос о резонансной среди автомобилистов проблеме – невозможности совершения левого поворота вниз к речному вокзалу, на пересечении ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса, сообщается на сайте парламента.

Речной вокзал находится на берегу Онежского озера. К нему можно проехать по маршруту от пр. Ленина по ул. Пушкинской с осуществлением левого поворота на пр. Карла Маркса. Ранее такой маршрут пользовался большим спросом у местных жителей и туристических автобусов. Однако в 2020 году, когда новый светофор появился на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Пушкинской, Администрация Петрозаводска запретила поворачивать налево на этом перекрестке. Запрет маневра вызвал большое неудобство у автомобилистов.

Свою позицию по данному вопросу депутату Алексею Исаеву представила Госавтоинспекция Карелии. Согласно ответу заместителя министра внутренних дел Максима Корепова, запрет левого поворота с ул. Пушкинской на пр. Карла Маркса является нецелесообразным.

Однако полномочия по определению маршрутов принадлежат администрации Петрозаводска. Алексей Исаев считает, что мэрия должна изменить решение в отношении проезда по городскому маршруту, учесть позицию специалистов Госавтоинспекции и мнения местных жителей.

Напомним, с 13 марта изменилась схема движения транспорта в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Как считают в ГИБДД, новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности. Но запрет левого поворота с Пушкинской на Кала Маркса вызвал резко негативную реакцию водителей Петрозаводска.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Карельские депутаты придумали, как прекратить ночную торговлю в пивных заведениях

Лицензирование торговли пивом позволит пресечь работу ночных магазинов, которые продают алкоголь под видом заведений общепита, считают в парламенте Карелии.

Об этом говорится в подготовленном группой депутатов проекте обращения к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко. Парламентарии предлагают устранить "лазейки" в федеральном законодательстве, которые позволяют предпринимателям продавать в "наливайках" пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сидр, пуаре и медовуху.

Единая государственная автоматизированная информационная система, через которую контролируется торговля алкоголем, не позволяет идентифицировать продажи нелицензируемой продукции. В системе не отображается, где продают пиво – в точке розничной торговли, что запрещено законом, или в точке общепита, где продажа алкоголя по ночам разрешена. "К сожалению, зачастую этим пользуются недобросовестные субъекты предпринимательства, торгуя в течение установленного законодательством времени суток указанной алкогольной продукцией "в розницу", а за его пределами - "в розлив", как в объекте общественного питания, фактически круглосуточно", - говорится в тексте обращения. Как лицензирование поможет решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска - ребенок чудом остался жив (ВИДЕО)

На проспекте Ленина автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами - ребенок чудом не оказался под колесами.

Камера наружного видеонаблюдения компании "Сампо" зафиксировала инцидент на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.

Судя по видео, автомобиль, двигавшийся вверх по проспекту Ленина, старался быстрее проскочить перекресток с улицей Кирова и прибавил скорости. В это время другой автомобиль, поворачивавший на улицу Кирова, уже выехал на полосу встречного движения. Водитель первой машины, очевидно, понимая, что не успевает остановиться, свернул направо, а затем выехал прямо на тротуар. Там в это время стояли пешеходы, ожидавшие разрешающий сигнал светофора.

В результате автомобиль проехал по тротуару в непосредственной близости от пешеходов, одним из которых был ребенок. Видно, как люди в страхе разбегаются от вылетевшего на них автомобиля.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: Столица на Онего

Стал известен полный состав комиссии для назначения очередного сити-менеджера Петрозаводска

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о назначении своих членов конкурсной комиссии для определения нового сити-менеджера столицы Карелии.

Артур Парфенчиков включил в члены комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера Петрозаводска члена Общественной палаты Карелии Илью Герасева, заместителя главы республики Татьяну Игнатьеву, депутата регионального Заксобрания Анну Лопаткину и премьер-министра карельского правительства Александра Чепика.

Соответствующее распоряжение Артура Парфенчикова датировано пятым апреля.

Напомним, половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Ранее горсовет назначил своих представителей в комиссии по утверждению очередного сити-менеджера Петрозаводска. Представителями Петросовета в комиссии стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Информационный щит обрушился на автомобиль в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии на припаркованный автомобиль упал информационный щит.

Информационный щит вблизи одной из строительных площадок Петрозаводска упал на припаркованный рядом автомобиль "Škoda". Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что штормовой ветер не покинет Карелию во вторник.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО)

Подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения в магазине на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение возможной подозреваемой. Она проверяется на причастность к совершению имущественных преступлений, заявления о которых поступили в органы внутренних дел в марте текущего года.

Сотрудникам уголовного розыска удалось обнаружить, что подходящая по приметам, сообщенным потерпевшими, гражданка посещала один из гипермаркетов микрорайона Кукковка. Там же она попала в объектив камер видеонаблюдения.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90 и +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону

В российской Карелии число получивших вакцину против коронавируса оценивается в несколько десятков тысяч человек.

Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону. Как сообщила Yle, речь идет о тех гражданах, которую получили первую дозу вакцины. Всего власти Финляндии, где проживает более 5,5 миллиона человек, намерены привить около 4,5 миллиона жителей страны.

Между тем в конце марта число получивших в Карелии первую дозу вакцины "Спутник V" против коронавируса достигло 33 тысяч человек. А количество полностью привитых оценивалось почти в 25 тысяч.

Напомним, население республики составляет около 609 тысяч человек.

фото: © ГИБДД Карелии

"Ворота на Кижи закрылись": известные туркомпании Карелии просят власти Петрозаводска отменить запрет левого поворота к Водному вокзалу

Туркомпании Карелии создали петицию, в которой просят снять запрет поворота налево со стороны улицы Пушкинская на проспект Карла Маркса в Петрозаводске, а также увеличить время горения зелёного сигнала светофора на этом перекрестке.

Как стало известно "Столице на Онего", руководители карельских туркомпаний, других организаций, занятых в сфере туризма, таких как музей-заповедник "Кижи", "Турбюро "Корела", "Скан Тур - Регион", представители гостиничного бизнеса подписали петицию на имя главы Петрозаводска с просьбой пересмотреть схему движения транспортных средств к набережной Онежского озера по проспекту Карла Маркса.

Как отмечают авторы петиции, на набережной Онежского озера расположен Водный вокзал, откуда отправляется транспорт к одной из самых популярных достопримечательностей Всемирного наследия ЮНЕСКО - музею-заповеднику Кижи, и рядом с причалом находится гостинично-ресторанный комплекс "Фрегат" - один из основных объектов размещения туристов в Петрозаводске. Но с 13 марта 2021 года, когда поворот налево со стороны улицы Пушкинской на проспект Карла Маркса в сторону набережной Онежского озера запретили, подъезд к вокзалу и гостинице оказался затруднен.

"После введения запрета левого поворота подвоз гостей города к причалу на Онежской набережной стал крайне неудобен, так как автобусы теперь вынуждены идти в объезд, что значительно увеличивает время поездки, а с учетом загруженности улиц велика вероятность опоздания ко времени отправления водного транспорта. Также при движении от озера по проспекту Карла Маркса светофор горит всего 7 секунд, а стоп-линия находится достаточно далеко от светофора. В летний туристический сезон возникнет транспортный коллапс, автобусы просто не смогут выехать с данного направления", - написали создатели петиции.

Также в обращении отмечено, что на сегодняшний день, после запрета левого поворота, водители легкового транспорта совершают разворот у гостиницы "Маски", что создает аварийные ситуации.

"Длиннобазные автобусы разворот у гостиницы "Маски" выполнить в один прием не смогут, им не хватит ширины дорожного полотна, они просто создадут угрозу для возникновения ДТП. С таким положением дел, можно сказать, что ворота на Кижи закрылись", - сказано в петиции.

Авторы петиции просят:

- снять запрет поворота налево со стороны улицы Пушкинская на проспект Карла Маркса

- увеличить время зелёного сигнала светофора для выезда с проспекта Карла Маркса на улицу Пушкинскую в связи с совмещённой схемой работы светофора для пешеходов и транспортных средств.

В настоящее время петицию подписали более десятка известных и уважаемых в Карелии туристических компаний. Их представители считают, что туристический сезон в связи со сложившейся ситуацией находится под угрозой срыва. Уже сейчас туристические автобусы не могут ни нормально подъехать к Водному вокзалу, причалу и гостинице "Фрегат", ни выехать обратно. А что будет летом, когда поток туристов увеличится в десятки раз?

Всего под петицией стоят уже более 40 подписей представителей различных организаций, не только туристических, но и из других сфер бизнеса.

Напомним, что ранее свое недовольство изменением схемы движения транспорта на указанном перекрестке высказали автолюбители Петрозаводска.

фото: Пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

В Карелии судебный пристав стал актером и перевоплотился во фронтовика

Карельский судебный пристав вышел на театральную сцену, сыграв одну из главных ролей в спектакле.

Судебный пристав из Лоухского района Антон Ефимов сыграл одну из главных ролей в премьере спектакля "Это просто война", поставленного режиссером Дарьей Никулиной по пьесе белорусского писателя Алексея Дударева "Рядовые". Постановка прошла на сцене Лоухского дома культуры. Об этом информирует пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

"Актёры перевоплотились в героев Великой Отечественной войны, обычных советских людей с необычными судьбами. У каждого персонажа своя война, своя любовь, свое горе и общая Победа. По сюжету спектакля Великая Отечественная война подходит к концу. За спиной фронтовиков километры дорог и десятки городов. Искореженные судьбы, страх и ужас, любовь и дружба, жизнь вопреки смерти и Победа, одна на всех", - так пресс-служба карельских приставов описала спектакль, в котором вышел на сцену их коллега.

Сообщается также, что судебный пристав не только перевоплотился в молодого фронтовика, но еще и активно участвовал в постановке спектакля в качестве бутафора и декоратора.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске приставы арестовали "древний" ВАЗ за долги хозяина.

фото: © pixabay.com

Иностранца, укусившего полицейского, посадили в Карелии за решетку

В Петрозаводске осужден мужчина, который применил насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года сотрудники полиции должны были доставить из Петрозаводска в Санкт-Петербург 23-летнего иностранного гражданина, который находился на территории Российской Федерации незаконно и подлежал депортации. Для этого мужчина был помещен в салон автомобиля для транспортировки в аэропорт. Находясь в автомобиле, мужчина повел себя агрессивно и укусил одного из полицейских за руку.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

фото: © Минприроды Карелии

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин сегодня предстанет перед судом по бурятскому делу 10-летней давности

Следком Бурятии обвиняет бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства республики Алексея Щепина в превышении должностных полномочий.

Первое заседание по уголовному делу Алексея Щепина, возглавляющего в настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Карелии, запланировано на 6 апреля. Оно начнется в Октябрьском районном суде столицы Бурятии Улан-Удэ в 9.30 по местному времени.

Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Сам Щепин виновным себя не считает и сказал, что будет доказывать свою невиновность в суде.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Шестилетний пешеход был сбит на переходе в Карелии

В Сортавале шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

Наезд на юного пешехода произошел пятого апреля в Сортавале, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 8 утра на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" 39-летний водитель автомобиля "Saab" наехал на автомобиль "Mitsubishi", который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов.

От удара "Mitsubishi" отбросило на пешехода - 6-летнего мальчика, который в этот момент переходил проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

С начала года на пешеходных переходах произошло 16 дорожных аварий, в которых один человек погиб и 15 участников движения были травмированы, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На суд по "делу Дмитриева" в Петрозаводске вызваны свидетели обвинения

Обвиняемому в педофилии исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву пытались назначить нового адвоката.

Городской суд Петрозаводска продолжил 6 апреля рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий по отношению к своей приемной дочери, а также незаконном хранении оружия. Процесс над Дмитриевым проходит в закрытом режиме, однако, как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшнее заседание вызваны свидетели обвинения.

Юрия Дмитриева в суде защищает адвокат Виктор Ануфриев. На прошлом заседании обвиняемому пытались назначить нового защитника – Константина Кащеева, но тот отказался участвовать в процессе, пояснив, что у Дмитриева уже имеется адвокат.

Между тем в городском суде Петрозаводска были сняты ограничения на посещение, введенные в прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, поэтому поддержать Юрия Дмитриева вновь пришли многие его друзья, знакомые и общественники из карельской столицы и других городов. Они встретили известного исследователя сталинских репрессий аплодисментами.



В суде. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.



Юрий Дмитриев в суде. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая была отклонена 16 февраля нынешнего года.

фото: © pixabay.com

Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти

Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.

Врачи прооперировали 10-летнего ребенка, получившего ранение в шею на детской площадке в Кингисеппе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стрельбу устроил местный житель — злоумышленник вел огонь из окна квартиры. Сейчас медики следят за состоянием здоровья мальчика. Также стало известно, что семья школьника переехала в Ленобласть из Карелии.

Издание отмечает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично следит за ходом расследования этого дела. Сам стрелок задержан, сейчас он отвечает на вопросы дознавателей.

фото: © Нина Макарова/vk.com/sortavalafm

Глава РЖД доложил Путину о рейсах поездов в Карелии

Гендиректор РЖД Олег Белозеров назвал примером развития железнодорожного туризма запуск ретро-поезда до парка "Рускеала" в Карелии.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава РЖД сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Активно развивается железнодорожный туризм. Ежедневный маршрут на паровозной тяге, Сортавала – парк Рускеала, занял призовое место в прошлом году, организованы беспересадочные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга, пользуются огромной популярностью", - сказал глава РЖД. Это было не единственное упоминание о Карелии в беседе с главой государства. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии показатели заболеваемости COVID-19 превышают среднероссийские

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова назвала Карелию в числе регионов, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают среднероссийские.

В Роспотребнадзоре считают, что в ряде случаев регионы поспешили со снятием ограничений, установленных для нераспространения коронавирусной инфекции, заявила глава ведомства Анна Попова, пишет "Российская газета".

В России по динамике эпидемиологического процесса наблюдается стабилизация, но темпы замедлились, констатировала главный санитарный врач страны. Еще недавно в неделю фиксировалось снижение заболеваемости около 10-12 процентов, а за последнюю неделю оно не превышало 3 процентов.

Ряд регионов превышают среднероссийские показатели. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия. В 75 регионах показатель репродукции составил 1 и меньше, но в 10 субъектах Федерации он единицу превысил.

"Регионы постепенно снимают ограничения. Они начали это делать еще с февраля, в целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно", - подчеркнула Анна Попова. Она привела пример тех регионов, где уже сняли ограничения для лиц старше 65 лет. В них отмечен рост заболеваемости этой возрастной группы. Глава Роспотребнадзора указала, что изменение режима ограничений возможно, но только после формирования популяционного иммунитета. Особенно это касается граждан старше 60 лет.

фото: © "Столица на Онего"

Игорь Зубарев: "Успешная реализация закона о "гаражной амнистии" зависит прежде всего от властей на местах"

Сенатор Игорь Зубарев обсудил с руководителем Управления Росреестра по Республике Карелия введение "гаражной амнистии" на территории региона.

В минувший понедельник, 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии". Согласно документу, в течение пяти лет, с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года, владельцы незаконных гаражей, установленных в советские времена, смогут бесплатно оформить гаражный бокс и земельный участок под ним в собственность в упрощенном порядке.

Как рассказал сенатор Игорь Зубарев, получить в собственность можно будет земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. При этом потребуется подать всего одно заявление в органы местного самоуправления власти или МФЦ. Чтобы подтвердить свои права на гараж, достаточно будет представить договоры о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража. При этом в законе предусмотрено право региональных органов власти устанавливать дополнительный список таких документов.

"Гаражная амнистия" будет распространяться как на капитальные, так и на металлические "сваренные" гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Закон не коснется только "ракушек". Воспользоваться "амнистией" смогут и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.

Как отметила руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия Анна Кондратьева, в законе о "гаражной амнистии" максимально учтены пожелания граждан, которым сегодня зачастую приходится регистрировать свои права на гараж по решению суда. Но понятие "амнистия" не подразумевает того, что самострои, гаражи, на которые нет никаких документов, будут узаконены.

Полномочиями по выполнению кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под "гаражную амнистию", наделены региональные власти и муниципалитеты. Это позволит снизить финансовую нагрузку на население.

Участки для возведения некапитальных гаражей могут предоставляться за плату в соответствии со схемой, утверждаемой муниципалитетом. Региональные власти могут определять категории льготников, которые имеют право на бесплатное использование земли для размещения таких гаражей.

"Росреестр готов оказать помощь органам исполнительной власти и местного самоуправления. Нами разработан план мероприятий. Среди них – взаимодействие со СМИ, разъяснительная работа с населением, горячие телефонные линии, дни консультаций. Мы предусмотрели мероприятия по оказанию методологической и консультативной помощи органам исполнительной власти и муниципалитетов", – рассказала руководителем Управления Росреестра по Республики Карелия.

Сенатор Игорь Зубарев считает, что "гаражная амнистия" позволит не только защитить права жителей Карелии на свои гаражи, но и вовлечь в оборот объекты недвижимости и увеличить поступления в бюджет.

"Успешная реализация закона о "гаражной амнистии" зависит прежде всего от властей на местах. Время на подготовку нормативных документов, утверждение схем размещения нестационарных объектов до 1 сентября этого года у муниципалитетов есть", – считает парламентарий.

фото: © Администрация Петрозаводска

Осенью в Петрозаводске начнут устанавливать уличные таблички на русском и карельском языках

Кому их предполагается адресовать?

Осенью нынешнего года на улицах Петрозаводска начнут устанавливать новые адресные указатели на русском и карельском языках. Как пояснили в городской администрации, образцом для этих указателей послужили двуязычные уличные таблички, которые появились на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

Намерения властей Петрозаводска вернуть на ее улицы двуязычные адресные указатели можно было бы рассматривать как шаг к восстановлению исторического облика карельской столицы и ее городской идентичности. Однако выбор в качестве второго языка уличных табличек карельского, а точнее – его ливвиковского диалекта, выглядит с этой точки зрения, как минимум, странным.

Читайте подробнее в статье "Выйду на uuličču, гляну на "село"

фото: © "Столица на Онего"

КПРФ продолжает принимать анкеты желающих участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска

Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием – прием анкет заканчивается 7 апреля.

- В Петрозаводске истекают полномочия Ирины Мирошник, и депутаты Петросовета будут назначать нового мэра города (прямые выборы отменены). Власти попытаются тихо протащить на эту должность своего человека без учета мнения горожан. Мы считаем – жители Петрозаводска вправе выбрать и выдвинуть на конкурс своего кандидата, – говорится в заявлении республиканского комитета партии.

- Такую возможность предлагает КПРФ. Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс.

Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. КПРФ выдвинет на конкурс этого народного представителя. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Предлагаем всем, кто готов участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска, высылать свои анкеты на электронную почту КПРФ: npsr10@yandex.ru.

Необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также дополнительные сведения о себе. Фото – обязательно.

Анкеты принимаются с 29 марта по 7 апреля включительно (до 18.00).

Отбор кандидата будет происходить путем голосования на площадке самого интернет-издания "Столица на Онего".

Голосование на сайте "Столица на Онего" состоится с 08.04 по 16.04. (подведение итогов в 18.00). На первом этапе можно будет проголосовать за любого из претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. На втором этапе будет выбран победитель народного голосования.

Для ознакомления: информация о конкурсе на должность главы города, размещена на сайте Петросовета.

фото: источник - газета "Новости Костомукши"

Красная зона закрылась в больнице города горняков в Карелии

В Межрайонной больнице №1 Костомукши инфекционное отделение вновь начнет работу в обычном режиме, так как ковидных больных почти всех вылечили.

Как сообщается в паблике газеты "Новости Костомукши", 6 апреля в Межрайонной больницы №1 снова начнёт работу инфекционное отделение, в котором был проведён ремонт. Терапевтическое отделение вновь открывается для пациентов с неинфекционными заболеваниями, как и было до эпидемии.

"Число больных коронавирусной инфекцией, требующих лечения в стационаре, уменьшилось, - рассказал главный врач Межрайонной больницы №1 Евгений Шубин. - Терапевтическое отделение освобождается от ковидных пациентов, их переводят в инфекционное отделение, в котором 24 койки".

В инфекционном отделении, которое в течение года было красной зоной, выполнен ремонт, поделился Евгений Юрьевич. В боксах и коридорах произвели отделку и покраску стен, замену и установку некоторого сантехнического оборудования. В терапии также проведён ремонт палат и медицинских кабинетов.

Работы провели подрядчики ИП Романов и ООО "Сфера". А помогали привести помещения в порядок после ремонта технический и младший медицинский персонал больницы. Администрация Межрайонной больницы №1 выражает благодарность подрядчикам и сотрудникам учреждения.

фото: Коньков Сергей/"Деловой Петербург"

Официальная безработица в Карелии резко пошла на спад в 2021 году

Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии за первые 3 месяца 2021 года сократилось на 3 тыс. человек, или на 30% по сравнению с началом года.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, на сегодняшний день на учете в службе занятости состоит немногим более 10 тыс. человек. Руководитель Управления сравнила эту цифру с той, которая была в мае прошлого года - во время пика роста безработицы – тогда численность зарегистрированных в службах занятости достигла 18 тыс. человек. О причинах такого всплеска безработицы в прошлом году читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Сегодня Петрозаводск празднует годовщину присвоения почетного звания "Город воинской славы"

Указом президента Российской Федерации 6 апреля 2015 года Петрозаводску было присвоено почётное звание "Город воинской славы", сообщили в городской администрации.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросвета Александр Ханцевич поздравили петрозаводчан с памятной датой.

Уважаемые петрозаводчане, жители города воинской славы, дорогие ветераны!

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 6 апреля 2015 года Указом президента Российской Федерации Петрозаводску было присвоено почётное звание "Город воинской славы".

Шестой год подряд мы с гордостью отмечаем эту дату. Это дань уважения 300-летней истории Петрозаводска, но в большей степени тем, кого коснулись тяжелые испытания Великой Отечественной войны – защитникам, партизанам, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, детям войны.

Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял в оккупации, был освобожден и восстановлен. На протяжении многих лет эти люди служат для всех нас примером истинного патриотизма.

Мы благодарны поколению, которое не только выстояло в войне, но и вернуло облику Петрозаводска красоту и величие.

Результаты этого созидательного труда невозможно переоценить. Сохранить память о мужестве и героизме наших соотечественников, остаться достойными преемниками этого великого подвига - наша главная задача.

Дорогие жители города воинской славы, поздравляем вас с этой торжественной датой и хотим пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

фото: © shutterstock.com/Peefay

Житель Петрозаводска психанул и изувечил ножом родственника сожительницы

После побоев 21-летний пострадавший с колото-резанными ранами и травмой головы госпитализирован, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 46-летний житель Петрозаводска в ходе словесного конфликта с дальним родственником сожительницы схватил нож и нанёс тому несколько ударов. Потерпевшему – 21-летнему местному жителю – понадобилась госпитализация, врачи диагностировали у него колото-резанные раны и закрытую черепно-мозговую травму. О происшествии в полицию сообщили работники медучреждения.

Разыскивать подозреваемого долго не пришлось. Сотрудники патрульно-постовой службы застали его на месте происшествия.

Мужчина дал признательные показания.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии вакцинированы против ковида всего около 6% жителей

Республиканские власти намерены охватить прививочной кампанией около 60% взрослого населения региона.

В Карелии прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" получили около 38 тысяч человек. Такие данные привела в своем докладе о вакцинации населения первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен, выступая 6 апреля на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике карельского парламента. Таким образом, на сегодняшний день вакцинацией против ковида в Карелии оказались охвачены всего около 6% жителей региона.

По словам Ольги Руотцелайнен, республиканские власти намерены привить около 60% взрослого населения Карелии, или почти 293 тысячи человек. В соответствии с этими планами к настоящему моменту первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты около 13% жителей.

"Что касается второго компонента, т.е. пациенты, которые полностью завершили вакцинацию, их на вчерашний день 28 079 человек, это 9,6% от плана, 5,7% от общего числа взрослого населения и практически 46% от поставленной в республику вакцины", – рассказала замминистра.

фото: © Администрация Петрозаводска

Снижение рождаемости привело к недобору в детских садах города горняков в Карелии

В Костомукше начинают закрывать группы в дошкольных учреждениях из-за отсутствия малышей.

Как пишет сетевое издание "Костомукша онлайн", из-за снижения рождаемости в городе горняков управление образования прогнозирует недобор 30-40 малышей в будущем сентябре.

"Принято решение закрыть группу в одном из детских садов. Воспитателям предложили перейти в другие учреждения: вакантные должности есть", – сообщила начальник управления образования администрации Костомукши Антонина Ланкина.

С сентября в детские сады Костомукши пойдут дети 2019 и даже 2020 года рождения, если к сентябрю им исполнится 1 год и 3 месяца.

Напомним, в очереди на место в детском саду в Петрозаводске стоят 5353 малышей, включая младенцев и двухлеток, которых около 2,5 тысяч.