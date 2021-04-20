Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © "Столица на Онего"

Снег с дождем идет в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о предстоящем похолодании.

Как рассказали в карельском Гидрометцентре, со среды в Карелии сильно похолодает, минусовые температуры ночью будут сменяться слабым плюсом днем, пойдет дождь с мокрым снегом.

«Несмотря на то, что днем +6, из-за дождя со снегом будет казаться холоднее, — предупредили синоптики. — На высоте холодный воздух, когда осадки выпадают, они долетают до земли снежинками».

По информации Гидрометцентра, похолодание придет в Карелию уже завтра, 21 апреля, и сохранится на территории республики не меньше недели.

«Такой устойчивой погоды, как сейчас, не будет долго», — сказала синоптик.

На вопрос, появится ли «снежная каша» на дорогах, опасная для автомобилистов, которые уже успели «переобуться, в Гидрометцентре ответили, что данная проблема может возникнуть в северных районах Карелии, выше Медвежьегорска.

фото: © пресс-служба видеосервиса Premier

Путешествие топ-модели Натальи Водяновой с детьми по Карелии покажут по ТВ (ВИДЕО)

Трэвел-шоу "Русские каникулы", которые модель снимала зимой в Карелии, стартует на видеосервисе Premier в конце апреля.

Документальный сериал «Русские каникулы» выйдет 25 апреля, сообщили в пресс-службе видеосервиса. По задумке супермодели Натальи Водяновой, ее трэвел-шоу о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть её глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север.

Первые четыре серии будут посвящены югу России — Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится по русскому северу. Там Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию. Сериал «Русские каникулы» снимает продакшн «Амурские волны».

Напомним, во время путешествия по Карелии топ-модель гостила в музее-заповеднике Кижи и побывала в горном парке Рускеала.

фото: МЧС Карелии

Рыбачка из района Карелии скончалась в машине скорой помощи

Врачи не успели отогреть провалившуюся под лед женщину, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в 11.00 на пульт дежурно-спасательной службы МЧС поступил с звонок с просьбой о помощи. На озере Сямозеро, недалеко от деревни Чуралахта, двое рыбаков – мужчина и женщина – провалились под лед.

Трагедия произошла в 300 метрах от берега.

Как рассказали в МЧС, 57-летняя женщина и 64-летний мужчина пошли на рыбалку на озеро Сямозеро. Следуя по льду, женщина провалилась и начала тонуть, мужчина бросился ее спасать. Все происходящее увидели жители деревни, которые вызвали спасателей, а сами, не теряя времени, выдвинулись рыбакам на помощь. Добираться до тонущих пришлось на лодке, так как у берегов уже открытая вода и на лед не попасть.

К моменту приезда спасателей рыбаков удалось вытащить из полыньи. Женщине потребовалась помощь врачей, а мужчина от госпитализации отказался.

В результате происшествия рыбачка до больницы не доехала, скончалась от полученного переохлаждения.

фото: кадр из видео

Велосипедист жестко сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Попавшей под колеса велосипеда пешеходу на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской понадобилась помощь медиков.

В минувший понедельник, 19 апреля, в 19.16 велосипедист, двигаясь по проезжей части по улице Мелентьевой с горки, на полном ходу, сбил женщину, направлявшуюся по «зебре» к улице Советская. От сильного удара велосипедист отлетел в одну сторону, а пешеход – другую.

Суд по видео, женщина не сразу пришла в себя, ей понадобилась помощь очевидцев, которые подняли ее с асфальта. На место происшествия вызвали скорую.

Происшествие запечатлели камеры компания «Ситилинк» и «Сампо». Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее в Петрозаводске юный велосипедист врезался в машину и получил травмы.

фото: Столица на Онего

Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО)

В Петрозаводском городском суде с последним словом выступил бывший глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец, обвиняемый в мошенничестве с возвратом НДС.

В минувший понедельник, 19 апреля, экс-министра строительства, которого обвиняют в мошенничестве с НДС на сумму более 3 млн рублей, выступил с последним словом. Свою вину он по-прежнему не признает. От съемок в суде отказывается, рассказали журналисты ГТРК «Карелия».

«Подсудимый на протяжении всего следствия свою вину не признавал. И на сегодняшнем заседании, где состоялись прения стороны защиты выразил аналогичную позицию. Выдвинул свою версию событий, которые произошли, обосновывая их законным образом», — рассказала старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова.

Гособвинение просит суд признать Матвийца, для которого в настоящее время выбрана мера пресечения в виде залога, виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок до 7 лет со штрафом в 600 тысяч рублей.

Свое решение суд планирует огласить 6 мая.

Напомним, бывшего министра Дмитрия Матвийца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией «Карелэнергоресурс», которую он возглавлял в 2013–2015 годах. По версии следствия, фигурант дела создал компанию «ЛесОптТорг», с которой «Карелэнергоресурс» заключал договоры на поставку дров некоторые котельные республики. Однако на деле возглавляемое Матвийцом предприятие покупало услуги у индивидуальных предпринимателей. А затем экс-чиновник обращался в налоговые органы на возврат НДС на счет компании. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет более 3 млн рублей. Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС.

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.

фото: © Григорий Сысоев/ТАСС

В Карелии ликвидируют закрытый военный объект с радиационным загрязнением

Росатом выделил более 19 миллионов рублей на очистку территории бывшей ремонтно-градуировочной мастерской в Медвежьегорске.

В карельском городе Медвежьегорске ликвидируют руины бывшего военного объекта, где в прошлом году было обнаружено радиационное загрязнение. Речь идет о ремонтно-градуировочной мастерской, которая располагалась на территории одной из воинских частей. В настоящее время эта территория, где выявлено превышение допустимого радиационного фона, огорожена, и, как утверждают в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, не представляет угрозы для жителей города.

Росатом выделил на проведение работ по ликвидации руин военной мастерской и реабилитации прилегающей территории более 19 миллионов рублей. Очисткой территории Медвежьегорска от радиационного загрязнения займется компания «Раотех» из Сергиева Посада.

фото: © "Столица на Онего"

Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина

Роспотребнадзор предупреждает жителей Калевальского района, не соблюдающих ограничительных мер, об административно ответственности.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об усилении мер эпидбезопасности в Калевальском районе. С 18 по 30 апреля на территории ограничено проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе, из-за роста заболеваемости коронавирусом. В конце прошлой недели в районе зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией – это очень много для района, пояснил Парфенчиков. Большинство заболевших – люди старше 65 лет.

Как пишет газета "Новости Калевалы", поступает тревожная информация о возможном нарушении в Калевальском районе рядом граждан установленного режима карантина для заболевших COVID-19 и контактных с заболевшими.

"Заболевшие граждане, почувствовав себя хорошо, не дожидаясь заключения врача о выписке, не дожидаясь отрицательного теста на COVID-19 бегут в магазины, посещают другие публичные места, подвергая опасности заразится коронавирусом окружающих, в том числе детей", - сообщает издание.

Роспотребнадзор предупреждает нарушителей карантина по COVID-19 об административной ответственности – штрафах от 15 до 40 тысяч рублей.

В преддверии майских праздников эпидемическая ситуация в Калевальском районе по COVID-19 остается напряженной, поэтому Роспотребнадзор просит граждан соблюдать противоэпидемические мероприятия. В апреле и мае в районе будут проводиться проверки.

фото: © МЧС Карелии

Пожар на складе с опилками тушили в Петрозаводске 40 человек (ФОТО)

Сегодня утром на улице Заводской загорелся склад с опилками, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 20 апреля в 9.13, на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок с сообщением, что на улице Заводской, 18 горит склад с опилками площадью 400 кв.м.

На место происшествия выехали 40 пожарных и 9 единиц техники.

Огонь удалось потушить к 10.15.

На пожаре никто не пострадал, но ангар сгорел.

Причины возгорания устанавливаются, на месте до сих пор работают сотрудники МЧС.

фото: © pixabay.com

Трое пожилых жителей Карелии не смогли вылечиться от коронавируса и умерли

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 442 человека, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ умер 70-летний житель Сортавалы, в Кондопожской ЦРБ скончалась 85-летняя жительница Спасской Губы, в Медвежьегорской ЦРБ - 85-летняя пудожанка. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 442 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболевших – 66 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных в Карелии коронавирусом составляет 45286 человек.

Выздоровел 43241 пациент, за сутки выписан по выздоровлению 81 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7374,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3210,1 случая, по Северо-Западу – 5652,4.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске объявился 14-й претендент на кресло сити-менеджера

В последний день подачи документов в комиссию, которая занимается отбором кандидатур на пост сити-менеджера Петрозаводска, подана еще одна заявка.

Сегодня, 20 апреля, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводского городского округа получила документы от директора компании «Кит» Артема Тимошенко 1980 года рождения. Он стал 14 кандидатом на кресло городского сити-менеджера, учитывая, что один из претендентов ранее снял свою кандидатуру.

Об этом «Столице на Онего» сообщила депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева, состоящая в указанной комиссии.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся депутат от партии «Яблоко» Андрей Рогалевич, представляющий КПРФ ветеран МВД Андрей Гущин, автоюрист от Партии РОСТА Лев Тимошин, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

Ранее руководитель аппарата КРОО «Ассоциация юристов России» Михаил Бокша, включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля. Депутаты Петросовета должны утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: © "Столица на Онего"

В ремонтном боксе автосалона Петрозаводска сгорел автомобиль

Пожар произошел в автосалоне на Лососинском шоссе в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 19 апреля, в 13.48 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о пожаре в автосалоне на Лососинском шоссе, 39.

"Загорелся ремонтный бокс площадью 50 кв.м, где находились два автомобиля, - сообщили в МЧС. – В результате пожара одна машина сгорела, вторая получила повреждения – расплавились пластиковые элементы кузова".

Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске водитель пролетел по пешеходному переходу, едва не сбив ребенка (ВИДЕО)

Авария с участием пешеходов едва не произошла на Древлянке.

Вечером в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка-8 возле, дома на улице Чистая, 7, едва не произошло ДТП с участием пешеходов.

Водитель черной БМВ быстро проехал нерегулируемый пешеходный переход в тот момент, когда по нему уже шли люди. В момент проезда машины пешеходы находились уже на середине дороги. К счастью, переходящие дорогу люди, среди которых был и ребенок, хорошо помнили правила ПДД и остановились, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего движения.

Происшествие снято камерой наружного видеонаблюдения компании «Сампо». Автор поделилась видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В Петрозаводске начался ремонт асфальта на улице Правды

Подрядная организация снимает старый асфальт на улице Правды, сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Дорожные работы на улице Правды выполняет компания «АБЗ-Дорстрой». Рабочие частично демонтировали бортовой камень. С понедельника начались работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Общая протяжённость автомобильной дороги на улице Правды составляет 1,6 км., площадь превышает 27 тыс. квадратных метров. Там частично заменят бортовой камень, выполнят асфальтирование. Об этом информирует пресс-центр мэрии города по итогам выездного совещания, котрое провела на объекте Ирина Мирошник.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в течение 2021–2022 года в разных районах города рабочие отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. Сейчас подрядная организация также приступила к ремонту Лесного проспекта. В начале следующей недели работы начнутся на Пряжинском шоссе и Пограничной улице, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Карелии начался ремонт дороги в поселок Деревянка.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Девять человек намерены участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму

Девять кандидатов изъявили желание идти на праймериз "Единой России" для возможности претендовать на думские кресла.

Информация о карельских кандидатах, заявившихся на праймериз «единороссов» перед выборами в Государственную Думу страны, опубликована на сайте «Единой России».

В праймериз намерена принять участие 52-летняя Анна Лопаткина, депутат Законодательного Собрания Карелии. Лопаткина заявляет о своей беспартийности.

На внутрипартийную гонку отправится 49-летняя Екатерина Реутова, депутат от «Единой России» в Петросовете. Реутова также трудится директором петрозаводской школы № 8 имени Н. Г. Варламова.

В праймериз примут участие представительницы «Единой России», уже занимающие посты в партийной системе. Это Екатерина Литвинова и Арина Хейсканен. 27-летняя Екатерина Литвинова работает начальник отдела агитационно-пропагандистской работы в местном отделении «Единой России». 30-летняя Арина Хейсканен занимает партийное кресло главного специалиста по обеспечению деятельности региональной контрольной комиссии. Также она является депутатом Совета Медвежьегорского городского поселения.

В праймериз «Единой России» примет участие представительница «Народного фронта», 23-летняя беспартийная Татьяна Либман. Она является координатором по молодежным проектам регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

В числе кандидатов на праймериз числятся два молодых человека, каждому из которых по 21 году. Это представитель «Единой России» Александр Архипов и беспартийный уроженец Улан-Удэ Владимир Бакин. Оба участника праймериз не оставили о себе подробной информации.

Также во внутрипартийную гонку вольются 31-летний временно неработающий «единоросс» с дипломом инженера Сергей Манаков и 36-летний директор компании «Пит Строй» Олег Шерман, также представляющий «ЕР».

Ранее сообщалось о кандидатах, которые заявились на праймериз «Единой России» перед выборами в Заксобрание

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Подрядчики в Карелии забыли достроить три моста (ФОТО)

На дороге в Карелии стоят недостроенными три моста, подрядчик должен был сдать их еще в июле 2020 года, но работы не завершил.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Карелии прислала фото, на которых запечатлела недостроенные мосты на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск".

"Глобальный ремонт трех мостов, судя по паспорту, начался еще в 2019 году, - написала девушка. - В паспортах этих дорог указаны сроки окончания работ, когда мы должны ездить по новым мостам, но, увы, это не так".

Как следует из информации на баннерах, установленных на местах строительства мостов, все три мостовые переправы должны были сдать 30.07.2020 года.

Мост через реку Тереонкоски на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск" 105 км+250 строила компания "ДорМсотСтрой" – и не достроила.

Мост через реку Журавлева на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск" 127 км+470 строила компания "ПроектКомСтрой" – и не достроила.

И третий мост на этой же дороге, но через реку Семча строила опять компания "ПроектКомСтрой". Все начатые работы не завершены.

Редакция попыталась узнать причины незавершенного строительства, позвонив по телефону, указанному в паспорте объекта. Ответивший на звонок главный инженер подрядной организации "ПроектКомСтрой" Г.Черненко сообщил, что уже давно уволился и понятия не имеет, почему объект оказался недостроенным.

Жительница Карелии запечатлела на фото, в каком состоянии остались недостроенные переправы.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Маршруточников Петрозаводска ждет большая проверка

Массовые проверки качества работы частных пассажирских транспортных компаний ведутся в столице Карелии, сообщили в Минтрансе республики.

Поводом для широкомасштабной профилактической акции стали многочисленные жалобы горожан на низкое качество обслуживания в петрозаводских маршрутках.

Специалисты Минтранса Карелии, регионального Управления госавтодорнадзора (УГАДН), налоговой службы, представители администрации Петрозаводска и сотрудники ГИБДД принимают участие в масштабных рейдах, направленных на пресечение нарушений правил перевозки автобусами частных транспортных компаний на территории столицы республики.

Как отметила заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Юлия Мизинкова, инициатором профилактической работы выступила администрация Петрозаводска.

"Сотрудники администрации города и нашего ведомства проверяют выполнение требований постановления главы республики, направленного на соблюдение мер, призванных пресечь распространение коронавирусной инфекции: наличие у водителей и пассажиров масок, дезинфицирующих средств в салонах автобусов и проведения их межрейсовой санобработки, а также возможности для бесконтактной оплаты проезда. По линии ГИБДД и УГАДН есть полномочия по контролю технического состояния транспортных средств, порядка проведения предрейсовых осмотров, наличия всех необходимых документов – целый комплекс мероприятий. Специалисты налоговой службы проверяют правильность проведения транзакций через терминалы бесконтактной оплаты", - сказала Юлия Мизинкова.

Поводом для начала широкомасштабной проверки, которая продлится две недели, стали жалобы горожан на многочисленные факты некачественного обслуживания, допускаемые частными перевозчиками.

"При этом рейды по контролю за соблюдением противоэпидемических требований на транспорте ведутся нашими сотрудниками в постоянном режиме", - напомнила замминистра.

фото: ©Столица на Онего

В Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза (ФОТО)

На мемориале в столице Карелии осыпается облицовка и обваливаются ступени.

В Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза, открытая в столице Карелии в 1977 году. На мемориале, посвященном 28 жителям республики, которые были удостоены высшей степени отличия СССР за свои подвиги во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, осыпается облицовка, обваливаются гранитные плиты и ступени.

Напомним, галерея была создана по проекту архитектора Эрнеста Воскресенского, скульптора Людвига Давидяна и художника Эдуарда Григоряна. Открытие мемориала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, состоялось 29 октября 1977 года.

фото: pixabay

Приставы в Карелии обновили список арестованных авто, которые продают дешевле рыночной цены

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

«В настоящее время посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация следующего имущества», - говорится в сообщении на официальном сайте УФССП.

В список включены 3 автомобиля и 2 трактора. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Минэкономразвития РК

Дочернее предприятие водочной компании расширяет производство антисептиков в Петрозаводске

Владелец ПЛВЗ «Петровский» - компания «Алковорлд» - намерена расширить производство антисептиков на своем дочернем предприятии для медучреждений Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

В прошлом году, когда резко вырос спрос на антисептики, «Алковорлд» создал предприятие «Онега Премиум» для производство такой продукции. Предприятие выпускает спрей и гель под торговой маркой SeptActive (СептАктив) на основе этилового спирта.

О развитии этого направления в деятельности компании читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Клещи открыли сезон охоты на жителей Карелии

В республике зарегистрировано два первых случая присасывания клещей.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, на 15 апреля от присасывания клещей пострадали два человека. Первое обращение в лечебно-профилактическое учреждение по поводу присасывания зарегистрировано 14 апреля. От клеща пострадал 61-летний мужчина в лесу в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.

В прошлом году первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 29 марта в Пудожском районе.

Ранее сообщалось, что клещи проснулись на месяц раньше обычного.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска просит помощи в розыске подозреваемых в краже из спортмагазина (ВИДЕО)

Магазин спорттоваров в одном из торговых центров столицы Карелии вновь обокрали, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже товара из магазина.

Всех, кто располагает значимой информацией о разыскиваемых, просят позвонить в полицию по телефону: +7 953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Визовый центр Греции возобновил свою работу в Петрозаводске

Карелия вошла в число регионов, где вновь можно оформить визу в Грецию.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на визового оператора Global Visa Center World (GVCW), визовые центры Греции в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты для заявителей. Визовые центры Греции в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а также в Ростове-на-Дону возобновили свою деятельность с 19 апреля. Центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре откроются с 21 апреля. Офисы принимают заявления только по онлайн-записи, уточнили в пресс-службе оператора.

Как отметили в GVCW, все другие региональные визовые центры Греции в России будут закрыты «до дальнейшего уведомления». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время обработки заявлений может быть увеличено.

При подаче документов в визовые центры Греции нужно ознакомиться с информацией по ограничительным мерам при въезде и путешествии внутри зоны Шенгена и подписать документ, согласно которому заявители «не имеют автоматического права на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны».

Как уточняется, запись на оформление визы может быть перенесена на более позднюю дату, если у заявителя есть симптомы COVID-19.

«Мы рекомендуем подготовить заявку и все необходимые документы заранее, а оплату производить картой. Паспорта будут возвращены через курьерскую доставку с минимальными затратами. В срочных случаях их можно получить лично в ВЦ (визовых центрах — ИФ) Москвы, Новороссийска, Петербурга и еще 10 городах РФ», — подчеркнули в GVCW.

Как отмечают в Генконсульстве Греции в РФ, пассажиры до совершения посадки на борт должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка должна быть на английском языке с указанием имени и номера паспорта. Также все прилетающие должны заполнить электронную форму P.L.F. (Passenger Locator Form) за 48 часов до въезда.

Кроме того, туристам при себе нужно иметь подтверждение брони в гостинице, обратный билет и туристическую страховку. При въезде в Грецию все путешествующие должны пройти экспресс-тест для выявления антигена (rapid test), также для всех пока действует семидневный карантин.

фото: сайт правительства РК

Ликеро-водочному заводу в Петрозаводске потребовались участки для нового строительства

Компания "АлкоВорлд", которая владеет ликеро-водочным заводом "Петровский" в Петрозаводске, готова вернуться в к планам строительства дополнительных производственных корпусов.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

"Есть планы по строительству новых производственных помещений, для этого помогаем урегулировать юридические вопросы по земельным участкам. Решения по некоторым из них ожидаем буквально на этой неделе", - написал губернатор. Несколько лет назад руководитель республики говорил, что "АлкоВорлд" собирается сохранить старое здание, как памятник истории. Кроме того, предполагается обустройство всей территории вокруг завода. На каких участках предполагалось строительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Верховный суд Карелии оставил за решеткой бизнесмена, осужденного за взятку депутату Матвееву

Верховный суд Карелии 19 апреля оставил в силе приговор строителю Александру Ивину, признанному виновным в даче взятки зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву.

Напомним, что Александру Ивину за дачу взятки депутату Матвееву петрозаводский суд назначил наказание в виде трех лет колонии строгого режима и обязал выплатить 12 миллионов рублей штрафа.

Так, 19 апреля апелляционная инстанция Верховного суда республики рассмотрела жалобу строителя Александра Ивина на приговор петрозаводского городского суда и оставила его без изменений. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Дмитрий Маслов, в настоящее время защищающий Александра Ивина.

«Мы просили заменить назначенный Ивину реальный срок лишения свободы на условный, - рассказал Дмитрий Маслов. – Кроме того, ходатайствовали о снижении назначенного ему 12-миллионного штрафа, который он едва ли когда-нибудь выплатит, тем более что еще в июне 2016 года Арбитражный суд Карелии признал Ивина банкротом. Однако Верховный суд, к сожалению, не прислушался к нашим просьбам и оставил приговор петрозаводского суда в силе».

По информации Дмитрия Маслова, они намерены обжаловать это решение апелляционной инстанции Верховного суда РК в Третий кассационный суд Санкт-Петербурга.

Ранее судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева признала фактического руководителя строительной компании "Полит-Консалт" Александра Ивина виновным в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву и приговорила его к трем годам колонии строгого режима и 12 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В суде было установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.

Напомним, это коррупционное уголовное дело связано со строительством жилого комплекса "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске. Подконтрольная Ивину фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство здесь среднеэтажных домов. По версии карельского Следкома, Александр Ивин и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях "Черники" надстроить еще один этаж.

Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. За помощью в решении этого вопроса Ивин и Кротов обратились к Матвееву, которому с 2018 по 2019 год передали два из предполагаемых к передаче четырех миллионов рублей.

23 декабря Петрозаводский суд назначил Матвееву 3,5 года колонии строгого режима и 20 миллионов рублей штрафа за получение взятки. Приговор вступил в законную силу.

Кротов сразу же написал явку с повинной о даче им вместе с Ивиным денег Матвееву. Поэтому, согласно закону, Кротов был освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении. Ивин же получил реальный срок лишения свободы и огромный штраф.

фото: Лариса Султанова, ng72.ru

Власти Петрозаводска обязаны отменить запрет на установку ларьков рядом с домами по решению суда

Конституционный суд РФ разрешил размещение ларьков и других нестационарных торговых объектов на придомовых территориях – это означает неправомерность действующего в Петрозаводске запрета.

О решении суда сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, Конституционный суд РФ в постановлении от 19 апреля 2021 N 14-П определил, что органы местного самоуправления не вправе запрещать размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории, если есть согласие собственников жилья и не нарушается федеральное законодательство. В федеральном законодательстве такого запрета нет - он был упразднен в начале 2021 года правительством РФ. «Органы местного самоуправления, установившие в правилах благоустройства территории муниципального образования запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории многоквартирного дома, должны привести свои нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством и постановлением Конституционного суда РФ», - пояснила бизнес-омбудсмен. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: администрация Олонецкого района

В Карелии уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос в 1,6 раз

За неделю в республике зарегистрировано 143 случая заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

С 12 по 18 апреля уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос в 1,6 раз. Было зафиксировано 143 случая, в то время как в течение многих недель регистрировалось в среднем 94 случая. Превышение среднемногонедельного показателя произошло за счет Олонецкого и Пудожского районов.

В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями взрослых – 8 человек и детей до 14 лет – 135 человек. Среди маленьких пациентов 82 – дети школьного возраста, 19 дошкольников.

Напомним, 8 апреля в школе №1 Олонца была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди младшеклассников. Установлено, что этиологическим агентом вспышки является норовирус 2 генотипа. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что при проверке были зафиксированы нарушения в организации работы пищеблока. Претензии появились к хранению и доставке продуктов, обработке инвентаря и так далее.

После отравления детей в школе Олонца компанию общепита оштрафовали и выгнали.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСC

Планируется строительство первого в Карелии технопарка для производства пищевых продуктов

Власти Карелии планируют строительство в 2022 году третьего в регионе технопарка – его основным профилем будет производство пищевых продуктов.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии.

"На 2022 год мы также планируем поучаствовать в федеральной программе. Планируем зайти с проектом создания на территории региона технопарка по переработке пищевых продуктов. Я думаю, что у нас должно получиться, и мы получим федеральное финансирование… Резидентами уже будут производители пищевых продуктов", - сообщил Родионов. Какие возможности получат резиденты технопарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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В Петрозаводске пройдет субботник в сквере Карельских рун

Субботник приурочен к Году карельских рун, который объявлен в Карелии.

В Петрозаводске 27 апреля пройдет субботник по уборке территории сквера Карельских рун. Он появился на городской карте недавно – сквер расположен в районе Анохинского проезда, по соседству с колледжем железнодорожного транспорта.

Субботник приурочен к Году карельских рун, который объявлен в Карелии. С инициативой проведения уборки сквера выступило республиканское министерство национальной и региональной политики, и ее поддержали городские активисты, выступающие за сохранение и развитие карельского языка.

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Житель Карелии накинулся с кулаками на соседа из-за неправильной парковки

Ранее судимый житель Сегежи, которому не понравилось, как его сосед припарковал машину, устроил мордобой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратились работники местного травмпункта и сообщили о поступившем к ним 51-летнем горожанине с ушибами лица. По словам пациента, травмы ему нанёс незнакомый молодой человек, проживающий с ним в одном доме.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к преступлению причастен 27-летний ранее судимый сегежанин. Ему не понравилось, как сосед припарковал машину. По версии дознания, подозреваемый ударил потерпевшего кулаком по лицу, после чего покинул место происшествия. Пострадавший же поспешил в травмпункт.

По статье «побои» возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

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Сокращается не только реальная, но и номинальная зарплата в ряде отраслей экономики Карелии

Реальная зарплата населения Карелии с учетом инфляции в феврале сократилась на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на фоне роста номинальной зарплаты.

Об этом говорят данные Карелиястата.

В ряде видов экономической деятельности сократилась не только реальная, но и номинальная зарплата. В добыче полезных ископаемых средняя начисленная заработная уменьшилась на 16%, в строительстве – на 4,3%, в области здравоохранения и социальных услуг – на 6,7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 3,8%. Какой размер средней зарплаты показала официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".