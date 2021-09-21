Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: pixabay

«Будьте осторожны»: в Петрозаводске мужчина на темной улице преследовал девочку, пока его не спугнули прохожие

Вечером в Сулажгоре девочка-подросток убегала от неизвестного мужчины, который преследовал ее в темноте, - полиция Петрозаводска проводит проверку по данному факту.

В паблике «Подслушано в Птз» появилось сообщение о том, что 25 сентября, в субботу, с 19.00 до 20.00 в Сулажгоре неизвестный преследовал девочку-подростка. От беды ребенка спасли неожиданно появившиеся прохожие, которые спугнули преследователя.

«Будьте осторожны мамы и папы! 25.09.2021 в промежуток с 19:00 до 20:00 на мою дочь практически успел напасть мужчина, который преследовал ее от троллейбуса в сторону Сулажгоры! Вот буквально сейчас откачала дочь от стресса… В полицию заявили», - написала петрозаводчанка.

По словам горожанки, неизвестный гнался за ее дочкой до тех пор, пока навстречу не показался прохожий.

«Он ей кричал, что не за ней бежит! Дочь упала и сильно ушиблась, вскочила и добежала до магазина в слезах, там были люди, но, к сожалению, ни один человек даже не поинтересовался, всё ли в порядке у ребёнка, хотя она вся была в грязи, в крови и плакала. К слову, у магазина стояла женщина с собакой и мужчина. Прошу откликнуться свидетелей, так как кто-то же помешал маньячеле этому совершить свои деяния», - написала женщина в соцсети.

Женщина обращается ко всем прохожим в Сулажгоре: «Неужели вас, взрослых людей, не насторожило, что по улице бежит вся испачканная и в слезах девочка?! Никто не помог ребенку».

В МВД Карелии подтвердили «Столице на Онего», что 25 сентября в 20.00 к ним поступило заявление от горожанки о преследовании девочки 2005 года рождения неизвестным мужчиной в Сулажгоре . Правоохранители начали проверку полученной информации.

Напомним, ранее в соцсети жители Петрозаводска пожаловались, что им страшно за детей, которые возвращаются вечером из школы после второй смены и с тренировок, так как в город погружен во тьму, по улицам бегают крысы и общественный транспорт вечером практически не ходит.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

За сутки в Карелии 188 человек заразились коронавирусом и двое умерли

За время пандемии в Карелии коронавирусом заразились 65073 человека, 855 ковидных больных скончались.

По данным на 26 сентября, инфицированы 188 человек, все заразившиеся не были привиты. Заболели 186 человек, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 185 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 713 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4, двое из них на инвазивной вентиляции легких.

За сутки зарегистрировано еще два летальных исхода от коронавируса.

На 26 сентября выписаны по выздоровлению 194 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 65073 человека, умерли 855 пациентов, выписаны по выздоровлению 61930 человек.

Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске

В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину, которая выбежала на пешеходный переход под мигающий "зеленый".

Сегодня утром, 26 сентября в в 10.23, на пересечении улиц Красная и Антикайнена, произошло ДТП.

Водитель легкового автомобиля, совершая поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная, сбил женщину, которая бежала по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина ударилась о капот, упала на дорогу и поползла, держась за голову.

Отметим, ДТП произошло на пустынной улице.

Видео происшествия опубликовано в паблике «Подслушано у волителей Птз и Карелии».

фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике

Журналист «Столицы на Онего» разбирался, почему при расчете прожиточного минимума по новой методике не учитывается стоимость потребительской корзины.

Новая методика установлена согласно федеральному закону «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». По этому закону величина прожиточного минимума в российских регионах на очередной год устанавливается в порядке, определяемом правительством страны.

По прежней методике прожиточный минимум рассчитывался с учетом стоимости условного минимального набора товаров и услуг. Как пояснили в Управлении труда и занятости Карелии, по законодательству потребительскую корзину утверждают депутаты. Этот минимальный набор был утвержден постановлением Законодательного собрания республики Карелия. Но есть еще приказ Росстатата о методологии расчета потребительской корзины. Это делается для сравнительной оценки покупательской способности населения. В перечень входят 83 наименования товаров и услуг. В их числе не только товары повседневного спроса, но и, например, водка. Ее количество указано из расчета 10 литров в год на человека. В фиксированный набор входит и помывка в общественной бане — 52 раза в год.

Согласно разъяснениям Управления, прожиточный минимум, рассчитанный по прежней методике, мог ежеквартально меняться. Из-за сезонного снижения цен на продукты питания уменьшалась и стоимость потребительской корзины, а это автоматически приводило к снижению величины прожиточного минимума.

По новой методике прожиточный минимум на душу населения устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации, который для каждого региона устанавливает правительство России.

Подробнее о том, как теперь рассчитывается прожиточный минимум, читайте здесь.

фото: © pixabay

В Карелии будут судить 58-летнего педофила, который в лесу приставал к ребенку

В Костомукше под суд пойдет педофил, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователями следственного отдела Костомукши завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В сентябре 2016 года в правоохранительные органы поступило заявление, согласно которому неустановленное лицо, находясь в лесном массиве, расположенном вблизи ул. Первооткрывателей в Костомукше, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.



© ОУР ОМВД России по Костомукше

Данное преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако в результате кропотливой совместной с сотрудниками полиции следственно-оперативной работы, обвиняемый был установлен, задержан и заключен под стражу.

При проведении следственных действий обвиняемый признал вину и не отрицал свою причастность к данному преступлению.

В настоящее время следователями допрошены все участники тех событий, проведен весь комплекс следственных мероприятий, собрана необходимая доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

фото: МЧС Карелии

Три автомобиля столкнулись в Кондопожском районе Карелии

Движение по трассе затруднено, сообщают очевидцы.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня днем, 26 сентября в 15.06, в Кондопожском районе, на 604 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», столкнулись две иномарки и фургон.

По предварительной информации ГИБДД Карелии, в ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.



Фото: «Республика»/Эдуард Тур



Фото: «Республика»/Эдуард Тур

фото: Подслушано в Петрозаводске

«Что творится на улице»: жительница Петрозаводска пожаловалась на темноту, крыс и отсутствие автобусов

Петрозаводчанка поинтересовалась у градоначальников, как без страха жить в городе, где темень на улице, бегают крысы и не ходит общественный транспорт.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост боли от горожанки, которая рассказала, что ей страшно за детей, которым вечером после второй смены приходится возвращаться домой по темным улицам, где бегают крысы.

«Уважаемые градоначальники, что творится на улицах? Живу практически в центре, в 19 часов пошла в магазин, темень... Фонари вроде горят, но толку нет! А крысы, они кишат! И даже не боятся людей! А как же дети, как детям в такую темень добираться с учёбы (вторая смена), с тренировок? Родители работают, многие дети ходят одни, мне взрослой страшно-то ходить! Общественный транспорт вечерами не ходит, фонари вроде есть, но толку нет, крысы бегают по центральным улицам», - написала горожанка.

фото: газета "Беломорская трибуна"

Организаторы субботника в городе на севере Карелии все-таки дождались добровольцев и убрали берег реки от мусора

В Беломорске состоялась экологическая акция по очистке берега реки Выг, хотя добровольцев было мало, а депутаты горсовета и вовсе отсутствовали.

Ранее газета «Беломорская трибуна» сообщила, что сегодня на 10 часов утра был назначен субботник, во время которого планировалось очистить от мусора берег реки Выг, но организаторы никак не могут дождаться добровольцев – никто не идет.

Чуть позже в паблике появилась информация о том, что субботник все же состоялся.

«Сегодня на набережной ул. Первомайская прошла очередная экологическая акция по очистке берега реки Выг. Желающих принято в ней участие, правда, было немного», - написали организаторы.

В акции, по информации паблика газеты, приняли участие представители администрации, волонтеры, секретарь местной партии "ЕР" и постоянная участница всех акций по благоустройству, субботниках - Ирина Кондратьева.

«Депутаты горсовета по каким-то, наверное, объективным причинам, в субботнике не участвовали. В отличие от самых маленьких наших земляков - Алексея и Александра Заховаевых», - написали в «Беломорской трибуне».

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Почему журналистов не пустили на суд по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука

Восьмого сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева не пустила прессу в зал, где проходило первое заседание по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности.

Процесс по «делу Боднарчука» формально является открытым, но фактически его с самого начала закрыли от глаз общественности, объяснив свои действия необходимостью соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Работники прессы пожаловались на ограничения своих прав со стороны работников суда, проявивших острую заботу о здоровье журналистов именно в период рассмотрения самого резонансного уголовного дела последних лет. Репортеры получили ответ из суда, пропитанный смесью бюрократизма и абсурда. Так, работники СМИ узнали, что судебный процесс может быть открытым и закрытым одновременно.

Что ответил суд, читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Оставшиеся дома избиратели определили результаты выборов в Карелии

По результатам выборов в Карелии «Единая Россия» в ближайшие пять лет сохранит доминирующее положение на политическом поле.

Явка по итогам выборов в Госдуму по Карелии составила около 40 процентов, что позволило нашей республике выбиться из списка регионов с самой низкой активностью избирателей.

Менее активными на выборах оказались, например, жители соседнего Санкт-Петербурга, где на участки для голосования пришли 37,3% избирателей, а также жители Владимирской, Новосибирской, Иркутской областей, Хакасии.

Тем не менее, в целом явка по России составила 51,7%, и Карелии пока далеко даже до этих показателей. Около 60% избирателей республики в дни голосования остались дома или на дачах, и в большей степени именно это определило результаты.

Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила результаты выборов в регионе, признав их состоявшимися и легитимными, поэтому и мы подвели некоторые итоги выборной кампании.

Об умном голосовании за Слабунову, о втором месте КПРФ и распылении голосов между малыми партиями читайте здесь.

фото: источник - «Подслушано в Петрозаводске»

Две беременные козы бегают по Петрозаводску

Хозяева просят помочь поймать сбежавших коз, пока их не загрызли собаки.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» в минувшую пятницу появилось сообщение с просьбой о помощи.

«Сегодня, 24 сентября, в районе Голиковка/Зарека по ул. Мерецкова пропали 2 козы, беременные. Козы могут находиться в любом районе города, так как быстро бегают. Очень боимся, чтобы собаки не сгрызли», - сообщили хозяева сбежавших коз.

Нашедших или увидевших коз просят звонить по номеру +7911-430-64-10.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии водитель на иномарке не смог ночью удержаться на дороге и попал в ДТП

В Прионежском районе иномарка пала в кювет, водитель получил травмы, сообщил в ГИБДД Карелии.

Сегодня ночью, 26 сентября в 3.20, на 7 км автодороги «Деревянное-ст. Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта» 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель травмирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже кроссовок (ВИДЕО)

Подозреваемый попал в объектив камеры наблюдения в торговом центре, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, запечатлённого камерой видеонаблюдения. По мнению правоохранителей, он может быть причастен к краже кроссовок, совершённой в торговом центре в августе текущего года.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

фото: Видео от Kurt Kabein

Мотоциклисты Карелии закрыли сезон под контролем ГИБДД (ВИДЕО)

Мотоциклисты колонной проехали по Петрозаводску в честь закрытия сезона.

Участник паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместил видео, на котором запечатлел, как мотоциклистыколонной едут по центру Петрозаводска.

«Мотоциклисты закрыли сезон, колонну сопровождала машина ГИБДД», — написал автор видео в комментарии.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Что-то нет желающих»: в городе на севере Карелии жители не пришли на субботник

В Беломорске не нашлось желающих очистить от мусора берег реки Выг.

В паблике газеты «Беломорская трибуна» утром появилось тревожное сообщение о организаторов субботника, которые не смогли дождаться добровольцев, чтобы пойти и очистить берег реки Выг от мусора.

Организаторы стояли и ждали, а добровольцы все не появлялись.

«Друзья, что-то нет желающих... Мы напротив Центра занятости! Ждём!» - сообщается в «Беломорской трибуне».

Ранее администрация Беломорского района пригласила неравнодушных горожан принять участие в мероприятии, которое пройдет в рамках акции «Вода России».

И 26 сентября в 10.00 на набережной ул. Первомайская запланирована была очередная экологическая акция по очистке берега реки Выг. Неравнодушных горожан приглашали присоединиться к мероприятию.

Участникам обещали предоставить весь необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

Также добровольцы могли стать волонтерами акции «Вода России».

фото: © Минздрав Карелии

За один день в Карелии 42 ребенка заразились коронавирусом

Число детей с COVID-19 в республике продолжает расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В субботу, 25 сентября, по данным Минздрава республики, в Карелии COVID-19 обнаружен у 51 ребенка.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6926 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6604 ребенка.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса и две смерти. С начала пандемии в республики заболели 65073 человека, выписаны по выздоровлению 61930 пациентов, умерли 855 человек.

фото: sobe.ru

Единственный в Карелии центр, оказывающий помощь женщинам с детьми в трудной ситуации, просит денег на выживание

Социальный центр «Мама-Дом» собирает деньги, чтобы продолжить работать и помогать женщинам с детьми, оказавшимся в трудной ситуации.

«Друзья, очень нужна поддержка. Примем с благодарностью любую сумму. Женщины, прибывающие в центр, получают помощь совершенно бесплатно, но при этом центр несет ежедневные затраты по коммунальным платежам, аренде, выплатам заработной платы, налогов штатным сотрудникам. На сегодняшний день государство не оказывает существенной поддержки НКО. Некоммерческим организациям самим приходится изыскивать средства на текущую деятельность и содержание помещений для реализации социально значимых проектов», - сообщается в паблике центра «Мама-Дом».

Создатели центра рассказали, что для работы приюта для женщин с детьми необходима стабильная финансовая помощь. Каждый месяц перед фондом стоит острый вопрос по оплате труда сотрудников, работающих в приюте, и оплате коммунальных расходов: электроэнергия, отопление, вода, содержание помещений, аренда.

«Поддержите, пожалуйста, единственный в Карелии центр для мам, предоставляющий временный приют. Очень нуждаемся в вашем участии!» - просят организаторы.

Сумма сбора: 88530 руб. (до 30 числа каждого мес.)

Собрано сентябрь: 38560 руб.

Осталось собрать: 49970 руб.

До конца сбора: 9 дней.

Если захотите помочь приюту для женщин с детьми, которые бежали от избивающих их мужей, лишились дома по каким-то причинам, остались на улице без средств к существованию, то реквизиты для перевода средств можно найти здесь.

фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

За время пандемии в России от коронавируса умерло 203 900 человек

За сутки в России от коронавируса скончались 805 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России выявлено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 1 758 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 420 913 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 604 604.

За прошедшие сутки выздоровел 13 671 человек.

За сутки был зарегистрировано 805 летальных исхода — это наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 203 900.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 189,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 509 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 сентября остаются 1 256 970 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 188 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано две смерти, выздоровели 194 пациента.

фото: МЧС Карелии

Сотрудники ГИМС Карелии убрали мусор на берегу озера в Суоярви, а в Беломорске на субботник собирали добровольцев

В Суоярви сотрудники ГИМС в рамках акции «Чистый берег» собрали 16 мешков мусора на берегу озера, сообщили в МЧС Карелии.

В рамках Всероссийской экологической акции «Чистый берег» сотрудники Суоярвского инспекторского участка ГИМС совместно представителями администрации муниципального образования провели мероприятие по наведению порядка на береговой линии озера Суоярви.

Участники акции активно принялись за работу. Общими усилиями за несколько часов работы от мусора очистили около 150 метров берега и собрали 16 мешков мусора.

В МЧС напомнили, что Всероссийская акция «Чистый берег» была объявлена МЧС России в 2014 году. Данная акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения водоемов и береговых зон, а также на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов.

Ранее сообщалось, что в Беломорске добровольцы не спешили на субботник для очистки от мусора берега реки Выг.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИТОГИ ВЫБОРОВ, ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА И СМЕРТЬ В СИЗО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП -3 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму



фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Также партия «Единая Россия» завоевала больше всего мест в Петросовете.

И 16 из 18 мандатов в Законодательное собрание республики тоже оказались у представителей партии власти.

Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии.

«Единая Россия» проиграла выборы только в Кемский городской совет.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.

Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.

Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы



фото: © Следком Карелии

Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии. Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.

Задержанный умер во время проведения реанимационных мероприятий.

Друг умершего в СИЗО, так же задержанный за покушение на убийство, был арестован судом Костомукши на два месяца.

ЗВЕЗДА В МОМЕНТЕ

Журнал Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России



фото: © Somanyhorses

Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.

Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу



фото: © страница «Пацанки» в Инстарам

Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».

ДРУГАЯ ТЕМА

Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района



фото: © Артур Парфенчиков

На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад



фото: кадр из программы «ВЕСТИ Карелия» © ГТРК «Карелия», 2013

В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году

Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют осенью отремонтировать дороги



фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.

Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска



фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.

P.S.

В Карелию идет бабье лето



фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.

Погода в Петрозаводске сегодня, 26 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +8 …+9 3 м/с СВ 745 мм.рт.ст. 95% день Небольшой дождь, +9 …+10 3 м/с С 749 мм.рт.ст. 89% вечер Пасмурно, +8 …+9 1 м/с С 753 мм.рт.ст. 92% ночь Пасмурно, +7 …+8 1 м/с СЗ 756 мм.рт.ст. 96%

фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Стало известно, кому с 1 октября поднимут зарплату

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций.

Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других, пишет РИА Новости со ссылкой на «МК».

В среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

фото: © Артем Коротаев / ТАСС

Полицейские в Карелии помешали рецидивистам незаконно обогатиться на 3 тысячи рублей

В Суоярви трое рецидивистов пошли на дело, но полицейские не дали им шанса довести преступление до конца, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полиции Суоярвского района возбдили уголовное дело по статье «Кража». По версии полиции, фигуранты – трое ранее судимых горожан 41, 43 и 53 лет – похитили имущество, принадлежащее 38-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже 130 кг лома чёрного металла. Мужчина пояснил, что неизвестные, сломав забор, проникли на неохраняемую территорию недействующего предприятия и незаконно завладели хранившимся там металлолом. Причинённый материальный ущерб составил 2,7 тысячи рублей.

Людей, совершивших кражу, сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемые дали признательные показания и добровольно выдали похищенное.

Жители Суоярви планировали сбыть добытый незаконным путём лом чёрного металла, однако не успели осуществить задуманное. Рецидивистам грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: pixabay.com / lechenie-narkomani

Росгвардейцы в Карелии сорвали планы 11 злоумышленников

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли 11 попыток кражи за неделю, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия с 17 по 24 сентября совершили 332 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 нарушителей за административные правонарушения, 4 – за уголовные.

Вневедомственная охрана Карелии осуществляет охрану всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей.

фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

В понедельник в Карелии потеплеет до +15

О погоде на 27 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 27 сентября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура воздуха ночью составит +4, +6°С, днем потеплеет до +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.

Ночью похолодает до +1, +6°С, местами до -2°С, днем воздух прогреется до +10, +15°С.

фото: Сергей Юдин/ ИА "Республика"

На лыжной трассе в Петрозаводске участники субботника убрали кусты, прутья и траву

На лыжной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске прошел второй субботник.

Минувшая суббота оказалась дождливой, но и в такую погоду субботник по подготовке трассы «Фонтаны» к первому снегу состоялся. Он не был таким массовым, как первый, но участники, пусть в меньшинстве, но дошли до развилки, убрав кусты, ветки, прутья и лишнюю траву, сообщает «Петрозаводск спортивный».

«До развилки почистить трассу получится, а дальше, чтобы пройти на 7-8 километров в лес, потребуются более масштабные силы. Работы много. Надеемся на помощь неравнодушных людей», — сообщил в субботу с места события представитель компании по прокату спортивного инвентаря« SkiLab», обслуживающей трассу «Фонтаны», Виталий Лужанский.

Дирекция спорта Петрозаводска планирует благоустроить трассу «Фонтаны» до конца октября.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Глава Минэкономразвития Карелии поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Сегодня вся страна отмечает День машиностроителя, и министр экономики Карелии Олег Ермолаев сказал слова поздравления машиностроителям республики.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

От имени Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Машиностроение играет важную роль в социально-экономическом развитии нашего региона и государства в целом.

Сегодня машиностроение выходит на новый технологический уровень, реализует масштабные проекты, воплощает смелые конструкторские и инженерные решения.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий Республики Карелия обеспечивается трудом многочисленных коллективов рабочих и инженерно-технического персонала.

Хочу искренне поблагодарить всех машиностроителей Республики Карелия за трудолюбие и новаторство, профессионализм и ответственное отношение к делу, а также за весомый вклад в развитие экономики. Особые слова признательности ветеранам отрасли, которые заложили основу для успешного развития предприятий.

Желаю Вам новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

фото: © pixabay.com

Размер материнского капитала будет увеличен, заявили в правительстве

Правительство планирует вновь увеличить размер материнского капитала в 2024 году.

Размер материнского капитала будет увеличен в 2024 году, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет 47news со ссылкой на телеканал «Известия».

Как передаёт телеканал "Известия", выплата на первого ребенка составит 544 301 рубль, сейчас 483 881 рубль. На второго ребенка сумма меры господдержки станет 719 274 рубля, в настоящее время она - 639 431 рубль.

На эти цели в 2022–2024 годах направят свыше 1,6 трлн рублей. На ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в 2022–2024 годах выделят почти 960 млрд рублей.

Напомним, как сообщалось ранее, материнские выплаты будут заметно увеличены и в 2022 году.