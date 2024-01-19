ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Отмена поездов, Суоярви без автобусов и любимая туристами Карелия

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск

Причина отмены рейсов - ремонтные и профилактические работы на железной дороге.

Город в Карелии рискует остаться полностью без общественного транспорта

Из Суоярви уходит единственный перевозчик на городских и междугородних маршрутах.

Город в Карелии стал самым популярным направлением в стране для бронирования апартаментов

Приладожье Карелии вновь привлекло туристов с разных уголков России.

Соболезнования

В деревне на западе Карелии простились с погибшим на СВО бойцом

В ходе спецоперации погиб уроженец деревни Хийденсельга Стасис Скруйбис.

«Она была заботливой мамой для всех», - ушла из жизни преподаватель пединститута Карелии

Скончалась известный педагог, бывшая заведующая кафедрой информатики КГПИ Дорис Ивановна Дубровская.

Мобилизованный житель Карелии погиб на СВО

Власти Беломорского округа сообщили о гибели старшего сержанта Алексея Кулешова.

«Печальная новость в начале года», — ушла из жизни известная в Карелии тренер по фигурному катанию

Скончалась Мария Щур, посвятившая себя развитию фигурного катания в республике.

В ходе СВО погиб еще один уроженец Карелии

На спецоперации погиб житель Муезерского района Карелии.

«У нас потери...» — двое жителей Карелии погибли на спецоперации

Двое жителей Сегежского района Карелии погибли в ходе специальной военной операции.

В двух районах Карелии проводили в последний путь земляков, погибших на спецоперации

В Прионежском и Лахденпохском районах попрощались с ребятами, погибшими на спецоперации.

Дорожная хроника

На севере Карелии в жуткой аварии сошлись три грузовика

В Беломорском районе Карелии столкнулись три грузовика.

Жесткая авария произошла вечером на проспекте в Петрозаводске

В ДТП на перекрестке пострадала молодая девушка.

Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись иномарка отечественный внедорожник.

Самосвал после жесткого ДТП с микроавтобусом на севере Карелии оказался среди деревьев

В Кондопожском районе столкнулись иномарка отечественный внедорожник.

Годовалого ребенка увезли в больницу со страшной аварии со смертельным исходом в Кондопожском районе Карелии

ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник, 15 января.

ДТП на опасной дороге произошло на подъезде к Петрозаводску

Последствия ДТП на подъезде к Петрозаводску попали на видео.

КамАЗ опрокинулся набок на оживленном проспекте в Петрозаводске

ДТП случилось утром 17 числа на Лесном проспекте карельской столицы.

Автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода в центре Петрозаводска

Жесткая авария произошла на Комсомольском проспекте.

Два человека пострадали в жестком ДТП на федеральной трассе в Карелии

Днем 18 числа в Пряжинском районе республики столкнулись фургон и легковушка.

Суды

Экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Коваленко отсудил 4 млн по делу о трагедии на Сямозере

В понедельник, 15 января, Верховный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску Анатолия Коваленко к Минфину РФ о компенсации морального вреда.

В Суоярвском суде судьбу обвиняемых в убийстве мужчин решили присяжные заседатели

Преступление было совершено в 1993 году.

Петрозаводский суд взыскал с виновника более 1,8 млн рублей

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

Пьяный житель Карелии учинил расправу над двумя подростками и попал под суд

В Костомукше завершили расследование уголовного дела о нанесении побоев, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске 23-летней девушке, фиктивно возглавившей фирму, предъявили обвинение

Дело передали в суд.

Происшествия

Давнее дело об убийстве в Питкяранте раскрыли благодаря показаниям свидетеля

Преступление долгое время оставалось латентным.

Мужчина замерз на Лососинке и ждал помощи спасателей

Спасенного с переохлаждением передали бригаде скорой помощи.

Пьяный дебошир устроил разнос сотрудникам автовокзала в одном из городов Карелии

Нарушителя порядка задержали росгвардейцы и передали полиции.

Пожарные больше четырех часов боролись с огнем в старинном селе Заонежья

Крупный пожар произошел ночью в Медвежьегорском районе, постройки сгорели, но огнеборцы отстояли дом.

Житель Петрозаводска получил официальное предостережение от ФСБ

Мужчина планировал принять участие в боевых действиях в составе запрещенного на территории России нацбатальона.

Автобус с хоккеистами из Карелии обстреляли неизвестные

Хоккеисты из Карелии возвращались с матча из Москвы, когда их автобус обстреляли неизвестные.

Контрафактные алкоголь и сигареты на 1,3 млн рублей изъяли у жителя Беломорска

Директора магазина в Беломорске подозревают в незаконной реализации алкоголя и табака.

Оживленная магистраль Петрозаводска превращается в каток из-за коммунального прорыва

Водители карельской столицы предупредили о разливе воды на набережной Варкауса.

Рысь пробралась в детский сад в соседнем с Карелией регионе

Лесной хищник днем попал на территорию детского сада, где находились воспитанники, и попал на видео.

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Завершилась выездная налоговая проверка в отношении Олонецкого молочного комбината

Представителям АО «ОМК» выслали акт проверки, сообщили в ведомстве.

«Зима в Карелии», — известный фотограф запечатлел виды второго пресноводного озера Европы

Илья Тимин представил вторую часть фотография о зиме на Онежском озере.

Стало известно, в каком режиме работают автомобильные пункты пропуска на границе

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проинформировало о графике работы пунктов пропуска на территории Карелии и Мурманской области.

Россия ответит на все вызовы: в Карелии продолжается формирование армейского подразделения

Об этом сообщил военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев.

Мэрия Петрозаводска расторгла 74 договора аренды и направила в суд 38 исков

В городской администрации активизировали работу по освобождению земельных участков.

В Карелии изменились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Роспотребнадзоре республики привели свежие данные по заболеваемости.

Крещенские купания официально пройдут в трех районах Карелии

Крещенские купания официально разрешили в трех районах Карелии.

К новому сезону готовится Парк культуры и отдыха в Петрозаводске

Специалисты сосредоточились на главном проекте — установке нового колеса обозрения.

Узнали, какой город Карелии завалило снегом больше всего

Синоптики опубликовали данные о высоте снежного покрова в разных местах республики.

В Петрозаводске восстанавливают каток на Онего вековой давности

Напротив городской мэрии планируют воссоздать каток, который пользовался популярностью в 1920 годы прошлого века.

И о погоде…

Синоптики рассказали, когда жителям Карелии надо ждать морозов до -30℃

В Гидрометцентре республики дали прогноз погоды на ближайшую неделю.