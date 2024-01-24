ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: открытие «Ладожской», страшная авария и новые счета за свет

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
Названо число, когда будет открыта станция метро «Ладожская».
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
С 1 июля 2024 года в республике будут действовать дифференцированные коммунальные тарифы.
На трассе в районе поселка Матросы в ДТП погибли четыре человека
Смертельная авария произошла вечером 24 января на трассе «Кола» в Пряжинском районе.
Соболезнования
Карелия прощается с Вячеславом Тетиным
Известный бизнесмен и чемпион мира по баскетболу среди ветеранов скончался 24 января.
«Они — настоящие герои!» — Сегежа простилась с земляками
В Сегеже проводили в последний путь троих земляков, погибших на спецоперации.
«Будем помнить!» — трое жителей Петрозаводска погибли в ходе спецоперации
Инна Колыхматова сообщила о гибели на СВО троих петрозаводчан.
«Искренние соболезнования родным и близким», — на СВО погиб житель Суоярви
Прощание с Юрием Германовичем Пантиным состоится сегодня в 13.30.
Дорожная хроника
Жесткая авария произошла в самом центре Петрозаводска
Автомобили не поделили перекресток на проспекте Карла Маркса.
После ДТП пожарные достали из поврежденного авто женщину-водителя
В Медвежьегорском районе Карелии помощь спасателей понадобилась участнице дорожной аварии.
Автомобиль протаранил сразу две легковушки в старом районе Петрозаводска
Массовая авария произошла вечером на Зареке.
Двое молодых людей в Петрозаводске оказали дерзкое сопротивление сотруднику ГИБДД и скрылись с места аварии
В Петрозаводске ведётся розыск правонарушителей, которым на вид от 20 до 25 лет.
В Петрозаводске наказали водителей, проезжающих по улице в центре города без остановки
В ГИБДД Карельской столице напомнили, что часть улицы Казарменская является жилой зоной.
Фургон слетел с дороги и лег набок на юге Карелии
Дорожная авария, в которой опрокинулся автомобиль, произошла в Пряжинском районе Карелии.
Гость Карелии направил иномарку с тремя пассажирами в «лоб» лесовозу
Завершено расследовано уголовного дела о летней дорожной аварии у поселка Импилахти - там погибли две девушки.
Водитель в Сегеже отправил свое авто в сугроб, чтобы избежать ДТП с пешеходом
Инцидент произошел днем 22 числа на улице Антикайнена.
Водитель положил свой внедорожник на крышу под Петрозаводском
В понедельник, 22 числа, на Пиньгубском шоссе произошло ДТП с отечественной легковушкой.
Суды
Суд Кеми обратил взыскание задолженности на имущество собственника
Инстанция удовлетворила требования судебного пристава-исполнителя.
В Петрозаводске расторгли договоры с арендаторами участков в двух районах города
В городской мэрии рассказали, где на основании судебных актов демонтировали нестационарные объекты.
Кондопожский суд вынес приговор 20-летним ранее судимым жителям Петрозаводска
Фигуранты совершили преступления против собственности.
С организации в Петрозаводске взыскали более миллиона рублей в счет оплаты труда
Работодатель неоднократно нарушал права сотрудника.
Суд защитил права уволенного сотрудника Кемской ЦРБ и постановил компенсировать моральный вред
Приказом главврача истец был уволен с работы, что посчитал незаконным и обратился в суд.
Беломорский районный суд возместил истцу ущерб в порядке регресса
Инстанция рассмотрела гражданское дело по иску акционерного общества «Тинькофф Страхование».
Суд оштрафовал школу в Карелии за отсутствие меню
Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении школы к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания.
Происшествия
Водитель, насмерть сбивший двоих женщин в Петрозаводске, погиб на СВО
Среди петрозаводчан, не вернувшихся со спецоперации, оказался Артем Гашков.
Двое жителей Петрозаводска хотели крышевать бизнесмена за ежемесячную мзду в 100 тысяч рублей
Суд признал «покровителей» виновными в покушении на мошенничество в крупном размере и вынес приговор.
Юного геймера из Петрозаводска обманули интернет-аферисты
Мошенники обманули подростка при покупке онлайн-игры.
В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве
Ранее 40-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания в местах лишения свободы.
Мошенники со второй попытки лишили сегежанина полумиллиона рублей
Пожилой мужчина перевел аферистам все свои сбережения.
Две лошади без наездников бегали в крупном районе Петрозаводска
Очевидцы запечатлели животных на видео.
Актуально
Зоозащитники и ветеринары проверили условия содержания животных в медвежьегорском приюте
В период тяжелой погодной обстановки специалисты проверили, в каких условиях находятся питомцы.
Фотограф из Карелии поведал о главной ценности севера
Илья Тимин рассказал о том, что можно понять на льду посреди огромного озера.
В Карелии больше нуждаются в рабочих, чем в продавцах
Карельской промышленности в этом году понадобятся две тысячи новых специалистов.
Спасатели сообщили жителям Карелии о надвигающейся с запада на республику опасности
Совсем скоро на Карелию обрушится юго-западный ветер.
Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию
В карельской столице изменилось расписание новых автобусов.
Власти Карелии планировали сделать трассу к пункту пропуска на границе, который закрылся
Глава Карелии рассказал о том, почему идею создать трассу через Муезерский район в конечном итоге пришлось отложить.
Уроженец Карелии награжден орденом Мужества посмертно
Уроженец Пряжинского района Карелии награжден орденом Мужества посмертно.
Рысь расправилась с лисицей в заснеженном поселке Карелии
Рыжая хищница выслеживала кошку, но не предполагала, что за ней самой наблюдают.
Стало известно, на каких предприятиях Карелии зарабатывают больше всего
Больше всего инженеры и рабочие получают в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, в строительстве и лесном хозяйстве.
Новый пригородный маршрут появился на севере Карелии
Пассажирские перевозки организованы по маршруту Калевала-Куусиниеми-Калевала.
Узнали, какие специальности на рынке труда Карелии будут наиболее востребованы в этом году
С руководителем управления труда и занятости Карелии Еленой Фроловой «Столица на Онего» поговорила о самых востребованных профессиях.
И о погоде…
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернутся морозы
В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю.
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