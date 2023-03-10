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Сбербанк успешно запустил в Карелии новые сервисы — СберЧаевые и Звук Бизнес

Новости. Общество
10:44, 13 Марта 2023
фото: ООО «РК-ОВР»

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В декабре 2022 года Карельское отделение Сбербанка успешно запустило сервис безналичных чаевых СберЧаевые на личную банковскую карту и Звук Бизнес в Карелии.

Партнёром банка стала компания ООО «РК-ОВР», открывшая в центре Петрозаводске новый ресторан с собственной сыроварней — «Сыр и Вино».

Впервые на Северо-Западе в канале «Безналичные решения» был внедрен сервис Звук Бизнес — теперь в новом ресторане используют стриминговый аудиосервис. Он дает доступ к легальному и эксклюзивному музыкальному потоку, который подходит данному ресторану. Подбор музыки осуществляется умными алгоритмами и аудиобрендингом.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк: «Оба сервиса — СберЧаевые и Звук Бизнес — отличаются простотой и удобством не только для предпринимателей, но и частных клиентов. Клиенты получают возможность насладиться качественной фоновой музыкой благодаря Звук Бизнесу и поблагодарить сотрудников ресторана через СберЧаевые быстро и безопасно, без введения данных платежной карты. А предприниматели получают легальный музыкальный контент и возможности для организации безналичных чаевых для своих сотрудников, а также мониторинга и аналитики полученных данных».

Теперь посетители нового ресторана могут через СберЧаевые легко поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты. Для оплаты можно отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения.

Евгений Максимов, директор ООО «РК-ОВР», ресторан «Сыр и Вино»: «Для максимального удобства гостей и создания приятной обстановки в ресторане мы подключили новую услугу для корпоративных клиентов — Звук Бизнес и СберЧаевые. Для подключения сервисов достаточно было трех кликов. Для СберЧаевых было необходимо просто зарегистрироваться на специальном ресурсе и привязать карту, на которую будут приходить чаевые. Теперь мы можем отслеживать аналитику в личном кабинете, читать отзывы и видеть активность сотрудников. Приглашаем жителей и гостей города в ресторан „Сыр и Вино“ оценить богатство нашей винотеки с авторскими сырами собственного производства. Эксклюзивные блюда средиземноморской кухни не оставят вас равнодушными и добавят ярких и приятных воспоминаний».

Источник: ПАО Сбербанк

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