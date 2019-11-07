Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Парфенчиков пообещал построить новую школу взамен сгоревшей в поселке Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с жителями Луусалми, где сгорело здание школы и детского сада.

Руководитель республики во время рабочей поездке по Калевальскому району 6 ноября побывал в поселке Луусалми, где около двух недель назад пожар полностью здание школы и детского сада.

"Понимаю тревогу и волнение родителей: так уж исторически сложилось, что школа в любом небольшом поселке – это центр жизни. Поэтому строить новую школу в Луусалми, безусловно, будем. Но это программа максимум, сейчас нам необходимо в срочном порядке организовать для школьников учебный процесс, пока во временных помещениях – в здании сельской администрации и Доме культуры. Задача непростая, учитывая очень жесткие требования Роспотребнадзора и других контролирующих ведомств. Будем искать компромиссы. Главное, обеспечить пожарную безопасность детей", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Глава республики не скрывает, что на строительство новой школы потребуется время. Кроме того, сегодня в Карелии 131 здание (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) имеет износ более 75%.

"Это глобальная проблема для республики. Поэтому я считаю, что в Луусалми и десятках других малонаселенных поселков нужно строить единые социально-образовательные центры. В них, кроме школы, могут разместиться детский сад, сельская библиотека, клуб, ФАП. Да, для этого придется корректировать федеральное законодательство. Но я уверен, что нельзя для крупных городов и поселков на 300 жителей применять единые нормативы строительства школ. С таким подходом согласен и Первый заместитель Председателя Правительства РФ Антон Силуанов", - отметил глава Карелии.

По словам Парфеникова, учебный процесс для школьников Луусалми начнется уже с 11 ноября. Он будет проходить в формате индивидуальных занятий, консультаций, обучения на дому до тех пор, пока не отремонтируют помещения под классы в сельской администрации и Доме культуры. Необходимо установить дополнительные окна, двери, пожарную сигнализацию, заменить электропроводку и т. д. На ремонт выделено 3 млн рублей из резервного фонда правительства республики.

"Девятиклассникам, которые в следующем году будут поступать в средние профессиональные учреждения, можем уже сейчас предложить окончить учебный год в Кадетском корпусе или школе искусств. Безусловно, решение отправлять ребенка на учебу в Петрозаводск или Костомукшу принимают только родители", - отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

Министр образования республики Роман Голубев отправился в Луусалми на следующий день после пожара. Он предложил несколько вариантов для продолжения учебного процесса для школьников – от индивидуальных планов обучения до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах. Министр заявил, что будет решена и проблема с дошкольниками. Здесь возможно создание семейного детского сада.

В День народного единства жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада, где записали видеобращение в адрес президента России Владимира Путина. На место недавно сгоревшей школы они пришли с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!"

фото: © ИТАР-ТАСС

Тепло надолго вернется в Карелию

Снег и лед растает на территории республики в ближайшие дни, сообщили в карельском Гидрометцентре.

"С 9 ноября ждем повышение температуры до положительных температур, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра. - По южным районам дневная температура составит +2…+6 градусов. Ночью тоже будет от плюса к минусу колебаться температура. Все растает".

По словам синоптиков, вторая декада ноября до 20 числа в Карелии будет теплой.

"С юга идут теплые массы, - отметили в Гидромецентре. – Будет тепло. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода будет неустойчивой, но теплой. Ветер умереный южный".

Лишь Крайний Север, Лоухский район, может остаться в небольшой минусе, отметили синоптики.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

В Петрозаводске решили перебрать брусчатку у Вечного Огня, но так и не исправили ошибки на городских мемориалах.

Глядя на масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Вечный Огонь", затеянную в Петрозаводске под первые морозы, невольно задаешься вопросом, так ли необходимо было разбирать брусчатку и снимать газон, чтобы уложить под снег новый, но уже в рулонах. Может быть, достаточно было привести в порядок Могилу Неизвестного солдата и памятные плиты расположенных по соседству с ней захоронений, а часть средств из выделенных на эти цели миллионов направить на ремонт других городских мемориалов? В частности - на исправление грамматических ошибок в надписях на этих памятниках, которые куда больше режут глаз, чем неровная брусчатка.

Самым ярким примером таких ошибок является "Аллея памяти и славы", открытая неподалёку от Вечного Огня - на улице Гоголя - весной 2015 года, накануне 70-летия Победы. Аллея стала памятником всем воинским и партизанским подразделениям, сражавшимся на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, видимо, городские и республиканские власти так спешили открыть мемориал к очередному юбилею Победы, что не обратили внимания на то, как высечено в камне название одного из боевых соединений Карельского фронта - Медвежьегорской оперативной группы.

Какие грамматические ошибки допущены в надписях на мемориалах в Петрозаводске, читайте в тексте Валерия Поташева.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС,

Мужчина сломал девушке челюсть на парковке в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина ударил девушку по лицу за то, что она припарковала автомобиль на место его друга, сообщили в МВД Карелии.

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратилась 32-летняя горожанка. Неизвестный ударил ее по лицу. Медики диагностировали перелом челюсти. Согласно исследованию, полученные травмы оценены экспертом как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия. В один из дней потерпевшая подошла к своему автомобилю, припаркованному на улице Шотмана, и услышала от прохожего претензии по поводу парковки. Мужчина сказал, что она якобы оставила свою машину на месте, которое принадлежит его другу. Автовладелица не согласилась с такими доводами и после этого получила от незнакомца удар кулаком в лицо.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого - 39-летнего петрозаводчанина. В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее петрозаводчанин Роман Максимихин, избивший на парковке своего соседа, был приговорен к 3 годам колонии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

В Карелии вводится региональная социальная доплата к пенсии

Новая мера социальной поддержки - региональная социальная доплата к пенсии, которая вводится с 1 января 2020 года, - позволит повысить материальное обеспечение неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума.

Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, переход с федеральной доплаты на региональную будет осуществлен и в Карелии.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков 1 ноября обратился к депутатам Заксобрания республики с инициативой внести изменения в Закон Республики Карелия "О государственной социальной помощи". Проект регулирует понятие "получатели государственной социальной помощи", порядок ее назначения и оказания, определяет получателей и пересмотр размера региональной доплаты к пенсии.

Выплата региональной социальной доплаты будет осуществляться за счет средств бюджета Республики Карелия и федерального бюджета, на что в проекте Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрено 816 ,7 млн рублей.

Получателями доплаты станут пенсионеры, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума в Республике Карелия. По предварительным подсчетам, их численность составит более 32 тысяч человек.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Карелии, позволяющая получить социальную доплату к пенсии, на 2020 год установлена в размере 11,8 тысяч рублей.

фото: Столица на Онего

Замминистра здравоохранения Карелии пострадала в ДТП

Заместитель министра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева попала в ДТП в Беломорском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 5 ноября в 22.00 в Беломорском районе водитель автомобиля УАЗ Patriot, совершая правый поворот, опрокинулся в кювет.

В результате ДТП травмы получила 60-летняя пассажирка внедорожника, которой оказалась замминистра здравоохранения Елена Кузьмичева.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе Минздрава подтвердили информацию о пострадавшей в ДТП чиновнице, сообщив, что Елена Кузьмичева попала в аварию, возвращаясь из рабочей командировки в Калевальский район.

ГИБДД просит водителей соблюдать ПДД и скоростной режим в условиях темного времени суток на зимней дороге.

фото: ©ГИБДД Карелии

Мурманчанин погиб в страшном ДТП в Карелии

Смертельное ДТП произошло 6 ноября на 314 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.15 56-летний водитель автомобиля Nissan (житель Мурманска) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.



От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи.





Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель загоревшегося КАМАЗа умер на месте ДТП в Кондопоге.

фото: Яндекс. Карты

Пустырь на месте бывшего рынка в Петрозаводске станет центром культуры

Администрация столицы Карелии планирует передать участок на месте бывшего рынка под строительство многофункционального Центра культурного развития.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Петрозаводска.

На слушаниях обсуждалось предложение администрации города об изменении статуса территории в районе пересечения пр. Александра Невского и ул. Калинина, где когда-то размещался рынок. В последние годы этот участок превратился в заросший травой пустырь. Рынок имел санитарно-защитную зону, которая до сих пор указана на карте зон с особыми условиями использования. Каким будет этот Центр, и как он может выглядеть читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © smartprogress.do

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Выживший в шторме на Сямозеро подросток пил березовый сок, чтобы спастись

В Петрозаводском суде были заслушаны показания выживших подростков, которые спаслись во время шторма на озере Сямозеро в Карелии летом 2016 года.

В среду, шестого ноября, в Петрозаводском городском суде продолжилось повторное рассмотрение дела, фигурантами которого являются экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. Представителей Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть детей.

В ходе судебного заседания гособвинитель Ирина Кириллович зачитала показания ряда несовершеннолетних потерпевших, выживших после происшествия в Сямозеро. Один из оставшихся в живых подростков рассказал следователям о том, как в бессознательном состоянии был выброшен на берег неизвестного острова вместе с телом погибшего товарища, но сумел доплыть до лагеря и выжить.

Максим Г. во время водного похода находился в каноэ. Согласно показаниям подростка, в момент шторма замдиректора лагеря Вадим Виноградов, находившийся в рафте, потребовал, чтобы каноэ под управлением Валерия Круподерщикова поменяло курс.

"Мы стали поворачивать каноэ обратно в сторону сзади находящегося рафта. Далее одна волна прошла под нами, а вторая волна нас накрыла. Я почувствовал удар по затылку и потерял сознание. Каким образом я выбрался на берег, я не помню. Я очень долгое время был без сознания. Очнулся под лодкой. Рядом со мной был парень по имени Игорь. По его лицу, которое было синим, я догадался, что он мертв. Когда я выбрался на берег, кроме мертвого парня, никого не было", - зачитала показания Максима гособвинитель.

Затем подросток рассказал, как обнаружил на берегу нож, которым стал добывать березовый сок.

"Благодаря этому ножу, я смог срезать кору с деревьев. И с помощью него добывал березовый сок, который пил", - рассказал ребенок.

После этого спасшийся школьник обнаружил, что вблизи находятся другие выжившие, и принял решение отправиться к ним.

"Я накрыл настилом мертвое тело парня. И к вечеру увидел костер. Поплыл на соседний остров. Соседний остров находился в том месте, где был я, метрах в ста. На том острове был Вадим и остальные выжившие в рафте, и несколько человек с каноэ", - рассказал подросток.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

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