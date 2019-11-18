Все, что случилось сегодня

фото: © Наталья Пастушенко

"Сегежский мор" продолжает бушевать в Карелии (ФОТО)

Жители Сегежи утверждают, что сегодня ночью на Сегежском ЦБК был выброс.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото из моногорода, который вновь окутал зловонный туман.



фото: © Наталья Пастушенко

"Птицы падают, ночью опять был выброс. Сегодня приедет еще одна комиссия на комбинат", - сообщила жительница Сегежи Наталья Пастушенко.

В паблике "Сегежский метрополитен" местные жители также пишут, что птицы до сих пор погибают.

"Вчера на бульваре видели голубя, сидел на проезжей части, у края дороги, видно, что взлететь не мог, и на кольце два голубя мертвые валялись", - комментируют сегежане в соцсетях.

Жители Сегежи ждут результатов экспертиз. По словам Натальи Пастушенко, по птицам заключение им обещали сделать до среды.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Контролирующие органы проводят проверку.

фото: https://www.facebook.com/jamin.fi/

Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища

Родители подростка из Петрозаводска оказались шокированы тем, как организована учеба в профессиональном колледже в Финляндии.

Когда житель Петрозаводска Михкель Алатало отправлял своего 16-летнего сына Алекса на учебу в Финляндию, он и представить не мог, каким окажется начальное профессиональное образование в одной из самых благополучных европейских стран, куда хотели бы перебраться многие молодые люди из российской Карелии. По словам Алатало, выбор их семьи пал на училище в местечке Лаппаярви, которое относится к профессиональному колледжу "Ями".

"Об этом учебном заведении мы узнали на собрании, которое проходило в школе, где учился мой сын. Представитель училища Наталья Кивиярви встречалась в Петрозаводске с родителями школьников, которых заинтересовала учеба в Финляндии, и нас вполне устроило образовательное учреждение в Лаппаярви, где оказалось бесплатной не только учеба, но также проживание и даже обеды. Училище предлагало несколько профессиональных направлений – от автодела до общественного питания, но мы решили выбрать специальность, связанную с металлообработкой, поскольку она более востребована на финском рынке труда", – рассказал Михкель Алатало "Столице на Онего".

У студента из Петрозаводска, говорившего по-фински с детства, не возникло никаких языковых проблем в обучении в Финляндии. Как отметил Михкель, его сын уезжал в соседнюю страну, будучи сильно мотивированным на учебу, поскольку видел в ней начало своей интеграции в финскую жизнь. Однако получение начального профессионального образования в училище Лаппаярви оказалось не таким красочным, каким оно выглядит на рекламных буклетах, которыми представители этого учебного заведения заманивают к себе выпускников из Карелии.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: Столица на Онего

Участники дела о гибели подростков на Ладоге устроили скандал в коридоре суда Карелии

В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.

Судья Ирина Прокофьева более двух часов зачитывала приговор, назначив в результате 19-летнему Андрею Жильцову с учетом смягчающих обстоятельств 1.9 года ограничения свободы с выплатой компенсации морального вреда родителям погибшего друга, подавшим иск, по 250 тысяч каждому.

Все участники процесса не согласились с приговором и сообщили, что будут оспаривать его в Верховном суде Карелии.

Настоящие страсти разгорелись, когда все участники процесса вышли из зала заседаний и оказались в коридоре суда.

Андрей с мамой, папой и другом пошли в один конец коридора, родители погибшего подростка с журналистами-телевизионщиками – в другой. Приставы контролировали ситуацию.

Учитывая состояние осужденного, мы осторожно спросили: может ли Андрей прокомментировать приговор. Папа предупредил сына, что он имеет право ничего не говорить, если не хочет.

"Нет, я скажу, - произнес Андрей. – Приговор неприятен, но это не конец, и мы будем дальше обжаловать его".

Андрей постарался незаметно стереть катившуюся по щеке слезу.

"Вот так уже 2,5 года, на нервном стрессе, он очень переживает за своих друзей, - пришел на выручку Андрею его папа, Юрий Жильцов. - Мы считаем, что это несправедливо, произошел несчастный случай. Это был дружеский поход, они приняли совместное решение плыть на этой лодке. Никто никого не заставлял. И то, что произошло – это случилось вне воли Андрея. Суд и следствие почему-то не учли ни метеорологических условий, ни высоту волны. И потом, как можно провести экспертизу, не выходя из кабинета: ни скорости лодки, ни ее поведение на воде при такой погоде не проверили".

По словам Юрия Жильцова, они очень переживают из-за того, что случилось.

"Мы очень переживаем и соболезнуем, - сказал Жильцов-старший. – Но у нас могут быть только сочувствие, переживания и соболезнования. Мы исправить ничего не можем. А суд дает такое наказание. Мы считаем, что это несправедливо. Мы не согласны с этим приговором".

Высказавшись, папа Андрея ушел в другой конец коридора, где в это время давала интервью журналистам с телевидения мама погибшего подростка. Она тоже плакала, и тоже была недовольна приговором. Ее поддерживал муж и старался оградить от общения с теми, кого она не хотела видеть. В их числе были Юрий Жильцов.

"Уйди отсюда! - Послышалось с другого конца коридора. – Уйди, я сказал! Я тебя к жене не подпускаю!"

"Я послушать", - оправдывался Жильцов-старший.

"Уберите его отсюда!" - кричал отец погибшего подростка и сделал попытку отогнать Юрия Жильцова.

Стычку разняли приставы.

А в это время в другом конце коридора навзрыд плакала мама Андрея.

"Что же будет теперь, сынок?", - плакала женщина, положив голову на плечо Андрею.

"Не плачь, мам, - по-мужски пытался успокоить ее Андрей, обняв за плечи. – Мы будем бороться".

Репортаж из зала суда журналиста "Столицы на Онего" читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Участник массового ДТП в Петрозаводске разбил голову (ФОТО и ВИДЕО)

В групповом ДТП 18 ноября пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 12.18 на пересечении пр. А. Невского и ул. Л. Толстого столкнулись автомобили Mazda, Chevrolet Lacetti и Chance.

По информации ГИБДД, пострадали три человека из автомобилей Mazda и Chevrolet Lacetti.

Водитель Mazda разбил голову, сообщил журналист "Столицы на Онего" с места происшествия. Очевидцы отметили, что он двигался с большой скоростью.

Видео с места ДТП запечатлела камера "Сампо.ру".

фото: © pxhere.com

Вооруженный пенсионер в Карелии потребовал прекратить дорожные работы

В одном из микрорайонов Петрозаводска дорожные рабочие стали участниками инцидента, сообщили в МВД Карелии.

К ним обратился вооруженны прохожий и потребовал прекратить ремонт дорог. Рабочие отобрали у него оружие.

В полиции выяснили, что это было огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом из сигнального пистолета. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в незаконном хранении оружия – 61-летнего петрозаводчанина.

Пенсионер пояснил, что нашел пистолет на остановке.

Возбуждено уголовно дело.

Ранее бойцы Росгвардии задержали в магазине двух "покупателей" с пистолетами.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти Карелии назвали дороги, которые отремонтируют в 2020 году

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона сообщили о планах по ремонту магистралей на 2020 год.

На ремонт карельских дорог в 2020 году предусмотрено 1,8 млрд рублей. На эти средства запланировано обновление 127 километров автотрасс.

Какие дороги власти планируют отремонтировать, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © vk.com

Ситуацию в Сегеже "можно сравнить лишь с происходящим в газовой камере"

Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.

"Я до последнего хранил молчание в соцсетях и отказывался комментировать в СМИ ситуацию в Сегеже, где, по моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа, которую можно сравнить лишь с происходящим в газовой камере. Какой ущерб был причинен экологии и жителям города предстоит выяснить прокуратуре и следователям, которые, я надеюсь, проведут очень тщательную и серьёзную проверку.

Я не могу сейчас делать выводы о причинах гибели птиц и смены цвета снега. Я могу лишь догадываться: действительно, в какой-то момент в атмосфере города было незафиксированное превышение загрязняющих и ядовитых веществ. Это было разовое и очень мощное попадание в атмосферу с большим их содержанием. И на это отреагировали птицы, которые начали дохнуть".

Что, по мнению Андрея Рогалевича, необходимо экстренно сделать по ситуации, читайте здесь.

фото: © ИА "Республика"

Ирина Мирошник: "Умные счетчики" установят во всех домах Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник уверена, что проект "Умный город" поможет жителям столицы Карелии начать экономить на услугах ЖКХ.

По словам Ирины Мирошник, во всех многоквартирных домах города до 2024 года планируется установка так называемых "умных счетчиков" - приборов учета, которые автоматически через Интернет отправляют показатели потребления в ресурсоснабжающие организации. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы потребления коммунальных ресурсов: зайдя в личный кабинет, пользователь увидит, сколько электричества или воды он использовал за конкретный период - час, день или неделю.

"Администрация города намерена установить "умные счетчики" во всех своих подведомственных учреждениях, включая детские сады и школы. Кроме того, в социальных учреждениях устанавливается энергоэффективная автоматика - современные тепловые узлы, позволяющих регулировать интенсивность отопления в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха. 19 петрозаводских школ уже оснащены такими тепловыми узлами. Это позволяет учреждениям уже сегодня существенно экономить на коммунальных счетах", - отметила глава Петрозаводска.

Что представляет из себя проект "Умный город", и какие изменения должны произойти в жизни столицы республики в ближайшие годы, читайте в интервью с Ириной Мирошник.

фото: ©Сайт правительства Карелии

Ночью в Карелии перенастроят каналы цифрового телевидения

Технологическая операция будет проводиться специалистами филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" и для подавляющего большинства телезрителей пройдёт незаметно, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в регионах начнут вещание региональные телеканалы на телеканале "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения).

В Карелии это телекомпания "Сампо ТВ 360º". Региональные программы будут транслироваться на ОТР утром и вечером. Таким образом, "Сампо ТВ 360º" станет общедоступным каналом для всей территории республики, его смогут смотреть 98% населения Карелии.

В связи с этим, с 21.15 часов 18 ноября по 5.00 часов 19 ноября будет проходить перенастройка параметров подачи в эфир каналов первого мультиплекса. Эта технологическая операция будет проводиться специалистами филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" и для подавляющего большинства телезрителей пройдёт незаметно.

В то же время, как показывает опыт тех регионов, где эти работы уже были проведены, на некоторых моделях телевизоров и приставок может произойти сброс настроек. В этом случае зрителям необходимо просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.

За консультативной помощью при возникновении сложностей в связи с изменением настроек сети можно обратиться на телефон региональной горячей линии 8-800-200-33-60 (звонок бесплатный).

фото: фото: ГУ МЧС Карелии

Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, сорвавшегося с крыши дома в Костомукше

Мальчик, сорвавшийся с крыши пятиэтажки в Костомукше, переведен из палаты ИТАР в отделение, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, ребенок переведен из палаты интенсивной терапии в отделение.

"Мальчик уже в отделение травматологии, - сказали в Минздраве. – Состояние его тяжелое, но стабильное".

Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше вместе с другом пытался перепрыгнуть с крыши одного дома на другой, но в итоге сорвался и упал. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.

Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.

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