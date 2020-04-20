Самые читаемые новости за 20 апреля

фото: © страница вконтакте Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

В Карелии число заразившихся коронавирусом возросло до 30

За последние сутки было выявлено два новых случая заражения COVID-19.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 30.

Всего проведено 8628 исследований (+368 за сутки). 32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны; 1687 жителей Карелии остаются на самокарантине (+55 за сутки); 30 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, на 18 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Карелии достигло 27 человек. 19 апреля глава региона сообщил о еще одном заболевшем коронавирусной инфекцией. Им оказался 62-летний работник ЗАО "Холод Славмо".

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Необходима донорская кровь AB (IV) Rh(-), сообщается на карельской станции переливания крови.

Крови данной группы и резус-принадлежности недостаточно.

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Забор плазмы временно приостановлен.

Доноры, проживающие в районах Карелии при каждом обращении в ГБУЗ "РСПК" должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки – 3 дня со дня получения).

Ранее сообщалось, что в учреждении соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

фото: © Столица на Онего

Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит

Суды в Карелии признают, что просто нарушение самоизоляции не может являться угрозой для общества.

В самые первые дни общереспубликанского карантина карельские правоохранители успели выписать четыре штрафа за нарушение самоизоляции по ст.6.3 КОАП РФ. Так поступали и в других регионах. И теперь не знают, что с этими протоколами делать, пишет "МК в Карелии".

Обстоятельства карельских "инцидентов" были примерно одинаковы: люди просто шли по улице, к ним подошли полицейские и составили протоколы "за то, что дома не сидели". Санкция – минимум 15 тысяч рублей.

Но дело в том, что ст.6.3 КОАП РФ подразумевает нечто совершенно иное. Ее фабула - нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причем в части 2-й, по которой и составляют протоколы, речь идет именно о периоде режима ЧС или "при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина".

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".

фото: © паблик "Красивый Петрозаводск"

Ограждение у железнодорожных путей у вокзала в Петрозаводске снова сломали (ФОТО)

Забор, которым на улице Фрунзе перегородили подход к железной дороге, в очередной раз сломали.

Жители Петрозаводска, оставшись без подземного перехода на улице Фрунзе, вынуждены ходить по железнодорожным путям. Об этом пишут в паблике "Красивый Петрозаводск".

"Забор через ж/д переход на ул. Фрунзе снова сломан. Подземный переход закрыт на ремонт, людям предлагают пользоваться переходом на вокзале, который тоже на ремонте, поэтому людям приходится пробираться через грязь и пути", - возмущаются в паблике, опубликовав фото нынешнего состояния ограждения.

Ранее установленный железной дорогой забор у путей на Фрунзе был сломан в декабре прошлого года.

фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Выяснилось, что происходит на турбазах Карелии, где при карантине собирались принимать москвичей

Проверка 11 коллективных средств размещения в карельском Приладожье показала, что большинство из них не воспользовалось разрешением принять жителей других регионов России, если они хотят укрыться в Карелии от пандемии коронавируса.

По сообщению министерства экономического развития Карелии, в Питкярантском районе были проверены база отдыха "Белые мосты" и гостиница "Белые мосты".

В Сортавальском районе – базы отдыха "Времена года", "Точка на карте", "Черные камни", "Ладожская усадьба", гостиницы "Пийпун Пиха" и "Каунис".

В Лахденпохском районе - базы отдыха "Микли Ольгино", "Акуловка", "Хутор Ярви".

Что там увидели проверяющие, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске скончался 14-летний ребенок, попавший в ДТП

Авария произошла 18 апреля в поселке Шуя Прионежского района.

Напомним, 19-летний водитель без прав управления на ВАЗ-21102 выехал за пределы проезжей части – автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и его 14-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.



По информации ГИБДД, 14-летний подросток скончался в Детской республиканской больнице. Обстоятельства выясняются.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Часть сотрудников Минфина Карелии перевели на удаленную работу из-за заболевшей коллеги

У сотрудницы Министерства финансов Карелии взяты анализы на коронавирус.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 17 апреля, одна из сотрудниц Минфина Карелии почувствовала недомогание, ей измерили температуру и взяли анализы для проверки на коронавирусную инфекцию.

По словам источника, во всех помещениях Минфина, которое располагается в здании на проспекте Ленина, 19, где и администрация главы Карелии, была проведена санитарная обработка.

На сегодняшний день известно, что первый тест показал отрицательный результат. Тем не менее, Министерство частично переведено на удаленную работу.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 30 человек. Всего проведено 8628 исследований. 32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны; 1687 жителей Карелии остаются на самокарантине.

фото: © Столица на Онего

Руководитель Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту распространения COVID-19 в республике

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков представил карту распространения коронавируса в республике на 20 апреля.

Глава Минздрава на своей странице "ВКонтакте" опубликовал карту заражения коронавирусной инфекцией с обновленными данными.

Напомним, в настоящее время в республике 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

В Карелии 59-летний мужчина два года насиловал приемных несовершеннолетних дочерей

В Кондопоге будут судить мужчину, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней, 14-летней и 15-летней приемных дочерей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год 59-летний житель Кондопоги, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: "Новости Костомукши"

КПП начали работу при въезде в три города Карелии (ФОТО)

Контрольно-пропускные пункты установлены из-за короновируса при въезде в Костомукшу, Кондопогу и Сегежу.

С 19 апреля ограничен въезд в города, где глава Карелии ввел режим изоляции. КПП уже появились в Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

Напомним, глава города горняков Анна Бендикова и генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьёв приняли вчера контрольно-пропускной пункт, организованный на повороте в посёлок Боровой.

По сообщению газеты "Новости Костомукши", на данный момент сотрудники ДПС проверяют все автомобили, въезжающие в Костомукшу, однако вскоре возможно начнут досматривать документы и у желающих покинуть город. В воскресенье сотрудниками ДПС было зафиксировано всего несколько автомобилей с иногородними пассажирами. Так, например, одна семья из Смоленской области приехала в Карелию на похороны. Анна Бендикова отметила, в подобных случаях запрещать людям пересекать границу округа не будут.

Беспрепятственно смогут пересекать КПП и жители Муезерского и Калевальского районов, которым необходимо попасть в костомукшскую больницу при наличии направления.

Максим Воробьев отметил, что "Карельский окатыш" оказывает помощь органам власти в работе КПП. Для специалистов, дежурящих на посту, предприятие выделило отапливаемый вагончик и необходимые средства индивидуальной защиты. Кроме того, из сотрудников комбината и других городских организаций создана волонтёрская группа, члены которой осуществляют содействие работникам КПП, пишут "Новости Костомукши".



КПП на въезде в Кондопогу. Фото Игоря Подгорного

С воскресенья начали работу пропускные пункты и при въезде в Кондопогу. Как сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников, заявления, поданные на выдачу пропусков, будут выдаваться с 20 апреля. По его словам, жители района, имеющие соответствующую регистрацию, могут проезжать по паспорту. Тех, кого не пропустили и у кого есть регистрация, просят сообщать по телефону ЕДДС +79004577904 оперативному дежурному с указанием контактных данных.



Проверка документов при въезде в Кондопогу. Фото Игоря Подгорного

По сообщению Садовникова, проезд через Онежскую Набережную закрыт. Также закрыт проезд через порт.

"Проверка документов осуществляется на въезд, с 20 апреля будет измеряться и температура", - пишет глава администрации района.



КПП на въезде в Сегежу/vk.com/valentindorofeev_szgraion

По данным главы Сегежского района Валентина Дорофеева, на въезде в Сегежу работают два КПП.

"… предполагалось установление особого режима въезда в Сегежу с 21 апреля. Однако в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой решено перенести начало пропускного въезда на 19 апреля", - пишет Дорофеев на своей официальной странице в "ВКонтакте".

Напомним, глава республики подписал указ о дополнительных ограничениях в четырех городах Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

фото: Заксобрание Карелии /ВК

Депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко вылечился от коронавируса

Госпитализированный ранее с коронавирусной инфекцией депутат Олег Доценко готовится к выписке.

Сегодня Олег Доценко, заявивший 2 апреля, что госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу с коронавирусом, готовится к выписке.

О выздоровлении одного из первых пациентов, поступивших в республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, 2 апреля депутат Законодательного собрания республики Олег Доценко сделал официальное сообщение о своей госпитализации с подозрением на коронавирус. Позже его диагноз был подтвержден. Доценко проходил лечение в республиканской инфекционной больнице.

На сегодняшний день в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 человек.

фото: © страница вконтакте Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

За сутки 13 жителей Карелии попали в больницу с пневмонией

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки еще 13 человек были госпитализированы с пневмонией. С 1 апреля уже 37 жителей Карелии попали в больницы с этим диагнозом. 23 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). Летальных случаев за прошедшие сутки нет, сообщил глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".



Артур Парфенчиков напомнил, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография. Так , за последние сутки всем больным вновь поступившим с пневмонией сделана КТ. Подозрений на COVID не обнаружено.



"Дал поручение Минздраву провести комплексную аналитику всех пневмоний в целях определения причин их высокого уровня в условиях уже достаточно длительных жёстких мер изоляции", - пишет глава Карелии.

Напомним, за первый квартал 2020 года в Карелии зарегистрировано 1248 случаев внебольничной пневмонии.

фото: pixabay.com / Victoria_Borodinova

В Карелии владельцы салонов красоты сообщили Парфенчикову про угрозу разорения из-за коронавируса

Республиканские предприниматели, оказывающие услуги в сфере красоты, обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой разрешить им работать.

Руководители республиканских салонов красоты подготовили коллективное обращение в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова. Они попросили губернатора снять запрет на работу своих заведений, пообещав соблюдать все необходимые меры предосторожности. Текст документа, отправленного в интернет-приемную регионального правительства, есть в распоряжении редакции. Напомним, в республике деятельность салонов красоты приостановлена с конца марта.

"Понимая необходимость и оправданность принимаемых государством мер, мы, тем не менее, вынуждены констатировать, что в настоящее время в связи с длительным запретом на осуществление деятельности, мы находимся на грани банкротства. Мы несем катастрофические убытки, что сказывается не только на нас, но и на работниках, чьими работодателями мы являемся. Ряд предпринимателей так и не сможет "оправиться" от последствий приостановления деятельности", - говорится в письме.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

В Мурманской области более 400 человек заразились коронавирусом – трое скончались

По состоянию на 23.00 19 апреля в соседней с Карелией Мурманской области подтверждено 403 случая заболевания коронавирусом.

Такой статистикой открыл оперативное совещание правительства губернатор области Андрей Чибис.

290 из них – в Кольском районе (Белокаменка), сообщается в паблике "Коронавирус. Мурманский оперативный штаб".

Три человека умерли.

Первой скончалась 67-летняя женщина. Она была госпитализирована в отделение пульмонолог–ии МОКМЦ с подозрением на пневмонию. В больнице у неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти. Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

13 апреля в больницу обратилась 73-летняя пенсионерка после возвращения из отпуска в Санкт-Петербурге, где несколько дней у неё была высокая температура до 39,0. От госпитализации отказалась. На следующий день администрация больницы повторно направила скорую для госпитализации. В силу тяжести состояния в стационаре потребовалась искусственная вентиляция лёгких – течение ОРВИ осложнилось развитием у пациентки внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Взяты анализы на коронавирус, показавшие отрицательный результат. Повторный анализ через несколько дней выявил коронавирус. Несмотря на проводимую интенсивную терапию в условиях реанимации областной больницы им. Баяндина, пациентка скончалась.

В Кировске скончалась 85-летняя женщина, проходившая самостоятельное лечение на дому. Диагноз "коронавирус" подтверждён посмертно. Женщина страдала сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

фото: © Следственный комитет России

Следком ищет в Карелии "геноцид по расовому признаку"

Следственный комитет России начал доследственную проверку действий финских захватчиков в отношении населения Карело-Финской ССР в период ее оккупации.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ приступило к процессуальной проверке по факту "геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку" в период финской оккупации республики в 1941-1944 годах. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид").

Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время его сотрудники изучают рассекреченные ФСБ материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией. "По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети", - отметили в Следкоме.

После изучения этих материалов и проведения проверки Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям финских захватчиков и их пособников.

фото: Районная газета "Олония"/vk.com/gazeta_olonya

Часть работников совхоза в Видлице попадет под сокращение

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов рассказал коллективу ООО "Видлица Агро" в поселке Видлица Олонецкого района о судьбе предприятия.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов и глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый посетили в минувшие выходные ООО "Видлица Агро", работники которого попросили президента сохранить свое сельхозпредприятие.

"Нам чрезвычайно важно сохранить молочную производственную деятельность в Видлице. Поэтому принято решение приобретения части имущественного актива у ООО "Видлица Агро" государственным совхозом ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское"", – цитирует районная газета "Олония" министра.

По информации районки, собственник ООО "Видлица Агро" заверил, что гарантирует обеспечение всех выплат тем, кто неизбежно попадет под сокращение.

Напомним, работники ООО "Видлица АГРО" Олонецкого района обратились в администрацию президента с просьбой помочь сохранить их предприятие и рабочие места. В ближайшее время руководство предприятия планирует вывезти все поголовье (587 голов) в Ленобласть, закрыв в олонецком селе молочную ферму и свиноферму.

Владимир Лабинов подтвердил опасения работников совхоза. По его словам, собственник предприятия Федор Михович, с которым была тяжба по разделу имущества пряжинского хозяйства, приобрел несколько аграрных активов в Ленобласти, куда он сейчас и намерен перевести поголовье скота из соображений экономической целесообразности.

Подробнее о ситуации на предприятии, которому грозит ликвидация, читайте здесь.

фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске водитель "пятерки" врезался в припаркованный автомобиль и покинул место ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла в воскресенье вечером на пересечении улиц Мичуринская и Черняховского.

По сообщению ДТП ПТЗ, "ВАЗ-2105" двигался по улице Мичуринская со стороны улицы Сыктывкарская. В районе перекрёстка водитель предпринял экстренное торможение, после чего врезался в припаркованный у дома №35 по Мичуринской легковой автомобиль.

От удара "легковушку" отбросило в сторону.

Виновник ДТП некоторое время оставался в своей машине, а затем вышел из автомобиля и покинул место аварии.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее легковушка столкнулась с фургоном в Петрозаводске.

фото: Минэк Карелии

В Карелии завершено строительство нового технопарка

Власти региона сообщают о завершении строительства технопарка в Петрозаводке и намерении запустить предприятие в конце лета.

Технопарк "Южная Промзона" представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения в сфере камнеобработки. Об этом сообщили в Минэке Карелии.

Запуск предприятия планируется на август 2020 года. Общая стоимость проекта составит 516,2 млн рублей. Обустройство технопарка (текущий ремонт помещений парка, приобретение и монтаж оборудования) осуществлялся за счет средств инвестора (22%) – 111,6 млн рублей и субсидий из регионального и федерального бюджетов (78%) – 404,6 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © читатель Столицы на Онего

Жители поселка Карелии бьют тревогу из-за вырубок соснового бора

В поселке Пряжа начались вырубки соснового бора.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Пряжа, которые встревожены начавшимися вырубками соснового бора.

"Главная достопримечательность уютного места в Пряже, где был красивый сосновый бор, где росли среди мха вековые сосны, где местные жители привыкли собирать грибы и ягоды, оказалось под угрозой, - написали жители Пряжи. - С осени здесь бурными темпами идет варварская рубка деревьев. Участок протяженностью в 10 га отдан местной администрацией под строительство жилых домов для многодетных семей из Петрозаводска".

Также, по словам местных жителей, сосновый бор не просто варварски уничтожается, но при этом вырубки ведутся в районе водозабора.

"Раньше здесь, на побережье озера, располагалась турбаза, несколько домов стояли среди сосен, - рассказали авторы обращения. – При строительстве турбазы Минприроды строго следило, чтобы разрешенные границы по удаленности от водозабора – источник поступления питьевой воды жителям Пряжи - были четко соблюдены. Сейчас турбаза ликвидирована. Земли отданы из федеральной собственности местным властям, и они ведут рубки у побережья, превращая земли в пустошь. А водозабор никто ведь никуда не переносил. Насосы по-прежнему качают воду из подземных ключей, которые здесь еще 20 лет назад обнаружили авторы проекта "Чистая вода". Этот экологический проект гремел тогда во всех карельских СМИ и финансировался на деньги финских партнеров".

Местные жители выступают против уничтожения бора, вырубка которого, по их мнению, ставит под угрозу водоснабжение всего поселка.

Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош в ответе на редакционный запрос по ситуации с вырубками в Пряжинском районе сообщила, что земельные участки, о которых идет речь, расположены в Пряже на ул. Сосновый бор и относятся к землям населенных пунктов: вид разрешенного использования – ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

"Территориальная зона Ж1, - обозначено в ответе местных властей. – Общая площадь земельных участков примерно составляет 8 га. Распоряжением правительства РФ от 27.06.2013 года данная земля была безвозмездно переведена из федеральной собственности в собственность Пряжинского района. Земельные участки предоставляются различным категориям граждан, в том числе и многодетным семьям. Вырубки проводит собственник. Земельные участки не прилегают к санитарно-охранной зоне источника водоснабжения Пряжи".

Напомним, в 2017 году жители деревни Суна Кондопожского района встали на защиту Сунского бора, заставив разработчика карьера отказаться от своих планов.

фото: © Столица на Онего

Жители двух поселков Карелии остались в самоизоляции без продуктов

После закрытия единственного магазина и отмены рейсовых автобусов из-за коронавируса жители Виллагоры и Кутижмы в Пряжинском районе не могут купить даже хлеба.

В конце марта жители Виллагоры остались без единственного магазина, который снабжал продуктами питания и жителей Кутижмы. Местные жители с трудом начали учиться справляться с этой проблемой, выезжая в поселковый центр за товарами. Но в связи с пандемией отменили все рейсовые автобусы. В период всеобщей самоизоляции, когда люди остались без продуктов на несколько дней, им пришлось бить тревогу, обращаться к депутатам и в администрацию поселения, пишет районная газета "Наша жизнь".

По сообщению районки, сразу после обращения сельчан в чалнинскую администрацию был составлен список необходимых продуктов и достигнута договоренность с местным предпринимателем о доставке продуктов.

"Пока доставка продуктов организована по заявкам граждан. Администрация Пряжинского района прорабатывает вопрос о возможности открытия магазина на территории этих населенных пунктов. Надеемся, что он будет решен в положительную сторону", - пишет "Наша жизнь".

Но местные жители уже не верят в обещания властей.

"В нашем поселке магазин закрыли в мае 2018 года. Куда мы только не обращались: и в администрацию Чалнинского поселения, и в районную администрацию - реакции никакой. Только отписки. А сейчас на фоне всей этой ситуации с коронавирусом местные власти решили проявить "добрый жест" и якобы помочь - а, на мой взгляд, это дешевый пиар. Продукты привезли. Один раз. И все. Нам нужен магазин или нормальная лавка, а не разовые акции", - сообщила "Столице на Онего" жительница поселка Кутижма.

По словам жителей Кутижмы, магазин – это не единственная проблема поселка.

"У нас нет ФАПа. Врачи в поселок не приезжают. Только по экстренным вызовам. Нет Интернета, вообще. Детям нашим "очень повезло" на дистанте. Мост разваливается, остановка тоже. В развитие Дома культуры деньги вообще не вкладывают. Одним словом - ничего. Вообще ничего. Так и выживайте. Но власти вопросы "прорабатывают". В теории. Для отчетности", - возмущается жительница Кутижмы.

Ранее жители деревни Большие Горы Олонецкого района жаловались на то, что остались в изоляции из-за размытой дороги.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска: "День города, если получится, мы проведем в сентябре"

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник рассказала о корректировке планов по проведению праздничных мероприятий в городе из-за коронавируса.

По словам петрозаводского градоначальника, размах праздничных мероприятий в этом году придется корректировать, поскольку коронавирусная инфекция сопровождается финансовыми сложностями.



"Уже сейчас мы понимаем, что День города в конце июня нам, возможно, не удастся провести. В силу разных обстоятельств: тут не только сама эпидемиологическая обстановка влияет, но и перенос отпусков, другие моменты. Поэтому мы определились, что День города, если получится, мы проведем в сентябре. У нас такой опыт уже был, это вполне удобно для горожан. Что касается Дня республики, это уже более отдаленный период, 5 сентября. Здесь последнее слово будет за главой республики и, соответственно, мы ждем его решения. Но пока мы слышим от правительства, что приготовления к празднику приостановлены. Что мы сможем себе позволить, а чем придется поступиться, будем согласовывать с республикой", - отметила Ирина Мирошник.

Подробнее об изменениях в планах города в связи с пандемией читайте в интервью главы Петрозаводска.

фото: ТОС "Соломенное"vk.com/tos_solomennoe

Вандалы разворотили дорожку в парке в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

Жители Соломенного просят помочь найти тех, кто украл из парка 38 плит.

В паблике "ТОС Соломеннное" объявлен розыск плиточных воришек. Активисты готов заплатить 5 тысяч рублей за информацию о тех, кто унес из Соломенского парка 38 плит.

"38 плит украли не у государства, не у мэрии, украли у нас с вами - жителей Соломенного, которые по этой плитке ходят каждый день! Мы хотели использовать старую плитку для второстепенных дорожек в парке, поэтому уже нанесён ущерб проекту, в который все мы уже вложили столько сил. Наша инициативная группа готова из личных средств заплатить за информацию, которая поможет найти преступника. Мы уже обратились в мэрию, чтобы был составлен акт о нанесении ущерба. Если он составит свыше 2500 рублей, то преступника ждёт уголовная ответственность. Позже будет написано заявление в полицию", - пишут в паблике.

Напомним, Соломенский парк будет благоустроен в 2020 году в рамках программы Комфортная городская среда". Проект жителей Соломенного вошел в список семи победителей. Благоустройство начнется с приходом благоприятных погодных условий.

фото: Столица на Онего

Обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник колонии Карелии Иван Савельев обжаловал свой арест

Экс-начальник исправительной колонии №9 Иван Савельев, арестованный по обвинению в избиении заключенного, подал апелляцию на решение городского суда, заключившего его под стражу до лета.

Об этом нашему изданию сообщил адвокат Михаил Шогин, который считает, что ничего противозаконного его подзащитный не совершил.

Напомним, уголовный скандал, участниками которого стали экс-начальник ИК-9 Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев, начался осенью прошлого года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой предположительно Савельева и Ковалев избивают осужденного.

По данному факту карельский Следком в октябре 2019 возбудил уголовное дело. В результате 10 апреля 2020 задержанным Савельеву и Ковалеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, с применением насилия (ст 286. ч3 п "а" УК РФ). В тот же день городской суд работавшего до этого времени начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Савельева взял под стражу до 8 июня.

А ставшему заместителем начальника ИК-7 Ковалеву суд назначил домашний арест до 8 июня, который он обжаловать не стал. Апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии не подала и республиканская прокуратура.

По информации Михаила Шогина, на допросах Савельев и Ковалев утверждают, что видеозапись – это фейк, и настаивают на своей полной невиновности.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

Так, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного. По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев. Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Карелии мужчина зверски расправился с сестрой-инвалидом

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Олонецком районе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяный 51-летний мужчина пришел домой к своей 44-летней сестре в поселке Устье Видлицы и избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.



Женщина являлась инвалидом и не могла защитить себя и оказать сопротивление – находилась в беспомощном состоянии.

Злоумышленник заключен под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее пенсионер из Карелии задушил возлюбленную.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Зарембо

Девять детей в Карелии пострадали от укусов клещей

В учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей обратились 16 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 12 марта в Карелии введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта в поселке Харлово Пудожского района у жилого дома.

С начала сезона в медицинских учреждениях республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 16 обращений, в том числе 9 детей.

В трех случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

фото: © Столица на Онего

Арестованные сотрудники УФСИН Карелии Савельев и Ковалев не уволены и продолжают получать зарплату

Обвиняемые в избиении заключенного экс-начальник ИК-9 Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев, арестованные 10 апреля, не уволены из УФСИН Карелии.

Руководство УФСИН Карелии на запрос "Столицы на Онего" о кадровых изменениях в связи с арестом начальника ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Ивана Савельева и заместителя начальника ИК-7 в Сегеже Ивана Ковалева, обвиняемых в избиении заключенного, ответило, что данные сотрудники не уволены, а отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"В настоящее время майор внутренней службы Иван Савельев и майор внутренней службы Иван Ковалев отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщается в ответе руководства УФСИН Карелии.

Как отмечается в Федеральном законе "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", в ч.1 ст. 75, сотрудник подлежит временному отстранению от исполнения служебных обязанностей в случае избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу - до отмены избранной меры пресечения.

При этом в Приказе Минюста России "Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы" значится, что "за время отстранения от должности сотруднику выплачивается денежное довольствие в полном размере".

Напомним, 10 апреля Петрозаводский городской суд арестовал до 8 июня бывшего начальника колонии №9 Ивана Савельева, обвиняемого в избиении заключенного. В этот же день обвиняемый в избиении заключенного бывший замначальника колонии Карелии Иван Ковалев был отправлен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

Так, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного. По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев. Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

В России более 47 тысяч человек заразились COVID-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 47121 случай коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 4268, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 6060 новых случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 44 человека. Всего умерли 405 зараженных.

Выздоровели – 3446.

Напомним, в Карелии число заразившихся коронавирусом возросло до 30.

фото: © AP Photo/Jens Meyer, архив

Выплаты в поддержку семей с детьми в период пандемии начались в Карелии

Семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал, начали получать по пять тысяч рублей.

В связи с острой эпидемиологической обстановкой российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь этого года.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Игорь Подгорный/vk.com/ipodgorny

ГИБДД Карелии опровергла информацию об использовании удочки при проверке документов на КПП

Сотрудники Госавтоиспекции республики не используют посторонних предметов и приспособлений, проверяя документы на КПП, заверили в ведомстве.

Напомним, в паблике "Беседка в Костомукши Товарной" костомукшанин рассказал о бесконтактном проезде через КПП, который был установлен вчера у развилки на поселок Боровой. По словам жителя города горняков, постовые на контрольно-пропускном пункте на въезде в Костомукшу просят проезжающих прикреплять документы к телескопической удочке.

"В сети интернет появилась недостоверная информация о методе проверки документов сотрудниками Госавтоинспекции Карелии. Во время несения службы и осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, а также общение с участниками движения и проверка документов проходит в соответствии с действующими регламентами. Посторонних предметов и приспособлений инспекторы ДПС не используют", - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, КПП 19 апреля начали работу при въезде в три города Карелии, где введен режим изоляции из-за коронавируса.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Более 80 котельных Карелии переведут на электричество: стали известны подробности проекта

В Карелии реализуется проект массового перевода на электрическую энергию котельных, работающих на мазуте и угле.

Работы по переводу карельских котельных с мазута и газа на электричество планирует выполнить компания "Россети Северо-Запад". Сообщается, что стоимость проекта энергетики оценивают в 1,5 млрд рублей, а срок окупаемости инвестиций составит до девяти лет по механизму энергосервисных контрактов.

"Россети Северо-Запад" будут индивидуально определять техническое решение и экономическую модель по каждому объекту . Например, ориентировочный срок перевода семи мазутных и угольных котельных в Беломорске на индивидуальные тепловые пункты — два года, окупаемость энергосервисных контрактов — в течение 7–9 лет в зависимости от конкретного объекта. Планируемый срок реконструкции централизованной системы теплоснабжения в Надвоицах — два с половиной года, минимальный срок концессионного соглашения — 15 лет.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".