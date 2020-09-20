Важные новости 20 сентября

фото: МВД Карелии

Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами

В розыск объявлен Артем Васильевич Гашков 1974 года рождения.

Полиций Петрозаводска устанавливается личность и местонахождение водителя, возможно, причастного к ДТП на улице Шотмана, в результате которого погибли две женщины.

По сообщению МВД Карелии, разыскивается Гашков Артём Васильевич, 1974 года рождения.

Приметы: на вид 46 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 19 сентября и позднее, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7-911-433-63-18, +7-964-317-12-12, +7-921-223-68-21.

Напомним, 19 сентября 2020 года в 00:41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой, совершил наезд на двух женщин-пешеходов. По предварительной информации, они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Позднее был обнаружен его автомобиль.

Следственное Управление МВД Карелии по факту смертельного ДТП возбудило уголовное дело. В настоящее время полицией Петрозаводска продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

фото: @ Илья Тимин

В Карелии за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Число выздоровевших за этот же период чуть больше – 21 человек.

Как сообщили в Оперштабе по коронавирусу, за минувшие сутки в республике подтверждено 17 новых случаев заболевания инфекцией: в Петрозаводске – 13 человек, в Кеми – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Харлу), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок (Хаапалампи), в Кондопоге – 1 человек.



Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 17, в Прионежском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 593,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 747,7 случаев, по Северо-Западу – 760.

По состоянию на 20 сентября в Карелии подтверждено 3644 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 3043 заболевших.

От COVID-19 в Карелии умерло 34 человека. Напомним, летальный случай был зафикирован накануне - в монопрофильном ковидном центре скончался пожилой мужчина.

фото: официальный паблик фестиваля "Жемчужина России"

Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший начальник Управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен, прославившаяся на всю страну высказываниями о "мразях", завоевала Гран-При Миссис "Жемчужина России".

"Я хотела это сделать и я сделала! Меня сложно чем-то удивить, но фестивалю ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ это удалось! Преодоление себя случилось. Работа над собой случилась и продолжится", - цитирует Анну Лесонен официальный паблик конкурса красоты.

По словам Анны Лесонен, в статусе Гран-При Миссис Жемчужина России-2020 она будет весь следующий год помогать работе фестиваля.

"Благодарю своих друзей, близких, коллег за такую мощную поддержку, мне было это необходимо! Спасибо вам всем!".

Напомним, экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, стала участницей фестиваля туризма и красоты "Жемчужина России-2020", который проходит при поддержке администрации Петрозаводска и Управления по туризму Республики Карелия.

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".

В августе стало известно, что она покинула музей "Кижи", где была специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения, и стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".

Анна Лесонен является супругой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться

Несмотря на оперативно-розыскные мероприятия, водителя автомобиля Volkswagen Touareg, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами в столице Карелии, не могут найти.

Как нашему изданию сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии, водитель иномарки, накануне ночью сбивший двух женщин на улице Шотмана в Петрозаводске, продолжает скрываться. В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственным Управлением МВД Карелии по факту ДТП, спустя сутки водителя обнаружить не удалось.

Напомним, 19 сентября 2020 года в 00:41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой, совершил наезд на двух женщин-пешеходов. По предварительной информации, они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Позднее был обнаружен его автомобиль.



В МВД Карелии водителю напомнили, что в случае, если он самостоятельно явится в полицию, это, возможно, смягчит меру наказания. Согласно пункта "б" части 6 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения" санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.



В настоящее время полицией Петрозаводска продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

фото: © Павел Смертин/ТАСС

Скоропостижно скончался ведущий "Русского лото"

Ведущий розыгрышей "Русского лото" Михаил Борисов, госпитализированный со съемочной площадки в субботу, умер в больнице.

Об этом сообщили в воскресенье в Театральном институте имени Бориса Щукина.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов", - говорится в сообщении на сайте института.

Накануне представитель "Столото" сообщал ТАСС, что ведущего госпитализировали в субботу прямо со съемочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не смогли.

В театре отметили, что он всегда был энергичным, полным жизни, пишет ТАСС.

"Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне, - говорится в сообщении. - Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства".

В институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. "Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист - прямо со съемочной площадки", - сказано в сообщении.

В свою очередь в "Столото" также уточнили, что дети Борисова, которому был 71 год, подтвердили смерть отца. "Столото" соболезнует семье, друзьям и поклонникам Михаила Борисовича Борисова, не только бессменного ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото", но и советского российского режиссера, телеведущего, актера", - добавили там.

фото: фото и видео: паблик "Хранители Каменного бора"

Памятник бойцу Якову Степанову стоит в грязной луже посреди стройки детского сада в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Активисты, протестующие против строительства детского сада на месте парка Каменный бор, показали, что происходит на стройплощадке и как выглядит сейчас памятник бойцу Якову Степанову.

Общественники, протестующие против строительства детского сада в микрорайоне Ключевая, где располагался парк Каменный бор и где стоит памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему в 1941 году, защищая Петрозаводск, рассказали, что сейчас происходит на стройплощадке.

"Стройка всё ещё идёт... сейчас строят подпорную стенку для грунта-песка, которая должна поддержать строящийся объект (под условным названием "детский сад") от съезда в скальную пропасть.

Памятник Яше Степанову стоит, правда, к нему вовсю приблизились горы песка, но тронуть не смеют! Статья уголовного кодекса №243.4 ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России") не позволяет!".

"Пока памятник стоит, мы не сдаемся! Если начнутся неправомерные действия, мы будем препятствовать, потому что на нашей стороне закон, который запрещает снос памятников героям Великой Отечественной войны", - говорят активисты.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Также в том районе предполагалось строительство мотоспортивного комплекса.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов считает стройку законной. Он заявил, что строительство детского сада будет продолжено.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Центр Петрозаводска перестал быть похож на стихийный рынок, считают чиновники и депутаты (ФОТО)

К 100-летнему юбилею Карелии город вернул себе свое историческое лицо.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля. Достаточно прогуляться от вокзала до набережной Петрозаводска, чтобы увидеть, какие перемены произошли в городе.

Репортаж "Было и стало" - смотрим здесь.

фото: Илья Тимин

Суточная статистика заражения коронавирусом в России продолжает расти

За последние сутки в России выявлено 6 148 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 6 148 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 397 случаев (25,2%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Для сравнения: по данным за 19 сентября за сутки было выявлено 6 065 случаев коронавирусной инфекции, за 18 сентября - 5 905, за 17 сентября - 5 762 случая.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 909 357.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 895 человек. Подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 19 418.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 42,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 364 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20.09.2020 года остаются 241 046 человек.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

"Никто не рискнет затевать перевыборы председателя Петросовета, не будучи уверенным в результате"

Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца. Это значит, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере глава депутатского корпуса карельской столицы как минимум до середины ноября будет находиться в следственном изоляторе.

С середины июля Геннадия Боднарчука уже могли переизбрать с должности председателя Петросовета, за это время состоялись две сессии, на которых мог быть рассмотрен этот вопрос. Однако формально он до сих пор является главой депутатского корпуса Петрозаводска, так как ни у одной из политических групп, в том числе, правительственной, не хватает голосов, чтобы успешно провести перевыборы и поставить своего человека.

Среди тех, кто теоретически мог бы занять место Геннадия Боднарчука называются фамилии Александра Анишина, Ольги Билко, Дмитрия Романова, Оксаны Политовой, Дмитрия Данильева, Павла Петрова, но ни один из этих депутатов не пользуется поддержкой, достаточной для того, чтобы занять должность председателя Петросовета.

Пока такой фигурой стал заместитель председателя Александр Ханцевич, который временно исполняет обязанности руководителя горсовета. Не исключено, что статус кво будет сохраняться вплоть до выборов в 2021 году, когда поменяется весь депутатский корпус. Никто не рискнет затевать перевыборы председателя Петросовета, не будучи уверенным в результате. Тем более, когда до смены депутатов остается менее года.

Читайте далее в рубрике "Политкухня".

фото: © КПРФ Карелии

"Путинская вертикаль – это модель власти одной личности"

Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.

Николай Яковлевич Копьев – коммунист, известный в Карелии политический и общественный деятель, кандидат философских наук закончил работу над книгой "Куда бредешь ты, Россия смуты и кризисов".

Она посвящена исследованию событий последних десятилетий – развалу Советского Союза, восхождению на должность президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина.

Николай Копьев критически оценивает деятельность Владимира Путина как создателя в России олигархической империи со всеми ее атрибутами – резким социальным расслоением, массовой нищетой народа и постыдной роскошью немногих.

"Путинская вертикаль – это модель власти одной личности, основанная на исключительной сверхцентрализации", - пишет Копьев.

Подробнее читайте здесь.

Родственники пропавшего более двух месяцев назад пенсионера с потерей памяти продолжают поиски

Родные Вениамина Матвеевича Фрагина, который в начале июля ушел с дачи в Прионежском районе Карелии и пропал, продолжают поиски.

"Друзья, никакой информации о папе по-прежнему нет. Прошу ещё раз помощи в распространении объявления. Спасибо всем за участие и поддержку!", - написала накануне на своей странице в Сети дочь пропавшего пенсионера.

Напомним, 6 июля в кооперативе "Эфир" Прионежского района пропал пожилой человек - Фрагин Вениамин Матвеевич, 1940 года рождения. Возможно, из кооператива он выехал на попутной машине. По информации родственников, пропавший страдает потерей памяти, не ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет в тельняшку, сверху светло-коричневая рубашка в полоску, сверху зелёный камуфляжный жилет, черные спортивные штаны, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении после 6 июля, просьба позвонить в полицию или МЧС (102 или 112 с мобильного).

фото: администрация Петрозаводска

Новые кустарники высадили в Петрозаводске (ФОТО)

В администрации Петрозаводска рассказали, какие работы ведутся по уборке и благоустройству города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, техника и мобильные бригады поддерживают чистоту городских парков, скверов, бульваров, аллей, детских площадок и лестничных спусков.



С наступлением осени подрядчик усилил работы по содержанию общественных территорий карельской столицы. В рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" ежедневно сгребает опавшую листву, убирает и вывозит мусор, подметает элементы пешеходной инфраструктуры. Техника и мобильные бригады работают в разных районах города.





На прошедшей неделе сотрудники комбината пропалывали клумбы в Губернаторском саду и на Советской площади. На площади Ленина и в сквере у мемориала «Вечный Огонь» формовали кустарники. На набережной Ла-Рошель измельчали остатки мелкой поросли после санитарной расчистки территории.

Декоративные кустарники высадили в парке 70-летия Победы и в районе цветника на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта. На Онежской набережной появились японские спиреи, а в парке Победы – спиреи и калины.





На аллеях Дружбы и Отцов на Ключевой, а также на улице Ровио на Кукковке выкашивали траву на газонах. На улицах Мелентьевой, Зайцева и в районе мемориала Великой Отечественной войны в Соломенном велась санитарная обрезка с «посадкой на пень». Такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и восстанавливает живую изгородь.



Работы контролировались специалистами комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 12 ЛЕТ ЧИНОВНИКУ ЗА ВЗЯТКИ, ТЕЛО В КАНАЛИЗАЦИОННОМ ЛЮКЕ И ПОБЕДА ЕДРОСОВ НА ВЫБОРАХ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Суровый приговор за взятки

В Петрозаводском городском суде огласили решение по громкому коррупционному делу. Бывший замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки. Экс-чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Обвинительный приговор также выслушал петрозаводский предприниматель Степан Морозов, обвиненный в даче взятки в размере 480 тысяч рублей руководству Госкомимущества Карелии. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Победа "Единой России" на выборах

В Единый день голосования в Карелии в 12 муниципальных районах прошли повторные и дополнительные муниципальные выборы. Всего замещались 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По итогам голосования в подавляющем большинстве округов победили выдвиженцы партии "Единая Россия": 19 депутатских мандатов они получили (73,08%) из 28 выдвигавшихся ими кандидатов и 6 должностей глав поселений (60%; все десять округов закрывали "единороссы" своими кандидатами). ЛДПР выдвигала 2 кандидатов в главы поселений и 22 кандидатов в депутаты, в результате смогла выиграть только один депутатский мандат. КПРФ вела 11 кандидатов в депутаты и 2-х кандидатов на должности глав поселений. Коммунисты ни одного мандата не получили. Партия "Справедливая Россия" рассчитывала на своих семерых кандидатов в депутаты, но одержала одну победу. Трое эсеров избирались в главы и потерпели фиаско.

При этом явка на выборах была довольно низкой – 21,35 процентов. Из 21 500 избирателей проголосовали всего 4 700 человек.

Тело женщины в канализационном люке

В Кеми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве местной жительницы, тело которой нашли в канализации.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке. Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Еще одна смерть от коронавируса

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн 17 сентября от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания. Всего в республике умерли 33 пациента с ковидной инфекцией.

Школьники и студенты на карантине

По данным на пятницу, 18 сентября, еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". "54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума", – сообщил глава региона.

Кроме того, за сутки ещё 9 классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также 2 группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Накануне глава Минобразования Карелии Роман Голубев во время прямой линии с руководителем республики заявил, что всего около 1,3 тысячи школьников региона переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

Отопительный сезон начался в Карелии

Первыми к теплу подключили жителей Костомукши – 12 сентября. В среду, 16 сентября, отопительный сезон начался в Петрозаводске, Лоухском и Кондопожском районах. Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда началось одновременно.

В четверг, 17 сентября, тепло пришло в дома жителей Калевальского, Муезерского, Кемского, Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского районов.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

Боднарчук останется за решеткой

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Петрозаводский городской суд.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Смертельная авария на трассе "Кола"

Смертельное ДТП произошло 17 сентября в Олонецком районе Карелии. По предварительным данным, около 8.20 на 308 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей. 29-летний житель Санкт-Петербурга управляя Renault Sandero при совершении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "ВАЗ".



67-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП. Водитель Renault и его 29-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Предпринимателю Яблокову добавили еще две статьи

Суд в Петрозаводске продлил срок содержания под стражей предпринимателя Евгения Яблокова до 17 декабря включительно.

Напомним, бизнесмена обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте этого года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.



Как сообщил адвокат Анатолий Хоменя, Евгению Яблокову на данный момент предъявлены дополнительные обвинения: в покушении на убийство двух коллег погибшего и в причинении имущественного вреда – по версии следствия, в момент стрельбы обвиняемый повредил пулями автомобиль и жилой дом.

фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Каждому студенту при поступлении в вуз предлагается выдавать по полмиллиона рублей

В Госдуме разработан законопроект, согласно которому предлагается ввести в России студенческий капитал.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Предлгается выдавать выпускникам вузов по 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тыс. Использовать студкапитал можно будет после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых аренда жилья, оплата проезда или открытие бизнеса. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +4 ° …+9 ° 4 м/с СЗ 748 мм.рт.ст. 72% день Пасмурно, +9 ° …+11 ° 4 м/с З 747 мм.рт.ст. 55% вечер Небольшой дождь, +9 ° …+10 ° 4 м/с ЮЗ 746 мм.рт.ст. 74% ночь Небольшой дождь, +9 ° 4 м/с З 743 мм.рт.ст. 90%

фото: © Вячеслав Прокофьев/TACC

Стала известна цена на лекарство от коронавируса, которое начнут продавать в аптеках

Российское лекарство от коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках уже 21 сентября.

Пачку российского лекарства от COVID-19 "Арепливир" можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев. Об этом сообщают "Известия".

В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Младенцев указал, что розничная цена препарата должна быть аналогично цене по госпоставкам, пишет ТАСС.

Предполагается, что "Арепливир" появится в аптеках уже 21 сентября. Отпускаться лекарство будет по рецепту врача. Принимать его рекомендовано в течение 24 часов после появления признаков заражения коронавирусом.

Исследования побочных действий при приеме не выявили.

Компания "Промомед" рассчитывает, что в скором времени можно будет и экспортировать лекарство. Переговоры ведутся со странами СНГ, Латинской Америки и Африки.

Накануне Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российский препаратов от коронавируса с непатентованным названием "фавипиравир". Всего ведомство рекомендовало применять для лечения и профилактики COVID-19 шесть препаратов, среди которых "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", препараты интерферона-альфа, а также "Ремдесивир", "Умифеновир".

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Причины роста цен на гречку проверяет прокуратура

Генеральная прокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. Так, согласно распространенным данным, на прошлой неделе стоимость гречки повысилась на 2500 рублей за 1 тонну. "Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", – объяснили в Генпрокуратуре. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Еще 7 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

В республике 7 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Как сообщили в Оперштабе Карелии, в течение суток в больницы с пневмонией госпитализированы 7 человек.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1297 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что от пневмонии скончался пожилой мужчина.

фото: Столица на Онего

Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Карелии

Синоптики предупредили о заморозках на территории Карелии в ночные и утренние часы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 21 сентября ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы местами заморозки.

Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8, местами до -2, днём +9…+14 градусов.

Ночью и утром 20 и 21 сентября местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

фото: Минспорта Карелии

Спортсменка из Карелии заняла второе место на "Московском марафоне"

Мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Ерохина из Карелии заняла второе место на "Московском марафоне" и установила личный рекорд.

В столице сегодня состоялось крупнейшее беговое событие России - "Московский марафон". Десятки тысяч человек со всей России вышли на старт, чтобы пробежать 42,2 км или 10 км. Маршрут забега проходил по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Как сообщили в Минспорта Карелии, карельская спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла второе место и установила личный рекорд - 42 км за 2.35,36.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного мужчину на мопеде поймали в Карелии

Сотрудники ГИБДД Питкяранты отстранили от управления мопедом мужчину в состоянии опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером, около 19 часов на 89 км автодороги "Олонец – Питкяранта", сотрудники местной госавтоинспекции остановили 58-летнего водителя мопеда в состоянии опьянения.

Были составлены соответствующие административные материалы. Водителя ждет административный штраф и лишение водительских прав.

Мопед эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в Карелии остановили двух пьяных водителей на "Тойотах".

фото: © Паблик "Сбормобиль ПТЗ"

Акция по сбору вторсырья проходит сегодня в Петрозаводске

Рейс "Сбормобиля" и "Металлмобиля" охватывает 23 точки в разных районах города.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 20 сентября по улицам города проедут "Сбормобиль" и обновлённый "Металлмобиль". Волонтёры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.



Напоминаем, что "Металлмобиль" собирает не только лом чёрных и цветных металлов, в том числе жестяные банки и металлические баллончики, но и любую сломанную электронику, бытовую технику и мобильные телефоны.



Полный список того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе "Сбормобиль ПТЗ". Там же появляется актуальная информация о нововведениях акции и других инициативах экозащитников.

Как сообщалось ранее, 80% вырученных от переработки вторсырья средств идут на поддержку бездомных животных, остальные 20% - на печать листовок и экорекламу.

фото: Фото: MARIO ANZUONI / Reuters

Назван наиболее вероятный актер на роль Джеймса Бонда в новых сериях

Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди, сообщает The Mirror.

Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда после выхода пятого фильма нынешней бондианы под названием "Не время умирать", пишет российское издание lenta.ru.

Отмечается, что договор со звездой фильма "Веном" планировалось заключить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официально актер получит роль только в 2021 году. До этого основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон.

Ранее издание The Independent назвало худший фильм о Джеймсе Бонде. Журналисты составили рейтинг всех фильмов об агенте 007. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину "Умри, но не сейчас". 20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка.