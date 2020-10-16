Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Минздрав Карелии

Центр паллиативной помощи Карелии перепрофилируют под ковид-центр

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об увеличениие коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как пишет министр здравоохранения Карелии на своей странице в "ВКонтакте", число новых больных коронавирусом увеличивается. Вчера, 15 октября, в республике зарегистрирован 121 человек, у которого подтверждена ковид-инфекция, сегодня, 16 октября, – 95. При этом большая часть пациентов имеет признаки заболевания, около 30 процентов – это пациенты со средним и тяжелым течением болезни, нуждающиеся в стационарном лечении.

"С учетом нарастания числа больных и ухудшения эпидобстановки требуется увеличение и коечного фонда для стационарного лечения пациентов. Так, в настоящее время дополнительно развернуты койки в наркологическом диспансере, в Пряжинской ЦРБ, в Сортавальской ЦРБ, в Роддоме им. Гуткина. В особом порядке предусмотрено перепрофилирование коек в Республиканском центре паллиативной помощи на ул. Толстого. Пациенты будут переведены в здание центра на ул. Перттунена", – сообщил Михаил Охлопков.

Процент свободных коек на 16 октября составляет 36,5%.

Напомним, с начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, у всех 95 заразившихся коронавирусом наблюдаются симптомы заболевания, в том числе у 29 человек – средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Костомукше – 3 человека, в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 2, поселок Кааламо – 1, поселок Хаапалампи – 1), в Кеми – 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Паданы), в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Пудоже – 5 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Куркиеки), в Олонецком районе – 1 человек (село Видлица), в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа – 1, поселок Чална – 3), в Прионежском районе – 9 человек (поселок Мелиоративный – 1, село Деревянное – 1, поселок Новая Вилга – 3, поселок Ладва-Ветка – 2, село Заозерье – 1, ст. Шуйская – 1).

За сутки выздоровели еще 42 человека.

Летальных исходов не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии заболели 5076 человек, выздоровели 3902 пациента, умерли 43 человека.

Напомним, Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 826,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 922,8 случая, по Северо-Западу – 1132,5.

фото: © кадр из видео/"Сампо.ру"

Водителем, снесшим павильон в Петрозаводске, оказалась пьяная пенсионерка

Госавтоинспекция Петрозаводска установила виновника аварии, произошедшей на Кукковке.

Напомним, в минувший четверг в 13.05 на перекрестке улиц Ровио и Парфенова водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и торговый павильон.

Как сообщили в ГИБДД города, автомобилем управляла 57-летняя женщина, с признаками алкогольного опьянения. Водитель была доставлена в медорганизацию для освидетельствования, составлен административный материал. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в эти выходные водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит необходимости в том, чтобы снова вводить в республике жесткий карантин из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня в ходе "Прямой линии" на своей странице Вконтакте.

По мнению губернатора, увеличение числа заболевших – не единственный и не главный критерий для принятия решения о закрытии предприятий и других организаций.

Важное значение имеет вопрос, способна ли медицина справиться с возросшей нагрузкой.

"Сегодня на утро было 258 госпитализированных, 249 – средняя степень тяжести. В целом, достаточно позитивная статистика. Не так много лиц, у которых выявлена коронавирусная инфекция, болеют тяжело. Дальше…я сравниваю с другими регионами, у нас не так сильно вырос уровень внебольничных пневмоний… Конечно, мы оцениваем общую ситуацию с ОРВИ – здесь пока эпидемиологический порог ниже на 18%. Это тоже вопрос нагрузки на медицину", - пояснил Парфенчиков.

По его словам, пока "в жестких мерах нет необходимости".

Вместе с тем, он еще раз предупредил руководителей торговых организаций, общепита и других учреждений с массовым скоплением людей о том, что их будут жестко наказывать за оказание услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим. Число проверок увеличится.

"Если человек входит в автобус без маски, то автобус никуда не едет. Водитель не имеет права оказывать услугу", - пояснил Парфенчиков.

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым

Тело жителя поселка Ведлозеро Пряжинского района, которого искали с 6 октября, нашли в озере.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", мужчина найден сотрудниками Карельской Поисково-спасательной службой в озере Ведлозеро недалеко от берега.

"На первый взгляд, криминальной составляющей нет. Но окончательный ответ даст, конечно, экспертиза. Соболезнования родным и близким", - пишут в паблике.

Напомним, полиция, друзья и родные искали жителя 36-летнего поселка Ведлозеро Николая Николаева с 6 октября. В этот день он ушел из дома на работу и не вернулся.

фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"

Министр культуры Карелии возмутился решением руководителя театра в Сортавале отказаться от почетного знака

Глава Минкультуры Алексей Лесонен не одобрил поступок снятого с выборов руководителя самодеятельного театра Сортавальского "Центра досуга" Артура Ладысева, который возвращает знак "За вклад в развитие Республики Карелия" главе региона.

Худрук и режиссер молодежного театра-студии "Дети понедельника" в Сортавале Артур Ладысев обратился на своей странице в "ВКонтакте" к главе Карелии Артуру Парфенчикову. После того, как его 14 октября Сортавальский городской суд снял с предвыборной гонки, он не считает возможным держать у себя награду "За вклад в развитие Республики Карелия".

"Уважаемый Артур Олегович! Недавно мне вручили Ваш почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия". Большое Вам спасибо за оценку моего труда, но я отказываюсь от этого знака, так как не хочу иметь эту награду за такое "развитие" нашей республики. Прошу сообщить адрес, куда я могу отослать удостоверение и знак", - написал заслуженный работник культуры Карелии, член Союза театральных деятелей России, лауреат премии СТД РФ "Признание" - "За вклад в развитие любительского театра России" Артур Ладысев.

Ответил на обращение творческого руководителя самодеятельного театра Сортавальского "Центра досуга" не глава Карелии Артур Парфенчиков, а министр культуры Алексей Лесонен.

"В рамках политической борьбы можно ожидать различных акций и выступлений. В данной же ситуации считаю, что демонстративный отказ от ранее принятой награды, которую вручают от имени не столько главы Республики Карелия, сколько от жителей, в том числе от самых близких друзей, - недостойный шаг. Вычурная, эмоционально заряженная, привлекшая внимание акция, но всё-таки недостойная, прежде всего перед лицом коллег. За этими действиями прослеживается нелепая попытка оправдаться за собственные оплошности, допущенные при подготовке регистрационных документов в избирком. Однако оценка им уже дана судом", - пишет глава Минкультуры на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом.

фото: ©

Маленькая школьница попала под машину во дворе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Первоклассница получила травмы, попав под машину в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сегодня, 16 октября, в 12.47 в районе дома № 3 по улице Чистая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка и автомобиля Toyota.

В результате происшествия первоклассница получила травмы.

Страшные кадры попали в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей контролировать передвижения детей, объяснять правила безопасного передвижения во дворе.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске девушка собирает милостыню прямо на проезжей части (ВИДЕО)

Инвалид со стаканчиком просит милостыню у автомобилистов на перекрестке улиц Антикайнена и Гоголя.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" выложили видео, как горожанка выходит на проезжую часть и обходит с пластиковым стаканчиком машины, стоящие в пробке.

"Сегодня в районе 10.20 - 10.30 на проезжей части перекрестка Антикайнена - Гоголя собирала дань в стаканчик девушка с внешностью инвалида. Как к этому относиться? Мошенница?" - пишут в паблике.

"Не дань, а милостыню. Как относиться? Сердце должно подсказать. Милостыню подают от души и сердца, без мыслей и подозрений. Или не подают вовсе", - ответил подписчик сообщества автору поста.

"Могу сказать, что за 3 дня ни разу не подошла к машине, хоть и стоял в разных местах, выбирает", - сообщил другой комментатор.

Инцидент запечатлела камера компании "Сампо.ру".

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске прошли первые заморозки и небольшой снег (ФОТО)

Сегодня ночью в столице Карелии прошли заморозки.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчане прислали фото, на которых запечатлели машины, покрытые изморосью.



© читатель Столицы на Онего

"Удивительно, - написал горожанин в комментарии к фото. – Лужи на земле не замерзли, а машины все покрыты тонким льдом и снегом".



© читатель Столицы на Онего

фото: ptzgovorit.ru

Возобновились работы по реконструкции советского долгостроя в Петрозаводске

Подрядная организация приступила к инженерным изысканиям по проекту реконструкции двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске – долгостроя советских времен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

"Заключен государственный контракт по объекту федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" "Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г. Петрозаводска", - говорится в сообщении. Сдача объекта в эксплуатацию была намечена на 2020 год, но контракт с прежней подрядной организацией был досрочно расторгнут. Кто стал новым подрядчиком, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

Власти назвали условие строительства "одноэтажного Петрозаводска"

Администрация Петрозаводска рассматривает возможность расширения границ города за счет создания новых зон индивидуального жилищного строительства.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по экономической политике начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников.

По его словам, для расширения границ Петрозаводска потребуется разработка нового Генерального плана города. Такой ответ вызвал разочарование у депутатов. "Сейчас вся молодежь хочет жить в домах… Красивые микрорайоны должны быть вокруг города – одноэтажный Петрозаводск. Вот когда молодежь останется", - сказала депутат Лариса Жданова. Когда власти обещают начать эту работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Виталий Тимкив/РИА

Школьников и студентов в Петрозаводске продолжают переводить на дистант из-за коронавируса

За сутки в столице Карелии 5 ученических классов и 7 студенческих групп отправили на карантин.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены по одному классу в школе № 12, школе № 14, школе № 46, школе № 34 и лицее № 1 в Петрозаводске.

Кроме того, из-за COVID-19 на дистанте оказались 2 группы филиала Петербургского государственного университета путей сообщения, 1 группа Колледжа технологии и предпринимательства и 4 группы Карельского колледжа культуры и искусств.

Все классы школы в деревне Хийденсельга вернулись к очному обучению.

Ранее три школы в районе Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса.

фото: Скриншот видео камеры наблюдения Сампо.ру

Автомобиль вспыхнул на Старой Кукковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошел пожар в легковом автомобиле, который был припаркован во дворах.

Пожар в легковом автомобиле произошел вечером 15 октября на улице Белинского, у дома №15 Б в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По одной из версий, возгорание произошло в моторном отсеке припаркованного во дворе жилого дома автомобиля.

Водители находившихся рядом машин отогнали их на безопасное расстояние.

Очевидцам не удалось самостоятельно подручными средствами справиться с огнем.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. У автомобиля повреждены моторный отсек и салон.

Происшествие зафиксировала камера наблюдения компании "Сампо.ру"

фото: heninen.net

Готовится приватизация уникального архитектурного ансамбля в Сортавале

Власти Сортавалы собираются приватизировать комплекс зданий бывшей больницы сестер милосердия, который признан памятником архитектуры начала ХХ века.

Это следует из документации к аукциону, который объявила городская администрация.

На торги выставлены 3 бывших больничных корпуса и здание бывшего овощехранилища – они являются объектами культурного наследия. Кроме того, планируется продажа еще 6 построек, у которых нет такого статуса. Также выставлен на торги земельный участок общей площадью 30,8 тыс. кв. метров. В документации указано, что здания, признанные памятниками архитектуры, находятся в полуразрушенном состоянии, некоторые пострадали в результате пожара. Как сейчас выглядит этот объект, и какова стоимость продажи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске нарушитель захватил участок в лесу и складировал там навоз

В столице Карелии обнаружили незаконно занятый участок на Старой Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Старой Кукковке, благодаря заявлениям местных жителей, был обнаружен участок, незаконно занятый под хозяйственную деятельность. Об этом информирует пресс-центр администрации Петрозаводска.

Территория городской лесополосы в районе пересечения Ладожской улицы с улицами Белинского и Котовского была самовольно огорожена деревянным забором. На ней хранились остатки сельскохозяйственной техники, тракторные прицепы, а также на доски складировался навоз.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) с назначением фиксированной суммы штрафа, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске борцы с уплотнительной застройкой "отвоевали" в суде часть кварталов Старой Кукковки.

фото: © Администрация Петрозаводска

Нравятся ли вам появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска? (ОПРОС)

Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами.

В администрации Петрозаводска сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

На сегодняшний день почти на 50 улицах Петрозаводска установлены ограждения.

При этом многие петрозаводчане считают, что некоторые ограждения не только не повышают безопасность, а наоборот, создают опасные ситуации.

Скажите, а вам нравятся появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска.

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © СУ АО ВАД по Республике Карелия

Компания "ВАД" подвела итоги масштабного ремонта дорог в 2020 году

Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.

АО "ВАД" специализируется на выполнении всего комплекса работ по проектированию, строительству и ремонту автомобильных трасс.

Заместитель генерального директора компании Андрей Антощенко рассказал "Столице на Онего" о том, как компания реализует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"У нас очень большая программа по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это, в первую очередь, автомобильные дороги "Шуйская – Гирвас" и "Олонец – Питкяранта – Леппясилта" – по нацпроекту из серьезных объектов, реализованных в течение двух лет на территориальных дорогах, я бы выделил именно эти. И сейчас в стадии реализации еще находится "Кончезеро – Березовка – Кола". Также работаем на федеральных дорогах. В этом году приступили к строительству, в принципе, уже последнего отрезка дороги Сортавалы А-215, 445-469 км. Также нашим управлением реализовано строительство одной из частей обходов Мурманска с большой транспортной развязкой. По ремонту дорог порядка 100 километров на федеральных трассах проведено в этом году. Также закончен большой проект в районе Сегежи по капитальным ремонтам. Там было четыре этапа, все этапы введены в этом году в эксплуатацию", - рассказал Андрей Антощенко.

Полный текст интервью читайте далее.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

S7 возобновляет рейсы Москва-Петрозаводск

S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Петрозаводск с 26 декабря.

Полеты будут осуществляться с 26 декабря нынешнего года четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземляется в Москве в 16:35. Время в полете составит чуть больше полутора часов, сообщается на сайте "Aviaport.ru".

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортабельном и просторном салоне экономического класса.

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Напомним, 12 января 2019 года состоялся последний из запланированных рейсов S7 из Петрозаводска. В бюджете региона на 2019 год средства на компенсацию расходов авиакомпании по обслуживанию авиарейсов Москва–Петрозаводск не были заложены. В таких обстоятельствах S7 Airlines была не намерена работать на коммерчески невыгодном направлении.

В настоящее время рейсы на Москву из аэропорта "Петрозаводск" осуществляет авиакомпания "Победа". Они выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

фото: личный аккаунт в соцсети

Экс-депутат предсказал рекордную убыль населения в Карелии

Заслуженный юрист России и Карелии, бывший депутат парламента республики Александр Лукин считает, что республика войдет в число рекордсменов по убыли населения.

Александр Лукин прокомментировал у себя в фейсбуке прогноз по масштабной убыли населения России к 2024 году. Юрист считает это следствием "проводимой антинародной политики".

"К 2024 году численность населения в России может сократиться на 1,2 миллиона человек. Причинами этого эти ангажированные эксперты называют последствия Второй мировой войны, демографические ямы 1990-х годов и неготовность граждан к созданию многодетных семей. Конечно, для оправдания проводимой антинародной политики легче всего искать причины в прошлом, а я предлагаю посмотреть в сегодня и будущее. По моему мнению, для России, где традиционно всегда были большие семьи, это самый объективный показатель плохой, социально не ориентированной экономики", - написал в соцсети Александр Лукин.

Он предположил, что Карелия может поставить рекорд в части сокращения населения из-за неудовлетворительных социально-экономических условий.

"Пожалуй, Карелия в этом удручающем процессе уменьшения населения может стать рекордсменом, судите сами: по данным Росстата, численность населения Карелии в 2020 году составляет 614 064 чел., а 1989 году было 790150 человек, то есть за 30 лет население Карелии уменьшилось на 176 086 чел. - это фактически почти на четверть. Причины очевидны: у людей нет работы, нет достаточных средств для достойной жизни", - заключил Александр Лукин.

Ранее Известия сообщили, что население страны будет сокращаться ежегодно до 2024 года и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек. Издание получило эти сведения из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Ранее сообщалось, что естественную убыль населения Карелии в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Статистика бьет рекорды: число заболевших пневмонией в Карелии за сутки выросло на 22 человека, один пациент скончался

Общее количество заболевших внебольничной пневмонией на 16 октября превысило 1,5 тыс. человек, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии госпитализированы 22 человека с внебольничной пневмонией.

В минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 73-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Евгения Карманова (село Нюхча)

В поморском селе Нюхча в Карелии сорван ремонт моста

Республиканские власти обещали отремонтировать деревянный мост к концу сентября, но подрядчик не выполнил ни одного пункта контракта.

В нынешнем году в селе Нюхча Беломорского района Карелии планировалось отремонтировать 124-метровый деревянно-металлический мост, который связывает это старинное поморское поселение с железнодорожной станцией. Напомним, на эти цели республиканские власти выделили 34 миллиона рублей, по итогам конкурса контракт был заключен с фирмой "Микарт", а завершить работы планировалось к концу сентября.



Так выглядит мост в Нюхче сейчас. Фото жительницы села Евгении Кармановой

Однако, как рассказали "Столице на Онего" жители Нюхчи, ремонт моста сорван, и местное население опасается, что он рухнет в реку. Нюхчане неоднократно обращались к депутату Законодательного собрания Карелии от Беломорского района Ирине Кузичевой, и вот, что она ответила на одно из таких обращений:

"С организацией расторгнут муниципальный контракт на ремонт моста в селе Нюхча по причине неисполнения ни одного пункта контракта. Администрация поселения объявляет новый аукцион и по результатам заключит новый контракт. Ситуация такова, что на ремонтные работы на объекты муниципального имущества, контракты заключаются только по результатам электронного аукциона или конкурса в соответствии с 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Практика показывает, что часто выигрывают фирмы, которые не способны выполнить работы (недобросовестные подрядчики). Так и получилось с нашим мостом. За время работы в местном самоуправлении, для меня, это первый случай, когда пришли такие люди. Обращайтесь за всеми разъяснениями в администрацию Сумпосадского поселения".

фото: © Правительство Карелии

С начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников

В Больнице скорой медицинской помощи, где на больничном по COVID-19 находятся 24 медика, принимаются дополнительные противоэпидемические меры, сообщили в правительстве республики.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сегодня, 16 октября, провел заседание оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. Участники видеоконференции обсудили проведенные и запланированные противоэпидемические мероприятия в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, сообщается на сайте правительства.

Главный врач БСМП Наталья Алонцева доложила, что через созданное в апреле обсервационное отделение прошло более 120 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, не только с ковидной инфекцией, осенью увеличилось. Чтобы предотвратить заражение персонала и пациентов коронавирусом, в учреждении принимаются и разработаны дополнительные меры.

Так, весь персонал больницы прошел инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники допускаются к работе только после измерения температуры и с отметкой в журнале о том, что они не имеют проявлений острой респираторной инфекции и у них нет больных членов семьи.

"Медработники, которые работают в "горячих точках" распространения коронавируса, обязательно еженедельно проходят забор мазков и плановый контроль за возможным инфицированием. Те, кто попадают в контакт с инфицированными, максимально обследуются", − сказала Наталья Алонцева.

За время пандемии в разные периоды и в разных подразделениях Больницы скорой медицинской помощи коронавирусом заболело 45 медработников, это примерно 6% от общего числа. В октябре в связи с подъемом заболеваемости в республике будет обследован весь медицинский персонал учреждения, увеличится частота дезинфекции помещений и машин скорой помощи.

"Всем обсервационным больным мы уже предварительно будем делать экспресс-ПЦР-тесты. Не только персоналу, но и больным, которые поступают. Это очень качественный тест, его достоверность составляет 80%. Результат будет готов за 15 минут", − отметил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, на больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров, работающих в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

В Карелии будут судить женщину за ложный донос об изнасиловании

В Калевальском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, уличенной в заведомо ложном доносе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая обратилась с заявлением об ее изнасиловании. В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступления. Как выяснялось, жительница Калевальского района оклеветала мужчину, никакого преступления в отношении подозреваемой совершено не было. Заявление об изнасиловании она написала, преследуя личные интересы.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы женщина страдает психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период описанных событий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка надеялась выписать опостылевшего сожителя, обвинив его в побоях.

фото: © кадр из видео

Школьник из Петрозаводска борется за экспедицию на ледоколе в Арктику

Жителей Карелии просят поддержать 15-летнего петрозаводчанина, участвующего в конкурсе "Ледокол знаний".

15-летний Евгений прошел в финал Всероссийского конкурса "Ледокол знаний", где главный приз участие в экспедиции на ледоколе в Арктику. Об этом пишет его мама на своей странице в соцсетях.

"Друзья, поддержите, пожалуйста, нашего Евгения. Участвует вся России! Наш Евгений представляет нашу Республику и наш славный Петрозаводск! Победа должна быть за нами", - пишет петрозаводчанка Людмила Цымерман.

Проголосовать за Евгения (№7) можно здесь.

Как сообщается на сайте Министерства просвещения России, во время конкурса ученикам 7–10-х классов и первокурсникам профессиональных образовательных организаций предстоит ответить на вопросы о науке, окружающем мире и современных технологиях. Победители смогут на следующий год отправиться в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе. Конкурс проводит Госкорпорация "Росатом".

фото: © therussiantimes.com

Суд в Карелии оштрафовал управляющую компанию на 50 тысяч рублей за плохую борьбу с коронавирусом

В Беломорске управляющая компания получила штраф за плохую уборку подъезда многоквартирного дома в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте районного суда.

Управляющая компания признана виновной в несоблюдении мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Судом установлено, что в период с 24 апреля по 27 июля управляющая компания не выполнила правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, что выразилось в несоблюдении периодичности проведения влажной уборки по режиму текущей дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном доме в Беломорске.

Суд признал управляющую компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

фото: pixabay

Подозреваемого в похищении подростка задержали в Карелии, когда он пытался увезти его на машине

Следственные органы Карелии расследуют уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего.

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый на улице в Сегеже подошел к 14-летнему подростку и, применяя насилие, посадил в салон автомобиля. Там он его избил, а затем вывез на автомашине из города. Сотрудники полиции задержали его на трассе "Кола".

Подозреваемый заключен под стражу.



Ранее он был судим за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

фото: © Администрация Петрозаводска

Общественный транспорт должен принадлежать городу, считают участники опроса

Более 800 человек ответили на вопрос: в чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал.

Так, 842 человека ответили на вопрос: в чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал.

Большинство участников опроса – 348 человек (41%) считают, что транспорт должен принадлежать муниципалитету и более жестко контролироваться.

Чуть меньшее количество респондентов – 284 (33%) думают, троллейбусы с автобусами лучше отдать республиканским властям – хоть финансирование будет.

А 210 проголосовавших (2%) выбрали вариант, что "кому ни отдай, все равно порядка не будет".

Напомним, 6 октября горожане создали петицию в адрес Путина, в которой потребовали наладить работу общественного транспорта в Петрозаводске. Авторы обращения рассказали, что устали от грязных автобусов, хамства водителей, срывов графика движения.

С этими же жалобами обращались горожане и в администрацию Петрозаводска.

Также поступали обращения по поводу плохой работы маршрутных автобусов и несоблюдения водителями санитарных требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

фото: Михаил Почуев/ТАСС

Осенние яблоки и куриное мясо повлияли на инфляцию в Карелии

Годовая продовольственная инфляция в Карелии в сентябре снизилась до 4,3% после 4,6% в августе.

Это объясняется увеличением поставок фруктов и мясной продукции.

Такой вывод содержится в аналитическом обзоре регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национального банка по Республике Карелия. "На фоне постепенного увеличения поставок фруктов из-за рубежа замедлился рост цен на апельсины, подешевел виноград. Расширение предложения яблок осенних сортов на плодоовощном рынке республики замедлило рост цен на них в годовом выражении. Из-за высокой насыщенности рынка мясной продукцией в сентябре продолжило дешеветь куриное мясо, замедлился годовой темп удорожания свинины", - пояснили в Нацбанке. Вместе с тем годовая непродовольственная инфляция в Карелии в сентябре выросла до 5,4% после 4,9% в августе. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Пьяная петрозаводчанка сломала водителю руку, набиваясь в попутчицы

В Прионежье три пьяные женщины стали фигурантками уголовных дел, пока добирались до города автостопом, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя Заозерья. По его словам, неизвестная женщина, пытаясь вытащить его из салона автомобиля, сломала ему руку.

Участковый уполномоченный полиции выяснил детали произошедшего и установил подозреваемую. Вечером три горожанки после проведенного на природе отдыха пытались добраться до Петрозаводска. Так как денег при себе у них не было, дамы решили доехать до города автостопом. Однако водители транспорта не спешили их подвозить.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения одна из женщин кинула в проезжающую мимо машину свою обувь. Водитель, заметив это, остановился. Но вместо разговора, незнакомка попыталась вытащить его из салона авто. В результате борьбы за руль, горожанка сломала руку внимательному водителю.

Мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение, а позже – в полицию. Подозреваемая – 35-летняя петрозаводчанка мотивы своего поведения не пояснила.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Примечательно, что через час ее подруга на той же дороге, набиваясь в попутчицы другому водителю, проломила капот чужого автомобиля.

фото: pixabay

Жителям Карелии обещают бесплатно раздавать "арктические гектары"

Жители районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России, смогут бесплатно получить "арктический гектар" - земельный участок под ИЖС, сельхозпроизводство и другие цели.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по экономической политике министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект федерального закона, аналогичного закону о "дальневосточном гектаре". "Арктический гектар предоставляется физическим лицам…это могут быть разные цели – и сельхозпроизводство и ЛПХ и ИЖС. Чтобы они переехали в Арктическую зону и осуществляли свою трудовую деятельность. Такие площадки у нас тоже сформированы, мы ждем вступления в силу соответствующего закона, и надеюсь, что у нас будет также удачно, как на Дальнем Востоке", - сказала Свидская. В каких районах республики будут давать "арктический гектар", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".