Что случилось в Петрозаводске и Карелии 3 ноября

фото: © instagram.com/kirill.tl

Гонщик Сортланд, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, признал свою вину

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу лихача Кирилла Сортланда, устроившегося летом смертельное ДТП.

Согласно материалам уголовного дела, 14 июня 2020 года обвиняемый, управляя BMW, мчался по Петрозаводску со скоростью 176 км/ч и на Комсомольском проспекте совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz. После ДТП 23-летний водитель малолитражки в крайне тяжелом состоянии был доставлен больницу, где на следующий день от полученных травм скончался, говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

В ходе расследования уголовного дела гонщик Кирилл Сортланд, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, полностью признал свою вину, и сообщил, что готов возместить причиненный моральный вред.

Прокуратурой Петрозаводска в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии заявлен гражданский иск о взыскании 26 000 рублей, которые были потрачены на лечение молодого человека.

Также гражданские иски на сумму более 20 млн рублей заявлены близкими родственниками погибшего.

Кириллу Сортланду грозит до 5 лет лишения свободы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.

фото: © petrsu.ru

С начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 80 работников школ

Министр образования республики Роман Голубев рассказал о заболеваемости COVID-19 среди сотрудников образовательных учреждений.

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике о том, что с начала пандемии в школах республики коронавирусом заболели 80 человек.

"Всего в школах заболели 80 человек. Это персонал и прочие педагогически работники. Пропорции у нас 60 на 40%", – отметил министр.

По словам Голубева, в детских садах, которые начали работать летом, открыв дежурные группы, количество заболевших за этот период – 56 работников.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 695 случаев коронавируса у детей до 17 лет.

"У нас заболеваемость в учреждениях образования ниже, чем среди других слоев населения", – считает министр образования Карелии.

Ранее сообщалось, что за сутки шесть классов в школах и пять групп в колледжах перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19.

фото: © ГИБДД Карелии

Стало известно, кто погиб в ночном ДТП под Петрозаводском

Установлены личности погибших в ДТП, произошедшем около поселка Мелиоративный в ночь с 1 на 2 ноября, сообщила полиция Прионежского района.

Личности погибших в ДТП пассажиров установлены. Это 47-летний и 41-летний мужчины, жители Прионежского района.

Напомним в ночь на 2 ноября в ДТП на Шуйском шоссе погибли три человека – 46-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров, которых не смогли достать из горящей машины.

Происшествие произошло на железнодорожном переезде в районе поселка Мелиоративный (2 км автодороги "Кола" 435-Петрозаводск").

46-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" предположительно двигался из п. Чална-1 в направлении Петрозаводска, не справившись с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач. После наезда произошло возгорание автомобиля. Очевидцу происшествия удалось извлечь из автомобиля водителя, но мужчина скончался до приезда бригады СМП. В автомобиле также находились два пассажира, которых не удалось достать после возгорания.

фото: © страница вконтакте Константин Савандер

Священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами (ФОТО)

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться".

Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение. К своему посту священник прикрепил фото скульптуры "Фавн" Михаил Коппалева и ссылку на статью, в которой сообщается о том, как отец и сын отмыли скульптуру "Юность" Людвига Давидяна.

"Мы тут Юрия Дмитриева судим за детскую порнографию, а у нас в Петрозаводске недвусмысленные статуи стоят на всеобщее любование. Да еще на святом месте. В чью больную голову зашла мысль сотворить такое? Вместо уничтоженных и оскверненных петрозаводских храмов на Соборной площади построен храм Зефса - Парфенон - театр, а чертик недалеко от места этого (опять же в голом виде) весело играет на дудочке. Много бы можно по всему этому поводу сказать, но гадливо как-то, хочется только сплюнуть и отвернуться", - написал Константин Савандер.

Напомним, ранее священник Константин Савандер инициировал раскопки на площади Кирова в Петрозаводске с целью возведения часовни.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 52.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались двое петрозаводчан 85-ти и 86-ти лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания. В результате число умерших от коронавируса в Карелии теперь составляет 52 человека.

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у 115 человек. Из этого числа заболевших – 96 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 64 человека, в Медвежьегорске – 4 человека, в Кондопоге – 11 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Деревянка и село Деревянное), в Костомукше – 5 человек, в Сортавале – 1 человек, в Пудоже – 5 человек, в Муезерском районе – 5 человек (поселок Ледмозеро), в Сегеже – 3 человека, в Суоярви – 1 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 5, деревня Каскессельга – 4), в Лахденпохье – 1 человек, в Беломорском районе – 4 человека (Беломорск – 3, поселок Пушной – 1).

Всего с начала пандемии инфекцией в Карелией заразились 6910 человек.

За минувшие сутки выздоровели еще 107 человек. Всего справились с болезнью 4595 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1125,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1127,8 случая, по Северо-Западу – 1561,2.

Накануне за сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека.

фото: "Вечерний Ургант" / скриншот

Иван Ургант поднял тост за Карелию в студии популярного шоу (ВИДЕО)

Телеведущий Иван Ургант и корреспондент "Вечернего Урганта" Алла Михеева выпили карельского бальзама во время записи популярного шоу.

Корреспондент программы "Вечерний Ургант" Алла Михеева вернулась из Карелии, где подготовила новый выпуск рубрики "Острый репортаж". Сюжет был посвящен фестивалю ряпушки, который состоялся в деревне Вокнаволок. В студию "Вечернего Урганта" Михеева попросила внести подарок. Им оказался карельский бальзам.

"Алла, за кого мы будем пить? Давайте, поднимите тост. Я хочу, чтобы вы выпили этот кубок с карельским бальзамом за замечательный регион российский - Карелию - и поздравили их с наступающим днем ...", - начал тост Иван Ургант.

"Ряпушки!", - подхватила Алла Михеева.

"Нет, - народного единства. Давайте, Аллочка!", - поправил корреспондента Ургант.

Ранее сообщалось, что в первой серии репортажа из Карелии корреспондента "Вечернего Урганта" чуть не покусали альпаки.

фото: © кадр из видео

Глава Карелии опрокинул стопку чачи за сослуживцев в День судебных приставов (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков поздравил бывших коллег с Днем судебного пристава и выпил за это.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков разместил видеопоздравление с Днем судебного пристава.

"Дорогие братья и сестры, сослуживцы, однополчане, вот с этого прекрасного карельского берега 1 ноября я поднимаю бокал этой абхазской чачи, которую прислали из Краснодарского края (не забывают командира), за нас с вами, за нашу службу, за все, что мы сделали, ну и за тех, кто сегодня на посту, кто продолжает наши традиции. Пусть служба развивается, много сделано за последние годы. Мы этому рады, и я уверен что служба будет всегда, и государство наше только будет крепнуть от того, что мы с вами делали, и то, что делают сегодня более молодые коллеги. С праздником! Здоровья всем! За федеральную службу судебных приставов! Ура!" - сказал Артур Парфенчиков и замахнул стопочку чачи.

фото: камера наблюдения / скриншот

Человек в медицинской маске украл два ноутбука из магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция столицы Карелии ведет розыск человека, подозреваемого в краже ноутбуков: инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения, расположенная в магазине, зафиксировала момент кражи техники. Человек в медицинской маске похитил два ноутбука с прилавков.

Видео размещено в паблике карельской полиции.

"Сотрудники полиции Петрозаводска ведут розыск лица, причастного к краже. Из магазина электроники, расположенного в центре города, были похищены два ноутбука. Ущерб составил не менее 250 000 рублей. Возможный подозреваемый запечатлен камерой видеонаблюдения. Всех, кому что-либо известно о личности либо местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8911-426-81-77, 8911-050-98-02. Конфиденциальность гарантируется", - гласит текст заявления МВД.

Ранее сообщалось, что пять лет колонии грозит петрозаводчанину за кражу картошки.

фото: коллаж ©www.mnt.cattus2.ru//"Столица на Онего"

Считаете ли Вы, что в Петрозаводске нужно запретить обнаженные скульптуры? (ОПРОС)

Священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться".

Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение. К своему посту священник прикрепил фото скульптуры "Фавн" Михаил Коппалева и ссылку на статью, в которой сообщается о том, как отец и сын отмыли скульптуру "Юность" Людвига Давидяна.

А Вы как считаете: нужно запретить обнаженные скульптуры в Петрозаводске?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © pixabay.com

Психолог из Петрозаводска попыталась разобраться, почему молодежь не хочет рожать

Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.

- Все чаще я становлюсь невольным свидетелем споров между поколениями на эту тему. "Как же без детей?", "Когда появятся внуки?", "Часики-то тикают!", "Даст Бог зайку, даст и лужайку", "Дети – смысл жизни!". "У нас другие ценности!", "Хочу мир посмотреть!", "Квартиру приобрести надо, работу хорошую найти", "Не хочу, как вы!", "Не хочу ответственности!", "Нищету плодить", "Помешают карьере или развитию", "Хочу наслаждаться жизнью!".

Движение "свободные от детей" зародилось в США в 70-х годах прошлого века, лет через двадцать оформилось, набрало последователей, и, через Европу, до нас добралось. В 2013 – 2015 годах начали возникать сообщества "чайлдфри" в России. По сей день множество представителей молодежи открыто заявляют о том, что они никогда не будут иметь детей. Некоторые – не так радикальны, допускают продолжение рода, но когда-нибудь потом…

Попробуем разобраться, выбор это или следствие.

Продолжение читайте здесь.

фото: © страница Вконтакте Надежды Еремеевой

На центральном проспекте Петрозаводска вырубили все кусты и повредили деревья (ФОТО)

Обеспокоенные петрозаводчане интересуются: кто за это отвечает и зачем это делается?

На своей странице в соцсети петрозаводчанка Надежда разместила фото вырубленных кустов на проспекте Карла Маркса.

"Петрозаводск. Проспект Карла Маркса и проспект Ленина. Теперь срублены под корень все кусты, деревьям тоже досталось. Молодые клёны, скорее всего, погибнут. Кто за это отвечает и зачем это делается?" - написала горожанка.

фото: Кадр из видео/ДТП ПТЗ

Два автомобиля не поделили обочину на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Пограничная.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла 2 ноября в 16:53 у дома №2 по улице Пограничная. В вечерний "час пик" на обочине столкнулись отечественный внедорожник "ВАЗ-2121" ("Нива") и легковой автомобиль KIA Rio.

Машины двигались по улице Пограничная со стороны улицы Боровая в попутном направлении.

Столкновение произошло, когда KIA Rio совершал правый поворот на прилегающую территорию, а "Нива" двигалась по обочине в прямом направлении, опережая транспортный поток, шедший по проезжей части.

Момент ДТП запечатлели видеокамера компании "Ситилинк" и видеорегистратор очевидца, Николая Саламатина.

Ранее сообщалось, что сразу четыре автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии.

фото: камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот

В Петрозаводске водитель вылетел на тротуар и снес дорожный знак (ВИДЕО)

Водитель не вписался в поворот, вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак.

Авария произошла на Лесном проспекте, у дома №51, в районе пересечения с Ругозерским переулком. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны Чапаевского кольца. Водитель пытался повернуть в Ругозерский проезд, но не вписался в поворот. Выехав на угол перекрёстка и тротуар, автомобиль врезался в дорожный знак. После ДТП автомобилист уехал с места происшествия.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что сбивший знак водитель управлял автомобилем "LADA XRAY" оранжевого цвета.

Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что два автомобиля не поделили обочину на улице в Петрозаводске.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Шесть классов в школах и пять групп в колледжах перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в учреждениях образования Петрозаводска и Прионежского района.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса вышли четыре класса в школе №9, один класс в школе №10 в Петрозаводске и один класс в школе поселка Мелиоративный.

Кроме того, на "дистант" переведены одна группа в автотранспортном техникуме, две группы в техникуме городского хозяйства, одна группа в медицинском колледже и одна группа в речном училище.

Два класса - в Лицее №1 и в школе №43 - вышли на каникулы, но из-за коронавируса находятся под наблюдением на карантине.

К очной форме обучения вернулись: две группы в колледже технологии и предпринимательства, две группы в колледже культуры и искусств, одна группа в медицинском колледже и одна группа в кооперативном техникуме.

Ранее сообщалось, что более 3200 школьников Карелии переведены на "дистант" из-за коронавируса.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Петрозаводске"

Троллейбус с плесенью ездит по Петрозаводску (ФОТО)

Пассажиры обнаружили грибок на потолке троллейбуса в Петрозаводске.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" появились фото заплесневелого от сырости потолка троллейбуса.

"В троллейбусе, следующем по маршруту №6 в городе Петрозаводске, обнаружена на потолке семья грибов...", - написал автор фото в комментарии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Закрытый из-за COVID-19 Верховный суд Карелии нанимает охрану за 5,2 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчиков для оказания услуг по физической охране имущества здания Верховного суда республики.

Верховный суд Карелии выступает заказчиком в аукционе на право заключения госконтракта на оказание услуг по физической охране имущества здания суда. Максимальная цена контракта составляет 5,2 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании сообщается, что победителю аукциона предстоит охранять имущество здания суда, расположенного на улице Кирова в Петрозаводске, и прилегающую территорию в течение 2021 года.

Объем услуг предполагает организацию одного поста охраны в составе двух человек. Дежурства подразумевают обходы здания и территории, а также охрану имущества, общественного порядка и так далее.

Дежурить предстоит с вечера до утра в рабочие дни и круглосуточно по выходным и праздникам. Предполагается наличие спецсредств и служебного оружия у охранников, указано в документации

Ранее сообщалось, что Верховный суд Карелии приостановил прием посетителей из-за коронавируса.

фото: правительство Карелии

"За вред природе придется отвечать": глава Карелии пообещал наказать виновников аварии на Белопорожских ГЭС

Артур Парфенчиков заявил, что встревожен экологическими последствиями аварии на Белопорожских ГЭС и пообещал открыто сообщать о всех работах по ликвидации ЧП.

Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети, что на месте прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС продолжаются восстановительные работы.



"Большую тревогу вызывают экологические последствия аварии и загрязнение береговой линии и реки Кемь. Сегодня пришли результаты лабораторных исследований проб воды, взятых Управлением Росприроднадзора непосредственно в момент разлива, то есть, когда концентрация загрязнения была максимальной. И они подтвердили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено, причем многократно: по правому берегу – в 3,6 раза, по левому – в 280 раз! Да, площадь разлива относительно небольшая, но такое превышение серьезно само по себе!", - заявил он.



По словам губернатора, к ликвидации загрязнения подключилась специализированная организация – Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП". Специалисты установили боновые заграждения, локализовали место появления пленки нефтепродуктов, обработали загрязнение береговой части сорбентами и другими специальными веществами.



Сегодня спасатели вновь выехали на место происшествия для проведения дополнительных работ. Они извлекают из воды прибитые к берегу промасленные бревна, трубы, другой строительный мусор.



"После проведения всех очистительных мероприятий новый анализ воды еще не проводился – повторно пробы для исследований специалисты Управления Росприроднадзора возьмут 5 ноября. Результаты покажут, насколько эффективными были предпринятые нами меры. Обязательно сообщу о них здесь, на своей странице. Утаивать объективную информацию никто не собирается – буду честно и открыто рассказывать жителям Карелии о том, как идут восстановительные работы и насколько большой ущерб нанесен экологии. Люди должны знать правду. Также планируется повторный выезд спасателей для контроля мероприятий по ликвидации загрязнений", - написал Парфенчиков.



Глава Карелии инициировал встречу с руководством Ростехнадзора в Москве, на которой обсудили вопросы безопасности строительства Белопорожских ГЭС. По словам Артура Парфенчикова, Ростехнадзор окажет помощь в осуществлении контроля за строительно-монтажными работами. Губернатор также направил письмо на имя руководителя Росприроднадзора с просьбой взять ситуацию с розливом нефтепродуктов под особый контроль.



Артур Парфенчиков отметил, что в причинах позникновения происшествия на Белопорожских ГЭС предстоит разобраться правоохранительным органам.



"Безусловно, виновные в аварии, повлекшей угрозу экологической безопасности Кемского района, должны понести заслуженное наказание. За вред, нанесенный карельской природе, придется отвечать", - заключил он.

Вечером 24 октября на Белопорожских ГЭС прорвало дамбу. Чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь.

фото: © Анастасия Осипова/ТАСС

Сельскую ипотеку разрешат оплачивать материнским капиталом

Средства материнского капитала можно будет использовать в качестве взноса по сельской ипотеке.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства.

"Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала", — сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске пьяный водитель застрял на бордюре

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, застрявшего на бордюре на улице Ключевая.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 2 ноября, в 12:50 в дежурную группу ГИБДД позвонила петрозаводчанки и рассказала, что на улице Ключевая водитель автомобиля Hyundai, с признаками опьянения, наехал на бордюрный камень и повредил колеса. В результате продолжить движение он не смог.

Ближайший наряд ДПС направился на место происшествия. Водитель был отстранен от управления, освидетельствование подтвердило состояние опьянения 1,909 промилле.

Как выяснилось, автомобилем управлял мужчина 1985 года рождения.

В отношении нарушителя составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Инцидент попал в объектив камеры комьютерной сети "Сампо.ру".

Напомним, сегодня в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Американская историческая ассоциация потребовала освобождения Юрия Дмитриева

Крупнейшая в мире организация историков направила обращение председателю Верховного суда Карелии.

Руководство Американской исторической ассоциации обратилось к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с призывом освободить известного исследователя сталинский репрессий Юрия Дмитриева, который в конце сентября нынешнего года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Американские историки выразили обеспокоенность этим приговором и сослались на мнение уполномоченного по правам человека Совета Европы, который отметил, что суд над Дмитриевым проходил без его адвоката и не соответствовал гарантиям справедливого судебного разбирательства.

"И делегация ЕС, и Совет Европы, членом которого является Российская Федерация, пришли к выводу, что преследование господина Дмитриева было вызвано его историческим исследованием политических репрессий в советский период, а также другой правозащитной деятельностью", – заявили в Американской исторической ассоциации, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных историков.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © Илья Тимин

Количество свободных коек для больных с коронавирусом в Карелии за сутки сократилось почти на 3%

В ковид-центрах Карелии осталось 29,8% свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По сообщению главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, на 3 ноября доля свободных коек для лечения больных с COVID-19 составляет 29,8 %. Сутками ранее этот показатель был 32,7 %.

На сегодняшний день в стационаре находятся 432 коронвирусных больных, 425 из которых – в состоянии средней тяжести, 3 в тяжелом состоянии и еще за жизнь четверых пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 115 человек. Из этого числа заболевших – 96 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Бизнес в Карелии пожаловался на трехкратный рост платы за водоотведение

Плата за водоотведение и сверхнормативный сброс сточных вод для бизнеса с 1 июля выросла в 3 раза из-за нового порядка взимания платежей – он требует пересмотра, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, она получает многочисленные обращения предпринимателей в Карелии в связи с увеличением расходов на эти услуги.

Как пояснила бизнес-омбудсмен, ранее субъекты предпринимательства, заключившие договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с "Водоканалом", вносили только один вид платы – за "негативное воздействие на систему водоотведения". С вступлением в силу новых правил, появился дополнительный вид платы – за сброс загрязняющих веществ в сточных водах сверх установленных нормативов. Предприниматели в своих жалобах указывают, что вид их деятельности не относится к вредным производствам, в отношении их организаций не проводились замеры наличия вредных веществ в стоках, никакого сверхнормативного сброса воды они не осуществляют, но при этом их обязывают оплачивать увеличившиеся счета. Кто виновать и что делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам

Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, как должны работать предприятия общепита в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за роста заражений коронавирусом.

Как сообщили в правительстве Карелии, Артур Парфенчиков уточнил, что предоставлять услуги общественного питания с 00:00 до 06:00 разрешается в столовых предприятий и организаций, работающих в это время, но только для своих работников. Также разрешается оказание услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы Карелии предприятиям общественного питания запрещено работать ночью - с 00:00 до 06:00. Исключение составляют автозаправочные станции, мотели, автовокзалы, гостиницы, кемпинги и другие объекты дорожного сервиса.

фото: © shutterstock.com/Hrecheniuk Oleksii

В Карелии продолжается подъем заболеваемости ОРВИ

За последнюю неделю рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии составил 8,6%, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5458 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 13,8%. Превышение произошло за счет взрослого населения возрасте от 15 лет и старше (+79,3%). Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога в возрасте 0-2 года (-31,5%), 3-6 лет (-31,5%), 7-14 лет (-24,7%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 8,6% - на 433 случая.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Лахдепохском районе (+9,2%) и Костомукше (+4,7%).

В Петрозаводске за 44-ю неделю зарегистрирован 2961 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 7,7%. Однако в возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог (+40,0%). Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года ниже на 61,3%, 3-6 лет – на 44,4%, 7-14 лет - на 34,1%). За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выросла на 6,3% (+177 случаев).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин отправлены 8 классов в школах №№2, 3, 11, 36, 46 и лицее №1 в Перозаводске.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 12 прочих респираторных вирусов (1 РС вирус, 11 риновирусов).

В больницу с диагнозом ОРВИ за неделю попали 64 человека.

Напомним, неделю назад в Карелии было зарегистрировано 5025 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

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Больные с пневмонией продолжают поступать в инфекционную больницу Карелии

О ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Так, 19 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1879 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © ITAR-TASS/Dmitry Rogulin

Начался прием заявок на дополнительные субсидии для бизнеса в Карелии

Министерство экономического развития Карелии объявило о приеме заявок на предоставление субсидий в рамках дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса.

Например, субсидии будут выделены на возмещении части затрат предпринимателей на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли.

Максимальный размер одной субсидии составит не более 2 млн рублей и не более 70% от произведенных затрат. О других целях и суммах субсидий читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

"Силы зла испытывают на человечестве новую смертоносную заразу, завезенную к нам из-за рубежа"

Карельский митрополит Константин призвал жителей республики опираться на традиционные христианские ценности.

Накануне Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к жителям республики с поздравлением и призвал их опираться на традиционные христианские ценности. К числу таких ценностей глава Карельской митрополии Русской православной церкви отнес любовь к Богу, ближним и Отечеству.

Митрополит Константин напомнил об ударах по единству Вселенского Православия и особо отметил, что сегодня "силы зла испытывают на человечестве новую смертоносную заразу, завезенную к нам из-за рубежа".

"Единый народный порыв прекратил братоубийственную рознь и смуту и положил начало возрождению и укреплению Российского государства. Это праздник не только воинской и гражданской доблести. Это торжество Российской державности, государственности, которая, благодаря своему твердому фундаменту – вере Христовой, устояла в годину страшных испытаний", – говорится в поздравлении митрополита Константина.

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Здание Музея Карельского фронта все еще не сдано в эксплуатацию

Музей Карельского фронта в Беломорске по-прежнему закрыт для посетителей, несмотря на обещания главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова решить вопрос с вводом в эксплуатацию здания до начала ноября.

Как рассказали "Столице на Онего" в Минкульте Карелии, в настоящее время завершается процесс оформления документов, чтобы ввести здание на Банковской, 26 в Беломорске в эксплуатацию.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не установлена. Светильники из Китая до Беломорска пока не доставлены.

"Светильники в России на таможне. Подрядчик ждет растаможки и доставки на объект", - сообщили в Министерстве культуры республики.

Музейщики до ноября не смогли вернуть оружие и другие экспонаты в музей.

"Сложно сказать, когда мы сможем вернуть часть экспозиции в Беломорск. Мы делаем все в рамках закона. Нужно сдать здание. Нужно решить вопросы собственности. А они решаются только после сдачи здания в эксплуатацию", - сказал директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов обещал, что до начала ноября реконструированное здание музея, приработавшегося всего два дня после официального открытия, получит до начала ноября разрешение на ввод в эксплуатацию.

"По физике ничего делать не осталось. На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – пообещал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки художественной подсветки на здании Музея Карельского фронта.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Вернуть льготу по квартплате для инвалидов предлагают в парламенте Карелии

Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект федерального закона о возвращении 50%-ной компенсации по квартплате инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, живущих в приватизированных квартирах.

Сейчас инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Жильцам муниципальных квартир положена льгота еще и на содержание жилых помещений. А для владельцев приватизированных квартир такая компенсация была отменена в 2012 году.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще 18 648 человек в России заразились коронавирусом

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 3 ноября составило 1 673 686 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 648 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 673 686.

Выздоровели за время пандемии 1 251 364 человек, за сутки выписан по выздоровлению 15 331 человек.

Летальных случаев за все время: 28 828, за последние 24 часа скончались 355 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 61,9 млн тестов на коронавирус, за сутки - 412 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 ноября остается 397 945 человек.