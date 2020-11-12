Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 378 человек, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в Карелии COVID-19 выявлен 378 человек. Один пациент скончался. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Из общего числа заболевших – 314 человек, из них 53 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 178 человек, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 5, село Толвуя – 1, село Великая Губа – 2, поселок Пиндуши – 2, деревня Великая Нива – 1), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 3, поселок Вяртсиля – 1), в Питкяранте – 4 человека, в Лахденпохье – 1 человек, в Пудожском районе – 26 человек (Пудож – 20, поселок Ново-Стеклянное – 2, поселок Приречный – 1, поселок Кривцы – 1, поселок Пудожгорский – 1, поселок Шальский – 1), в Беломорске – 3 человека, в Сегеже – 13 человек, в Кемском районе – 37 человек (Кемь – 36, поселок Гайжево – 1), в Костомукше – 6 человек, в Калевальском районе – 6 человек (Калевала – 1, поселок Боровой – 3, поселок Новое Юшкозеро – 2), в Кондопожском районе – 20 человек (Кондопога – 19, Новый Поселок – 1), в Олонецком районе – 4 человека (Олонец – 2, поселок Ильинский – 2), в Суоярвском районе – 16 человек (Суоярви – 9, поселок Поросозеро – 6, поселок Найстенъярви – 1), в Прионежском районе – 39 человек (деревня Вилга – 1, поселок Новая Вилга – 8, поселок Кварцитный – 3, село Деревянное – 3, деревня Бесовец – 2, ДНТ "Северные просторы" – 1, СНТ "Речное" – 1, СНТ "Сфера" – 3, ТСН "Загородное" - 3, поселок Шуя – 7, поселок Ладва-Ветка – 1, деревня Педасельга – 1, деревня Ужесельга – 1, деревня Верховье – 1, деревня Лососинное – 1, поселок Ладва – 2), в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 2, поселок Матросы – 1, поселок Эссойла – 2, село Святозеро – 1, поселок Чална – 3, поселок Верхние Важины – 1).



Выздоровели еще 75 человек: в Петрозаводске – 40, в Прионежском районе – 4, в Калевальском районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Костомукше – 3, в Лахденпохском районе – 4, в Муезерском районе – 1, в Олонецком районе – 3, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 6, в Сегежском районе – 1, в Сортавальском районе – 7.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения и запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии 964 ребенка заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью COVID-19 рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 11 ноября по статистике в Карелии было 8866 инфицированных коронавирусом, среди которых 922 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день – уже 9244 ковидных больных, из которых 964 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 42 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 378 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9244 человека. Выздоровели – 4925. Умерли 64 пациента.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, после акта вандализма 8 ноября, когда неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы", в полицию было написано заявление о случившемся.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

"Отломанная часть барельефа также находится в полиции, - сообщили в мэрии. – Как только ее вернут, а это будет, скорее всего, не раньше чем через месяц, то подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы".

Ранее сообщалось, что неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания.

фото: © Пресс-служба Законодательного собрания Карелии

Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который займется охраной здания республиканского парламента, в котором заседают депутаты.

Парламент Карелии выступает в качестве заказчика в рамках электронного аукциона на оказание услуг по охране здания, находящегося на улице Куйбышева, 5. В этом объекте располагается карельский парламент. Охранять постройку в центре города предстоит в течение 2021 года.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 185 тысяч рублей. Эти средства будут направлены из карельского бюджета.

Исполнителю предстоит оказывать услуги по охране объекта и обеспечению пропускного режима в здании. В частности, охранники должны иметь навыки отражения атак при возможном нападении на вверенную им территорию.

"Осуществление физической охраны здания Законодательного Собрания. Обеспечение пропускного режима, своевременное пресечение нарушений общественного порядка, преступлений и иных противоправных действий, охрана материальных ценностей, режимных помещений ограниченного доступа. Организация и осуществление обороны при нападении или угрозе нападения на охраняемый объект, в соответствии с утвержденным и согласованным планом охраны и обороны",- говорится в документах закупки.

Сообщается, что охранять здание на Куйбышева предстоит ежедневно и круглосуточно одним постом, на котором должно находиться не менее одного сотрудника. Число охранников может увеличиваться до двух человек. Сотрудники охраны должны быть вооружены служебным огнестрельным оружием.

В документации указано, что у победителя аукциона должна быть штатная группа быстрого реагирования и возможность вызова сил Росгвардии и МВД.

Охранники также должны быть облачены в форму и иметь опрятный внешний вид. Прежде такое же отдельное требование по внешнему виду было у парламента и к наемным уборщицам.

Ранее сообщалось, что закрытый из-за COVID-19 Верховный суд Карелии был готов нанять охрану за 5,2 млн рублей.

фото: Ольга Чайка/https://vk.com/olga.chayka

Станция скорой помощи Петрозаводска ночью установила новый рекорд

В ночную смену с 11 на 12 ноября на станции в столице Карелии впервые дежурили 26 бригад.

Об этом сообщила фельдшер Станции скорой помощи Перозаводска Ольга Чайка на своей странице в соцсети.

"На Станции скорой помощи Петрозаводска очередной небывалый случай! Побит рекорд по количеству бригад, которые обслуживают жителей города и Прионежского района. 26 бригад было сформировано в ночную смену с 11 на 12 ноября. 4 из них работало с 20.00 до 01.00, в то время, когда наблюдается самый пик вызовов за сутки. Традиционное количество бригад было не более 19. Дополнительные бригады составлены из фельдшеров и водителей других районов Карелии. Скрупулезная работа по подбору кадров была проведена очень оперативно работниками Карельского Минздрава в кротчайшие сроки. Конечно, такое количество бригад наилучшим образом сказалось на качестве оказания скорой и неотложной медицинской помощи горожанам, а также была заметна снижена нагрузка на работников Станции скорой помощи. Увеличенное количество бригад планируется ежесуточно", - пишет Ольга Чайка.

Ранее сообщалось, что на Станции скорой помощи произошел беспрецедентный случай. Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

"Уже возведены бараки": школьники смогут провести выходные в бутафорском концлагере в Карелии (ВИДЕО)

В карельской деревне Ватнаволок готовится к открытию проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов": в бутафорский лагерь обещают свозить школьников.

В деревне Ватнаволок Кондопожского района готовится к открытию объект, на котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей. Он располагается на территории местной базы отдыха. "Бутафорский концлагерь" готовится принять в декабре первых школьников, которых предполагется привозить туда на выходные. Об этом сообщается в сюжете ГТРК "Карелия".

В материале тележурналисты утверждают, что учеников будут свозить в Ватнаволок группами. Для них в музее будет подготовлена программа под названием "Патриотические выходные".

"Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки", - говорится в закадровом тексте сюжета.

Созданием музея занимается фонд "Открытые возможности", получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы деорации снятого в Карелии фильма "Весури", посвященного малолетним узникам.

Напомним, планы благотворительного фонда возвести на грантовские средства "бутафорский концлагерь" вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

Полиция Карелии ищет свидетеля, который может что-то знать об исчезновении подростка в Костомукше (ВИДЕО)

Полиция Костомукши устанавливает личность и местонахождение мужчины, который мог бы пролить свет на исчезновение несовершеннолетнего, которого ищут с весны этого года.

Сотрудники полиции Костомукши устанавливают личность человека, который утром 7 мая этого года (около 4 ч. 30 мин.) проходил мимо магазина "Автолайн" по ул. Интернациональная д. 15 в сторону автозаправочной станции "Костомукшская топливная компания" по ул. Строителей д. 1/8 и обратно. Об этом информирует сайт МВД по Карелии.

Полицейские опубликовали видео, на котором видна фигура мужчины, которого ищут правоохранительные органы.

Сообщается, что информация о человеке на видео может способствовать установлению местонахождения несовершеннолетнего Игоря Г., розыск которого ведется с мая этого года.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, запечатленного камерами видеонаблюдения, просят незамедлительно сообщать в полицию по телефону: 8-981-406-00-46", - говорится в заявлении МВД.

Ранее родные пропавшего 17-летнего подростка из Костомукши пожаловались главе Следственного комитета России на нерасторопность следователей в Карелии.

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.



В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

фото: сайт ПетрГУ

Студенты Петрозаводского университета могут выйти на "дистант" уже с понедельника

По информации "Столицы на Онего", студенты Петрозаводского государственного университета будут отправлены на "дистанционку" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Студенты вуза могут отправиться на "дистант" с понедельника, 16 ноября. Об этом "Столице на Онего" стало известно от источников в стенах ПетрГУ. При этом в пресс-службе университета заявили, что соответствующего приказа они на данный момент еще не видели.

Предполагается, что при соблюдении необходимых мер противодействия COVID-19 в очной форме будут проводиться только лабораторные занятия, требующие использования в аудитории специализированного оборудования. Также в корпусе вуза продолжат работать сотрудники администрации, соблюдая меры предосторожности. Остальные студенты, вероятно, будут отправлены на "дистанционку".

Ранее сообщалось, что студенты Петрозаводского университета просили перевести их на "дистант" из-за страха заразиться COVID-19. Тогда представитель вуза отвечал студентам отказом.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии

ДТП, в котором один человек погиб, двое пострадали, устроил 74-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду в 17:45 на 587 км + 543 м федеральной трассе Кола в Кондопожском районе 74-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Mazda.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил смертельные травмы. Мужчина скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи.

В автомобиле Mazda травмы получили два пассажира – 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске таксист устроил ДТП на "встречке" с тремя пострадавшими.

фото: © Илья Тимин

В Карелии 24 госпитализированных пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о состоянии госпитализированных больных с COVID-19.

Всего на 12 ноября госпитализированы 620 коронавирусных больных, 557 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 24 – в тяжелом и 11 человек – в крайне тяжелом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 378 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9244 человека. Выздоровели – 4925. Умерли 64 пациента.

фото: © кадр из прямой линии Вконтакте

Глава Карелии потребовал подготовить дополнительные бригады врачей для борьбы с коронавирусом

Артур Парфенчиков заявил, что Минздрав республики обязан перераспределить медицинский персонал для подготовки дополнительных бригад врачей.

Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

"Минздраву республики необходимо организовать работу медучреждений с учётом нынешней эпидемиологической ситуации и перераспределить медперсонал для комплектования дополнительных медицинских бригад, оказывающих помощь больным COVID-19", - написал Артур Парфенчиков.

К посту в соцсети прикреплен текст нового распоряжения.

"Организовать высвобождение медицинского персонала для формирования медицинских бригад, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19)", - говорится в документе.

Также глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии.

фото: © Полиция Лодейного Поля

На границе с Карелией сотня полицейских ищет поджигателя, стрелявшего в сотрудника угрозыска

Полицейские Лодейного Поля и главка по болотам ищут дерзкого молодого человека, кто умудрился дважды выстрелить в их коллегу из уголовного розыска.

По данным 47news, около 5 часов утра, 12 ноября в поселке Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области сотрудники уголовного розыска наткнулись на того, кого ждали с ночи. Засада была выставлена на подозреваемого, кто еще 1 ноября поджег УАЗ в соседней деревне. Полицейские имели информацию, что на этом история не кончится – теперь будут поджигать дом владельца автомашины.

Когда они увидели, как неизвестный пытается облить дом какой-то жидкостью, оперативники начали задержание. Сейчас в деталях трудно понять, как все пошло, но мужчина дважды выстрелил в одного из них. Причем старался: одна пуля задела бровь, вторая воткнулась в плечо. Оружие оказалось травматическое, но убежать он смог.

Раз так, то его пришлось искать уже с особым рвением. Кроме местных полицейских, местность прочесывают, прибывшие сотрудники патрульного полка ГУ МВД. По просьбе главка правительством Ленобласти предоставлены несколько вездеходов. Местность-то вокруг поселка – сплошные болота. Если не найдут в ближайшее время, то губернатор Дрозденко обещал для поисков дать вертолет.

Имя же разыскиваемого уже не секрет. Это 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко. Он уже с биографией – был под судом за самоуправство.

Полиция не против, если им позвонят с любой информацией по этому персонажу. Телефоны: 8(813)64-400-50; 8(999)045-31-50.

фото: © Илья Тимин

Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько осталось коек для ковидных больных

Михаил Охлопков проинформировал о количестве свободных коек для лечения больных с коронавирусом в медицинских организациях Карелии.

На своей странице в соцсети Охлопков написал, что всего в стационарах развернуто 842 ковидные койки, в том числе с подачей кислорода – 266.

На утро 12 ноября свободными остаются в целом по республике 222 койки, то есть 26, 4% от общего количества ковидных коек.

В Петрозаводске развернуто 572 койки, сегодня свободны 133 койки (23,3%). В инфекционных отделениях в районах республики организовано 270 ковидных коек, свободны 89 коек – 33%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зафиксировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 378 человек.

фото: © REUTERS/ТАСС

Число смертей пациентов с COVID-19 растет в России: сегодня побит трагический рекорд

За последние сутки подтверждено 439 летальных исходов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За последние сутки в России выявлено 21 608 случаев COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 858 568 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки подтверждено 439 летальных исходов с коронавирусом. Вчера в России было зафиксировано 432 смерти с коронавирусом.

Всего с начала пандемии скончались 32 032 пациента с COVID-19.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 811 человек. За весь период выздоровели и были выписаны 1 388 168 пациентов.

По данным на 12 ноября, число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд. Коронавирусная инфекция выявлена у 378 человек.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Пожилой мужчина стал 64-й жертвой коронавируса в Карелии

По данным на 12 ноября, в республике подтвержден очередной случай гибели пациента с COVID-19.

Как информирует оперштаб республики по борьбе с вирусом, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции.

Житель Петрозаводска 1947 года рождения, имевший сопутствующие хронические заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Погибший стал 64-й жертвой с начала пандемии.

По данным на 12 ноября, число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд. COVID-19 обнаружен у 378 человек.

фото: Столица на Онего

Парламент Карелии готов заплатить более миллиона рублей опрятным уборщицам

На сайте госуслуг появилась информация о поиске подрядчика для уборки здания Заксобрания в Петрозаводске.

Заксобрание республики выступает заказчиком электронного аукциона на оказание услуг по уборке своего здания. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 129 тыс. рублей. Деньги на эти цели пойдут из карельского бюджета.

Победителю аукциона предстоит в течение 2021 года убирать здание, располагающееся на улице Куйбышева, д. 5 в Петрозаводске. Режим уборки ежедневный, кроме выходных и праздничных дней. Работать предстоит с 18.00 до 22.00. При этом уборка санузлов запланирована на период с 21.00 до 22.00. Общая площадь убираемых помещений составляет 1606 квадратных метров на территории четырехэтажного здания.

Предполагается, что победители аукциона будут убирать пыль, мыть полы и лестницы, чистить ковровые дорожки, мягкую мебель и картины, выносить мусор и так далее.

В техническом задании указано, что у парламента есть требования к внешнему виду уборщиков. Нанятые для уборки Заксобрания люди должны выглядеть опрятно, говорится в документации.

"Работники, осуществляющие уборку, должны иметь опрятный внешний вид", - гласит текст документа.

Ранее сообщалось, что кабинеты в Заксобрании Карелии предполагалось отремонтировать за 1,6 млн рублей

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В Карелии установлен рекорд по числу госпитализированных с пневмонией на сутки

За сутки в Карелии госпитализирован 31 человек, заболевший пневмонией, сообщает оперштаб.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2074 пациента, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Гости из Санкт-Петербурга сделали 22 закладки с наркотиками в центре Петрозаводска

Сбытчиков наркотиков взяли под стражу в зале суда.

Так, 13 лет колонии строгого и 6 лет общего режима назначил Петрозаводский суд двоим наркодилерам из Санкт-Петербурга.

Судья Петрозаводского суда Елена Голяева при участии гособвинителя Владимира Луценко вынесла суровый приговор двоим жителям Санкт Петербурга, сбывавшим синтетический наркотик метадон в карельской столице. Как установила полиция и это подтверждено в суде, житель Санкт-Петербурга – 27-летний Максим и его 30-летняя сожительница Вера 9 июня прошлого года в центре Петрозаводска сделали 22 закладки с метадоном.

А ранее 16 марта того же 2019 года Максим и другой его знакомый из Санкт-Петербурга Павел, также в Петрозаводске, сделали закладки с наркотиком вокруг здания крупного торгового центра на Лесном проспекте. Подозрительные действия молодых людей заметил мужчина, который в своем автомобиле ожидал супругу из магазина.

Приехавшие по вызову свидетеля полицейские изъяли закладки с наркотиком, а "засветившихся" на видеокамерах наркосбытчиков начали искать. Одним из них и оказался Максим.

В судебном заседании Максим и имеющая двоих несовершеннолетних детей Вера свою вину признали, но от дачи показаний отказались.

Суд приговорил Максима к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей, а Веру к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу. И уже обжаловано осужденными в Верховном суде Карелии.

Что касается другого подельника Максима – Павла, то он вскоре после задержания заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. И 3 июля этого года по совокупности совершенных Павлом преступлений Петрозаводский суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Жители Карелии смогут добиться перевода на дистант детей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков потребовал, чтобы школы обеспечили обучение детей по индивидуальным программам во время пандемии.

Артур Парфенчиков выпустил распоряжение, которое, в частности, предусматривает возможность обучения детей по индивидуальным программам. Такое решение было принято из-за обращений горожан, которые боялись отправлять детей в школу во время пандемии.

"Поступает много вопросов от родителей, которые хотят, чтобы сейчас их ребенок учился дома. Мы приняли решение обеспечить обучение детей по индивидуальным планам, если у школы есть такая возможность. Для этого родителям необходимо написать заявление", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

В тексте губернаторского распоряжения сообщается: "Органам местного самоуправления в Республике Карелия организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, при наличии возможности у муниципальной общеобразовательной организации, по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, содержащему обоснование причин невозможности посещения обучающимся образовательной организации".

Ранее сообщалось, что студенты Петрозаводского университета боятся заразиться COVID-19 и просят перевести их на дистант.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дополнительные троллейбусы вышли на самый популярный маршрут Петрозаводска

Власти Петрозаводска считают, что дополнительные троллейбусы, вышедшие на маршрут №1, смогут сократить интервалы в час пик.

Предприятие "Городской транспорт" вывело дополнительные троллейбусы на маршрут № 1, который, по оценке мэрии города, является наиболее востребованным.

Три троллейбуса будут курсировать на постоянной основе, ещё два – в часы пиковой нагрузки.

В мэрии сообщают, что они также уведомили маршруточников об изменении требований к количеству пассажиров в салоне. Компаниям рекомендовали откорректировать расписание движения транспорта и увеличить количество машин в вечерние и утренние часы пиковой активности для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - написал он.

Парфенчиков также рекомендовал, чтобы городские власти вывели на линии дополнительные маршрутки и троллейбусы в час пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров без давки.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Сидоренко

Задержан предприниматель, пытавшийся дать взятку одному из начальников отдела МВД в Карелии

Сотрудники ОБЭП задержали предпринимателя, пытавшегося дать взятку заместителю руководителя отдела МВД Лахденпохского района.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах в четверг, 12 ноября сотрудники ОБЭП МВД Карелии при поддержке Росгвардии задержали предпринимателя, занимающегося грузоперевозками, который предложил взятку в размере 50 тысяч рублей заместителю руководителя отдела полиции в Лахденпохском районе, на тот момент исполняющего обязанности начальника.

Как сообщили в МВД Карелии, задержанный предприниматель таким образом пытался обеспечить беспрепятственный проезд для своего транспорта по территории региона, надеясь, что его не будут штрафовать за перегруз.

Следственный комитет Карелии по факту дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий возбудил уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ.

фото: © ТАСС / Сергей Коньков

Женщина в Карелии погрязла в алиментных долгах

В Пряжинском районе алиментщица устроилась на работу, вернула себе детей, а долг с нее в пользу государства все высчитывают и высчитывают, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Пряжинскому району на исполнении находится производство в отношении должницы-алиментщицы.

Женщина приехала в Карелию на постоянное место жительства из другого региона России. Длительное время не могла трудоустроиться и подыскать подходящее место для проживания с детьми. Стала злоупотреблять алкоголем, уклонялась от выполнения своих родительских обязанностей и не принимала участия в воспитании и содержании детей. В результате такого образа жизни Пряжинский районный суд в конце прошлого года ограничил ее в родительских правах в отношении троих несовершеннолетних детей.

Кроме того, решением суда были взысканы алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработка. Дети были переданы органам опеки.

Судебный пристав разъяснил должнице возможные неблагоприятные последствия в случае неисполнения обязательств по алиментным платежам. Женщина стала бороться за детей и обратилась в Пряжинский суд с гражданским иском о восстановлении ее в родительских правах.

Однако суд отказал ей, так как на момент рассмотрения заявления женщина не была трудоустроена и не начала платить алиментов.

Женщина не отчаялась: нашла работу и стала выплачивать алименты. В сентябре повторно обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в родительских правах.

Суд рассмотрев все обстоятельства дела пришел к выводу, что многодетная мать изменилась в лучшую сторону и способна предоставить детям полноценное воспитание, а также обеспечить нормальный уровень жизни. Суд восстановил женщину в родительских правах, дети возвращены матери.

На сегодняшний день долг по алиментам, образовавшийся у женщины до восстановления в родительских правах, составляет почти 290 тысяч рублей. Алименты удерживаются с заработной платы.

фото: © кадр из видео

В Карелии создали для Шотландии мемориал советским летчикам (ВИДЕО)

Память о секретной операции 1943 года увековечили в камне из Карелии, который доставили в Шотландию.

В центре шотландского городка Эррол установили памятник советским летчикам. Камень весом в 1660 кг прибыл сюда из России. Его нашли на берегу Онежского озера в Карелии, где располагается карьер с малиновым кварцитом.

Камень искал скульптор Александр Ким, по задумке которого памятник должен был быть в форме крыла и окаменевшего вечного огня. Табличку на английском языке сделали на Петрозаводскмаше. Ее отливали шесть раз.

С помощью карельского камня шотландцы решили увековечить память о секретной операции. Она называлась "Албемарл", как и британский бомбардировщик. Самолет планировали переделать в грузовой. В 1943 году в Шотландию отправили советских летчиков транспортной авиации. Таим они учились управлять самолетами союзников, чтобы потом улететь на них, сообщили журналисты "Первого канала".

фото: Ольга Гоккоева

В Карелии вышла книга для родителей, которые хотели бы научить своих детей карельскому языку

Ее автором стала известный языковой активист Наталья Антонова.

В уходящем году в Карелии вышло необычное учебное пособие по карельскому языку "ABČ. Шаг навстречу". По словам его автора, языкового методиста общественной организации "Дом карельского языка" Натальи Антоновой, эта книга адресована тем родителям, которые хотели бы вернуть карельский язык в свои семьи и научить ему современных детей.

Мы поговорили с известным в Карелии языковым активистом не только о новой книге, но и о том, каким она видит будущее карельского языка.

"Карельский язык и знания, связанные с ним – это общее наследство жителей Карелии, причем не только карелов, а всех. Поэтому разумное большинство всегда будет с пониманием относиться к желанию коренного народа, являющегося меньшинством в регионе, сохранить свой язык, и, может быть, захочет само его узнать. Или, по крайней мере, с уважением отнесется к этому желанию", – считает Наталья Антонова.

Полностью читайте интервью в рубрике "Обществоведение".

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске завершается строительство двух детских садов на Кукковке

Подрядчики завершили основные строительные работы детских садов на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сейчас компании исправляют последние замечания и ведут на объектах уборку. Здания полностью подключены к инженерным системам. Будущие дошкольные учреждения готовятся к прохождению необходимых проверок для ввода в эксплуатацию.

"Готовность детского сада на улице Генерала Судакова – 99 %, на улице Энтузиастов – 97 % – отметил заместитель руководителя МКУ "Управление капитального строительства" Андрей Микитин. – Все технические присоединения выполнены в полном объёме. В зданиях проведено электричество, канализация, водопровод и теплоснабжение. Сейчас мы собираем всю исполнительную документацию и готовимся к необходимым проверкам для получения разрешения на ввод в эксплуатацию".





Детские сады построены по типовому проекту. Каждый рассчитан на 150 мест. В зданиях обустроены по шесть групп, две из которых ясельные, спортивные и актовые залы, санузлы, медицинские, пищевые блоки и другие необходимые помещения. В зданиях создана доступная среда для маломобильных групп населения и оборудованы противопожарные системы.

На прилегающей территории разместились игровые площадки и теневые навесы. В настоящее время осуществляется закупка и поставка оборудования для внутреннего обустройства.

Возведением детского сада на улице Энтузиастов занимается строительная компания ООО "Стройконтроль", на улице Генерала Судакова – АО "Строительное предприятие №1". Проекты реализуют в рамках национального проекта "Демография". Стоимость каждого – около 110 млн рублей.

фото: © Столица на Онего

Два пешехода попали под колеса в Петрозаводске за сутки

В столице Карелия за сутки автомобилисты сбили двух пешеходов, которые в итоге получили травмы.

В среду, 11 ноября, в Петрозаводске в 13:35 на перекрёстке улиц Калинина и Володарского 49-летний водитель автомобиля "Subaru" сбил 21-летнего молодого человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Пешеход в тот момент переходил дорогу вне пешеходного перехода, не убедившись в безопасности перехода. В результате ДТП молодой человек получил травмы. Ему была оказана медпомощь.

В этот же день в столице Карелии в 21:30 в районе дома № 4 по улице Вольной 40-летний водитель автомобиля "Renault Duster" сбил 33-летнего пешехода. Тот переходил проезжую часть в запрещённом месте, оборудованном пешеходными ограждениями. Пешеход был травмирован, ему также была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что уроженец Карелии насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге и уехал с места ДТП.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Социальный центр "Попечение" в Петрозаводске объявил сбор подарков детям на Рождество

Любой желающий может стать Дедом Морозом для детей из малообеспеченных семей.

В центре принимают подарки для детей от 0 до 18 лет. Главное условие - все должно быть новым!

Специалисты подсказывают, что для младшего возраста это могут быть развивающие игрушки, книжки, кубики, говорящие игрушки, любые игрушки кроме мягких.

Для ребяток среднего возраста - книги настольные игры, наборы для творчества, конструкторы, машинки, солдатики, куклы, наборы для рукоделия, игрушки на радиоуправлении и т.д.

Для ребят старшего возраста - наушники, портативные колонки, флешки, пауэр-банки, книги, косметика, дезодоранты, кошельки, различные милые вещицы для девочек и интересные штуки для юных будущих мужчин.

Также можно подарить сертификаты в кино, в магазин молодежной одежды, в Буквоед...

И ещё вы можно проявить фантазию и приготовить свой подарок- сюрприз.

Приготовленные подарки нужно сложить в красивый пакет и подписать: акция "Рождество в каждый дом" и, например, для мальчика 14 лет, девочке 3 года.

"Пожалуйста, подпишите так, чтобы можно было эту надпись отклеить, - объяснили в центре "Попечение". - Также, пожалуйста, не надо заклеивать пакеты скотчем и закупоривать степлером, потому что мы обязательно откроем ваши пакеты и заглянем в них, чтобы подтвердить соответствие возрасту, во- вторых, чтобы не подарить всем детям одной семьи одинаковые подарки или чтобы адресовать подарок тому, кто хочет именно это, если мы об этом узнали. И главное - к сожалению, несмотря на почти десятилетнюю историю акции, до сих пор встречаются упакованные мягкие игрушки, бывшие в активном употреблении, не новые футболки с пятнами, начатые кремы или уже пользованные помады и тени. Мы обязательно позаботимся о качестве подарков, поэтому ваш красивый, но заклеенный скотчем пакет, придется порвать".

Также, по информации организаторов, можно подарить для всей семьи продуктовые наборы к празднику, главное, чтобы продукты были длительного хранения!

Оставить подарки можно в центре по адресу: Вольная,1, ежедневно с 10 до 13 часов.

Если не получится позвонить в домофон, нужно постучать и дождаться, когда откроют.

Акция будет проходить до 27 декабря 2020 года.

фото: © ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

В Карелии пьяный житель изнасиловал женщину на ночной улице

В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании девушки.

Карельские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и в насильственных действиях сексуального характера, также соединенных с угрозой убийством. Об этом информирует сайт республиканского управления Следкома России.

По версии следствия, в ночь на 29 августа этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на улице в Сортавале. Там он напал на незнакомую девушку, силой оттащил ее в безлюдное место, где изнасиловал и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. С места происшествия обвиняемый скрылся, но был задержан.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор утвердил обвинительное заключение и оно будет направлено в суд. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина избил и изнасиловал свою знакомую.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Комбинат в Карелии запустил автобусы с турникетами и охранниками

С 11 ноября "Карельский окатыш" запустил автобусы с турникетами.

Вход в автобусы, следующие по маршрутам № 1Г в 6.50 и № 1 в 6.55, разрешён только через переднюю дверь и только по пропускам через турникеты, где установлена система контроля доступа. Маршруты сопровождают сотрудники ЧОО "Страж".

На основании федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" "Карельский окатыш" не имеет права перевозить в своих автобусах людей, не являющихся сотрудниками предприятия.

Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на "Карельский окатыш | Северсталь".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ученые рассказали о способе быстро очистить кровь от алкоголя

Вывести алкоголь из организма в три раза быстрее можно с помощью легких.

К такому выводу пришли ученые из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто. Об этом сообщают Известия со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые напомнили, что 90% алкоголя выводится печенью. В ходе эксперимента выяснилось, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя можно вывести из организма.

"Нельзя просто проводить гипервентиляцию, потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание", — приводятся в пресс-релизе UHN слова руководителя исследования доктора Джозефа Фишера, врача-анестезиолога, старшего научного сотрудника исследовательского института больницы общего профиля Торонто.

Прием был известен и раньше, но применялся ограниченно, поскольку при форсированном выдохе человек теряет много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки, онемение рук и ног.

Чтобы провести гипервентиляцию без ухудшения состояния человека, исследователи разработали устройство размером с портфель, которое позволяет это сделать. Оборудование состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.

Устройство в ходе исследования успешно опробовали добровольцы — пять физически здоровых мужчин. Концентрацию этанола в их крови довели до умеренно повышенной — примерно до 0,1%. Процесс выведения этанола контролировали в разные дни во время нормальной вентиляции легких и гипервентиляции. Выяснилось, что изокапническое гиперпноэ (IH) повышало скорость выведения алкоголя пропорционально его уровню в крови, увеличивая скорость выведения более чем в три раза.

Это исследование — первое практическое доказательство того, что скорость выведения алкоголя из организма может быть значительно повышена при использовании гипервентиляции.

Ученые считают, что выработанная ими концепция позволит не только создать новые методики лечения тяжелой алкогольной интоксикации, но и поможет тем, кому нужно быстро протрезветь.

Исследователи отмечают, что для промышленного внедрения необходимо провести полноценные испытания в клинических условиях.