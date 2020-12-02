Самые значимые события среды

фото: © Алексей Даничев/РИА Новости

Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии

За последние сутки коронавирус выявлен у 472 человек, это рекорд с начала пандемии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 472 человек. Сутками ранее этот показатель был 451. Из 472 новых случаев заболевшими являются 442 человека, из них 63 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 225 человек, в Пряже – 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (Сегежа – 2, поселок Надвоицы – 1), в Кондопожском районе – 27 человек (Кондопога – 26, село Кончезеро – 1), в Прионежском районе –72 человека (поселок Ладва-Ветка – 12, поселок Ладва– 2, СНТ "Контакт" – 1, поселок Шуя – 7, коттеджный поселок Речной – 1, деревня Бесовец – 2, поселок Кварцитный – 2, село Шокша – 2, село Заозерье – 23, поселок Мелиоративный – 14, село Деревянное – 3, поселок Пай – 3), в Костомукше – 67 человек, в Суоярви – 13 человек, в Кеми – 16 человек, в Муезерском районе – 9 человек (поселок Тикша – 1, поселок Тумба – 2, село Ругозеро – 3, поселок Лендеры – 2, поселок Волома – 1), в Беломорском районе – 21 человек (Беломорск – 18, поселок Сосновец – 1, поселок Вирандозеро – 1, поселок Пушной – 1), в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 8, село Толвуя – 1, поселок Пиндуши – 1, поселок Огорелыши – 1), в Пудожском районе – 6 человек (Пудож – 2, поселок Кашино – 1, деревня Уржаково – 1, поселок Кубово – 2), в Лоухском районе - 1 человек (поселок Пяозерский).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 16463 человек.

Выздоровели за сутки еще 424 человека. Справились с болезнью уже 9425 пациентов.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2530,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1582,3 случая, по Северо-Западу – 2092,6.

Напомним, в Карелии заработал единый телефонный номер по вопросам помощи при коронавирусе.

фото: © паблик Вконтакте "Хранители Каменного Бора"/vk.com/xranitelibora

В Петрозаводске снова снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову

Памятный знак оказался в зоне строительства детского сада в рамках Федеральной программы развития Карелии до 2020 года.

В Петрозаводске вновь снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который находился в парке "Каменный бор", где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной программы развития Карелии до 2020 года. Напомним, впервые памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в феврале. Однако гражданские активисты, выступающие против застройки территории парка, восстановили в апреле памятный знак на месте гибели 18-летнего защитника карельской столицы от финских захватчиков и долгое время вели возле него дежурство.

Как предполагают защитники парка, памятник был снесен минувшей ночью. Строители утверждают, что не знают, куда пропал кенотаф. Горожане вызвали на место происшествия полицию.



© паблик Вконтакте Хранители Каменного Бора/vk.com/xranitelibora

Металлическая стела с мемориальной плитой была установлена на территории парка "Каменный бор" в середине 90-х годов по инициативе боевого товарища Якова Степанова. В нынешнем году памятник оказался в зоне строительных работ, против которых выступили многие жители Петрозаводска. Однако вспыхнувшие протесты не смогли заставить городских и республиканских чиновников отказаться от застройки парка.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Вепсы готовы пожаловаться в ООН на лесозаготовку в Карелии

В Шелтозерском вепсском сельском поселении возмущены передачей в аренду под заготовку древесины лесных участков на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа России.

Не успели в Карелии забыть затяжное противостояние в Сунском бору, где жители небольшой деревни Кондопожского района встали на защиту от вырубки своего леса, как республиканские власти умудрились разжечь еще один социально-экологический конфликт – в Прионежье, на территории компактного проживания коренного малочисленного народа вепсов. Поводом послужила передача лесопромышленной компании "ДОК "Калевала" в долгосрочную аренду под заготовку древесины лесных участков в районе вепсских поселений, а узнали об этом вепсы только тогда, когда министерство природных ресурсов и экологии Карелии предложило главам этих поселений высказать свою позицию по отношению к сдаче в аренду леса в окрестностях исторических вепсских сел и деревень.

Как отметила в своем ответном письме в карельское Минприроды глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова, это муниципальное образование включено в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, который утвержден распоряжением федерального правительства от 8 мая 2009 года. По словам Сафоновой, совет поселения готов обратиться за помощью в Организацию объединенных наций, если заготовка древесины на территории муниципального образования все-таки начнется, поскольку в этом случае речь будет идти о нарушении международных обязательств России по защите прав коренных малочисленных народов на пользование и управление территорией их традиционного проживания.

Читайте подробнее в рубрике "Обществоведение".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

За сутки от COVID-19 умерли еще два жителя Петрозаводска, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Больнице скорой медицинской помощи скончался 76-летний мужчина, а в Республиканской инфекционной больнице – 51-летняя женщина. Оба пациента, жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в республике умерли 106 человек.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявлен у 472 человек, это рекорд с начала пандемии.

фото: © Илья Тимин

Появились фото нового пешеходного моста в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводский фотограф Илья Тимин запечатлел, как выглядит новый пешеходный мост, который скоро откроют у ж/д вокзала.

Как пишет Илья Тимин в соцсетях, официальная одежка, по которой встречают, у города преобразилась. Новый мост через железнодорожные пути с минуты на минуту будет открыт для пешеходов. Туристы летом оценят, считает фотограф.

"О чем еще мечтается? О просторной автопарковке с другой стороны рельсов от вокзала. Это разгрузило бы площадь Гагарина, а также позволило бы небольшим туристским автобусам и людям, встречающим поезда, по достоинству оценить инфраструктуру и комфорт в популярном туристском регионе", – комментирует фото зимнего Петрозаводска Илья Тимин в соцсетях.

Напомним, реконструкция моста началась в феврале 2020 года. Пешеходный мост расположен на 12 метров южнее демонтированного. Сооружение представляет ферму длиной 64 м и высотой пролетного строения 6 м с лестничными сходами на пассажирские платформы с одной стороны пролетного строения и транзитным проходом с возможностью выхода на привокзальную площадь с другой стороны.

Новый мост оснащен 4 лифтами для передвижения маломобильных групп населения. Они будут использоваться для подъема и спуска на все платформы и транзитного прохода между площадью Гагарина и районом Перевалка. При этом все галереи пролетных строений, лестничных сходов будут полностью закрыты сверху.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа

Следком Карелии проводит проверку по факту падения мужчины с 4-го этажа жилого дома.

По данным ведомства, в минувший вторник, 1 декабря, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Установлено, что до падения погибший проживал в квартире, расположенной на 4 этаже. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сегеже мужчина выпал из окна многоэтажки.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Странная подсветка появилась у стелы воинской славы в Петрозаводске (ФОТО)

Территорию у стелы "Город воинской славы", которую петрозаводчане называли опасной из-за темноты, немного подсветили.

У торжественно открытого два месяца назад памятника включили подсветку. У самой стелы воинской славы зажгли фонари, а центральную дорожку подсветили на уровне земли встроенными в поребрики лампами.

"Несмотря на это, площадка вокруг стелы и аллея выглядят в темноте довольно мрачно, свет тускловат, хоть и позволяет ходить, не спотыкаясь в полной тьме. Для сравнения, сквер Сенькина, в котором тоже недавно закончили ремонт и обновили освещение, выглядит куда светлей и жизнерадостней", – делится своими наблюдениями фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.

Ранее петрозаводчане назвали территорию у стелы воинской славы опасной из-за темноты.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсутствуют необходимые знаки препинания.

А еще спустя некоторое время вандалы воспользовались темнотой и отломали фрагмент барельефа у стелы.

фото: "САМПО ТВ 360º"

Светофоров в Петрозаводске станет больше, а некоторые изменят режим работы

Сегодня начнут работать новые светофоры в двух районах Петрозаводска.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Регулируемым станет пешеходный переход (на фото) на пересечении улицы Древлянка с Березовой аллеей напротив магазина "Магнит".

Кроме того, заработает светофор на перекрестке улицы Пушкинская и проспекта Карла Маркса рядом с гостиницей "Маски".

Изменится режим работы светофоров, расположенных на одном из самых сложных перекрестков города - пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжная. Изменятся интервалы между включением сигналов.

То же самое относится к светофорам на перекрестке дорог по улице Правды и улице Варламова.

фото: Инстаграм badtrip.d3

В Карелии популярные блогеры попытались подарить пианино главе администрации Медвежьегорского района Антипову (ВИДЕО)

Блогеры из шоу "Bad Trip" приехали в Медвежьегорск, чтобы вручить главе администрации Медвежьегорского района Максиму Антипову пианино, но у них ничего не вышло.

Блогеры прибыли в Медвежьегорск и попытались вручить пианино главе администрации района Максиму Антипову. Визитеры были одеты в боксерскую форму. Антипов к шоуменам не вышел.

Ролик с флешмобом был опубликован в инстаграме шоу "Bad Trip".

Известный самбист Максим Антипов стал главой администрации Медвежьегорского района в апреле этого года.

фото: © photosight.ru

Выделены деньги на проект строительства капитального моста в Соломенном

Администрация Петрозаводска планирует в 2021 году приступить к проектированию строительства капитального моста через Логмозерский пролив в Соломенном.

Это следует из проекта бюджета города на 2021 год, поступившего в городской совет Петрозаводска.

Согласно документу, в 2021 году городская казна получит 10 млн рублей на разработку проекта моста. Как объяснили это в администрации Петрозаводска, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Карельское отделение Пенсионного фонда опровергло сообщения о прибавках пенсионерам

Отделение ПФР по Республике Карелия выступило с опровержением публикаций о дополнительных выплатах пенсионерам.

"Информация о дополнительных выплатах пенсионерам, размещенная на некоторых новостных сайтах 27-28 ноября 2020 года, не соответствует действительности в части надбавок за 30-летний трудовой стаж, а также выплат пенсионерам, имеющим несовершеннолетних внуков", - говорится в сообщении пресс-службы ОПФР по РК.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Петрозаводск больше не сможет себе позволить "красиво жить", как в юбилейном году, заявили в Петросовете

Бюджет Петрозаводска в 2021 году лишится миллиардных вливаний, которые он получал по программе к 100-летию Карелии, поэтому власти должны отказаться от "излишеств".

Об этом заявила на сегодняшнем заседании Петросовета депутат Галина Васильева при обсуждении проекта бюджета.

"Отказ от некоторых излишеств, которые позволяли нам красиво жить, когда работала программа к 100-летию республики Карелия. Например, каток с искусственным льдом и прочие подобные штучки. Я думаю, что от таких вещей нужно где-то отказываться, и серьезно об этом думать, потому что у нас есть проблемы. Возьми любую сферу, проблем очень много", - сказала Васильева. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Около 100 пациентов с коронавирусом находятся в больницах в тяжелом состоянии

В Карелии 98 человек, инфицированных коронавирусом, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Всего на 2 декабря госпитализированы 726 человек, заболевших COVID-19, 621 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 98 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 2 декабря уменьшилась с 26,7 до 24,3%.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 472 человек, умерли еще два жителя Петрозаводска.

фото: Анна Редькина / ВК

Власти Петрозаводска объяснили вырубку леса на Кукковке необходимостью обезопасить детей (ФОТО)

В мэрии столицы Карелии заявили, что снос деревьев, который происходит в парке Защитников города, необходим для обеспечения безопасности соседних детсадов.

Рабочие сносят деревья в петрозаводском парке Защитников города, расположенном на Кукковке. Фото с места рубок появились в соцсети. Снимки разместила Анна Редькина.

"Лесоповал в городе Петрозаводске продолжается! Администрация и стройбизнес ненавидят парки и любят деньги. Очередной кусок парка на Кукковке вырублен. В планах-генпланах вообще пустить Парк Защитников Города в расход. Думаю, даже то, что там проходил рубеж обороны города в 1941-м году, их не остановит. Это мы уже поняли по Каменному Бору. Мне вот интересно, жителям города не нужен лес? Почему молчим?", - написала автор поста.

В пресс-центре мэрии Петрозаводска сообщили "Столице на Онего", что рабочие срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.

В администрации заявили, что указанный участок земли находится в частной собственности. В мэрии добавили, что к ним никто не обращался за разрешением на строительство на этой территории.

Ранее сообщалось, что решение суда Петрозаводска о незаконности сноса деревьев в парке "Каменный бор" оставлено в силе.

фото: РИА "Новости"

Умер актер Борис Плотников

Народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года от коронавируса.

Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил Заславский.

Заславский назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях "Вишневый сад", "Бешеные деньги" и других. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько "Восхождение". Заметной стала роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце", в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В Петрозаводске водитель, гулявший в кафе до утра, пытался скрыться от полиции и врезался в бордюр (ВИДЕО)

Жильцы одного из домов на проспекте Александра Невского пытались найти управу на посетителей кафе, расположенного в многоэтажке.

Как сообщили жильцы дома №47 по Невского, сегодня, 2 декабря, в 07:50 они вызвали полицию. Поводом стала пьяная компания, которая всю ночь пела караоке в кафе, находящемся в этом же доме на первом этаже. Люди негодовали, что несмотря на существующий запрет работать заведениям после 23:00 из-за эпидситуации, кинокафе принимало посетителей. При этом режим его работы указан как с 12:00 до 22:00.

"После приезда полиции пьяный гость сел при них за руль в автомобиль "ВАЗ-2104" и попытался скрыться, врезался в бордюр и выскочил на тротуар. После был он задержан полицией, вызвали экипаж ДПС и скорую", – сообщили читатели "Столицы на Онего".

В Госавтоинспекции Петрозаводска информация уточняется. Но судя по видео, инцидент произошел в 8:29. Гость кафе не смог далеко уехать. Экипаж ДПС приехал в 8:48, после чего на стоянке у дома №47 продолжилось разбирательство.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

фото: Новости компании

Советы жителям Карелии: возвращаем взломанный аккаунт в соцсетях

Как распознать и вернуть взломанный аккаунт, рассказали эксперты.

"Привет! Закинь денег на карту". Едва ли не каждый сегодня получал такие сообщения со взломанных аккаунтов друзей, а может и сам становился жертвой мошенников. Что же делать, если аккаунт увели? Инструкцией по спасению "цифровых" утопающих поделился Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС.

Как распознать взломанный аккаунт?

Об этом вам расскажут по телефону друзья и знакомые, либо вы обнаружите страницу ввода логина и пароля там, где ещё вчера показывалась лента последних новостей: злоумышленники первым делом меняют явки и пароли.

Ваш первый шаг

Если вы заранее привязали к аккаунту в соцсети свой номер телефона, то восстановить доступ сравнительно несложно. Вот, к примеру, страница для восстановления на сайте ВКонтакте. Однако, раз вы читаете эти строки, то всё сложнее. Что ж, сперва попросите друзей отправить жалобу администрации соцсети, чтобы угнанный аккаунт временно заблокировали. Напишите о случившемся в техподдержку сами, контакты найдёте на сайте соцсети – это несложно. Блокировка вашей учётной записи не позволит злоумышленникам её использовать во вред вам и другим.

Возвращаем аккаунт

Почти всегда потеря аккаунта в соцсети сопровождается взломом привязанного к нему адреса электронной почты – проверьте это. Если почта взломана, воспользуйтесь для общения с техподдержкой соцсети другим почтовым ящиком (можно, к примеру, завести новый на время). Подробно в своём письме сообщите о возникшей проблеме.

Резюме:

Администрация всех популярных социальных сетей без труда может вручную поменять электронную почту для авторизации, а максимум необходимых действий с вашей стороны – выслать фото паспорта. А вот для того, чтобы восстановить старую почту, придётся общаться с администрацией почтового сервиса, если она не была привязана к мобильному номеру или злоумышленник его сумел заменить на свой.

Ещё раз быстро повторим основное про взломанный аккаунт в соцсети:

• попросите несколько знакомых отправить жалобу на вашу страничку, чтобы её оперативно заблокировали;

• свяжитесь с техподдержкой соцсети и сообщите, что вашу страницу взломали;

• игнорируйте любые предложения незнакомых лиц, якобы готовых помочь за вознаграждение (например, вам могут позвонить).

Как обезопасить себя от взлома аккаунтов?

Старайтесь использовать разные почтовые ящики для логинов и не скупитесь на сложные комбинации символов в пароле. Например, угадать пароль May_01% в тысячу раз сложнее, чем December2018. В моих паролях 13 и 14 символов, потому что длинный пароль подобрать намного сложнее чем, короткий.

Если включить двухфакторную авторизацию по номеру телефона, большинство мошенников даже не станут пытаться взломать ваш аккаунт – увести у вас электронную почту и мобильник одновременно крайне сложно.

МТС собрала полезные советы о том, как уберечь себя и своих близких от мошенничества, взлома учётных записей и мобильных устройств. Рекомендую изучить наш специальный раздел о безопасности.

Фото: pixabay.com

фото: НТВ

Следствие занялось жалобами жильцов аварийных домов в Карелии федеральным телеканалам

Следственные органы Карелии начали проверку жалоб жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района, который рассказали федеральным телеканалам об условиях жизни в аварийных домах.

По их словам, они платят за коммунальные и жилищные услуги, которых не получают из-за аварийного состояния домов.

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

Ранее проверки проводили прокуратура Карелии, Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии, администрация района.

По словам главы районной администрации Олега Болгова, управляющая компания выставляет жильцам аварийных домов счета за социальный найм, вывоз мусора и непосредственно работу самой управляющей компании. Средний размер платежа в месяц, по словам Блогова, составляет 360 рублей. Жильцы жаловались, что они платят за центральное отопление и водоснабжение, которого в их домах нет. В администрации это отрицают, а большие суммы в квитанциях объясняют тем, что население накопило долги и пени.

фото: © страница "Вконтакте" Артура Парфенчикова

Бутафорский финский концлагерь в Карелии откроет свои двери в эти выходные

В карельской деревне Ватнаволок состоится официальное открытие проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов".

Объект, на котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей, откроется пятого декабря, в субботу. Об этом сообщила в соцсети председатель правления благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова.

"Открытие реконструкции жизни и быта узников переселенческих лагерей состоится 05 декабря 2020 года в Кондопожском районе, д. Ватнаволок, территория базы отдыха "Карелия"", - написала Абрамова.

Созданием музея занимался фонд "Открытые возможности", получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы декорации снятого в Карелии фильма "Весури", посвященного малолетним узникам.

Напомним, планы благотворительного фонда возвести на грантовские средства "бутафорский концлагерь" вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря" пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок.

В бутафорский лагерь обещают свозить школьников.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Автоинспекторы поймали водителя, пытавшего уехать после пьяной ночи в караоке-кафе в Петрозаводске

Водителя, пытавшегося скрыться от полиции и врезавшегося в бордюр на проспекте Невского, отстранили от вождения.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром у дома №47 по Невского. Жители многоэтажки вызвали полицию, жалуясь на пьяную компанию, которая всю ночь пела караоке в кафе, находящемся в этом же доме на первом этаже. После приезда полиции пьяный гость сел за руль в автомобиль "ВАЗ-2104" и попытался скрыться, врезался в бордюр и выскочил на тротуар.

Как рассказали "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем "четверки" оказался молодой человек 1990 года рождения. Он был отстранен прибывшими на место автоинспекторами от управления автомобилем. В отношении водителя составлен административный протокол. Молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске автомобили отбросило после ДТП на пешеходный переход (ВИДЕО)

Авария произошла на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Достоевского.

В минувший вторник, 1 декабря, в 19:21 на Первомайском проспекте столкнулись два автомобиля. Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда один из участников происшествия наехал сзади на остановившийся перед "зеброй" для пропуска пешехода легковой автомобиль.

От столкновения машины разбросало по проезжей части.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Эксперт предсказал Карелии большие проблемы в кризис

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов включил Карелию в число регионов, которые больше всего пострадают в период кризиса.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, эксперт в экономической политике правительства Владимир Климанов заявил изданию "URA.RU", что у ряда регионов, куда относится и Карелия, существуют проблемы из-за значительного объема расходов. По оценке Климанова, это является предвестником кризисных явлений, поскольку в данный момент такие регионы нуждаются в поддержке и будут вынуждены принимать на себя очередные долговые обязательства.

"По критерию "падение налоговых доходов и наличие первоочередных расходов по отношению к доходам" в России есть несколько регионов, у которых расходы выше 100% относительно доходов. Такая ситуация сложилась в Хакасии, Калмыкии, Удмуртии, Адыгее, Башкортостане, Карелии и Еврейской автономной области. Без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией", — сообщил Климанов.

Он считает, что бедные регионы имеют мало возможностей для самостоятельного принятия решений, бюджетного маневра и применения антикризисных мер.

Ранее сообщалось, что продление "коронавирусных" ограничений приведет к стагнации экономики Петрозаводска.

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Названы сроки открытия новых производств по переработке рыбы в Карелии

Две форелеводческих компании в Карелии завершают строительство цехов по переработке рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии по итогам визита главы Минсельхоза Владимира Лабинова в районы карельского Приладожья.

Руководитель ООО "Рыбоводное хозяйство "Приладожье" Андрей Коледа рассказал министру о создании цеха по переработке рыбы в поселке Рауталахти Питкярантского района. Где построят еще один цех, и когда откроются эти производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России подтверждено 589 летальных исходов с COVID-19, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 41 053 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Из них 5 108 (20,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В итоге за время эпидемии зарегистрирован 2 347 401 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 830 349. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 882 человека.

За минувшие сутки в России подтверждено 589 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 41 053 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 77,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 444 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 декабря остаются 515 080 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Глава Карелии и Следком разошлись в количестве людей, останки которых были эксгумированы поисковиками РВИО в Сандармохе

Экспертам не удалось установить личности погибших.

Следственным органам не удалось установить личности людей, останки которых были эксгумированы во время поисковых экспедиций Российского военно-исторического общества на территории мемориального кладбища "Сандармох " в Медвежьегорском районе Карелии в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в официальном ответе на обращение депутатов карельского парламента от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева, которые попросили губернатора, Следком и Минобороны России прояснить судьбу человеческих останков, надеденных поисковиками РВИО.

По словам Парфенчикова, на экспертизу в Следственный комитет России были переданы останки 17 человек. В настоящее время республиканским управлением Следкома и администрацией Медвежьегорского района решается вопрос захоронения этих останков на территории района.

Между тем в аналогичном ответе, который отправил депутатам Слабуновой и Гусеву заместитель руководителя Карельского управления Следственного комитета России Владимир Игнатенков, утверждается, что в ходе поисковых работ в Сандармохе были обнаружены и исследованы экспертами скелетированные останки не 17, а 20 человек. Владимир Игнатенков также сообщил, что сейчас решается вопрос об их захоронениях.

Напомним, урочище Сандармох является местом массовых казней, которые устраивали в 30-е годы прошлого столетия сотрудники НКВД. Родственники репрессированных выступили против проведения Российским военно-историческим обществом раскопок на территории мемориала в Медвежьегорском районе.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новогоднюю елку в Петрозаводске собрали и украсили менее чем "за 30 секунд" (ВИДЕО)

В Сети появилось видео ускоренной съемки сборки елки на площади Кирова.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилась ускоренная видеозапись сборки главной елки столицы Карелии. Устанавливать и украшать новогоднюю красавицу начали утром 27 ноября, а закончили вечером 29 ноября.

Как устанавливали елку, запечатлела камера компании "Ситилинк".

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", – сообщили в мэрии города.

фото: © Администрация Петрозаводска

Разрушители дорог и тротуаров в Петрозаводске будут оштрафованы на 1,8 млн рублей

Как сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы, административная комиссия назначила штрафы на сумму более 1,8 млн рублей за отказ в восстановлении территорий общего пользования.

За этот год специалисты составили и передали в административную комиссию 37 протоколов по фактам невостановления благоустройства территорий общего пользования после проведения земляных, строительных и дорожных работ.

После проведения этих работ организации должны вернуть объектам изначальное состояние, поясняют в мэрии.

На сегодняшний день рассмотрены 34 дела. По итогам комиссия вынесла решения о назначении административных наказаний в виде штрафов. Общая сумма составила 1 млн 875 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.

фото: © "Столица на Онего"

Детсад, закрытый в Петрозаводске из-за угрозы обрушения, вернулся в собственность города

Детский сад на улице Ленинградской, который был закрыт спустя несколько месяцев после многомиллионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли, перешел в муниципальную собственность.

На сессии Петросовета сегодня было приято решение принять из республиканской в муниципальную собственность здание дошкольного учреждения на улице Ленинградская. Это предложение поступило властям города от Управления капитального строительства Карелии и Министерства имущественных и земельных отношений республики.

"На ремонт садика мы из городского бюджета деньги не тратили. Поэтому и возвращали в республиканскую собственность с тем, чтобы республика устранила те недочеты по пожарной безопасности, по конструкции здания. Мы получили все заключения и, собственно, это нам позволяет принять отремонтированный объект", - сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на сессии Петросовета.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской , 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года - первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад №53 открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

фото: © Вадим Анцупов

В Карелии пройдет научно-просветительский семинар по истории и культуре России и Финляндии

Ведущие исследователи двух стран представят основные вехи совместной истории, взаимосвязи культур и опыт взаимоотношений, начиная с XV века до наших дней.

Карельские историки проведут 3-5 декабря научно-просветительский онлайн-семинар "Россия, Финляндия, Карелия: страницы общей истории и культуры". Его участниками станут бывший торговый представитель России в Финляндии, а ныне научный руководитель Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета Валерий Шлямин, председатель "Карельского просветительского общества" из Финляндии Эва-Кайса Линна, член-корреспондент Российской академии наук Ирма Муллонен, профессор-эмеритус Хельсинкского университета Тимо Вахавайнен, доценты кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ПетрГУ Ирина Такала, Илья Соломещ, Александр Толстиков и другие ведущие российские и финляндские исследователи. Они представят основные вехи совместной истории, взаимосвязи культур и опыт взаимоотношений начиная с XV века до наших дней.

Как рассказали "Столице на Онего" в автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма", которая выступает одним из организаторов семинара, его целевой аудиторией являются не только ученые, но и широкая публика, интересующаяся историей и культурой региона: старшие школьники, которым лекторий будет интересен с точки зрения выбора будущей профессии, студенты гуманитарных направлений, сотрудники библиотек, музеев, архивов, экскурсоводы, туроператоры, которые смогут использовать полученные знания в учебной и профессиональной деятельности и просто любители истории, которые получат новые знания и возможность общения с профессиональными историками и деятелями культуры. Программа семинара-лектория будет сформирована по трем историческим периодам: 3 декабря – XV – XVII века, 4 декабря – XVIII – XIX века, 5 декабря – XX век. Внутри каждого из разделов будут представлены доклады и лекции, посвященные, как общей характеристике представленного периода, так и конкретным сюжетам, оказавшим значительное историческое, социально-политическое, культурное влияние на приграничные территории и взаимоотношения России и Финляндии.