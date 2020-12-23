Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Павел Каравашкин/Фонтанка.ру

Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии

В этой должности приехавшего из Бурятии Алексея Щепина, очевидно, заменит уроженец Карелии, директор филиала "Сименс" в СЗФО Андрей Карпилович.

Как мы ранее сообщали, глава республики Артур Парфенчиков издал распоряжение, согласно которому министр природных ресурсов и экологии РК одновременно будет являться и заместителем премьер-министра. Однако эту должность займет не нынешний глава Минприроды Алексей Щепин, а другой человек.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, 45-летний Алексей Щепин на посту главы Минприроды Карелии дорабатывает последние дни. И, скорее всего, до нового года руководителем Министерства природных ресурсов и экологии республики будет назначен 57-летний уроженец Карелии Андрей Карпилович. С марта 2014 года он является директором филиала "Сименс" в Северо-западном федеральном округе и, по нашим данным, уже сдает дела своему преемнику.

Андрей Карпилович в 1985 году окончил Петрозаводский госуниверситет, а в 1989 году – Ленинградскую лесотехническую академию. Карпилович – кандидат технических наук и, кроме того, магистр делового администрирования. Это звание он получил в 2004 году, после учебы в Стокгольмской школе экономики. В 2010-2011 годах Андрей Карпилович руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, а в 2012-2013 годах возглавлял аналогичный департамент СЗФО, после чего стал директором филиала "Сименс".

Почему Артур Парфенчиков неожиданно решил заменить с мая 2017 года возглавляющего Минприроды республики Алексея Щепина на Андрея Карпиловича, пока остается только гадать. Но, по неофициальной информации одного из членов карельского правительства журналисту "Столицы на Онего", отставка Алексея Щепина и назначение вместо него Андрея Карпиловича "могла пролоббировать одна из значимых в республике бизнес-структур".

Сам Алексей Щепин не захотел комментировать ситуацию.

Напомним, что на работу в нашу республику Алексея Щепина пригласил его земляк из Бурятии, нынешний премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на новогодние праздники.

По предварительному прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в Карелии столбик термометра остановится на отметке - 1, -6 градусов, по северным районам похолодает до -12 градусов. И вся неделя нового года будет зимней. Температура воздуха составит -5,-10 градусов.

А в ближайшее время республику ждет "арктическое вторжение". С завтрашнего дня начнется похолодание Температура воздуха составит -1,-6 градусов, по северным районам будет до -12. В субботу, 26 декабря, в течение суток по прогнозу -8, -13 градусов. Снегопад прекратится. Осадки пройдут только по южным районам.

"Уже вечером в субботу ожидается значительное понижение температуры: -15 градусов по южным районам, на севере республики похолодает до -20 градусов и ниже. Самым холодным днем будет воскресенье, 27 декабря. В течение этих суток температура составит -15, -20 градусов, а по северным районам ночью ожидается и до -26 градусов", - рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре.

С понедельника в Карелии потеплеет. По южным районам ожидается температура в -7, -12 градусов, по северным в -10, -15. С 29 декабря температура повысится еще на пару градусов. А в ночь с 30 на 31 декабря потеплеет до -2,-7 градусов. Днем температура будет уже +1, -3 градуса.

"В новогоднюю ночь, скорее всего, будут слабо отрицательные температуры: -1, -6, по северным районам до -12. Снежок добавится. Так что первая неделя нового года будет зимней", - сообщили синоптики.

фото: Кадр из видео/ВКонтакте

"Кровавые реки" продолжают течь по лесу в Карелии, несмотря на проверку Минприроды (ВИДЕО)

После выявленных фактов нарушения законодательства сотрудниками Минприроды Карелии в Сегежском районе форелеводческое хозяйство продолжает сбрасывать неочищенные стоки в лес.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич поделился в соцсетях видео, которое сняли жители поселка Попов порог. 23 декабря они вновь зафиксировали сброс в лесной ручей "кровавых стоков" с территории форелеводческого хозяйства.

"Всем спасибо, все свободны. Что происходит в Поповпорожском сельском поселении после проверки надзорных органов? Все, как и было. Видимо, собственники и руководители форелеводческого хозяйства не очень понимают зону своей ответственности. А выявленные нарушения и причиненный ущерб экологии не очень-то их и волнует", - прокомментировал видео парламентарий Андрей Рогалевич.

Напомним, во вторник, 22 декабря, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии республики выезжали на территорию лесного фонда Сегежского центрального лесничества в районе поселка Попов порог. На этой территории местные жители обнаружили в ручье кровь рыбы.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорится в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

Материалы по фактам самовольного занятия участка и повреждения деревьев Минприроды направит в полицию. В министерстве пообещали отправить собранную информацию в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

Компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Ранее Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети фото из Сегежского района, которые ему прислали местные жители. На снимках были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств.

фото: © instagram.com/kirill.tl

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения

Приговор совершившему смертельное ДТП Кириллу Сортланду будет вынесен 29 декабря.

В четверг, 24 декабря, в Петрозаводском продолжилось рассмотрение скандального уголовного дела 29-летнего жителя карельской столицы Кирилла Сортланда.

Напомним, что 14 июня управлявший автомобилем BMW Сортланд на Комсомольском проспекте в Петрозаводске совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате водитель "малолитражки" 23-летний Владимир Вишневский получил травмы, несовместимые с жизнью, и на следующий день скончался в больнице. Как сообщил "Столице на Онего" старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев, автотехническая экспертиза установила, что тогда BMW под управлением Сортланда двигался со скоростью 176 км в час. И это при разрешенных в городе не более 60 км.

В предыдущем судебном процессе стало известно, что Сортланд принес три письменных извинения родным погибшего и выплатил им 400 тысяч рублей. Всего в рамках уголовного дела Сортланда родные погибшего просят взыскать с него более 20 млн рублей за причиненный им материальный, но, прежде всего, моральный вред.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Александр Вешняков попросил суд приговорить полностью признавшего свою вину Сортланда к 2 годам и 1 месяцу колонии-поселения, с лишением права управлением транспортными средствами на 3 года.

Родные погибшего Владимира Вишневского, присутствовавшие в судебном заседании, - его мать и два брата настаивали на строгом наказании виновного в смерти близкого им человека.

Что касается размера компенсации материального вреда, то эту сумму предстоит определить судь Петрозаводского городского суда Александру Меркову.

Последнее слово Кирилла Сортланда и вынесение ему приговора запланировано на 29 декабря.

фото: © "Столица на Онего"

На елочных базарах столицы Карелии торгуют елками из Пскова (ФОТО)

Елочные базары открылись в столице Карелии, на них торгуют псковскими елками.

Мэрия Петрозаводска объявила, что 23 декабря в городе начнут работать елочные базары, но в минувшую среду проанонсированная торговля новогодними красавицами не открылась. На улицах были замечены лишь бабушки-торговки с еловыми лапками, да и те продавали их нелегально.

И только 24 декабря в Петрозаводске открылись обещанные елочные базары. Как рассказал "Столице на Онего" продавец зеленых красавиц, елки он привез из Пскова. Его коллеги работают на 8 точках в Петрозаводске – в центре и в микрорайонах.

Стоимость метровой новогодней ели из Пскова 700 руб., если захотите украсить дом 1,5-метровой или 2-метровой лесной красавицей, то придется заплатить 1400 рублей.





Елочные базары будут работать до 31 декабря каждый день с 10.00 до 18.00.

Пока ажиотажа не наблюдается. По словам продавца, сегодня с 10 утра ему удалось продать только одну ель.

Напомним, что в этом году карельские ели не появятся в продаже, так как аукцион на право заключения договоров купли-продажи деревьев для новогодних праздников не состоялся.

фото: © "Столица на Онего"

В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)

Незаконную пристройку к жилому дому демонтируют через шесть лет после вступления в силу судебного решения о ее сносе.

В Петрозаводске начался снос незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж". Как сообщили "Столице на Онего" жильцы дома, пристройку демонтируют коммерсанты, которые ее возвели.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

Более того, весной прошлого года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Поводом для этого послужило техническое заключение ООО "АктивПроект" из города Иваново, которое по государственному контракту с Федеральной службой судебных приставов обследовало в 2018 году первый этаж жилого дома номер 30 на проспекте Александра Невского и пришло к выводу о возможности обрушения здания при демонтаже пристройки.

В июне 2019 года городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска. Рассматривавшая его судья Ирина Гадючко не нашла в заключении ООО "АктивПроект" каких бы то ни было новых фактов о состоянии фундамента жилого дома, грунтов или подземных вод, о которых не было известно при вынесении судебного решения о сносе пристройки в 2013 году. Судья Гадючко сочла также необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж". В августе прошлого года Верховный суд республики оставил это решение в силе, однако работы по демонтажу пристройки так и не были начаты. Вместо этого карельские приставы решили вновь судиться за "Невский пассаж" – в Третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Представитель Управления ФССП по РК Ольга Баронова просила Судебную коллегию Третьего кассационного суда отменить вынесенные карельскими судами решения и прекратить исполнительное производство в отношении "Невского пассажа", а точнее – двух братьев-предпринимателей Цмугуновых, являющихся в деле должниками. Но в декабре 2019 года суд в Санкт-Петербурге также отказал карельским приставам в удовлетворении их кассационной жалобы, и только после этого ФССП прекратила тяжбы за незаконную пристройку в Петрозаводске.

А в ноябре Арбитражный суд Карелии вынес в ноябре решение, которое обязало коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения. После этого стало очевидно, что "Невский пассаж" все-таки пойдет под снос.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января

С 1 января 2021 года страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%: региональное отделение ПФР представило расчеты, какие суммы получат пенсионеры в Карелии.

"У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации", - пояснили в отделении.

В качестве примера ОПФР сделало расчет, какая сумма будет положена неработающему гражданину, имеющему среднюю по Карелии страховую пенсию по старости в размере 20244 рубля по данным на 1 декабря 2020 года.

Подробнее о размерах прибавок к пенсиям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от COVID-19: в Госпитале для ветеранов войн скончался 41-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице умер 58-летний мужчина. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на 24 декабря составляет 146 человек.

Выздоровели – 17823 пациента.

Всего инфицировано опасным вирусом за время пандемии – 25327.

фото: © Петросовет

В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Обыски в Петросовете провели оперативные сотрудники правоохранительных органов республики и карельского Следкома.

Как стало известно "Столице на Онего" от сотрудников аппарата Петросовета и одного из его депутатов, 24 декабря в Петросовете прошли обыски. Провели их оперативники правоохранительных органов республики под руководством старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова.

Именно Брюханов, напомним, расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. А также расследовал уголовное дело его заместителя в Петросовете и близкого друга Валерия Матвеева, которого 23 декабря за получение 4-миллионной взятки петрозаводский суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что 22 декабря показания по делу Геннадия Боднарчука в Следкоме дала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Этот факт и последовавшие спустя два дня обыски в Петросовете один из его депутатов в разговоре с журналистом нашего издания явно не случайно назвал "звеньями одной цепи".

фото: © Илья Тимин

Пять лет оптимизации: кто в Карелии уничтожал здравоохранение

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, как в республике уничтожалась медицина.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов накануне принятия регионального бюджета на 2021 год внес в проект две поправки, касающиеся медицины. Он предложил увеличить расходы на лекарственное обеспечение жителей Карелии и финансирование бюджетных учреждений здравоохранения. Принятие этих поправок могло улучшить сложнейшую ситуацию в карельском здравоохранении, однако парламентское большинство - депутаты от "Единой России" их заблокировали.

В интервью нашему изданию автор инициативы рассказал, почему считает необходимым увеличение расходов на медицину, которая уничтожалась все последние годы. Многое из того, о чем говорил Евгений Ульянов, ранее никто не озвучивал.

- Основной этап оптимизации здравоохранения в Карелии приходится на период с 2012 по 2017 год, - пояснил Евгений Ульянов. - Это время правления в республике губернатора Александра Худилайнена, министром здравоохранения при котором была Валентина Улич. Добавлю, что все делалось с одобрения Законодательного собрания, то есть, чтобы вы понимали, – депутаты от "Единой России", многие из которых избрались на новый срок и до сих пор сидят в парламенте, - в этом тоже участвовали. То есть в равной степени с правительством ответственны за развал карельского здравоохранения.

До проведения той оптимизации в Карелии насчитывалось 50 учреждений здравоохранения, включая муниципальные. Активно сокращать их начали с 2012 года, причем не скрывалось, что основной целью было, как они говорили, «исключение неэффективных затрат медицинских организаций».

Я приведу несколько примеров. Закрыли больницу в Лахденпохье – присоединили к районной больнице в Сортавале, закрыли в Муезерке – организовали общую с Костомукшей межрайонную больницу №1. Об этом есть официальные распоряжения правительства.

За пять «худилайненовских» лет в Карелии закрыли две крупные районные больницы, одну большую поликлинику в Петрозаводске - соединили вместе поликлиники №1 и №5, и восемь ФАПов в районах, чтобы оптимизировать их расходы. Всего в тот период было ликвидировано 16 ФАПов, их закрывали, в основном, из-за неудовлетворительного состояния зданий, - никто ими не занимался, деньги в ремонт и оборудование власти не вкладывали.

По словам Евгения Ульянова, поскольку карельское отделение КПРФ стало инициатором досрочной отставки Худилайнена, коммунисты тогда собрали подробную информацию о сокращении медицинских учреждений, ликвидации коечного фонда, закрытии ФАПов и т.д.

- У нас было очень много обращений из районов, когда закрывалась какая-то из больниц, поэтому мы полностью владеем ситуацией. К тому же, есть документальные подтверждения – оптимизация проводилась чуть ли не тайком, жители узнавали о принятых решениях власти постфактум, но все осталось в официальных постановлениях, распоряжениях, приказах».

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фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Виктор Россыпнов высказался о возможности своего назначения на пост сити-менеджера Петрозаводска

Глава Минстроя Карелии стал гостем рубрики "Кофе со сливками".

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, бывший руководитель Управдора Виктор Россыпнов прокомментировал информацию о том, его фамилия часто всплывает в качестве кандидата в сити-менеджеры Петрозаводска.

"Я слышал отголоски этих разговоров и вот, что хочу сказать. Когда я уходил с Управтодора, я понимал, что многое там мы смогли сделать и довести до конца и что работа идет в правильном направлении и будет также идти и без меня. Пока что не могу сказать, что смогу уйти с Минстроя со спокойной душой, есть большое количество не решенных задач. Но решать это не мне, конечно, я готов работать на любом порученном направлении", - сказал Виктор Россыпнов.

Подробнее читайте в интервью гостя рубрики "Кофе со сливками" Виктора Россыпнова.

фото: ГИБДД Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии – погибли два человека (ФОТО)

В Костомукше при лобовом столкновении автомобилей погибли два водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 24 декабря, в 15.50 в Костомукше, на 184 км автодороги А-137 – "Тикша - Ледмозеро- Костомукша - государственная граница с Финляндской Республикой", произошло лобовое столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" и автомобиля Ford Fusion.

В ДТП погибли водители – 49-летний житель Сегежи и 64-летний житель Костомукши. От полученных травм мужчины скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

фото: © ОНФ

Власти Петрозаводска не планируют восстанавливать детские лагеря за свой счет

Администрация столицы Карелии обратилась за помощью в восстановлении стационарного лагеря "Старт" в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Напомним, функционирование баз отдыха "Уя", "Дружба", "Искорка" в Прионежском районе в качестве стационарных лагерей приостановлено в связи с многочисленными предписаниями надзорных органов и необходимостью проведения реконструкции. Стационарный лагерь "Старт" в Кондопожском районе необходимо привести в соответствие с противопожарными правилами и санитарными нормами, а также провести мероприятия по антитеррористической защищенности объекта.

"В целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития стационарного лагеря "Старт" и базы отдыха "Дружба" администрацией Петрозаводского городского округа направлены заявки в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". Ожидается, что после рассмотрения данных заявок корпорацией будут предложены варианты по финансированию проектов реконструкции указанных загородных объектов в рамках государственно-частного партнерства", – заявили в администрации города.

Смогут ли дети отдохнуть в лагерях летом 2022 года, читайте здесь.

фото: Камера наблюдения "Sampo.ru" / скриншот

Лисица прибежала на центральный проспект Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре столицы Карелии была обнаружена лисица.

Лисица появилась на проспекте Ленина сегодня в восьмом часу утра. Она перебежала проезжую часть перед проезжающим транспортом.

Появление дикого зверя в центре Петрозаводска было зафиксировано камерой наблюдения компании "Sampo.ru". Ролик выложен в паблике "Живой Петрозаводск".

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено, как лисица выходит к водителю на трассу.

фото: ОПС Медгора

Мужчина разбился на обломках градообразующего предприятия в Карелии, превратившегося в "завод-призрак"

После падения с высоты скончался мужчина, который, предположительно, занимался заготовкой металлолома на территории предприятия "Карелия ДСП".

Трагедия случилась 16 декабря в районе 11 часов. 38-летний Илья П. упал с высоты порядка шести метров и скончался на месте происшествия. Инцидент произошел на площадке завода "Карелия ДСП", который располагается в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Об этом "Столице на Онего" рассказал бывший сотрудник предприятия Денис Орлов.

По имеющейся информации, мужчина пытался перейти в здание бывшего канифольного завода по тонкой перегородке. Он сорвался вниз и погиб после падения с высоты. Предположительно, мужчина мог направляться на территорию завода с целью заготовки там металлолома.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что градообразующее предприятие "Карелия ДСП" оказалось в глубоком кризисе и превратилось в "завод-призрак". На территории промышленной площадки начался "распил" имущества на металл.

В сентябре на площадке остановленного и заброшенного предприятия вспыхнули два пожара с разницей в несколько дней. Возгорания могли возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.

фото: © кадр из видео

Водитель в Петрозаводске совершил запрещенный поворот и сбил женщину (ВИДЕО)

На Древлянке 52-летняя женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП, которое произошло 23 декабря в 17.41 на пересечении ул. Березовая аллея и ул. Древлянка.

Водитель автомобиля Nissan Murano, совершая левый поворот с ул. Березовая аллея на ул. Древлянка, сбил 52-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

По информации ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП пешеходу потребовалась разовая помощь врачей.

Отметим, что с тех пор, как на улице Древлянка начал работать светофор, на пересечении ул. Березовая аллея и ул. Древлянка был установлен дорожный знак "Левый поворот запрещен".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Дело Дмитриева" направлено в Санкт-Петербург

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит обоснованность обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии.

24 декабря в городском суде Петрозаводска должно было состояться очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в детской порнографии и незаконном хранении оружия. Однако назначенное судебное заседание так и не началось.

Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, дело его подзащитного в полном объеме отправлено в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Решение Верховного суда Карелии от 29 сентября нынешнего года обжаловал сам Юрий Дмитриев, и поэтому рассмотрение его дела в Петрозаводске пока приостановлено.

Напомним, в конце сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

"Предметы, напоминающие икринки рыб" обнаружили ревизоры Минсельхоза на месте "кровавых рек" в Карелии

Сотрудники карельского министерства сельского и рыбного хозяйства посетили Сегежский район, где местные жители жаловались на деятельность форелеводов, но не нашли "кровавых рек".

22 декабря специалисты Минсельхоза Карелии совместно с сотрудниками Минприроды посещали Сегежский район для проверки жалоб местных жителей на форелеводов, которые якобы сбрасывают сточные воды в лес.

По информации чиновников, в районе поселка Попов Порог расположена площадка рыбоводного хозяйства ООО "Русское море "Аквакультура". Предприятие с 2010 года держит цех, в котром занимается потрошением рыбы и производством соленой икры. Сточные воды цеха уходят в комплекс очистных сооружений, а после очистки отводятся на заболоченный участок леса, отгороженный дамбой.

Чиновники Минсельхоза не увидели "кровавых рек" в ходе рейда.

"На момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб. На очистных сооружениях проводились работы по плановому обслуживанию (замена активного ила)", - заявили в Минсельхозе.

В пресс-релизе министерства приведена позиция руководства компании, которую местные жители обвиняют в выбросах сточных вод.

По информации руководства ООО "Русское море «Аквакультура", цех и система очистных сооружений работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не происходило, утверждает менеджмент.

В то же время на предприятии заявили, что работают в условиях высокой нагрузки, что могло привести к специфическим сбросам.

"В связи с проведением сезонных работ по подъему товарной рыбы, начатых в октябре текущего года, и интенсивным работам по ее потрошению в цехе (на настоящий момент переработано более 800 тонн рыбы), очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы", - указано в сообщении министерства. Минсельхоз указал, что предприятие разрабатывает проект модернизации очистных сооружений.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".

фото: © Яндекс.Карты

Остановку транспорта запретили у перекрестка в центре Петрозаводска

В районе пересечения улиц Гоголя и Анохина изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

На участке дороги перед перекрестком улиц Гоголя и Анохина (со стороны ЖК "Симфония") теперь действует запрет на остановку. Изменения направлены на повышение безопасности водителей и пешеходов, отметили в мэрии.

В администрации Петрозаводска призывают участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, что схема движения изменилась у восстановленного пешеходного перехода у школы в Петрозаводске.

фото: Камера наблюдения "Sampo.ru" / скриншот

Желание автомобилистов "проскочить" перекресток привело к ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии столкнулись две иномарки на оживленном перекрестке.

ДТП с участием кроссовера "Mitsubishi ASX" и легкового автомобиля "Daewoo Nexia" произошло в Петрозаводске на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе днем 23 декабря. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Nexia" выезжала на перекрёсток с улицы Калинина, двигаясь в прямом направлении в сторону Ключеского шоссе.

"Mitsubishi" выезжал с улицы Правды, двигаясь в прямом направлении в сторону улицы Лыжная.

"Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора", - говорится на сайте.

После аварии машины оказались повреждены. Жертв нет.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru".

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии предупреждает водителей о сложных погодных условиях.

фото: pixabay

Торговые сети начали выполнять соглашение о снижении цен, но в Карелии они выше предельных

Соглашение, заключенное в середине декабря Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими торговыми сетями привело к снижению цен на сахар и подсолнечное масло, но в Карелии они остаются выше прописанных в документе.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен с 15 по 21 декабря 2020 года.

Средняя цена на сахар-песок в Карелии за этот период снизилась на 0,5% - до 52 рублей 26 копеек за килограмм, масло подсолнечное стало дешевле на 2,6% - 140 рублей 15 копеек за литр. Это больше, чем предельные розничные цены, закрепленные соглашением - 46 рублей за сахар и 110 рублей за подсолнечное масло. Почему был подписан такой документ и что влияет на цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Главный внештатный терапевт Минздрава Карелии стала "Человеком года"

Глава республики Артур Пафренчиков присвоил звание "Человек года" главному внештатному терапевту Минздрава республики Наталье Везиковой.

Артур Парфенчиков подписал указ о присвоении соответствующего почетного звания Наталье Везиковой и сообщил об этом в соцсети.

Наталья Везикова - заведующая кафедрой госпитальной терапии ПетрГУ, главный внештатный терапевт Минздрава республики.

"Этого звания Наталья Николаевна удостоена за самоотверженный труд, высокий профессионализм и большой вклад в охрану здоровья и жизни наших граждан в условиях борьбы с коронавирусом. Новая инфекция заставила нас мобилизовать все силы, мы должны были в максимально короткие сроки не только перепрофилировать лечебные учреждения, но и подготовить медицинских работников, обучить сотрудников, которые оказывают первичную помощь пациентам с COVID-19. И в том, что нам удалось это сделать, большая заслуга Натальи Николаевны. Кроме того, главный внештатный терапевт практически круглосуточно сама оказывает телемедицинскую помощь центрам республики по лечению коронавируса. И все это помимо ее педагогической, научной деятельности, а также работы в Республиканской больнице, где она дает консультации, лечит наиболее сложных пациентов", - заявил губернатор.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 375

Общее число зараженных COVID-19 в Карелии на 24 декабря составило 25327 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 375 человек. Из этого числа заболевших – 328 человек, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицированных 25327.

Выздоровели за время пандемии 17823, за сутки выписаны по выздоровлению 438 человек.

Также за прошедшие 24 часа в Карелии зарегистрировано еще две смерти больных коронавирусом. В результате общее число скончавшихся достигло 146 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4002 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1999,2 случая, по Северо-Западу – 3111,8.

фото: © "Столица на Онего"

Карельские ели не появятся в продаже к новогодним праздникам

Аукцион на право заключения договоров купли – продажи деревьев для новогодних праздников не состоялся, сообщили в Минприроды Карелии.

По информации ведомства, на 8 декабря был назначен аукцион на право заключения договоров купли-продажи деревьев для новогодних праздников в 10 районах республики. Но в Минприроды, организовавшему аукцион, не обратилось ни одно муниципальное образование, ни одна муниципальная организация с информацией об потребностях в деревьях для новогодних праздников.

"Если бы такая информация была заблаговременно доведена до Министерства, она была бы учтена при организации аукционов. Это привело к тому, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем, он был признан несостоявшимся", - говорится в сообщении Минприроды Карелии.

Сегодня срубить елку можно только в полосе отвода автомобильной дороги после получения соответствующего согласования от организации, в чьем ведении находится данный объект: "Упрдор Кола" или Управление автомобильных дорог Карелии.

"Также, деревья для новогодних праздников, вершинные части, неподлежащий сохранению подрост возможно приобрести у арендаторов лесных участков, осуществляющих использование лесов на территории соответствующего муниципального района. Эта продукция образуется в ходе осуществления арендатором лесного участка лесозаготовительных и лесохозяйственных мероприятий. Информацию об арендаторах можно получить в подведомственных министерству учреждениях – лесничествах", - сообщили в ведомстве.

В Минприроды напомнили, что за самовольную вырубку деревьев нарушителям грозит штраф в 5 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить за незаконную Кроме того, за незаконную рубку деревьев и кустарников действующим законодательством предусмотрено взыскание с виновников причиненного лесному фонду ущерба. Размер ущерба от незаконной рубки деревьев породы сосна, ель при диаметре ствола, не достигшем 12 см. составляет от 1200 рублей и более.

В результате минимальный штраф плюс ущерб за незаконную рубку одной ели или сосны до 12 см. для жителя Карелии составит более 4200 рублей. Если ущерб лесному фонду составит более 5 тыс. рублей, то наступает уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что вместо елочных базаров в Петрозаводске появились бабушки-торговки с еловыми лапками. Хотя в администрации столицы Карелии обещали, что новогоднюю ель можно будет приобрести в восьми точках города.

Техника обанкроченного ДРСУ в Карелии бесследно исчезла

Бывший директор обанкроченного госпредприятия "Сортавальское дорожное ремонтно-строительное управление" заподозрен в сокрытии информации о распродаже транспорта и другой техники.

Это следует из искового заявления конкурсного управляющего ДРСУ в Арбитражный суд Карелии. Истец добивался привлечения бывшего директора предприятия к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами.

По мнению конкурсного управляющего, бывший руководитель ДРСУ Мубариз Казымов должен нести ответственность за неплатежеспособность предприятия. Одна из предъявленных ему претензий заключается в утрате транспорта и техники ДРСУ. "Установлен факт сокрытия бывшим руководителем должника Казымовым Мубаризом Казым Оглы достоверной информации о судьбе разыскиваемого имущества должника, а именно техники и транспортных средств общей стоимостью 763 939 рублей. По данным, предоставленным бывшим руководителем должника Казымовым Мубаризом Казым Оглы имущество передано для целей сохранности в личное пользование сотрудника должника, однако, согласно объяснений бывшего главного механика должника Широкова Анатолия Ивановича, разыскиваемые транспортные средства были разукомплектованы и проданы по частям еще в период его трудовой деятельности", - говорится в исковом заявлении, содержание которого приводится в решении Арбитражного суда. Что решил суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В онкодиспансере Карелии открылось новое амбулаторно-поликлиническое подразделение

Новое амбулаторно-поликлиническое подразделение республиканского онкологического диспансера разместилось в здании бывшего дома сестринского ухода на ул. Мичуринской.

Дополнительные возможности для организации амбулаторной специализированной медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическую патологию оценил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В помещениях первого этажа выполнен капитальный ремонт, оформлена навигация, созданы комфортные условия для ожидания обследования. Средства для этого – более 16 млн рублей – изысканы в бюджете Минздрава Карелии.

За счет средств федерального бюджета в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта "Здравоохранение" новое подразделение РОД оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая аппарат МРТ, маммограф с функцией томосинтеза и пункционной приставкой для биопсии молочной железы под рентгеновским контролем, аппараты УЗИ, эндоскопическую технику. Здесь предусмотрено проведение всех исследований, которые позволяют успешно на начальной стадии диагностировать онкологические заболевания.

Как отметил главный врач онкодиспансера, главный онколог Карелии Ерванд Хидишян, в настоящее время проводится работа по получению разрешительных документов для начала эксплуатации нового оборудования. Аппарат магнитно-резонансной томографии (это уже третий новый аппарат МРТ в Карелии) функционирует в тестовом режиме. Цель преобразований – улучшение первичной диагностики онкопатологий и контроля проводимого лечения. Новый амбулаторный центр рассчитан, в первую очередь, на жителей Прионежского, Пудожского, Суоярвского, Олонецкого и Пряжинского районов, поэтому в онкоцентре на Мичуринской планируется организация пансионата для иногородних пациентов.

Глава республики поблагодарил Минздрав Карелии и специалистов медицинских организаций, которые, несмотря на сложную ситуацию, в условиях пандемии коронавируса продолжают в полном объеме выполнять задачи, обозначенные в национальном проекте "Здравоохранение".

Так, для онкологической службы в этом году закуплено более 40 единиц современного медицинского оборудования. В районах республики создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Такой ЦАОП успешно работает в Костомукше, следующий откроется в Сегеже, затем – в Сортавале, где планируется создание центра реабилитации онкобольных.

"Сегодня мы занимаемся не только вопросами новой коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что у нас сохраняются и задачи, и проблемы по другим заболеваниям, в частности, по онкологии. И поэтому сегодня спроектирован совершенно новый современный онкоцентр. Но главная задача, которую ставят перед собой минздрав, специалисты - это, конечно, минимизировать число пациентов для будущего онкоцентра. И здесь очень важно создание таких межрайонных центров оказания онкологической помощи, чтобы эта помощь была максимально удобной, комфортной, приближенной, понятной для населения", - отметил Артур Парфенчиков.

фото: © страница Вконтакте "Приход Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь"

Уличный вертеп установили у католического храма в Петрозаводске (ФОТО)

Уличная инсталляция "Рождественский вертеп" появилась у католического Прихода Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь в Петрозаводске.

В канун католического Рождества у прихода на проспекте Ленина, 11 появился уличный вертеп.

"Дорогие! Мы рады поделиться с вами нашей радостью. В канун Сочельника отец Михаил сделал подарок нашему приходу в виде уличного вертепа. В условиях строжайшей секретности, почти полгода длилась подготовка к его установке. Это потребовало огромных усилий. Спасибо большое отцу Михаилу за самое настоящее рождественское чудо!" – пишут в паблике Прихода Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь.

Напомним, Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским. Рождественский вертеп - это знак, напоминающий детям и взрослым Вифлеемскую пещеру, в которой свершилось величайшее чудо - рождение Христа.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России новый рекорд смертей от коронавируса – 635 человек

За все время эпидемии в России зарегистрировано 53 096 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 29 935 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 370 857 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 890 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 635 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 53 096 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 87,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 480 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 декабря остаются 645 403 человека.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии 133 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии и 7 – в очень тяжелом

На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализированы 723 человека, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 24 декабря госпитализированы 723 человека, заболевших COVID-19, 597 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 133 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 24 декабря составляет 20.2 процента, что едва превышает критическую отметку.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 375 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 25327 человек. Выздоровели – 17823. Умерли 146 пациентов.

фото: Александра Сухова/vk.com/suhovapro

В Петрозаводске собирают 6 тонн гречки для животных из приютов

В столице Карелии проходит акция "Гречка от Деда Мороза" для животных из пяти приютов города.

Петрозаводчанам предлагают стать новогодними волшебниками для бездомных животных.

"Давайте создадим Новогоднее волшебство - соберем вместе 6 тонн гречки для животных из всех приютов Петрозаводска! Этого хватит для 350 собак на 3 месяца. Ай-да! Уже в третий раз я организовываю в нашем городе акцию #ГречкаотДедаМороза, предлагая людям стать волшебниками, Дедами Морозами. В этом году ко мне присоединились мои коллеги по благотворительному фонду помощи бездомным животным "Рекс" (мы только зарегистрировали фонд", - пишет в соцсети организатор акции Александра Сухова.

В 2018-ом Александра вместе с единомышленниками собрали собрали 800 кг гречки, в 2019-ом - 1600 кг. Цель акции -2020 - 6 тонн для 5 приютов ("Первый Петрозаводский Общественный" , "Дорога Домой", "Ковчег", "Преданные сердца", группа "Надежда")

"433 т. р. (426 т. р. на 6 тонн гречки по 71 руб./кг и 7 т. р. на грузовую машину). Да, это большая сумма. Но это 433 человека по 1000 рублей или 866 человек по 500 рублей. И кажется уже не так не подъёмно. Мы сделали это волшебство в прошлом и позапрошлом годах, сделаем и в этом. Мы верим. Ваши 50-100 рублей помогут, а братья наши меньшие будут сыты", - пишет петрозаводчанка.

Акция проходит с 22 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. Как стать ее участником, можно узнать здесь.