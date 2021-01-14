Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии

Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в Законодательное собрание законопроект, который регулирует вопросы упразднения Конституционного суда.

Проект был подготовлен в соответствии с новым федеральным законом, который предписывает, что Конституционные (уставные) суды российских субъектов должны быть упразднены к 1 января 2023 года, отмечается на официальном сайте правительства Карелии.

Сейчас в регионах действуют всего 14 конституционных и уставных судов, 11 из которых расположены в национальных республиках, в том числе в Карелии, еще три – в Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях. Со дня вступления закона в силу конституционные суды регионов не могут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года. Новые судьи конституционных судов регионов теперь также не будут назначаться.

Тем не менее, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений региональных актов полностью сохранятся, поскольку Верховный суд Карелии также имеет возможности и права для осуществления этой деятельности.

В правительстве Карелии отмечают, что упразднение Конституционного суда позволит сэкономить средства, которые тратятся из республиканского бюджета на содержание судей и аппарата. Начиная с 2022 года, эта экономия составит 19 млн рублей ежегодно. В настоящее время на содержание Конституционного суда из бюджета республики выделяется 27 млн рублей.

Одновременно Артур Парфенчиков внёс законопроект, в соответствии с которым из Основного закона республики изымается упоминание Конституционного суда.

Напомним, что в 2019 году Конституционный суд Карелии признал незаконным отсутствие индексации ветеранских выплат в республике на протяжении 11 лет и обязал власти проиндексировать выплаты.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелию идет кратковременное потепление

В выходные в республике потеплеет до -5 градусов.

Морозы отступят уже в ближайшие субботу и воскресенье. Как рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, кратковременно потепление коснется юга республики 17 января, а на севере потеплеет днем раньше.

"Нас ждет постепенное потепление: сначала -15 градусов, потом -10. Воскресенье будет самым теплым днем. На 17 января среднесуточная температура будет -7, -9 градусов по всей Карелии. Днем может потеплеть до -5 градусов", - рассказали синоптики.

Крещенских морозов в начале следующей недели ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до - 15 градусов. Но ближе к выходным в Карелию вернутся сильные морозы. Конец месяца будет холодным.

"Сейчас объявлено штормовое предупреждение на аномально холодную погоду. Среднесуточная температура в Петрозаводске на сегодняшний день, 14 января, должна быть -11,4 градуса. Она ниже на 10 градусов, и это уже аномально холодная погода. В Карелии среднесуточная температура сейчас на 10-16 градусов ниже нормы. Таких морозов в нашей республике не было давно. При этом в январе фиксировались более сильные морозы. Так, в Петрозаводске в 1987 году было -40, 41 градус", - напомнили в карельском Гидрометцентре.

Напомним, 14 января МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода. В результате аномально низких температур в городе произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

фото: © Правительство Карелии

Карелию причислили к аутсайдерам по дорожному строительству

Карелию включили в список отстающих регионов по дорожному строительству.

Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании с членами кабмина. Основной темой встречи в правительстве стали результаты дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы, сообщает kremlin.ru.

Марат Хуснуллин в своем докладе отметил, что по объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году, - в их числе и Карелия.

"Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Республика Карелия, Республика Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейская автономная область. Показатели кассового исполнения ниже показателей 2019 года, все ниже, где-то в районе 93 процентов", - сказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин поинтересовался, по каким причинам произошло неисполнение бюджета?

"Где-то чуть позже средства пришли. Где подрядчики обанкротились. Есть вопросы, где объективно не хватило рабочей силы, просто физически не смогли собрать: деньги во второй половине года пришли – не смогли собрать, - объяснил Марат Хуснуллин. - Мы детально всё рассмотрим, и я надеюсь, что в следующем году у нас таких неисполнений не будет".

фото: © "Столица на Онего"

В колонии Карелии убийца напал на сотрудника

Заключенный ИК-1 в Надвоицах, отбывающий срок за убийство, напал на сотрудника колонии, сообщили в УФСИН Карелии.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении осужденного, напавшего на сотрудника исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы Сегежского района.

Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего осужденного, отбывающего наказание за убийство и приговоренного к 11 годам лишения свободы.

Так, 20 ноября 2020 года осужденный, находившийся за нарушение режима отбывания наказания в штрафном изоляторе, умышленно нанес удар кулаком в лицо сотруднику, причинив травму.

Данный факт был зафиксирован на стационарную видеокамеру. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Согласно уголовному законодательству, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

фото: Илона Радкевич / Руна

Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.

Информация об этом содержится на сайте квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

"Прекращены полномочия в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Смирнова А.А. (с 1 ноября 2020 года)", - гласит текст решения коллегии.

Указанные пункты федерального закона предполагают, что полномочия судьи были прекращены на основании его письменного заявления об отставке.

Судья Александр Смирнов вел резонансные процессы в городском суде. В частности, он занимался делом о трагической гибели детей из лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Он же вёл процесс по делу полицейских, не сумевших остановить "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

Ранее сообщалось, что в отставку ушел известный петрозаводский судья Дмитрий Хромых.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / кадр с видео

Легковушку трижды развернуло на Лесном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель не справился с управлением, и автомобиль трижды развернуло на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Авария с участием легкового автомобиля произошла накануне около 16 часов на Лесном проспекте в районе пересечения с Ругозерским переулком, сообщил портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

По информации портала, легковой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны Чапаевского кольца. Судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, отбросило влево на разделительный газон и несколько раз развернуло.

Через некоторое время автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры компании "Ситилинк" запечатлели момент ДТП.

фото: © "Столица на Онего"

Снегоуборочная машина сбила пешехода в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Сегодня днем на проспекте Александра Невского пескоразбрасыватель сбил мужчину на пешеходном переходе.

Сегодня днем, 14 января в 16.05, на проспекте Александра Невского, в районе дома №48, снегоуборочная машина сбила мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась помощь врачей.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Женщина в Петрозаводске попала под колеса иномарки (ФОТО и ВИДЕО)

На Древлянке автомобиль сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 13 января, 13.30 в районе дома №28 по Лососинскому шоссе водитель автомобиля Subaru Legacy совершил наезд 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне установленного для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов выбирать для перехода места, установленные ПДД, убеждаться в безопасности перехода.

фото: © "Столица на Онего"

Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города? (ОПРОС)

Полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

И в этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

Примерно за три недели до этого начнет работать комиссия по отбору кандидатур (в ее состав войдут городские депутаты и представители республиканской власти). А персональный состав этой комиссии мы узнаем уже на февральской сессии Петросовета.

Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города?

Ответит на вопрос можно здесь.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Жертвами COVID-19 стали еще три жителя Карелии

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, в Кондопожской ЦРБ скончались 88-летний и 70-летний жители Кондопоги, в Республиканской инфекционной больнице умер скончался 72-летний кондопожанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 193.

За сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 291 человека. Из этого числа заболевших – 272 человека, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 31694 инфицированных.

За минувшие сутки выздоровели еще 250 человек. С начала пандемии выписано в связи с выздоровлением уже 25835 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5068,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2365,3 случая, по Северо-Западу – 3989,4.

Сутками ранее в Карелии скончались от коронавируса два пациента.

фото: © кадр из видео

Автобус с пассажирами закрутило на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Маршрутку после резкого торможения развернуло перед пешеходным переходом на Лососинском шоссе.

Инцидент произошел сегодня, 14 января, в 8:36 у пешеходного перехода рядом с ТЦ "Столица" на Лососинском шоссе. Автобус двигался от древлянского кольца в сторону конечной остановки. Судя по видео, водитель маршрутки пытался затормозить перед пешеходным переходом на мигающий "зеленый". От резкого торможения автобус развернуло поперек проезжей части.

К счастью, на "зебре" в этот момент не было пешеходов.

Информация о пострадавших пассажирах автобуса уточняется.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Напомним, в Карелии водители автобусов допустили за год 15 аварий с 13 пострадавшими пассажирами.

фото: Столица на Онего

Адвокат Шогин: в Карелии суды верят оперативным сотрудникам на слово

Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток чиновникам, рассказал, что его настораживает в деятельности судов и следствия в России.

Бизнесмен Степан Морозов, чьи интересы в суде представляет адвокат Михаил Шогин, осужден за дачу взяток чиновникам Госкомимущества. Он не признает вину, а его адвокат считает, что оглашенный приговор является необоснованным.

"Нельзя вменять человеку взятку при отсутствии самого факта передачи денег. В обществе сейчас это много обсуждается. Часто очень в последнее время суды верят оперативным сотрудникам на слово. Я с этим не согласен. Нужны объективные доказательства. Мы в 21 веке живем. Поэтому любое фактически преступление фиксируется с использованием средств слежения. Это телефон, видеокамера, данные электронной почты, мессенджеров. А если никаких таких данных в деле нет, то непонятно, как можно обвинять человека в совершении преступления через два года после этих событий", - заявил Шогин.

Полный текст интервью с адвокатом читайте далее.

фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива

Выделить стариков в отдельную группу и собирать их вместе – ошибка, считает известный эпидемиолог Карелии

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов поделился своим взглядом на введенные в республике ограничительные меры для пожилых людей.

Минувшие новогодние каникулы не принесли особого улучшения эпидемической ситуации в Карелии. Ежедневно в республике выявляются сотни новых случаев коронавирусной инфекции, а десятки пациентов находятся в тяжелом состоянии. "Столица на Онего" попросила известного карельского эпидемиолога, заслуженного врача республики Александра Гаврилова поделиться своим мнением о введенных в республике ограничительных мерах.

– Решение выделить в отдельную группу лиц старше 65 лет и собирать их в одном и том же месте в одно и то же время, чтобы они могли приобрести себе жизненно необходимые товары, считаю ошибочным, – говорит Александр Гаврилов. – Похоже, оно могло быть взято из секретных руководств нашего условного противника по применению бактериологического оружия. Наши противники считают эффективным удар этим оружием по сосредоточенным (сконцентрированным, скученным) группам восприимчивых к заражению людей.

Какие могут быть наши контрмеры? Рассредоточить наши людские ресурсы при такой угрозе! В Западной Европе COVID-19 начался с крупных вспышек с высокой летальностью в круглосуточных пансионатах для пожилых. В Китае такого не было. Западная статистика заболеваемости и смертности породила у нас ложные выводы, что, в основном, болеют лица старших возрастов. Наука доказала, это не так. Восприимчивы все возрастные группы. И во всех этих группах наиболее тяжело болеют и чаще умирают люди c хроническими болезнями, при которых страдает иммунитет. Например, это онкологические заболевания, все формы диабета и т.д. Совсем необязательно, если человеку 65 лет и больше, чтобы он тяжело заболел! Иными словами, выделять эту возрастную группу людей, чтобы устанавливать для них особый общественный противоэпидемический режим – это ошибка. Другое дело, особый режим должен быть в учреждениях для ветеранов, других социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием в закрытых помещениях людей с отнюдь не железным здоровьем.

Хорошо! Пусть эксперты, предложившие изо дня в день собирать в магазинах в строго отведенные часы исключительно пожилых людей, правы! Какова логика такого решения? Зачем концентрировать изо дня в день в одних и тех же местах уязвимую группу населения? Ответ может быть только один: чтобы риски заражения у пожилых были выше, нежели у других групп населения!..

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.

фото: © Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Паром с пассажирами застрял во льду на реке у границы с Карелией

Паром "Аркадий Филатов" с пассажирами на борту зажало льдом на реке Свирь – он не дошел 200 метров до Карелии.

Доследственная проверка начата после ЧП в Ленинградской области, где пришлось спасать зажатый льдом пассажирский паром "Аркадий Филатов", сообщает в четверг пресс-служба управления СКР на транспорте по Северо-Западу, пишет "Интерфакс".

Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров.

По данным следствия, утром в четверг, 14 января, у поселка Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области на реке Свирь застрял паром "Аркадий Филатов", связывающий поселок Вознесенье и Карелию. До берега Карелии судно не дошло около 200 метров. На помощь отправили буксир "Шлюзовой 99", который доставил паром к берегу. Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на борту парома находились четыре автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Температура воздуха на момент происшествия была минус 29 градусов.

Паром "Аркадий Филатов" был построен по заказу "Ленавтодора" и спущен на воду в конце 2015 года.

Грузоподъемность судна составляет 90 тонн. Паром может перевозить как пассажиров, так и транспортные средства - до восьми трехосных самосвалов типа "КамАЗ" без груза или 16 легковых автомобилей.

За пять лет работы он перевез 400 тыс. единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров. Ежедневно "Аркадий Филатов" делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.

фото: © Столица на Онего

Обвиняемого в получении взяток экс-главу Минтранса Карелии Кайдалова защищает Габриелян

Продолжается рассмотрение дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека.

Если раньше бывшего экс-главу Минтранса защищал только петрозаводский адвокат Андрей Закатов, то к настоящему времени к нему присоединились еще двое коллег из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников. Как недавно сообщил нашему изданию Андрей Закатов, они завершают ознакомление с делом Алексея Кайдалова.

Как стало известно "Столице на Онего" от сотрудников прокуратуры, адвокат Зограб Габриелян не является родственником прокурора республики Карена Габриеляна. Они, по словам наших собеседников, "просто однофамильцы". При этом утверждать обвинительное заключение по коррупционному делу Кайдалова предстоит Карену Габриеляну.

Напомним, что теперь бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Оба обвиняются Следкомом республики по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось заранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка".

Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В сделанной им явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректора Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, они поделили пополам.

Уголовное дело в минувшем октябре заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Игоря Волчека 11 января начала рассматривать судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева. Что касается арестованного до 6 февраля Алексея Кайдалова, то он, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, по-прежнему показаний не дает и вину не признает.

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Премьер Чепик и глава Минстроя Россыпнов приехали в оставшийся без воды райцентр Карелии

Контролировать аварийную ситуацию с водоснабжением в Питкяранте будет оперативная группа чиновников.

В Питкяранту, где сегодня введен режим повышенной готовности из-за аварийного отключения холодного водоснабжения, приехали первый заместитель главы Карелии Александр Чепик, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Россыпнов, председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков и заместитель начальника главного управления МЧС Карелии Андрей Хилиманюк. Они будут на месте контролировать ситуацию с аварией на сетях. Об этом сообщили в Госкомитете.

По данным ведомства, в данный момент в Питкяранте проходят масштабные работы по восстановлению городского водопровода, вышедшего из строя из-за пониженной температуры воздуха. Без воды остаются жилые дома, муниципальные и образовательные учреждения. Причиной происшествия стало замерзание участка трубопровода диаметром 400 мм, который проходит по земле и находится в коробе на Питкярантском целлюлозном заводе.

Для населения и социально-значимых объектов города оперативно создан подвоз воды, который осуществляется двумя машинами-водовозками. Также дежурит техника и резервная бригада работников МЧС, готовых при необходимости прийти на помощь. Теплоснабжение города осуществляется от центральной котельной, которая работает в штатном режиме. Вода в источник теплоснабжения города подается в полном объеме. Забор воды осуществляется с водозабора Питкяранты, техническую воду берут из Ладожского озера, на берегу которого находится город. Кроме того, магазины населенного пункта обеспечены питьевой водой, сообщили в Госкомитете.

Напомним, МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода.

фото: © pixabay.com

Житель Карелии поблагодарил приставов за возвращение сына

Житель села Деревянное выразил слова благодарности сотрудникам службы судебных приставов за профессионализм, компетентность и настойчивость в розыске его сына, сообщили в УФССП Карелии.

На имя руководителя УФССП России по Республике Карелия – главного судебного пристава Олега Гончарова в конце прошлого года поступило благодарственное письмо в отношении судебных приставов по розыску должников и их имущества.

Так, житель села Деревянное Прионежского района выразил слова благодарности сотрудникам службы судебных приставов за профессионализм, компетентность и настойчивость в розыске его сына. Благодаря слаженной работе розыскников, было установлено местонахождение ребенка, которого мама, несмотря на решение суда и желание самого малыша, увезла от отца в другой регион.

По словам жителя Прионежья, ребенок был очень рад возвращению домой. "А я счастлив, что наша семья наконец-то воссоединилась. Дети - самое главное в жизни, а неравнодушное и вместе с тем компетентное отношение сотрудников службы судебных приставов к моей ситуации дало возможность моему сыну жить с любящим его человеком, своим отцом", - подчеркнул в благодарственном письме мужчина.

По итогам года все сотрудники УФССП России по Республике Карелия, кому взыскатели прислали благодарности, были поощрены руководством управления.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова

Водопровод замерз еще в одном населенном пункте Карелии

Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.

Жители поселка Рабочеостровск остались без холодной воды. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступает в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу. Водоснабжение местных жителей и учреждений временно организовано путем подвоза воды машиной. Об этом пишет на своей странице в соцсетях глава администрации района Дмитрий Петров.

"Тридцатиградусные морозы, которые стоят вот уже пятый день, ударили по самому слабому месту - водопроводу. Аварийные бригады пытаются восстановить проходимость системы и спасти трубопровод от размерзания", - сообщил Петров.

По словам главы администрации района, высока вероятность того, что в Рабочеостровске потребуется полная замена для 200 метров водопровода.

"Впрочем, стоит отметить, что эта ситуация возникла не впервые, вероятность такого развития событий прогнозировалась еще летом. Одной из причин такой ситуации стала замена тепловых труб современными, с хорошей теплоизоляцией. В силу ряда причин (в первую очередь геологии - частые выходы скалы и болотистая почва) коммуникации в нашем районе исторически прокладывались "пучком" - совместно тепловые и водопроводные трубы. При замене тепловых труб на современные, с низким коэффициентом теплопотерь водопроводные трубы в пучке остаются без подогрева и при морозах происходит их промерзание", - пишет Дмитрий Петров.

Глава администрации Кемского района сообщил также о проблемах с общественным транспортом. Как выяснилось, что дизельные автобусы при частых остановках и открывании дверей просто не прогреваются от имеющейся печки. В итоге 13 января новые современные автобусы смогли сделать только по паре рейсов. Водители просто физически не могут работать в таких условиях, да и пассажирам некомфортно. Перевозчик ищет пути решения вопроса, отметил Петров.

Кроме того, морозы проверяют на прочность системы теплоснабжения в домах жителей Кеми. Например, в доме 13а по улице Гидростроителей в части квартир температура не соответствует нормативной.

"Исходя из вышесказанного на территории Кемского муниципального района вводится режим повышенной готовности. Недостающие средства для ликвидации последствий аварийных ситуаций в размере 2,5 млн рублей запрошены в министерстве финансов республики. На словах обещали помочь. Уверен, что слова не разойдутся с финансированием", - пишет глава администрации Кемского района.

Ранее МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода.

фото: © МЧС Карелии

МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода

На территории Питкяранты введен особый противопожарный режим из-за аварийного отключения холодного водоснабжения.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 14 января, утром в ведомство поступила информация о том, что в результате аномально низких температур в городе Питкяранта произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

В настоящий момент теплоснабжение города осуществляется от центральной котельной. Вода в котельную подается. Котельная работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

"На территории городского округа введён особый противопожарный режим. В Главном управлении МЧС России по Республике Карелия введён режим повышенной готовности. На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления", – говорится в сообщении МЧС республики.

Напомним, предупреждение о том, что в городе возникли проблемы с водоснабжением, появилось в минувшую среду на официальной странице администрации Питкярантского муниципального района.

"Набирайте воду, если она у вас ещё идет из крана. Замёрзла трасса. Когда будет вода пока неизвестно", – написали в паблике.

фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти хотят ужесточить контроль за сдачей жилья в аренду в России: цены могут вырасти

Чиновники планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду и вывести наемные площади из "серой зоны".

До конца 2021 года Минстрой внесет в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране.

Планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, а также обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем организации благоприятного налогового режима.

В законопроект могут включить договор найма для защиты прав потребителя, создание реестра наймодателей и агрегатора — компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями.

Как считают эксперты, новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья.

Подробсности - на сайте "Вести Карелии".

фото: gov.karelia.ru

Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев, осужденный за взяточничество, освоил новые профессиональные навыки в колонии.

Информация об этом содержится в постановлении Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия, согласно которому Денису Косареву заменена часть неотбытого наказания в колонии принудительными работами. Копия текста документа есть у "Столицы на Онего".

В постановлении сообщается, что Косарев прибыл в мордовскую колонию в мае 2019 года и был трудоустроен на швейный участок на должность швеи. Указано, что осужденный добросовестно относился к труду, нарушений режима не допускал, дважды поощрялся.

Денис Косарев находился в обычных условиях отбывания наказания, а также осовил новые профессиональные навыки. В судебном постановлении говорится, что бывший карельский чиновник в местах лишения свободы обучался на кочегара и швею.

"В ПУ-№ при ФКУ ИК-№ УФСИН России по Республике Мордовия обучался по специальностям "кочегар (машинист) котельной", "швея". В общении с представителями администрации вежлив, тактичен. К имуществу учреждения относится бережно. В коллективе осужденных уживчив. Связь с родственниками поддерживает путем телефонных переговоров, переписки и свиданий. Отношения между ними доброжелательные. По приговору суда имеет штраф как дополнительный вид наказания в размере 5 000 000 рублей, который им погашается", - сообщается в документе.

Напомним, в январе 2019 года в суде Денис Косарев сообщал, что являлся студентом базового медицинского колледжа, где учился на медбрата по специальности "Сестринское дело".

В январе 2020 года выяснилось, что экс-руководитель Госкомимущества Денис Косарев практиковал "телесно-ориентированную терапию": с ее помощью он снимал с сотрудников комитета напряжение и даже физическую боль. По словам экс-главы Госимущества Карелии, он проводил "терапевтическую беседу", после чего прикладывал руки на плечи или на голову.

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. Накануне Денис Косарев вышел из колонии.

Суд заменил Денису Косареву неотбытую часть наказания в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы на принудительные работы, которые предстоит выполнять в течение такого же срока. В доход государства будет удержано 10% его заработка ежемесячно, говорится в постановлении.

фото: © ГИБДД Карелии

Иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском

Водитель пострадал при ДТП на федеральной автодороги "Подъезд к аэропорту Петрозаводск", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую среду, 13 января, в 18:10 на 3 км + 200 м федеральной автодороги "Подъезд к аэропорту Петрозаводск" в Прионежском районе 25-летний водитель Hyundai Accent допустил занос автомобиля. В результате машина вылетела с трассы и врезалась в опору уличного освещения.

Водитель получил травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее пьяный водитель грузовика врезался в дерево на севере Карелии.

фото: Мэрия Петрозаводска

Антимонопольщики оштрафовали хозяев маршруток в Петрозаводске за картельный сговор

Представители антимонопольной службы оштрафовали за участие в картельном сговоре маршрутчиков в Петрозаводске.

УФАС привлекло к административной ответственности за участие в картельном сговоре при осуществлении автобусных перевозок по Петрозаводску ООО ТК "Паллада". Компании выписан штраф в размере 108 600 рублей. Руководитель организации оштрафован на 40 тыс. рублей.

Также оштрафован на общую сумму 160 тыс. рублей руководитель четырех предприятий-перевозчиков ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП – 2", ООО "АТП – 3".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Жители многоквартирного дома в Петрозаводске уже пять дней сидят без воды из-за морозов

В доме по улице Варламова замерзла система водоснабжения – жители остались без воды.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница дома №70 по улице Варламова, которая сообщила, что проживает в 2-этажной деревяшке на 16 квартир, где из-за холодов замерзла система водоснабжения, поэтому жильцы уже 5-й день сидят без воды.

"Наша управляющая компания – "ПетроГИЦ", мы смогли дозвониться до нее только на третий день, - рассказал девушка. – В компании нам ответили, что не знают, когда начнут ремонтировать замерзшие трубы, так как у них много "заморозок".

По словам жительницы дома на Варламова, несмотря на то, что водоснабжение в доме отсутствует уже пятый день, подвоз воды никто не организовал.

Корреспондент редакции обратился в аварийную службу Водоканала за комментарием по ситуации, и диспетчер ответила, что заявок ни от жильцов данного дома, ни от управляющей компании не поступало.

"Если заморозка общего водопровода, то это наши работы, если замерзли трубы локальные, у дома, то их ремонтом должна заниматься управляющая компания", - сказали в Водоканале.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии 132 больных коронавирусом находятся в больницах в тяжелом состоянии

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 6 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 14 января, в стационарах находятся 709 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 571 – в состоянии средней тяжести, 132 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии составляет 19,1%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 291 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31694 человека. Выздоровели – 25835. Умерли 193 пациентов.

фото: vokzal.karelia.ru

Автобусные рейсы между городами Карелии отменили из-за морозов

В связи с аномальными морозами были внесены изменения в междугородном расписании автовокзала Петрозаводска.

Как отмечается на официальном сайте автовокзала, в связи с морозами отменяются:

- 13 января рейс маршрута № 528 "Петрозаводск – Костомукша через Сегежу" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:30;

- 14 и 15 января рейс маршрута № 521 "Петрозаводск – Поросозеро через Суоярви" отправлением с автовокзала в 12:15;

- 14 и 15 января выполнение рейса № 516 "Петрозаводск – Сортавала через Олонец" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:30.

С 13 января по 18 февраля 2021 года из-за крайне низкого пассажиропотока временно приостанавливается выполнение рейса № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:55.

- 14 и 15 января вводится рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15.

фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

Райцентр в Карелии остался без холодной воды из-за заморозки трассы

Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

"В результате аномально низких температур в Питкяранта произошло аварийное отключение ХВС. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении в ведомства.

В минувшую среду, 13 января, на официальной странице администрации Питкярантского муниципального района появилось предупреждение о том, что в городе возникли проблемы с водоснабжением.

"Набирайте воду, если она у вас ещё идет из крана. Замёрзла трасса. Когда будет вода пока неизвестно", - написали в паблике.

Ранее МЧС Карелии предупреждало, с 12 по 16 января местами, преимущественно по восточным районам Карелии и в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 10-16 градусов ниже климатической нормы.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

"В марте-апреле заболевание COVID-19 в республике не будет массовым, как сейчас"

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов дал прогноз о развитии эпидемии коронавируса в новом году.

"Столица на Онего" попросила известного карельского эпидемиолога, заслуженного врача республики Александра Гаврилова поделиться своим мнением о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, оценить принимаемые властями меры по борьбе с COVID-19 и дать прогноз о развитии эпидемии в 2021 году.

– Я все больше склоняюсь к мнению, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период, - сказал Александр Гаврилов. - Но это не означает, что в "теплый" период болезнь исчезает полностью. Как я отмечал ранее, ее динамика напоминает парагрипп. Таким образом, я ожидаю, что в марте-апреле этого года заболевание в республике примет спорадический характер и не будет массовым, как сейчас.

Правда, мы не знаем, как себя поведет вирус-мутант. Ученые утверждают, что наша вакцина "покрывает", захватывает и этого мутанта. Если мы будем, условно говоря, его "обгонять" за счет вакцинации, то он не сможет заявить о себе в следующий осенне-зимний сезон. Таким образом, все зависит от темпов обеспечения вакциной нашего здравоохранения и, собственно, вакцинации. К вакцинации, безусловно, добавится и эффект "проэпидемичиванья" за счет переболевших и имеющих иммунитет. Я оптимист, и, как известно, любое начало имеет конец, и этот конец будет новым началом.

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Стало известно, на какие продукты взлетели цены в новом году

Росстат сообщил о продуктах, цены на которые выросли с начала года.

Овощная продукция остается среди лидеров по росту цен в России: свежие помидоры за 11 дней января подорожали на 7,7% по сравнению с концом 2020 года, морковь - на 3,4%, огурцы - на 2,5%.

В свою очередь, цены на картофель на 11 января по сравнению с концом декабря прошлого года выросли на 2,7%, репчатый лук - на 2,6%, свежую белокочанную капусту - на 1,7%, яблоки - на 1,2%. "Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%", - говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом цены на водку за период с 1 по 11 января выросли на 0,6%, на мясные консервы для детского питания - также на 0,6%, мясо кур - на 0,7%.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ©shutterstock.com/DimaBerlin

Мошенники пытаются продать "свежий воздух" жителям района Карелии

Мошенники предлагают пожилым жителям Прионежья приборы для очищения воздуха, сообщили в полиции Прионежского района.

Предупредите своих пожилых родственников и знакомых.

Неизвестные мужчина и женщина обходят многоквартирные дома, представляются работниками государственной организации, собирают преимущественно пожилых людей на собрание жильцов подъезда, где предлагают купить "уникальные" приборы для ионизации воздуха "озон" за 19 тысяч рублей.

Если неизвестные пришли и в ваш дом и предлагают преобрести уникальные приборы, лучше сразу прекратить с ними общение и сообщить о них в полицию по телефону 8(8142) 73-90-22 или 57-96-16.