Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Судьям Конституционного суда Карелии выплатят крупное выходное пособие

Отставным судьям обещано ежемесячное денежное содержание.

Полномочия судей Конституционного суда Карелии предполагается прекратить 15 февраля нынешнего года. Такой срок предусмотрен законопроектом, который был поддержан 19 января комитетом по государственному устройству и местному самоуправлению республиканского парламента.

Однако подсластить отставку председателю суда Светлане Беньяминовой и двум ее коллегам – Марии Даниловой и Алексею Тайбакову – депутаты решили выплатой крупного выходного пособия и ежемесячным пожизненным содержанием, которые предусмотрены федеральным законодательством. По этому законодательству размер выходного пособия отправленных в отставку судей Конституционного суда Карелии составит – цитируем – "не менее шестикратного размера ежемесячного денежного вознаграждения по оставляемой должности".

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".

фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka

В Карелии Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшейся без воды Питкяранте

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии, сообщает карельское управление Следственного комитета страны.

В Сортавальском межрайонном следственном отделе карельского Следкома возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в Питкяранте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января в Питкяранте произошло промерзание водопроводной сети. Из-за этого была нарушена работа коммунальных систем и прекращено снабжение холодной водой более 10 тысяч человек, а также организаций и социальных учреждений.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

В Питкяранте введен режим ЧС. Детсады закрыты, школы переведены на дистант. Воду старикам, инвалидам и многодетным семьям привозят волонтеры.

Ранее сообщалось, что республиканская прокуратура организовала проверки в связи с большим числом аварийных ситуаций на объектах из-за сильного похолодания в Карелии.

"Прокуратурой республики организованы проверки по фактам, связанным с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры атмосферного воздуха, в том числе по фактам аварий на системах водоснабжения в г. Петрозаводске, г. Питкяранте и пос. Рабочеостровск Кемского района", - говорится в заявлении на официльном сайте карельской прокуратуры.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава Карелии разрешил возобновить работу детских игровых центров

Артур Парфенчиков снял часть ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

В распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р внесены новые изменения, сообщили в правительстве республики. Так, с 20 января снято ограничение на осуществление деятельности по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми в торговых центрах (комплексах). С этого дня разрешено работать детским игровым центрам, игровым комнатам на территории Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, а также поселков Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа при соблюдении всех необходимых требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. Одновременно в развлекательном центре (детском игровом центре, батутном центре) может находиться ограниченное количество посетителей из расчета не более одного человека на 10 кв. метров общей площади.

Ранее сообщалось, жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 5 февраля.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп

Рабочий погиб на стройке в Петрозаводске, сорвавшись с 8 этажа.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, сегодня в 14.00 с 8 этажа строящегося дома на улице Лыжной, 27 сорвался рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как ранее сообщили в МВД Карелии, тело мужчины было обнаружено на стройплощадке в Петрозаводске. На месте происшествия работает полиция и следственный комитет.

Напомним, что строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами, так как жители частного сектора недовольны уплотнительной застройкой.

фото: © Росздравнадзор Карелии

Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику

В Петрозаводске приостановлена деятельность частной клиники, где руководство и медперсонал работали, не имея соответствующего медицинского образования, сообщили в Росздравнадзоре Карелии.

Частное медучреждение, ООО "Многопрофильная клиника "Академика", филиалы которого работали на Древлянке и Ключевой, закрыто на 30 суток после проверки Росздравнадзора. Решение о приостановлении деятельности клиники вынес Арбитражный суд Карелии.

Специалисты выявили в косметологической клинике грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Так, у руководителя организации отсутствуют документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к подобным специалистам. Нет у него и сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Кроме того, руководитель и главный врач клиники не смогли подтвердить наличие стажа работы по специальности. У врача - косметолога, оказывающего медицинские услуги, не подтверждено наличие профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности "Косметология".

По данным ведомства, платные услуги оказывались в клинике с нарушениями существующих правил предоставления учреждением платных медицинских услуг.

фото: © кадр из видео

Улица в Петрозаводске превратилась в реку из-за аварии на трубопроводе (ВИДЕО)

На Ключевой затопило улицу Судостроительную.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе "РКС-Петрозаводск", на улице Судостроительной, в районе дома №2, произошла авария на трубопроводе: прорвало трубу диаметром 250мм.

Холодная вода затопила улицу, машины с трудом преодолевают аварийный участок дороги.

По информации пресс-службы, на место аварии выехала бригада ремонтников.

Видео ИА "Республика".

фото: © кадр из видео

Трактор, задавивший насмерть 8-летнюю девочку в Карелии, был неисправным

В Костомукше проведена проверка в связи со смертельным наездом на ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши провела проверку в связи с гибелью ребенка при производстве работ по уборке снега в декабре 2020 года.

Установлено, что в октябре 2020 года администрация Костомукши заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью "Инкод" по содержанию городских дорог.

Так, 17 декабря погрузчик убирал снег на пересечении улиц Ленина, Антикайнена и Калевалы, и водитель при движении задним ходом допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Проверка показала, что водитель нарушил инструкцию, согласно которой, прежде чем начать движение или включить обратный ход, необходимо подать сигнал и убедиться в отсутствии людей в зоне работы погрузчика.

Помимо этого, у погрузчика не работал звуковой сигнал, включающийся при движении задним ходом, что свидетельствует об отсутствии надлежащей проверки техники перед допуском к производству работ.

По данным фактам прокуратура Костомукши внесла представление директору ООО "Инкод" об устранении нарушений федерального законодательства в сфере охраны труда. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, материалы проверки направлены на рассмотрение в Госинспекцию труда Карелии.

Ранее следственным отделом Костомукши в отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Напомним, 17 декабря 2020 года в Костомукши 8-летняя девочка попала под трактор, который, убирая снег, двигался задним ходом. Ребенок от полученных травм скончалась на месте ДТП.

фото: © МЧС Карелии

МЧС Карелии показало выгоревшую квартиру, где погиб ребенок и трое взрослых (ФОТО)

На пожаре в Петрозаводске погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок.

МЧС Карелии показало фото сгоревшей квартиры на улице Нойбранденбургской в Петрозаводске, где 17 января погибли четыре человека – две женщины, мужчина и 3-летний ребенок.

Еще двух мужчин госпитализировали с места пожара.

По факту гибели людей Следком Карелии возбудил уголовное дело, республиканская прокуратура начала проверку.

фото: © паблик Вконтакте "Суоярвский вестник"

Охотники добыли трех волков, терроризировавших жителей района Карелии (ФОТО)

В Суоярвском районе продолжается охота на хищников, которые выходят в населенные пункты и пугают местных жителей.

В минувший понедельник, 18 января, в районе деревни Каратсалми удалось сделать оклад на волков, которые терроризировали жителей Суоярви. Охотники добыли три волка, два серых хищника ранены. Сегодня охота продолжается, пишут в паблике районной газеты "Суоярвский вестник".

Ранее сообщалось, что сразу шесть хищников беспокоят жителей Суоярвского района. Команда охотников, представитель отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Иван Бердников и старший инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров с 11 января организовали охоту на волков.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Желающим ограничили вход в "Поезд Победы", прибывший в Петрозаводск (ФОТО)

В музей "Поезд Победы", который прибыл на железнодорожный вокзал Петрозаводска, запускают по 10 человек.

В столицу Карелии сегодня, 19 января, прибыл "Поезд Победы". Первые группы постетитлей уже осмотрели экспозицию уникального музея, посвященного75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Напомним, передвижной музей состоит из 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами из военных окопов, блокадой Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути.

Как рассказли первые посетители музея, группы формируют в здании вокзала, и отправляют примерно по 10 человек. Но чтобы попасть в группу, нужно заранее записаться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное свободное время, и получить приглашение.

В "Поезде Победы" выдают аудиогид с наушниками т одноразовые перчатки.

"Нашей группе понравилось, хотя многие жаловались на то, что полчаса на осмотр всего поезда - очень мало", - рассказал фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов..

Напомним, экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 в течение четырех дней, до 22 января, на железнодорожном вокзале города.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жители Петрозаводска выстроились в очереди за святой водой (ФОТО и ВИДЕО)

У собора Александра Невского горожане столпились у цистерны с освященной водой.

В православный праздник Крещения Господне петрозаводчане направились к храмам за водой. Так, у собора Александра Невского с утра стоит цистерна, из которой раздают освященную воду.

Как сообщает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, у собора собралось немало людей, большинство из них в защитных масках.

"Социальная дистанция соблюдается местами и временами: в конце очереди народ стоит попросторней, зато у столов с водой - вплотную и в два ряда", - отметил фотограф.

Напомним, в праздник Крещения Господня "ПКС-Водоканал" подвез воду к трем храмам Петрозаводска.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы наполнили бензобак растерявшейся автоледи

В Госавтоинспекцию поступило сообщение со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС, которые не бросили в беде автомобилистку.

Девушка-автолюбитель рассказала, что ее машина неожиданно заглохла и остановилась на дороге. Она растерялась и визуально не смогла определить причину поломки, передает паблик Госавтоинспекции в соцсети. При этом все автомобили проезжали мимо и никто не помогал даме, попавшей в сложную ситуацию.

Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД МВД по Республике Карелия лейтенанты полиции Михаил Евсеев и Владислав Федоров ехали на патрульном автомобиле. Они заметили на полосе движения легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Полицейские остановились, чтобы уточнить причину аварийной остановки. Затем они вытолкали автомобиль на обочину.

"Автоинспекторы осмотрели машину и выяснили, что бензобак пуст. Они помогли заправить авто имеющимся у них дополнительным запасом бензина, чтобы девушка смогла доехать до ближайшей автозаправки. Они обратили внимание автовладелицы, что в морозы расход топлива значительно возрастает, поэтому за его уровнем необходимо следить постоянно", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии сотрудники полиции подняли упавшую бабушку и получили благодарность.

фото: © Николай Смирнов

Министерство спорта Карелии, которое реорганизовали, возглавит Антон Чивин

Исполняющим обязанности министра спорта Карелии назначен Антон Чивин, сообщается на сайте правительства республики.

В понедельник, 18 января, Алексей Ермашов покинул пост министра спорта Республики Карелия по собственному желанию.

За высокий профессионализм и вклад в развитие спорта и физической культуры Карелии Алексей Викторович удостоен почетного знака главы Республики Карелия "За вклад в развитие Республики Карелия".

Исполнять обязанности министра будет его Первый заместитель Антон Чивин, который приступил к работе в Министерстве спорта Республики Карелия в июне 2020 года. Ранее он возглавлял отдел спорта, физической культуры и молодежной политики в администрации Петрозаводского городского округа.

Напомним, в конце декабря 2020 года было принято решение преобразовать Министерство образования в Министерство образования и спорта Республики Карелия.

фото: Минсельхоз Карелии

Подтверждены сроки строительства в Карелии центра рыбоводства за полмиллиарда рублей

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии подтвердило планы завершения в 2021 году строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Беломорском районе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам визита главы ведомства Владимира Лабинова на Выгский рыбоводный завод – строительство центра ведется на базе этого предприятия.

"В 2020 году выполнены работы по подготовке строительной площадки (для селекционно-племенного центра – прим. ред.). Завершение строительства планируется в 2021 году", - говорится в сообщении. Центр будет специализироваться на разведении форели, обеспечивая рыбоводные хозяйства оплодотворенной икрой и мальком. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

В Петрозаводске мужчина разнёс кулаком банкомат (ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчину, который повредил имущество банка.

Петрозаводская полиция сообщила о розыске мужчины, который 13 января повредил банкомат на улице Жуковского.

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения. Запечатленный на видео мужчина о чем-то пытается договориться со со своей спутницей. Затем он наносит удар кулаком в экран банкомата. Экран разбивается.

"Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-405-24-58, +7-911-410-76-51. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД по Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы успокоили даму, разгромившую магазин.

фото: © kazanpress.ru

Коллекторы в Карелии: "Не вернешь долг – с тобой случится страшное"

В Карелии коллекторы устроили телефонный террор сотрудникам муниципального учреждения, работница которого не вернула вовремя кредит, а саму должницу запугали угрозами.

В редакцию обратились сотрудники муниципального учреждения, которые сообщили, что коллекторы устроили им телефонный террор, пытаясь выбить долг с их коллеги.

Сама должница, 21-летняя девушка, плача от страха и безысходности, рассказала, как коллекторы запугивали ее, требуя вернуть взятые 5 тысяч рублей.

Какой коллекторский кошмар пережили сотрудники муниципального учреждения в Карелии, читайте здесь.

фото: © "Баренц Групп"

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо" начали строить в Петрозаводске (ФОТО)

На стройплощадке ФОКа "Динамо" в столице Карелии проводят наружные сети и начинают закладку фундаментов.

В столице Карелии началось строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" на месте бывшего стадиона спортивного общества, который пользовался большой популярностью у жителей города, но разрушился в 90-е годы. Возведением спортивного объекта занимается известная в Карелии строительная компания "Баренц Групп", которая также является соинвестором проекта.

Мы побывали на стройплощадке будущего ФОКа в районе объездной дороги – спортивный объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина.

В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы – строители проводят наружные сети и начинают закладку фундаментов.

Напомним, в октябре 2020 года состоялся визит в Петрозаводск председателя общества "Динамо" Анатолия Гулевского. В ходе визита состоялось совещание с участием исполняющего обязанности главы республики Карелия Александра Чепика, председателя Заксобрания республики Элиссана Шандаловича, руководителей органов безопасности и правопорядка, других заинтересованных структур. В ходе совещания в правительстве была проведена презентация проекта и подписан договор о намерениях. После этого состоялась торжественная закладка капсулы с посланием потомкам на месте запланированного строительства спортивного объекта. В конце декабря Президиум Центрального совета "Динамо" своим решением дал старт началу активного этапа реализации проекта строительства ФОКа в Петрозаводске.

Отметим, что в соответствии с проектом в спортивный комплекс будет входить универсальный спортивный зал размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров. Зал будет отвечать всем требованиям для проведения официальных спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта. При этом в зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования, в том числе Общества "Динамо", по этим видам спорта.

Кроме этого, в ФОКе будет оборудованный профессиональным спортивным инвентарем тренажерный зал площадью 177 кв. метров, помещения для служебных кабинетов аппарата региональной организации "Динамо", конференц-зала и музея боевой, трудовой и спортивной славы "Динамо" Карелии.

Таким образом, реализация данного проекта, кроме создания условий для общефизической и специальной подготовки сотрудников органов безопасности и правопорядка, развития служебно-прикладных видов спорта, позволит проводить тренировки и соревнования регионального и межрегионального уровня по различным видам спорта, а также предоставлять услуги жителям Петрозаводска в области физической культуры и спорта.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивного объекта запланировано в 2022 году, накануне 100-летия общества "Динамо".

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

На стройплощадке в Петрозаводске обнаружен труп

Тело мужчины нашли у строящегося дома на Старой Кукковке.

Как стало известно, сегодня в 14.00 на стройплощадке у дома №27 по улице Лыжной обнаружено тело мужчины.

В МВД Карелии информацию о случившемся подтвердили и сообщили, что на месте происшествия работает полиция и Следком. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

фото: pixabay.com / pixel2013

В Карелии простятся с погибшим в поселке Хелюля мальчиком

Сегодня состоится прощание с шестилетним Филиппом М., чье тело после долгих поисков обнаружили водолазы.

Об этом сообщается в группе памяти погибшего ребенка в социальной сети.

"Сегодня мы провожаем нашего Филю в последний путь", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 января водолазы из отряда "ДобротворецЪ" подняли со дна реки Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района тело 6-летнего Филиппа М., пропавшего 28 декабря.

По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп М., проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

фото: © кадр из видео

"Бросить жалко": неизвестную замороженную птицу отогрел рыбак в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорске рыбак спас замерзшую птицу.

В паблике "Медвежьегорск Типичный" появилось сообщение, что в Медвежьегорском районе на Лесном озере рыбаки заметили птицу, которая, судя по всему, замерзла. Сергей, житель Медвежьегорска, забрал птицу домой и отогрел.

"Встретилась птица, видно, подморожена, отогрели. Что за создание, не знаю. Что дальше делать"? Бросить жалко было".

Рыбак-спаситель просит подсказать, в какой питомник можно отдать отогретую птицу.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Число жертв коронавируса в Карелии превысило 200 человек

В Карелии скончались еще три пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб карельского правительства по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Кварцитный 1953 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница Медвежьегорска 1966 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1964 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в Карелии умерли 202 человека, у которых официально был диагностирован COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 280 человек.

фото: © ДТП ПТЗ

Такси вылетело на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария на регулируемом перекрёстке произошла 18 января в 21:35. Один из участников происшествия двигался по улице Антикайнена в прямом направлении, со стороны проспекта Ленина, второй выезжал на перекрёсток с улицы Красная. Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекрёсток на желтый сигнал светофора.

От столкновения автомобиль такси, двигающийся по улице Антикайнена, отбросило на угол перекрёстка и тротуар, где, к счастью, не было пешеходов. Вторую "легковушку" развернуло на 90 градусов.

По информации ДТП ПТЗ, просшествие обошлось без пострадавших.

Момент ДТП запечатали видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее кроссовер протаранил "легковушку" в Петрозаводске.

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль сбил пенсионерку в Петрозаводске

Пешеход попала под колеса автомобиля на улице Мурманской.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувший понедельник, 18 января, в районе дома № 19 по улице Мурманской. В 11:20 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Ранее экскаватор сбил пешехода в центре Петрозаводска.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии госпитализированы 119 тяжелых больных коронавирусом

Медики борются за жизни 8 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 711 человек.

Из них 584 – в состоянии средней тяжести, 119 – тяжелых больных. И еще у 8 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день, 19 января, в больницах Карелии остается 19.5% свободных коек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 280 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33123 человека. Выздоровели – 27406. Умерли 202 пациента.

фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka

Глава Карелии сообщил подробности ликвидации аварии в Питкяранте

Артур Парфенчиков поделился оперативной информацией о результатах ликвидации аварии в Питкяранте, где люди остались без воды.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что процесс устранения аварийной ситуации в Питкяранте прошел в штатном режиме.

"На 9.00 водоснабжение восстановлено. Подключение прошло в штатном режиме, протечек на резервной ветке и далее на центральном трубопроводе не выявлено", - заявил губернатор.

Парфенчиков добавил, что на данный момент отключен от водоснабжения один из домов в городе из-за возникших неполадок.

"Единственная проблема возникла в доме по адресу Рудакова-6, там во время подключения был поврежден участок в районе входного счётчика, дом отключен. Управляющая компания организует устранение неполадки", - сообщается на странице главы Карелии.

Сегодня власти Карелии сообщили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

фото: © Минприроды Карелии

Родионов разъяснил, как в Карелии будут раздавать "арктические гектары" населению

Жители районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России, смогут бесплатно получить "арктический гектар" - земельный участок под ИЖС, сельхозпроизводство и другие цели.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов на своей странице Вконтакте.

"Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д. Запуск программы запланирован на лето текущего года", - написал Родионов. Подробнее об условиях предоставления "арктических гектаров" читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Вакцинация от COVID-19 начинается в шести районах Карелии

Первые партии вакцины поступили в Костомукшу, Калевальский, Сегежский, Беломорский, Лоухский и Прионежский районы.

Как информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19, в конце минувшей недели в республику поступили еще 2 тыс 200 доз вакцины "Спутник V".

Часть вакцины уже распределена в медучреждения Петрозаводска, а также шести районов республики.

В ближайшее время будут завершены поставки оставшейся части данной партии "Спутник V" в остальные центральные районные больницы региона. Все они, по информации республиканского Минздрава, к приему вакцины, учитывая требования к ее транспортировке и хранению, готовы.

Кроме приоритетных групп – медицинских и социальных работников, педагогов – началась иммунизация и других групп населения, в том числе лиц старше 65 лет.

По информации оперштаба, на выходных медучреждения успешно провели тестирование электронной записи на вакцинацию через портал госуслуг, которую предполагается использовать наряду с другими способами записи.

До конца января в республику по линии федерального Минздрава должны поступить 11 тыс 100 доз "Спутника V", в феврале еще 19 тыс 800 доз.

В конце прошлого года в республику поступили 1 тыс 242 дозы вакцины. По состоянию на 16 января первым компонентом вакцины привиты 1 тыс 164 человека, полностью иммунизацию прошли 360 человек. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится на бесплатной и добровольной основе, пояснили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что жители Карелии могут записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлиниках по месту жительства.

фото: © кадр из видео

Кроссовер протаранил "легковушку" в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера произошло на улице Зайцева.

Автомобили Renault Logan и Infiniti столкнулись сегодня, 19 января, в 10:18 у дома №42а по улице Зайцева.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла, когда легковой автомобиль совершал маневр разворота от правого края проезжей части. В это же время кроссовер двигался в прямом попутном направлении.

От столкновения автомобили отбросило влево за пределы проезжей части.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Карелии.

фото: © Лев Федосеев/ТАСС

Парфенчиков распорядился "открыть всему миру Белое море"

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает одним из главных направлений инвестиционной политики на севере республики развитие туристической привлекательности Белого моря.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Кемского района.

"Главная туристическая привлекательность и Кеми и Лоух и Беломорска – это само Белое море. Мы Белое море должны открыть всему миру… А к морю уже все остальное – Кузова, Соловки, дельфины, дайвинг, деревянные памятники архитектуры, поморский быт, поморская кухня, экология, все, что можно…", - сказал губернатор.

По его мнению, развитие туризма в этих районах должно подстегнуть присвоение им статуса территорий Арктической зоны России. Бизнес в Арктической зоне получит преференции и льготы федерального и регионального уровней.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Годовалый ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль врезался в силовое ограждение на трассе в Прионежском районе, пострадал ребенок.

В минувший понедельник, 18 января, на 1км + 180м автодороги "Кола, 435 км – ст. Шуйская" 42-летний водитель автомобиля Lada допустил съезд с дороги и врезался в силовое ограждение, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля – годовалый мальчик. Ребенку оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Ранее иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском.