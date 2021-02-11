Все, что случилось сегодня

фото: ©Столица на Онего

Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе

Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.

Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе. Как сообщило Yle со сслыкой на финского премьер-министра Санну Марин, правительство страны планирует подготовить законопроект об этом к пятнице, 12 февраля.

По оценкам Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии, к маю половина всех новых случаев заболевания будет вызвана заражением мутировавшим штаммом коронавируса. При этом финские власти поставили перед собой цель привить два миллиона жителей страны до осени. Сейчас в Финляндии проживает более 5,5 миллиона человек.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Два человека умерли от COVID-19 за сутки в Карелии

Оперштаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о двух смертях от коронавируса, зафиксированных в течение минувших суток.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Олонца 1946 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Повенец 1938 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, информирует оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса в Карелии скончались 262 человека. Такова официальная статистика, цифры которой приведены на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки.

фото: Столица на Онего

Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)

В больнице скорой медицинской помощи, не приходя в сознание после ДТП, скончался 54-летний петрозаводчанин.

Как стало известно "Столице на Онего", в нейрохирургическом отделении БСМП, не приходя в сознание, умер 54-летний житель Петрозаводска, которого 14 января на проспекте Александра Невского сбил экскаватор.

Напомним, что мужчина попал под экскаватор в 16.05 14 января, когда пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Роковой наезд совершил 49-летний водитель, который управлял колесным экскаватором Hitachi.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП.

После ДТП он не приходил в сознание, и для установления его личности был объявлен поиск родных и знакомых пострадавшего. В результате через несколько дней после объявления поиска в ГИБДД обратился сосед пострадавшего по общежитию, который узнал его по фотографии, опубликованной в СМИ.

Почти месяц врачи боролись за жизнь петрозаводчанина, но 10 февраля его не стало.

фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова

Компания Сергея Пирожникова вышла в лидеры IT-индустрии

Основанное бывшим депутатом парламента Карелии Сергеем Пирожниковым онлайн-тревел агентство "Kupibilet.ru" вошло в ТОП-10 ежегодного рейтинга компаний по версии "Хабр Карьера".

Компания Сергея Пирожникова "Kupibilet.ru" оказалась среди лидеров IT-индустрии по итогам голосования пользователей сервиса "Хабр Карьера". Индекс организации за 2020 год составляет 4.8 баллов. Об этом информирует "DP.ru".

Сообщается, что ежегодно сотрудники оценивают компании, в которых они работают. В 2020 году голосование проходило по пятибалльной шкале и включало 12 критериев. "Хабр Карьера" строит рейтинг компаний автоматически среди всех организаций, которые имеют открытую оценку за прошедший год.

Сервис "Kupibilet.ru" создан для поиска авиабилетов по всему миру через сайт и мобильные приложения. Основателем этой компании является известный в Карелии предприниматель, бывший депутат Заксобрания республики Сергей Пирожников.

"Хабр Карьера" является популярным ресурсом, которым пользуются представители сферы IT.

фото: МВД Карелии

"Легко одет и дезориентирован": молодой человек пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске 22-летнего молодого человека, который ушел из дома и пропал.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Балдина Александра Сергеевича 1998 года рождения. Известно, что 10 февраля он ушел из дома на Перевалке и не вернулся.

По инфрмации группы поисково-спасательного отряда "Доброспас", срочность поиска обусловлена психическими проблемами пропавшего. Он легко одет и дезориентирован.

Приметы: на вид 22 года, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко острижены, на лбу залысина.

Был одет: в темно-зеленую куртку, черный свитер с белыми полосками, черные брюки, имел темно-синюю шапку, был обут в черные сапоги.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать по номеру телефона: +7-981-402-06-14.

Фото сделано 8 лет назад.

фото: Segezha Group

В Петрозаводске состоялась Зимняя спартакиада Segezha Group (ФОТО)

В Петрозаводске 10 февраля более 100 спортсменов – сотрудников Segezha Group (входит в АФК "Система") вышли на старт Зимней спартакиады лесопромышленного холдинга.

Количество предприятий-участников в 2021 году увеличилось. В нынешнем сезоне к спортивным командам присоединились работники новых активов Segezha Group - проектировщики ЗАО "Гипробум" из Санкт-Петербурга, сотрудники ООО "Сокол Сиэлти" из Вологодской области и спортсмены Общего центра обслуживания (ОЦО) из Кирова. Традиционно собрались коллективы из Республики Карелия, Красноярского края, Архангельской, Вологодской и Кировской областей, а также управляющей компании из Москвы.

Главным событием Зимних игр, которые проходили на базе центра "Курган", стала лыжная гонка свободным и классическим стилем. В программе были также кёрлинг, снежный волейбол, киберспорт и семейная эстафета.

По результатам соревнований, в общекомандном зачете победу одержали спортсмены из Кирова (ООО "Вятский фанерный комбинат"). Кировские лыжники завоевали пальму первенства в индивидуальном зачете лыжной гонки и в соревнованиях по кёрлингу ("серебро" – у Вологды, "бронза" – Карелия). Карельские спортсмены выиграли смешанную лыжную эстафету. В турнире по снежному волейболу победил АО "Лесосибирский ЛДК №1", вторым стал Сегежский ЦБК, третье место досталось АО "Онежский ЛДК". В семейной эстафете победу разделили ОЦО (Киров) и ЗАО "Гипробум" (Санкт-Петербург).

"Здесь присутствуют сильнейшие спортсмены, так как турнир отборочный. Победители этих стартов, примерно 25 человек, поедут в Москву на общую спартакиаду нашей материнской компании АФК "Система". В прошлом году наша команда выиграла, в этом году тоже надеемся на высокий результат", - отметил Президент Segezha Group Михаил Шамолин.

"Развитие корпоративного спорта – одно из важных направлений кадровой работы. Мы инвестируем в здоровье сотрудников, формируем систему физического развития и поддержки здорового образа жизни во всех регионах присутствия, создаем комфортные условия для занятий физкультурой в свободное от работы время. Ежегодно зимой и летом проходят общие соревнования по различным видам спорта. Это не только повышает тонус, настроение и приносит удовольствие, но также объединяет и воодушевляет коллектив, дает каждому возможность проявить свои лучшие личные и командные качества", - заявила вице-президент по управлению персоналом Оксана Тихонова.



"Многие большие компании проводят корпоративные игровые турниры и мероприятия, что позволяет сплачивать коллектив, даёт возможность проявить себя лично и в составе команды. Корпоративный спорт является перспективным для спортивной индустрии, так как спортклубы могут создаваться на базе производственных предприятий и трудовых коллективов", - сказал и.о. министра спорта Республики Карелия Антон Чивин.

Соревнования Segezha Group в Петрозаводске состоялись при соблюдении санитарно-противоэпидемических норм, действующих в Карелии. Победители сезона – сотрудники Вятского фанерного комбината из Кирова - составят основу сборной команды Segezha Group на ежегодной Зимней спартакиаде АФК "Система", которая состоится в конце февраля в подмосковном эко-отеле "Изумрудный лес".

фото: Петрозаводский городской суд

В горсуде Петрозаводска вновь судят инструкторов лагеря "Сямозеро", где погибли 14 детей

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева начала повторное рассмотрение дела инструкторов ООО "Парк-Отель "Сямозеро", где во время шторма утонули 14 детей.

Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

На сегодняшний день в Петрозаводском городском суде судья Елена Голяева начала повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере, сообщается на сайте судебной инстанции.

На скамье подсудимых молодые инструкторы – Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Круподерщикова защищает адвокат Дмитрий Маслов, Ильина – Иван Варфоломеев.

"Восьмого февраля состоялось третье заседание по Сямозерскому делу. Вновь начали зачитывать показания детей, - сказал адвокат Дмитрий Маслов. – В деле 300 томов, так что рассмотрение продлится не менее полугода. Следующее заседание назначено на 1 марта".

Напомним, первый приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.



Столица на Онего

Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора – Коваленко и Котович. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения. Обвиняемые сказали последнее слово и ждут решения суда.

Улицу в одном из городов Карелии благоустроят за 94 млн рублей (ФОТО)

В Питкяранте готовится к запуску проект благоустройства улицы Ленина, стоимость реализации которого превышает 94 млн рублей.

Проект "Город Питкяранта – Обустройство улицы Ленина" стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проектировщики представили проект по реконструкции улицы Ленина на заседании межведомственной комиссии Республики Карелия по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает паблик Питкярантского района.

Проект включает в себя: создание парковых зон, четыре сквера (Заводской, Берёзовый, Мемориальный и Рыночная площадь), а также небольшие скверы в районе улицы Ленина, д. 31 Б.

Сообщается, что комиссией проект был одобрен. Общая сумма по нему составляет 94 млн 318 тыс. руб.

"Не позднее 1 мая работы должны начаться, а завершиться до 1 ноября. Одновременно на улице Ленина будут выполнены работы, не входящие в проект: прокладка линии газификации, замена системы водоснабжения, частичный ремонт системы водоотведения канализации, восстановление ливнёвки канализации, а также за счёт средств дорожного фонда будет проведено асфальтирование всей улицы Ленина", - говорится в сообщении районного паблика.

Ранее сообщалось, что Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.

фото: Следком Карелии / © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев / коллаж "Столица на Онего"

В Петрозаводске исчез подросток: он может играть на гармони в торговом центре (ФОТО)

В столице Карелии исчез 14-летний подросток, его не могут найти с конца января.

Следком Карелии проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 14-летнего Череповецкого Игната Николаевича.

Установлено, что подросток вместе с мамой проживает в Петрозаводске. 28 января в 15 часов он ушел из дома и до сих пор не вернулся. По предварительным данным, подросток может находиться в Петрозаводске, в том числе в торговых центрах. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Череповецкий Игнат был одет: пуховик черного цвета средней длины с капюшоном, вязаная шапка темно-синего цвета, джинсы серого цвета, толстовка синего цвета, сапоги резиновые черного цвета.

"Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия просит лиц, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефону 592-590; либо по телефонам: 73-91-54, 02", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что Игната Череповецкого ищет петрозаводская полиция. Объединение "Доброспас" информировало, что подросток ранее неоднократно находился в розыске. "Может находиться в торговых центрах города, где играет на гармони", - говорилось в заявлении "Доброспаса".

фото: паблик "Лахденпохья - Навсегда"

Гуманитарный центр сгорел в районе Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье пожар уничтожил гуманитарный центр.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшую среду, 10 февраля, в 19.23 в Лахденпохье на улице Советской,16 произошел пожар в нежилом здании.

К ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского и Сортавальского района (15 чел., 5 ед. техники).

Пожар удалось потушить только к ночи, в 1.00. На пожаре никто не пострадал.

В паблике "Лахденпохья-Навсегда" уточнили, что сгорело не заброшенное здание, а гуманитарный центр, принадлежавший верующим людям. В помещении хранились вещи, которые были предназначены для помощи нуждающимся.

"В гуманитарном центре - горе. Горе у людей верующих", - написано в комментарии к фото с места пожара.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Частные компании в ЖКХ Карелии пожаловались на убыточные тарифы, а их заподозрили в "мухляже"

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии выступает против объединения системы водоснабжения республики, часть которой сейчас находится в руках частного бизнеса, в одну государственную компанию.

Причины такой позиции министерства объяснил глава ведомства Виктор Россыпнов на сегодняшнем заседании профильного комитета парламента республики.

Депутаты высказались за создание единой государственной компании, которая будет заниматься водоснабжением республики по единому для всех районов тарифу. На заседании парламентского комитета выступали руководители частных фирм и некоторые пожаловались, что установленные тарифы для них убыточны. По мнению профессионального энергетика, депутата Владимира Семенова, у него вызвает сомнение прозрачность тарифов. "Когда комитет (по ценам и тарифам – прим. ред.) утверждает 28 тарифов в Карелии на водоснабжение, вот тогда начинается, извините за выражение, определенный мухлеж. А когда будет единый тариф, все будет прозрачно", - сказал Семенов. Почему министр против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: www.facebook.com/andrey.rogalevich

Россельхознадзор оштрафовал форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу на севере Карелии

После скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе форелеводческое хозяйство привлекли к ответственности за нарушения при утилизации биологических отходов.

Специалисты Россельхознадзора провели административное расследование в отношении рыбоводного хозяйства в Сегежском районе. В декабре 2020 года был выявлен факт сброса неочищенных сточных вод от производства в болото, расположенное в лесополосе около цеха переработки рыбы и отделения по выплавке ветеринарного жира. Сточные воды имели красный цвет и запах рыбы, ниже сточной трубы сформировали русло, дно которого было заполнено останками рыбы (преимущественно икрой), пояснили в Россельхознадзоре.

К моменту выезда на место государственного инспектора Управления для осмотра стоков из труб не было. Поверхность болота была чистая, посторонних осадков на дне обнаружено не было. Само предприятие не работало, в нем проводились строительные работы с целью улучшения системы очистки и обеззараживания сточных вод.

Но ответственным лицам на предприятии пришлось ответить за допущенные нарушения. Россельхознадзор назначил штраф в 20 тысяч рублей. Штраф был оплачен в полном объеме.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место представители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами. Компания "Русская аквакультура" в Сегежском районе принесла официальные извинения местным жителям за загрязнение реки.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Человек погиб на пожаре в городе бумажников в Карелии

В Кондопоге на месте пожара в квартире был обнаружен труп, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 10 февраля, в 4.08 в Кондопоге на проспекте Калинина в 5-этажном доме загорелась квартира.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из задымленного дома 17 человек, среди спасенных пятеро были дети. По уточненным данным, 13 человек вывели по лестнице с применением дымозащитных масок, четверых спустили по автолестнице.

В результате пожара квартира полностью выгорела, а на месте пожарища было обнаружено тело человека.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Февраль в Петрозаводске начался с очередного повышения цен на бензин

Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске за первую неделю февраля выросла на 0,2%-0,6%.

Это следует из данных проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 2 по 8 февраля 2021 года.

Больше всего подорожал бензин АИ-92. Его стоимость за неделю выросла на 0,6% - до 44 рублей 19 копеек за литр. О ценах на другие виды топлива читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: п.Пяльма/ фото Госкомитета по строительству, жилищному и дорожному надзору Карелии

Специалисты дорнадзора республики нашли неубранную от снега улицу в поселке Карелии

Сотрудники Госкомитета по строительству, жилищному и дорожному надзору Карелии проверили содержание придомовых и городских территорий в Пудожском районе и нашли нарушения.

По результатам рейда в Пудоже и поселке Пяльма жилищными инспекторами отмечен ряд нарушений, связанных с ненадлежащей очисткой от снега на улицах Комсомольской, Пионерской, Карла Маркса в Пудоже и улице Новой в поселке Пяльма, сообщается в паблике Госкомитета.

При осмотре отмечено наличие колейности на проездах между домами и подъездах к ним, снежной "каши", затрудняющих передвижение транспорта и пешеходов. Подобные нарушения зафиксированы и на территории школы №3 в районном центре - земельный участок с расположенными на нем объектами для занятий спортом, полностью покрыт снегом.

Для принятия оперативных мер по устранению выявленных нарушений акт проведенных контрольных мероприятий и фототаблицы с указанием адресов направлены в оперативный штаб администрации Пудожского района.

фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Карельские парламентарии придумали, как надавить на бизнес, срывающий госконтракты

Подрядные организации, работающие по государственным и муниципальным контрактам, должны быть наказаны более крупными штрафами, а власти – получить больше прав для расторжения договоров с такими подрядчиками.

С этой целью депутаты парламента Карелии подготовили проект обращения к первому вице-премьеру правительства России Андрею Белоусову с предложением внести изменения в федеральное законодательство о госзакупках.

По словам авторов обращения, в парламент поступают многочисленные обращения от муниципальных властей – они жалуются на предпринимателей, которые срывают сроки контрактов или некачественно выполняют работу. "Вопрос надлежащего исполнения указанных контрактов приобретает исключительную актуальность и остроту, когда, например, срок завершения работ на том или ином объекте при их исполнении связан с памятными датами в истории Российской Федерации, проведением общегородских праздничных мероприятий, погодными условиями и имеет особое значение для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности граждан", - говорится в обращении. Чего добиваются депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Изменится порядок подачи заявлений на получение накоплений умерших пенсионеров

С 30 января 2022 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые дадут возможность подать заявление на получение средств пенсионных накоплений умерших в электронном виде.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на пенсиии умерших имеют их правопреемники. "Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в [Пенсионный] фонд с использованием информационнно-телекоммуникационных сетей общего пользования", - сказано в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: паблик "Лахденпохья - Навсегда"

Как горел гуманитарный центр в районе Карелии (ВИДЕО)

В Сети появились кадры пожара, произошедшего в Лахденпохье.

10 февраля в 19.23 в Лахденпохье на улице Советской, 16 произошел пожар. К ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского и Сортавальского районов. Пожар удалось потушить только к ночи. На пожаре никто не пострадал.

В паблике "Лахденпохья - Навсегда!" опубликовано видео, снятое на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что этот пожар уничтожил гуманитарный центр, принадлежавший верующим людям. В помещении хранились вещи, которые были предназначены для помощи нуждающимся.

фото: Музей "Кижи" / ВК

Телевизионщики из Парижа прибыли на остров Кижи в Карелии

Французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве.

Съемочная группа из Парижа делает репортаж о деревянном зодчестве для программы "Восемь часов вечера" на первом канале французского телевидения TF-1. Об этом сообщает паблик Музей "Кижи".

"Журналист Марк Де Шевени впервые в России, а оператор Бишанте Акала уже приезжал – на Чемпионат мира по футболу. Оба давно мечтали побывать на Севере – в Кижах. Говорят, что для французов Россия ассоциируется с суровым климатом и куполами. Они бы хотели показать своим зрителям самые красивые из них – фактурные купола деревянных храмов. Для французов это так же поразительно, как для русских Мон-Сен-Мишель во Франции", - сообщают в музее.

Гости пообщались с реставраторами в Плотницком центре музея и побывали на чаепитии в историческом крестьянском доме.

Как сообщают в музее, французам особенно понравились ржаные круассаны с пшеном и картошкой. Так гости назвали калитки.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Петрозаводска собирается пробежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера и собирает команду.

фото: ©Михаил Олыканен/https://www.facebook.com/Old-negatives-101701304698796/

В Сети появилось архивное фото министра иностранных дел Финляндии на конференции в Карелии (ФОТО)

Бывший депутат финского парламента участвовал в экологической конференции в Петрозаводске.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, который проживает сейчас в Финляндии, разместил в своем паблике Old Negatives ("Старые негативы") несколько снимков с экологической конференции, проходившей в Петрозаводске в 1992 году. На этих фото запечатлен бывший депутат финского парламента от партии зеленых, а ныне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Он был одним из участников конференции.



Пекка Хаависто и Пааво Воутиланен. Фото: Михаил Олыкайнен/ https://www.facebook.com/Old-negatives-101701304698796/

Выступление финского депутата переводил карельский поэт и журналист Пааво Воутилайнен, который трагически ушел из жизни летом 2002 года.

фото: vokzal.karelia.ru

Автобусный рейс на север Карелии отменили из-за сильных морозов

В целях безопасности пассажиров 11 февраля будет отменен рейс "Петрозаводск – Костомукша", сообщается в паблике Автовокзала.

Вносятся изменения в расписание маршрутов № 521 "Петрозаводск – Суоярви - Поросозеро" и № 520 "Петрозаводск – Суоярви":

- С 11 по 12 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск – Суоярви - Поросозеро», отправлением с автовокзала в Петрозаводске в 12.15 будет отменен

- С 11 по 12 февраля вводится рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви", отправлением с автовокзала в Петрозаводске в 12.15.

Также сообщается, что по обращению перевозчика ООО "Нордлайн", в связи с аномально низкой температурой и предстоящими морозами, в целях безопасности пассажиров 11 февраля будет отменен рейс №528Э "Петрозаводск – Костомукша".

Задать интересующие Вас вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можете на официальном сайте автовокзала http://avokzal.karelia.ru/

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии врачи борются за жизнь восьми крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

В ковид-центрах Карелии под наблюдением врачей находится 591 человек.

На 11 февраля, в стационарах находятся 594 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 498 - в состоянии средней тяжести, 85 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил Глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети.

По данным на 11 февраля в ковид-центрах Карелии осталось 11,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель составлял 10,3%. Напомним, за сутки коронавирус в Карелии выявлен у 178 человек, умерли два пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 38396 жителей Карелии, скончались 262 пациента, выздоровели 33595.

фото: кадр из видео

Саперы показали, как взрывали лед на опасной реке в Карелии (ВИДЕО)

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы сняли видео работ на реке Выг, которая подтапливает населенные пункты Беломорского района.

Напомним, в минувшую среду, 10 февраля, в районе Октябрьского моста на реке в Беломорске саперы выполняли взрывные работы по заявке местной администрации. В результате уровень воды в реке Выг, где образовалась шуга, удалось снизить на 15 см. Угрозы для подтопления строений, стоящих близко к берегу, теперь нет.

Видео, как выглядят взрывные работы на реке, выложили в паблике Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе граждан, заболевших COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 178 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Выздоровели еще 203 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6190,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2734,4 случая, по Северо-Западу – 4816,2, информирует оперативный штаб.

фото: Карельский научный центр Российской академии наук

Глава научного центра Карелии вошла в совет экспертов в области экологического развития России

Председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет вошла в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 – 2030 годы.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, председатель Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет вошла в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 – 2030 годы. Об этом информирует Карельский научный центр Российской академии наук.

"Сотрудники КарНЦ РАН ведут постоянную работу в разных областях науки по изучению влияния климатических изменений. Недавно наши ученые в составе международного коллектива исследователей под руководством Европейского института леса участвовали в подготовке издания "Российские леса и изменение климата". Сотрудники Института биологии и Института леса наблюдают за изменением ареалов распространения видов растений и животных в условиях глобального потепления. Специалисты Института водных проблем Севера проводят мониторинг экологической ситуации на озерах Карелии и Белом море. В Институте экономики изучают вопросы энергоэффективности и альтернативных видов энергии. И это лишь часть всех исследований. Мы уверены, что опыт этой большой комплексной работы будет полезен на федеральном уровне", – заявила Ольга Бахмет.

Владимир Путин 8 февраля подписал указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития РФ и климатических изменений. Президент постановил образовать совет по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 – 2030 годы. Он представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган, в задачи которого входит координация деятельности федеральных органов власти и организаций и контроль за ходом реализации программы.

Правительство страны в течение полугода должно разработать и утвердить программу в области экологического развития и климатических изменений. Она предполагает создание решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям. Еще одна цель программы – обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России с низким уровнем парниковых газов. Для этого планируется проводить исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению их негативного воздействия на окружающую среду, сообщают в КарНЦ РАН.

Заявлено, что при реализации программы планируется создание и развитие на базе научных и образовательных организаций научных, научно-образовательных центров и лабораторий, осуществляющих исследования в области экологического развития и климатических изменений.

Ранее сообщалось, что Карелия названа в числе худших регионов по экологичности.

фото: Столица на Онего

В Карелии госавтоинспекторы предупредили пешеходов о сливающихся с ландшафтом машинах

Госавтоинспекция республики предупредила пешеходов, что в условиях снегопада и метели некоторые машины становятся практически незаметными.

Инспекторы сообщили, что в снегопад и метель видимость на дороге ухудшается до нескольких десятков метров. ГИБДД просит горожан быть аккуратными.

"Пешеходы, не спешите переходить дорогу, обязательно дождитесь полной остановки автомобиля. Из-за ограниченного обзора водитель может не заметить вас, а резкое торможение может привести к заносу автомобиля и создать аварийную ситуацию. Помните, что в снегопад машины светлых цветов – белые, серебристые, светло-серые, бежевые – сливаются с окружающим ландшафтом и становятся менее заметными", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада.

фото: ©Столица на Онего

В Карелии очищенной питьевой водой обеспечены около 69% населения

Изношенность водопроводных сетей республики оценивается более чем в 70%.

В Карелии насчитывается 152 источника водоснабжения и 143 водопроводных сети, однако около 80 из них не соответствует санитарным требованиям, а 60 водопроводов не имеют очистных сооружений. Такие цифры привел министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов, выступая 11 февраля на заседании профильного комитета карельского парламента. По оценке министра, водоснабжение без необходимого комплекса очистки осуществляется в 12 из 16 муниципальных районов, а доля населения Карелии, обеспеченного очищенной питьевой водой, составляет около 69%.

"Системные проблемы, которые не позволяют обеспечить качество водоснабжения в республике, – это отсутствие зон санитарной охраны, которые разрабатываются в районах на местном уровне, изношенность сетей, которую мы оцениваем более чем в 70%, отсутствие очистных сооружений и частая смена организаций, которые осуществляют эксплуатацию сетей ", – сказал Виктор Россыпнов.

Кроме того, как признал министр, большинство канализационных очисооружений в Карелии также требует капитального ремонта, а в Беломорске, Кеми, Лоухи, Медвежьегорске и Пудоже их вообще нет, и сточные воды сбрасываются в водоемы без очистки.

фото: кадр из видео

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина (ВИДЕО)

Молодой человек вынес "горячительное" из магазина на Кукковке.

Как сообщили в МВД Карелии, инцидент произошел в декабре. В одном из магазинов на улице Балтийской мужчина взял с полки бутылку, спрятал в сумку и прошел мимо кассы.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность этого любителя бесплатного алкоголя. Инцидент попал в объектив камеры в магазине.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-999-210-79-97, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске разыскивают обвиняемого в краже мужчину, сбежавшего от суда.

фото: © feel-feed.ru

В Карелии будут судить мужчину, который ударил полицейского, помешавшего ему избивать жену

В городе горняков в Карелии 33-летнему местному жителю грозит 5 лет лишения свободы за побои полицейскому, сообщил прокурор Костомукши Владимир Ушанов.

Прокурор Костомукши направил в суд с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению 33-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20 декабря 2020 года костомукшанин спровоцировал по причине ревности семейный скандал с супругой, которая около половины четвёртого утра вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие на место стражи порядка попытались успокоить ревнивого супруга, предложили женщине проехать в отделение полиции для написания заявления. Узнав о звонке в полицию, виновный толкнул её и попытался нанести ей удары кулаками, но его действия были пресечены сотрудниками полиции, при этом одному из сотрудников он нанёс два удара руками в голову и шею, после чего дебоширу надели наручники.

Отмечается, что виновный находился в трезвом состоянии, но ранее привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Закрытый из-за пандемии Верховный суд Карелии откроют для журналистов

На заседания Верховного суда республики будут пускать представителей прессы: раньше доступ в суд был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Союз журналистов Карелии.

"Верховный суд республики снял некоторые ограничения, введенные почти год назад из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в ВС РК, на заседания будут пускать журналистов", - говорится в заявлении Союза.

При этом в суде по-прежнему действуют усиленные меры безопасности, поэтому о визите сотрудников СМИ представителям редакций придется договариваться заранее.