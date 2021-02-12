Главные новости сегодняшнего дня

фото: Столица на Онего

Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)

Полномочия Ирины Мирошник заканчиваются 20 апреля, и на должность главы Петрозаводска называют первых претендентов.

До истечения срока полномочий действующего главы Петрозаводска Ирины Мирошник остается 50 дней, и в кулуарах началось активное обсуждение возможных претендентов на эту должность. 21 апреля депутатам Петросовета предстоит утвердить одну из кандидатур, предложенных комиссией.

А кого бы вы назначили сити-менеджером Петрозаводска?

Мы включили в опрос тех, чьи фамилии озвучивались в связи с предстоящим назначением.

Это действующий глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков, глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин, вице-премьер правительства Карелии по вопросам образования, культуры и молодежной политики Лариса Подсадник, вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов и замминистра по региональной и национальной политике Григорий Фандеев. В опросе также фигурирует Ирина Мирошник, которая, не исключено, пойдет на второй срок. Есть и возможность проголосовать за кандидата, которого нет в списке.

Проголосовать можно здесь.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19

Минздрав Карелии рассказал, при каких обстоятельствах и от чего умер 40-летний житель Кеми, получивший прививку от коронавируса.

Напомним, в сети появилась информация о том, что в Кеми 40-летний мужчина скончался на пятые сутки после вакцинации от коронавируса. Также сообщалось, что у него развилась пневмония и спасти его не удалось.

Как пояснили в Минздраве Карелии, мужчина действительно прошел первый этап иммунизации против коронавируса в Кемской центральной районной больнице (был привит первым компонентом вакцины).

"Перед вакцинацией мужчина прошел осмотр, заполнил согласие на вакцинацию и, как полагается, 30 минут после прививки наблюдался медицинскими работниками, - пояснили в Минздраве. - Реакции организма на прививку не было.

Через пять дней после вакцинации пациент с признаками недомогания обратился в приемное отделение Кемской ЦРБ. После осмотра врачами и определения диагноза мужчине было предложено лечение в стационаре. Однако пациент отказался. На следующий день, уже по экстренным показаниям, бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в Беломорскую ЦРБ и госпитализирован в специализированное инфекционное отделение. В отделении пациент получал всю необходимую терапию, но в связи с тяжестью и стремительным прогрессированием заболевания лечение оказалось неэффективным, спасти мужчину не удалось.

Вирусологическое исследование подтвердило – коронавируса у мужчины не было. Подтвержден факт переохлаждения, повлекший за собой развитие бактериальной пневмонии, а также факты иных грубых нарушений рекомендаций врачей после прививки".

Таким образом, специалисты не связывают смерть пациента с вакцинацией.

"Еще раз напомним, сама по себе вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может стать причиной заболевания коронавирусом, - говорится в официальном сообщении Минздрава Карелии. - Но следует помнить, что иммунитет после вакцинации временно ослабевает. Поэтому чрезвычайно важно строго соблюдать рекомендации врачей".

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам работать до часу ночи

Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, ранее продиктованных распространением коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым вводится поэтапное смягчение ряда ограничительных мер в республике. Об этом губернатор сообщил у себя в соцсети.

Согласно документу, заведения общепита теперь могут работать до 01.00. Также отменятся ограничение на количество посадочных мест за одним столом и запрет на проведение корпоративов.

Теперь организации и индивидуальные предприниматели из других регионов могут заниматься на территории республики выездной торговлей.

Также организации в сфере допобразования могут работать в штатном режиме, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Парфенчиков уже разрешал заведениям общепита работать до полуночи во время пандемии.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

В Петрозаводске завершилось расследование гибели велосипедиста на Гоголевском мосту

Городская полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении свидетелей ЧП, произошедшего на Гоголевском мосту в сентябре прошлого года.

Как сообщили "Столице на Онего" в прокуратуре Петрозаводска, инцидент произошел 21 сентября прошлого года на Гоголевском мосту. Около 11:20 минут по тротуару шли две студентки ПетрГУ, возвращавшиеся после учебы домой на Древлянку. Перед ними внезапно появился велосипедист. Поскольку он ехал с очень большой скоростью, студентки не сразу его увидели. Мужчина, когда был уже почти рядом с девушками, стал кричать им: "Отойдите!" Пешеходы не успели уступить ему дорогу. В результате велосипедист врезался рулем в руку одной из студенток, сумка которой "улетела" в одну, а она сама – в другую сторону. Мужчина же на полном ходу налетел на бетонное ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части дороги, после чего упал. Подняться на ноги он уже не смог.

Девушки сразу же вызвали ему скорую помощь, работники которой сказали им, что велосипедист находится в тяжелом состоянии и повезли его в БСМП. Туда же другая скорая доставила и пострадавшую студентку. В больнице ей сделали рентген и поставили диагноз - ушиб.

Спасти жизнь велосипедиста медикам не удалось. Получивший тяжелую травму головы и груди мужчина, которому было всего 32 года, 3 октября умер.

- Полученные велосипедистом телесные повреждения, от которых он скончался, явились результатом его собственных действий, и вины студенток в случившемся нет, - 11 февраля сообщили "Столице на Онего" в петрозаводской прокуратуре. – Поэтому городская полиция правильно отказала в возбуждении уголовного дела в отношении свидетелей – студенток ПетрГУ.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что, согласно правилам дорожного движения, если движущийся по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон велосипедист, подвергает опасности или создает помехи для движения других лиц, он должен остановиться и сойти с велосипеда.

фото: правительство Карелии

Мишустин утвердил изменения в программу развития Карелии до 2024 года

Федеральные власти детализировали программу, разработанную для поддержки "региона со сложной социально-экономической ситуацией".

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в индивидуальную программу развития Карелии до 2024 года, которая была принята правительством страны прошлой весной. Как пояснили в российском кабмине, речь идет о детализации программы.

Так, в число мероприятий, связанных с развитием археологического комплекса "Беломорские петроглифы", включено строительство дороги к памятнику, создание визит-центра и возведение автомобильного моста. Отдельные уточнения касаются разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и вопросов частичного возмещения затрат, понесенных инвесторами.

В правительстве России напомнили, что Карелия – "один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией". Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

О том, на что планируется потратить федеральные средства, читайте в статье "Миллиарды на помощь отстающему региону".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Некрасивый торговый фургон заставил чиновников мэрии обратиться в суд

Власти Петрозаводска пытаются изгнать с улицы Ровио "неприглядное транспортное средство", незаконно торгующее продуктами.

Пресс-центр администрации карельской столицы рассказал о борьбе городских чиновников с торговым фургоном, который, по оценке мэрии, плохо выглядит и производит незаконную торговлю.

Весной 2020 года в мэрию Петрозаводска часто жаловались граждане на неприглядное транспортное средство, стоящее на улице Ровио, из которого производилась незаконная торговля продовольственными товарами. Люди высказывали замечания о несоблюдении владельцами фургона правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сообщили в мэрии.

Муниципальные инспекторы составили административный протокол, зафиксировавший размещение фургона в неустановленном для этого месте, однако это никак не повлияло на владельца. Тогда администрация обратилась в суд, чтобы обязать хозяина освободить озеленённую территорию.

"В ноябре 2020 года Петрозаводский городской суд поддержал доводы администрации и удовлетворил исковые требования, в том числе с взысканием государственной пошлины с ответчика и присвоением судебной неустойки. На сегодняшний день три таких решения мы уже получили. Исполнительные документы на принудительное исполнение решения суда направлены в службу судебных приставов. По одному делу решение уже исполнено", - отметил начальник городского управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

Ранее Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Три пациента из Петрозаводска скончались от коронавируса за сутки

В Карелии пандемия коронавируса унесла еще три жизни, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин 1948 и 1959 годов рождения и женщина 1958 года рождения. Пациенты были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии, согласно официальным данным, в Карелии от коронавируса скончались 265 человек. Такие цифры представлены главой карельского Минздрава Михаилом Охлопковым.

В Карелии коронавирус был обнаружен у 178 человек за минувшие сутки.

фото: источник - vkurske.com

Руководители полиции Олонецкого района Карелии, обвиняемые в присвоении денег, уволены со службы

Обвинительный приговор бывшим руководителям Олонецкой полиции вступил в законную силу, поэтому экс-начальник райотдела полиции Федор Калинин и его бывший заместитель Владимир Крупин, последнее время служившие в МВД Карелии, уволены из органов внутренних дел.

Об этой скандальной уголовной истории "Вести Карелии" рассказали еще 10 декабря 2018 года в статье "Чужая рубашка". Высокие полицейские чины Карелии обвиняются в присвоении денег".

Напомним, что карельский Следком обвинял экс-начальника отдела полиции Олонецкого района Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина в совершении коррупционных преступлений. А именно, в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денежных средств.

Так, например, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие в общей сумме 57 тысяч рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

Кроме того, Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

На судебном процессе под председательством судьи Олонецкого суда Анастасии Алеевой подтвердились и другие неприглядные факты нарушения офицерами полиции уголовного закона.

В результате, в ноябре 2020 года суд при участии государственного обвинителя прокурора района Сергея Тирских признал Калинина и Крупина виновными и назначил первому из них 400 тысяч, а второму – 200 тысяч рублей штрафа. Однако не признавшие свою вину Калинин и Крупин, еще до возбуждения уголовного дела перешедшие на службу в МВД, подали апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии, в которых просили их оправдать.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе прокуратуры РК, 9 февраля Верховный суд республики оставил приговор Олонецкого суда в силе и в этот же день, по полученной в надзорном ведомстве информации, Калинин и Крупин уволены из органов внутренних дел.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

Глава Карелии рассказал о своем самочувствии после вакцинации и дал советы тем, кто решил привиться от COVID-19.

"После прививки от коронавируса чувствую себя хорошо, соблюдаю все рекомендации врачей", - написал Артур Парфенчиков в соцсети 11 февраля.

Напомним, что о своей вакцинации от коронавируса Парфенчиков сообщил 8 февраля. Он пояснил, что раньше не мог сделать прививку из-за подозрений на COVID-19 и по причине участия в донорстве.

"Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта. Чувствую себя нормально", - написал тогда губернатор.

Для тех, кто тоже решил привиться от COVID-19, глава Карелии опубликовал памятку с простыми правилами, которые помогут минимизировать риски осложнений.

фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Огульно обвинять в коррупции": в МВД Карелии дали пояснения о проверках торговцев алкоголем

В МВД Карелии отреагировали на слова замглавы Минэкономразвития Елены Игнатенковой о "некрасивой ситуации" при проверке соблюдения правил торговли алкоголем в одном из баров Петрозаводска.

Эта тема затрагивалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались меры по борьбе с незаконной торговлей спиртными напитками.

Игнатенкова рассказала о неудачных попытках проверить один из баров в Петрозаводске. "Объект закрыт, свет горит, но там как будто никого нет…Вы знаете, складывается странное впечатление, почему именно в момент выхода проверки с МВД, объект закрыт. Мы все взрослые люди, мы все понимаем – какая-то ситуация здесь есть не очень красивая, потому что в другое время почему-то объект работает", - сказал Игнатенкова. Что ей ответил начальник отдела организации применения административного законодательства МВД Юрий Петров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

"Причины протеста – бедность, несправедливость, коррупция, репрессии": коммунисты проведут митинг в Петрозаводске

В рамках Всероссийской акции протеста 23 февраля представители карельского отделения КПРФ планируют провести митинг на Студенческом бульваре.

Об этом рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

Представители КПРФ подали уведомление властям города и республики о проведении публичного мероприятия 23 февраля с 13 до 14.30 на Студенческом бульваре, возле "Молекулы".

Темы митинга – рост цен и тарифов, обнищание населения, социальная несправедливость. Коммунисты призывают выступить против замены всеобщего очного обучения - дистантом, против беззакония и политических репрессий в стране и др.

"Социальные и экономические причины протеста – бедность, несправедливость, коррупция, репрессии... Народ устал от творящегося в стране беспредела и будет выходить на улицы, - говорит Евгений Ульянов. - Никто не делает так много для выхода людей на протестные акции как прогнившая система власти своими безумными инициативами и антинародными реформами. Мы выходим против разрушения образования и медицины, против пенсионной реформы, против коррупции и нищеты, против узурпации власти и фальсификации выборов".

Напомним, 23 февраля ЦК КПРФ и Всероссийский штаб протестного движения проводит общероссийскую акцию протеста. Митинги и демонстрации КПРФ пройдут во всех крупных городах страны и охватят широкий круг вопросов. Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных требований к власти.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

В Карелии автомобиль вылетел в кювет на дороге в Сортавалу (ФОТО)

Очевидцы обнаружили перевернутый автомобиль на обочине дороги.

Авария произошла на дороге, ведущей в Сортавалу. О происшествии сообщил паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

"ДТП по пути на Сортавала за Реускула. Работает скорая. Признаков жизни в машине нет, возможно, есть погибшие", - гласил текст поста.

В Госавтоинспекции Карелии "Столице на Онего" сообщили, что в этом ДТП нет пострадавших. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, ему оказана медпомощь. Затем автомобилист был отпущен домой, заявили в ГИБДД.

Ранее ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.

фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ужесточение правил торговли алкоголем в "наливайках" в Карелии не дало результата

Появление более жестких требований к точкам по продаже алкоголя в жилых домах в Карелии не дало ожидаемого эффекта – большинство продолжает работать по ночам под видом заведений общепита.

Это следует из статистики, представленной сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались последствия изменений в законодательстве.

С 1 октября 2020 года в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям общепита, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Власти республики рассчитывали таким способом сократить количество торговых точек, которые официально зарегистрированы как заведения общепита, но в действительности занимаются только розничной продажей алкоголем. На заседании комитета уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что после принятия закона прекратили деятельность 6 таких "наливаек", а еще 7 приостановили работу, чтобы увеличить площадь и избежать запрета. "Попробуй их поймай!", - заявила замглавы Минэкономразвития Елена Игнатенкова. В чем проблема, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Благотворительный фонд "Рекс"

Зоозащитники в Петрозаводске просят помочь спасти собаку, которую нашли со страшной раной на голове (ФОТО)

На Птицефабрике нашли собаку с жуткой раной на голове.

В минувший четверг, 11 февраля, на Птицефабрике девушка нашла собаку с ужасной раной головы и сообщила об этом в соцсетях. Зооволонтеры отвезли пса в Ветеринарный центр, пишут в паблике "Благотворительный фонд "Рекс".

"Собаке была сделана срочная операция, сейчас пёс находится на тёплой частной передержке, ему предстоит долгое лечение и восстановление. Мы будем бороться за его жизнь, состояние стабильно тяжёлое. Капельницы, специальное питание, лекарства. Это щенок, ему всего 7 месяцев", - говорится в сообщении Фонда.

Зоозащитники обращаются ко всем жителям Карелии с просьбой помочь спасти собаку.

Номер расчетного счета: 40703810125000000832

Наименование организации: БФ "РЕКС"

ИНН организации: 1001350426

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810600000000673

БИК: 048602673

фото: ©Столица на Онего

На российско-финляндской границе ограничат движение через пункт пропуска Ниирала в Карелии

Причиной ограничения стало отсутствие медицинских работников для проведения тестирования на коронавирус.

Власти Финляндии приняли решение об ограничении движения через пункт пропуска Ниирала в Карелии в ночные часы. Как пишет Yle, причиной введения ограничительных мер стало отсутствие медицинских работников для проведения тестирования на коронавирус.

Ограничения вступают в силу 19 февраля и будут действовать до 25 февраля. Однако они не распространяются на грузовой транспорт и на лиц, у которых есть неотложная причина пересечь границу ночью.

фото: ©Лесной портал Карелии

Чиновники превращают в абсурд выращивание леса на заброшенных сельхозугодьях

Минприроды РФ выступило с инициативой по изменению правительственного постановления, которое легализовало культивирование лесных насаждений на сельхозземлях.

В последние десятилетия в нашей стране появилось около 50-80 миллионов гектаров заброшенных сельхозугодий. Они постепенно зарастали лесом, и государство не планировало возвращать их в хозяйственный оборот. В сентябре прошлого года правительство России пошло на, пожалуй, самый разумный в такой ситуации шаг, разрешив выращивать на заброшенных сельхозземлях лес. Это правительственное постановление не было отяжелено бюрократическими условностями и позволяло снять вопрос о приватизации государственного лесного фонда, вовлечь заросшие сельхозугодья в лесное хозяйство, сформировать новый рынок древесной продукции и появиться частным лесовладельцам, готовым для такого сложного и творческого дела, как выращивание леса.

Однако не прошло и полгода, как министерство природных ресурсов и экологии РФ выступило с инициативой по изменению правительственного постановления. Министерские чиновники словно опомнились и решили установить на пути к выращиванию леса на сельхозземлях бюрократические препоны.

Читайте подробнее в статье "Во поле березка стояла".

фото: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК / скриншот видео

Танец из "Кавказской пленницы" исполнили для обитателей Петрозаводского дома-интерната на карантине (ВИДЕО)

В Сети появился ролик, рассказывающий о карантинном времяпрепровождении обитателей Петрозаводского дома-интерната для ветеранов.

Паблик "Петрозаводский дом-интернат для ветеранов" подготовил ролик о досуге обитателей учреждения в период пандемии.

"Предлагаем вашему вниманию очередной фильм о том, как мы провели осень 2020 в условия закрытого карантинного режима", - говорится в сообщении.

На 26 минуте ролика запечатлен номер из фильма "Кавказская пленница".

Ранее сообщалось, что постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса.

фото: правительство Карелии

Белорусский завод по выпуску тракторов в Петрозаводске получит льготный кредит на полмиллиарда

Завод "Амкодор-Онего", который входит в белорусский холдинг "Амкодор" и выпускает в Петрозаводске лесозаготовительную технику, получит льготный кредит на сумму 500 млн рублей.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Решение принято по итогам заседания Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ, состоявшегося в Москве и рассмотревшего конкурсные заявки от предприятий из регионов. Льготный заем в размере 500 млн рублей поможет нашему предприятию нарастить объемы производства, а значит, создать дополнительные рабочие места", - написал губернатор на своей странице Вконтакте. По его словам, заявка "Амкодор-Онего" получила поддержку после визита в Петрозаводск премьер-министра правительства России Михаила Мишустина - ему показывали выпушенную на заводе технику. На какие цели предприятие потратит полмиллиарда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель сбил пешехода-нарушителя

Водитель иномарки сбил пожилого пешехода в Пудоже, сообщает Госавтоинспекция.

Дорожное происшествие произошло в четверг, 11 февраля, информирует ГИБДД.

В 13:50 на улице Машакова в Пудоже 44-летний водитель автомобиля "KIA Rio" сбил 65-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрёстка.

После ДТП пешеход был доставлен в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске.

фото: © Илья Тимин

Число мест для больных коронавирусом в Карелии вновь уменьшилось

За минувшие сутки доля свободных коек в ковид-центрах республики сократилась до 10,9 процентов.

По данным на 12 февраля, в ковид-центрах Карелии осталось 10,9% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 11,8%.

На 12 февраля, в стационарах находятся 596 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 502 - в состоянии средней тяжести, 86 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они уже в течение нескольких дней подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что часть коек, которые были развернуты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, переводят для оказания плановой медицинской помощи.

фото: Segezha Group

Segezha Group создает на базе ЗАО "Гипробум" "мозговой центр"

На базе института в Санкт-Петербурге Группа создает собственный "мозговой центр" повышения скорости и качества реализации инвестиционных проектов компании.

В начале 2020 года Segezha Group (входит в АФК "Система") приобрела ЗАО "Гипробум" – старейшее российское учреждение, специализирующееся на проектировании целлюлозно-бумажных производств.

В прошлом году "Гипробум" обновил рабочее оборудование и программные продукты, создал сметный отдел, в два раза увеличил команду специалистов-проектировщиков. "Гипробум" задействован в целом ряде важных проектов на АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" в Карелии: установка и ввод в эксплуатацию гидроразбивателя, модернизация цеха каустизации и регенерации извести, а также оборудования, где используется серная кислота. В работе – технические задания по модернизации производственных процессов Лесосибирского ЛДК №1, Вятского фанерного комбината, Онежского ЛДК, по реконструкции ПАО "Сокольский ЦБК", включающей строительство новой бумагоделательной машины.

В качестве одного из лидеров российского рынка АО "Гипробум" продолжает сотрудничество с другими предприятиями отрасли. Например, был закончен проект новой картоноделательной машины на Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате, реализованный совместно с "Сибгипробум" и "Архгибпробум".

На начало 2021 года "Гипробум" подписал новые договоры на общую сумму 112 млн рублей, из них со сторонними заказчиками – на 41,5 млн.

Генеральный директор ЗАО "Гипробум" Вагиз Ильясов отмечает: "Вхождение в Segezha Group дало нам новые возможности – как материально-финансовые, так и профессиональные, творческие. Надеемся, что наше участие в масштабных инвестиционных проектах холдинга с усилившейся командой станет достойным вкладом в общее дело развития активов компании".

фото: vk.com/id475682382

Госкомитет по дорнадзору обнаружил в феврале в двух районах в Карелии дороги в снегу

Сотрудники Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили состояние автодороги "Кола"-Калевала-Лонка в Кемском и Калевальском районах.

Как сообщается в паблике Госкомитета, по результатам обследования выявлен ряд нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их ремонте и содержании.

"Так, при осмотре участка автодороги, расположенного на территории Кемского муниципального района, выявлено наличие снега, зимней скользкости на проезжей части и на служебных проходах мостовых сооружений, которые затрудняют движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляют опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц", - говорится в сообщении ведомства.

С такими же нарушениями сотрудники Госкомитета столкнулись на этой дороге, проходящей по территории Калевальского района. Но здесь инспекторы выявили проблемы с качеством ремонта моста через реку Кепа. Кроме этого, инженер-инспекторы выявили нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции моста через реку Кепа: деформационный шов в местах сопряжения моста с насыпью разрушен.

В адрес подрядчиков направлены предписания с требованием исправить выявленные нарушения.

Ранее специалисты дорнадзора республики нашли неубранную от снега улицу в поселке Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о числе заразившихся коронавирусом граждан.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 178 человек. Из этого числа заболевших – 170 человек, из них 29 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил оперштаб.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 209 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6219,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2744,5 случая, по Северо-Западу – 4834,8, заявили в оперативном штабе.

Второй день подряд в республике фиксируется одинаковое число заболевших коронавирусом. Вчера оперштаб также сообщал о 178 заболевших.

фото: © мэрия Петрозаводска

Одиноким старикам и малоимущим семьям с детьми в Карелии раздали 60 тонн продуктов

Волонтеры развозят по районам республики продуктовые наборы, собранные во время благотворительной акции.

В декабре 2020 года в рамках благотворительной акции #МагнитЗабота в Карелию поступило более 60 тонн продуктов, из которых было сформировано 10000 продуктовых наборов для оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам, напомнили в Комплексном центре социального обслуживания населения республики. Благотворительная акция проводилась центром совместно с Карельским региональным отделением благотворительного фонда продовольствия "Русь".

Продукты для нуждающимся были отправлены в 17 районов республики. По данным Центра, на 11 февраля продуктовые наборы получили 1977 одиноких пенсионеров и 6690 малообеспеченных семей с детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного минимума по региону.

Ранее "Армия спасения" помогла продуктами одиноким старикам в Карелии.

Еще 17 детей заразились коронавирусом в Карелии

Общее число инфицированных детей в республике увеличилось до 3626.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о состоянии с детской заболеваемостью COVID-19. Так, по данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 38547 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3626 – это дети. За сутки заболели 17 детей. Сутками ранее заразились всего 5 детей.

Напомним, за сутки коронавирус в Карелии выявлен у 178 человек, умерли три пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 38547 жителей Карелии, скончались 265 пациента, выздоровели 33804.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в России от коронавируса скончались 507 человек

Всего за время пандемии коронавируса в России умерли 79194 человека, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 15 089 случаев COVID-19. Всего в России инфицировано коронавирусом 4 042 837 человек.

Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 3 559 142 человека, за сутки выписаны по выздоровлению - 20 720 пациентов.

Летальных случаев за все время: 79 194, за минувшие сутки умерли 507 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 399 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 февраля остаются 643 718 человек.

фото: правительство Карелии

Карелия попала в 26 регионов с максимальным размером федерального софинансирования модернизации первичного здравоохранения

Размер софинансирования для республики установлен в размере 99%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства страны, устанавливающее максимально допустимые размеры федерального софинансирования, которые могут получить регионы на модернизацию первичного звена здравоохранения. Речь идет о строительстве, ремонте и переоснащении городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.

Как сообщили в правительстве России, для 26 регионов предусмотрен максимальный размер финансирования, который составляет 99%. В их число попала и Карелия.

В 2021 году на развитие первичного звена здравоохранения планируется направить 90 миллиардов рублей. Эти средства в виде субсидий получат те субъекты федерации, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

В Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению

УФСИН России по Республике Карелия рассказало, как священнослужители посетили исправительную колонию №1.

Помощник начальника УФСИН России по Республике Карелия по работе с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и настоятель Входоиерусалимского Храма иерей Игорь Егоров посетили исправительную колонию №1. Священнослужители являются представителями общественного совета при карельском УФСИН.

"Священнослужители посетили помещения ШИЗО/ПКТ/ЕПКТ, отряда СУОН, общежития отрядов жилой зоны. Кроме того, в студии кабельного телевидения исправительной колонии священнослужители записали для осужденных видеообращение по теме "Освобождение из мест лишения свободы" в рамках проведения занятий с осужденными при подготовке к освобождению", - сообщили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что "Боги Олимпа" в колонии Карелии победили в интеллектуальной игре.

фото: сайт Минэкономразвития РК

Миллиард рублей получил из бюджета малый и средний бизнес в Карелии в 2020 году

Региональные и муниципальные власти Карелии в 2020 году выдали малому и среднему бизнесу около 1 млрд рублей в виде субсидий и выплат на компенсацию затрат.

Это следует из презентационных материалов Минэкономразвития Карелии об итогах государственной программы поддержки МСП в 2020 году

За год было одобрено 1,5 тыс заявок предпринимателей на получение субсидий. Их общая сумма по линии Минэкономразвития составила более 470 млн рублей. Еще 107 млн было перечислено муниципальным бюджетам, из которых финансировались дополнительны меры поддержки бизнеса. Куда было потрачено еще полмиллиарда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Донат Сорокин/ТАСС

Карелия вошла в тройку лидеров по росту промышленности на Северо-Западе

Промышленное производство в Карелии в 2020 году выросло на 2,2% по сравнению с 2019 годом на фоне спада в большинстве других регионов Северо-Запада.

Это следует из презентации проведенного Карелиястатом мониторинга основных социально-экономических показателей республики.

Кроме Карелии промышленное производство выросло только в Вологодской и Новгородской областях – на 2,3% и 4,1% соответственно. Во всех остальных регионах Северо-Запада в 2020 году произошло сокращение показателей на 1%-8% по сравнению с 2019 годом. За счет чего Карелия выбилась в лидеры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".