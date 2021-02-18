Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Деревня Кортела в Карелии, где зарегистрирована фирма российского миллиардера Романа Абрамовича, стала знаменитой, ее фото растиражировали в соцсети.

Пасторальные картинки из Кортелы опубликовала группа "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.

"Где-то в одном из этих домов получила экономическую прописку фирма российского миллиардера", - говорится в подписи к фотографиям.

Как сообщалось ранее, управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка Кортела, входящего в состав Мийнальского сельского поселения. Ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", влиятельный бизнесмен проявлял интерес к гостиничным проектам в Карелии. Эксперты издания полагают, что компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для "строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха".

фото: © Юлия Артюкова/ТАСС

Стариков нечем кормить, бьет тревогу директор дома престарелых в Карелии

Исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщила, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

Наталья Ефимова заявила в соцсети, что в карельском бюджете на 2021 года не заложены суммы, которые государство в виде субсидии должно предоставлять коммерческим социальным организациям, которые обслуживают пенсионеров и инвалидов. По оценке Ефимовой, это может привести к разорению социальных учреждений, в которых пребывают нуждающиеся в постоянном уходе граждане.

"Принимается бюджет на 2021 год. И тут нас и наших подопечных ожидает вот такой новогодний подарок. В бюджете на 2021 год в Республике Карелия на компенсацию расходов коммерческим организациям (поставщикам социальных услуг, включённым в реестр) не заложено ни копейки. Совсем ничего. Даже строки такой нет. Шок. Шок в первую очередь у нас. На попечении 70 человек, 40 штатных единиц. Людей на улицу? У многих ни прописки, ни родственников. Сотрудников под сокращение?", - заявила она.

Наталья Ефимова является исполнительным директором пансионата "Моя бабуля", где проживают нуждающиеся в помощи старики. По ее словам, согласно федеральному законодательству, любой гражданин, нуждающийся в социальной помощи, может проживать в пансионате, отдавая соцучреждению 75% своей пенсии. При этом пенсия постояльца может быть предельно мала, в таком случае ее объема будет не хватать на обслуживание человека. Тогда компенсации пансионату на содержание нуждающегося предоставляет государство в виде субсидии. Именно этих денег не заложено в казне, поясняет она.

"К сожалению, это все "красиво" в теории и на бумаге, а по факту субсидии приходится ждать по 6 месяцев. Выкручивались, ждали, получали, гасили долги и копили следующие. За все года существования наших пансионатов мы никому не отказали по причине маленькой пенсии. Строго по очереди брали всех. Освобождали социальные койки в больницах. Оказали огромное содействие больницам при наступлении пандемии. Коек и так не хватало. Помогли. Заключаем всегда длительные договоры с получателями, людям так спокойнее. Привыкают к пансионату, сиделочкам и приобретают уверенность в следующем дне", - объяснила Ефимова принцип работы своего учреждения.

Сейчас, по словам руководителя частного пансионата, заведение оказалось в беде из-за отсутствия государственной поддержки в виде компенсации расходов на содержание постояльцев. Ефимова утверждает, что причиной сложившейся ситуации является нехватка денег в карельской казне.

"Мы, в свою очередь, также пишем письма всем. Уже получаем ответы. Самые распространённые из них: "Ваше письмо принято и переадресовано". Денег в бюджете нет. А мы, в свою очередь, хотим ясности, что нам делать? Мы очень ждали разъяснения, ответов на письма. Но, к сожалению, не получили. Вот такая реальная ситуация в Республике Карелия с социальными (приоритетными) программами по оказанию помощи пожилым и инвалидам. Одним из самых незащищенных слоев населения", - заявила Наталья Ефимова.

Ранее сообщалось, что молодые россияне сочли стариков обузой.

фото: © Полиция Беломорска

Карелия вошла в число регионов с наибольшим приростом штрафов от ГИБДД

Республика Карелия оказалась в числе регионов, где зафиксирован наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме.

В 2020 году сумма штрафов карельских водителей достигла 376 млн 512 тыс. рублей. Против водителей было возбуждено более 520 тыс. дел. При этом более 419 тыс. из них были возбуждены по камерам.

Эту статистику приводит "Коммерсантъ". Издание проанализировало статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год.

"Коммерсантъ" включил Карелию в список регионов, где зафиксирован прирост штрафов в денежном объеме.

"Наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.), Карелия (плюс 101%, 376 млн руб.), Новгородская (плюс 84%, 407,3 млн руб.), Иркутская области (плюс 83%, 962 млн руб.)", - говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в России ужесточаются штрафы за нарушения на митингах.

фото: © e-finland.ru

Приставы Карелии разыскивают нарушившую закон сотрудницу Генконсульства Финляндии, которая избегает наказания

Сотрудница Генконсульства Финляндии в Петрозаводске дважды нарушила ПДД и не оплатила штрафы.

В Карелии в скандальную историю попала сотрудница финского Генконсульства. Как следует из банка данных исполнительных производств, по неизвестной причине, сотрудница Генконсульства Миа Йоханна Хяюринен отказывается выплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Судя по информации УФССП Карелии, которая находится в открытом доступе на сайте судебных приставов, сначала работник отделения Генкосульства Финляндии в Петрозаводске была оштрафована в ноябре 2019 года за превышение скорости. Штраф в размере 500 рублей она так и не погасила. В августе 2020-го совершила аналогичное правонарушение – и вновь не заплатила штраф.

Согласно ч. 4 статьи 26 федерального закона "О порядке выезда и въезда" иностранцу, который за три года два и более раза привлекался в России к административной ответственности, может быть запрещен въезд в нашу страну.

фото: © Мосфильм (1975)

Умер актёр Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

фото: © Минспорта Карелии

Ушла из жизни почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта по лыжным гонкам

Сегодня ушла из жизни ветеран карельского спорта Людмила Фёдоровна Кенарева.

Людмила Кенарева - ветеран труда и спорта, Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный работник народного образования Карельской АССР, почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта по лыжным гонкам.

Людмила Федоровна родилась 7 апреля 1940 года в Архангельске. Школьное педагогическое училище окончила в 1958 году, после чего поступила в Карельский государственный педагогический институт на факультет физического воспитания, специальность - "Учитель физической культуры, анатомии и физиологии человека". Людмила Федоровна работала на кафедре теории и методики физического воспитания и гимнастики. С 1974 по 1977 училась в очной целевой аспирантуре при Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, затем продолжила работу в КГПУ на той же кафедре.

За годы работы занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. После успешной защиты кандидатской диссертации ей были присвоены степень кандидата педагогических наук (1981) и ученое звание доцента (1983).

Людмила Федоровна - автор более чем 90 работ по различным направлениям и проблемам физической культуры и спорта.

В течение многих лет Людмила Фёдоровна Кенарева входила в состав ветеранской сборной России по лыжным гонкам. В ее копилке – победы с первенств и чемпионатов в Финляндии, Италии, США, Швейцарии, Швеции, Австрии, Канады, Австрии, Норвегии, России.

Людмила Федоровна регулярно принимала участие в спортивных стартах, руководила школой общественного здоровья Межвузовского центра межнационального общения и патриотического воспитания, была примером для своих многочисленных учеников и друзей.

Светлая память о Людмиле Фёдоровне навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал. Министерство спорта Республики Карелия, администрация Петрозаводска, Олимпийский Совет Республики Карелия, Республиканский совет ветеранов физкультурно-спортивного движения, многочисленные коллеги и воспитанники выражают искренние соболезнования родным и близким Людмилы Фёдоровны Кенаревой.

фото: Столица на Онего

Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова

Ирина Мирошник назвала предположительный срок, когда могут начаться работы по реконструкции моста на улице Маршала Мерецкова в карельской столице.

Власти Петрозаводска рассчитывают, что ремонт моста на улице Маршала Мерецкова начнется в весенне-летний период.

"По мосту на Маршала Мерецкова мы получили проект и положительную государственную экспертизу. А далее вышли на проведение конкурсных процедур. В итоге за 2020-й год мы проводили их 4 раза, но заявок либо не было, либо их подавали потенциально недобросовестные подрядчики, и тут уже подключалась антимонопольная служба. В этом году конкурсные процедуры будут продолжены на уровне республики, и мы рассчитываем на то, что ремонт на улице Маршала Мерецкова все-таки начнется в весенне-летний период", - заявила Ирина Мирошник в интервью "Столице на Онего".

Полный текст интервью читайте далее.

фото: МВД по РК

МВД Карелии объявило имена трех своих лучших сотрудников (ФОТО)

МВД по Республике Карелия подвело итоги конкурса "Сотрудник года".

Первое место присудили подполковнику полиции Владимиру Агееву, который занимает должность заместителя начальника отдела - начальника отделения ОООП УОООП МВД по Республике Карелия. Он служит в органах внутренних дел более 20 лет, из них большую часть времени отдал патрульно-постовой службе.

Второе место заслужил старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Костомукша Артем Малинен.

"Артем Евгеньевич уже становился победителем ведомственного конкурса – "Народный участковый – 2019" и вновь продемонстрировал, что пользуется авторитетом среди граждан и поддержавших его коллег", - сообщили в пресс-сужбе МВД.

На третьем месте - инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску Алеся Латыпова.

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Еще трое пенсионеров скончались в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 279 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 65-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице умерли мужчина и женщина в возрасте 86 и 88 лет соответственно. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 279 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 162 человек. Из этого числа заболевших – 147 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии COVID-19 инфицировано 39543 человека.

Смогли победить страшный вирус 34991 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 196 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6386,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2802,2 случая, по Северо-Западу – 4942,3.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бензин АИ-92 в Петрозаводске резко подскочил в цене всего за неделю

Стоимость дизельного топлива и бензина в Петрозаводске снова выросла за неделю – особенно подорожала марка АИ-92.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 9 по 15 февраля.

Литр бензина АИ-92 подорожал сразу на 43 копейки (1,6%) – до 44 рублей 88 копеек.

Как выросли цены на другие марки бензина и дизтоплива, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © tgc1.ru

Вспышка коронавируса зафиксирована в Карелии у сотрудников ТГК-сервис, приехавших ремонтировать ГЭС в Беломорске

В поселке Сосновец у вахтовиков, которые приехали ремонтировать ГЭС в Беломорске, выявили коронавирус, сообщили в Минздраве Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились работники, которые приехали из Санкт-Петребурга на вахту в поселок Сосновец Беломорского района, чтобы ремонтировать ГЭС, и сообщили, что они заболели коронавирусом, но им все равно приходится ходить на работу.

"Один из нас лежит с 85-процентным поражением лёгких в Беломорской больнице, после того как вышел на работу с симптомами болезни", - написали вахтовики.

Редакция получила комментарий по данной ситуации у главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, который подтвердил случаи заболевания коронавирусной инфекцией у работников на Беломорской ГЭС, а также сказал, что все заболевшие и контактные с больными находятся на карантине.

"Вахтовые сотрудники в поселке Сосновец проживают в частном доме, который является общежитием, - рассказал Михаил Охлопков. - В доме проживает 9 человек. После выявления 2 февраля первого заболевшего по карантину отстранены от работы остальные 8 человек, проживающие в общежитии, оформлены листы нетрудоспособности до 17 февраля. Все работники, выведенные на карантин, постоянно осматривались врачом и фельдшером Сосновецкой амбулатории. При осмотре 8 февраля среди работников выявлен ещё один заболевший с легкой формой вируса, 11 февраля появился третий заболевший, который был направлен на СКТ лёгких (КТ-2), а затем госпитализирован в инфекционное отделение Беломорской ЦРБ. Все остальные работники по контакту продолжают находиться на больничном до 22 февраля. Они изолированы в своём общежитии. Последний осмотр врача был 17 февраля. Состояние всех удовлетворительное, сатурация и гемодинамические показатели в норме".

Ранее вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС и Белопорожских ГЭС.

фото: Артем Коротаев/ТАСС

Появилось объяснение еженедельного роста цен на бензин в Петрозаводске

Рост цен на бензин и дизельное топливо в Петрозаводске, который происходит каждую неделю, объясняется повышением налогов для нефтедобывающих компаний.

Это следует из результатов анализа динамики цен, подготовленного Отделением Северо-Западного главного управления Банка России Национальным банком по Республике Карелия.

"В связи с повышением с января 2021 года ставок акциза и налога на добычу полезных ископаемых увеличились темпы прироста цен на моторное топливо", - говорится в сообщении Нацбанка. Ранее Карелиястат представил результаты мониторинга потребительских цен за период с 9 по 15 февраля. На сколько в Петрозаводске подорожали бензин и дизтопливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Это неуважение к Конституции Карелии!"

На заседание парламента Карелии срочно внесены поправки в Конституцию республики, касающиеся ее государственного устройства

Парламент Карелии намеревался 18 февраля рассмотреть поправку в Конституцию республики, предусматривающую упразднение карельского Конституционного суда. Проект этой поправки был одобрен в первом чтении, после чего заседание было завершено, чтобы Конституционный комитет мог обсудить предложения для рассмотрения законопроекта во втором чтении. Однако на заседание комитета неожиданно были внесены другие поправки в Конституцию Карелии, касающиеся государственного устройства республики. Инициаторами этих поправок выступили глава региона Артур Парфенчиков и группа депутатов от "Единой России".

Напомним, ранее предложения по изменению Конституции Карелии были рассмотрены на заседании рабочей группы, которое проходило в полузакрытом режиме. А заседание Конституционного комитета проходило без трансляции в Интернете.

В итоге спешно поддержанные поправки были вынесены на новую сессию Законодательного собрания Карелии, которая началась сразу после заседания Конституционного комитета. Представители парламентской оппозиции назвали такое изменение Конституции недопустимым. "Это неуважении к Конституции Карелии!" – заявил депутат от "Справедливой России" Александр Федичев.

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков высказался о трагической смерти индейца, снявшего фильм о Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети пост, посвященный памяти трагически погибшего актера и режиссера Дика О’Хари.

"Узнал о трагической гибели в автокатастрофе актера и режиссера Дика О’Хари. Очень жаль, что талантливый и интересный человек ушел из жизни так рано", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Парфенчиков рассказал, что познакомился с Диком О’Хари в 2019 году в Петрозаводске на презентации фильма о Карелии "The Kingdom of lakes" (Королевство озёр), который снял О’Хари.

"Сама картина произвела на меня впечатление. Но в одной ленте невозможно показать всю красоту нашего края, считал Дик О’Хари, поэтому он планировал снова приехать к нам, чтобы создать новые фильмы, в том числе о Белом море. К сожалению, этим планам не суждено исполниться", - заявил глава республики.

Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари, погиб во вторник, 16 февраля, в автокатастрофе на Кипре, не справившись с управлением автомашины.

Напомним, в 2019 году О'Хари снял фильм о достопримечательностях и красотах Карелии. На память о Карелии глава республики Артур Парфенчиков ему подарил карту из карельской березы.

фото: Столица на Онего

"Пусть ответят по существу": Ульянов пригласил Парфенчикова, Шандаловича и Мирошник на встречу с народом

В рамках общероссийской акции протеста 23 февраля в Петрозаводске состоится встреча с депутатом Заксобрания Карелии, лидером КПРФ Евгением Ульяновым, на которую он пригласил руководство республики и города.

Напомним, ранее представители КПРФ планировали провести 23 февраля митинг на Студенческом бульваре, однако, как рассказали в партии, власти отказали в согласовании акции протеста, аргументировав это тем, что место занято под другое мероприятие.

Именно по этой причине коммунисты решили изменить формат акции и провести встречу с депутатом Заксобрания Карелии Евгением Ульяновым на площади Ленина в 13 часов. Депутат сообщил, что пригласил на нее представителей власти - главу Карелии Артура Парфенчикова, председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича и главу Петрозаводска Ирину Мирошник, которые, по его словам, "уже забыли, что такое прямой диалог людьми»"

- Два года власти Карелии запрещают КПРФ проводить акции протеста в Петрозаводске, - заявил Ульянов. - Они настолько боятся людей, что под разными предлогами уходят от диалога с народом. Но это не может длиться вечно – граждане устали от творящегося в стране беспредела и будут выходить на улицы.

Депутат пригласил на встречу всех, кто устал от безудержного роста цен и тарифов, низких зарплат и пенсий, всех, кто понимает, что дистант - это не учеба, и под видом борьбы с коронавирусом наших детей лишают будущего.

- Мы, коммунисты, выходим вместе с народом против разрушения образования и медицины, против пенсионной реформы, против коррупции и нищеты, против узурпации власти и фальсификации выборов. Мы выступаем за принципиально новую социальную политику и предлагаем альтернативную программу развития страны.

Ульянов предложил жителям обсудить самые острые проблемы и задать власти самые неудобные вопросы.

- Мы сможем высказать свои требования и заставить власть считаться с мнением народа.

Встреча состоится 23 февраля в 13 часов на площади Ленина возле памятника.

фото: © osceolagarage.com

Инспекторы ДПС спасли пару из Мурманска, замерзавшую в минус 35 на трассе в Карелии

Туристы из Мурманска, у которых сломалась машина, чуть не замерзли в 35-градусный мороз на дороге в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Минувшей ночью в дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступило сообщение о сломавшемся автомобиле на автотрассе "Кола", водитель и пассажир которого нуждаются в помощи. Мороз на улице достигал отметки минус 35 градусов, и людям грозила опасность замерзнуть, инспекторы ДПС Иван Данилов и Егор Полубенко без промедления выехали на указанный в сообщении участок дороги.

Прибыв на место, автоинспекторы выяснили, что жители Мурманска, мужчина и женщина (в возрасте около 50 лет), направлялись на личном автомобиле "УАЗ-Патриот" в другой регион транзитом через Карелию. Около половины первого ночи на 565 км федеральной автодороги "Кола" автомобиль неожиданно заглох, отключились все приборы, в том числе система отопления. Салон автомобиля не защищал от мороза, люди оказались в крайней опасности и обратились за помощью в полицию.

Дорожные полицейские разместили замерзающих людей в патрульном автомобиле, предоставили им дополнительно теплую одежду, напоили горячим чаем из термоса. Для эвакуации аварийного автомобиля вызвали дорожную технику и организовали его буксировку до ближайшего населенного пункта, где может быть проведен авторемонт. Самих автолюбителей доставили в Медвежьегорскую гостиницу, где они смогли разместиться и дождаться окончания ремонта своего автомобиля, чтобы продолжить свой путь.

фото: © facebook.com

Индеец, снявший кино о Карелии, погиб в автокатастрофе

На Кипре погиб американский актер и режиссер Дик О'Хари, снимавший фильмы о России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Cyprus Mail, напомнившая, что погибшего многое связывало с Россией, в которой он неоднократно бывал и снимал о ней свои картины.

Во вторник, 16 февраля, полиция провинции Пафос сообщила о гибели в результате ДТП иностранного гражданина, но не привела никаких подробностей о его личности. По информации полиции, около 16.00 по местному времени (17.00 мск) 58-летний водитель ехал по дороге между деревнями Айя-Варвара и Аксилу. По всей видимости, мужчина немного превысил скорость и не был пристегнут ремнем безопасности. Он потерял управление машиной, которая съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Сотрудники пожарно-спасательной службы вызволили пострадавшего из искореженного салона автомобиля и доставили его в отделение скорой помощи больницы в Пафосе, где врачи констатировали его смерть.

Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари, погиб во вторник, 16 февраля, в автокатастрофе на Кипре, не справившись с управлением автомашины.

Cyprus Mail сообщает, что О'Хари был не только актером и режиссером, но также журналистом и кинопродюсером. Он постоянно проживал в деревне Пенталия в провинции Пафос.

О'Хари снялся во многих фильмах и рекламных роликах и, как утверждает газета, был хорошо известен русскоязычным жителям Кипра по участию в туристическом телесериале Legend Hunt. Он много путешествовал по всему миру и неоднократно бывал в России, а также посещал Китай, Монголию и Мальту. Он принимал участие в российских кинофестивалях и снимал фильмы об административных и исторических регионах РФ, об отдельных российских городах и достопримечательностях, в том числе о Карелии, Урале, Вологодской области, Ярославле, Кижи и других.

Дик О'Хари знал восемь языков, включая русский, английский, испанский и, будучи потомственным индейцем, говорил на языке племени чероки. Он также дружил со многими голливудскими звездами, включая Стивена Сигала.

Напомним, в 2019 году О'Хари снял фильм о достопримечательностях и красотах Карелии. На память о Карелии глава республики Артур Парфенчиков ему подарил карту из карельской березы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии ветеран труда более двух лет пытается добиться от чиновников разъяснений о расчете норматива энергопотребления

Республиканские власти и надзорные органы отвечают отписками.

Более двух лет пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых пытается выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы, на которые республиканские чиновники в течение более чем двух лет не могут дать внятных ответов.

Читайте подробнее в статье "Развод по правилам".

фото: © "Столица на Онего"

Депутаты получили право выбирать нового сити-менеджера Петрозаводска из бесконечного числа кандидатов

Петрозаводский городской совет внес изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Депутаты Петрозаводского городского совета на сессии 17 февраля внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Согласно этим изменениям, число кандидатов на пост следующего сити-менеджера может увеличиться с двух человек до бесконечного количества персон.

В тексте документа "О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 05.08.2015 № 27/36-598 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа" предлагается произвести замену словосочетания "не более" на вариант "не менее" в действующем пункте, который регламентирует число кандидатур на пост сити-менеджера.

"По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия определяет не более двух кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа или принимает решение о признании конкурса несостоявшимся", - гласил ранее действовавший вариант документа.

"В подпункте 6.3 пункта 6 слова "не более" заменить словами "не менее", - говорится в тексте принятого на минувшей сессии депутатского решения.

В пояснительной записке к документу сообщается, что "Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что "представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов", указанные положения отражены в предлагаемом проекте решения".

29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

В этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Никаких свободных художников": вопрос о "зарплатных" депутатах расколол парламент Карелии

Парламент Карелии сегодня обсуждал инициативу закрепить в Конституции республики право любого депутата работать на постоянной основе, то есть получать зарплату из бюджета.

Согласно проекту поправки, предлагалось изменить действующее положение, по которому часть народных избранников работает на постоянной основе, а остальные совмещают депутатскую деятельность с другой работой. Сторонники поправки предложили изменить правила, чтобы депутаты могли сами выбирать, на какой основе им работать.

"Я считаю, что депутаты все обладают равными правами…Все имеют мандат от избирателей - что одномандатные округа, что по партийным спискам, но права одинаковые….Написал заявление – и работает на постоянной основе. Я гарантирую, что если пойду на следующие выборы, я не буду работать на постоянной основе. Я не о себе забочусь, а о равных правах прежде всего…", - заявил депутат Виктор Степанов. Чем закончилась дискуссия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: www.fontanka.ru

Дело о гибели рабочего из Карелии при обрушении кровли СКК в Петербурге передано в суд

В Петербурге Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело о гибели рабочего из карельского села Деревянное при обрушении кровли СКК "Петербургский".

Дело передано судье, дату его рассмотрения пока не назначили. Об этом информирует Abnews.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Сообщается, что в суде выступят директор и два прораба фирмы-подрядчика, им уже предъявлено обвинение генпрокуратурой. Следствие полагает, что обвиняемые поручили выполнить работу по разбору конструкции СКК четырем рабочим, которые вели деятельность без заключения трудового договора и с которыми не был проведен инструктаж безопасности.

Напомним, 31 января 2020 года подрядчики начали демонтировать крышу СКК "Петербургский". Большая часть здания рухнула, и под обломками погиб газорезчик из Карелии Матвей К.

Здание полностью снесли к середине апреля 2020 года. На месте разрушенного СКК власти Петербурга намерены построить спортивно-досуговый комплекс.

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Присяжные на суде в Карелии просили снисхождения к убийце, изрезавшему ножом свою жертву

Коллегия присяжных на суде в Сортавале признала вину подсудимого в убийстве, а его защита настаивала на версии самообороны.

Детали уголовного дела раскрыли в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что подсудимый в декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подрался со своим знакомым. Во время драки тот замахнулся на него ножом, но обвиняемый отобрал оружие и нанес им два удара в грудь и в спину потерпевшего. Когда раненый упал, подсудимый продолжил избивать его ногами. Потерпевший скончался на месте происшествия.



На суде обвиняемый и его защита настаивали на том, что это преступление надо квалифцировать не как умышленное убийство, а как превышение пределов необходимой обороны.

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным, но указали в своем вердикте, что он заслуживает снисхождения.



Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу родственницы убитого.

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В Карелии мошенники начали "клонировать" друзей своих потенциальных жертв

Орудующие в Интернете злоумышленники создают клоны страниц пользователей соцсетей, чтобы выманивать деньги у их друзей.

В сегежскую полицию обратилась пенсионерка с заявлением о хищении денег, передает МВД. Она пояснила, что в популярной социальной сети переписывалась с подругой и та потребовала данные банковской карты. После передачи этих данных у жертвы были несанкционированно списаны сбережения.

Пенсионерка предположила, что аккаунт ее приятельницы взломали. Однако полицейские выяснили, что взлома не было. Злоумышленники создали страницу-клон жительницы Сегежи. Именно с аккаунта-дубля они и общались с потерпевшей. Они рассказали жертве, что известный банк выплачивает бонусы. Так мошенники вынудили пенсионерку сообщить сведения о банковском счете.

Сегежанка была уверена, что высылает информацию приятельнице. В итоге она лишилась более 19 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что пользователей портала госуслуг предостерегли от цифровых мошенников.

фото: © Столица на Онего

Парламенту Карелии понадобилось полчаса на изменение Конституции

Под прикрытием упразднения Конституционного суда республики карельский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".

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фото: pixabay

Сотни жителей Карелии остались без воды - прокуратура установит виновных в аварии

Прокуратура Прионежского района Карелии намерена установить виновных в аварии системы водоснабжения поселка Кварцитный, где 15 февраля без воды остались более 660 жителей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии. "Установлено, что в результате аварии на сети водоснабжения в поселке Кварцитный без воды оставались свыше 667 человек, из-за аварии 15.02.2021 детский сад не смог принять детей", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка показала, что устранение аварии осложнялось сильным промерзанием грунта, значительным понижением температуры наружного воздуха. Директору ресурсоснабжающей организации было "объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", сообщили в прокуратуре. К вечеру того же дня аварийная ситуация была устранена и водоснабжение восстановлено в полном объеме. "В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к случившейся аварии. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.



фото: ОПС Медгора

Очередной пожар вспыхнул на заброшенном "заводе-призраке" "Карелия ДСП"

Пожарные сообщили о ликвидации очередного возгорания на территории предприятия "Карелия ДСП", которое располагается в поселке Пиндуши Медвежьегорского района.

Пожар за предприятии "Карелия ДСП" произошел в среду, 17 февраля, в вечернее время. Об этом сообщают в соцсети медвежьегорские пожарные. Спасатели более полутора часов боролись с огнем. В огне никто не пострадал.

"В цеху подготовки сырья загорелся производственный сушильный Циклон- V объемом 300 м. куб. Борьбу с огнем вели пожарные дежурных караулов Пиндушского и Медвежьегорского подразделений. Всего к тушению привлекалось три пожарных автоцистерны и двенадцать человек личного состава. На тушение огня было подано три ручных пожарных ствола. Для разведки и тушения пожара в условиях задымленности пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. Более полутора часов понадобилось пожарным для ликвидации пожара. И еще далее пожарные продолжительное время оставались на месте пожара, проливая конструкции для исключения возможности повторного возгорания", - сообщили спасатели.

В последнее время на территории находящегося в кризисе предприятия "Карелия ДСП" произошла серия чрезвычайных ситуаций, одна из которых закончилась гибелью человека.

Осенью 2020 года на объекте произошло два пожара подряд. Первый из них вспыхнул 22 сентября. По информации источника "Столицы на Онего", пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома. Второй пожар возник 28 сентября. Одной из вероятных причин возгорания стали работы по резке металлоконструкций, производимые накануне пожара. В конце декабря 2020 года после падения с высоты скончался мужчина, который, предположительно, занимался заготовкой металлолома на территории предприятия "Карелия ДСП".

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что градообразующее предприятие "Карелия ДСП" оказалось в глубоком кризисе и превратилось в "завод-призрак". На территории промышленной площадки начался "распил" имущества на металл.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 79 тяжелобольных пациентов

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 18 февраля, в стационарах находятся 595 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 509 - в состоянии средней тяжести, 79 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 162. Всего в республике за время пандемии инфицирован 39541 человек. Выздоровели – 34991. Умерли 279 пациентов.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За минувшие сутки в России зафиксирован рост числа смертей от COVID-19

За последние 24 часа в России зарегистрировано 480 смертей больных коронавирусом, сутками ранее было 467 летальных исходов .

За последние сутки в России выявлено 13 447 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 125 598 человек.

Выздоровели 3 661 312 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 18 730 человек.

Летальных случаев за все время: 81 926, за минувшие сутки зарегистрировано 480 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 363 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 февраля остаются 608 551 человек.

фото: pixabay

Стоимость проживания в гостиницах резко выросла в Карелии

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня от 3 до 5 "звезд" в Карелии за неделю существенно повысили цены на проживание.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 9 по 15 февраля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* - на 7,8%. Сутки проживания в таком отеле е стоят 1311 рублей на человека. На сколько подорожали номера в гостиницах других уровней, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Полицейским Петрозаводска, которые на руках вынесли людей из огня, вручили медали

Сотрудники полиции Петрозаводска награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения", сообщили в МВД Карелии.

Накануне в МВД Карелии вручены высокие награды молодым полицейским, героически поступившим при обнаружении пожара в Петрозаводске. Сержант полиции Кирилл Антонов и сержант полиции Станислав Беляевский за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей были награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения". Вручая медали, министр внутренних дел по Республике Карелия генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев искренне поблагодарил правоохранителей.

Как отмечают в ведомстве, достойный уважения поступок пришелся на самое начало служебного пути обоих сержантов. Поступив в органы внутренних дел и окончив центр профподготовки, Кирилл и Антон только начали привыкать к будням патрульно-постовой службы полиции, когда случилась экстремальная ситуация.

Летней ночью во время дежурства на улицах столицы Карелии они заметили густой чёрный дым, который шёл из окон деревянного жилого дома. Времени на раздумья не оставалось, тем более, что слышались крики о помощи. Доложив в дежурную часть о происшествии, они бросились к месту возгорания. Далее действовали почти интуитивно, и, как оказалось впоследствии, верно и смело. Благодаря их самоотверженности была спасена хозяйка жилья. При этом сами представители патрульно-постовой службы получили отравление угарным газом. К счастью, им на помощь пришли сотрудники ДПС Денис Федоров и Никита Федоров. Таким образом, из загоревшейся квартиры был спасен еще один житель Петрозаводска.

За полгода, прошедшие с описанного случая, пути напарников в силу объективных обстоятельств разошлись. Но, продолжая службу в ОВД Карелии, оба наверняка не раз будут вспоминать события одного совместного дежурства. Напомнят об этом и ведомственные знаки отличия, которые по праву украсят парадную форму обоих.