Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 марта

фото: Столица на Онего

Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Предприниматель Гусейн Мамедов обвиняется в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

Как стало известно, "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах, вечером 12 марта судья Петрозаводского суда Алексей Иванов (временно прикомандированный в столицу Карелии из Костомукшского суда – прим. ред.), арестовал местного коммерсанта Гусейна Мамедова 1966 года рождения. Срок ареста - почти 2 месяца, до 9 мая.

По нашим данным, являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст. 291. ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову. Как нам удалось узнать, факт имел место 20 октября прошлого года незадолго до открытия торгового центра "Ягуар" на Древлянке, который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс.

Все 200 тысяч, которые, по версии следствия, Мамедов дал Евгению Перову (а чиновник только для видимости принял), в дальнейшем у заместителя мэра были изъяты. Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, которые, по нашим данным, организовали видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

По имеющейся информации, на допросе Гусейн Мамедов пояснил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара". Но Перов денег не взял, более того, активно способствовал раскрытию этого преступления.

После ареста бизнесмена доставили в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора) ИК № 9 в Петрозаводске. Расследует это уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома Карелии Дмитрий Комиссаров. И в деле, не исключено, появится новый фигурант, а возможно, и не один.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале Светланы Лысенко.

фото: © kp40.ru

"Крыша была почищена, но некачественно": Парфенчиков рассказал подробности трагедии, где упавшая глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска

Сегодня на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал подробности трагедии, которая произошла в центре Петрозаводска, когда упавшая с крыши глыба льда убила мужчину.

В минувшее воскресенье, 14 марта, около полудня возле дома № 10 по улице Куйбышева упавшая с крыши глыба льда убила мужчину.

Следствием установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщил на совещании Артур Парфенчиков, он лично в воскресенье был на месте происшествия и вместе с оперативными работниками разбирался в случившемся.

"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно", - сказал Парфенчиков.

По словам главы, если бы это были сосульки, то трагедии, скорее всего, и не произошло бы, так как сосульки падают вертикально вниз.

"То крыльцо, на котором произошла трагедия, находится достаточно далеко от кровли. Траектория полета ледяной глыбы составила порядка двух метров, это как раз говорит о том, что эти куски льда, оставленные на крыше (особенно скатной) неубранными, видимо, по закону физики получают ускорение и могут вылетать на достаточно большое расстояние", - объяснил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии выразил надежду, что его слышат работники управляющих компаний и понимают, что "просто так приехать и сосульки посшибать – мало, надо зайти на крышу".

По словам главы республики, когда они в ходе разбирательства ЧП залезли на крышу, то обнаружили вдоль кромки крыши узкую полоску льда.

"В силу погодных условий куски льда, видимо, стали откалываться и падать", - сказал Парфенчиков и попросил руководителей всех ведомств проверить свои территории: Минобраз – школы, Минздрав – больницы, поликлиники…

"Эта трагедия должна стать последним уроком. Управляющие компании несут уголовную ответственность за такие происшествия. Халатность приводит к подобным трагедиям. Нет ответственности, подумайте о собственной судьбе. Следствия разберется, уверен, что виновные будут привлечены к строгой ответственности", - заявил глава Карелии.

Напомним, что племянница погибшего ищет свидетелей происшествия.

фото: © кадр с камеры Ситилинк

Камера зафиксировала, как ледяная глыба убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

В Петрозаводске упавшая с крыши ледяная глыба убила мужчину – трагедия попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Участник паблика "Подслушано у водителей Птз и Карелии" поделился видео с камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк", на котором запечатлена трагедия, произошедшая 14 марта у дома №10 по улице Куйбышева.

Ранее данное видео уже было опубликовано, но в данной версии момент трагедии показан крупным планом, который позволяет увидеть все детально.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

фото: Столица на Онего

Следком Карелии прокомментировал арест хозяина торгового центра "Ягуар"

Следственный комитет выпустил официальное заявление после задержания по подозрению в даче взятки предпринимателя Гусейна Мамедова, являющегося хозяином ТЦ "Ягуар" в Петрозаводске.

Следователи Следкома расследуют уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета страны.

Речь в заявлении идет о Гусейне Мамедове, который является одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске.

"По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, действуя в интересах организации, осуществлявшей строительство одного из крупных объектов на территории города Петрозаводска, передал взятку в виде денег в сумме 200.000 рублей должностному лицу администрации Петрозаводского городского округа за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию возведенного данной организацией объекта, а также за последующее оказание другому юридическому лицу содействия при реализации строительного проекта на территории города Петрозаводска", - говорится в сообщении Следкома.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, должностным лицом, которому бизнесмен пытался дать взятку, является заместитель мэра карельской столицы, председатель комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгений Перов. Чиновник мэрии деньги принял для видимости. Предполагаемую преступную сделку контролировали силовики.

"Должностное лицо сообщило о склонении его к совершению коррупционного преступления", - пояснили в Следкоме.

Петрозаводский горсуд арестовал предпринимателя Гусейна Мамедова. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подробности криминальной истории - в материале "Столицы на Онего".

фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии

Благодаря бдительности сотрудника полиции пенсионер успел спасти большую часть своих накоплений, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудник полиции Петрозаводска Николай Жаров 12 марта, находясь на выходном дне, проходил мимо банкоматов крупного торгового центра города и обратил внимание на стоявшего возле одного из них пенсионера с крупной суммой денег в руках. Заподозрив неладное, полицейский поинтересовался у мужчины, всё ли в порядке.

Поначалу собеседник отказывался что-либо говорить. Но в итоге он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и рекомендовал в целях предотвращения кражи все денежные средства - около 2,5 млн рублей - перевести на некий "безопасный" счёт. Пенсионер пояснил, что уже "обезопасил" 570 тысяч рублей. Услышав это, полицейский объяснил мужчине, что тот подвергся атаке дистанционных мошенников, и предложил ему обратиться в полицию.

В дежурной части 89-летний житель посёлка Пряжа сообщил, что неизвестный под видом работника банка звонил ему на протяжении трёх дней, начиная с 9 марта. Он встревожил пенсионера, мол, аферисты пытались взломать его банковский счёт, но безуспешно. Тем не менее, настаивал псевдоспециалист, чтобы спасти сбережения, надо перевести все деньги на "защищённую ячейку". Пенсионер поверил и на следующий день пошёл в отделение банка по месту жительства. Работников насторожило, что мужчина хочет обналичить крупную сумму денег. Однако в ответ на расспросы житель республики, по указанию звонившего, говорил, что планирует купить недвижимость. Тогда представители банка напомнили ему о дистанционных мошенниках. Заподозрив обман, пенсионер передумал проводить транзакцию и отправился домой.

Однако через день с ним вновь связался неизвестный и все-таки вынудил мужчину поехать в Петрозаводск. В карельской столице он перевел свои средства под давлением лжебанкиров, однако большую часть сбережений - порядка двух миллионов рублей - благодаря внимательности сотрудника ППС Николая Жарова удалось сберечь.

По данному факту стражи правопорядка проводят проверку. В настоящее время ведётся розыск злоумышленника.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Виновных должны наказать: глава Петрозаводска выразила соболезнования родным погибшего под глыбой льда

Администрация Петрозаводска окажет максимальное содействие в расследовании причин произошедшей трагедии на улице Куйбышева, где погиб мужчина под глыбой льда.

Заседание еженедельного оперативного штаба в администрации карельской столицы глава Петрозаводска начала с произошедшей в минувшее воскресенье, 14 марта, трагедии на улице Куйбышева. Об это сообщили в мэрии города.

"Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Администрация города окажет правоохранительным органам максимальное содействие, предоставит всю имеющуюся информацию о деятельности управляющей компании. Уверена, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказала Ирина Мирошник.

В администрации города напомнили, что содержание общедомового имущества и обеспечение безопасности на придомовой территории – обязанность управляющей организации. В существующих погодных условиях необходимо произвести уборку и обработку противогололедными материалами. Также в числе первоочередных - работы по очистке кровель и козырьков зданий от снега и наледи. Обеспечить безопасное содержание балконов в жилых домах обязаны их собственники.

Напомним, 14 марта около полудня возле дома № 10 по улице Куйбышева упавшая с крыши глыба льда убила мужчину.

Следствием установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщил на совещании 15 марта глава Карелии Артур Парфенчиков, он лично в воскресенье был на месте происшествия и вместе с оперативными работниками разбирался в случившемся.

"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно", - сказал Парфенчиков.

фото: © страница Вконтакте Лариса-Дмитриевна Бойченко

Как вы оцениваете работу Ларисы Бойченко на посту Уполномоченного по правам человека в Карелии? (ОПРОС)

Уполномоченная по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступит 18 марта в Законодательном собрании республики с отчетом о своей деятельности за прошлый год.

Мы предлагаем нашим читателям вынести собственную оценку деятельности карельского омбудсмена.

Как вы оцениваете работу Ларисы Бойченко на посту Уполномоченного по правам человека в республике?

Проголосовать можно здесь.

фото: © Столица на Онего

Стало известно, за какую партию проголосовали бы читатели "Столицы на Онего", если бы выборы были в ближайшее воскресенье

Читатели "Столицы на Онего" назвали партию, за которую они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму и Заксобрание состоялись в ближайшее воскресенье.

В сентябре 2021 года нас ждут большие выборы. В Карелии избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, а также Заксобрания Карелии, а жители Петрозаводска еще и выбрать новый состав Петросовета.

Выборы будут проходить как по партийным спискам, так и в одномандатных округах, когда можно будет проголосовать за конкретных кандидатов, выдвинутых партиями или самовыдвиженцев.

Мы поинтересовались у читателей, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы были в ближайшее воскресенье.

В результате в опросе приняли участие 1606 человек.

Большинство – 350 человек (21%) – проголосовали за партию "Справедливая Россия – За правду!", вторую строчку заняла КПРФ с 333 голосами (20%), 183 респондента (11%) сообщили, что не пойдут на выборы.

Далее голоса распределились так:

- Единая Россия 162 (10%)

- Еще не решил 136 (8%)

- Испорчу бюллетень 114 (7%)

- Яблоко 102 (6%)

- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 64 (3%)

- ЛДПР 55 (3%)

- Гражданская платформа 42 (2%)

- Коммунисты России 26 (1%)

- Новые люди 19 (1%)

- Партия РОСТА 15 (0%)

- Родина 5 (0%)

фото: "Столица на Онего"

Новому перинатальному центру в Петрозаводске опять потребовался ремонт

В республиканском перинатальном центре рабочие будут менять линолеум, который вздулся.

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения "строительно-монтажных работ по устранению вздутия, отслоения (повреждения) покрытия пола (линолеум)".

Работы предстоит провести возле ряда помещений в здании республиканского перинатального центра, расположенного в Петрозаводске.

Заказчиком работа выступает ООО "РТ-СоцСтрой". Заявленная максимальная цена контракта составляет 157 936 рублей. Источником финансирования являются средства заказчика.

В общих сведениях сообщается, что "закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций".

В техническом задании говорится, что работы следует произвести на площади 50 квадратных метров. Исполнителю предстоит выполнить демонтаж линолеума, устранить пыль, вынести мусор. Затем по плану следует произвести отделочные работы: грунтование поверхности, ремонт основания, укладку линолеума и проварку стыковочных швов.

Напомним, ремонтные работы и прежде требовались новому перинатальному центру в Карелии. Так, после нескольких месяцев работы медучреждения косметические работы на объекте были запущены по второму кругу.

Также ранее работники учреждения жаловались на проблемы со здоровьем, которые у них возникали, когда они находились в здании. Предполагалось, что причиной недомоганий могла стать плохая работа вентиляции.

Стоит также отметить, что открытие перинатального центра в карельской столице неоднократно переносили из-за проблем со строительством.

фото: pixabay

Подсчитано, на сколько отличаются средние зарплаты бюджетников разных уровней в Карелии

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений в Карелии в 2020 году превысила 48920 рублей, сообщает Карелиястат.

Ведомство опубликовало официальную статистику о размере зарплат работников бюджетных организаций федерального, республиканского и муниципального уровня.

Например, средняя зарплата республиканских бюджетников составила 49141,4 рубля. О зарплатах федеральных и муниципальных бюджетников читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © avokzal.karelia.ru

В Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов

Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Как сообщается на сайте автовокзала Петрозаводска, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляться от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа).

Прибывать в столицу республики автобусы будут по-прежнему к автовокзалу (ул. Чапаева, д.3). Продажу билетов на автобусные рейсы в этот период организуют в пригородных железнодорожных кассах (пл. Гагарина, д.2а). Билеты также можно приобрести в автобусах.

Пассажиры автобусов смогут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала: залом ожидания, кафе, санузлами.

Расписание движения автобусов не изменится.

Телефон справочной службы +7-(814-2) 76-10-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске запретят остановку транспорта у автовокзала.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

Нелепая авария произошла утром 15 марта в столице Карелии.

Сегодня в половине десятого утра на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Ригачина произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Судя по видео с камеры наблюдения, автомобиль, спускавшийся по проспекту Невского, не вписался в поворот либо не предоставил преимущества автомобилю, двигавшемуся справа на пересечении равнозначных дорог.

Само столкновение произошло по касательной. После этого, как пишут в паблике, одна из машин скрылась с места происшествия.

Дорожное происшествие снято камерой видеонаблюдения компании "Сампо". Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: © кадр с камеры Ситилинк

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой

По факту гибели мужчины, на которого обрушилась ледяная глыба, возбуждено уголовное дело.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, на котрого упала ледяная глыба.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, днем 14 марта мужчина находился на крыльце многоквартирного дома в Петрозаводске, когда на него сверху обрушилась ледяная масса. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Расследование продолжается.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Жертвами коронавируса в Карелии вновь стали три пожилых человека

Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 345.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 15 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались мужчины 90-та и 80-ти лет и 88-летняя женщина. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 104 человек. Из этого числа заболевших – 95 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

За сутки выздоровели еще 189 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6885,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2991,9 случая, по Северо-Западу – 5290,6.

Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42490 человек, умерли 345 пациентов, выписан по выздоровлению 38771 человек.

Накануне две жительницы Карелии умерли от коронавируса.

фото: © Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске нашли водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

Водитель, скрывшийся с места ДТП на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского, установлен, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, 5 марта в 06.22 на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при совершении поворота направо совершил наезд на пешехода 1971 года рождения. Женщина получила травмы, а водитель покинул место ДТП и о случившемся в ГИБДД не сообщил.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий водитель был установлен. Им оказался 33-летний петрозаводчанин. Он управлял автомобилем Renault Symbol.

Мужчине грозит штраф и лишение права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Ранее на улице Правды в Петрозаводске 41-летний мужчина выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глубокие лужи встали на пути у пешеходов в центре Петрозаводска (ФОТО)

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел тротуары на проспекте Карла Маркса, которые полностью ушли под воду.

"На Карла Маркса лужи такой глубины, что прохожие вынуждены обходить их, прыгая по сугробам, - написал фотокорреспондент Николай Смирнов. - Я был в резиновых сапогах и мог пройти прямо по лужам - глубина местами выше середины сапога, сантиметров 15-20".

Отметим, что лужи разлились не только в центре города, но и повсеместно, порой объединяя дороги, тротуары, газоны. И все участники дорожного движения преодолевают водные преграды кто как может.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии госпитализированы 512 ковидных больных, 57 из которых в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 15 марта, в стационарах находятся 512 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 447 - в состоянии средней тяжести, 57 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни трех человек, 104 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42490 человека, скончались 345 пациентов, выздоровели 38771.

фото: © кадр из видео

Водителю погрузчика, задавившему насмерть 8-летнюю девочку в Карелии, грозит 5 лет лишения свободы

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу водителя погрузчика, который перед Новым годом насмерть задавил 8-летнего ребенка, сообщили в ведомстве Карелии.

Прокурор Костомукши направил в суд с обвинительным заключением уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате наезда погрузчика.

Обвинение по делу предъявлено 55-летнему водителю погрузчика ООО "Инкод", который 17 декабря 2020 года в районе перекрёстка улиц Ленина, Антикайнена и Калевала в Костомукше проводил работы по механической очистке пешеходного перехода от снега. При движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд погрузчиком на 8-летнего ребёнка. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российский Федерации (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину в совершении указанного преступления.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что трактор, задавивший насмерть 8-летнюю девочку в Карелии, был неисправным.

фото: litkons.com

Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустроят за 16,5 млн рублей

В Карелии ведется поиск подрядчика, который выполнит благоустройство территории в центре карельской столицы, где должен появиться памятник Чарльзу Гаскойну.

Национальный музей Республики Карелия выступает заказчиком аукциона, в рамках которого предстоит найти подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории под памятник Чарльзу Гаскойну. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Благоустроить требуется участок на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Дзержинского в Петрозаводске, где должен появиться памятник.

Максимальная цена контракта составляет 16,5 млн рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений, сообщается в информационной карте аукциона.

Исполнитель обязан выполнить работы до 30 июня этого года.

В техническом задании говорится, что подрядчику предстоит подготовить земельный участок, покрыть его брусчаткой и плитами, установить парапетные блоки, разбить газон, выполнить электромонтажные работы.

Ранее сообщалось, что инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод "Петрозаводскмаш", где сегодня и отливают памятник. Монумент должны открыть летом.

Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Рассмотрение "дела Дмитриева" по детской порнографии продолжится в Петрозаводске

Очередное заседание Петрозаводского городского суда по делу поисковика Юрия Дмитриева состоится 2 апреля, сообщается в группе его сторонников.

В Петрозаводском городском суде 2 апреля продолжится рассмотрение дела Юрия Дмитриева, касающиеся обвинений в детской порнографии и незаконном хранении оружия. Об этом со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева сообщается в группе сторонников исследователя.

Напомним, что ранее Верховный суд Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Кроме этого, судья Верховного суда республики Алла Раць отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело поисковика на новое рассмотрение.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил это решение в силе, и теперь судебный процесс, прерванный на рассмотрение кассационных жалоб, продолжится в столице Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Две одинаковых иномарки не поделили трассу в Карелии

Пенсионерка пострадала в ДТП с участием двух одинаковых автомобилей.

ДТП произошло днем 14 марта в Пряжинском районе, сообщают в Госавтоинспекции.

На 39 километре дороги "Петрозаводск-Суоярви" 68-летний водитель автомобиля "Renault Duster" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Renault Duster".

В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка второго автомобиля. Женщине была оказана медпомощь.

Ранее сообщалось, как два автомобиля не разъехались на перекрестке в Петрозаводске.

фото: Марина Лысцева/ТАСC

Отбор президентских кадров стартовал в Петрозаводске

Стартовал отбор претендентов на обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2021-2022 учебном году.

Министерство экономического развития и промышленности республики запустило набор претендентов на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Обучение будет проходить с октября 2021 года по май 2022 года на базе Карельского регионального института непрерывного профессионального образования Петрозаводского государственного университета. По окончании курса слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Менеджмент". Регистрация кандидатов осуществляется до 21 мая.

Принять участие в программе могут кандидаты из числа руководителей высшего и среднего звена (кроме государственных и муниципальных служащих).

Общие требования к претендентам: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2-х лет; участие в реализации проекта развития организации.

Ранее сообщалось, что численность безработных в Карелии вдвое превысила количество вакансий.

фото: © Леонид Попов

Парфенчиков распорядился "снять пенки" с продажи разрушенной муниципальной недвижимости

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минимущества совместно с органами местного самоуправления подготовить предложения по приватизации разрушенных муниципальных построек в Питкярантском районе.

Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

По мнению главы Карелии, муниципальные власти должны быть заинтересованы в приватизации участков, где расположены руинированные постройки. "Надо сейчас, что называется, пенки снять. А то как собака на сене – все разрушается, да, наверное, и не нужно это муниципалитету, а есть желающие, земля стоит и не используется..." - сказал глава Карелии. Что предлагает губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Столица на Онего

На пост главы Салминского поселения в Карелии претендуют два самовыдвиженца и "единоросс "

Досрочные выборы руководителя муниципального образования назначены на 25 апреля.

В Питкярантском районе Карелии завершился прием документов от граждан и избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Салминского сельского поселения. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют три кандидата. Два из них – домохозяйка из поселка Мийнала Ольга Алешина и пенсионер МВД из Салми Владимир Орсаг – баллотируются на должность главы муниципального образования в качестве самовыдвиженцев. Третий кандидат – директор фирмы "Меркурий" Денис Королев – выдвинут партией "Единая Россия".

В борьбе за кресло руководителя муниципального образования намеревались участвовать также житель Камчатки Андрей Буклов, выдвинутый партией "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", и директор строительной компании "НовороссПроектСтрой" Руслан Усаров, который баллотировался от "Интернациональной партии России". Однако им было отказано в регистрации.

Напомним, должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Жителям районов Карелии придется посидеть без света

Перебои в электроснабжении будут вызваны ремонтными работами, которые проведут энергетики.

С 15 по 19 марта карельские энергетики продолжат неотложные ремонтные работы на энергообъектах. В районах республики возможны кратковременные отключения электричества. Об этом сообщает паблик карельского правительства. Там же опубликован график отключений света в районах.

Ранее сообщалось, что освещение на лыжной трассе "Фонтаны" в Петрозаводске обещают восстановить до конца марта.

фото: Столица на Онего

В Карелии водитель иномарки влетел в припаркованный автогрейдер

На трассе "Кола" автомобилист врезался в припаркованный на обочине грейдер: в аварии пострадала женщина.

ДТП произошло вечером 14 марта в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На 353 км. + 580 м. федеральной автодороги "Кола" 37-летний водитель автомобиля "Ford Mondeo" врезался в автогрейдер, который стоял на обочине.

После ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля "Ford" с полученными травмами была доставлена в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, как две одинаковых иномарки не поделили трассу в Карелии.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Памятник советским воинам в заповеднике "Кивач" заброшен и не чистится (ФОТОФАКТ)

Жители Карелии, посетившие водопад "Кивач", обратили внимание, что Братская могила на территории заповедника находится в заброшенном состоянии.

"Вчера с друзьями и детьми посетили водопад "Кивач", - написал нам читатель. - Стоимость входного билета в заповедник - 200 рублей с одного взрослого человека.

Людей было много, как раз приехал туристический автобус. Вместе с туристами прошли до Братской могилы, расположенной на территории заповедника. Наше негодование разделили и пришедшие вместе с нами люди, оказалось, что памятник советским воинам не почищен и находится весь в снегу!

Хотелось бы, чтобы Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ФГБУ "Государственный заповедник "Кивач", больше внимания уделяли заботе о памятниках. Как иначе мы сможем объяснить нашим детям всю важность тех событий?".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Правительство Карелии одобрило отчуждение здания трансформаторной в Новой Вилге

Здание находится в хозяйственном владении ГУП "КарелЭнергоХолдинг".

Правительство Карелии одобрило отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием республики "КарелЭнергоХолдинг". Речь идет о здании трансформаторной в поселке Новая Вилга Прионежского района.

Согласно правительственному распоряжению, здание планируется выставить на торги по цене 51 тысяча рублей. Однако документ предусматривает обременение новому собственнику трансформаторной в виде обязанности по модернизации и эксплуатации.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Жители района Петрозаводска "съезжают" под маршрутки из-за наледи на остановке

В Петрозаводске жители Соломенного жалуются, что находиться на остановках общественного транспорта стало опасно из-за образовавшихся снежных завалов.

Обитатели Соломенного заявляют, что местные остановки стали опасны для пассажиров общественного транспорта. На них не убирают снег, поэтому горожане рискуют угодить под маршрутку, пытаясь в нее забраться. Об этом информирует паблик "ТОС СОЛОМЕННОЕ".

"На остановке около Сбербанка просто катастрофа - в автобус не знаешь, как зайти. Снег на дороге вдоль остановки давно не вычищался, образовался крутой спуск на дорогу (ноги уезжают под автобус). Автобус подъезжает так, что руками до него не дотянуться. И ситуация усугубляется, так как снег постоянно идёт. Жалко пожилых людей!!! Сегодня видела, как бабулечка не могла сесть в автобус", - сообщает автор поста.

Люди требуют внимания к сложившейся в их районе ситуации.

Ранее сообщалось, как упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска.

фото: © кадр из видео

На севере Карелии полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег (ВИДЕО)

В Костомукше разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты.

Как пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на местное отделение МВД, сотрудники уголовного розыска полиции города горняков разыскивают мужчину, запечатленного на фото и видео.

Он подозревается в краже денег с банковской карты.

Всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8(911)409-00-17.

Ранее полицейские в Петрозаводске искали обвиняемого в преступлении.