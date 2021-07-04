Главные новости сегодняшнего дня

фото: РИА Новости / Пресс-служба правительства Москвы

Еще 198 человек заболели коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 4 июля выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 198 человек 191 не был привит. Заболевших - 197 пациентов, средней тяжести — 55 и 11 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – семь пациентов. Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50979 человек.

В ковид-центрах на 3 июля находятся 827 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умер 641 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 132 человека. Всего выписанных по выздоровлению 47937 пациентов.

фото: Яна Жемойтелите/ВК

Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»

Председатель Союза молодых писателей Карелии Яна Жемойтелите рассказала о своем состоянии после прививки от коронавирусной инфекции.

Известная карельская писательница поделилась, как чувствует себя после прививки от COVID-19, которую сделала в минувшую пятницу, 2 июля.

«Вчера под давлением нашего правительства привилась Спутником. Решила, что в конце концов не помру, но, кажется, ошиблась», — пишет Яна Жемойтелите на своей странице в соцсети.

По словам писательницы, в ноябре прошлого года она сидела две недели дома по контакту дома. Болела вся ее семья. Тест Жемойтелите на ковид поликлиника потеряла. Писательница так и не узнала, переболела или нет.

«Прививку сделала в 12-00. К 14 часам опухла и заболела левая рука, как от укуса змеи. К вечеру к руке было не притронуться, на левый бок не лечь — адская боль. К ночи плечо онемело, руку не поднять, онемение распространилось на левую половину груди и шеи. Сердце внутри билось, как птица в клетке в желании выскочить наружу. Утром пульс 95, дыхание затруднено, непонятная тревога — похоже на паническую атаку. Убедила себя, что все в порядке, приняла конкор 0,5, пульс снизился до 77. Левое плечо по-прежнему не поднять. Тошнота, головокружение, слюнотечение. Одной рукой приготовила завтрак, в 11-00 однократная рвота. В 12 вышла в магазин за овощами в домашем виде — не смогла переодеться из-за руки. Слюнотечение, сознание смутное, вдобавок заложило уши. Можно предположить, что в моем случае Спутник действует как яд, а будущий иммунный ответ организма — обычная реакция на введение этого яда. В общем, очень неудачный эксперимент над собой. Но я все-таки выживу. Еще не то случалось», — написала Яна Жемойтелите в субботу в соцсети.

Сегодня, в воскресенье, писательница вышла на работу. При этом левое плечо еще плохо двигается, сохраняется болезненность, остаточная легкая хромота на левую ногу.

«Хожу-разрабатываю. Ночью галлюцинаторные сновидения, давно меня не посещали. Вывод из случившегося: не все йогурты одинаково полезны. То есть одна вакцина не может идеально подходить абсолютно всем. В моем случае тело говорит „НЕТ“», — отметила Жемойтелите.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

В Муезерском районе грузовик Scania столкнулся автомобилем «ГАЗ», машины улетели в кювет и загорелись.

По сообщению в Госавтоинспекции Карелии, 3 июля около 17:00 на 130 км федеральной дороги «Кола» в Муезерском районе 29-летний водитель грузового автомобиля Scania допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ». Машины съехали в кювет и загорелись.

В результате ДТП погибли водитель грузовика и 48-летний пассажир автомобиля «ГАЗ». Травмы получил 41-ий водитель автомобиля «ГАЗ».

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Муезерском районе.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ресторатор Петрозаводска предложил главе Карелии проводить деловые ужины без галстуков

Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов прокомментировал деловой обед Артура Парфенчикова, приготовившего для столичных бизнесменов чебуреки из лосятины.

«Удачи Вам! Всё думаю срастётся! Инвестиции в регион нужны. А вообще есть предложение, чтобы нас, местных, не сильно крупных, тоже покормили чебуреками! Именно своими. Пора ввести такую традицию. Деловой ужин с Губернатором без галстуков. Я шучу, конечно. А то налипнет ходоков - просителей скользких», - прокомментировал предприниматель пост главы республики в соцсети.

Напомним, на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост, сообщив, что в субботу, у него запланирована важная встреча с крупными бизнесменами, поэтому он решил подготовиться к ней по-особенному - приготовил чебуреки из лосятины.

фото: Владимир Колупаев

Дерево упало во дворе школы в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Ветром повалило дерево у школы №38 в столице Карелии.

Как пишут читатели «Столицы на Онего», аварийное дерево упало на территории школы.

«Во дворе школы 38, дерево сдуло, хорошо, что сейчас каникулы», - комментирует автор фото.

Ранее сообщалось, ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске.

фото: u-mama.ru

В Карелии появились «скорпионы» (ВИДЕО)

Страшного жука запечатлели жители Сегежи.

В Сегеже сняли на видео странное существо, напоминающее скорпиона. Видео с гуляющим по квартире маленьким жуком с большими клешнями выложили в паблике «Сегежа online».

Как пишут комментаторы, это «чудо» - ложноскорпион, представитель отряда мелких паукообразных членистоногих животных. Широко распространены в природе, но малозаметны из-за небольших размеров и скрытного образа жизни.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии иномарка врезалась в дерево, вылетев с трассы после ДТП с «Ладой»

Женщина-водитель устроила ДТП с пострадавшим на трассе «Петрозаводск - Суоярви».

По данным ГИБДД Карелии, с минувшую субботу, 3 июля, в 13:00 на 69 км дороги «Петрозаводск - Суоярви» в Пряжинском районе водитель автомобиля «ВАЗ 21102» допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В результате столкновения водитель иномарки совершил съезд с дороги и врезался в дерево. Он получил травмы.

В этот же день на 490 км федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля Kia допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП водитель травмирован и госпитализирован в больницу.

По фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук возглавила список КПРФ на выборах в Петросовет

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Петрозаводского городского совета.

Накануне состоялась конференция республиканского отделения КПРФ, на которой делегаты утвердили партийный список кандидатов на выборы в Петросовет и представителей компартии, которые будут бороться за депутатские места в одномандатных округах.

КПРФ на выборы в городской совет Петрозаводска во главе партийного списка поведут главный редактор сетевого издания «Столица на Онего» Наталья Захарчук, предприниматель-производственник Александр Калько и заместитель директора Прионежского «Водоканала» Сергей Дьяконов – действующий депутат.

Александр Калько

Наталья Захарчук, Сергей Дьяконов

На одном из округов в качестве кандидата выступит Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, бывший начальник отдела собственной безопасности и начальник оперативно-поискового бюро министерства внутренних дел, который участвовал в конкурсе на должность главы Петрозаводска.

На выборы в Петрозаводский городской совет от КПРФ идут медики, рабочие, представители малого и среднего бизнеса и др.

Основными пунктами программы, с которой будут участвовать в избирательной кампании представители КПРФ, - возвращение прямых выборов мэра Петрозаводска, сокращение расходов на управление, восстановление системы городских коммунальных и дорожных служб для жизнеобеспечения Петрозаводска: перевозка пассажиров общественным транспортом, уборка города, содержание и благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, – все это могут и должны делать муниципальные городские предприятия, а не частные компании, для которых главное – извлекать прибыль.

Также коммунисты предлагают перераспределить налоги между городом и республикой (в пользу муниципалитета), усилить муниципальный контроль за деятельностью предприятий и организаций, установить жесткий депутатский контроль за расходованием бюджетных средств, в том числе привлекаемых в экономику и социальную сферу города через федеральные и региональные программы.

Напомним, выборы в Петрозаводский городской совет состоятся 19 сентября. В ближайшее время пройдут конференции региональных отделений других политических партий. Своих кандидатов в депутаты Петросовета планируют выдвигать «Единая Россия», «Справедливая Россия», Партия РОСТА и другие.

фото: ЛахденпохьЯ-Навсегда!/vk.com/lahden

Жителям Карелии предлагают отремонтировать своими силами мост в поселке

В поселке Куркиеки Лахденпохского района разваливается деревянный мост.

Фото разваливающего главного моста в поселке Куркиеки с призывом отремонтировать переправу опубликовали в паблике «Лахденпохья – Навсегда!».

«Наверное, надо помочь поселку, раз местная власть не справляется… Ищите пару кубов доски и пару рукастых мужичков и побыстрее, пока надзорные органы не выставили поселение на предписание и штраф за неудовлетворительное исполнение своих обязанностей», - пишут в паблике.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Число заразившихся коронавирусом детей в Карелии за пандемию достигло 4796

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 11 детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 июля, в Карелии зарегистрированы 4796 детей, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 11 детей. Сутками ранее этот показатель был 24.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки также 11 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4433.

Напомним, за сутки зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса в Карелии, умерли двое. Всего за время пандемии коронавирусом заразился 50979 жителей Карелии, 641 из них умер. Выздоровели 47937 человек.

фото: Кадр из видео Сампо.ру

Легковушки не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой

В минувшую субботу, 3 июля, в 16:04 на перекрестке у ТЦ «Главный» столкнулись два автомобиля. ДТП произошло, когда один участник происшествия поворачивал с Октябрьского проспекта на улицу Мелентьевой, а второй двигался по Октябрьскому по направлению к центру города.



ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

К счастью, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.



ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

Момент ДТП попал в объектив камер компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео разметили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее таксист в Петрозаводске устроил ДТП.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

За сутки в России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом - максимум с 2 января

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 5 610 941.

За минувшие сутки выявлено 25 142 новых случая коронавируса в России, это максимальное значение с 2 января. Об этом сообщает сегодня, 4 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии инфицировано в России 5 610 941 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663. Сутками ранее этот показатель был 697. Жертвами новой инфекции стали уже 137 925 человек.

Выписались по выздоровлению за сутки 15 484 пациентов. За время пандемии справились с болезнью 5 068 901 россиян.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса.

фото: Диана Хирова /ВК

Добровольцы потушили еще два пожара на островах Ладоги в Карелии (ФОТО)

Добровольные лесные пожарные продолжают работать в Ладожских шхерах.

За сутки добровольцы дважды выезжали на пожары на острова Ладожского озера.

«Вчера тушили пожар, причём сразу двумя группами и с подмогой местных. Горел остров Корписаари, на западной оконечности. Это залив Найсмери, в получасе езды от нашего базового лагеря», - пишет в соцсети одна из добровольцев Дина Хитрова.

По словам добровольны пожарных, горел высокий лоб, работали в перекачку три помпы и в четыре ствола.

Авиалесохрана совершала облёт острова - пожар был площадью 0,2 га.

«Отдельно хочу сказать про задымление — лазить по скалам в каске и респираторе в жару то ещё удовольствие. Но на некоторых участках было просто опасно находиться, потому что густой белый дым, а рядом обрывы и сложный рельеф. Тут главное не торопиться и смотреть под ноги, контролировать каждый шаг», - пишет Хитрова.

«А ещё у нас вчера в ночи кто-то поджог деревянные постройки на острове Есусаарет, горело хорошо, большой свечкой. Наши ребята тоже приехали и окарауливали, чтобы спасти немного оставшегося леса, хотя это уже за пределами наших правил и ТБ. Ведь это реальный ночной пожар — снова работали с фонариками», - отметила волонтер.

Ранее общество добровольных лесных пожарных искало волонтеров для тушения пожаров в Ладожских шхерах.

фото: Столица на Онего

Мотоциклист сбил пешехода в поселке Карелии и скрылся с места ДТП

В поселке Рускеала пешеход, попав под колеса мотоцикла, госпитализирован в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу, 3 июля, в 22:50 в поселке Рускеала Сортавальского района неустановленный водитель, управляя мотоциклом, сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Мотоциклист с места ДТП скрылся.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее на севере Карелии подросток на мопеде сбил 70-летнюю бабушку.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19, ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И ЖАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

Вода затопила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

Вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

Из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре.

Мэр Петрозаводска хочет использовать излишки дождевой воды для уборки города

Жара возвращается в Карелию

На следующей неделе температура воздуха вновь поднимется до 30 градусов.

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В ходе прямой линии главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рассказала о ситуации в коронавирусом, сложившейся в республике.

Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Михаил Охлопков провел аналитику по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, отметив гендерную «особенность» третьей волны коронавируса.

Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

В ходе прямой линии, где обсуждались вопросы вакцинирования, Наталья Везикова перечислила противопоказания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.

Глава Минздрава Карелии ответил на вопрос: можно ли человеку, имеющему антитела после ковида, делать прививку

Вопрос министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову задала его подписчица в соцсети, поинтересовавшись при этом: не откажут ли человеку с антителами, но без прививки в плановой госпитализации?

Главный терапевт Карелии рассказала, какой вакциной от коронавируса лучше прививаться

Наталья Везикова ответила на вопрос о преимуществах отечественных вакцин от COVID-19.

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Прокуратура обратилась в суд с апелляционном иском на оправдательный приговор по «сямозерскому делу» в отношении экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

Евгений Перов объяснил свой уход с поста заммэра совместным решением с главой Петрозаводска

Евгений Перов покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

«Ни вдову, ни ребенка мы не бросим»: директор спортцентра рассказал о помощи семье погибшего рабочего в Петрозаводске

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков рассказал о поддержке семьи рабочего, который погиб на площади Кирова при электромонтажных работах.

В Петрозаводске будут судить мужчину, избившего своего маленького сына до полусмерти

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, чей ребенок после избиения уже 9 месяцев находится в ИТАРе.

фото: twitter.com

Гонщица из Карелии стала второй на СЕО W Series Гран-при в Австрии

Петрозаводчанка Ирина Сидоркова поднялась на пьедестал почета во второй гонке W Series.

Карельская гонщица показала второе время на СЕО W Series Гран-при в Австрии. В самом начале гонки Ирина вырвалась на вторую позицию и смогла ее удержать, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В этом году 18-летняя гонщица из Петрозаводска проводит дебютный сезон в чемпионате. Ранее Ирина заняла 6-ю позицию в квалификации, при этом от первой пятерки ее отделили всего 39 тысячных секунды.

Ранее сообщалось, начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской «Формуле-3».

фото: Владимир Любарский ВК

Владимир Любарский рассказал, как вернуть Петрозаводску славу чистого города

Мэр столицы Карелии считает, что для наведения порядка в городе не нужны многомиллиардные инвестиции.

«Друзья, вот с такой неприглядной картиной довелось сегодня столкнуться в самом центре нашего города. Переполненная урна, из которой вываливается мусор, смазывает все впечатление и от обновленных фасадов, и от приведенных в порядок тротуаров. Администрация торговой сети, которая допустила непорядок, оперативно отреагировала на наше замечание – надеюсь, впредь подобных ситуаций не возникнет», - пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский уверен, что мы в силах вернуть Петрозаводску славу чистого города.

«На мой взгляд, для этого не нужны многомиллиардные инвестиции. Нужно просто относиться к своему городу как к собственному дому и вовремя наводить порядок на его пороге. Подробнее об уборке города поговорим в понедельник на открытой планерке. Начало, как всегда, в 10 часов», - сообщил мэр города.

Ранее жители отдаленного района Петрозаводска устроили свалку прямо на дороге.

фото: источник - администрация Петрозаводска

Улицу в центре Петрозаводска закроют для движения с понедельника

С понедельника перекроют движение на улице Луначарского из-за ремонта сетей.

В мэрии города напомнили, с 5 июля на улице Луначарского перекроют движение транспорта. «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами. Проезд на перекрёстках будет обеспечен. Помимо этого на время ремонта движение на участках улиц Луначарского (от дома № 61 до Свирской улицы) и Коммунистов (между улицами Промышленной и Чернышевского) станет двусторонним. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам. Также на указанном участке улицы Коммунистов будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам автодороги.

В администрации Петрозаводска просят горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, на время работ на Зареке изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Автобусы № 3 и № 12 будут проезжать по проспекту Александра Невского до улицы Ригачина, минуя улицу Луначарского, но следуя параллельно ей.

Троллейбус № 6 на время ремонта сетей отменят. Его маршрут частично будет дублировать другой электротранспорт. Троллейбус № 1 будет поворачивать с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее он будет следовать по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов». Отсюда маршрут будет стартовать в обратном направлении маршрут, также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус № 1 будет ездить по привычному маршруту следования.

Троллейбус № 3 также будет поворачивать с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следовать по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он будет ехать по привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Глава Карелии отметил грамотную работу Минздрава по обеспечению кислородом ковид-центров республики

Артур Парфенчиков поблагодарил Министерство здравоохранения республики и его руководителя за установку специальных станций по производству кислорода в ковид-центрах.

«С удовлетворением отмечаю грамотную работу Минздрава Республики и лично Министра М. Е. Охлопкова по системной организации работы на данном направлении. И сейчас, когда многие регионы страны сигнализируют о проблемах в обеспечении кислородом медицинских учреждений, в Карелии ситуация находится под контролем», - пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Как отметил губернатор, для обеспечения стабильного снабжения медицинским кислородом ковидных стационаров и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при работе с баллонами, содержащими кислород, Минздрав Карелии ещё зимой 2021 года решил закупить стационарные кислородные станции – кислородные концентраторы, которые сами производят кислород. В марте такое оборудование появилось в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше, в мае - станцию «Провита-400» производительностью 420 л/мин. (100 баллонов в сутки) установили в Республиканской инфекционной больнице, в июне – в Госпитале для ветеранов войн, в июле – в Сегежской ЦРБ. Стоимость одной установки «Провита-400» составляет 8,5 млн рублей.

По словам Парфенчикова, в ближайшее время такие станции появятся в Медведьегорской ЦРБ и Паллиативном центре.

«Произошедшая авария на заводе по производству медицинского кислорода в Санкт-Петербурге (он является единственным поставщиком медицинского кислорода на Северо-Западе) показала, что нельзя зависеть от одного поставщика. Поэтому установка специальных станций по производству кислорода в ковидных стационарах было совершенно оправданным решением», - считает глава Карелии, поблагодарив министра здравоохранения Михаила Охлопкова и всех специалистов министерства, медицинских учреждений, занимающихся этой работой.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Девятнадцатилетний пассажир пострадал в ДТП на трассе в Карелии

Авария с пострадавшим произошла в Питкярантском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 3 июля в 15:15 на 125 км автомобильной дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» 48-летний водитель автомобиля «Лада» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В результате ДТП травмирован 19-летний пассажир «Лады».

В минувшую субботу в Пряжинском районе, на 5 км автодороги Савино-Сыссойла, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте направо резался в мотоцикл «Юпитер».

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Карелии иномарка врезалась в дерево, вылетев с трассы после ДТП с «Ладой».

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +16 …+21 2 м/с В 754 мм.рт.ст. 58% день Ясно, +22 …+24 2 м/с В 754 мм.рт.ст. 37% вечер Ясно, +16 …+23 1 м/с В 753 мм.рт.ст. 56% ночь Ясно, +11 …+14 1 м/с Ю 754 мм.рт.ст. 72%

фото: Столица на Онего

Жара возвращается: в понедельник в Карелии воздух прогреется до 33 градусов

О погоде на понедельник, 5 июля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории Карелии ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, на севере юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +13, +18°С, местами столбик термометра опустится до +6, +11°С. Днем потеплеет до +23, +28°С, по центральным и северным районам местами до +33°С.

В Петрозаводске также будет малооблачная полгода. Без осадков.

Ночью похолодает до +12, +14°С. Днем воздух прогреется до +23, +25°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: © freepik.com

Роспотребнадзор расскажет жителям Карелии о туруслугах и инфекционных угрозах за рубежом

Управление Роспотребнадзора по Карелии проведет «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

По сообщению ведомства, горячая линия будет организована с 5 по 17 июля.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону (8142) 79-74-20 в рабочие дни с 10 до 16 саов, с перерывом с 13:00 до 13:45.

За получением консультаций можно обращаться в территориальные отделы Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (81431) 4-31-77;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (81458) 2-19-89;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (81459) 5-11-32;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (81430) 4-79-05;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (81450) 2-22-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (81451) 7-71-01;

- г. Пудож, ул. Ленина, д.48А, тел. (81452) 5-13-53.

Также получить квалифицированную помощь можно в Консультационном центре и консультационных пунктах Центра гигиены и эпидемиологии в Карелии:

- г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д.13А, каб. 23, тел. (8142) 56-12-07 (понедельник – четверг с 9.00 до 16.45, пятница с 9.00 до 13.00);

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (81431) 4-37-92 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (81459) 5-11-67 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (81430) 4-65-43 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (81433) 4-16-59 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.36, тел. (81458) 2-29-64 (пятница с 14.00 до 15.00).

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Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука

Эксперт рассказал, как мошенники могут получить данные карты через камеру ноутбука.

Руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.

«Это было настолько доступно и просто. Получить доступ к компьютеру, в принципе, несложно. Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код», — сказал Кочергин.

Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.

Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.

фото: © Flickr / volliem

В городе бумажников Карелии мужчина уснул в подъезде и остался без телефона

В Кондопоге мужчину обокрали, пока он спал в подъезде, сообщили в МВД Карелии.

В кондопожскую полицию обратился 37-летний горожанин и сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что в тот день находился в гостях и распивал спиртное. Затем он отправился домой, но заснул в подъезде. Когда проснулся, обнаружил, что из кармана пропал гаджет.

Полицейские установили, что к хищению причастен 37-летний кондопожанин. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон подарил родственнику. Стражи порядка изъяли трофей.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее пьяный житель города горняков в Карелии обокрал автолавку.

фото: Globallookpress.com

В зоопарке начали прививать животных от коронавируса

Американский зоопарк решил провести вакцинацию от COVID-19, первыми привьют тигров и медведей.

Зоопарк в городе Окленд штата Северная Калифорния начал прививать своих подопечных, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на сайт организации. Первыми вакцинацию пройдут звери из повышенных групп риска, это тигры, черные медведи и гризли, горные львы, хорьки, они уже получили первую из двух доз. Затем ветеринары введут препараты приматам, летучим мышам и свиньям

«До сих пор мы использовали общественные барьеры, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, наряду с улучшенными средствами индивидуальной защиты, которые носили сотрудники для безопасности наших восприимчивых к COVID-19 видов. Мы счастливы, что теперь можем лучше защитить наших животных с помощью этой вакцины», — отметил доктор Алекс Герман, вице-президент ветеринарной службы в зоопарке Окленда.

Препарат был разработан и пожертвован десяткам зоопарков в США компанией Zoetis. Команда исследователей применила многолетний опыт разработки других вакцин против коронавируса для кошек, собак, домашней птицы и крупного рогатого скота. Вакцина от коронавируса разработана специально для животных.

Ранее в Россельхознадзоре разработали мультивидовой тест на антитела к коронавирусу нового типа у животных. Анализ подходит для кошек, собак, хорьков, норок, лис, свиней, крупного рогатого скота и других зверей. Систему оттестировали на домашних, пушных и сельскохозяйственных животных.