Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

Пятеро детей с коронавирусом госпитализированы в Карелии (СРОЧНО)

В Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск доставлены дети с коронавирусной инфекцией, трое требуют особого внимания.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, в Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске доставлены пятеро детей, трое из которых имеют степень поражения легких от 50 до 75% и требуют особого внимания.

Так, под кислородной маской находится 10-летний мальчик из Муезерского района, у него степень поражения легких – КТ-3, то есть среднетяжелая пневмония, при которой необходимая концентрация кислорода поддерживается потоком кислорода.

Также в инфекционную больницу доставлена девочка 2003 года рождения из Кеми. У нее КТ -4, но, несмотря на обширное поражение лёгких, она может самостоятельно дышать, без внешней поддержки.

И в минувший понедельник, 9 августа, госпитализировали 17-летнюю девочка из Беломорска. У нее среднетяжелая пневмония - КТ-3. Находится на самостоятельном эффективном дыхании.

«По принятому алгоритму действий отправлены все протоколы наблюдений и лечения в федеральный центр для экспертного мнения в режиме онлайн. Все необходимое лечение дети получают», - сообщили в Минздраве.

Как отметили доктора, до третьей волны дети являлись только переносчиками инфекции, но при этом крайне редко болели, а теперь частота заболеваний детей и молодежи увеличилась примерно в три раза.

«Заражение коронавирусом детей связано с мутацией вируса», - сказали в Минздраве.

фото: © Архив / Егор Алеев / ТАСС

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, где отравились дети из Карелии

Стало известно, что работники вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер, где отравились дети, болели норовирусом.

Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.

Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.

Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

Прежде сообщалось, что в числе заразившихся были 46 детей из Карелии.

В поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает. Четверо детей из Карелии выписаны.

фото: страница А. Парфенчикова / https://www.facebook.com/apfssprus

Парфенчиков потребовал ускорить темпы строительства автовокзала в Пудоже

Сроки сдачи объекта неоднократно срывались из-за недобросовестного подрядчика, сообщил глава Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил, как идёт строительство нового автовокзала в Пудоже. Он напомнил, что ранее на стройке власти столкнулись с проблемами - сроки сдачи станции неоднократно срывались из-за недобросовестного подрядчика. Контракт с ним был расторгнут. Сейчас здесь работает компания «СпецСтройРеставрация».

Как пояснил Парфенчиков, основные работы по стенам и фундаменту в настоящее время завершены, инженерные сети проложены, идёт подготовка к монтажу кровли.

«Очевидно, что темпы нужно ускорять,» - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии поручил Минстрою назначить ответственного статусом не ниже заместителя министра, который с еженедельным выездом на место будет контролировать поставки материалов, ход строительства и докладывать лично губернатору.

Осенью глава Карелии пообещал приехать на объект с контрольной проверкой.

фото: pixabay.com / Pexels

Власти Карелии намерены купить «нафаршированный» приборами автомобиль за 5,4 млн рублей

Чиновники карельского правительства будут ездить в черной машине с сабвуфером и 16 динамиками.

Управление делами правительства Республики Карелия выступает заказчиком поставки легкового автомобиля, начальная цена которого достигает 5 млн 401 тыс. рублей. Машина будет приобретена за деньги бюджета Карелии. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что легковой автомобиль должен быть 2021 года выпуска с объемом двигателя > 3000 и ≤ 4000 см³. Чиновники намерены получить полноприводную машину с автоматической коробкой передач.

Автомобиль предполагает полную современную комплектацию: усилитель рулевого управления; систему курсовой устойчивости; круиз-контроль; кондиционер; климат-контроль; датчики парковки передние и задние; антипробуксовочную и антиблокировочную системы.

Помимо этого, в машине предполагается наличие мультимедийной системы, цветного многофункционального сенсорного дисплея на центральной консоли, аудиосистемы с сабвуфером и внешним усилителем, навигационной системы и так далее. Указано, что в автомобиле должно быть не менее 16 динамиков.

Передние и задние двери машины будут оборудованы доводчиками. Автомобиль заказан в цвете «черный или черный металлик».

Победитель аукциона обязан поставить заказчику автомобиль не позднее 20 октября.

Ранее главе поселения в Карелии пришлось объяснять, зачем его району нужен внедорожник за 1,6 млн рублей.

фото: © Владимир Любарский / ВК

В Петрозаводске вновь сменился директор Троллейбусного управления

С сегодняшнего дня к обязанностям директора ПМУП «Городской транспорт» приступил Виктор Клещев, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Свой рабочий день мэр столицы Карелии сегодня, 10 августа, начал с визита в муниципальное предприятие «Городской транспорт». Владимир Любарский встретился с коллективом Троллейбусного управления и его новым руководителем. Об этом глава Петрозаводска пишет на своей странице в соцсетях.

«С сегодняшнего дня к обязанностям директора ПМУП „Городской транспорт“ приступил Виктор Клещев. Виктор Петрович с предприятием знаком — он руководил троллейбусным управлением порядка четырех месяцев с февраля 2019 года», — сообщил Владимир Любарский.

Напомним, Виктор Клещев родился в городе Алма-Ата. Живет и работает в Петрозаводске с 1980 года. Учился в Ленинградском авиационно-техническом училище, в 1984 году заочно окончил экономический факультет Киевского института инженеров гражданской авиации. До прихода в 2019 году в Троллейбусное управление был генеральным директором Аэропорта «Петрозаводск».

По словам мэра города, Петрозаводск сейчас находится на подступах к транспортной реформе, которая, на его взгляд, должна решить вопрос с транспортным сообщением в столице республики.

«Само транспортное сообщение, сама схема сегодня вызывает ряд вопросов. Она сложилась таким образом, что автобусы задавили троллейбусы — это объективный факт. И это надо исправлять», — считает мэр Петрозаводска.

Владимир Любарский уточнил, что он категорически не согласен с теми, кто считает, что троллейбусы нужно отменить. По его мнению, наличие контактной сети, дешевизна троллейбусных перевозок, да и история Петрозаводска говорит о том, что троллейбусы надо сохранять.

«И очень рад, что наши возможные партнеры — ВЭБ.РФ, Сбербанк и Росдорнии — все высказались за сохранение троллейбусов. Об этом же в книге „100 советов мэру“ пишут урбанисты Варламов и Кац. Убежден, что необходимо не только обновлять подвижной состав, но и инфраструктуру предприятия», — пишет Владимир Любарский.

Как отметил глава Петрозаводска, разработка новой комплексной схемы осуществления пассажирских перевозок займет порядка 10 месяцев. После этого власти города планируют переходить на регулируемые тарифы.

«У нового руководителя ПМУП „Городской транспорт“ сейчас две основные задачи: прогрузиться в то состояние предприятия, в котором оно находится сегодня, и стать полноправным участником транспортной реформы, чтобы интересы троллейбусного управления были в полной мере учтены. Путь не легкий, не самый короткий, но понятный», — считает глава города.

Напомним, в последний раз руководитель в Троллейбусном управлении менялся в сентябре прошлого года. Тогда Елену Стронк уволили без объяснения причин. Директором был назначен Геннадий Няккоев.

Потерявшуюся в лесу 90-летнюю бабушку нашли мертвой

В Пудожском районе 90-летняя бабушка пошла за ягодами и умерла.

В минувшее воскресенье, 8 августа, в "Доброспас" поступило сообщение о том, что 6 августа в поселке Кубово Пудожского района потерялась 90-летняя местная жительница.

Родные сообщили, что она могла пойти за ягодами.

В результате поисков бабушка была найдена мертвой.

Поисковики выражают соболезнования родным и близким.

фото: © УМВД РФ по Вологодской области

Жители Карелии пострадали в смертельной аварии в соседнем регионе

В страшной аварии в Вологодской области погибла целая семья с годовалым ребенком.

Четыре человека, включая годовалого ребенка, погибли 9 августа в страшной аварии в Вологодской области. Все погибшие — из Саратовской области, ехали в одном автомобиле. В лобовом столкновении пострадали также жители Карелии — они находились в другом автомобиле.

Как ранее сообщило ТАСС, ДТП произошло в Вытегорском районе на 262-м км автодороги Вологда — Медвежьегорск. По предварительной информации, мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster.

О пострадавших сообщил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «В результате ДТП погибли 4 человека — семья из Саратовской области. Наши врачи сделали все возможное, чтобы спасти водителя и пассажирку, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще двое пассажирок скончались на месте», — написал глава региона в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Горячая линия не работает: жительница Петрозаводска рыдала и искала дочь, госпитализированную с отравлением в Туапсе

Петрозаводчанка рассказала, как отправила ребенка в лагерь, а потом пыталась найти хоть какую-нибудь информацию о дочери, которую госпитализировали с отравлением в Туапсе.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка Елена, которая сообщила, что она отправила свою 11-летнюю дочку в лагерь "Морская волна" в поселок Лермонтово Туапсинского района. Дочь, по словам горожанки, поехала в лагерь впервые.

"В поезде дети отравились и были госпитализированы прямо со станции, но моя дочь доехала до лагеря, а вечером позвонила и сказала, что ей плохо, у нее болит живот. Ее положили в изолятор. В чем была, в том и забрали в медчасть, конечно, без телефона", - рассказала Елена.

А дальше наступила неизвестность, которая довела до отчаяния и ребенка, оставшегося без связи с мамой, и саму петрозаводчанку, которая не знала, что с ее маленькой дочкой.

"Утром мне позвонила девочка, с которой моя дочь лежала в изоляторе, и сказала, что мою дочку увезли в Туапсинскую больницу. И после этого я ни от кого не могла добиться, где мой ребенок и что с ним. Только к 16.00 следующего дня удалось связаться. Дочка сама вышла на связь, взяв телефон у девочек в палате, они тоже были из лагеря, но их госпитализировали с поезда, поэтому они остались с телефонами. Дочка рыдала, я успокаивала", - объяснила петрозаводчанка.

В руководстве Туапсинской больницы жительнице Петрозаводска сообщили, что ее дочку вечером выпишут, так как пришли ответы анализов на норовирус и они хорошие.

"Я сообщила об этом дочке, что вечером за ней приедут и заберут в лагерь – все будет хорошо. Она обрадовалась. Но позже оказалось, что ее забыли включить в список на выписку, она осталась в больнице. Я звонила по телефонам, с которых приходили от нее звонки, дозвонилась – у дочки истерика, здесь начала рыдать и я, - со слезами рассказывала Елена. – Девочек выписали, связь с дочкой опять оборвалась. Вчера санитарка в больнице дала телефон, мы поговорили".

По словам горожанки, пока она искала госпитализированную с отравлением дочь, она звонила и писала везде и всем.

"Звонили на горячую линию 20 минут, там просто играла музыка «Don’t Worry, Be Happy» - не грусти, будь счастлив! Что хочешь, то и делай. К 23.00 по номеру горячей линии поднял трубку мужчина и сонным голосом что-то отвечал, предполагаю, что это был сторож", - сказала горожанка.

На данный момент дочь Елены продолжает оставаться в больнице, информацию о том, когда ее выпишут, петрозаводчанка сможет узнать сегодня после 16.00.

"Мы все понимаем, что дети заболели, но ребенок должен иметь возможность позвонить маме, если ему тяжело. Сегодня организаторы лагеря обещали привезти телефоны", - сообщила Елена.

Отметим, что после отравления детей в поезде управление пресс-службы главы Республики Карелия объявило о создании горячей линии, где можно узнать о состоянии госпитализированных детей.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает. Четверо детей из Карелии выписаны.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.

фото: © Паблик ВК «Пряжа - самый тёплый поселок»

На берегу еще одного озера в Карелии была найдена мертвая рыба

На озере в Пряжинском районе весь берег покрыт мертвой рыбой, очевидцы бьют тревогу.

Берег, усеянный мертвой рыбой, зафиксировали очевидцы на озере Пряжинское в одноименном поселке. Фотографии были выложены в паблике «Пряжа — самый тёплый поселок».

«Пирс в районе старой больницы. Весь берег в дохлых ершах! Кто-нибудь знает в чем может быть причина?» — задается вопросом автор поста в паблике.

Напомним, ранее на берегу озера Елмозера в Медвежьегорском районе была найдена масса мертвой ряпушки. По данному факту республиканская прокуратура инициировала проверку.

фото: Александр Климов / группа События Петрозаводск Карелия Россия

Вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новые стекла оставались чистыми всего неделю, сообщил житель Петрозаводска, сфотографировавший испорченную остановку.

«8 дней были чистыми новые стёкла остановочного павильона на углу ул. Попова и ул. Сыктывкарской. 30 июля смонтировали, 7 разрисованы», - сообщил житель Петрозаводска.



Автор фото обращает внимание администрация Петрозаводска, что на этой остановке (как и на большинстве в городе) отсутствует базовый атрибут: расписание движения общественного транспорта:

«Ну, то есть, оно есть, но на стойке дорожного знака "остановка ОТ", и по нему вообще не понятно, сколько придётся ждать автобус. Указан интервал, например, 15-40 минут, и не понятно, как человеку определить, стоит ему подождать или же пойти на остановку троллейбуса №1».

Все это, по мнению петрозаводчанина, является бардаком.

«Бардак с общественным транспортом и инфраструктурой в Петрозаводске продолжается, к сожалению…», - цитирует горожанина популярная группа События Петрозаводск Карелия Россия.

фото: © страница ВК Владимира Любарского

Показатели кишечной палочки в почве на пляже в Петрозаводске в 100 раз превышают норму

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в излюбленных местах отдыха у жителей столицы Карелии.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по республике, еще в июне ведомство проводило мониторинг качества воды и почвы в рекреационных зонах Петрозаводска. Было установлено, что одна проба почвы не соответствует требованиям санитарного законодательства - в зоне отдыха у воды в местечке Пески индекс бактерий группы кишечной палочки составил 1000 кл в 1 г. При этом гигиеническмй норматив составляет не более 10 кл в 1 г.

Информация о качестве почвы в местах отдыха у воды доведена до сведения администрации города для рассмотрения и принятия мер.

Ранее сообщалось, глава Петрозаводска с инициативной группой горожан посетили пляж Пески, где завершены строительные работы по благоустройству территории. Там появились детский скалодром, модные лежаки, волейбольная сетка, раздевалки, качели, скамейки и урны.

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

В Карелии мужчина и женщина сгорели в квартире

В Медвежьегорске спасатели обнаружили два трупа в доме, в котором произошел пожар.

Трагедия произошла сегодня, 10 августа, информирует сообщество «ОПС Медгора». Пожар возник в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по ул. Верхней в Медвежьегорске. В 14.45 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о дыме, идущем из окна квартиры, расположенной на первом этаже.

Огонь тушили пожарные дежурного караула ПЧ-15 Медвежьегорска. К приезду спасателей жильцы дома самостоятельно эвакуировались. Тушение пожара затрудняла сильная задымленность в квартире. При проведении работ пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. От пожарных автомобилей были проложены две рукавные линии, задействовано два ручных пожарных ствола.

В ходе разведки пожара в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Общая площадь пожара составила около 20-30 квадратных метров. Огнем повреждены стены и потолок кухни, прихожей, частично комнаты.

В 15.10 была объявлена ликвидация пожара. Причины пожара устанавливаются.

фото: © Ирина Евсеева / Паблик «Беломорск | Официальная группа»

Медведь разгуливает по улицам города на севере Карелии (ФОТО)

В Беломорске местные жители опасаются гуляющего по улицам города медведя.

На выходных в паблике «„Беломорская трибуна“ — наша газета» появился пост местного жителя, сообщившего о молодом медведе, замеченном недалеко от железнодорожного вокзала.

«За железнодорожной улицей, после контор ж/д, по левую сторону, вдоль дороги в прилесье, сегодня в середине дня мама встретила медвежонка до годовалого. Будьте внимательнее, возможно, рядом медведица!» — предупредил автор поста.

В комментариях жители Беломорска отмечают, что уже не раз видели медведя на улицах города. В основном зверь был замечен в районе вокзала.

В паблике «Беломорск | Официальная группа» одна из горожанок выложила фотографию медведя на платформе железнодорожного вокзала.

фото: администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска планирует открыть на бульваре Интернационалистов 19-ю торговую точку

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе на бульваре Интернационалистов.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов. Победители смогут на двухлетний период организовать продажу товаров местных производителей в разных районах города. Заявки на участие принимаются до 27 августа, сообщили в мэрии.



На аукцион выставлено четыре лота. Один из них – на бульваре Интернационалистов у дома № 17. Здесь планируется разместить павильон 21 кв.м со специализацией - молочная продукция карельских производителей.

Отметим, что на бульваре Интернационалистов в настоящее время работают 18 торговых точек.

Кроме этого, администрация выставляет на торги земельные участки на Октябрьском проспекте у дома № 10, на улице Сусанина у дома № 8, а также в районе Сулажгорского кирпичного завода у дома № 6. На всех участках можно будет разместить павильоны с товарами местных производителей.

Аукцион стартует 2 сентября в 14.30 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 203. Его участников определят 31 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/act...

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии за сутки

В Карелии пандемия коронавируса унесла еще одну жизнь пациента.

В Карелии за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от COVID-19. Об этом сообщается в таблице, приведенной на странице в соцсети главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

Общее число жертв пандемии в Карелии достигло 743 человек, согласно официальным данным.

За сутки выявлено 164 инфицированных пациента, 162 из которых не были привиты. Из них заболевших — 161, средней тяжести — 34, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки 184 человека выздоровели после ковида.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 57650 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели всего 54046 человек.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб 80-летний водитель (ФОТО)

В республике ведется поиск записей видеорегистраторов, на которых мог быть запечатлен момент трагедии у Олонца.

Смертельное ДТП произошло седьмого августа, в субботу. По информации Госавтоинспекции, в Олонецком районе на трассе «Кола» 80-летний водитель автомашины «Daewoo Matiz» выехал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. В результате он совершил столкновение с автомашиной «Audi Q8». Водитель «Daewoo Matiz» погиб до приезда скорой помощи. Водитель «Audi» получил травмы.

Читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» просит откликнуться очевидцев трагедии.

«7 августа в 13.15 на Мурманском шоссе (поворот на Олонец, где реверсивное движение) произошло ДТП с участием Audi Q8 и Daewoo Matiz. Если у кого-то есть запись проишествия с регистратора, большая просьба скинуть в личку», — просит автор поста.

фото: ©Столица на Онего

На судебном процессе по «делу Дмитриева» в Петрозаводске выступают свидетели защиты

Известный исследователь сталинских репрессий из Карелии направил жалобу в Верховный суд России на апелляционный приговор по обвинениям в педофилии.

Городской суд Петрозаводска продолжил 10 августа рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий по отношению к своей приемной дочери, а также незаконном хранении оружия. Как сообщил корреспондент «Столицы на Онего» из здания суда, на очередное заседание вызваны свидетели защиты.

Процесс над Дмитриевым проходит в закрытом режиме, однако, несмотря на это, поддержать обвиняемого в суд пришли многие его друзья, знакомые и гражданские активисты из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга. Они встретили Юрия Дмитриева в судебном коридоре аплодисментами.



В коридоре суда. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Между тем, как стало известно «Столице на Онего», Юрий Дмиитриев направил в Верховный суд России жалобу на апелляционный приговор Верховного суда Карелии, который в сентябре прошлого года увеличил срок наказания исследователю сталинских репрессий по обвинению в совершении действий сексуального характера по отношению к приемной дочери с 3,5 до 13 лет лишения свободы и отменил оправдательную часть решения городского суда Петрозаводска по другим статьям обвинения. Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционный приговор без изменений.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

фото: коллаж Столица на Онего/фото РЖД и unsplash

Минздрав Карелии прокомментировал жалобу женщины, которая не могла ничего узнать по горячей линии о госпитализированной с отравлением дочери

Минздрав Карелии проверил работу горячей линии для родителей заболевших кишечной инфекцией детей, сообщил Центр управления регионом (ЦУР).

«Информация о недоступности горячей линии Минздрава Карелии для родителей детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края с симптомами кишечной инфекции, опубликованная на сайте „Столица на Онего“, не соответствует действительности», — заявил ЦУР.

Минздравом Карелии проведена проверка работы горячей линии, которая показала, что в течение двух суток, в воскресенье и понедельник, поступило около 40 звонков.

Дежурные диспетчеры были обеспечены списками и информацией о состоянии каждого из заболевших детей.

Все звонки, поступающие на горячую линию, фиксируются, в том числе непринятые. Приняты все звонки.

Родители звонили в дневное время. Только один звонок, с телефона Елены Т., был принят в вечернее время, в 22.25 часов.

С этого телефона звонили несколько раз, ожидая ответа в течение всего 6 секунд. Когда вызов был принят, звонивший мужчина (не Елена Т.) состоянием ребенка не поинтересовался, сказал диспетчеру, что проверял работу горячей линии и ему не нравится музыка при ожидании.

Ранее, в тот же вечер, со страницы Елены Т. ВКонтакте поступило обращение министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову, на которое дан ответ. Информация о состоянии ребенка предоставлена родителям также заместителем главного врача туапсинской больницы.

Главный врач Городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис, побывавшая в стационарах, где находятся дети из Карелии, для контроля организации их лечения, сообщает, что все дети чувствуют себя хорошо, психоэмоциональных срывов, истерик, нет ни у одного ребенка.

Напомним, что Минздрав прокомментировал жалобу жительницы Петрозаводска, которая ранее рассказала «Столице на Онего», как отправила ребенка в лагерь, а потом пыталась найти хоть какую-нибудь информацию о дочери, которую госпитализировали с отравлением в Туапсе. По словам горожанки, горячая линия не работала, и она не могла ничего ни от кого узнать о состоянии ребенка.

«Звонили на горячую линию 20 минут, там просто играла музыка „Donʼt Worry, Be Happy“ — не грусти, будь счастлив! Что хочешь, то и делай», — рассказала горожанка, которая, навреное, не обратилась бы в СМИ, если бы у нее все было хорошо.

фото: Министерство культуры Карелии

Ушел из жизни народный художник Карелии Владимир Иваненко

На 83-м году жизни скончался Владимир Михайлович Иваненко - заслуженный деятель искусств Карельской АССР, Народный художник Республики Карелия, сообщили в министерстве культуры.

Детство Владимира Иваненко – сына кадрового офицера, участника Великой Отечественной войны – прошло в военных гарнизонах Мурманской, Ленинградской, Омской областей, в Карельской АССР.

В 1957 году он начал работать художником-оформителем, в 1960–1967 годах работал учителем рисования в школах Ленинграда. В 1966 году окончил художественно-графический факультет вечернего отделения Ленинградского государственного педагогического института. С 1967 года жил и работал в Карелии, сначала учителем черчения в школе поселка Шуя, затем художником-декоратором на Петрозаводской студии телевидения. В 1970–1971 годах был главным художником Петрозаводска. В 1973 году был принят в Союз художников СССР.



Работы Владимира Михайловича представлялись на более чем 100 художественных выставках в нашей стране и за рубежом. Его картины входят в собрания Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Мурманского художественного музея, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.



Министерство культуры Карелии выражает искренние соболезнования родным и близким художника.

фото: © ГИБДД Карелии

Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске

На Древлянке произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В районе дома № 17 по улице Сыктывкарской в Петрозаводске 33-летний водитель автомобиля Renault Duster столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался в попутном направлении.

Авария произошла 9 августа, в 13:45.

В результате ДТП травмы получила 45-летняя пассажирка Hyundai, женщине была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП в Олонецком районе, в котором погиб 80-летний водитель.

фото: © kremlin.ru

Путин распорядился оказать помощь жителям Карелии, пострадавшим от лесных пожаров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение принять меры по оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации. Так, до 1 сентября должны получить помощь жители Карелии, Якутии и Челябинской области, где произошли лесные пожары.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", - сообщается на сайте Kremlin.ru.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 августа, глава Карелии рассказал президенту о ликвидации пожаров в республике.

фото: © Управление Росгвардии по РК

Спецназовцы Росгвардии штормовали Шуйские скалы в Карелии (ФОТО)

Офицеры СОБР провели учения по высотной подготовке на территории Шуйских скал, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В рамках проведения плановых занятий спецназовцы совершенствовали свои навыки вязания альпинистских узлов, скоростного спуска, передвижения на большой высоте и спуска с переворотом вниз головой. Отработаны вопросы выбора оптимального маршрута, скрытного передвижения в условиях горно-лесистой местности в составе малой группы, охраны периметра во время организации альпинистской станции, преодоления сложных участков местности при помощи альпинистского снаряжения и действия при встрече с противником.

Уву отметили в Управлении, высотная подготовка является неотъемлемой частью профессиональной подготовки спецподразделений Росгвардии. Боец способен выполнять служебно-боевые задачи в любых труднодоступных местах, включая скалы.

Ранее сообщалось, в Карелии бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов.

фото: © Правительство Карелии

Борцам с лесными пожарами в Карелии выделят бесплатные билеты на фестиваль Ruskeala Symphony

Жителей Карелии, принимавших участие в тушении лесных пожаров в республике, поощрят билетами на музыкальный фестиваль.

Уже в эти пятницу и субботу в горном парке «Рускеала» пройдет Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Программа фестиваля начнется 13 августа вечерним концертом, а продолжат ее целых девять концертов, которые будут идти весь день в субботу 14 августа. Как обычно, под открытым небом в горном парке выступят выдающиеся российские музыканты и исполнители, сообщается на сайте правительства республики.

Как и прежде, цены на фестиваль доступные, предусмотрены большие скидки для льготных категорий зрителей. Так, билет без льгот и без отдельного места на концерт первого дня стоит 800 руб., на все девять концертов второго дня — 1300 рублей. Зрители получают возможность посетить горный парк, а вместе с ним и несколько концертов. Дети до 6 лет включительно, ветераны, военной службы и боевых действий, инвалиды первой группы (и одно сопровождающее их лицо) получают билет бесплатно.

Также в этом году часть билетов будет выделена бесплатно для детей-сирот, для их сопровождающих, а также в качестве поощрения — людям, принимавшим участие в недавнем тушении лесных пожаров в Карелии.

На брифинге, прошедшем накануне фестиваля, заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник призналась, что у организаторов было много сомнений, проводить ли фестиваль в этом году. Однако огромная популярность фестиваля у жителей республики и гостей Карелии требует того, чтобы он состоялся. Кроме того, к настоящему времени 34% взрослого населения Карелии прошли вакцинацию, что внушает осторожный оптимизм.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы обезопасить и зрителей, и участников мероприятия, поэтому необходимо будет выполнять ряд требований. Входной билет не является единственным документом, который позволить принять участие в фестивале», — предупредила Лариса Подсадник.

Напомним, организаторы приняли решение ввести «противоковидные» ограничения на вход для взрослых зрителей старше 18 лет. Посетителям Рускеалы при входе на фестиваль необходимо предъявить один из документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19; или документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19 (если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев); или справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее чем за три дня (72 часа) до мероприятия. Зрителям во время нахождения на территории горного парка нужно будет соблюдать масочный режим.

Жительница Петрозаводска не дождалась помощи и сама закрыла опасный колодезный люк щитом, палками и камнями (ФОТО)

В Сайнаволоке две недели назад пропала крышка канализационного колодца, но, несмотря на жалобы жителей, ни одна из служб города не помогла закрыть опасный люк.

В редакцию «Столицы на Онего» сегодня обратилась жительница Сайнаволока и сообщила, что ранее обращалась в городские службы с просьбой закрыть канализационный колодец, с которого неизвестные украли крышку.

По словам горожанки, никто на просьбу о помощи не откликнулся, и люк рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок оставался прикрытым железным листом, создавая опасность для прохожих.

«Прочитала новость, что мужчина в Петрозаводске на улице Онежской флотилии упал в открытый колодец и переломал ноги, очень испугалась, пошла и закрыла люк сподручными средствами, понадежнее», — рассказала жительница Сайнаволока.

Ранее горожанка уже обращалась в «Столицу на Онего» и рассказывала, что у них в Сайнаволоке рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок неизвестные украли крышку канализационного люка. Она прикрыла люк металлическим листом и стала звонить во все городские службы.

По словам жительницы Сайнаволока, одной из причин, по которой коммунальные службы отказываются закрыть люк, является местоположение. «Нам сказал, что, если бы люк был открыт на Родниковом проезде, то городские службы могли бы помочь закрыть, а так как мы живем на Четвертом родниковом переулке, то это уже частная территория. А где же нам взять эту крышку?» — удивляется горожанка.

Напомним, что мужчина в Петрозаводске упал в колодец, принадлежность которого тоже не определена.

фото: © Евгений Курсков / ТАСС

Житель Карелии отпуск может провести на нарах, так как во время сбора чемодана сэкономил на покупке одежды

В Петрозаводске мужчина, собираясь в отпуск, решил сэкономить на покупке одежды и украл ее в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили, что 46-летний житель карельской столицы незаконно завладел имуществом, принадлежащим одной из торговых организаций. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале.

По версии дознания, в июле, будучи посетителем магазина спортивных товаров для всей семьи, мужчина похитил плавки, беруши для плавания, футболку и штаны. Причинённый материальный ущерб составил 6,5 тыс. рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что изначально планировал приобрести товары для предстоящего отпуска, однако в дальнейшем решил сэкономить сбережения для отдыха. Петрозаводчанин добровольно выдал похищенное сотрудникам полиции и раскаялся в содеянном.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

фото: © shutterstock.com / Krieng Meemano

Четверо детей из Карелии, отравившихся в поезде на юг, выписаны

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис сообщила, что несколько детей из Карелии, заразившихся в поезде на юг, выписаны и отправились в детский лагерь.

Об этом Надежда Дрейзис сообщила в соцсети.

«4 ребенка из Карелии выписаны из больницы Туапсе, вместе с сопровождающими поехали в лагерь», — говорится в ее сообщении.

Напомним, по данным на понедельник, 9 августа, с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

Прежде сообщалось, что в числе заразившихся были 46 детей из Карелии.

По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

В Сегежском районе Карелии на 3 часа перекроют движение через ж/д переезд

Движение через железнодорожный переезд в Сегежском районе Карелии будет временно ограничено 13 августа, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В связи с производством ремонтных работ 13 августа с 10.00 до 13.00 движение автотранспорта через железнодорожный переезд 699 км станции Шавань будет полностью закрыто. На переезде будет произведена смена рельсов, оздоровление балластной призмы, что позволит увеличить надежность данного железнодорожного участка.

Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.

Водителей просят быть внимательными и советуют заранее планировать возможные маршруты объезда.

фото: © Елена Афонина / ТАСС

Карелия заняла 25 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина для населения

На среднюю зарплату жителя республики можно приобрести 889 литров самого популярного 92-го бензина.

Российское агентство РИА «Рейтинг» проанализировало данные официальной статистики о ценах на автомобильное топливо и средней заработной плате в субъектах федерации и составило рейтинг регионов по доступности бензина для населения. Карелия в этом рейтинге заняла 25 место.

Согласно данным агентства, на среднюю зарплату жителя республики можно приобрести 889 литров самого популярного 92-го бензина. При этом, как отмечают составители рейтинга, средняя цена 92-го бензина в Карелии составила в июле 46 рублей 38 копеек и увеличилась с начала года на 6,8%.

Соседняя с республикой Мурманская область оказалась на 10 месте, Архангельская – на 15, Ленинградская – на 21, а Вологодская – на 32. Первое место в рейтинге досталось Ямало-Ненецкому округу, где на среднюю зарплату жителя региона можно приобрести 2053 литра 92-го бензина.

фото: www.strana2020.ru

Карелиястат намерен привлечь студентов к Всероссийской переписи населения

Студентам Петрозаводского университета предлагают подработку в качестве переписчика.

Руководство территориального органа Федеральной службы государственной статистики провело встречу с проректорами Петрозаводского государственного университета Василием Катаровым и Алексеем Бутенко, чтобы обсудить участие студентов во Всероссийской переписи населения. Карелиястат намерен привлечь их в качестве переписчиков.

Студентам обещают подработку в Петрозаводске, где проживает около 46 населения республики. Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

Минздрав рассказал о состоянии детей, госпитализированных с коронавирусом

Все дети лечатся в общем отделении инфекционной больницы

Карельский Минздрав прокомментировал информацию о детях, которые попали в Республиканскую инфекционную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция». Собщалось, что у троих ребят тяжелое поражение легких – от 50 до 75%. Это 10-летний мальчик из Муезерского района, который находится под кислородной маской, и две девушки: 17 и 18 лет из Беломорска и Кеми. Они, несмотря на поражение легких, дышат самостоятельно.

Как сообщает представитель карельского Минздрава, сейчас в Республиканской инфекционной больнице действительно лечатся пятеро детей с ковидом.

«Все они находятся в общем отделении. У двоих – более тяжелое течение болезни. Пациентов ведут инфекционисты и педиатры РИБ. Терапия согласуется с детскими пульмонологами. В больнице есть все необходимое для лечения», - говорится в комментарии.

С начала пандемии в Республике Карелия коронавирусом были инфицированы 5634 ребенка, которые лечились как амбулаторно, так и в условиях специализированного стационара. Тяжелых случаев коронавируса среди детей не было.