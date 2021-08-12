Самые читаемые новости за 12 августа

фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)

Десятилетнего мальчика, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа перевезут из Петрозаводска в Санкт-Петербург, сообщили в Минздраве Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», в республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск на минувшей неделе был доставлен коронавирусом 10-летний мальчик из Муезерского района.

По состоянию на 9 августа поражение легких у ребенка составляло 75% — КТ-3. У него была среднетяжелая пневмония, при которой необходимая концентрация кислорода поддерживается потоком кислорода. Он находился под кислородной маской.

«Сегодня ребенок постоянно находится на кислородной назальной канюле, степень поражения легких составляет 100%», — сообщили в Минздраве Карелии.

По информации ведомства, о состоянии всех тяжелых пациентов всегда сообщается в Федеральный центр.

«И сегодня было принято решение, что 10-летний мальчик в пятницу, 13 августа, будет перевезен в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения», — сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, по данным Минздрава Карелии, на 12 августа в республиканской инфекционной больнице от коронавируса лечатся 8 несовершеннолетних жителей республики. Состояние детей от удовлетворительного до средней тяжести.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Ливни и грозы обрушатся на Карелию через несколько часов

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погоды в семи районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 16 до 19 часов 12 августа местами по южным, юго-восточным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее синоптики сообщали, что в Карелию идет сильный дождь.

фото: © pixabay.com

Младенец с коронавирусом госпитализирован в Карелии (СРОЧНО)

В республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске госпитализированы восемь детей с коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшний день, 12 августа, в республиканской инфекционной больнице восемь несовершеннолетних жителей Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 8 детей, трое госпитализированы на этой неделе - это дети 10 месяцев, двух лет и 11 лет. У всех СКТ без патологий", - сообщили в Минздраве.

Состояние детей, по информации ведомства, от удовлетворительного до средней тяжести: все находятся в отделении.

Ранее сообщалось, что на 9 августа были госпитализированы пятеро детей, трое из которых требовали особого внимания, так как у них зафиксировано поражение легких от 50 до 75%.

Так, 10-летний мальчик находился под кислородной маской, а на данный момент находится постоянно на кислородной назальной канюле.

фото: правительство Карелии

В Карелии новый участок трассы «Сортавала» построен более чем на треть

Строительство нового участка автодороги «Сортавала» в Карелии выполнено более чем на треть, сообщает ФКУ Упрдор «Кола».

На пролегающем в обход деревень Маньга и Новая Маньга отрезке трассы А-121 с 445 по 469 км. ведется укладка асфальтобетона. Об этом информирует Управление автодороги «Кола».

«На 80 процентов выполнены расчистка полосы отвода и устройство земляного полотна новой дороги. Проложены три четверти предусмотренных проектом водопропускных труб, габионными конструкциями укрепляются откосы. Почти полностью завершено возведение гофрированной металлической основы арочного моста через реку Ламата: сооружение закреплено на нескольких десятках вбитых в землю сваях», — говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Кола».

Сообщается, что новая трасса частично проходит по действующей автодороге, безопасный проезд на время работ здесь обеспечивается режимом реверсивного движения. Начатое год назад строительство должно завершится в 2023 году.

Ранее в составе трассы «Сортавала» построены обходы населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила, Кутчезеро. Возведение нового участка продолжает решение задачи по спрямлению и сокращению дороги и обеспечению безопасности дорожного движения за счет переноса основного транспортного потока за границы населенных пунктов.

Трасса «Сортавала» обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Приладожья, Ленобласти и Карелии, а также соединяет Россию с Евросоюзом через подъезд к МАПП «Вяртсиля».

Ранее сообщалось, что власти Карелии планируют передать трассу Медвежьегорск—Толвуя—Великая Губа в федеральную собственность после того, как здесь закончится ремонт.

фото: © кадр из видео

Житель Петрозаводска уже год просит чиновников сделать школьникам пешеходный переход и получает отписки (ВИДЕО)

Житель Древлянки Михаил записал видеообращение к главе Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой помочь оборудовать пешеходный переход для школьников.

Петрозаводчанин Михаил записал очередное обращение к властям города и всем чиновникам, в котором обратился с просьбой помочь оборудовать пешеходный переход на дублеры улиц Лосососинское шоссе, у дома № 31/1.

Видеоролик называется «Достучаться до властей». Такое название родилось в связи с тем, что Михаил уже год обивает пороги чиновничьих кабинетов, пытаясь добиться организации пешеходного перехода на Лососинском шоссе. Но от мэрии получает лишь отписки с объяснением, что переход оборудовать невозможно, так как нет тротуара.

Но горожанин отмечает, что отсутствие тротуара не помешало сделать переход на Крельском проспекте и на улице Репникова.

«В то, что тротуара нет, на это тоже надо обратить внимание», — сказал общественник-активист.

Как ранее объяснял автор обращения, дело в том, что на самом Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и «лежачими полицейскими», а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеходов. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

Совсем скоро 1 сентября, а проблема безопасного перехода так и остается нерешенной.

Сегодня, в преддверии выборов, петрозаводчанин надеется, что чиновники услышат его.

«Хочется обратиться к нашему мэру Владимиру Любарскому от себя лично и от всех жителей Древлянки, которые ежедневно здесь переходят дорогу и подвергают себя опасности. Рассмотрите, пожалуйста, эту проблему и посодействуйте ее решению. Безопасность наших детей — прежде всего!» — такими словами завершил свое видеообращение петрозаводчанин.

фото: © Паблик «Весь Петрозаводск/Карелия»

Жительница Петрозаводска просит забрать в какой-нибудь приют живущего у подъезда ее дома мужчину

Горожанка попросила помочь найти крышу над головой мужчине, который уже несколько месяцев живет на улице и спит у подъезда.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» горожанка разместила пост с просьбой о помощи.

Петрозаводчанка сообщила, что некий мужчина, который попал в трудную жизненную ситуацию, уже несколько месяцев живет на улице.

«Люди добрые, помогите, пожалуйста, человек не может ходить, спит у подъезда. Что с ним делать, не знаем. Есть ли возможность отвезти его в какой-нибудь приют».

Адреса, где спит мужчина, петрозаводчанка в сообщении не указала.

фото: © Светлана Маковеева / Комсомольская правда

В Карелии молодой человек переспал с 13-летней девочкой и может отправиться на 10 лет в колонию

В Кондопоге будут судить 22-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи завершили расследование уголовного дела 22-летнего кондопожанина, обвиняемого в половом сношении, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и краже.

По версии следствия, молодой человек познакомился в Кондопоге с 13-летней девушкой и, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, неоднократно совершал с ней половые сношения и развратные действия. Также обвиняемый совершил кражу из местного магазина на 26 тысяч рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчина с ножом напал на девочку-подростка.

фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

Восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии

ГИБДД Карелии рассказала подробности ДТП в Лахденпохском районе, где среди пострадавших оказались трое детей.

Напомним, в минувшую среду, 11 августа, около 14 часов на 165 км. +155 м. федеральной автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло столкновение автомобилей Datsun и Škoda. Среди участников ДТП были дети и подростки — 10, 16 и 17 лет.

По уточненным сведениям Госавтоинспекции Карелии, 43-летний житель Санкт-Петербурга, водитель автомобиля Škoda при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Datsun, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получили 8 человек. В числе пострадавших - 33-летний водитель Datsun и его 4 пассажира (17-летний подросток и мужчины 19, 38, 64 лет - жители Ленинградской области). Пострадали также пассажиры Škoda: 42-летняя женщина и девочки 10 и 16 лет - жители Санкт-Петербурга.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Интернет: вандалы разгромили новую скамейку в Петрозаводске

В столице Карелии неизвестные сломали деревянные конструкции скамейки в центре города.

Деревянное покрытие скамейки, установленной в Петрозаводске, повреждено неизвестными. Информация об этом опубликована в сообществе «Живой Петрозаводск».

«Новую лавочку в сквере у пушки уже сломали», — сообщает автор поста. В паблике размещено фото с места событий.

Ранее сообщалось, как вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске, а также изуродовали покрытие спортплощадки.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Два года колонии попросило гособвинение для председателя ТСЖ в Петрозаводске, присвоившей почти 900 тысяч рублей жильцов

Приговор подсудимой судья Марина Носова вынесет 3 сентября.

Два года лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Такой уголовный срок 10 августа в петрозаводском суде попросил гособвинитель, старший помощник прокурора города Владимир Луценко для теперь уже бывшего председателя ТСЖ «Порядок» Елены, обвиняемой в похищении более 870 тысяч рублей жильцов.

Как ранее сообщала «Столица на Онего», женщина, являясь председателем правления товарищества собственников жилья, в 2016-2019 годах похитила более 870 тысяч рублей, поступивших от членов товарищества в адрес ТСЖ. Эти деньги собственники жилья переводили как взносы, требующиеся для оплаты коммунальных услуг, покрытия затрат, связанных с содержанием, реконструкцией общего имущества, текущим и капитальным ремонтом.

Как мы узнали в суде, теперь уже бывший руководитель ТСЖ Елена, 1965 г.р., вину не признала. Согласившись, что деньги она действительно принимала, факт их присвоения Елена отрицает. По ее словам на судебном процессе под председательством судьи Марины Носовой, деньги она, возможно, «потеряла».

Вынесение приговора обвиняемой в присвоении чужого имущества в крупном размере руководителю ТСЖ «Порядок» Елене запланировано на 3 сентября.

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Трое заключенных «девятки», экс-начальников которой судят за избиение, пожаловались зампрокурора Карелии

В исправительной колонии №9, бывших руководителей которой - Савельева и Ковалева - судят за избиение заключенного, трое осужденных обратились с жалобами на административные взыскания к зампрокурора Карелии, сообщили в надзорном ведомстве.

Так, первый заместитель прокурора Карелии Алексей Афанасьев посетил с проверкой исправительную колонию строгого режима №9, расположенную в Петрозаводске.

В ходе проверки проведен обход общежитий осужденных, штрафных помещений для нарушителей установленного порядка отбывания наказания, производственных объектов колонии.

При опросах осужденных в отрядах и на производстве жалоб на условия отбывания наказания не поступило.

Вместе с тем, в ходе личного приема трое осужденных заявили прокурору жалобы на примененные к ним администрацией учреждения дисциплинарные взыскания. По данным обращениям прокуратурой республики в настоящее время проводится проверка.

Напомним, в Петрозаводске начался суд над обвиняемыми в избиении осужденного руководителями колонии № 9 Иваном Савельевым и Иваном Ковалевым.

фото: © «Столица на Онего»

Сильный дождь накроет Петрозаводск в пятницу

Ненастная погода ожидается на территории Петрозаводска и семи районов Карелии, сообщили в МЧС республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 13 августа местами, преимущественно по южным и восточным районам республики ожидается очень сильный дождь.

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее в МЧС предупреждали, что ливни и грозы обрушатся на Карелию через несколько часов.

фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения / ТАСС

В Карелии за сутки выздоровели 169 ковидных больных

Общее число выздоровевших коронавирусных больных составило в Карелии 54387 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 12 августа зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 745 человек.

COVID-19 был выявлен у 160 жителей Карелии, из них 160 не были привиты. Заболели 158 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 539 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 57972 человека.

За сутки выздоровели еще 169 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54387 человек.

фото: © ski.ru

Власти Карелии нашли нового подрядчика долгострою в Ялгубе

Реконструкцией учебно-тренировочной базы «Школы высшего спортивного мастерства», которая попала в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года, займется компания из Подмосковья.

Республиканские власти нашли нового подрядчика на очередной долгострой из Федеральной программы развития Карелии до 2020 года. Речь идет о реконструкции учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в местечке Ялгуба под Петрозаводском, которую планировали сдать к столетнему юбилею республики. На загородной базе предполагалось построить баскетбольную площадку и теннисный корт, универсальный спортивный зал, гостиницу и даже эллинг для хранения лодок для академической гребли. Однако сроки работ на объекте постоянно срывались, и карельским властям пришлось несколько раз менять исполнителей государственных контрактов. За это время их стоимость также выросла в разы.

Новый контракт – на 253 миллиона рублей – получила компания из Московской области «Строй Инвест Групп».

Читайте подробнее в статье «Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика».

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

В Карелии омбудсмен Бойченко посетила колонию и пригласила арестантов на выборы

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Лариса Бойченко посетила исправительную колонию №9 Петрозаводска, где разместила агитацию.

Лариса Бойченко провела личный прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые отправили в ее адрес письменные обращения. Об этом сообщает УФСИН.

Также Бойченко передала в адрес СИЗО-1 и в помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора, наглядную агитацию, полученную в территориальной избирательной комиссии города Петрозаводска. Сообщается, что агитацию предполагается разместить, чтобы информировать людей о сентябрьских выборах.

Как информирует УФСИН, право проголосовать будет предоставлено сотрудникам и лицам, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также гражданам, находящимся под домашним арестом. Кроме того, в голосовании примут участие осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре № 1. Предварительная численность избирателей в учреждениях составляет порядка 430 человек.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко взялась за изучение тайн коронавируса.

В Карелии мужчина пошел в лес за ягодами и заблудился

Помощь спасателей понадобилась 44-летнему мужчине, заблудившемуся в лесу в Пряжинском районе.

Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инцидент произошел 8 августа. В службу 112 поступило сообщение том, что 44-летний мужчина потерялся при сборе ягод в лесу в районе СНТ Теплоэнергетик. Сборщику ягод помогли. Оперативный дежурный вывел заплутавшего мужчину, консультируя по телефону.

Ранее в Петрозаводске спасатели достали из гаражной ямы мужчину, упавшего туда вниз головой.

фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко

В Карелии форелеводческое хозяйство заплатит штраф за загрязнение сельхозземель мертвой рыбой

В Лахденпохском районе суд оставил без изменения постановление Россельхознадзора, наказавшего форелеводческое хозяйство за загрязнение сельхозземель биологическими отходами.

В Управлении Россельхознадзора по Карелии напомнили, что в 2020 году были выявлены нарушения в работе форелеводческого предприятия, арендовавшего земельный участок у Ладожского озера в Лахденпохском районе. В районе центральной части участка в трех метрах от мелиоративного канала была расположена самовольно возведенная компостная яма (деревянный короб размером 18х4 м и высотой 1,5 м). В короб были уложены биологические отходы (мертвая радужная форель), чередуемые слоями опилок, всего около 6000 кг. Верхний слой рыбы по окончании укладки был укрыт полиэтиленовой пленкой и засыпан слоем опилок, также опилками были засыпаны оставшиеся вокруг короба остатки.

Со слов руководителя предприятия, территория, на которой складированы биологические отходы, была обработана перекисью водорода, гипохлоритом натрия.

Поскольку уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, вывоза на свалки и полигоны категорически запрещается, в отношении предприятия было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Форелеводческое хозяйство было оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Кроме того, в результате действий хозяйства плодородный слой почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения был перекрыт биологическими отходами на площади 72 кв. м. В результате земельный участок был выведен из сельскохозяйственного оборота. За это нарушение предприятие получило штраф в 200 тысяч рублей. Но в форелевод не согласился с назначением второго штрафа и обратился с жалобой в Лахденпохский районный суд.

В конце июля суд поддержал Россельхознадзор. Постановление ведомства оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, власти Карелии начали проверку массовой гибели рыбы на одном из озер республики.

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии: наши старые школы пропитаны особой энергетикой

Артур Парфенчиков оценил ход строительства новой школы в Медвежьегорске и заверил, что коллектив старой школы будет сохранен полностью.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе визита в Медвежьегорск посетил стройплощадку, где идет строительство новой школы на 1100 учеников. На площадке уже снесли старое здание школы.

Артур Парфенчиков заверил, что коллектив старой школы полностью сохраняется.

«Признаюсь, наши старые школы пропитаны особой энергетикой, кому-то даже будет жалко расставаться с ними. Но ведь главное — это хорошие учителя. А они останутся. Коллектив старой школы мы сохраняем полностью. И, безусловно, их опыт поможет новому учебному заведению перенять всё самое лучшее, накопленное за долгие годы», — отметил глава республики.

Новую школу, по словам Парфенчикова, Медвежьегорск должен получить к концу 2023 года. Это будет просторное и светлое здание, на территории школы будет расположено несколько площадок для подвижных игр.

«А пока ребята, которые учились в старом здании, будут ходить в другие школы города. Наша задача — создать для них комфортные условия. На эти цели направили в район дополнительные средства», — рассказал глава Карелии на своей странице в соцсети.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Максимальное количество смертей от коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 808 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 21 932 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 773 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 534 791 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 828 972.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 195 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 168 049. За прошедшие сутки скончались 808 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 482 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 августа остаются 1 248 798 человек.

фото: © freepik

За сутки коронавирус выявлен у 25 несовершеннолетних жителей Карелии

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 5694 ребенка, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 12 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5694. За сутки выявлено 25 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечился от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 21 ребенок. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5162.

По информации Минздрава Карелии, в республиканскую инфекционную больницу доставлены пятеро детей с коронавирусом, трое из которых требуют особого внимания: 10-летний мальчик находится под кислородной маской.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 160 жителей республики, зарегистрирована 1 смерть. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 57872 человека, умерли 745 пациентов.

фото: © «Столица на Онего»

В микрорайоне Петрозаводска временно перекроют часть улицы

Из-за строительства Оборонной улицы 14 августа на Древлянке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 14 августа, с 8 до 22 часов на Древлянке изменится схема движения транспорта. Часть Лососинского шоссе в районе пересечения с Оборонной улицей будет закрыта. На месте организуют реверсивное движение для автомобилей. На перекрёстке будет работать регулировщик. Временные неудобства связаны со строительством Оборонной улицы.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, что на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новосёлов, а также на участке улицы Новосёлов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена появится двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой. Дорога призвана улучшить доступность новых районов. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Карелия.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Жительница Ленобласти устроила ДТП в Карелии, в котором пострадал ребенок

В Олонецком районе женщина на внедорожнике врезалась в дерево – пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 11 августа, в 13.30 в Олонецком районе, на 34 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», 49-летняя женщина, водитель автомобиля Land Rover, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП травмы получила водитель и ее пассажиры — 52-летний мужчина и 11-летняя девочка. Все участники ДТП — жители Ленинградской области.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Водитель без прав сбил женщину на дороге в деревне Карелии

В деревне Медвежьегорского района 47-летняя женщина стала жертвой ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 11 августа, в 20.00 в Медвежьегорском районе, в деревне Шуньга, на улица Центральная, 130 водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая двигалась по обочине дороги.

В результате ДТП женщина получила травмы. Водитель не имеет права управления транспортными средствами.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске отремонтировали 17 дворов

Благоустройство 18 придомовых территорий в разных районах города продолжается, сообщили в администрации Петрозаводска.

Дворы Петрозаводска обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жильё и городская среда»).

Так, на прошлой неделе подрядчики приступили к благоустройству придомовых территорий на улицах Пробной, 4 и Сусанина, 12. Сейчас там продолжаются работы по демонтажу старого асфальтобетона, устройству щебёночного основания и установке бортового камня. Во дворе на проспекте Ленина, 13 готовятся к укладке верхнего слоя покрытия. На улицах Бесовецкой (у дома № 15), Жуковского (у дома № 4), Белорусской (у дома № 26), Шотмана (у дома № 44), Кондопожской (у домов № 5 и № 6), на Октябрьском проспекте (у домов №№ 3, 4А и 14) уже заасфальтировали проезды. Сейчас там ведётся установка скамеек, урн и освещения.

Ранее работы были завершены на 17 объектах. Среди них – дворы у дома № 6 на улице Лисицыной, у дома № 1 на Пушкинской улице, у дома № 20 на улице Мелентьевой, у дома № 14 на улице Хейкконена, у дома № 41 на проспекте Александра Невского, у домов № 14А и № 18 на Нойбранденбургской улице, у дома № 23 на Гвардейской улице, у дома № 73 на улице Калинина, у дома № 22/1 на улице Древлянка, у дома № 7 на улице Репникова, у дома № 3А на улице Петрова, у дома № 4 на улице Дзержинского, а также возле домов № 18 и № 18Б на Карельском проспекте и домов № 36 и № 38 на улице Островского.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Петрозаводске будут отремонтированы 35 дворов. Все этапы работ контролируют специалисты администрации города и МКУ «Служба заказчика».

Неизвестные сотрудники коммунальных служб Петрозаводска закрыли опасный люк

В Сайнаволоке на открытый опасный колодезный люк положили крышку.

В «Столицу на Онего» обратилась жительница Сайнаволока и сообщила, что сегодня утром был закрыт крышкой опасный люк рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок.

«Сегодня утром появилась крышка на люке, — написала жительница Сайнаволока. — Не знаю, кто поставил, но теперь хоть не надо опасаться, что кто-то туда упадет и покалечится».

Ранее женщина сообщала, что неизвестные украли крышку люка уже более двух недель назад. Она обращалась за помощью во все коммунальные службы Петрозаводска, но никто не признавал открытый колодец своим, и она закрыла его фанерой, палками и камнями.

И от отчаяния жительница Сайнаволока обратилась в СМИ. И сегодня смогла увидеть закрытый люк.

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В Карелии хозяин квартиры сделал замечание гостю и был избит за это

Собутыльник напал на хозяина квартиры и нанес ему травмы, сообщили в карельской прокуратуре.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего ранее судимого за кражи местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире своего 60-летнего знакомого. В какой-то момент последний заметил, как гость без разрешения осматривает содержимое его кухонного шкафа, и высказал претензии. В ответ обвиняемый напал на хозяин и избил его. Нанесенные травмы были расценены судебным медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.

Прокурор согласился с обвинением и передал уголовное дело для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Фигуранту за данное преступление грозит до 8 лет лишения свободы.

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Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как получить 10 тысяч рублей школьникам

Кому положена выплата и как подать заявление, чтобы деньги пришли быстро, сообщили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

Кому положена выплата?

Выплата назначается в соответствии с Указом президента № 396 от 2 июля 2021 года. Она положена семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - после 2 июля 2021 года (после даты подписания указа президента).

Выплачивается единовременно, то есть один раз, в размере 10 тысяч рублей.

Право на выплату также имеют родители детей-инвалидов и сами лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Как получить выплату?

Прием заявлений начался в середине июля, а 2 августа Пенсионный фонд уже приступил к перечислению единовременной выплаты.

На сегодняшний день в Карелии деньги уже перечислены родителям и опекунам 80 тысяч детей, что составляет порядка 93% от всех потенциальных получателей выплаты. В общей сложности республиканское Отделение ПФР перечислило карельским семьям на подготовку детей к школе более 800 млн рублей.

У граждан, ранее получавших выплаты на детей, заявления на портале госуслуг заполнены автоматически, получателям выплаты необходимо только проверить их и при необходимости актуализировать внесенные сведения.

Важно понимать, что заявления обрабатываются автоматически, поэтому любые несовпадения данных могут привести к проблемам.

Самые распространенные причины возврата средств:

– указание чужого счета. К примеру, мама подает заявление и указывает в реквизитах номер счета папы. В этом случае банк не сможет зачислить выплату. Имя заявителя и владельца счета должны полностью совпадать.

- указание счета, который закрыт. Если счет, на который гражданин получал выплату в прошлом году, уже закрыт, то необходимо указать реквизиты действующего счета.

- изменение персональных данных. Если заявитель поменял фамилию, имя, отчество, необходимо сначала актуализировать эти данные на портале госуслуг и после того как они пройдут проверку, подать заявление.

Родителям, которые впервые заполняют заявление, необходимо внимательно вносить все данные.

Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней и еще 3 рабочих дня предусмотрено на перечисление денег. Если гражданин получил уведомление о том, что его заявление одобрено, но деньги не поступили, нужно проверить, какой счет был указан в заявлении, и при необходимости обратиться в Пенсионный фонд. Повторное заявление можно подавать только в том случае, если уже вынесен отказ.

Какой срок предусмотрен для подачи заявления?

Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года, однако отделение ПФР по Республике Карелия рекомендует гражданам не откладывать обращение за выплатой. Подать заявление проще всего через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в клиентскую службу ПФР по предварительной записи.

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В Карелии автомобиль врезался в столб после столкновения с «Камазом», есть пострадавшие

Водитель грузовика устроил жесткое ДТП в Костомукше.

По информации ГИБДД Карелии, 11 августа в 16.20 на 11 км 154м автодороги «Костомукша — АО Карельский окатыш» 25-летний водитель «Камаза» при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti. Легковушка двигалась в прямом встречном направлении. После столкновения Chevrolet влетел в железобетонную опору.

В результате ДТП травмы получили два человека — 46-летний водитель Chevrolet Lacetti и его 46-летняя пассажирка.

Ранее сообщалось, восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии.

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За покушение на убийство близких родственников житель Карелии отправился на принудительное лечение

Житель Сегежского района напал с ножом на своих мать и бабушку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 41-летнего местного жителя, который обвинялся в покушении на убийство.

Суд установил, что в ноябре 2020 года у себя дома подсудимый напал с кухонным ножом на своих мать и бабушку, успев нанести им ранения. Прибежавшие на крики о помощи соседи обезоружили мужчину и оказали помощь пострадавшим.

Подсудимый страдает психическим расстройством, поэтому он не мог осознавать общественную опасность своих действий, равно как и руководить ими. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертной комиссии, мужчина представляет особую опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении.

В связи с этим суд освободил мужчину от уголовной ответственности, но направил его на принудительное лечение.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о данном происшествии, мужчина объяснил нападение на своих близких голосами в голове.

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Пандемия урезала доходы авторам хитов

Отчисления российским композиторам и поэтам песенникам сократились в 2020 году почти наполовину.

Такие данные приводит РБК, ссылаясь на отчет Российского авторского общества, аккредитованной Минкультуры РФ организации по коллективному управлению правами, действующей в интересах авторов музыкальных произведений. Согласно этому отчету, прошлогодние сборы авторского вознаграждения составили в стране 3,3 миллиарда рублей, что почти в 1,6 раза меньше, чем в 2019-м.

Как отмечает РБК, сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет. В 2011-м РАО собрало 2,9 миллиарда рублей, а в 2012-м – уже 3,4 миллиарда.

По итогам сборов РАО распределяет вырученные средства. Так, за прошлый год российским правообладателям полагались 2,7 миллиарда рублей, а иностранным – 300,6 миллиона. Из них выплачены были 1,7 миллиарда и 223,5 миллиона соответственно. В 2019 году эти выплаты составляли 3 миллиарда и 419,6 миллиона рублей.

Таким образом, российские композиторы и поэты-песенники по итогам прошлого года получили на 46% меньше вознаграждения, чем годом ранее.