Самые читаемые новости за 19 сентября

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Финальный день голосования начался в Карелии

На избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Избирательные участки открылись в восемь утра по всей Карелии. Сегодня, 19 сентября, начался заключительный день выборов. Трехдневное голосование подходит к финалу.

В Карелии открыты 462 избирательных участка. Также образованы 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 — в медучреждениях, по одному — на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

По данным Центральной избирательной комиссии, 18 сентября к 20:00 явка избирателей составила 115 866 человек, что составляет 22,77% от числа избирателей Карелии.

Жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

фото: © ЦИК России

Бахилин: «В Карелии выборы прошли без серьезных нарушений»

Председатель республиканской избирательной комиссии Алексей Бахилин заявил, что серьезных нарушений законодательства на выборах в Карелии не выявлено.

Алексей Бахилин заявил, что в ЦИК поступило 14 обращений о нарушениях за три дня голосования в Карелии. Заявления в основном касались незаконной агитации в Сети. При этом избирательная комиссия не выявила никаких серьезных нарушений на выборах, пояснил Бахилин.

«Третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Заокнодательного Собрания Республики Карелия подходит к концу. Уже сейчас можно говорить о том, что в Карелии выборы прошли без серьезных нарушений. Всего за 3 дня голосования в ЦИК Карелии поступило 14 обращений, большинство из них связано с незаконной агитацией в интернете. Ни о каких серьезных нарушениях, как, например, вбросы бюллетеней речи даже не идет. Все обращения оперативно переданы в правоохранительные органы для проверки и, в случае необходимости, принятия соответствующих мер», — сказал Алексей Бахилин.

В Карелии завершается трехдневное голосование. Жители выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

фото: © РИА Новости Крым / Илья Питалев

В Петрозаводске мужчина ударил в лицо полицейского в торговом центре

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, подозреваемый находился в торговом центре «Макси» в Петрозаводске в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. На место происшествия был вызван наряд полиции. Во время оформления сотрудниками полиции документов о совершении административного правонарушения подозреваемый умышленно с силой нанес одному из полицейских удар рукой в лицо, причинив боль.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что суд в Карелии лишил свободы местного жителя, ударившего головой по лицу полицейскому.

фото: ЦИК Карелии

Бахилин назвал самые активные районы Карелии на выборах

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин назвал самые активные районы по явке на выборах.

Наиболее активны на выборах в Карелии избиратели из Калевальского, Кондопожского и Суоярвского районов. Об этом сообщил Алексей Бахилин. По словам председателя ЦИК, по Северо-Западному округу Карелия показывает среднюю явку.

«Сегодня, 19 сентября, начался основной день голосования. Все 468 избирательных участков республики открылись для избирателей ровно в 8 утра. Вчерашний день прошел спокойно, избирательные комиссии работают четко и слаженно. На избирательных участках находятся наблюдатели и СМИ, хочется отметить их профессиональный подход. Более 115 тысяч жителей Карелии уже приняли важное решение и сделали свой выбор», — заявил Алесей Бахилин.

Сегодня на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Напомним, жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Жители Петрозаводска возмущены хамством автомобилистов (ФОТО)

В столице Карелии автолюбители паркуют машины на газонах и раздражают горожан.

Автовладельцы паркуют автомобили на газоне вблизи детской площадки на улице Кемская. Об этом сообщают читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Люди возмущены хамским поведением автовладельцев.

«Вот такие чудаки на букву „м“ ставят машины под окна на газон. Кемская 5. Ещё и на детей орут, что они там гуляют», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске инспекторы наказали «мастеров парковки» на белых Мерседесах

фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот

В Петрозаводске две машины устроили нелепое ДТП у торгового центра (ВИДЕО)

В столице Карелии два автомобиля столкнулись вблизи торгового центра.

Авария произошла сегодня, 19 сентября, в Петрозаводске на улице Маршала Мерецкова, вблизи торгового комплекса «Тетрис». Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобили двигались по улице Маршала Мерецкова в попутном направлении. Столкновение произошло в момент попытки занять место на парковке.

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

фото: © Егор Алеев / ТАСС

Число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 830 человек

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса.

По официальным данным на 19 сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 830 человек. Информация об этом содержится в таблице, представленной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

За сутки были инфицированы 159 человек (не были привиты 156 человек). Из них заболевших — 155, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 622 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (из них один — на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровел 171 человек.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 63850 человек. Выздоровели за все время 60692 человека.

Валентина Пивненко: «Уверена - придут люди, которые думают о нашем будущем»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко сегодня проголосовала на избирательном участке №123 в Петрозаводске.

Прежде, чем отдать свой голос за новых представителей исполнительной и законодательной власти республики, Валентина Пивненко внимательно изучила все 6 бюллетеней.

«Сегодня решается судьба нашей будущей России. Голосование — это очень важно, это возможность не только проявить свою гражданскую позицию, это право и конституционная обязанность каждого. Нужно думать о будущем своей страны, наших детей, молодежи, стариков. Это действительно очень важный день, это день формирования новой власти. Уверена, придут люди, которые думают не о себе в первую очередь, а о нашем будущем, озабочены и нашим настоящим. Люди, которые хотят видеть Россию свободной, демократичной, развивающейся, благоприятной для каждого гражданина», — отметила депутат Госдумы.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Дмитрий Фабрикантов: «Сегодня последний день, когда можно сделать свой выбор»

Кандидат в депутаты Петросовета Дмитрий Фабрикантов проголосовал на выборах 19 сентября.

Руководитель регионального отделения всероссийской партии «Партия Роста», кандидат в депутаты Петросовета Дмитрий Фабрикантов проголосовал на избирательном участке в Карельском колледже культуры и искусства. На избирательный участок он пришел с семьей.

«Сегодня последний день, когда можно сделать свой выбор. Мы выбираем тех представителей, которые в ближайшие пять лет будут защищать наши интересы. Именно от них будет зависеть наше будущее. Призываю всех не сидеть дома и отдать осознанно свой голос», — отметил после голосования Дмитрий Фабрикантов.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Сегодня последний день, когда можно сделать свой выбор. Избирательные участки открыты до 20.00.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Явка на выборах в Карелии превысила 27 процентов

Центральная избирательная комиссия республики огласила данные на 12 часов: явка в Карелии превысила 27%.

В Карелии проголосовало 140 595 избирателей. Явка составила 27,63% от общего количества избирателей республики. Таковы данные ЦИК Карелии по явке избирателей на 12:00 третьего дня голосования.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Блогеры-наблюдатели поделились впечатлениями от выборов

Блогеры рассказали о том, что они видят во время процедуры наблюдения за выборами.

На избирательных участках Карелии работают около трех сотен блогеров-наблюдателей. На своих страницах в соцсетях они рассказывают о том, что происходит в дни голосования.

Накануне блогеры-наблюдатели разместили в соцсетях 1 400 постов с описанием субботнего голосования. 17 сентября сообщений было на сотню меньше.

Некоторые наблюдатели встречают избирателей стихами.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Более трети избирателей Карелии уже проголосовали

В Карелии проголосовали более 30 процентов избирателей к 15 часам.

По информации карельской Центральной избирательной комиссии, 19 сентября к 15:00 на избирательных участках республики проголосовали 32,96% жителей региона, имеющих право голоса. Это 167 855 избирателей.

Ранее сообщалось, что на 12:00 явка в Карелии составляла 27,63%.

Напомним, в республике проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

фото: © страница Вконтакте Константин Савандер

Священник из Карелии собрал более 100 тысяч рублей на строительство часовни в свой день рождения

Священник Константин Савандер попросил в свой день рождения отправлять ему деньги, которые он намерен потратить на продвижение проектов.

Константин Савандер рассказал в соцсети, что за сутки было собрано более 100 тыс. рублей. На эти средства священник намерен подготовить документацию, необходимую для проведения работ по строительству часовни святого Фаддея.

«Только за один день пробного сбора средств собрали более 100 тыс. рублей!!! Теперь мы имеем возможность доделать окончательную часть рабочей документации - археологическую экспертизу. После этого будем подавать документы на разрешение на строительство!!!», — сообщил Савандер.

Напомним, 17 сентября Константин Савандер отмечал день рождения. «Если кто-то хочет поздравить, то отправьте деньги на часовню святого Фаддея или на храм на Ключевой», — написал тогда священник. По его словам, продвижение этих проектов станет лучшим подарком для него.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пенсионер и ребенок пострадали в ДТП на трассе Карелии

Двое человек пострадали в ДТП, произошедшем в Лахденпохском районе.

Авария произошла в субботу днем в Лахденпохском районе на 229 км. 520 м. автодороги «Сортавала». Об этом сообщает ГИБДД.

43-летний житель поселка Ихала на автомобиле «KIA» съехал с дороги и затем наехал на дренажную трубу.

В результате ДТП были травмированы пассажиры: 71-летний пенсионер и 4-летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в Сортавальскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилистка получила травмы в аварии.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

В Петрозаводске горожанка поблагодарила мэра за ремонт на остановке

Горожанка обратилась с благодарностью в адрес мэра Петрозаводска Владимира Любарского, который, по ее оценке, прислушался к просьбе о проведении ремонта на остановке общественного транспорта.

Горожанка заявила, что после ее обращения в адрес мэра карельской столицы была отремонтирована территория остановки общественного транспорта на улице Маршала Мерецкова. Об этом сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Хочу от всей души поблагодарить мэра за то, что он услышал меня! Это третий мэр, к которому я обращалась по поводу ремонта остановки ул. Мерецкова! Представьте себе, мне отвечали в правительстве Республики Карелия, что ремонт остановки будет только в 2022 году. Я думаю, что сделали эту работу раньше на целый год из-за того, что это он услышал меня! Надеюсь, Вы и дальше будете прислушиваться к нам, простым гражданам!», — написала дама.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска получили деньги на покупку новых троллейбусов.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии автомобилистка получила травмы в аварии

В дорожной аварии получила травмы женщина, находившаяся за рулем автомобиля.

Авария произошла в Беломорске в субботу вечером, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

30-летний водитель автомобиля «Mazda 3» двигался позади колонны из четырех машин. Он начал совершать маневр обгона, выехав на встречную полосу. 43-летняя водитель автомобиля «Жигули» седьмой модели ехала в середине колонны. Она также пошла на обгон, не включив заблаговременно сигнал указателем поворота, не убедившись в безопасности маневра.

Во время выезда автомобиля «Жигули» из колонны на полосу встречного движения произошло столкновение машин.

В ДТП травмирована водитель автомобиля Жигули. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мужчина на электросамокате врезался в автомобиль.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Бесконтактное голосование для больных коронавирусом организовано в Карелии

Избирательная комиссия организовала голосование для больных коронавирусом в Карелии.

Сегодня жители республики, которые лечатся от Сovid-19, смогут проголосовать дома. Для этого им следует обратиться с устным или письменным заявлением в избирательную комиссию.

Голосование больных коронавирусом будет проводиться бесконтактным способом. Члены участковых избирательных комиссий, а также, при желании, наблюдатели в защитных комбинезонах, очках, респираторах или дополнительных масках, перчатках и бахилах отправятся по отдельному маршруту.

Члены УИК и наблюдатели не будут входить в квартиры, где проживают больные. В карельском Центризбиркоме сообщили, что избиратель будет должен предъявить члену участковой комиссии документ, удостоверяющий личность, и самостоятельно перелистать его страницы. Заявление, бюллетень, ручка, перчатки и защитная маска будут переданы избирателю в сейф-пакете.

Сообщается, что представители УИК, выезжающие на голосование к больным коронавирусом, не будут контактировать с коллегами и другими избирателями до проведения усиленной дезинфекции.

Напомним, сегодня на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

фото: © Паблик «Сбормобиль ПТЗ»

«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по Петрозаводску сегодня

Сегодня волонтеры «Сбормобиля» и «Металлмобиля» примут у горожан вторсырье для последующей переработки.

Сегодня, 19 сентября, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на свой маршрут по карельской столице. Волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Организаторы просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Водитель и грузчик перед выездом измеряют температуру. Волонтёры используют средства индивидуальной защиты, перед каждой стоянкой обрабатывают руки антисептиком на спиртовой основе», — сообщают в мэрии.

80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тыс. рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное - на печать листовок и экорекламу.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль».

Расписание стоянок опубликовано в посте сообщества городской мэрии в соцсети.

фото: © «Республика» / Любовь Козлова

Председатель Общественной палаты Карелии не зафиксировала нарушений на выборах

Председатель общественной палаты республики Любовь Кулакова заявила, что за время наблюдения за выборами нарушений не обнаружено.

В Карелии работает Центр общественного наблюдения — специально оборудованное помещение, где 17, 18 и 19 сентября ведется видеотрансляция из избирательных участков. Одновременно видео архивируется. Такие центры есть в каждом регионе. Они созданы, чтобы следить за ходом трехдневного голосования и расследовать конфликтные или спорные ситуации в ходе выборов.

Председатель общественной палаты Карелии Любовь Кулакова заявила, что за время наблюдения ни одного нарушения не зафиксировано. При этом поступали обращения от наблюдателей, которые находятся как в самом Центре наблюдения, так и на территориях участковых избирательных комиссий.

«За субботу и первую половину воскресенья в Центр общественного наблюдения поступило шесть обращений. Каждое мы отработали при участии самих наблюдателей и юристов, — рассказала Любовь Кулакова. — В присутствии обратившихся отсмотрели видео с 6 участков и подробно разобрали каждую ситуацию. Например, было сообщение о том, что на одном из участков не просматривается сейф. Мы показали наблюдателю запись, и он убедился, что сейф хорошо виден. Также наблюдатель отсмотрел запечатывание сейф-пакетов и размещение их в сейфе, и отметил, что нарушений процесса не было. Другой наблюдатель обратился к нам сразу с несколькими вопросами и на все получил ответы».

По словам Кулаковой, были обращения и наблюдателей от партий, которые следят за избирательным процессом.

«На формирование ответа у нас уходит от 10 минут до часа в том случае, если надо перенаправлять вопрос в район. Так, один вопрос мы направлял в Медгору, потому что он касался участка, который там расположен, и быстро получили ответ, заверенный юристами», — пояснила она.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Как проходит голосование на Валааме (ФОТО)

На Валааме организовано голосование для 184 избирателей.

На острове Валаам в Карелии проходит трехдневное голосование. Всего на острове зарегистрированы 184 избирателя. Это послушники монастыря, войсковая часть и метеорологи.

По данным на 18 сентября, проголосовали 52 человека, в том числе 28 — вне помещения для голосования. 18 и 19 сентября на Валааме организованы выезды по дополнительной форме голосования по скитам.

В Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Сегодня на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Ранее председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин назвал самые активные районы по явке на выборах.

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фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Членом Центральной избирательной комиссии Карелии стал представитель организации, выполняющей роль иностранного агента

ЦИК Карелии назначила членом комиссии с правом совещательного голоса от кандидата в депутаты Госдумы Эмилии Слабуновой Олега Реута, который представляет организацию, выполняющую роль иностранного агента.

Центризбирком Карелии накануне принял решение о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса Олега Реута, который представляет кандидата в депутаты Госдуиы по Карельскому одномандатному округу от партиии "Яблоко" Эмилию Слабунову.

Любопытно, что в постановлении ЦИК значится, что Олег Реут является участником незарегистрированного общественного объединения, выполняющего роль иностранного агента.

Напомним, что вся агитации партии "Яблоко" на выборах в Госдуму и данные о ней на участках содержат надпись "организация, выдвинувшая лицо, аффилированное с организацией-иноагентом".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +4 …+7 3 м/с В 760 мм.рт.ст. 74% день Пасмурно, +7 …+8 3 м/с В 760 мм.рт.ст. 61% вечер Малооблачно, +5 …+7 3 м/с СВ 759 мм.рт.ст. 71% ночь Пасмурно, +4 …+5 3 м/с В 760 мм.рт.ст. 74%

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пьяный водитель на «Волге» катался по поселку в Карелии

В Карелии инспекторы поймали автомобилиста, который сел за руль в нетрезвом виде.

В поселке Сяпся инспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Волга». За рулем машины находился 29-летний житель поселка Мелиоративный с признаками алкогольного опьянения — 1, 13 мг/л. Об этом информирует Госавтоинспекция.

Водителя ждет штраф в размере 3-х тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что пенсионер и ребенок пострадали в ДТП на трассе Карелии.

фото: ПОЛИЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА / ВК

В Карелии инспекторы испортили ночную поездку пьяному водителю мопеда

Ночью инспекторы поймали в карельском поселке пьяного водителя мопеда.

Сегодня около двух часов ночи в посёлке Шуя инспекторы отстранили от управления 32-летнего водителя мопеда. Об этом сообщает паблик полиции Прионежского района.

У мужчины были обнаружены признаки опьянения. Он отказался пройти освидетельствование.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Нарушение предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение о назначении наказания принимает суд. Мопед был помещён на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, как молодой водитель мопеда пошел на обгон в поселке Карелии и попал в ДТП.

фото: Ирина Меркова / Столица на Онего

Понедельник в Карелии будет прохладным и облачным

О погоде на 20 сентября рассказали синоптики карельского Гидромецентра.

В понедельник, 20 сентября, по районам Карелии будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3°С, у водоемов до +6°С, днем +5, +10°С.

В Петрозаводске будет тоже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: Спорт - норма жизни Карелия / ВК

Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел в Карелии

В Карелии состоялся ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации», который является самым массовым беговым событием в России.

Любители бега собрались на стадионе «Спартак» в Петрозаводске и вышли на старт выбранной дистанции: 1, 4, 6, 8 или 12 км. В этом году состоялся и массовый забег: петрозаводчане и гости города проверили свои силы на дистанции 1 км. без учета времени. Об этом сообщает паблик «Спорт — норма жизни Карелия».

Победители были награждены кубками, дипломами и памятными медалями министерства спорта Российской Федерации. Все участники получили памятные сертификаты с символикой соревнований от министерства образования и спорта Карелии.

С результатами участников «Кросса нации» можно ознакомиться в сообществе «Спорт — норма жизни Карелия».

Ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с 2004 года.

фото: © Fotolia / aidaricci

Эксперт рассказал, какие средства самообороны можно возить в машине

Специалист сообщил, какие средства самообороны можно возить в салоне автомобиля без особых мер предосторожности.

Из средств самообороны без особых мер предосторожности в машине разрешено возить газовый баллончик и отечественное электрошоковое устройство, имеющее разрешённые выходные параметры. Также в большинстве случаев автомобилистам разрешена перевозка ножей, резиновых и телескопических дубинок. Об этом рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По действующему законодательству к оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер) с патронами травматического действия, патронами газового действия; газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства; электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

«Закон „Об оружии“ запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя. В машине оно может находиться при наличии соответствующего разрешения только при перевозке или транспортировке, при этом в сложенном состоянии, без патронов в магазине или стволе», — поясняет юрист.

В соответствии с тем же законом, «травматику», то есть оружие ограниченного поражения, разрешено носить в целях самообороны, но оно должно находиться на человеке в кобуре. Если травматический пистолет лежит в машине, то отдельно от патронов в зачехлённом состоянии.

Те же правила распространяются и на газовые пистолеты и револьверы. А вот газовый баллончик может находиться в автомобиле без особых мер предосторожности, как и отечественное электрошоковое устройство, имеющее разрешённые выходные параметры.

Импортные «электрошокеры» или изделия кустарного производства «в случае обнаружения могут повлечь за собой административные штрафы», — предупреждает Миронов.

Что касается ножей, различных резиновых и телескопических дубинок, то их перевозка в большинстве случаев не требует от автомобилиста специального разрешения. Однако зачастую вышеупомянутые предметы подпадают под определение холодного оружия или спецсредств и могут вызвать массу вопросов у правоприменителей.

«Любое оружие при наличии любых разрешений возлагает на его обладателя особую ответственность. Всегда помните, что Закон требует исполнения не только при приобретении, ношении и перевозке оружия, но и при его применении», — подытожил адвокат.

фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

В Роспотребнадзоре предупредили о втором пике активности клещей

Доктор биологических наук Наталья Шашина заявила, что клещи представляют опасность для россиян.

Сентябрь — любимое многими время, когда еще достаточно тепло и можно отправиться в лес на прогулку, в поход или за грибами. Но неприятными спутниками туриста или любителя «тихой охоты» могут стать клещи, у которых осенью наступает второй период активности, предостерегла в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

«Где-то с середины августа начинается второй подъем активности клещей. В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят те же заболевания (что и весной, — ред.): энцефалит и боррелиоз — а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак. Активность клещей начинается при девяти градусах. От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются», — объяснила она.

Впрочем, осенью, в отличие от весны, клещи активизируются не на всей территории России, продолжила ученый.

«Осенний пик все же менее опасен, поскольку численность клещей меньше. Также второй пик не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток. Там обитают иные клещи, у них не бывает осенней активности. Бывают единичные случаи, так что заболевание возможно, но это редкое явление. А вот в европейской части — это полноценная беда. Причина кроется в цикле развития клещей. Молодые особи активизируются во второй половине лета, они пробуют напитаться сразу же», — сказала Наталья Шашина.

Чтобы не подцепить клеща, важно соблюдать определенные меры предосторожности.

«Грибники много ходят по лесу и вполне могут принести клеща. Но под угрозой не только они: это еще и туристы, отдыхающие, все те, кто заходит в лес и не соблюдает правила профилактики. Основное правило: клещи ожидают своих жертв на травинках, они нападают снизу, с голени, после чего ползут вверх. Их цель — кожа под одеждой, чтобы потом присосаться в тех местах, где есть складки кожи, они часто оказываются подмышкой, в паху, иногда любят область в районе лопатки, где одежда плотно прижата к телу. Иногда могут присосаться и на лице возле глаз. Так что для похода в лес необходимы длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой. Клещ поползет вверх и деться ему будет некуда. Он не сможет проникнуть под брюки между ними и обувью», — рассказала Наталья Шашина.