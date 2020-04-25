Самое важное за сегодня

фото: © Страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонтакте"

В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44.

Оба новых случая Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске из числа контактных. Это женщина 79 лет и 11-летний ребенок, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Выздоровели 5 человек (+3 за сутки).

Всего проведено исследований на коронавирус 11313 (+655 за сутки).

На самокарантине находятся 2045 человек (+48 за сутки).



В местах обсервации остаются 28 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом.



Напомним, вчера коронавирус был выявлен у пятерых жителей Петрозаводска: двое мужчин (62 года и 44 года) и три женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", одним из основных путей распространения коронавирусной инфекции в республике являются контакты в семье.



"Очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте. В двух семья от родителей заразились дети: 4-месячный малыш и 11-летний ребенок, в четырех – от детей заразились пожилые родители", – написал министр.

По словам Охлопкова, в большой семье пожилой петрозаводчанки, которая лечится в ковидном центре на базе Госпиталя ветеранов войн, никто не заболел коронавирусной инфекцией. Все члены этой семьи неоднократно обследованы, результаты на коронавирус – отрицательные.

"Еще раз напоминаю о необходимости соблюдать элементарные меры профилактики коронавирусной инфекции. Если у вашего близкого человека – симптомы ОРВИ, постарайтесь изолировать его в отдельной комнате, выделите ему отдельную посуду, полотенца и средства для мытья посуды, попросите носить дома маску, чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку", – заключил глава Минздрава.

Напомним, в Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус. Число заболевших коронавирусом в республике на 25 апреля выросло до 44.

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

На стройплощадке в Мурманской области за сутки у 192 человек подтвердился Covid-19

Всего в Мурманской области подтверждено 856 случаев заболевания коронавирусом.

На сайте Мурманского оперативного штаба сообщается, что по состоянию на 23.30 24 апреля в области подтверждено 193 новых случая заболевания CoViD-19, из них 192 случая – на стройплощадке в Белокаменке.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области трое заболевших коронавирусом скончались. 23 апреля в паблике оперштаба появилась информация о еще одном летальном исходе –в Мурманске скончался 62-летний мужчина с подтверждённым диагнозом "коронавирус".

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

Двое жителей Карелии умерли от пневмонии за последние сутки

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 203 человека, 31 – умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Два летальных случая за сутки: 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тест на коронавирус отрицательный.

Ранее от пневмонии скончались две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.

фото: © Паблик "Администрация Кондопожского района"

Около 70 человек не смогли получить пропуск для въезда в один из городов Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим изоляции в Кондопоге, Костомукше, Питкяранте и Сегеже.

С 18 апреля специалисты администрации Кондопожского района рассмотрели 570 заявлений на выдачу пропусков для въезда в Кондопогу. 503 человека разрешение получили, отказано 67 гражданам, сообщается в официальном паблике районной администрации.



В большинстве случаев въезжать в город запретили гражданам, прописанным и постоянно проживающим на территории Москвы, Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Ни у кого из данных граждан не было веских причин для въезда в Кондопогу.

Напомним, контрольно-пропускные пункты установлены из-за короновируса при въезде в Костомукшу, Кондопогу и Сегежу. На въезде в Питкяранту также начал действовать пропускной режим

фото: © Столица на Онего

Мужчине в Петрозаводске дважды понадобилась помощь врачей из-за "сонной дозы" водки

Мужчину дважды задерживали в гипермаркете Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 22 апреля группа задержания выехала в один из гипермаркетов. Там 34-летний мужчина прямо в торговом зале выпил бутылку водки и рухнул на пол. Сотрудники вызвали скорую помощь и передали мужчину врачам. При установлении личности выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, также был осужден за грабеж и кражу алкоголя.



Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.



Но около 2.00 23 апреля он вновь пришёл в гипермаркет и повторил все по предыдущему сценарию.

Ранее двух дебоширов вывели из медучреждения в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Правительству России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

В свою очередь, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов уточнил, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным и максимально осторожным. Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, пишет издание "РИА Новости".

Как сообщила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится.

Она пояснила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, о возврате к нормальной жизни можно говорить как минимум после третьего.

"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", – добавила глава Роспотребнадзора.

Татьяна Голикова сообщила вирусологам и эпидемиологам, которые принимали участие в заседании, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях продлить ограничительные меры.

фото: © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Депутат Госдумы РФ заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.

Сейчас он находится в больнице, пишет РБК.

"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", – сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя.

"Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", – рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.

Ранее главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Вирус не обнаружили.

фото: © Официальный паблик Елизаветинской больницы "ВКонтакте"

В Петербурге умер врач, лечивший больных коронавирусом

Сегодня скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус.

Сергей Белошицкий проработал в больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года.

"У Сергея Леонидовича – подтверждённый тест на covid-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", – сообщается в официальном паблике Елизаветинской больницы "ВКонтакте".

Коллеги Белошицкого поблагодарили врачей Боткинской больницы, которые до последнего дня боролись за жизнь анестезиолога.

фото: © Столица на Онего

У арестованного экс-главы Минтранса Карелии обнаружили особняк за 40 млн рублей и коллекцию швейцарских часов

При обыске в особняке, который обвиняемый во взятке бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов построил под Петербургом, изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.

Напомним, Алексей Кайдалов стал первым министром действующего правительства республики, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Между тем, "Столице на Онего" стали известны детали тех мероприятий, которые проводились в отношении Кайдалова правоохранительными органами.

Как нам удалось узнать, обыск был проведен и в построенном Кайдаловым особняке. Расположен он в очень престижном месте – в городе Павловске под Санкт-Петербургом, в коттеджном поселке "Онегин-парк".

Стоимость построенного Кайдаловым особняка наши эксперты оценили примерно в 40 миллионов рублей. И это без учета стоимости земли, которая в этом месте очень дорогая.

Во время проведенного в коттедже обыска, в присутствии супруги Кайдалова, здесь были изъяты пять швейцарских часов торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих. Стоимость таких часов, по данным официальных сайтов торговых марок, начинается от сотен тысяч рублей и доходит до 500 тысяч долларов. Но есть и более дорогие модели.

Подробности о красивой жизни Кайдалова читайте здесь.

фото: © Анастасия Красноперова

Индекс самоизоляции в Петрозаводске за сутки вырос

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.01 составил 3,4 – на улице есть люди. Вчера показатель был 2,5.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44 человек.

Также Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса до 30 апреля.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии назвал предприятия, оказавшие поддержку в борьбе с коронавирусом

Артур Парфенчиков поблагодарил градообразующие предприятия за помощь.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" поблагодарил Segezha Group, Сортавальский лесозавод, "Карельский окатыш", Кондопожский ЦБК и предприятие "РК-Гранд".

"Segezha Group помогает оснастить Сегежскую ЦРБ дополнительным медицинским оборудованием и техникой на сумму почти в 18 млн рублей. В ближайшее время местный парк скорой помощи пополнят два полностью укомплектованных автомобиля, в том числе портативными аппаратами ИВЛ. Еще два стационарных аппарата ИВЛ разместят в палатах. Кроме того, компания приобретет для больницы два транспортировочных бокса, благодаря которым пациентов можно перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса. Для медперсонала инфекционного отделения будут также закуплены защитные костюмы многоразового использования, костюмы биологической и химической защиты", – написал Артур Парфенчиков.

"Карельский окатыш" обеспечивает своих сотрудников защитными масками. Изготовлено уже более 10 тысяч многоразовых масок.

Помощь в доставке медицинских работников к месту работы оказал Сортавальский лесозавод, руководство которого заключило договор с транспортной компанией.

На Кондопожском ЦБК, также как и на предприятии "РК-Гранд" в Питкяранте сотрудникам предоставляют защитные маски, антисептики, дезсредства для обработки рабочих поверхностей. Руководство этих предприятий оказало большую помощь в организации работы контрольно-пропускных пунктов на въезде в города. Большой поддержкой для медработников Кондопожского района будет новый реанимобиль с полной комплектацией, который комбинат планирует приобрести для ЦРБ.

"Спасибо всем, кто оказывает поддержку. Только объединив усилия можно справиться с любой бедой, в том числе и с пандемией коронавируса", – заключил губернатор.

фото: © Ольга Гоккоева для Столицы на Онего

Жители старинной деревни в Карелии подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен

Жители деревни привыкли запасаться продуктами и до введенного в Карелии карантина.

В конце марта власти Карелии закрыли для посещения все туристические объекты республики. Одним из таких объектов оказалась старинная карельская деревня Кинерма, известная своими памятниками деревянной архитектуры и сохранившейся с XVII века исторической планировкой.

"Столица на Онего" связалась с жителями деревни и поинтересовалась, как повлиял на них карантин, введенный в Карелии из-за эпидемии коронавируса.

"Пожалуй, единственное существенное изменение – это то, что мы перестали ходить друг к другу в гости. Общаемся только издалека. Но Кинерма давно оказалась в режиме изоляции, когда ее в советские времена признали неперспективной деревней, – рассказала нам Ольга Гоккоева. – Еще в 60-е годы у нас закрыли и школу, и библиотеку, и колхоз, поэтому люди тут привыкли выживать в таких условиях. Мы и без коронавируса старались запасаться продуктами и всем необходимым месяца на три. У мамы моей выращена и картошка, и морковка, и свекла. Масло растительное стоит литрами, можно никуда и не ходить".

Читайте подробнее в материале "В деревне лучше выживать, чем в городе"

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Тела трех рыбаков, пропавших полтора месяца назад, извлекли из Ладоги

В Волховском районе Ленинградкой области завершились поиски тел местных жителей, которые ушли на лодке и пропали.

В четверг, 23 апреля, спасатели из вод Ладожского озера в районе деревни Сторожно извлекли тела двух мужчин, а на следующий день ещё одно, сообщает 47news.



Погибшими оказались два 34-х летних и один 35-летний рыбаки из села Паша.

Мужчин искали с 10 марта. Днём ранее они отчалили от причала в деревне Сторожно. В ночи один из друзей сообщил полиции о происшествии на воде. В поисках рыбаков спасатели дошли до границ с Карелией, но тогда им удалось найти только лодку в десяти километрах от берега. На поверхность судно всплыло бензобаком вверх.

Напомним, 1 апреля на озере Верхнее Куйто в Калевальском районе.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Глава Минздрава Карелии: "Внебольничными пневмониями люди болели всегда"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.

Какую роль в распространении инфекции играют медики, ведь среди заразившихся коронавирусом есть врач скорой помощи? Почему в Карелии регистрируется так много случаев пневмонии и связано ли это с эпидемией COVID-19?

Эти и другие вопросы о борьбе с коронавирусом в Карелии мы задали министру здравоохранения Михаилу Охлопкову.

"Внебольничными пневмониями люди болели всегда, – пояснил министр. – Есть несколько этиологических и патогенетических моментов возникновения внебольничной пневмонии: бактериальная микрофлора, вирусные возбудители, вторичная пневмония на фоне сердечно-легочной недостаточности при хронических и острых заболеваниях сердца и легких. Кроме того, вторичные пневмонии возникают на фоне болезней обмена веществ, таких как муковисцидоз и первичная врожденная легочная гипертензия, а также пороки и аномалии развития легкого. Для сравнения: с января по апрель 2019 года в Республике Карелия зарегистрировано 1650 случаев внебольничной пневмонии, тогда как за аналогичный период 2020 года установлено 1474 случая".

Полное интервью читайте здесь.

фото: © Кадр из видео DtpPtz.ru / "Сампо.ру"

Автомобиль в Петрозаводске врезался в дорожный знак и перевернулся (ВИДЕО)

ДТП произошло ночью 24 апреля на улице Шотмана.

В 2.25 авария с участием легкового автомобиля произошла на улице Шотмана у дома №34 в районе пересечения с улицей Железнодорожной, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

За перекрестком, перед затяжным левым поворотом дороги, автомобиль занесло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна. Судя по видео, автомобиль сбил стойку дорожного знака и опрокинулся.

Никто не пострадал.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

Ранее два человека пострадали в страшном ДТП на Древлянке.

фото: © pixabay.com

Около шести тысяч зараженных Covid-19 выявили в России за сутки

На сегодняшний день в России зарегистрировано 74588 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 5966, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 5849 новых случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 66 человек. Всего умерли 681 зараженный.

Выздоровели – 6250 (+682 за сутки).

Напомним, в Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус. Число заболевших коронавирусом в республике на 25 апреля выросло до 44.

фото: © pixabay.com

В Карелии выздоровел младенец, у которого был диагностирован коронавирус

Малыша с мамой выписали домой.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" из Республиканской инфекционной больницы выписали троих человек, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.



В их числе четырехмесячный ребенок и его мама. Они выписаны из стационара на двухнедельный карантин под амбулаторное наблюдением врачей поликлиники.

Напомним, семья из четырех человек, среди которых был младенец, попала в больницу в середине апреля.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44.

фото: Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске начался ремонт дорог на Кукковке и на набережной Варкауса

Работы ведутся сразу в четырёх районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы стартовали на Кукковке и в Октябрьском районе. На Вытегорском шоссе ведётся фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. На набережной Варкауса демонтируют бортовой камень – здесь планируется ремонт не только проезжей части, но и тротуаров от улицы Мелентьевой до улицы Кирова.

Ранее подрядчик уже приступил к работам на Перевалке и Ключевой: на Муезерской и Гвардейской улицах.



Всего же в рамках национального проекта в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города.

фото: © DtpPtz.ru / Сергей Бюркланд

Водителю, из-за которого едва не пострадал пешеход в центре Петрозаводска, грозит лишение прав (ВИДЕО)

Авария с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2107" и кроссовера Kia Sportage произошла 23 апреля на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в 13.53 на проспекте Ленина у дома №19. Автомобили двигались по проспекту вниз. ДТП произошло, когда Kia совершал левый поворот во двор. В это же время "ВАЗ-2107" двигался по полосе встречного движения в попутном направлении.

От столкновения кроссовер отбросило на тротуар и развернуло. Машина чуть не сбила пешехода. Обошлось без пострадавших.

В отношении водителя "ВАЗ" сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска составлен протокол за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.

Протокол направлен в суд для принятия решения.

фото: © Паблик "Новости Кемской волости (и не только)"

Жители Карелии восстановили "святой источник" в Кеми

"Святой кемский" или "Родник у Черной речки" включен в список особо ценных источников Карелии.

Вода в нем, как утверждают местные жители, просто замечательная: хранится любой срок, ни запаха, ни мути. И накипи не дает, чай получается вкуснейшим, сообщается в паблике "Новости Кемской волости (и не только)".

В начале апреля стало известно, что "святой родник" в Кеми иссяк – вода ушла.

Местные жители, два слесаря и каменщик, решили отремонтировать источник.

Друзья стали разрабатывать план его восстановления. Решили забить в старую трубу новую, меньшего диаметра.

"Привезли сварочный аппарат, электростанцию, кувалды, болгарки. Стали копать, подготавливать место. Общими усилиями забили больше 8 метров трубы и добились... маленькой струйки", – рассказал местный житель Максим.

Решили вбить трубу большего диаметра, забить ее так, чтобы старая оказалась внутри нее.

"Стали вбивать трубу диаметром 200 мм поверх старой. Забили шесть метров – пошла вода", – отметил слесарь.

фото: © ГИБДД Карелии

Иномарка сбила девятилетнего велосипедиста в Петрозаводске

ДТП произошло 24 апреля на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.20 на улице Сулажгорской 61 девятилетний велосипедист выехал на дорогу и не уступил дорогу Peugeot. В результате автомобиль сбил школьника.

Ребенок получил ушибы.



Родители школьников должны знать, что в соответствии с ПДД выезжать на дорогу общего пользования разрешено велосипедистам с 14 лет. Детям младше 14 лет могут кататься в дворовых территориях, школьных стадионах, парках.

Ранее пьяный водитель сбил женщину на севере Карелии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОСРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ, СМЕРТЬ ОТ ПНЕВМОНИИ И ДЕЛО О ГЕНОЦИДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

Также принято решение об отправке школьников 5-11 классов на каникулы с 1 по 10 мая.

За неделю 6 человек умерли в Карелии от пневмонии

Всего с 1 апреля в больницы Карелии с диагнозом внебольничная пневмония попали 185 человек, 29 – умерли.

Парфенчиков решил не закрывать Петрозаводск

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом увеличивается и на 24 апреля составляет уже 42 человека, глава Карелии решил не закрывать город и не ставить блок-посты на въезде в столицу Карелии, как это было сделано в Костомукше, Питкяранте, Кондопоге и Сегеже.

В связи с чем жители Петрозаводска могут смело отправляться на майские праздники на приусадебные участки, не боясь, что их накажут за нарушение режима самоизоляции.

Сами ограничительные меры, принятые в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, Артур Парфенчиков продлил до 30 апреля.

Общественный транспорт также не будет ходить до конца апреля.

Следком России начал проверку по факту сноса памятника Якову Степанову в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия.

В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах

Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками

В бывшей музыкальной школе райцентра Карелии открыли траурный зал

Для большего комфорта его собираются оснастить системой кондиционирования воздуха.

фото: © ТАСС/Владимир Гердо

Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом.

Дмитрий Новиков был госпитализирован с двусторонней пневмонией, пишет ТАСС.

"Лечимся. Да, подтвердился коронавирус...Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо", – сказал Новиков.



По его словам, коронавирусную инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких.

Депутат добавил, что не знает, от кого мог заразиться.

Ранее сообщалось, что у депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.

фото: Баренц Групп

Как работает безопасный офис "Баренц Групп" (ФОТО, ВИДЕО)

Строительная компания "Баренц Групп" ведет бесконтактное общение с клиентами в режиме безопасного офиса – рассказываем, как это происходит.

Маркетолог строительной компании "Баренц Групп" Мария Круглова рассказала, как организована работа с клиентами.

Офис компании "Баренц Групп" в Петрозаводске на пр. Карла Маркса, 1а открыл свои двери для посетителей в режиме бесконтактного общения. Профессиональную консультацию можно получить без риска для здоровья.

Помещение переоборудовано таким образом, чтобы исключить прямые контакты менеджеров с клиентами, - общение ведется через стекло и окошки, специалисты компании обеспечены средствами индивидуальной зашиты, а сам офис регулярно дезинфицируется. Кроме этого, менеджеры компании "Баренц Групп" проводят индивидуальные экскурсии по жилым комплексам в режиме видеоконференции.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство жилых комплексов в настоящее время ведется на всех площадках.

Обращаем ваше внимание, что в Карелии начала действовать "президентская" льготная ипотека - банки выдают ипотечные кредиты с льготной ставкой 6,5%, которая субсидируется государством.

Как рассказали в строительной компании "Баренц Групп", первая клиентка в Петрозаводске получила льготную ипотеку со ставкой 6,5 % на приобретение двухкомнатной квартиры в ЖК "Свиристель" на Кукковке, в банке "ВТБ".

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях.

Подробная информация есть на сайте компании и в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

Услуга предоставляется ПАО "ВТБ", генеральная лицензия банка №1000 от 08.07.2015 г. Процентная ставка 6,5% субсидированная государством, предоставляется заёмщикам ипотечных кредитов, оформленных по договору долевого участия в строительстве. Список застройщиков, работающих по государственной программе субсидирования ипотечных кредитов, - на сайте ПАО "ВТБ".

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.

Условия действительны на 22.04.2020 г.





фото: Финский лагерь в оккупированном Петрозаводске. Фото: sa-kuva.fi

Следкомитет России занялся поисками в Карелии "геноцида по рассовому признаку"

Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?

Поводом для доследственной проверки стали – цитирую – "рассекреченные ФСБ материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны".

Точку в вопросе поставил судебный процесс над бывшим руководством Финляндии, который состоялся в ноябре 1945 – феврале 1946 гг. Экс-президент страны Ристо Рюти, шесть финских министров и посол Финляндии в Германии были признаны виновными в развязывании войны с Советским Союзом и получили различные тюремные сроки, но вскоре также были амнистированы, а СССР и Финляндия заключили в 1948 году договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Почему же тогда Следственный комитет России "неожиданно" вспомнил о рассекреченных материалах Управления ФСБ РФ по Республике Карелия об уничтожении финскими оккупантами советских военнопленных и мирного населения Карело-Финской ССР в период Великой Отечественной войны, задается вопросом журналист Валерий Поташов.

"Не потому ли что нынешний президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший финский премьер Антти Ринне предложили Национальному архиву страны выяснить, сколько финнов погибли во время сталинских репрессий в Советском Союзе?", – написал он.

Подробнее читайте в материале "Эхо Сандармоха?"

23 апреля стало известно, что Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации.

фото: © Татьяна Коханская

В поселке Карелии, несмотря на карантинные меры, устроили голосование за открытие нового форелевого хозяйства

Встреча форелеводов с населением прошла 22 апреля в поселке Ледмозеро.

Администрация Ледмозерского сельского поселения устроила 22 апреля в местном доме культуры встречу населения с "представителями хозяйствующих субъектов" по "вопросу о местах размещения рыбоводных участков". У многих жителей Ледмозера, да и Муезерского района, к которому относится поселок, сам факт проведения такой встречи в условиях режима повышенной готовности, введенного в Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызвал удивление. Дело в том, что распоряжение главы республики о введении этого режима, запрещает гражданам "посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению" – а дом культуры в Ледмозере как раз относится к таким объектам, и все занятия в нем прекращены.

В итоге в Ледмозерском доме культуры собрались всего шестнадцать человек, и тут выяснилось, что участникам встречи придется голосовать за границы рыбоводных участков, которые планируется сформировать на озере Тикшозеро для размещения нового форелевого хозяйства. Семь человек поддержали предложенные границы, пять проголосовали против, а остальные четверо воздержались.

Читайте подробнее в материале "Под прикрытием карантина".

Погода в Петрозаводске сегодня, 25 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, -3 ° …+2 ° 4 м/с З 742 мм.рт.ст. 63% день Небольшой снег, +3 ° 5 м/с З 741 мм.рт.ст. 51% вечер Небольшой снег, 0 ° …+2 ° 4 м/с З 741 мм.рт.ст. 67% ночь Небольшой снег, -1 ° …0 ° 3 м/с З 741 мм.рт.ст. 79%

В Петрозаводске мужчина, вооружившись молотком, до смерти забил собутыльницу

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 31 января 33-летний мужчина в одной из квартир Петрозаводска распивал спиртное в компании знакомых, где поссорился с одной из женщин.



В ходе конфликта обвиняемый напал на женщину с молотком и ножом, причинив ей множественные телесные повреждения. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ранее злоумышленник совершил кражу ноутбука у потерпевшей, причинив ей ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.

Мужчина заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее житель Карелии избил сестру металлическим костылем и задушил.

фото: © pixabay.com

В Карелии две семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат деньги на новое жилье

Четыре семьи получили финансовую поддержку за счет средств регионального бюджета, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

С начала года помощь уже получили 15 семей с детьми, находящихся в сложной жизненной ситуации.

На заседании Комиссии по оказанию адресной помощи на основании социального контракта было принято решение направить более 5,5 миллионов рублей на поддержку четырех карельских семей. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий.



Так, две семьи, где воспитываются дети-инвалиды, и одна многодетная семья направят полученные средства на приобретение жилья. Еще одна семья сможет провести ремонт в имеющейся квартире.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в Отделениях по работе с гражданами ГКУ "Центр социальной работы Республики Карелия" по месту жительства и в группе "ВКонтакте".