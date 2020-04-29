Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 29 апреля возросло до 66, сообщили в оперштабе Карелии.

Три новых случая Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске.



Всего выздоровели 10 человек, за последние сутки выписали троих из них – это жители Петрозаводска, Сегежи и Кондопоги.

Всего проведено 13726 исследований(+809 за сутки).

На самокарантине находятся 1796 человек (-64 за сутки).

В местах обсервации содержатся 25 человек (-5 за сутки).

"Общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 10,8 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения: по России этот показатель почти в 6 раз выше – 63,8 человек на 100 тысяч, по Северо-Западному федеральному округу – 51,2", – сообщается в паблике оперштаба.

Ранее власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)

Артур Парфенчиков сообщил, как долго в Карелии продлятся жесткие ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 11 мая.

"Друзья, ситуация с распространением коронавируса в республике пока не позволяет нам снять режим повышенной готовности. Мы продлеваем его до 11 мая. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", – написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

По словам губернатора, до этого времени не будут работать торговые организации, за исключением аптек, продуктовых магазинов и торгующих товарами первой необходимости, автозаправочных станций.



"Также продлен запрет на деятельность ресторанов и кафе, объектов туристского показа, косметических салонов, парикмахерских, бань. Исключение – "чистые" районы, которых у нас на сегодняшний день пять: Пудожский, Суоярвский, Муезерский, Калевальский и Беломорский. Там работа указанных объектов разрешается при условии соблюдения всех противоэпидемических мер", – отметил глава Карелии.

фото: covidmap10.ru / скриншот

Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом

Действующий вариант онлайн-карты позволяет посмотреть, в каких районах Петрозаводска больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети ссылку на онлайн-карту эпидемиологической ситуации в республике. На карте указано число пациентов, заболевших COVID-19, при этом статистика по Петрозаводску ведется с разделением на городские районы. Так, посетитель сайта может увидеть число заразившихся жителей города в том или ином районе.

В пресс-службе главы Карелии подчеркнули, что эта карта не является тем онлайн-проектом, в рамках которого предполагается сделать открытыми данные о территориях проживания граждан, заразившихся коронавирусом. Проект еще находится в стадии разработки.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения. Губернатор указал на то, что карта должна быть подробной: "вплоть до указания улицы и номера дома".

"Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест", - пояснил Парфенчиков.

Инициатива главы региона вызвала массу критических отзывов. Оппоненты Парфенчикова заявляют, что открывать данные о заболевших коронавирусом не следует, поскольку эти действия могут привести к травле и конфликтам.

Пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк заявляла, что информация на онлайн-карте заболевших коронавирусом будет обезличена.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором расширил временной период торговли спиртным и внес коррективы в правила перевозки граждан в такси.

Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому допускается продажа алкоголя в Карелии до 19 часов. Об этом глава республики сообщил на свой странице в соцсети.

Этим же распоряжением внесены изменения в работу служб такси. Согласно документу, в такси допускается перевозка по одному маршруту четырех человек при условии, что пассажиры являются членами одной семьи.

Напомним, с 1 апреля с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00.

Ранее глава Карелии вносил уточнения в правила работы такси в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с 16 апреля водителям такси разрешалось перевозить одновременно не более двух пассажиров.

фото: © AP Photo/Tsering Topgyal

В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали прохожую

Инцидент произошел ночью 19 апреля, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемые на улице в Петрозаводске напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.



С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.

Мужчины заключены под стражу.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия.



Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее петрозаводчанин пригласил девушку в гости и изнасиловал.

фото: ©Наталья Малеева для Столицы на Онего

"Назревает гражданский конфликт, а вопрос не решается, получаем только отписки!"

Население карельского поселка Ондозеро, выступившее против открытия форелевой фермы на озере Унус, возмущено бездействием республиканских властей.

Совет глав поселений Муезерского района высказался за проведение публичных слушаний в поселке Ондозере, на которые вынести вопрос о переносе планируемого рыбоводческого хозяйства с озера Унус на другой водоем. Причиной этого послужили протесты местных жителей против открытия на озере форелевой фермы.

Напомним, в середине марта в Ондозере прошло собрание населения поселка, участники которого единогласно высказались против размещения на Унусе форелевого хозяйства компании из Петрозаводска "Аркадия". Особое возмущение людей вызвал тот факт, что решение о формировании на озере рыбоводного участка было принято республиканскими властями без учета мнения местных жителей. Так глава администрации Муезерского района Александр Пашук сообщил в конце января в министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, что районные власти не имеют возражений по вопросу формирования на Унусе рыбоводного участка, хотя никаких встреч по этому вопросу муниципальные чиновники с населением не проводили.

Между тем, как рассказала "Столице на Онего" пенсионерка из Ондозера Наталья Малеева, жители поселка готовят сейчас обращение в республиканскую прокуратуру с просьбой законность приказа карельского Минсельхоза о формировании рыбоводного участка на озере Унус.

"Население нашего поселка возмущено неправомерностью этих действий, ведущих к столкновению интересов форелеводов и коренных жителей, считающих Унус сферой жизненых интересов и водоемом традиционного лова для карелов. Назревает гражданский конфликт, а вопрос не решается, получаем только отписки, никаких конкретных мер ни министерством, ни администрацией района не предпринято! – заявила Наталья Малеева. – Собрание жителей Ондозера с представителями власти и форелеводами, на котором мы проголосовали против рыбоводного хозяйства на Унусе, прошло еще 18 марта, уже май на носу, а у нас только пачка писем от чиновников! ".

Читайте подробнее в статье "Нам оставят мертвый водоем"

фото: © Столица на Онего

Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске

Тело мужчины извлекли из Петрозаводской губы Онежского озера, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В воскресенье, 26 апреля, в районе Северного грузового порта трое специалистов из петрозаводского отряда карелькой поисково-спасательной службы работали по заявке местной полиции.

Спасателям потребовалось полтора часа на поиски, извлечение из воды и транспортировку трупа.

Ранее сообщалось, что труп мужчины найден в районе бывшего завода "Авангард" в Петрозаводске.

фото: © паблик вконтакте "ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"/vk.com/club155792879

В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом

У одной из больных травматологического отделения Сегежской ЦРБ оказался условно положительный результат теста.

Руководству Сегежской районной больницы пришлось выписать пациентов травматологического отделения из-за возможной угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил "Столице на Онего" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, у одной из женщин, поступившей на лечение в это отделение, был взят анализ на коронавирус, который оказался условно положительным. В настоящее время эта пациентка изолирована.

Между тем, как стало известно "Столице на Онего", руководство клиники намерено отправить домой больных, так и не закончив назначенное им лечение. Некоторые из них находились в контакте с изолированной пациенткой.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков объяснил, почему в республике приняли решение публиковать адреса заболевших коронавирусом.

О своей инициативе создать онлайн-карту с адресами заболевших коронавирусом руководитель региона рассказал в телеинтервью, которое выйдет сегодня на канале ОТР.

"Человек, который проживает в доме, где появился источник заражения, имеет право об этом знать. Потому что человек дальше будет соизмерять свои действия. Он может, в конце концов, уехать на дачу. Он может решить вопрос с максимальным самосбережением: более ответственно носить маску, дезинфицировать руки, носить защитные очки, где-то усилить режим изоляции, меньше ходить в магазин. Важно, чтобы люди контролировали, как производится уборка улицы, подъезда", - отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, 27 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома.

фото: © скриншот из видео

Парфенчиков просит жителей Карелии не устраивать массовых застолий на дачах в майские праздники

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, как будет жить республика в майские праздники.

Руководитель региона в студии "Сампо ТВ 360" дал интервью о ситуации с коронавирусом, послаблениях ограничений в рамках режима повышенной готовности и жизни республики в майские праздники.

Программа "Тема дня" выйдет в эфир на телеканале ОТР сегодня в 18.35 и завтра в 7.35. Некоторые фрагменты интервью Артур Парфенчиков выложил на своей странице в "ВКонтакте".

"Мы прекрасно понимаем, что на даче, на природе опасность заражения инфекцией при соблюдении определенных норм, конечно, минимальна. Для этого нужно было открыть строительные магазины, магазины, которые торгуют соответствующим инвентарем, семенами, но безусловно мы предусмотрели очень жесткие меры организации торговли в этих организациях. И сейчас мы очень ждем от наших граждан ответного ответственного поведения. Приехали на участок - самоизолировались. Работайте, отдыхайте, ходите в баню, на рыбалку. Не надо сегодня этих массовых застолий, общений", - сказал Парфенчиков.

Напомним, руководитель региона разрешил жителям республики выезжать на дачи на прошлой неделе.

фото: © ГУ МЧС России по Ленобласти

Шестеро детей и двое взрослых сгорели ночью в Выборге (ФОТО)

В соседнем с Карелией регионе ночной пожар в доме унес жизни восьми человек, самому младшему из погибших было всего 2 месяца.

Один человек спасся от пожара в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Всего в доме в момент пожара было девять человек, в их числе шестеро детей, их родители и дядя, который спасся и сбежал из горящего дома, сейчас с ним работают полицейские", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все остальные в это время спали.

Пожар начался ночью, его общая площадь составила 120 кв. м. В ходе разбора завалов обнаружили тела двух взрослых и шестерых детей. Старшему ребенку было восемь лет, самый маленький родился в марте этого года, остальным детям было четыре, три и два года.

"Семья была поставлена на учет как неблагополучная в 2018 году после того, как из школы поступила информация, что мать должным образом не осуществляет родительские обязанности", - уточнили в правоохранительных органах.

фото: © Столица на Онего

Отмены режима самоизоляции ждать осталось недолго, считают в Роспотребнадзоре

Режим самоизоляции в России можно будет снять после 12 мая, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, это будет возможно, если россияне останутся дома в майские праздники. Попова сослалась на мнение ученых. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Не ночующие в общежитии студенты ПетрГУ лишатся своего койко-места

Не соблюдающих режим самоизоляции студентов Петрозаводского государственного университета отправят в общежитие №1 на 14 дней.

Согласно распоряжению ректора ПетрГУ "О месте проживания обучающихся в период самоизоляции" иногородние студенты должны находиться в общежитии с 21:00 до 09:00. Если они приходят позже 21.00, то им необходимо написать объяснительную с причиной опоздания. Студенты, которые отсутствуют в общежитии хоть одну ночь, будут отправлены в общежитие №1 по адресу улице Ломоносова, 63 на 14 дней.

"Нарушая режим самоизоляции, вы подвергаете опасности не только себя, но и вахтеров, заведующих, ваших соседей, друзей и просто людей, которые живут рядом с вами", - обращаются к иногородним студентам в паблике вуза.

Ранее сообщалось, что студенты-юристы готовы оказать жителям Карелии бесплатную юридическую помощь.

фото: © Столица на Онего

Экс-заместитель министра спорта Карелии возглавил районную администрацию

Депутаты выбрали главой администрации Медвежьегорского района бывшего заместителя министра спорта республики Максима Антипова.

Кандидатура Антипова была единогласно поддержана сегодня депутатами на сессии Медвежьегорского районного Совета. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Ирина Кузичина на своей странице в "ВКонтакте".

"По итогам работы конкурсной комиссии на замещение должности Главы администрации Медвежьегорского муниципального района на рассмотрение районного совета депутатов был допущен один кандидат - Антипов Максим Леонидович, - пишет парламентарий. - Депутатским корпусом единогласно была поддержана кандидатура Антипова Максима. Хочется пожелать много, честно и добросовестно работать на благо жителей район, а поддержка есть".

Напомним, Максим Антипов пришел на смену Сергею Яляеву, который написал заявление об уходе с поста главы адмнистрации района по собственному желанию.

Антипов – известный спортсмен, самбист, чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта России, ранее занимал пост заместителя министра спорта Карелии.

фото: © AP Photo/John Minchillo

В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 99399 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 5841, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 6411 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 108 человек. Всего умерли 972 зараженных.

Всего выздоровели – 10286 человек (+1830 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 29 апреля составляет 66 человек.

фото: © ГИБДД Карелии

Появилось видео столкновения легковушки и мотоцикла в городе бумажников Карелии

В ДТП, произошедшем 28 ноября в Кондопоге, пострадал мотоциклист.

Напомним, авария произошла в минувший вторник в районе дома № 29 по улице Бумажников 27-летний водитель автомобиля Opel при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклу Honda, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения (мотоцикл - передней стороной, легковой автомобиль - левым бортом) мотоциклиста отбросило в сторону, пишет ДТП ПТЗ.

В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее внедорожник опрокинулся на трассе в Карелии – трое человек пострадали.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Квартиры на вторичном рынке подешевели в Карелии

Стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии в первом квартале 2020 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах цен на рынке жилья в республике.

Средняя цена за квадратный метр составила в первом квартале 45774 рублей, что на 0,3% меньше, чем в конце 2019 года. Больше всего подешевели квартиры среднего качества – на 3,4% по сравнению с первым кварталом 2019 года и на 2,8% по сравнению с концом 2019 года. Цена за квадратный метр в этом сегменте составила 42855 рублей О ценах на жилье в других сегментах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

Школьников в поселке Карелии хотят отправить в интернат из-за разбитой дороги

Детей из поселка Кутижма Пряжинского района, которых возят в школу в Чалну, хотят перевести в интернат в соседнем поселении, так как из-за плохой дороги время подвоза перестало соответствовать нормативам.

Родители школьников из Кутижмы обратились в редакцию "Столицы на Онего" и рассказали, что их детей собираются отправить в интернат.



"У нас в Кутижме четыре ученика: одна восьмиклассница, две девочки ходят в 5 и 4 класс и еще мальчишка, который в следующем году в первый класс пойдет, – объяснила жительница Кутижмы. – На протяжении десятилетий все жители села, будучи в школьном возрасте, ездили учиться в Чалну. А сегодня директор Чалнинской школы приехала к нам и сообщила, что из–за плохой дороги от нашего поселка до Чалны время подвоза учеников к школе увеличилось и перестало соответствовать нормам, поэтому наших детей хотят со следующего года в Эссойлу перевести, чтобы они там в интернате жили. Мы против и не хотим отдавать своих детей в интернат".



Редакция попросила администрацию Пряжинского района прокомментировать ситуацию перевода школьников Кутижмы из Чалны в Эссойльское поселение.



"Вопрос стал обсуждаться на основании правил безопасной перевозки детей специализированным школьным транспортом, – объяснила замглавы района по социальным вопросам Елена Илюкович. – Так как дорога регионального значения, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии, увеличивается время подвоза детей в школы. Дорожное полотно не соответствует нормативам, в этой части нами будет подготовлено письмо в Министерство транспорта".



При этом представитель районной администрации попросила родителей не волноваться, заверив, что решение будет принято после тщательной проработки.



"Если родители выступят против, то мы не можем идти против их мнения, – сказала Илюкович. – Тем более в поселке есть ученица, которая пойдет в 9 класс, и понятно, если она восемь лет училась в Чалнинской школе, на год "вырывать" ее из одного образовательного пространства в другое – это, по крайней мере, некорректно. Сейчас прорабатываем все варианты. Понимаем, решается судьба детей и родителей. Но до 1 сентября вопрос должен быть закрыт".



Заступилась за детей и Ирина Данилова, директор Чалнинской школы, которую сегодня посещают школьники Кутижмы.



"С одной стороны, должно быть как лучше ребенку, а ребенку всегда лучше быть в семье, – сказала Ирина Данилова. – С другой, есть правила безопасности, которые тоже нужно соблюдать. Есть еще третья сторона – это родители, и они вправе выбирать образовательное учреждение. И наверное, здесь человеческий фактор важно учитывать, не только километраж. Думаю, дети должны учиться у нас. Ну как родителям отдать детей в интернат?! Интернат – это очень вынужденная мера. Здесь я на стороне ребенка".



На данный момент окончательного решения о переводе школьников Кутижмы в Эссойлу не принято.



Наше издание будет следить за развитием ситуации.

фото: © shutterstock.com

Пожилой житель Карелии скончался от пневмонии

За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на 8 человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализирован уже 251 пациент.

С начала апреля 35 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход – мужчина 1925 года рождения. Тест на коронавирус отрицательный, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, по статистике на 28 апреля от внебольничной пневмонии умерли две женщины 1929 и 1939 годов рождения и мужчина 1935 года рождения.

фото: © Столица на Онего

У задержанного на ж/д вокзале Петрозаводска рецидивиста в воротнике нашли наркотики

Транспортная полиция сообщила подробности задержания наркокурьера.

Ранее сообщалось, что сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали находившегося в федеральном розыске молодого петрозаводчанина.

Как сообщили в транспортной полиции, мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. С марта текущего года он стал уклоняться от контроля и был объявлен в федеральный розыск.



Злоумышленник был задержан при выходе из вагона поезда сообщением "Санкт-Петербург – Петрозаводск". При общении с ним полицейские обратили внимание, что он заметно нервничает. В ходе личного досмотра в воротнике и карманах его куртки были обнаружены 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри.



Согласно результатам исследования содержимым свертков является амфетамин, общей массой более 9 граммов, что является крупным размером для данного психотропного вещества.



Установлено, что наркокурьер намеревался организовать бесконтактный сбыт запрещенного вещества, путем тайников-закладок.



Возбуждено уголовное дело. Житель Карелии заключен под стражу.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: © кадр из видео

Петербургский экстремал прошел по канату между скал в Карелии (ВИДЕО 16+)

Петербуржец Александр Грибанов стал первым кто прошел между гранитными скалами в Карелии без страховки.

Канат растянули над Треугольным озером на высоте 30 метров.

Опасный путь длиной 40 метров между скалами Александр прошел босиком. "Официально такая высотная техника, когда человек идет по канату без страховки, называется free solo, - рассказал корреспондент компании "НТВ". - Она требует решимости и абсолютной веры в свои силы".

По словам Александра, даже после прохождения тысячи похожих линий, страх всё равно присутствует. Главное, чтобы желание оказалось сильнее переживаний.

Обращаем внимание, видео демонстрирует трюк, повторение которого без специального оборудования, страховки и подготовки опасно для жизни.

фото: © АО "ПСК"

Автомобиль обесточил целую улицу в прионежском селе

Ночью 29 апреля легковая автомашина врезалась в бетонную опору ЛЭП напряжением 0,4 кВ в селе Деревянное Прионежского района.

ЧП произошло в 1.00. В результате ЧП прекратилось энергоснабжение улицы Пионерской по сетям АО "ПСК".

Ремонтно-восстановительная бригада Прионежской сетевой компании приступила к работе с наступлением светлого времени суток.



"Сейчас нам надо демонтировать поврежденную опору, доставить новую, установить её", – рассказали в Прионежском электросетевом участке АО "ПСК".

Все ремонтно-восстановительные работы энергетики планируют завершить в течение сегодняшнего дня.

Материалы о повреждении ЛЭП переданы в правоохранительные органы.

Это уже второй случай за месяц, когда водители автомобиля становятся причиной срыва энергоснабжения потребителей в это населенном пункте. Напомним, что 1 апреля утром лесовоз врезался в ЛЭП напряжением 10 кВ и повредил две опоры в Деревянном, в результате чего были обесточены детский реабилитационный центр "Солнышко", отряд противопожарной службы, объекты водообеспечения в поселке Деревянка и другие социально-значимые объекты.

фото: © Столица на Онего

Уровень самоизоляции: Жители Петрозаводска стали чаще выходить на улицу

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 29 апреля на 13.10 составил 2,4 – на улице очень много людей.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки возросло до 66.

фото: © Карельская республиканская поисково-спасательная служба

Гранатомет "Фаустпатрон" обнаружили в лесном массиве Карелии

В Медвежьегорском и Лахденпохском районах республики изъяты и уничтожены боеприпасы времён ВОВ, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 27 апреля, саперы из подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Лахденпохский район для изъятия и уничтожения взрывоопасного предмета.

Опасную находку обнаружили рабочие при проведении земляных работ в поселке Асилан. Саперы уничтожили артиллерийский снаряд диаметром 45 мм.

Ранее, 21 апреля, в Медвежьегорском районе были уничтожены 7 взрывоопасных предметов времен ВОВ. В лесном массиве на 647 км автодороги "Кола" были найдены три артиллерийских снаряда по 76 мм и 122 мм, три ручных гранаты и реактивный кумулятивный выстрел "Фаустпатрон".

Ранее в лесу рядом с деревней Машезеро изъяли 8 гранат РГД -33 по 122 мм и один артиллерийский снаряд.

фото: ТАСС / Игорь Акимов

Власти Карелии прокомментировали информацию о проблемах компании "Русбиоальянс"

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 намерено избавиться от карельского переработчика ягод "Русбиоальянс", продав актив.

А1 оценивает компанию "Русбиоальянс" в 3 млрд рублей. "Вести Карелии" обратились в региональный Минсельхоз с просьбой прокомментировать ситуацию в "Русбиоальянсе" и, в частности, оценить стабильность ситуации на предприятии. В министерстве сообщили, что у них отсутствует финансово-экономическая отчетность предприятия, позволяющая оценить его стабильность.

Также в Минсельхозе рассказали, что ситуация с распространением коронавируса могла негативно сказаться на отрасли переработчиков дикоросов.

"Вместе с тем, сложившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе при сокращении экспортных операций хозяйствующих субъектов, негативно сказывается на финансовом положении предприятий отрасли переработки дикорастущих лесных пищевых ресурсов. При уменьшении размера оборотного капитала в текущих условиях с учетом сезонного фактора деятельности существуют риски невыполнения планов по закупке дикорастущего сырья", - говорится в ответе Минсельхоза.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят, и уже понятно, в какие цвета

Ремонт фасадов домов в центре Петрозаводска к празднованию 100-летия Карелии предполагает сохранение основных цветовых решений.

Это следует из документации к одному из аукционов, проведенному для выбора подрядной организации, которая займется ремонтом.

В техническом задании перечислены четыре дома из числа зданий, которые будут ремонтировать к Дню республики. В этом списке три дома на проспекте Ленина и одно здание на ул. Свердлова. Какого они будут цвета, можно посмотреть в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска ищут ветеранов, не получивших юбилейные медали к Дню Победы

Представители администрации города не смогли вручить медали ветеранам, которые проживают не по месту регистрации.

В Петрозаводске завершается вручение юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". Однако вручить награды некоторым ветеранам не удается. Возможно, пожилые люди проживают у родственников по другим адресам. К таким ветеранам неоднократно выезжали сотрудники администрации Петрозаводска, проводили беседы с соседями, а в почтовых ящиках были оставлены уведомления с просьбой откликнуться, рассказали в мэрии.

"Администрация Петрозаводска убедительно просит до 30 апреля откликнуться тех, кто еще не получил юбилейную медаль. Ветераны или их родственники могут обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, к Дню Победы в Петрозаводске планировали выдать более двух с половиной тысяч наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Из-за угрозы распостранения коронавируса с середины марта медали стали вручать ветеранам на дому.

фото: © сайт Законодательного собрания РК/karelia-zs.ru

Депутат парламента Карелии: "Конфликт в Сортавале не завершен"

Депутат Законодательного собрания республики Александр Федичев инициирует отмену закона о роспуске горсовета Сортавалы.

Об этом карельский парламентарий заявил "Столице на Онего", комментируя определение судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которое поставило под сомнение законность муниципальных выборов в Сортавале, состоявшихся 1 марта. Напомним, суд в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

"Понятно, что Сортавальское городское поселение уже вошло в политический конфликт около года назад, когда было принято решение идти по пути блокирования деятельности горсовета и создания ситуации для его роспуска. Тем, кто все это организовал, казалось, что конфликт разрешен первого марта. Но сегодня очевидно, что он не закончился, и нам ничего не остается, как вернуть ситуацию назад, восстановить прежний городской совет и возобновить нормальную деятельность местного самоуправления. Иначе мы получаем в Сортавале два городских совета: один – легитимный, а другой – зачем-то избранный первого марта при легитимном совете. Я считаю, что парламенту Карелии необходимо отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в прошлом году, и правовые основания для этого, безусловно, имеются. Единственным основанием для роспуска горсовета являлось судебное решение, а на сегодняшний день такого судебного решения нет. Даже если оно появится в ближайшем будущем, это будет совершенно другое судебное решение, которое, если устоит в судебных инстанциях, даст право Законодательному собранию Карелии на роспуск представительного органа местного самоуправления", – заметил Александр Федичев.

По словам депутата, он выступит с инициативой отмены республиканского закона о роспуске Сортавальского горсовета в течение сегодняшнего дня.

Читайте подробнее в статье "Получили два совета".

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске моют тротуары и остановки (ФОТО)

В столице Карелии продолжается обработка дорог и тротуаров дезинфицирующими средствами.

По сообщению администрации города, компания "ТехРент" моет тротуары, проезжие части, а также остановочные комплексы в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Мероприятия по санитарной обработке производятся во всех районах города. Особое внимание Главой города поручено уделить участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения: Инфекционная больница, Республиканская больница, Госпиталь для ветеранов войн и другие объекты", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

Напомним, ранее в Петрозаводске продезинфицировали уличные тренажеры и детские площадки.

фото: © Столица на Онего

Ряд "Ласточек" до Карелии не будет курсировать в майские праздники

В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране в дни майских праздников не будет назначен ряд поездов дальнего следования "Ласточка", сообщили в пресс-службе ОЖД.

С 30 апреля по 11 мая не будут курсировать поезда в сообщении с Санкт-Петербургом, а также беспересадочные вагоны Москва – Рускеала.

Таким образом, временно выводятся из расписания следующие поезда:

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться технологией дистанционной отмены поездки.

Ранее сообщалось, что в период режима самоизоляции до Карелии можно доехать на пяти поездах.