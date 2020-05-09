Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: "Столица на Онего"

Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу по подготовке плана мероприятий по установлению в Петрозаводске особого режима въезда - выезда граждан.

Рабочая группа, следует из распоряжения губернатора, создана "в целях выработки решений и формирования плана мероприятий по установлению в Петрозаводске особого режима въезда и выезда граждан с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции".

В состав рабочей группы вошли Первый заместитель Главы Республики Карелия Александр Чепик, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Сергей Щебекин, начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Андрей Мелентьев, заммэра Петрозаводска Андрей Бекелев, начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Игорь Виноградов.

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минтранс Карелии.

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинает работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

В Карелии число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 20 человек

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 148 случаев коронавируса.

Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице в соцсети.

По информации паблика "Республика Карелия", на 9 мая еще 20 новых случаев коронавируса, в том числе у 4 детей, подтверждены в Карелии: из них 18 человек – в Петрозаводске и 2 человека – в Сегеже.

Выписанные пациенты – жители Петрозаводска (3 человека), Питкярантского района (1 человек) и Прионежского района (1 человек).

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что бригада медиков в течение трех дней работала в поселке Салми Питкярантского района, где был выявлен очаг заболевания коронавирусной инфекцией.

фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

В фельдъегерской службе Карелии произошла вспышка Covid-19

Вспышка коронавируса произошла в Карелии в фельдъегерской службе.

"Для вируса нет праздников и выходных. К сожалению, сразу 20 новых случаев за сутки. Из них четверо - дети. К сожалению, мы снова фиксируем увеличение числа инфицированных среди сотрудников фельдъегерской службы и тех, кто с ними контактировал – это 10 человек", - написала в соцсети пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

Напомним, ранее четверо сотрудников фельдъегерской службы заразились коронавирусом. После контакта с ними заболели фельдшер и водитель скорой помощи.

фото: https://vk.com/severstal_ko

СМИ: Миллиардер Мордашов предложил главе Карелии ввести карантин

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов предложил губернаторам Вологодской и Мурманской областей, республик Коми и Карелии, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.

Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев газете The New York Times. Издание утверждает, что миллиардер призывал заблокировать населенные пункты.

"Мы несем ответственность за социальную стабильность в тех регионах, где мы присутствуем",— сказал господин Шевелев. По его словам, "Северсталь" предложила регионам помощь.

Предприятия компании работают в Вологодской, Мурманской областях, Коми и Карелии.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк подтвердила, что Артур Парфенчиков обсуждал с руководством "Северстали" вопросы противодействия распространению COVID-19. Переговоры по аналогичным вопросам происходили и с другими компаниями.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса на территориях карельских моногородов. Очевидно, что работающие крупные предприятия имеют повышенные эпидемиологические риски, поэтому было важно обсудить вопросы безопасности трудовых коллективов",— сказала Кабатюк "РИА Новости".

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинает работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

"Карельский окатыш" - градообразующее предприятие в моногороде Костомукша. Создано на базе Костомукшского горно-обогатительного комбината, построенного в 1974 году. Добывает железистые кварциты и перерабатывает их в качественное сырье — железорудные окатыши. Комбинатом владеет "Северсталь".

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Минздрав Карелии рассказал об инциденте, который произошел 9 мая в микрорайоне Кукковка.

По данным ведомства, ранее пациент сам обратился за помощью в медицинское учреждение Петрозаводска. После осмотра был поставлен диагноз ОРВИ, в связи с этим взят мазок для теста на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным, от предложенной госпитализации гражданин отказался.

Так как в квартире с ним проживают супруга, которая работает продавцом-кассиром в продовольственном магазине, и трое мужчин, работающих на стройке, по предписанию Роспотребнадзора были направлены специалисты для взятия мазков у супруги пациента и еще трех мужчин.

Пациент отказался пускать специалистов в квартиру, создавал конфликтную ситуацию, при этом снимал происходящее на камеру телефона. Мужчина сказал о том, что его супруга выйдет на работу 10 мая. Руководство магазина было проинформировано сотрудниками медицинского учреждения о данном инциденте.

"Взять материал для теста удалось только по прибытии сотрудников правоохранительных органов и представителей Роспотребнадзора. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия", - отметили в ведомстве.

Такие действия граждан являются примером безответственности, которая может привести к страшным последствиям.

Напомним, в Карелии число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 20 человек.

фото: фото предоставлено Следкомом Карелии

Стали известны подробности зверского убийства 12-летней школьницы педофилом в Карелии

В Карелии педофил изнасиловал и убил 12-летнюю девочку в лесу, а затем собрал рассыпанные грибы и ушел домой - стали известны подробности громкого преступления 2018 года.

12 сентября 2018 года жительница поселка Рабочеостровск Кемского района Нина Сергеевна (имя изменено – прим. ред.) будет мучительно вспоминать всю оставшуюся жизнь. В то утро ее единственная 12-летняя дочь Оля (имя изменено – прим. ред.) около 7 часов 45 минут ушла в школу, до которой было менее полукилометра. Однако к обеду, как это обычно бывало, девочка домой почему-то не вернулась. Узнав, что она не появилась и в школе, встревоженная Нина Сергеевна позвонила в полицию, сотрудники которой начали искать Олю.

Полицейский-кинолог вместе со служебной собакой прибыли к дому, где Оля проживала с мамой и ее гражданским мужем. Вначале пес покружил у дома, затем на какое-то время остановился у багажника автомобиля их 60-летнего соседа Александра Лебедева, который вместе с супругой жил напротив. После этого собака быстро направилась в сторону школы. Здесь, немного в стороне от тропинки, ведущей к школе, в лесном массиве вначале были обнаружены электронные часы Оли, а затем и ее бездыханное тело.

По заключению судебно-медицинских экспертов, смерть девочки наступила от "колото-резаных ранений шеи с повреждениями крупных кровеносных сосудов, сопровождавшихся массивной кровопотерей". На теле Оли эксперты обнаружили также резаные раны пальцев рук, рваные раны, кровоподтеки и ссадины на лице и других частях тела. Труп Оли находился в наполненном водой небольшом углублении в земле. Однако, как установили оперативники, его сюда притащили. Об этом свидетельствовала, прежде всего, примятая трава до ведущей в школу тропинки, по которой ходила Оля и ходят другие ученики. На траве были обнаружены следы крови, фитнес-браслет и ключ на шнурке, принадлежавшие девочке.

В тот же день, ближе к вечеру, по подозрению в убийстве Оли был задержан тот самый сосед-пенсионер Александр Лебедев, ранее работавший на местном лесозаводе. Он хорошо знал Олю, она дружила с его внучкой – своей ровесницей, приходила к ним в гости. Что же толкнуло Лебедева на убийство беззащитного ребенка?

Подробности читайте далее.

фото: Столица на Онего

В Карелии продлили приостановку работы общественного транспорта

Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Артур Парфенчиков.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, до 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта и объектов туристского показа.

До этой даты остаются закрытыми и торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС.

Правило не распространяется на объекты, расположенные в так называемых "чистых районах". Согласно распоряжению к ним отнесены: населенные пункты Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского районов, Лоухского района, за исключением Чупы, Кемского района, за исключением Кеми и Рабочеостровска.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОНЛАЙН-КАРТА КОРОНАВИРУСА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ САЛЮТА, СТЕЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Теперь все желающие могут увидеть, в каком месте проживает зараженный. Глава отметил, что адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

Напомним, что коронавирус не отступает, каждый день число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии растет и на 8 мая составляет 128 человек.

Как отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по статистике среди заразившихся коронавирусом в республике 45 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 44 человека - от 41 до 60 лет и 23 человека старше 60 лет.

Смерть от пневмонии в Карелии

С 1 апреля с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 320 человек. За этот же период 40 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее). Всем заболевшим пневмонией делается анализ на коронавирус.

Гранитную стелу воинской славы установят вблизи площади Кирова 19 мая, сообщили в администрации Петрозаводска

В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова.

Салюта в День Победы в Петрозаводске не будет

Праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Несмотря на то, что торжественных мероприятий в честь Дня Победы из-за коронавируса не будет, Карелия все равно готовится к празднику. Петрозаводск украсили флагами и установили 10-метровую инсталляцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны в виде слова "Победа" у мемориала "Вечный огонь".

Глава республики призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня и пообещал от имени всех преклонить колено

А также Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии устроить 9 мая флешмоб и спеть на балконах песню "День Победы".

Глава Карелии рассказал об изменениях в режиме самоизоляции и послаблении ограничительных мер

Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания не откроются в Карелии раньше июня-июля, но даже этот срок пока под вопросом.

Промтоварные магазины в Карелии разрешат открыть с ограничениями

Магазины непродовольственных товаров, закрытые в Карелии из-за карантинных мероприятий, могут открыться не раньше июня с определенными ограничениями по расположению торговых точек.

Глава Карелии анонсировал "точечные шаги" по выходу экономики из "антивирусного" режима

Выход Карелии из режима самоизоляции для граждан и ограничительных мер для предприятий будет более легким, чем для ряда других регионов, считает глава республики.

Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда начнут работу салоны услуг на территории всей республики.

При этом!

Жителям крупных населенных пунктов Карелии могут разрешить гулять в парках

Глава Карелии призывает гулять в одиночку или семьями, а не собираться большими компаниями.

Жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах

Глава Карелии 5 мая подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски.

Власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.

фото: vk.com

Хор из Петрозаводска записал песню "Журавли" к 75-летию Победы (ВИДЕО)

Легендарную песню "Журавли" исполнили участники хора Петрозаводского госуниверситета.

"Академический хор и Медиацентр ПетрГУ подготовили поздравительный ролик. В нем хористы онлайн исполняют песню "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова", - сообщается в паблике вуза.

Напомним, праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Еще 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

В республике растет число людей с внебольничной пневмонией, сообщает оперштаб Правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 330 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии детские сады и ТРЦ не будут работать до 25 мая из-за Cоvid-19

Власти Карелии продлевают ограничительные меры в республике.

"Детские сады не будут работать до 25 мая, с 26 мая планируется начало работы дежурных групп или дежурных детских садов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

До 25 мая даты остаются закрытыми и торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС. Правило не распространяется на объекты, расположенные в так называемых "чистых районах". Согласно распоряжению к ним отнесены: населенные пункты Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского районов, Лоухского района, за исключением Чупы, Кемского района, за исключением Кеми и Рабочеостровска.

В указанных городах и районах допускается работа парикмахерских, салонов красоты, бань и саун с соблюдением ряда условий. Это: предварительная запись с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями, оказание услуг в отдельном кабинете при нахождении в помещении не более 2 лиц, санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств после обслуживания каждого клиента, ведение журнала и других.

На остальной территории республики работа салонов красоты, косметических и СПА-салонов приостановлена до 25 мая, однако эти объекты могут оказывать услуги только в части уходовых процедур за волосами и кожей головы, маникюра и педикюра, также при соблюдении ряда условий, направленных на обеспечение безопасности как для клиентов, так и лиц, предоставляющих услуги.

фото: © Администрация Петрозаводска

Продукты и товары в магазинах Карелии можно будет купить только в маске с 10 мая

Глава Карелии подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер.

"Одним из важных нововведений является обязательное ношение маски в общественных местах с 10 мая. Продажа товаров и предоставление услуг будет осуществляться только при использовании гражданами средств индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

При этом сохраняются ограничения для граждан по выходу из дома. По-прежнему выходить можно только в ряде случаев: для получения медицинской помощи, совершения необходимых покупок, ухода за пожилыми родственниками, к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, а также в других случаях, установленных в документе.

Напомним, с 12 на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах.

фото: Столица на Онего

В Карелии после майских праздников разрешат прогулки в парках и скверах

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, сохраняются ограничения для граждан по выходу из дома. По-прежнему выходить можно только в ряде случаев: для получения медицинской помощи, совершения необходимых покупок, ухода за пожилыми родственниками, к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, а также в других случаях, оговоренных в документе.

"При этом с 12 мая на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах. До 11 мая администрации городских округов и поселений должны определить места для прогулок и занятий спортом и довести информацию до населения", - отмечается в пресс-релизе.

Одним из важных нововведений является обязательное ношение маски в общественных местах с 10 мая. Продажа товаров и предоставление услуг будет осуществляться только при использовании гражданами средств индивидуальной защиты.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

"Победа живет в сердце каждого из нас!"

Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет с Днем Победы.

75 лет наша страна живет, благодаря смелым и отважным людям, которые сражались за Родину в далеких 1941-1945 годах! Это великий день, который остается в сердце каждого нашего соотечественника. Пусть ни наше, ни следующие поколения не забывают великих подвигов, пусть на нашей планете всегда будет мир и спокойствие.

Компания "Баренц Групп" поздравляет с Днем Победы всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны, заслуживших почет и уважение граждан России. Мы желаем вам крепкого здоровья, внимания и долгих лет жизни! Спасибо вам за все! Низкий поклон поколению Победителей!

Игорь Зубарев поздравил с Днём Победы ветеранов Беломорского района

Сенатор от Карелии позвонил ветеранам, чтобы поздравить с 9 мая.

Член Совета Федерации Игорь Зубарев поговорил сегодня с пятью жителями Беломорского района, для которых День Победы - особенный праздник. Вера Леонидовна Исакова, Яков Аристархович Смирнов, Таисия Федоровна Федорова, Юлий Иванович Чипивский, Людмила Александровна Тощенко прошли войну. Они из тех, кто пережил лишения и утраты, работал на износ, воевал, не щадя своей жизни.



"К сожалению, сегодня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мы не можем поздравить ветеранов лично. Но сказать теплые слова этим замечательным людям для меня было важно. Огромное спасибо нашим ветеранам за их мужество и героизм, спасибо за жизнь, которую они нам подарили. И в Беломорске мы обязательно откроем музей Карельского фронта, где каждый школьник узнает настоящую правду о войне", - сказал Игорь Зубарев.



Сенатор пожелал всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и любви близких, мирного неба над головой, счастья и благополучия.

"РКС-Петрозаводск" поздравили ветеранов с Днем Победы

"РКС-Петрозаводск" и Объединенная первичная профсоюзная организация поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

К поздравлениям присоединился и Молодежный Совет "РКС-Петрозаводск", ребята передали ветеранам большой продуктовый набор, что сейчас, в период самоизоляции, оказалось весьма кстати.

Напомним, ранее "РКС-Петрозаводск" провели акцию "Квитанция победы": ветераны получили 272 оплаченные квитанции за услуги водоснабжения, водоотведения и электроэнергию. В предпраздничный же день, помимо продуктовых наборов, ветеранам вручили денежный подарок и цветы, но главным подарком, пожалуй, стало внимание. Ветераны предприятий каждый год ждут этот день и очень тепло встречают сотрудников "РКС" и профсоюзной организации. В этом году встреча прошла в необычном формате, ветеранов поздравляли по всем правилам соблюдения мер профилактики вируса (в масках и перчатках), но от этого встречи были не менее радостными!

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, в этом году в АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" осталось всего 13 ветеранов. В компании понимают, как пожилым людям, испытавшим все тяготы войны, важны поддержка, внимание и тепло от общения. Такие встречи для ветеранов – повод узнать, как дела у их знакомых коллег, какие изменения происходят на предприятиях. Эта "связь с миром" особенно важна сейчас, в период изоляции.

Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась победа нашим отцам, дедам, прадедам. Несмотря на то, что в этом году 9 мая не состоится массовых праздничных мероприятий, компания не забывает тех, благодаря кому мы сегодня мирно, в своих домах дожидаемся того времени, когда снова можно будет обнять родных и лично поблагодарить за победу пожилых родственников.

75 лет – это Юбилейная дата большой победы над фашистскими захватчиками. И пусть мы не можем все вместе выйти в этот день на улицу и почтить память погибших, поблагодарить выживших, но мы можем рассказать о подвигах дедов нашим детям, тогда память о героях сохранится на века. С праздником, дорогие ветераны, спасибо вам за мирное небо над головой!

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

Власти Карелии: Специалисты занимаются ликвидацией очага Covid-19 в фельдъегерской службе

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал вспышку коронавирусной инфекции в фельдъегерской службе.

Напомним, за последние сутки число заболевших в Карелии увеличилось на 20, достигнув 148 человек.

"Такого большого прироста подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как за минувшие сутки, еще не было – сразу 20. Из них 18 – в Петрозаводске и 2 в Сегеже. К сожалению, мы снова фиксируем увеличение числа инфицированных среди сотрудников фельдъегерской службы и тех, кто с ними контактировал – это 10 человек. Сегодня это самый крупный очаг инфекции, зафиксированный в Республике. Роспотребнадзор и наши медики сейчас прилагают огромные усилия по локализации и ликвидации данного очага", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Карелии чаще заражаются молодые мужчины.

фото: "Наша жизнь", http://elaigu.ru

"Дерево-великан" обнаружили в Карелии

В старинном карельском селе Крошнозеро местные жители нашли осину, обхват ствола которой более 3 метров, пишет районная газета "Наша жизнь".

"Не знаю как у вас, а у нас в крошнозерских лесах растет настоящее дерево-великан из породы лиственных. Его удалось обнаружить совершенно случайно на краю болота. Гигантская осина по форме напоминает огромную морковку. <…> Внушительные размеры дерева очень выделяются на фоне леса. Толстый ствол осины обнять разом смогут только три человека, взявшись за руки", - пишет издание.

По данным газеты, обхват ствола осины составил 3 метра 76 сантиметров. Однако своей 25-метровой высотой осина "похвастаться" не может. Рядом стоящие березы и ели давно перегнали по росту старую соседку.

Ранее сообщалось, что в одну из котельных в селе Крошнозеро второй год прилетает синица, получившая прозвище "Кочегар".

фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в регионах

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства, пишет РБК.

Ведомство предложило ослаблять антивирусные меры в регионах в следующем порядке:

На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить работу смогут «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный контакт большого числа людей». В первую очередь вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, указывает ведомство.

Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится.

На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг — уже без ограничений по числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные учреждения, пишет РБК.

Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в группе риска, — для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями дыхательных органов. На всех этапах режим самоизоляции для них сохраняется.

Помимо этого, до отмены всех ограничений обязательным остается "принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы", говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все три этапа останется обязательным и ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше 1,5 м.

Решение об ослаблении мер главы регионов на каждом этапе будут принимать по предложению главных санитарных врачей субъектов. Оцениваться готовность региона к снятию ограничений будет по ряду таких параметров, как коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один больной до его изоляции), количество свободных мест в больницах и охват тестированием. "Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", — отмечает Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации по организации работы с соблюдением мер безопасности и профилактики для каждого вида бизнеса. "Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны", — отметила она.

В частности, речь идет о тех рекомендациях, которые Роспотребнадзор выпустил "на опережение" для кафе и ресторанов и парикмахерских.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +6 ° …+12 ° 3 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 48% день Пасмурно, +12 ° …+14 ° 5 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 39% вечер Облачно с прояснениями, +6 ° …+14 ° 4 м/с З 751 мм.рт.ст. 51% ночь Ясно, +2 ° …+5 ° 2 м/с З 754 мм.рт.ст. 76%

фото: https://pixabay.com/

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.



В ведомстве также отметили, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции многоквартирных домов или кондиционеры нельзя.

Авторы сообщения призывают не допускать "прямых тактильных контактов" на похоронах с телом умершего инфицированного человека, так как коронавирус может сохраняться в тканях несколько дней.

фото: https://vk.com/gibddkareliya

Пьяный водитель на "Волге" сбил ребенка в Карелии

Две аварии с пешеходами случились в Лоухском районе республики, сообщили в ГИБДД по региону.

По данным ведомства, 8 мая в 09.10 в п. Лоухи 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ - 99" сбил 50-летнюю женщину, которая шла во встречном направлении. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В этот же день в 16.35 в п. Пяозерский во дворе на улице Мира 64-летний водитель "Волги" в состоянии алкогольного опьянения сбил мальчика 6 лет и врезался в дерево. Ребенок доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП.

фото: пресс-служба ЗС РК

Парфенчиков и Шандалович возложили цветы к Вечному огню

Глава Карелии Артур Парфенчиков, спикер парламента Элиссан Шандалович возложили цветы к Вечному огню в Петрозаводске.

По данным пресс-службы правительства республики, в этом году День Победы проходит в особых условиях. Традиционные праздничные мероприятия на улицах из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не проводятся. Людей просят остаться дома, чтобы поберечь себя и близких, особенно старшее поколение и ветеранов. От имени всех жителей Карелии цветы к мемориалу возложил глава региона Артур Парфенчиков.

"Уважаемые ветераны, участники войны, труженики тыла. Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Для каждого из нас этот день особенный. Наш народ выстоял, победил в жестокой войне. Мы склоняем головы перед павшими. Мы благодарны тем, кто перенес все ужасы и лишения грозных военных лет. И тем, кто восстанавливал разрушенные города и села", − сказал Артур Парфенчиков.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович также почтил память погибших воинов, возложив цветы к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

"В этом году мы отмечаем особую дату – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Наш святой долг – бережно хранить память о доблести воинов, о мужественных бойцах, отстоявших Победу ценой тяжелейших испытаний. Мы должны сделать всё для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили и прославляли подвиг защитников Отечества", - сказал Элиссан Шандалович, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Ранее сообщалось, что праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

фото: © madagas / pixabay

Пенсионерка в Карелии лишилась более 420 тысяч рублей после звонка на телефон

Полицейские Петрозаводска проводят проверку по заявлению о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции 7 мая обратилась 66-летняя горожанка. Пенсионерка пояснила, что 21 апреля ей поступали звонки с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они поясняли, что на счетах горожанки зарегистрирована несанкционированная активность - якобы кто-то посторонний пытается списать средства.

Полицейским при опросе пенсионерка пояснила, что не сообщала ни данные карты, ни парольную информацию и не устанавливала программы по требованию звонивших. Как списались ее 425 600 рублей на покупки в интернете, она не знает.

В полицию пришла лишь через 2 недели так как ей было стыдно, признаться, что её смогли обмануть мошенники, но подруга-юрист все же уговорила написать заявление.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что другая жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

В России за сутки выявили 10 817 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 10 817 новых случаев заражения covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах", — говорится в сообщении.

В Москве выявлено 5667 случаев коронавируса, в Подмосковье – 1075, в Санкт-Петербурге – 425, пишет RSN.

За сутки полностью выздоровели 5308 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших увеличилось до 31 916 человек. За сутки от связанных с коронавирусом осложнений скончались 104 человек, за весь период зафиксирован 1827 летальных исходов.

Напомним, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 148 случаев коронавируса.

Коммунисты возложили цветы к Могиле неизвестного солдата

Представители республиканского комитета КПРФ 9 мая возложили цветы к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата в Петрозаводске.

Как сообщили в рескоме КПРФ, в этом году День Победы проводится в особых условиях, поэтому возложение цветов прошло немногочисленным составом партии и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Поздравляя жителей Карелии с 75-летием Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, лидер КПРФ в республике Евгений Ульянов, отметил, что освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков стало возможным при социалистическом строе. А цветом Победы навсегда останется красный, каким был флаг, водруженный над Рейхстагом.

- Победа в Великой Отечественной войне – это победа советского народа и социалистического государства, - сказал Евгений Ульянов. - СССР оказался сильнее своего противника потому, что наше общество крепко стояло на идеях советского патриотизма и интернационализма. Ничто не смогло сломить советский народ и остановить его стремление к свободе.

День 9 мая навсегда останется для нас самым дорогим и значимым. Ведь нет в России семьи, которую бы не затронула война. Мы с вами - дети и внуки Победы, наследники тех, кто отстоял социалистическое Отечество и принес миру освобождение от фашизма. Память о Великой Победе живёт в каждой семье. Будем же достойны памяти Победителей! С праздником! С Днем Победы!

фото: "Столица на Онего"

В Карелии потеплеет завтра до +17 градусов

О погоде на 10 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный

Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем от +7, +12 градусов, местами потеплеет до +17 градусов.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков.

Ветер ночью и днем умеренный.

Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем потеплеет до 12, 14 градусов тепла.

фото: © instagram.com/xenia_sobchak

"Голая и молодая": фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак

Фотограф Александр Гусов поделился пикантным снимком, на котором ему позирует Ксения Собчак.

Как пишет "СтарХит", на черно-белом фото Ксения запечатлена в позе эмбриона, сидящей на стуле. В кадре нет ничего лишнего, а игра светотени завораживает.

"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", — подписал снимок Александр Гусов.

Подписчики пришли в восторг от пикантного кадра. Многие отметили, что никогда не видели Ксению в столь нежном образе. Сам же фотограф подчеркнул, что в снимке нет ничего необычного. По его словам, он не наделяет своих героев отсутствующими у них качествами. "Довольно часто эти качества присутствуют, но в силу "внешних" обстоятельств, спрятаны глубоко. Не каждому дают себя разглядеть!" — добавил Гусов.

фото: © кадр из видео

Шандалович: Мы безмерно гордимся тем, что огромный вклад в Победу внесли жители Карелии (ВИДЕО)

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил с Днем Победы ветеранов и жителей республики.

"Вот уже 75 лет – целых три поколения – мы свято чтим память о подвиге нашего народа. Всему миру это наглядно доказал "Бессмертный полк", в строю которого сегодня гордо шествуют внуки и правнуки ветеранов. Семьи бережно хранят истории своих героев. Мы помним и безмерно гордимся тем, что огромный вклад в победу над фашизмом внесли жители Карелии, которые бесстрашно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны", – сказал Элиссан Шандалович.

"В этот священный для всех нас день хочется выразить самые тёплые слова благодарности в адрес наших дорогих ветеранов, самоотверженных тружеников тыла и всех, кто ценою своей жизни приближал День Великой Победы", – отметил спикер парламента.

"Дорогие земляки, мы все понимаем, что определенные обстоятельства внесли коррективы в планы по празднованию юбилейной даты, но ничто не может нам стать препятствием почтить память павших воинов и отпраздновать Великую Победу в наших сердцах!", – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Парламентарий пожелал ветеранам и всем жителям республики здоровья, благополучия, мира и добра.

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Малоимущим жителям Коми выделят 500 рублей на посадку картошки

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что малоимущие жители республики смогут получить деньги на покупку семенного картофеля и овощей, сообщает местный портала pg11.ru.

По словам руководителя региона, новой мерой поддержки смогут воспользоваться люди, которые выращивают картофель на своих участках. Таким образом власти региона рассчитывают помочь населению в решении продуктового вопроса.

Выплата получила название "На ведение садоводства и огородничества". Ее размер составит 500 рублей. На получение денег смогут рассчитывать семьи и одиноко проживающие люди, которые были признаны малоимущими на 1 мая 2020 года. При этом уточняется, что в малоимущей семье 500 рублей будет выплачиваться на каждого ее члена.

Назначать и перечислять выплату будут местные центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Обратиться за выплатой необходимо будет не позднее 30 июня 2020 года.

Для назначения выплаты надо будет представить в центр заявление с указанием сведений о наличии земельного участка, находящегося у малоимущей семьи или одиноко проживающего человека в собственности, в постоянном пользовании, безвозмездном пользовании, пожизненном наследуемом владении или аренде.

Решение о назначении и выплате или об отказе принимаются в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Деньги будут перечисляться в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о назначении выплате. Общественное обсуждение проекта правительственного постановления закончится 17 мая, отмечает издание.

Ранее стало известно, каким семьям в Карелии дадут дополнительные выплаты на детей.