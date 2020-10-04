Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Карелии за сутки

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в республике.

За минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 27 человек. Из этого числа заболел 21 человек, из них 6 имеют симптомы средней тяжести, 1 пациент в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб республики, приводя статистику заболеваемости на утро четвертого октября.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 21 человек, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (село Шокша и поселок Кварцитный), в Лоухи – 2 человека, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Юляристиоя).



Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 28, в Кондопожском районе – 3 человека, в Пряжинском районе – 2, в Питкярантском районе – 2.

Третьего октября сообщалось, что ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России приблизился к 10 тысячам.

фото: Камера компании "Сампо.ру" / скриншот

Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

В Минздраве республики сообщили о состоянии здоровья детей, которых сегодня утром сбил автомобилист в центре карельской столицы.

Утром четвертого октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наблюдения "Сампо.ру". На записи видно, что после наезда один из детей поднимается и убегает на тротуар, а второй остается лежать на дороге. Затем ребенка переносит на тротуар один из взрослых.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, на данный момент мальчик находится в реанимации, девочке назначено амбулаторное лечение.

Напомним, инцидент произошел четвертого октября, в воскресенье, в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева в 10 часов 37 минут. Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей.

фото: Камера компании "Сампо.ру" / скриншот

Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Двое детей выбежали на дорогу, взявшись за руки, и оказались под колесами автомобиля.

Инцидент произошел четвертого октября, в воскресенье, в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева в 10 часов 37 минут. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей.

Дети 6 и 7 лет, взявшись за руки, выбежали наискосок на перекресток дорог. Пострадавшие доставлены для оказания медицинской помощи в детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель сбил двух пешеходов. Под колесами оказались мужчина и женщина.

фото: Камера "Сампо.ру" / скриншот

Опубликовано видео столкновения мотоциклистки с микроавтобусом в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как произошло ДТП с участием 53-летней мотоциклистки.

Авария произошла днем четвертого октября, в воскресенье, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинская.

Ранее сообщалось, что 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Камеры наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк" зафиксировали момент ДТП.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель сбил двух пешеходов

Под колесами оказались мужчина и женщина, сообщают в ГИБДД.

Третьего октября, в 6:40 утра, в Костомукше 40-летний водитель "ВАЗ 2115" совершил наезд на пешеходов. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

В момент происшествия пешеходы шли по краю проезжей части в попутном направлении с автомобилем.

В ДТП пострадали пешеходы: 41-летний мужчина и 29-летняя девушка. Им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске 53-летняя мотоциклистка госпитализирована в тяжелом состоянии после ДТП

В центре Петрозаводска женщина за рулем байка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль.

Авария произошла четвертого октября, в воскресенье, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинская в 12 часов 40 минут.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ленина в Петрозаводске разбился мотоциклист.

фото: pixabay.com / rhonda_jenkins

Инспекторы Карелии рассказали о самом безопасном для ребенка месте в авто

Госавтоинспекция Карелии сообщила, какое место в автомобиле самое безопасное с точки зрения перевозки ребенка

Согласно статистике аварийности, самое безопасное место - середина заднего сиденья, так как ребенок будет защищен от боковых ударов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Также относительно безопасным является расположение ребенка-пассажира на крайнем правом и крайнем левом заднем месте.

Максимальная тяжесть последствий установлена в результате ДТП, в которых ребенок-пассажир находился на переднем сиденье.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель разогнал свой "Cadillac", превысив скорость на 62 км/ч.

фото: © фото участников встречи

Как жители села в Карелии сказали форелеводству "Нет!"

Директор рыбоводной компании отказался от намерений открыть новую форелевую ферму после встречи с жителями старинного карельского села.

Открывая встречу, которая проходила 25 сентября в местном доме культуры, глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая сразу предупредила собравшихся, что это – не публичные слушания. "Мы здесь все собрались по просьбе представителя форелеводческого хозяйства "Лоисто" Константина Евгеньевича, – пояснила госпожа Седлецкая. – Никакой у нас еще информации ни на сайтах, ни в газетах нет и быть не может, потому что это только мы с вами создаем встречу, и он будет решать, стоит ему сюда вводить форелеводческое хозяйство или же нет".

"Простите, а почему это он решает, а не мы?", – тут же ответили главе поселения из зала.

Подробности читайте далее.

фото: Dmitriy Feoktistov/TASS

Перевод денег по номеру телефона для карт Visa станет обязательным

Международная платежная система Visa разослала банкам письмо с требованием в течение года обеспечить возможность пополнять карты по номеру мобильного телефона.

Cейчас банки сами могут решать, предоставлять ли подобную услугу клиентам. Она доступна для российских клиентов Visa с 2018 года.

"Уже сейчас можно перевести средства с карты на карту по номеру телефона в рамках системы Visa,— пояснил газете «Коммерсантъ» независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.— Однако пока это не у всех банков и опционально". Visa хочет это требовать, чтобы можно было с уверенность продавать и маркетировать сервис, считает эксперт. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Поработал и хватит: как Музей Карельского фронта закрылся сразу после торжественного открытия

Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.

Помните забавный советский мультфильм о том, как мартышка, удав, попугай и слоненок при помощи кокоса "открывали" и "закрывали" закон всемирного тяготения? Эта экранизация детской сказки Григория Остера называлась "Великое закрытие", а фраза одного из ее персонажей – попугая – как нельзя точно подходит к ситуации с торжественным открытием в Беломорске музея Карельского фронта: "Это было великое закрытие!".

На торжества во "фронтовую столицу Карелии" съехались заместители министров обороны и культуры России, заместитель секретаря Совета безопасности страны. Посмотреть на привезенные к музейному зданию артиллерийские орудия собралось чуть ли не все население районного центра. Однако после своего открытия музей проработал всего два дня и уже первого октября был вынужден сообщить в социальных сетях, что "временно закрывается по техническим причинам".

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фото: Лесная территория

Частные лесовладельцы могут появиться в Карелии

Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.

Первого октября в России вступило в действие постановление федерального правительства об особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Этот документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, фактически легализовал как рубки, так и выращивание леса на сельхозугодьях.

"Столица на Онего" попросила известного карельского эколога и лесовода Александра Марковского рассказать, как изменит правительственное постановление ситуацию в лесной отрасли.

"В Карелии и в стране в целом появляется новый рынок – выращивания леса на сельхозземлях. Мы имеем дело с новым сектором экономики, похожим на то, что давно существует в соседней Финляндии, где у каждого лесного участка есть своя стоимость. Нам понятно, как растет лес в наших условиях, с какой скоростью он набирает кубатуру, а от этого будет зависеть его цена. Я думаю, интерес к выращиванию леса на сельхозземлях будет зависеть от его объемов. Так, площади в несколько гектаров могут привлечь только частные лица, сотни гектаров – небольшие фирмы, а если разговор зайдет о тысячах гектаров, то это уже заинтересует крупные компании. Но и в этой отрасли нужны вложения, чтобы получить доход", - заявил Марковский.

Полный текст интервью читайте далее.

фото: © Столица на Онего

Жители Карелии выступили против возрождения свинокомплекса

ООО "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, и собирается его возродить, несмотря на протесты местных жителей.

Жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция, которую подписали порядка 200 местных жителей. Они выступают категорически против, считая, что предприятие будет наносить вред экологии и нести угрозу жизни и здоровья населения.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей. То есть от планов возродить свинокомплекс никто не отказывается. Между тем, к инвестору возникает немало вопросов, но даже найти эту компанию, как оказалось, – большая проблема.

Подробности читайте далее.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в стране превысило 10 тысяч человек за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 октября.

За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложности в стране зафиксировано 1 215 001 случаев заражения COVID-19.

За сутки подтверждено 107 летальных случаев с коронавирусом. За день выписано по выздоровлению 3 284 человека.

За весь период от коронавируса умерло 21 358 человек. За все время выписано по выздоровлению 979 143 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 27 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 13 ЛЕТ ДМИТРИЕВУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА СТЕЛЕ И ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ МУЗЕЯ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими, сказал Дмитриев в письме журналистке Виктории Ивлевой.

В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России"

В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

Музей, созданный в Беломорске к 100-летнему юбилею Карелии, закрыли для посетителей.

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Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель разогнал свой "Cadillac", превысив скорость на 62 км/ч

Госавтоинспекция Карелии сообщила, как водитель "Cadillac" превысил скорость и был пойман сотрудниками ГИБДД.

Третьего октября, в субботу, водитель автомобиля "Cadillac Escalade" на 474 км. автодороги "Кола" превысил скорость на 62 км/ч. Прибор зафиксировал скорость 152 км/ч при разрешённой максимальной скорости 90 км/ч. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Сообщается, что сотрудники спецвзвода Госавтоинспекции Карелии контролируют дорожную обстановку на федеральной автодороге "Кола" - Санкт-Петербург - Мурманск. Полицейские измеряют скорость движения автотранспорта с использованием мобильного устройства "Визир 2М", которое способно также фиксировать выезд на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель автобуса с пассажирами попался на превышении скорости.

фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив

Сильные дожди надвигаются на Карелию: МЧС призывает соблюдать осторожность

МЧС по республике предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ряде районов Карелии пятого октября, в понедельник.

В течение суток пятого октября, начиная с западных районов Карелии, местами, преимущественно по южным и центральным районам, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные Карельского гидрометцентра.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

"Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, аварий на трансформаторных подстанциях; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - говорится в сообщении МЧС.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска вновь вышли на охоту за нелегальными торговцами

В администрации Петрозаводска сообщили о проведении инспекций в местах несанкционированной торговли.

Администрация города продолжает рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

"В ходе очередного выезда осмотрены места стихийных рынков на Почтовой площади и территория, прилегающая к поликлинике №1 на Древлянке. Были выявлены административные правонарушения и составлены протоколы", - говорится в сообщении администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска обнаружили прилавки незаконных торговцев на Древлянке.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 октября



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фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

В Карелии мужчина разбил бутылку спиртного и отправился в полицию

Вневедомственной охраной задержан мужчина, повредивший продукцию в магазине.

В Кондопоге поздно вечером первого октября сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов, который специализируется на продаже спиртного.

Как сообщает управление Росгвардии по Карелии, работники торгового заведения пояснили прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что один из посетителей, 29-летний местный житель, разбил бутылку алкогольного напитка и отказался оплачивать испорченный товар, несмотря на просьбы персонала магазина.



Гражданин был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

В Карелии еще четверо больных госпитализированы с пневмонией за сутки

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях заболевания внебольничной пневмонией в Карелии.

Четыре человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщает оперштаб утром четвертого октября.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1392 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

За этот же день коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пьяный водитель попался в руки инспекторов в одном из районов Карелии

Автомобилисту, севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение прав.

Третьего октября, в субботу, инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "Toyota" 45-летнего водителя в состоянии опьянения. Инцидент произошел в селе Кончезеро Кондопожского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Нарушителя ожидает суд. Ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что нетрезвого водителя задержали в Карелии по наводке бдительного гражданина.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Команда Петрозаводска победила в традиционном республиканском кроссе

Пресс-центр мэрии карельской столицы рассказал о победе спортсменов из Петрозаводска в кроссе.

Команда Петрозаводска заняла первое место в республиканском легкоатлетическом кроссе, посвящённом памяти Аарне Кивекяса.

За сборную города бежали лыжники и легкоатлеты Климентий Агалаков, Эвелина Бочинская, Елизавета Ерохина, Наталья Киркина, Дмитрий Красномовец, Михаил Кузьмин, Диана Мусатова, Алина Путилина, Анастасия Теплякова и Наталья Ягелева.

Кросс прошёл на стадионе "Спартак". В составе сборных команд выступили около 200 бегунов. Старты проводились в семи возрастных группах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали 250 кг. мусора во время плоггинг-забега по парку Петрозаводска.

фото: © "Столица на Онего"

Дождливый понедельник ожидает Карелию

О погоде на пятое октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По Карелии пятого октября, в понедельник, ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди, местами сильные.

Ветер: юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +5, +10°С, местами до +1°С. Днем: +10, +15°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Дождь.

Ветер: юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +7, +9°С. Днем: +11,+13°С. Атмосферное давление будет падать.

фото: © shutterstock.com/mediavic

Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

Эксперт сообщил, как необходимо действовать человеку, ставшему жертвой мошенников, заполучивших деньги жертвы.

Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Действовать надо "по горячим следам", обратившись в полицию как можно быстрее, а вот просить банк отменить транзакцию смысла не имеет, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская.

По ее словам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, равны нулю.

Дело в том, что электронные переводы денежных средств по распоряжению клиента производятся оператором, который осуществляет ряд действий, в том числе, получает подтверждение перевода от клиента (тот самый код, который приходит СМС-сообщением). "После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным", — уверена Зеленовская.

"Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена "менеджеров", сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения", — советует она.

Дальнейшее зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Вернуть свои деньги вы сможете только в случае, если преступники будут пойманы. Ущерб больше 2500 рублей может быть основанием для возбуждения уголовного дела.

При покупке на интернет-сайтах есть свои нюансы. Если товар, приобретенный через надежный сайт, вас не устроил или не оправдал ожиданий, у вас есть семь дней для безусловного отказа от товара и возврата своих денег. Если же оплаченный товар не пришел или вам прислали явно бросовую подделку, то это уже мошенничество, и требовать у продавца возврата денег бесполезно. Зато есть все основания обратиться в полицию с заявлением, заключила эксперт.

фото: twitter.com/Ivan Vagner

"Вечером мы уже будем пить": космонавты переработают мочу в питьевую воду

Российские космонавты на борту МКС возобновили эксперимент "Сепарация" по переработке урины в воду.

Об этом 3 октября рассказал в Twitter космонавт Иван Вагнер, передают Известия.

"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", — рассказал он.

Он отметил, что вечером экипаж уже попробует эту воду.

Испытания новой системы переработки начались в 2018 году. Тогда отмечалось, что выработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, в частности, для получения кислорода. В американском сегменте система регенерации жидкости используется уже несколько лет, это сократило зависимость астронавтов от поставок с Земли.