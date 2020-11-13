Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

Из 386 инфицированных 306 заболели, 42 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число зараженных COVID-19 на 13 ноября в Карелии составляет 9630 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 275 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, деревня Раймяля – 1, деревня Рауталахти – 1), в Лахденпохском районе – 9 человек (Лахденпохья – 4, поселок Ихала – 1, поселок Элисенваара – 2, поселок Вялимяки – 1, поселок Куликово – 1), в Пудожском районе – 9 человек (Пудож – 8, поселок Кривцы – 1), в Беломорске – 3 человека, в Сегежском районе – 16 человек (Сегежа – 15, поселок Волдозеро – 1), в Кеми – 2 человека, в Костомукше – 10 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Кондопожском районе – 35 человек (Кондопога – 32, поселок Березовка – 2, поселок Кедрозеро – 1), в Олонце – 1 человек, в Прионежском районе – 12 человек (поселок Кварцитный – 1, село Деревянное – 1, поселок Шуя – 1, СНТ "Лососинка" – 1, поселок Деревянка – 2, поселок Мелиоративный – 2, поселок Чална-1 – 2, Шокша – 1, село Заозерье – 1), в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 4, поселок Чална – 3, деревня Нижние Виданы – 2, деревня Куккойла – 1).

Выздоровели за время пандемии 4996 человек, за сутки выписан по выздоровлению 71 пациент: в Петрозаводске – 49, в Сортавальском районе – 2, в Сегежском районе – 6, в Пудожском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Прионежском районе – 2, в Олонецком районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Кемском районе – 2, в Калевальском районе – 2, в Беломорском районе – 1.

Всего умерли в Карелии 66 человек, зараженных коронавирусом.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1443,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1266,5 случая, по Северо-Западу – 1613,2.

фото: © Столица на Онего

Два десятка медиков республиканской больницы заразились COVID-19: Минздрав Карелии не признает факт вспышки заболевания

В республиканской больнице имени В. А. Баранова два десятка медицинских сотрудников отправлены на больничный из-за диагностированного у них коронавируса.

В Республиканской больнице медики заразились COVID-19. Точное количество заболевших в пресс-службе Минздрава не уточняют, но известно, что речь идет ориентировочно о двух десятках медработников.

В пресс-службе министерства "Столице на Онего" подтвердили факт заражения сотрудников клиники, но отказываются трактовать происходящее как вспышку коронавируса.

По оценке Минздрава, работники больницы заразились в разное время. При этом в министерстве поясняют, что заражения могли происходить как во внерабочее время, так и на рабочих местах. Это объясняется рисками, связанными с тем, что в стенах медучреждения оказывают помощь в том числе горожанам с недиагностированным COVID-19.

В числе зараженных сотрудники республиканской больницы из разных отделений. Они находятся на больничном, рассказали в Минздраве Карелии.

Всего в больнице трудится порядка 1700 медиков.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам.

фото: © Минздрав Республики Карелия

Минздрав Карелии пообещал решить проблему с тестами на коронавирус в Петрозаводске в течение двух дней

Дополнительные лаборатории и новые ПЦР-анализаторы помогут сократить срок ожидания тестов, считают в ведомстве.

В связи с ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, включая коронавирус, в Карелии последние недели лаборатории работают с большой нагрузкой. В сутки выполняется около двух тысяч тестов.

"Для сокращения сроков ожидания введены в работу дополнительные лаборатории, ведется закупка новых ПЦР-анализаторов, уже закуплена партия современных эффективных тест-систем, позволяющих проводить исследования в короткие сроки. Новые тест-системы, поступившие в Республиканскую инфекционную больницу, будут использоваться для первичной диагностики у пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы максимально оперативно устанавливать эпидемиологический статус и предупреждать распространение инфекции в очаге. Проблема с тестами в Петрозаводске будет решена в течение двух дней", - сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве напомнили, что в лабораториях медицинских организаций, подведомственных Минздраву Карелии, сроки информирования граждан о результатах тестов регламентированы. Но в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия эти сроки не регламентированы.

"Медицинские организации стремятся к сокращению сроков ожидания результатов. Для этого введена система СМС-информирования: граждане получают push-уведомление на мобильный телефон, если они оформили добровольное информированное согласие новой формы, если не оформили - по прежней методике. Важно внимательно проверить правильность номера мобильного телефона при оформлении согласия. Страховыми медицинскими организациями отправлено уже более 500 таких уведомлений", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: теперь пожилые граждане могут закупаться в магазинах только в утренние часы и строго по будням.

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил разделить потоки клиентов в магазинах в период пандемии. Об этом он сообщил в соцсети. Согласно очередному решению губернатора, пожилые граждане в карельских городах смогут посещать торговые точки с 10 до 13 часов и только по будням.

"Одно из новых изменений распоряжения поможет разделить потоки людей разного возраста в общественных местах. Так, с 16 ноября жителям Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы и Костомукши старше 65 лет разрешается посещать места приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу, с 10 до 13 часов. Как и прежде, исключения делается для аптек", - заявил Парфенчиков.

При этом магазинам запрещено в указанное время обслуживать клиентов до 65 лет, подчеркнул глава республики.

"В указанные дни и часы организациям запрещается обслуживать других посетителей, кроме представителей старшего поколения. Поэтому остальным жителям рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест в это время", - написал он.

Ранее Парфенчиков уже ограничивал время посещения магазинов пожилыми гражданами. Так, пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге было разрешено ходить за покупками всего три раза в неделю

фото: © Столица на Онего

Дело зампредседателя Петросовета Матвеева, обвиняемого в получении взятки в 4 млн рублей, дошло до суда

В Петрозаводский суд поступило уголовное дело обвиняемого в получении 4-миллионной взятки зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, а также дело обвиняемого в даче взятки Матвееву строителя Александра Ивина.

В четверг, 12 ноября, Петрозаводский суд получил уголовное дело зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева. Рассматривать дело будет судья Роман Парамонов.

В этот же день суд получил уголовное дело фактического руководителя занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина, обвинительное заключение по которому, как и по делу Матвеева, утвердил прокурор Карелии Карен Габриелян. Рассматривать дело Ивина предстоит судье Наталье Федичевой.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Как мы ранее сообщали, Матвеев и Ивин, уголовные дела которых расследовал следователь по особо важным делам Следкома Александр Брюханов, заключили досудебное соглашение со следствием. Оно означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимым назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

Что касается Кротова, то уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Матвеева и Ивина защищают опытные адвокаты: соответственно Александр Яковлев и Светлана Вечерская. О даче каких-либо комментариев, касающихся дальнейшей возможной судьбы своих доверителей, защитники отказались.

В настоящее время в отношении Матвеева и Ивина продолжает действовать назначенная им судом норма ЗОД – запрет определенных действий. Им, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, выходить из дома с 20.00 до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Поскольку ЗОД по отношению к Матвееву и Ивину после 18 ноября истекает, 16 ноября судья петрозаводского суда Екатерина Хомякова рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде ЗОД Александру Ивину. Аналогичное ходатайство надзорного ведомства по отношению к Матвееву на следующий день 17 ноября рассмотрит другой судья Олег Грабчук.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске и уехал, мать ищет свидетелей (ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского водитель наехал на девочку на пешеходном переходе и покинул место ДТП, сообщает мать ребенка.

В группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось сообщение матери, чью дочь накануне вечером на пешеходном переходе сбила машина.

"Дорогие мои водители! - обращается петрозаводчанка. - Искренне прошу помощи свидетелей в поиске некоего слепого водителя «Ниссан-Алмера» классик белого (серебристого) цвета, сбившего мою дочь, переходившую пешеходный переход по пр. А. Невского, 60, по правилам и убедившись, что авто слева притормаживает! Мне страшно представить, что могло бы быть, будь скорость выше! Не выйти из своего авто, не узнать, как самочувствие, тупо уехать… Не буду давать комментарии, мне хватило нервного срыва…".

Судя по записи видеокамеры, ДТП произошло в четверг, 12 ноября около 17 часов.

фото: © school27ptz.ru

Школа №27 в Петрозаводске ушла на "дистант" из-за пандемии коронавируса

В школе №27 Петрозаводска все занятия проходят в формате онлайн-лекций, сообщили в министерстве образования Карелии.

В текущей эпидемиологической обстановке здоровье детей и педагогов – абсолютный приоритет. В первую очередь, конечно, речь идёт о защите участников образовательного процесса от коронавирусной инфекции, но нельзя забывать и о той дополнительной нагрузке, которую создает работа с гаджетами.

Опытом организации обучения в школе № 27 поделилась заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Наталья Ивановская.

"К обучению во время так называемой второй волны распространения коронавируса наши учителя основательно подготовились: каждый педагог прошел курсы повышения квалификации, обучение на специальных семинарах, - сказала Ивановская. - 100% педагогов 27-й школы умеют работать на нескольких образовательных платформах. Кроме того, абсолютно все уроки мы проводим в форме онлайн-конференций и отслеживаем посещаемость этих занятий".

Все занятия в школе организованы в живом онлайн-формате. Во время урока педагоги обращают внимание на внешний вид школьников, следят за тем, как ребенок записывает материал.

Следят в школе и за нагрузкой на детей: уроки сокращены до 30 минут, обязательные домашние задания школьникам не задают и не ставят неудовлетворительные отметки. Отдельное внимание руководство школы уделяет наполняемости оценок в электронном журнале и контролю знаний.

По таким предметам, как ИЗО, музыка, физкультура педагоги не задают написание рефератов. Вместо этого дети выполняют небольшие задания по учебникам, изучают основные теоретические моменты. Упражнения и практические задания по таким предметам носят рекомендательный характер.

Учителя напоминают, что выполнять их необходимо с учётом техники безопасности и с учётом индивидуальной ситуации каждого ребенка.

При таком подходе к организации процесса обучения довольными остаются все его участники: в конце занятий дети искренне благодарят педагогов за урок, а учителя заряжаются позитивной энергией на весь день.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Водитель совершил наезд на девочку-подростка на проспекте Невского и скрылся с места ДТП.

Напомним, мама, чью дочь вечером 12 ноября машина сбила на пешеходном переходе, обратилась за помощью в поиске свидетелей.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 12 ноября в 17.09 в районе дома №65 по проспекту Невского неустановленный водитель на автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 16-летняя девочка получила травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44".

Момент ДТП попал в объектив камеры компании Сампо.ру.

фото: Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии сообщил о большом потоке пациентов, поступающих в инфекционную больницу

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что в Республиканской инфекционной больнице развернуты резервные койки.

Михаил Охлопоков сообщил в соцсети о значительном потоке больных, госпитализированных в инфекционную больницу. Из резерва развернуты дополнительные койки, рассказал министр.

"Как никогда много обращений поступило за минувшие сутки в Республиканскую инфекционную больницу: врачами приемного отделения осмотрены 82 пациента. После уточнения диагноза 41 больной госпитализирован в РИБ. Вчера в 23.30 здесь дополнительно развернули заранее подготовленных из резерва 20 кислородных коек. На утро в больнице свободные койки есть, боксы тоже готовы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Несмотря на количество обращений, коллапса не произошло", - заявил глава карельского Минздрава.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице был уволен главный врач Иван Белкин. Затем на этот пост была назначена Юлия Кононенко, ранее возглавлявшая Республиканский противотуберкулезный диспансер.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки в Карелии 53 ребенка заболели коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 ноября по статистике в Карелии было 9244 инфицированных коронавирусом, среди которых 964 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день – уже 9630 ковидных больных, из которых 1017 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 53 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии очередной раз зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 386 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9630 человек. Выздоровели – 4996. Умерли 66 пациентов.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек

Оперативный штаб правительства Карелии сообщил о гибели очередных пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции. Умерли житель Сортавалы 1946 года рождения и жительница Петрозаводска 1959 года рождения. Они скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии скончались 66 человек.

По данным на 13 ноября, в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных коронавирусом в республике стремительно приближается к 10 тысячам.

фото: Столица на Онего / фото читателя

Суд признал незаконной организацию платной парковки у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии признал незаконным договор, заключенный между Минимущества республики и компанией " А3", которая управляет платной парковкой на площади Гагарина.

Арбитражный суд Карелии вынес решение о признании недействительным договора аренды земли в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске, заключённого между министерством имущественных и земельных отношений республики и обществом с ограниченной ответственностью "А3". Информация об этом содержится на сайте суда.

Речь идет о земельном участке площадью 173 кв. метра, расположенном в районе дома № 2 по площади Гагарина. Там расположена платная парковка. Согласно судебному решению, компания "А3" обязана возвратить министерству участок у вокзала.

Ранее с иском в арбитражный суд обратилась прокуратура. Ответчиками в процессе выступали Минимущества и компания "А3".

Как установлено судом, в ноябре 2019 года Минимущества и компания "А3" заключили договор аренды земельного участка в районе площади Гагарина в Петрозаводске. На нем была организована платная парковка.

Прокуратура заявляла в суде, что заключенный договор аренды противоречит требованиям закона, поскольку решения о создании платных парковок должны приниматься администрацией Петрозаводска. При этом постановление о создании платной парковки на площади Гагарина мэрией карельской столицы не принималось. Суд в итоге поддержал доводы надзорного органа.

Ранее платная парковка на площади Гагрина вызвала возмущение горожан, поскольку у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, не осталось возможности остановиться бесплатно.

Затем власти собирались расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку, поскольку арендатор не вносил плату за землю.

фото: © паблик Вконтакте "Аноним Карелия Петрозаводск 10 "

Живодеры убили добродушного пса, любимца всего поселка в Карелии

В поселке Новая Вилга Прионежского района местные жители ищут живодеров, которые убили добродушного дворового пса, любимца детей.

В социальной сети появилась история о жесткости человека, который лишил жизни безобидную собаку. Местные жители хотят найти живодера и привлечь его к ответственности по закону.

"4 ноября этого года в нашем поселке Новая Вилга около восьми часов утра живодер убил добродушного дворового пса, любимца многих жителей посёлка, в том числе и детей! Собака была абсолютно дружелюбной и никакой угрозы для окружающих не представляла! Это жестокое убийство настолько потрясло местных жителей, что сразу вызвали на место происшествия полицию, было написано заявление и тело собаки отправлено на экспертизу. Экспертиза показала, что смерть животного наступила в результате механических повреждений, не совместимых с жизнью - внутреннего кровотечения по причине разрыва аорты. В области грудной клетки была гематома", - написали местные жители.

Жители поселка рассказали о ситуации в интернете, чтобы "предать этому вопиющему случаю максимальную огласку", потому что боятся, что уголовного дела по 245 статье (жестокое отношение к животным) возбуждать, скорее всего, не будут и убийство останется безнаказанным.

Авторы сообщения просят помочь советом: куда можно обратиться, чтобы получить добиться наказания для живодера?

фото: ДТП ПТЗ

Два автомобиля жестко столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Чапаева и Ватутина в столице Карелии накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля.

Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2107 и Renault Sandero произошла накануне около 21 часа на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Ватутина, сообщает портал ДТП ПТЗ.

По информации портала ДТП ПТЗ, легковые автомобили двигались по улице Чапаева во встречных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда ВАЗ-2107 совершал левый поворот на улицу Ватутина (или маневр разворота), а иномарка двигалась в прямом направлении.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на угол перекрёстка. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии погиб водитель, который врезался в грузовик, стоявший на дороге

В Кондопожском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 66-летний водитель внедорожника, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 13 ноября, в 20.00 в Кондопожском районе, на 497 км федеральной автодороги "Кола" 66-летний водитель автомобиля Niva совершил наезд на прицеп стоящего на проезжей части грузового автомобиля Freightliner.

Водитель внедорожника получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © pixabay.com

Форелеводческое хозяйство в Карелии "хоронило" мертвую рыбу рядом с Ладожским озером

За захоронение мертвой форели в компостной яме организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

К сотрудникам ведомства в июне обратился житель Лахденпохского района, сообщив, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения утилизируют и хранят рыбные отходы от форелевого хозяйства.

Было установлено, что данный участок находится в аренде у форелеводов. С восточной стороны он примыкает к акватории Ладожского озера. В районе центральной части участка в трех метрах от мелиоративного канала расположена самовольно возведенная компостная яма (деревянный короб размером 18х4 м и высотой 1,5 м).

В короб были уложены биологические отходы (мертвая радужная форель), чередуемые слоями опилок, всего около 6000 кг. Верхний слой рыбы был укрыт полиэтиленовой пленкой и засыпан слоем опилок. Опилками были засыпаны и оставшиеся вокруг короба остатки. При этом короб был не герметичен.

Со слов руководителя предприятия, территория, на которой складированы биологические отходы, была обработана перекисью водорода, гипохлоритом натрия.

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, вывоза на свалки и полигоны категорически запрещается, так как это может послужить источником распространения заболеваний, уточнили в управлении.

В результате предприятие было оштрафовано на 250 тысяч рублей. Форелеводческое хозяйство должно утилизировать биологические отходы под контролем сотрудников управления Россельхознадзора до 24 декабря.

Кроме того, в результате действий хозяйства плодородный слой почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения был перекрыт биологическими отходами на площади 72 квадратных метра. В результате участок был выведен из сельскохозяйственного оборота.

Предприятие пыталось доказать, что оно занималось производством удобрения (компоста). переработка биологических отходов рыбоводства в компост не регламентирована.

За нарушение земельного законодательства организация получила штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелию завезли около 4,4 млн мальков форели из Финляндии.

фото: © Илья Тимин

Число свободных коек для больных COVID-19 сократилось в Карелии

По данным на тринадцатое ноября, в республике сократилось число свободных мест для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за сутки на 2,2 процента. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, опубликовав таблицу с оперативной информацией по COVID-19.

Так, по данным на 13 ноября, в Карелии свободно 24,2 процента коек для больных коронавирусом. Сутки назад этот показатель был равен 26,4 процентам.

За минувшие сутки в Карелии было зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Каждое шестое ДТП в Карелии уносит по две жизни

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в дорожных происшествиях последних пяти лет погибли более 500 человек.

По статистике ГИБДД за последние пять лет на дорогах республики в результате ДТП погибли более 500 человек, в том числе 16 детей.

С начала 2020 года в дорожных происшествиях погибли 60 человек и 670 получили различные травмы. В этом году на дорогах погибли четыре ребенка - три пассажира и один пешеход. Еще 70 детей были травмированы.

Каждое шестое ДТП происходит с двумя и более погибшими людьми.

Каждое десятое ДТП случается по вине нетрезвых водителей. Так, с начала года, управляя автотранспортом в нетрезвом состоянии, водители совершили 75 происшествий, в которых погибли 5 человек и почти 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

В результате выполнения водителем опасного маневра обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 21 ДТП, в которых были травмированы более 30 человек, для 6 участников движения травмы оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что молодой водитель в Петрозаводске сбил женщину, которая перебегала дорогу в темноте

фото: pixabay.com

Костомукшанка оставила двухмесячную дочь с пьющей родственницей, чтобы погулять в Петрозаводске

Малышка попала в педиатрическое отделение Межрайонной больницы №1, пока ее мама отмечала день рождения знакомого в столице Карелии.

Как пишут "Новости Костомукши", на этой неделе в мэрии прошла очередная комиссия по делам несовершеннолетних. Участники заседания рассмотрели девять дел о правонарушениях, в которых особо "отличились" взрослые.

Четверых родителей призвали к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание детей. Одна горе-мамаша оставила двухмесячную дочку с тётей, любящей крепко выпить, а сама уехала в Петрозаводск отмечать день рождения знакомого. Пока безрассудная родительница праздновала, её тетя с младенцем на руках продолжала пить. Ребёнка у неё изъяли и поместили в педиатрическое отделение Межрайонной больницы. А мать, вернувшись в Костомукшу, забрала малышку домой.

Ранее сообщалось, что женщина в Карелии погрязла в алиментных долгах.

фото: © pixabay.com

"Компенсациями соцзащиты печки не натопишь!"

Жители поселка Тиурула на границе Карелии и Ленобласти остались перед зимой без дров.

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района Карелии бьют тревогу: они не могут обеспечить себя дровами перед наступлением зимы. "Администрация Хийтольского сельского поселения, к которому относится наш поселок, на замке из-за карантина, - рассказал "Столице на Онего" один из местных жителей Александр Талья. - Непонятно, где вообще купить дрова - одна доставка из Лахденпохья, где есть фирма, выдающая квитанцию для получения компенсации, будет стоить самой компенсации, но туда еще доехать надо, а общественный транспорт в поселок не ходит. Стоимость дров уже исчисляется пятизначными цифрами - машина неколотых чурок стоит от 10 тысяч! Компенсация - максимум 3 тысячи".

Обеспокоенность Александра Тальи разделяют и остальные жители поселка. По их словам в Тиурула живет много ветеранов труда и инвалидов. "Компенсациями соцзащиты печки не натопишь!". – возмущаются в поселке, расположенном на границе с Ленинградской областью.

фото: страница Артура Парфенчикова / https://www.facebook.com/apfssprus

Парфенчиков помог установить перила у подъезда дома, где живет инвалид

Глава Карелии Артур Парфенчиков помог обратившемуся к нему через соцсети инвалиду.

Артур Парфенчиков на своих страницах в соцсетях рассказал трогательную историю о том, как к нему обратился за помощью инвалид 2 группы, которому было трудно спускаться по лестнице без перил.

"Являюсь инвалидом 2 группы и передвигаюсь с тростью. Работа у меня есть, но при выходе из подъезда дома нужно спуститься на три ступеньки вниз, а перил нет. Особенно зимой велик шанс упасть. Прошу посодействовать в решении данного вопроса, если это возможно. Заранее спасибо".

Как рассказал Артур Парфенчиков, он получил это сообщение от Андрея из Петрозаводска после публикации поста о трудоустройстве людей с инвалидностью.

"Конечно, не мог не отреагировать. Через госкомитет по строительному и жилищному надзору направил обращение в обслуживающую организацию. Перила вдоль лестницы у подъезда оперативно установили и покрасили, об этом мне позже написал сам автор обращения. Андрей, спасибо за обратную связь, рад, что вам помогли".

Как пояснил Парфенчиков, в личные сообщения и в комментариях ему часто поступают просьбы о помощи.

"И я всегда стараюсь на них откликнуться, особенно в тех случаях, когда ситуация критическая и медлить нельзя. Но хотелось бы, чтобы решение подобных вопросов, особенно там, где есть четкая нормативная база, происходило системно, без моих поручений".

фото: Сергей Михеев / Российская газета

Давят на психику, обклеивают подъезды: суды в Карелии разбираются с коллекторами-нарушителями

В Карелии служба судебных приставов сообщила о выявленных нарушениях со стороны коллекторских организаций в работе с должниками.

Карельские приставы за десять месяцев этого года составили 16 протоколов на коллекторов за нарушения закона о защите прав и интересов граждан в процессе взыскания просроченной задолженности. Об этом сообщили в УФССП по Карелии.

За этот период суды рассмотрели 18 протоколов, из них по 17 назначено наказание в виде штрафа, по одному получено предупреждение.

Как сообщают приставы, коллекторы давят на должников и унижают их.

"В ходе проверок установлено, что взаимодействие с должником и третьими лицами осуществлялось с оказанием психологического давления, с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство должника, и введением его и третьих лиц в заблуждение, несоблюдения условий осуществления отдельных способов взаимодействия с должником, в том числе периодичности непосредственного взаимодействия путем личных встреч, телефонных переговоров, направления сообщений, передаваемых по сетям электросвязи", - говорится в пресс-релизе судебных приставов.

Так, сотрудник ООО МКК "Финмолл" обклеил стены подъезда должника листовками, которые содержали ложную и унижающую его информацию, порочили честь и достоинство, подрывали репутацию. Коллектор общался с сожительницей заявителя, не представился, пытался попасть в квартиру и требовал от третьего лица оплатить задолженность. По решению Петрозаводского горсуда компания "Финмолл" оштрафована на 22 тыс. рублей.

Представители компании ООО "МФК Лайм-Займ" ввели гражданина в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, хотя задолженность заявителя была погашена. Коллектор не представился и начал общаться с заявителем в грубой форме, требовал погашения задолженности с оказанием психологического давления. В итоге компании судом был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Сотрудник кредитного потребительского кооператива "Кондопога" в телефонных разговорах с гражданином не представлялся и ввел того в заблуждение по вопросу обращения в суд. В итоге решением Кондопожского горсуда кооператив получил штраф размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Карелии оштрафовал коллекторов за телефонные оскорбления должника.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

За сутки в России коронавирусом заразились рекордное количество человек - 21 983

В России за сутки выявили 21 983 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 21 983.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 880 551 случай COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 411. Всего с начала пандемии зарегистрировано 32 443 смерти от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 735. Всего от инфекции вылечились 1 406 903 пациента.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 67,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 636 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 ноября остаются 447 509 человек.

фото: © Столица на Онего

Более тридцати больных пневмонией были госпитализированы за сутки в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о развитии ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в республике.

За сутки в Карелии госпитализированы 34 человека с внебольничной пневмонией. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За день смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2108 пациентов, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



По данным на 13 ноября, общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

фото: © "ТехРент"

Петрозаводск готов к первым снегопадам, доложили Мирошник

Главе Петрозаводска Ирине Мирошник доложили о готовности к содержанию дорог и тротуаров в зимний период.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник накануне провела межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в администрации.

Компания "ТехРент", которая занимается содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска, доложила о готовности к зиме.

Как пояснил представитель организации, уже сделан запас противогололёдного материала в необходимом объёме на весь зимний период. Также подрядчик сообщил о готовности дорожной техники и о пополнении парка новыми специализированными машинами.





Глава карельской столицы Ирина Мирошник указала компании "ТехРент" на необходимость быть готовой к внештатным ситуациям, например, обильному выпадению осадков в краткосрочный период. На этот случай у компании должны быть подготовлены договоры на привлечение дополнительных сил, в том числе, техники со стороны. Выпадение обильных осадков не должно стать для подрядчика неожиданностью, отметила Мирошник.





фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске продолжают обрезать кустарники

На этой неделе подрядчик продолжает санитарную обрезку с "посадкой на пень", сообщили в администрации Петрозаводска.

Работы по санитарной обрезке с "посадкой на пень" ведутся в Петровском саду и сквере Моряков Онежской Флотилии.

Как утверждают в администрации, такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Впоследствии живая изгородь восстановится и станет пышнее.

Работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане возмущены сносом декоративного кустарника на улице Энгельса.

фото: Segezha Group

World Skills Russia – 2020 "Молодые профессионалы Карелии" формирует кадровый резерв для лидеров индустрии

В Петрозаводске состоялось официальное закрытие открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы Карелии World Skills Russia – 2020".

Конкурсные работы 190 участников по компетенциям 27 профессий оценивали 205 экспертов. Основной состав конкурсантов - студенты образовательных учреждений Республики Карелия от 16 до 22 лет.

Они соревновались в следующих секциях: ремонт и обслуживание легкового автомобиля, охрана труда, геодезия, электромонтаж, дошкольное и школьное воспитание, медицинский и социальный уход, программные решения для бизнеса, строительство, реставрация памятников деревянного зодчества, лесозаготовка, туризм. Обладатели золотых медалей представят Республику Карелия весной в отборочных соревнованиях СЗФО на право участия в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который запланирован на май-июнь 2021 года.

В церемонии награждения победителей приняла участие директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" (Segezha Group, входит в АФК "Система") Нелли Лебедева. Она вручила дипломы лучшим специалистам в секции "Охрана труда", конкурсные мероприятия для которых проводились на базе автотранспортного техникума.

Нелли Лебедева поздравила победителей и подчеркнула уверенность в том, что рабочие профессии будут весьма востребованы уже в ближайшем будущем. В подкрепление своих слов, она отметила поступательное развитие промышленности в Российской Федерации и в качестве примера привела инвестиционный проект "Segezha Запад". Директор также сообщила, что руководство Segezha Group придает большое значение проведению таких профессиональных конкурсов, как чемпионаты World Skills. Подобные мероприятия способствуют повышению квалификации трудовой молодежи, позволяют начинающим специалистам обмениваться опытом, помогают компаниям успешно пополнять кадровый резерв производств.

"Нам в команду нужны молодые грамотные и целеустремленные специалисты. Мы даем им возможность развиваться, повышать уровень своего образования. На нашем предприятии высокая квалификация и результативный труд объективно способствуют карьерному росту Будучи ответственным работодателем, АО "Сегежский ЦБК" уделяет пристальное внимание и сфере охраны труда. Сотрудники работают на современном оборудовании, своевременно информируются о всех аспектах техники безопасности", - подчеркивает Нелли Лебедева.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ, НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 И ЕЩЕ ОДНА ВЗЯТКА БЫВШЕМУ МИНИСТРУ КАЙДАЛОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки, 12 ноября, в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 на 13 ноября в Карелии составляет 9630 человек. Выздоровели за время пандемии 4996 человек. Всего умерли в Карелии 66 человек, зараженных коронавирусом.

Также в Карелии 1017 детей заразились коронавирусом.

Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

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Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

В отделении Пенсионного фонда Карелии назначен новый руководитель

Спустя два года после смерти прежнего управляющего Николая Левина отделение Пенсионного фонда Карелии возглавила Юлия Ермакова.

фото: © паблик П.Ильинский/vk.com/public_ilinsky

Туристы не хотят встречать Новый год в одном из поселков Карелии из-за пандемии

Поселок Ильинский Олонецкого района попал в десятку населенных пунктов, в которых упал спрос на отдых на Новый год из-за коронавируса.

По данным исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, где спрос на аренду жилья для отдыха в новогодние праздники упал из-за пандемии коронавируса.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на Новый год от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Токсово.

В Ильинском отдых обойдется в 6900 рублей (2,5 ночи), в Москве — в 4062 рубля (4 ночи), в Анапе - 830 рублей (6 ночей), в Токсово — в 12000 рублей (1 ночь), в Кимрах — 14750 рублей (2 ночи).

Список составлен на основании данных бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

По сравнению с прошлым годом, топ-10 городов существенно поменялся, остался на первом месте только Осташков, в котором увеличилась средняя продолжительность отдыха и уменьшилась средняя стоимость ночи. Для сравнения: в новогоднем сезоне 2019 — 2020 в Осташкове можно было снять дом за 9541 рубль в сутки на 3,4 ночи, в среднем, то в предстоящем сезоне 2020 — 2021 — уже за 9311 рублей и на 4,5 ночи.

Десятку городов, в которых в прошлом году меньше всего отдыхало туристов на новогодние праздники, составляли Осташков, Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Олонец и Бахчисарай.

Ранее Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.

фото: © Администрация Петрозаводска

Светофоры в центре Петрозаводска заработали в новом режиме

Изменения в работе светофоров на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской должны улучшить пропускную способность перекрёстка, сообщили в администрации города.

На перекрёстке ввели совмещённые фазы движения водителей и пешеходов. Они действуют при повороте транспорта направо с улицы Гоголя. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями. Они предупреждают водителей о движении пешеходов. Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.

Ранее светофоры на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской оснастили автоматизированной системой управления дорожным движением. На объектах смонтировали детекторы, позволяющие программному обеспечению интерактивно оценивать автомобильный трафик по всем направлениям и регулировать его в онлайн-режиме.

Напомним, режим работы светофоров на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной изменился с 3 ноября.