Чем запомнился этот день

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении сотрудника Следственного комитета Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как стало известно "Столице на Онего", в отношении 33-летнего следователя Следкома Карелии Ильи М. возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". По неофициальной информации, его могут также обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями либо в их превышении.

По нашим сведениям, следователь СК республики Илья М., окончивший Правовую академию Минюста, подозревается в хищении средств с банковских карт подследственных. На сегодняшний день Илья М. уволен. Как сообщил источник в правоохранительных органах, свою вину он признал.

Уголовное дело, оперативное сопровождение которого ведет УФСБ Карелии, расследует сам Следком республики.

Ранее уволенный сотрудник Следкома входил в состав следственных групп, которые вели дела по Сямозеру и Нелидову. Также, в его окружении сообщили, что молодой, теперь уже экс-следователь, любит музыку и когда-то работал диджеем в одном из баров в центре Петрозаводска.

Получить подробности у фигуранта дела редакции не удалось, так как он не отвечает на телефонные звонки.

фото: ©Столица на Онего

В Петрозаводске маршрутчики сообщили пассажирам о повышении стоимости проезда

В городских автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 37 рублей.

После того, как перевозчики уведомили администрацию города о росте тарифа, дошла очередь и до пассажиров. В минувший четверг, 1 апреля, в маршрутках появились объявления, анонсирующие предстоящее повышение цен на проезд.

"Уважаемые пассажиры! Доводим до вашего сведения, что с 10.04.2021 стоимость проезда будет составлять 37 рублей", - говорится в тексте объявления.

Напомним, на 5 рублей вырастет цена за одну поездку в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3". При этом никаких обсуждений планов транспортных компаний по повышению тарифа нигде не было. Как и в 2019 году, когда маршрутки разом повысили стоимость проезда с 28 до 32 рублей, горожан, зарплаты которых отнюдь не растут, поставили перед фактом – платите или ходите пешком.

"Столица на Онего" предлагает принять участие в Онего: "Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей?"

фото: © ФСБ России по Республике Карелия

Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу

Генерал-майор Александр Барышев, начальник УФСБ России по Республике Карелия переходит на новое место работы.

Как стало известно "Столице на Онего", начальник управления ФСБ Карелии, генерал-майор Александр Барышев переходит на новую работу. Это связано с ротацией кадров ФСБ России, в рамках которой предусмотрена смена руководителей территориальных органов безопасности в течение 5 лет.

Напомним, Александр Барышев возглавлял управление с 2016 года.

В ближайшее время сотрудникам ведомства представят нового начальника. По данным сайта "newsler.ru" им станет Сергей Мочалов, который до этого руководил УФСБ России по Кировской области.

фото: © Виталий Скопин

Упрдор "Кола" назвало виновных в заторе на трассе в Карелии

Управление федеральной дороги Вологда — Медвежьегорск прокомментировало ситуацию с размытием участка под Повенцом.

Напомним, в минувший четверг, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 – Вологда – Медвежьегорск – автодорога Р-21 "Кола" было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт дороги, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор "Кола", размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 – Автомобильная дорога Р-21 "Кола".

"Участок дороги в границах мостового сооружения принадлежит ФБУ "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей". В настоящее время ФБУ "Администрация "Беломорканал" проводит ремонт поворотного моста. Они же построили объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника – администрации "Беломорканала". С начала производства работ на мосту ФКУ Упрдор "Кола" неоднократно обращалось к собственнику привести участок дороги в нормативное состояние для обеспечения безопасного проезда. В границах федеральной дороги А-119 беспрепятственный проезд обеспечен и дорога находится в нормативном состоянии", – говорится в официальном комментарии управления

фото: Столица на Онего

Асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводска (ФОТО)

Огромная яма образовалась вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда на Древлянке.

Асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу "Скандинавия". Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов.

Фото провалившего асфальта прислали в редакцию читатели нашего издания.

Это уже не первый случай в Петрозаводске, когда асфальт уходит вместе со снегом. Ранее на улице Машезерской автомобиль "Нива" просто упал в провал в асфальте.

фото: Администрация Петрозаводска

Проезд закроют на двух улицах Петрозаводска из-за строительства дороги

В апреле изменится схема движения транспорта в микрорайоне Древлянка, сообщили в администрации города.

С 15 апреля проезд транспорта по улицам Новоселов и Оборонной будет закрыт. Ограничения вводятся из-за строительства новых автодорог. Двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой появится на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена. Протяженность дороги составит более полутора километров.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В мэрии напомнили, строительство будет вестись в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет республиканского и федерального бюджета. Объект предусмотрен генпланом Петрозаводска.

В красных линиях дороги будут снесены зеленые насаждения. На это оформлено соответствующее разрешение. В бюджет поступила восстановительная стоимость за снос в размере более 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, строительство новой дороги позволит объединить новые микрорайоны Древлянка-5, Древлянка-6 и Древлянка-7 с Лососсинским шоссе и улицей Хейкконена и увеличит транспортную доступность строящихся объектов социальной сферы жилого района Древлянка II.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура Карелии "отфутболила" обращение ветерана труда в правительство республики

Пенсионер из Сортавалы более двух лет пытается добиться разъяснений о том, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления его жилого дома.

В феврале "Столица на Онего" рассказывала о том, как ветеран труда из Сортавалы Александр Крутых более двух лет пытался добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома пенсионера. Устав от постоянных отписок, которые он получал из республиканских министерств, ветеран труда направил 18 марта обращение в прокуратуру Карелии с просьбой провести проверку документов карельского Минстроя, на основании которых был установлен норматив для жилья Крутых. Однако надзорное ведомство фактически "отфутболило" это обращение премьер-министру Карелии Александру Чепику.

Как сообщил Александру Крутых начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства республиканской прокуратуры Павел Иващенко, он отправил ветеранское обращение для рассмотрения карельскому премьеру "с учетом серьезности обозначенных доводов". Но, как считает ветеран труда Крутых, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии попросту не стал исполнять возложенные на него служебные обязанности, поскольку переслал обращение пенсионера в тот же орган, который до этого отвечал ему отписками. В этой связи Александр Крутых обратился к прокурору республики с просьбой рассмотреть заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Читайте подробнее в статье "Развод по правилам".

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Подготовлен законопроект о льготах жителям Карелии, чье детство пришлось на время войны

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом "О детях войны в Республике Карелия", который предусматривает меры социальной поддержки жителей республики, чье детство пришлось на годы Великой отечественной войны.

Согласно документу, к такой категории предлагается отнести граждан, родившихся на территории СССР в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

"Принятие настоящего проекта закона – дань уважения тем, кто выжил в условиях войны, прошел путь, полный горестей и лишений, тем, кто восстанавливал страну после разрушений и создавал новое мирное будущее…Проект закона направлен на создание условий, улучшающих положение граждан пожилого возраста, проживающих на территории Республики Карелия, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Какие меры социальной поддержки получат "дети войны", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Три человека скончались от коронавируса в районных больницах Карелии

В республике подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась 92-летняя жительница Костомукши, в Пряжинской ЦРБ скончался 62-летний житель Пряжи, в Кондпожской ЦРБ скончался 82-летний житель поселка Эльмус. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 393 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Из этого числа заболевших – 78 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 2 апреля составило 44106 человек.

Выздоровели – 41620, за сутки выписаны по выздоровлению 135 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7156,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3103,4 случая, по Северо-Западу – 5486,1.

фото: Кадр из видео

Грузовик врезался в легковушку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей на пересечении улиц Гоголя и Анохина.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла в минувший четверг, 1 апреля, в 16:28 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Машины выезжали на перекресток по улице Анохина. Судя по видео, грузовой автомобиль - в левой полосе движения, легковой - в правой. Столкновение произошло, когда грузовик начал маневр поворота направо, а легковой автомобиль, судя по всему, двигался прямо. Грузовой автомобиль протаранил легковушку, которую отбросило на середину перекрестка.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее в Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Городской суд Петрозаводска возобновил рассмотрение "дела Дмитриева"

Известного исследователя сталинских репрессий судят по обвинениям в изготовлении детской порнографии и незаконном изготовлении оружия, по которым он ранее был оправдан.

Городской суд Петрозаводска возобновил 2 апреля рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Процесс в карельской столице был приостановлен из-за жалобы Дмитриева на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября прошлого года, однако Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге не нашел оснований для ее удовлетворения.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая и была отклонена 16 февраля нынешнего года.

Отметим также, что в конце марта в Европейский суд по правам человека была направлена жалоба на сентябрьское решение Верховного суда Карелии. Как считают юристы, готовившие жалобу, обвинение против Дмитриева было сфабриковано, а сам он лишен права на справедливый суд.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парфенчиков рассказал о желающих бесплатно получить "арктические гектары" в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что карельские власти получили более сотни обращений от желающих обзавестись бесплатной землей на севере Карелии.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что желающие обзавестись "арктическими гектарами" в Карелии уже подготовили первые обращения.

"От граждан уже поступило 134 предложения. Сейчас площадь имеющихся участков составляет 13 тысяч гектаров. Самыми активными оказались жители Костомукши и Кемского района: их заявления составили половину от общего числа (по 25 процентов от района). Следом идет Лоухский район – 14 процентов, далее Калевальский – 13 процентов и Сегежский с Беломорским (11 и 10 процентов соответственно)", - заявил губернатор.

По информации Парфенчикова, обратившиеся намерены строить на северных территориях дома, развивать туризм и сельское хозяйство.

"Чаще всего люди заинтересованы в получении участка для строительства дома. Таких предложений больше половины. Развивать на выделенной земле туризм желают 28 процентов, а заняться на ней сельским хозяйством – 11 процентов", - пояснил он.

Глава республики заявил, что в течение первых шести месяцев с момента старта программы получить землю смогут только жители Карелии. В дальнейшем к программе подключатся жители других регионов. По информации Парфенчикова, от них уже есть 10 предложений. Участвовать в программе смогут также иностранные граждане по программе переселения бывших соотечественников.

Федеральная программа "Арктический гектар" позволяет физическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить до 1 гектара земли в бесплатное пользование на пять лет. Затем можно стать собственником участка или оформить его в аренду. Программа стартует летом. В Карелии ее участники смогут бесплатно получить землю на территории шести районов, входящих в арктическую зону. Это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы, а также Костомукшский городской округ.

фото: © vladtime.ru

Собаку чуть не убило током в парке Петрозаводска

Петрозаводчанка пошла гулять с собакой в Лососинский парк, где ее питомца ударило током.

В паблике " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" горожанка описала происшествие, случившееся с ней ночью в Лососинском парке. По словам женщины, у моста к лютеранской церкви её собака получила удар током от фонарного столба.

"Столб 2-ой справа (если стоять спиной к церкви), – пишет женщина. – Моя собака весит 40 кг, её несколько раз подкинуло, она находится в состоянии сильного шока. Не представляю что будет с малышом или маленькой собакой".

Как отметила автор поста, она сообщила о происшествии в МЧС и прокуратуру.

В МЧС подтвердили факт обращения и заверили, что организация, обслуживающая фонари в Лососинском парке, должна исправить ситуацию.

фото: © страница Вконтакте Светланы Шарапенко

Лисенок за еду позирует для туристов в горном парке Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Лисенок стал частым гостем в горном парке "Рускеала".

Туристы в популярном парке фотографируют теперь не только мраморный каньон и пещеры, но и лиса. Лесной гость стал часто заходить на территорию горного парка, выпрашивая у людей еду. О встрече с рыжим красавцем написала одна из посетительниц "Рускеалы" в соцсетях.





"А тем временем где-то в лесу за ними наблюдали внимательные глаза. Красивый лисовин сидел, и наклоняя голову, словно прислушиваясь, наблюдал за вереницей проходящих людей. Они шли по тропинке в нескольких шагах от него и, занятые своим делом, не замечали его. Лису было интересно и не страшно. Он перебежал тропинку, взобрался на сугроб и замер. Он знал, что люди увидели его и фотографируют. Полный достоинства, он иногда смотрел в объектив. Остроугольные пушистые уши то разваливались в разные стороны, то вставали в стойку, то отклонялись назад. Лис получил то, за чем пришел. Благодарные и довольные съёмкой люди принесли ему еду. Осторожный зверь схватил кусок, отбежал с ним подальше в лес и стал есть в компании осторожной суетливый сороки", - пишет на своей странице в соцсети Светлана Шарапенко.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано Кемь"

"Ока" чуть не утонула в луже на проселочной дороге на севере Карелии (ВИДЕО)

Малолитражка не смогла преодолеть дорогу к поселку Кузема в Кемском районе.

В паблике "Подслушано Кемь" опубликовали видео водителя, пытавшегося добраться до поселка Кузема. Огромные лужи, образовавшиеся из-за нерабочей дренажной системы, стали непреодолимым препятствием для его "Оки".

"Вот такие лужи на дороге. На маленькой машине даже не знаешь, как и проехать… Некому трубу почистись, чтобы вода шла через трубу. Вода идет через дорогу, все размоет и так и останется", - сетует водитель "Оки".

Ранее сообщалось, правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки с коронавирусом в Карелии госпитализировали еще 9 человек, 45 находятся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в ковид-центры Карелии госпитализированы 468 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 2 апреля, в стационарах находятся 468 жителей республики, заболевшего COVID-19. Сутками ранее госпитализированных было 459.

Сегодня из 468 госпитализированных 417 находятся в состоянии средней тяжести, 45 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Накануне число крайне тяжелых было таким же, но на инвазивной ИВЛ находились два пациента.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 79 человек, подтверждены еще три летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 44106 жителей Карелии, умерли от коронавируса 393 человек. Выздоровели 41620 человек.

фото: Столица на Онего

Республика потратит 5 млн рублей на ярмарку "Пробуем Карелию на вкус"

Власти региона ведут поиск компании, которая организует проведение московской выставки-ярмарки "Пробуем Карелию на вкус" в рамках Дней республики.

Информация о поиске исполнителя работ по организации карельской ярмарки в российской столице размещена на сайте госуслуг.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 30 тыс. рублей. Деньги на эти цели предусмотрены в карельской казне.

Фактически победителю аукциона предстоит организовать мероприятие "под ключ".

Как указано в техзадании, исполнитель должен, в частности, принять участие в разработке программы ярмарки, предложить дизайн-проект площадки, организовать работу аниматоров и волонтеров. Также организаторам необходимо оформить место проведения мероприятий.

Сообщается, что площадь ярмарки будет разбита на тематические зоны, на которых разместятся представители торговли, общепита, туроператоры и ремесленники.

Исполнитель также должен обеспечить площадку биотуалетами и мусорными баками, а участников мероприятия – масками и перчатками. Предусмотрена уборка и охрана территории, а также информационное сопровождение мероприятия и так далее.

Выставка-ярмарка "Пробуем Карелию на вкус" должна пройти в Москве с 20 по 23 мая в рамках Дней Республики Карелия.

Ранее власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики

фото: ГТРК "Карелия"

Градообразующее предприятие райцентра Карелии страдает от кадрового голода

ООО "Карельская фанера" - градообразующее предприятие Лахденпохьи - получит от властей Карелии все виды поддержки, в том числе, для решения кадровой проблемы.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев после визита на предприятие.

"Прежде всего предприятие остро нуждается в привлечении специалистов… Поэтому, мы будем работать совместно с Управлением труда и занятости по решению данного вопроса", - написал министр на своей странице Вконтакте. На официальном сайте Минэкономразвития опубликован список вакансий, открытых на предприятии. Кого зовут на работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Накануне выборов в Законодательное собрание Карелии депутаты-"единороссы" решили пресекать незаконную агитацию в Интернете

В карельский парламент внесен проект поправок в региональное выборное законодательство.

Инициаторами этого законопроекта выступили члены парламентской фракции "Единой России" Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов. Едва ли не самая значимая из их поправок касается незаконной предвыборной агитации в Интернете, а точнее – полномочий Центральной избирательной комиссии Карелии по борьбе с такой агитацией. Депутаты-"единороссы" предложили наделить республиканский Центризбирком правом обращаться в Роскомнадзор с "представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах".

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".

фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Власти Карелии намерены вакцинировать горожан на рабочих местах

Бригады врачей могут провести вакцинацию сотрудников на территории предприятий по заявке.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Минэкономразвития республики.

Рекомендованное к заявке количество сотрудников для вакцинации - от 50 человек в Петрозаводске и до 100 человек на территории районов. При этом количество сотрудников можно обговорить отдельно с каждым предприятием, информирует оперштаб.

В Петрозаводске выездную вакцинацию проводит городская поликлиника №3.

Ранее в Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса.

фото: © правительство Карелии

Лариса Подсадник: "Несмотря на пандемию, в отрасли культуры удалось сделать многое"

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник приняла участие в заседании Коллегии Минкультуры республики, где подвели итоги 2020 года.

Итоги 2020 года и перспективы развития культуры в 2021 году обсудили сегодня на заседании расширенной Коллегии Министерства культуры Карелии. Как отметила заместитель премьер-министра правительства республики Лариса Подсадник, прошедший год был сложным, но для культуры региона он стал результативным и плодотворным. Несмотря на пандемию и закрытие учреждений из-за введения ограничительных мер, в отрасли удалось сделать многое.

Так, среди масштабных культурных проектов Лариса Подсадник назвала открытие Музея Карельского фронта.







© Столица на Онего

"Это музей очень высокого уровня, один из лучших в России музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Его экспозиция уникальна. И сегодня Музей карельского фронта бьет рекорды по посещаемости. Мы продолжаем работать над этим проектом. В 2020 году не успели завершить его полный цикл. Остались бункеры, которые тоже представляют часть сооружений военного времени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы бункеры вошли в музейную экспозицию", - рассказала Лариса Подсадник.

По мнению заместителя премьер-министра, важно, что Карелии удалось сохранить музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который стал брендом республики.







© правительство Карелии

"Мы долго думали, проводить или не проводит фестиваль. Но в момент, когда уровень заболеваемости коронавирусом был достаточно низкий, мы все-таки смогли открыть "двери фестиваля" для жителей республики и гостей из других регионов. За один день концертные площадки посетили 10 тысяч зрителей. Это новый рекорд. Мы не только не потеряли фестиваль, но сделали его лучше, интереснее. И в этом году фестиваль пройдет вновь. Если позволит эпидситуация, он будет не однодневным", - поделилась Лариса Подсадник.

Прошлый год подарил жителям Питкяранты современный кинозал, а жителям Сортавалы – модельную библиотеку. В Мегреге продолжается строительство Дома культуры, который давно ждут местные жители.

В 2020 году музыкальные школы в Карелии получили возможность пополнить арсенал своего оборудования, а библиотеки укомплектовать свои фонды. Выделялись средства и на развитие карельских театров, чьи постановки получают высокие награды.

Лариса Подсадник также отметила, что несмотря на пандемию, сотрудники сферы культуры не пострадали в плане уровня зарплат.

"Мы полностью выполнили майские указы президента. Хотя было очень сложно. Виртуальные музеи и театры – это, конечно, не живые представления и выставки", - констатирует заместитель премьер-министра республики.

По словам Подсадник, у Минкультуры сегодня много планов на будущее, и они будут реализованы.

"Культура Карелии развивается. Она интересная. И то количество туристов, которых мы смогли принять, в прошлом году, говорит о том, наши объекты культуры востребованы. Не могут не радовать полные залы театров, количество посещений библиотек, результаты работы в сфере книгоиздания. Мы можем и должны гордиться уровнем культуры в нашей замечательной республике", - подытожила Лариса Подсадник.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Светофор отвернулся от водителей в Петрозаводске (ФОТО)

В микрорайоне Ключевая на перекрестке сломался светофор.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото светофора на перекрестке улиц Антонова и Репникова, где видно, как одна из секций повернута в другом направлении от водителей.

"Покраснел и отвернулся", – так прокомментировал ситуацию автор фото.

Судя по всему, верхняя секция светофора повернута в сторону от водителей, поднимающихся вверх по улице Антонова, поэтому последним следует быть внимательными при выезде на перекресток.

фото: © Госавтоинспекция г. Пудож

Власти Пудожского района Карелии ждет наказание за ямы на дороге

В Пудожском районе надзорные органы проконтролировали качество автодорог и выявили недостатки - возбуждено административное расследование, сообщили в ГИБДД Карелии.

Отделение ГИБДД Пудожского района совместно с прокуратурой провели проверку состояния улично-дорожной сети района.

В ходе проверки установлено, что на автодороге А-119 "Вологда –Медвежьегрск" (436, 439 км) и в Пудоже на ул. Карла Маркса, Пионерская, Красноармейская, Машакова повреждено дорожное полотно, образовались выбоины.

Отсутствует электрическое освещение на пешеходном переходе на автодороге А-119 "Вологда-Медвежьегорск" (428 км).

Нет тротуара на автодороге "А-119" "Вологда-Медвежьегорск" (441 км) и в Пудоже на ул.Машакова, Красноармейская.

В отношении должностных лиц возбуждено административное расследование за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов. Нарушение данной статьи КоАП РФ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Энергетики рассказали о планах ремонтов энергообъектов на следующую неделю

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает реализацию Ремонтной программы на 2021 год.

В АО "ПСК" напоминают, что проводить неотложные работы на энергообъектах нельзя без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят свои извинения за доставленные неудобства.

С 5 по 11 апреля временные отключения возможны:

Лоухский муниципальный район:

- 6 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

- 7 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Кестеньга: улица Северная.

- 8 апреля с 13.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Сортавальский муниципальный район:

- С 5 по 11 апреля с 9.30 до 17.00. Город Сортавала: Гидрогородок.

Сегежский муниципальный район:

- 2, 6, 7, 8, 9 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

- 2, 6, 7, 8, 9 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки: Попов Порог, Кяргозеро.

- С 5 по 8 апреля с 14.00 до 19.00. Поселок Пертозеро.

- 5 апреля с 9.00 до 10.00 и 11 апреля с 16.00 до 17.00. Поселки: Черный Порог, Олений, Вача.

- 6 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Калинина (дома 1, 3, 5, 7), 50 Лет Октября (дома 2-11), 20-й квартал (дома 13-21), Строителей (дома 2-8).

- 6 и 7 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Западный микрорайон (потребители будут переведены на питание электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции).

- 7 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Калинина (дома 6, 9, 10), 50 Лет Октября (дома 12-29), Строителей (дома 1, 3, 5, 10, 12), Сегежская (дома 2-10), Петрозаводская (дома 2-12).

- 8 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 25-32).

- 9 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Пришвина, Железнодорожная.

Кемский муниципальный район:

- 5 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 5 апреля с 8.30 до 13.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Бланки (дом 2), Слободская (дома 1, 3).

- 5 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), здание районного военкомата.

- 6 апреля с 9.30 до 13.00. Поселок Кривой Порог: здания котельной, фильтровальной станции, телерадиовышки.

- 6 апреля с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (дома 1, 1-А, 2, 3), здания котельной, фильтровальной станции, "Почты России", школы, водозабора.

- 7 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Некрасова (дома 20-64).

- 7 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 9-А, 15-А, 13-А, 11-А, 13-Б).

- 8 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 8 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А), здание насосной станции.

Кондопожский муниципальный район:

- 6 апреля с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улица Набережная, Онежская.

- 6 апреля с 10.30 до 11.00. Город Кондопога: улицы Советов, Комсомольская, здания районной прокуратуры, ФОКа.

- 6 апреля с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Бумажников, Максима Горького, Пролетарская.

- 8 апреля с 12.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ "Заря", СОТ "Надежда".

- 9 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Весенняя, Пионерская, Подгорная.

- 7 апреля с 8.30 до 9.30. Город Кондопога: улица Комсомольская.

- 7 апреля с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Бумажников, здание Дворца искусств.

- 7 апреля с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улица Бумажников, здание насосной станции.

- 7 апреля с 15.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Заводская, Калинина.

- 8 апреля с 9.00 до 11.30. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая, Зеленая.

Костомукшский городской округ:

- с 7 по 9 апреля с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Пертунена (частично), Перкова (частично), Калевальская, Совхозная, Набережная (частично).

Калевальский национальный район:

- 5 апреля с 9.30 по 11.00. Поселок Боровой: улицы Набережная, Почтовая, Речная, здание Дома культуры.

- 5 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая, Пионерская, Северная, Мира, Строительная.

- 6 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: промышленная зона ДРСУ.

- 6 апреля с 9.30 до 13.00. Поселок Куусиниеми: здания ИП Лесонен и ООО "Светвуд Карелия".

- 7 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Октябрьская, Железнодорожная (дома 13, 15, 16, 16-А, 18), Гористая (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15).

- 7 апреля с 13.00 до 14.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 6, 4) Школьная, Советская (дома 8, 10), переулок Горный, здания поселковой администрации, магазина "Магнит", детского сада, вышка РТРС.

- 8 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание дренажной насосной станции.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 5 по 9 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола (частично).

Пряжинский муниципальный район:

- 5 апреля с 9.00 до 15.00. Поселок Кутижма.

- 5 и 6 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Дружинина, Сушевича, Новая.

- 7 апреля с 10.00 до 15.00. Поселок Вилла-Гора.

Прионежский муниципальный район:

- 5 апреля с 10.00 до 17.00. Деревни Педасельга, Царевичи, местечко Лососинное.

- 9 апреля с 10.00 до 16.00. Деревни: Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, садово-огородные товарищества в окрестностях деревень.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Минздрав Карелии сообщил о результатах закупок лекарств для домашнего лечения больных COVID-19

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о закупке препаратов для амбулаторного лечения больных с диагнозом COVID-19.

Михаил Охлопков рассказал в соцсети, что в настоящее время с поставщиками заключены госконтракты на поставку лекарственных препаратов на сумму более 18,5 млн рублей (71,8% от объёма выделенных на 2021 год средств). Уже осуществлена поставка лекарств на сумму более 18 млн рублей. Оплачены контракты на сумму почти 11 млн рублей.

Михаил Охлопков сообщил также, что в минувшем году на лекарства амбулаторным коронавирусным больным было выделено более 35 млн рублей.

"В 2020 году Карелия одна из первых заключила соглашение с Минздравом России на выделение средств из федерального бюджета для закупки лекарств амбулаторным больным ковидом. Всего на лекарственные препараты для лечения таких пациентов в Карелии в 2020 году было выделено более 35 млн рублей. Мы смогли закупить всю номенклатуру препаратов, несмотря на их тотальный дефицит на российском фармацевтическом рынке", - напомнил Охлопков.

Министр пояснил, что амбулаторную терапию следует проводить всем пациентам с характерными симптомами ковида, а также лицам из близкого контакта с больным COVID-19, не дожидаясь результатов ПЦР.

"В амбулаторных условиях лечение проводится при лёгкой и среднетяжёлой форме заболевания, а в случае наличия факторов риска лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов заболевания", - заявил Охлопков.

Перечень лекарственных препаратов для лечения коронавируса и его возможных осложнений рекомендован Минздравом России.

Ранее сообщалось, что основным путем передачи коронавируса в Карелии остаются семейные контакты.

фото: © "Столица на Онего"

Приют для животных решит проблему с "собачьим террором" в райцентре Карелии

Власти Беломорска вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.

Жители Беломорска в течение многих лет жалуются на "собачий террор". Животные сбиваются в стаи и пугают взрослых и детей. Были случаи, когда собаки нападали на беломорчан. "Без палки на улицу лучше не выходить!" – нередко возмущаются горожане. Отлов бездомных животных, на который местная администрация заключает договоры с подрядчиками, серьезных результатов не дает. Но два года назад власти Беломорского района и города приняли решение выделить деньги на создание приюта для животных. И уже этим летом зоозащитники перевезут своих подопечных в новый дом.

Подробнее читайте здесь.

фото: pixabay.com / 3345408

"Как это можно пить?": жители севера Карелии жалуются на грязную воду из-под крана (ФОТО)

В Беломорске местные жители боятся пить воду, которая течет у них из кранов из-за вероятных загрязнений.

Жители Беломорска сообщают о плохом качестве воды, поступающей в их квартиры. Об этом информирует паблик издания "Беломорская трибуна".

В качестве примера люди пропустили воду из-под крана через салфетку, которая в итоге окрасилась грязью.

"Вот такое вот качество воды в Порту. Пропущено через салфетку литров 15, не больше. Как это можно пить? Большой вопрос", - сообщил местный житель.

Ранее сообщалось, как житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома.

фото: © паблик Вконтакте "Пища Жизни Петрозаводск | Благотворительный фонд"

У бездомных Петрозаводска появилась возможность есть горячую еду два раза в неделю

В отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства 120 человек были накормлены горячими обедами.

В паблике "Пища Жизни Петрозаводск | Благотворительный фонд" волонтеры рассказали, что 22, 25 и 29 марта в отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства 120 человек, не имеющих крова и средств для существования, были согреты вниманием и накормлены горячими обедами.

"Раздачи у нас теперь проводятся 2 раза в неделю: в понедельник и четверг", - сообщили волонтеры.

Активисты-волонтеры благодарят всех, кто помогает творить добро: за участие в раздаче и помощь с транспортом Ивана Асанова, Николая Хяккинена, Дмитрия Лысакова, постоянного спонсора магазин "Мелисса", информационного спонсора Ирью Мартыненко.

Если вы хотите поддержать деятельность БФ "Пища жизни", вы можете зайти на паблик благотворителей и выбрать любой из удобных вариантов оказания помощи: перечислить деньги, принести продукты, приготовить еду, предложить услуги водителя…

"Даже маленькая частичка любви и заботы - это уже очень много для общего дела!" – отмечают благотворители.

фото: pixabay.com / Pezibear

Жительница Петрозаводска попыталась купить несуществующего йоркширского терьера

Очередной жертвой мошенников стала женщина, пожелавшая дистанционно приобрести йоркширского терьера.

В отдел петрозаводской полиции поступило заявление о хищении денег от 32-летней горожанки. Она лишилась 12 тыс. рублей, пытаясь приобрести щенка.

Как сообщают в МВД, петрозаводчанка решила приобрести щенка породы йоркширский терьер. Она связалась с продавцом по номеру телефона, который был указан на одном из сайтов объявлений. Общение по инициативе продавца проходило в мессенджере.

Выяснилось, что собака якобы находится в Медвежьегорске. Покупательница получила сообщение со ссылкой, ведущей будто бы на сервис оформления доставки: щенка якобы должен был привезти курьер. Когда дама ввела реквизиты банковского счета, произошло несанкционированное списание денег. В дальнейшем на звонки и смс-сообщения потерпевшей никто не отвечал. По данному факту проводится проверка, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин пытался купить для дочери игровую приставку через интернет и потерял 20 тысяч.

фото: cbr.ru

Как получить электронный полис ОСАГО в режиме "одного окна": разъяснения Нацбанка Карелии

Отделение Северо-Западного главного управления Центробанка - Национальный банк Карелии - подготовило разъяснения о возможностях нового онлайн-сервиса, который позволяет приобрести электронный полис ОСАГО в любой страховой компании на территории России.

Для этого необходимо зайти на платформу "Финуслуги" и в разделе "Маркетплейс" выбрать вкладку "оформить электронный полис ОСАГО".

Система запросит данные об автомобиле, страхователе и номер предыдущего полиса, а также укажет значение вашего КБМ (коэффициент бонус-малус). Затем посетитель получит предложения от страховых компаний с указанием стоимости полиса ОСАГО. После проведения онлайн оплаты полис ОСАГО придет по электронной почте.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".