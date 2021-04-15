Самые читаемые новости за 15 апреля

фото: © 10.mchs.gov.ru

Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева

Начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев 12 апреля освобожден от должности указом президента Владимира Путина.

Как стало известно «Столице на Онего», 12 апреля президент Владимир Путин подписал указ за № 206 об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МЧС по Карелии Алексея Елисеева. Этот факт подтверждает и появившаяся информация на сайте РЕН ТВ. Здесь сообщается, что помимо увольнения со своих постов пятерых генералов Росгвардии, «должности лишился и высокопоставленный сотрудник МЧС — глава карельского Управления ведомства, полковник Алексей Елисеев» (в публикации он ошибочно назван Енисеевым).

На следующий день глава МЧС Евгений Зиничев подписал приказ об увольнении полковника внутренней службы Алексея Елисеева. Отметим, что с 1 апреля тот же Евгений Зиничев неожиданно отправил своего подчиненного Елисеева в отпуск. И с тех пор, по имеющейся у нашего издания информации, Алексей Елисеев находится у себя дома в Санкт-Петербурге.

Сегодня ВРИО начальника ГУ МЧС по Карелии является заместитель Андрей Нюганен, которого мы попросили прокомментировать ситуацию с неожиданным увольнением его недавнего руководителя Алексея Елисеева.

Напомним, что Елисеев возглавил карельское Управление МЧС только в июне 2020 года. С этого времени Елисеев был ВРИО начальника, а 25 ноября Владимир Путин назначил его начальником.

«Могу сказать, что Елисеев уволился по собственному желанию», — ответил Андрей Нюганен.

Сам Алексей Елисеев, ответив на звонок журналиста "Столицы на Онего", сообщил, что "оставил службу по семейным обстоятельствам".

Как конфиденциально рассказали в карельском Управлении МЧС, увольнение 43-летнего Алексея Елисеева может быть связано с его прежней работой в Санкт-Петербурге, где он в 2016–2020 годах был начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России», сотрудники которого отвечают за безопасность спецобъектов, например, атомной промышленности, и тушат на них пожары.

По имеющимся у нас сведениям, в настоящее время следственные органы Санкт-Петербурга расследуют уголовное дело по факту превышения должностных полномочий ответственными сотрудниками названного выше спецуправления № 50 МЧС России. По версии следствия, они выписывали премии и материальную помощь подчиненным, а деньги оставляли себе. Некоторые из таких подчиненных, по нашим данным, написали жалобу главе МЧС России Евгению Зиничеву, который результаты проверки направил в следственные органы. По неофициальной информации, теперь уже бывший начальник карельского Управления МЧС Алексей Елисеев проходит по этому делу свидетелем, во всяком случае, пока.

Напомним, 30 января этого года покончил жизнь самоубийством 40-летний начальник ранее названного Санкт-Петербургского спецуправления ФПС № 50 Евгений Петров, заменивший в этой должности Алексея Елисеева, при котором он был заместителем. Некролог о "кончине оставившего о себе добрую память, порядочном и справедливом человеке Петрове" еще около месяца назад имелся на официальном сайте возглавляемого им Управления. Однако сейчас некролога там уже нет.

Похожая ситуация произошла в Специальном управлении ФПС №100 МЧС России. О ней писал "Коммерсант".

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска назвали Игоря Корсакова

Заместителя премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии Игоря Корсакова прочат на пост главы Петрозаводска.

Сегодня в телеграм-канале лидер фракции "Единой России" в Заксобрании Карелии Леонид Лиминчук сообщил, что провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска называют вице-премьера правительства Игоря Корсакова.

"Стала известна фамилия провластного кандидата на должность Петрозаводского градоначальника. Это вице-премьер правительства Игорь Корсаков. Подзатянувшаяся интрига рассеялась", - написал Лиминчук.

По нашей информации, Игорь Корсаков на 10.00 сегодняшнего дня не подал документы в конкурсную комиссию как кандидат на пост сити-менеджера Петрозаводска.

Получить комментарий по данному вопросу от самого Корсакова на данный момент не удалось.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Справка: Игорь Корсаков указом главы Карелии с 9 января 2018 года был назначен членом правительства республики – заместителем премьер-министра правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Корсаков имеет высшее медицинское образование. Также он выпускник Московского университета потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция" и Волго-Вятской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Работал заместителем начальника управления Министерства юстиции Чувашии - главным судебным приставом республики, руководил Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике. С 2010 года занимал должность руководителя УФССП по Нижегородской области - главного судебного пристава Нижегородской области.

Именно о нем глава Карелии Артур Парфенчиков говорил: "Мне нужен был генерал, который знает, как пахнет санитарский халат".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Приставы пытаются закрыть дело о сносе «Невского пассажа» с помощью суда в Москве

В Пресненский районный суд Москвы поступил иск о прекращении исполнительного производства в отношении незаконной торговой пристройки в столице Карелии.

Накануне Нового года у дома N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске появились рабочие со строительной техникой, которые стали активно демонтировать козырек над входом в торговую пристройку, более известную как «Невский пассаж». По решению городского суда ее должны были снести еще семь лет назад, и многим в карельской столице показалось, что правосудие в отношении незаконной пристройки наконец-таки свершилось. Однако работы у «Невского пассажа» вскоре были приостановлены, а в середине апреля выяснилось, что скандальная история вокруг исполнения судебного решения вышла на новый виток.

Федеральная служба судебных приставов вновь захотела прекратить исполнительное производство в отношении незаконной торговой пристройки в Петрозаводске. Такой иск направлен в Пресненский район суд Москвы.

Читайте подробнее в статье «Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток».

фото: pixabay.com / Weinx1

Вмерзший в лед труп обнаружен спасателями в Карелии

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы за последние несколько дней обнаружили два трупа, один из которых вмерз в лед водоема.

11 апреля на Онежском озере в районе деревни Ужесельга в Прионежском районе в 200-х метрах от берега во льду был обнаружен труп человека. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом труп был освобожден изо льда и передан полиции. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

14 апреля спасатели обнаружили тело мужчины 1953 года рождения, который пропал на рыбалке на озере Нигозеро двумя днями ранее. Тело было поднято на берег и передано полиции.

Ранее сообщалось, что Следком проверяет обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках

Автомобилисты из «Скандинавии» возмущены организацией движения на выезде из микрорайона и ямой на шоссе, которую не могут заделать в течение двух недель.

Жители «Скандинавии» на Древлянке не могут нормально ни выехать, ни въехать в свой микрорайон. Об этом они пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Около 2-х недель наблюдаю неизменную картину, в надежде, что завтра будет лучше, чем вчера. Построили прекрасный „город в городе“, я про Скандинавию, а вот выезд-въезд не продумали. Ежедневно утром и вечером приходится стоять в диких пробках», — пишет петрозаводчанка в паблике.

Немало неудобств автомобилистам доставляет яма, которая образовалась вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда. Она занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии».

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

«Асфальт» на Онежском озере увидела жительница Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчанка запечтлела на Онежском озере черный лед, похожий на асфальт.

Петрозаводчанка Софья прислала в редакцию «Столицы на Онего» снимки Петрозаводской губы Онежского озера.

На них видно, как потемнел залив — так происходит непосредственно перед тем, как сходит лед.

Софья сравнила потемневший на озере лед с «асфальтом».

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Петрозаводске

Полицейские просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 20 августа 2020 года на Перевалке.

Следственное управление МВД России по Петрозаводску просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия, которое произошло 20 августа 2020 года с 21.55 до 22.55 в районе дома №44 по улице Олонецкая в Петрозаводске. Информация об этом размещена в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее мы писали об этой аварии. Поздно вечером молодой водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на пешехода — пожилую женщину, переходившую проезжую часть в указанном месте. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Граждан, имеющих какую-либо информацию о ДТП, просят обратиться по адресу: Петрозаводск, проезд Курганский,6, каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 73-94-01. 715-900 (дежурная группа ГИБДД).

фото: администрация Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска состоялся жесткий разговор с перевозчиками

Власти недвусмысленно намекнули перевозчикам, поднявшим стоимость проезда в транспорте, что они сделали это зря.

Сегодня состоялось межведомственное совещание по вопросам транспортного обслуживания населения. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя главы администрации Петрозаводска Инны Колыхматовой.

Во встрече приняли участие замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин, представители надзорных органов и транспортных компаний карельской столицы. С докладом о результатах многочисленных проверок выступил председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

"Количество жалоб граждан остаётся стабильно высоким, – отметил Андрей Бекелев. – Большая часть нареканий связана с несоблюдением интервалов движения транспорта, антисанитарным состоянием автопарка, некорректной работой терминалов оплаты, нарушением правил дорожного движения, грубостью и хамством водителей, а также необоснованным повышением стоимости проезда отдельными перевозчиками".

По словам перевозчиков, принимавших участие в совещании, чиновники недвусмысленно намекнули тем маршрутчикам, которые подняли стоимость проезда до 37 рублей, что "сделали они это зря". Далее с ними по этому поводу был жесткий разговор, но уже за закрытыми дверями.

В мэрии напомнили, что в настоящее время в УФАС Карелии направлено обращение для инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора. В прошлом году подобное обращение администрации, было поддержано антимонопольным органом. Транспортные предприятия получили миллионные штрафы.

Подтвердили не снижающееся количество выявляемых нарушений и обращений с нареканиями граждан и представители Северного УГАДН, Госавтоинспекции, Роспортребнадзора, Федеральной налоговой службы.

За прошлый год автоперевозчики были привлечены к административной ответственности на сумму около 3 млн рублей. Самое большое количество обращений с нареканиями по качеству обслуживания от населения, по данным ЕДДС, поступило на автобусные маршруты №№ 5, 4, 25 и 19.

Напомним, что стоимость проезда в маршрутных автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", выросла с 10 апреля до 37 рублей.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Мужчина в Петрозаводске бегает по дороге и кидается под колеса автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского горожане запечатлели на видео мужчину, который бегает по дороге, бросаясь под машины.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчане прислали видео, на котором запечатлели бегающего по дороге мужчину.

«Мужчина бегает по проспекту Александра Невского, ведет себя неадекватно, кричит, кидается под машины. С проезжей части не уходит, бежит от озера в сторону Комсомольского проспекта», — написал в комментарии автор видео.

Горожанин, обратившийся в редакцию, сообщил, что позвонил в службу «112», где обещали помочь.

Напомним, 20 марта в 10.45 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова уже был зафиксирован подобный инцидент. В тот день в течение нескольких минут пешеход бесцельно бродил по перекрестку, кружился, бегал между проезжающим автотранспортом, не реагируя на знаки светофора.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Деревья вырубают в парке «Беличий Остров» в Петрозаводске (ФОТО)

Жители Кукковки обеспокоены сносом деревьев в излюбленном месте отдыха.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото вырубленных деревьев в парке «Беличий остров».

«Выпиливают деревья. Что это означает?» - возмущаются жители микрорайона Кукковка.

Ранее в администрации города сообщали, что в данный момент парке сносят опасные и повреждённые деревья внутри основного массива насаждений. Работы ведут для обеспечения безопасного передвижения людей и подготовки территории для посадки молодых растений в образующихся световых окнах. В мае здесь планируется посадить 200 молодых елей высотой от полуметра до полутора метров.

«Посадить большое количество молодых деревьев в парке этой весной позволяют образовавшиеся со временем световые окна. Они появляются в связи с естественным выпадением и удалением аварийных растений. Снос таких деревьев на территории парка «Беличий Остров» ведется ежегодно. В осенний период 2020 года здесь удалили 40 растений, расположенных преимущественно вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок», - говорилось в сообщении мэрии.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Полицейские задержали и отпустили пешехода, кидавшегося под машины в Петрозаводске (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов задержали на проспекте Александра Невского мужчину, который кидался под колеса машинам, а спустя некоторое время отпустили его.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 15 апреля около полудня, мужчина средних лет гулял по проезжей части на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Пешеход махал руками, бегал по дороге, кидался под колеса машинам, создавая аварийно-опасную ситуацию.

Обеспокоенные горожане, ставшие свидетелями странного поведения мужчины на дороге, вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Стражи порядка прибыли на вызов и задержали пешехода. Пока полицейские оформляли документы, на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые также присоединились к выяснению обстоятельств произошедшего.

В результате нарушителю общественного порядка было вынесено предупреждение, а в связи с тем, что он прекратил противоправные действия, его отпустили домой в сопровождении знакомого, также прибывшего на место происшествия.

Продолжая махать руками, странный пешеход с другом покинул место задержания.

фото: коллаж © карты 2ГИС, © схема Баренц Групп

В Петрозаводске началось проектирование школы на 1140 мест

Строительство школы на 1140 мест на пересечении улиц Заводской и Зайцева в Петрозаводске планируется в 2022 году.

Как сообщили в компании «Баренц Групп», началось проектирование школы, которая будет расположена на пересечении улиц Заводской и Зайцева.

Напомним, что на побережье Онежского озера в районе улицы Заводской, там, где находится промзона бывшего Домостроительного комбината, появится новый жилой район комплексной застройки в рамках международного проекта «Город у воды».

Освоение этой территории планируется начать со строительства школы: учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами.

Как мы сообщали ранее, компания "Баренц Групп" предложила выделить под школу земельный участок на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации и выступила заказчиком проектирования здания.

«Проектирование школы уже началось. Мы рассчитываем, что осенью состоится государственная экспертиза проекта. Начало строительства школы планируется в 2022 году», - рассказали в компании «Баренц Групп».

Под школу в "Городе у воды" выделяется территория в 2,5 гектара. Это позволит построить учреждение образования на 1140 мест. То есть ходить в новую школу смогут не только ребята, которые будут жить в новом микрорайоне, но также учащиеся из Соломенного, Первомайского и Октябрьского районов.

Поскольку земельный участок выделяется значительный, это позволит построить школу по современным технологиям в соответствии с новыми требованиями к таким учреждениям. Здание – с просторными кабинетами, холлами и коридорами, вместительной столовой, актовым и спортивным залом. В таких школах – много места и много света. Обязательное условие – большая пришкольная территория с зонами отдыха и сооружениями для занятий спортом. Подобную большую школу по новым нормативам в Петрозаводске сейчас достраивает на Древлянке компания КСМ.

Напомним, что, кроме школы в районе "Город у воды" предусматривается строительство детского сада.

фото: © кадр из видео

"Родненькие, помогите!" В Карелии местные жители спасли тонущего рыбака (ВИДЕО)

Житель Санкт-Петербурга, который чуть не погиб на рыбалке в Карелии, рассказал, как его спасли местные жители.

Журналисты телекомпании "КЭСКО – Онлайн. Питкяранта" взяли интервью у рыбака, которого спасли местные жители, когда он провалился под лед. Все герои репортажа не смогли сдержать слез, рассказывая историю о спасательной операции.

Как рассказал спасенный рыбак Евгений, сам он житель Санкт-Петербурга, в поселке Салми Питкярантского района Карелии у него есть дом, куда они часто приезжают всей семьей. Так было и 3 апреля. Из поселка, предварительно узнав у местных, не опасно ли выходить на лед, он отправился на рыбалку.

"Вышел утром. Слышу, что снегоходы в заливе ездят у острова Лункулансаари. Без всяких подозрений пошел рыбачить. Делал контрольные точки. Действительно, лед был большой, полметра. Я часа три порыбачил, пошел обратно тем же путем. В одном месте у тростника, где тает лед быстрее, провалился, но там мелко было, по пояс - не испугался, такое бывает. Знал, что там дно мелкое. Но как-то получилось, что сапог слетел один. Его унесло под лед течением. Я был мокрый и начал замерзать, поэтому заторопился домой, и решил сократить путь через залив напрямик. Но зря я это сделал".

В 300 метрах от берега Евгений провалился под лед и начал тонуть. На его счастье, местные жители с берега услышали крики о помощи и бросились спасать тонущего рыбака.

Как рассказал один из местных жителей, который первым бросился на помощь, – Артем Шевырев, к тонущему рыбаку они добирались вначале на охотничьих лыжах, потом, когда промоины стали опасными, взяли лодку, толкались веслами, в результате закинули лассо на рыбака и начали тащить.

"Тянули с таколй силой, что он ломал грудью лед, который мы не могли преодолеть на лодке, а в это время по берегу бегала его жена с детьми и в любое время готова была кинуться в озеро на помощь, сам рыбак уже еле говорил, больше стонал, замерз, умирал на глазах. Я подумал, что если утонет здесь, не простим потом себе. Хотел, чтобы мне на ногу веревку привязали и прыгнуть к нему, чтобы вытащить. Но справились вроде. Спасли".

На берегу в это время уже все жители деревни собрались, помогали кто чем мог. А вскоре и спасатели подоспели и оказали профессиональную помощь.

Теперь, как говорит сам спасенный рыбак, 3 апреля для него второй день рождения.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Разбитая дорога в «Скандинавию» будет перекрыта на выходные в Петрозаводске

Госавтоинспекция Карелии сообщает о планах временно закрыть проезд к жилому комплексу «Скандинавия» из-за необходимости проведения ремонтных работ.

В выходные проезд по улице Ярославской в Петрозаводске будет закрыт, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы. На участке дороги будет производиться ремонт.

«В связи с производством дорожных работ на улице Ярославской будет полностью закрыто движение с 08.00 17 апреля до 22.00 18 апреля. Объезд данного участка будет организован по улице Хейкконена», — говорится в сообщении ГИБДД.

Улица Ярославская ведет к жилому комплексу «Скандинавия». Дорога там серьезно повреждена.

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет опасность для автомобилистов. Сейчас яма занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии». Власти Петрозаводска обещали заделать яму в выходные.

фото: © кадр из видео/ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Дрифтер из Карелии создал огромную пробку в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Петербургская полиция задержала уроженца Карелии, устроившего дрифт на загруженном перекрестке в северной столице.

Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу, во вторник, 13 апреля сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный автомобильный затор, образовавшийся около восьми часов вечера на улице Восстания. Проехав вперед, инспектор обнаружил и саму причину «пробки». Ей стал водитель спортивного Nissan, устроивший дрифт прямо на перекрестке. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД уже на следующем перекрестке.

За рулем спортивного авто находился 29-летний уроженец Карелии. Мужчину можно считать рецидивистом в плане нарушения правил дорожного движения: в его биографии около 20-ти штрафов за проезд на «красный», а также уклонение от исполнения административного законодательства. При этом большая часть штрафов им до сих пор не оплачена.

При осмотре тюнингованной машины сотрудники ГИБДД выявили признаки подделки идентификационных номеров. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку, а водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее водитель устроил дрифт на оживленном перекрестке Петрозаводска.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в краже из магазина (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске молодой пары, подозреваемой в краже из магазина спорттоваров, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, подозреваемых в совершении кражи.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: +7953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В Карелии продолжают регистрировать смерти от коронавируса – за сутки еще двое скончавшихся

Общее число смертей от коронавируса в Карелии достигло 428 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Сортавальской ЦРБ скончалась 72-летняя жительница Петрозаводска. Также умер 70-летний житель петрозаводчанин, отказавшийся от госпитализации. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число смертей от коронавируса в Карелии достигло 428 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 67 человек. Из этого числа заболевших – 65 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии зарегистрировано 44955 случаев инфицирования коронавирусом.

Выздоровели 42819 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 93 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7320,9 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3179,8 случая, по Северо-Западу – 5607,2.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

Лесовоз столкнулся с легковым авто на кольцевой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошло очередное ДТП на кольцевой дороге.

Авария произошла 15 апреля на Чапаевском кольце в Петрозаводске. Об этом информирует паблик "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

Во время движения по кольцевой дороге столкнулись легковой автомобиль и лесовоз.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске две легковушки не поделили кольцо.

фото: © Столица на Онего

РЖД запускает шесть дополнительных поездов из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и Приладожье

В майские праздники назначены дополнительные туристические поезда, которые свяжут Питер с Петрозаводском, Сортавалой и Рускеалой.

По сообщению служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, с 1 по 9 мая рельсовый автобус «Орлан», соединит Петрозаводск и Сортавалу, между Санкт-Петербургом и горным парком «Рускеала» будет курсировать дополнительный поезд «Ласточка», а дополнительный ретропоезд «Рускеальский экспресс» будет доставлять пассажиров из Сортавалы в Рускеалу и обратно.

Ранее сообщалось, рельсовый автобус "Орлан" будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии.

фото: © кадр из видео

Андрей Гущин: «Главу Петрозаводска должны выбирать все горожане»

Претендент на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ Андрей Гущин выступил за возвращение прямых выборов мэра.

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, один из тех, кто лидирует в виртуальном опросе по определению кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь.

фото: © solux-orto.ru

Водитель в Карелии нечаянно сломал шею пьяному пассажиру

Водитель служебной машины, отбиваясь от агрессивного пассажира, не рассчитал силы и нанес тому тяжелую травму, сообщили в МВД Карелии.

Тяжкое преступление против личности раскрыли сотрудники уголовного розыска Прионежского района. Они установили подозреваемого — 37-летнего петрозаводчанина, который работает водителем.

Мужчина рассказал, что в тот день он на служебной машине отвозил сотрудников организации из Кондопоги домой, в Петрозаводск. Среди пассажиров был и потерпевший — 34-летний житель карельской столицы. Мужчина был пьян и вёл себя агрессивно. Он отвлекал шофёра от управления автомобилем, хватался руками за руль. Водитель испугался, что такие действия могут спровоцировать аварию, поэтому остановил автомобиль вблизи посёлка Мелиоративный Прионежского района и вывел пассажира на улицу.

По версии следствия, в этот момент потерпевший пустил в ход кулаки, а водитель ответил ему тем же и, не рассчитав силу, нанес травму. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника, что впоследствии было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.

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Финляндия разрешила россиянам вывезти свои катера и яхты

Разрешение действует до конца мая.

Власти Финляндии открыли с 15 апреля въезд в страну гражданам третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону, для вывоза прогулочных судов, которые находились на финской территории на зимнем хранении. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, разрешение на въезд действует до конца мая.

Таким образом, россияне могут забрать из соседней страны свои катера и яхты. Однако, как подчеркнули финские пограничники, разрешение на въезд не дает права на проведение ремонтных работ прогулочных судов – оно предоставлено только на их транспортировку.

фото: © кадр из видео

Давайте выбирать: Илья Косенков считает, что в Петрозаводске необходимо создать единую транспортную систему (ВИДЕО)

Претенденты на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ рассказали, каким видят город через пять лет.

КПРФ предложила выдвинуть на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке «Столицы на Онего» в течение недели выбирали самого достойного кандидата. По итогам первого тура голосования определилась тройка лидеров. Это ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и предприниматель Николай Тараканов.

Давайте познакомимся с теми, кого поддержали участники опроса.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Кем должен быть мэр города: политиком или хозяйственником, и стоит ли брать на работу друга, если ты возглавляешь городскую администрацию?

Тройке лидеров мы задали одинаковые вопросы. Вот что ответил Илья Косенков.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь.

фото: ИА «Республика»/ Сергей Макеев

Парфенчиков: "Руководители и простые люди готовы прийти на помощь друг другу"

Вызванные пандемией проблемы в социально-экономическом развитии Карелии сплотили общество, что позволило республике выдержать испытания 2020 года, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня, выступая в парламенте с докладом об итогах работы правительства в прошлом году.

"Думаю, вы со мной согласитесь, что в каком-то смысле вся общественность республики – и руководители, и простые люди, и волонтеры, врачи, учителя, депутаты, предприниматели – все сплотились перед угрозой пандемии, и стали коллективом единомышленников, готовых прийти друг другу на помощь. Именно благодаря такому единству и взаимовыручке наша команда, команда Республики Карелия, доказала свою эффективность и выдержала испытания прошлого года", - сказал губернатор. Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Доноров ждут на станции переливания крови Петрозаводска в субботу

Республиканская станция переливания крови проводит 17 апреля акцию «Суббота доноров».

Ближайшую субботу, 17 апреля, служба крови Карелии будет работать с 8 до 12 часов.

Как пишут на сайте станции переливания крови, стоит отложить на 1 месяц визит в учреждение, если:

1. Вы заметили у себя любые признаки ОРВИ;

2. Вы посещали в последний месяц зоны повышенного риска;

3. Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска;

4. Вы были в контакте с заболевшим ОРВИ.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13 до 15 часов).

На 15 апреля Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Ранее росгвардейцы пополнили запасы Республиканской станции переливания крови Карелии на 11 литров.

фото: © кадр из видео

К жителям Карелии пришла белочка (ВИДЕО)

В Костомукше очевидцы любовались лесной гостьей, которая пришла полакомиться едой из кормушки.

В паблике «Беседка в Костомукше товарной» опубликовано забавное видео с белочкой. Пушистый зверек ловко открывает крышку кормушки, чтобы достать лежащее там лакомство.

«А к нам в гости белочка пришла», — прокомментировала видео его автор.

Надо отметить, что белки довольно часто живут рядом с людьми, даже в крупных городах, например, в парке «Беличий остров» в Петрозаводске. А вот в марте фотограф в Лахденпохском районе запечатлел редкую белку-летягу, занесенную в Красную книгу Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии автомобилист перевернулся, уходя от погони инспекторов

В Сегежском районе произошла ночная погоня за нарушителем, которая закончилась аварией.

ЧП произошло 14 апреля в Сегежском районе, на региональной автодороге "Кола км 748 – Сегежа", сообщает Госавтоинспекция республики.

В 03:11 ночи 26-летний пьяный водитель автомобиля "Chevrolet" не остановился по требованию сотрудников полиции. Уходя от преследования автопатруля, он не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП водитель "Chevrolet" получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео очередной погони за мотоциклистом.

фото: pixabay

Парфенчиков анонсировал строительство частных аэродромов в Карелии

Правительство Карелии готово оказать поддержку частным инвесторам, которые собираются строить за свой счет посадочные площадки на территории республики.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, один из таких аэродромов может быть построен в Сегеже – этот вопрос обсуждается с владельцем Сегежского ЦБК – компанией АФК "Система". "В рамках взаимодействия с частными инвесторами мы также планируем создание сети аэропортов. В частности, сейчас мы ведем работу с АФК "Система", чтобы они выразили желание создать аэропорт в районе Сегежи. Сейчас решаются земельные вопросы. Конечно, мы идем навстречу, понимая, что за счет частного инвестора мы можем создать достаточно быстро хорошую инфраструктуру практически в центре Карелии", - сказал губернатор. Кроме того, планируется посадочной площадки для малой авиации в Сортавальском районе. Для кого будут предназначены частные аэродромы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Законодательное собрание Карелии

Игорь Зубарев: «Все важные для Карелии проекты 2020 года должны получить свое развитие»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал отчет главы республики об итогах деятельности регионального правительства за минувший год.

Несмотря на пандемию, в Карелии за 2020 год было реализовано много различных федеральных и национальных проектов, мероприятий по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. Они вошли в объемный отчет главы республики Артура Парфенчикова, выступившего сегодня, 15 апреля, перед депутатами Законодательного собрания. По мнению сенатора Игоря Зубарева, все объекты, которые в юбилейный для региона год не были сданы, необходимо завершить. Это касается и строительства павильона «Бесовы следки», и реконструкции БСМП, Республиканской больницы, детской поликлиники в Сегеже, строительства детских садов и школ и др. Парламентарий усчитает, что все важные для Карелии проекты 2020 года должны получить свое развитие.

«На итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии я говорил о том, что в республике созданы условия для дальнейшего развития. Наша задача — сохранить темп, набранный в рамках работы Госкомиссии. Например, новая госпрограмма развития Арктики дает нашей республике новые возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться», — отметил Игорь Зубарев.

Так, новый толчок для развития может получить Поморье в Карелии при строительстве дороги, которая соединит Архангельск и трассу Кола, с выходом на границу с Финляндией. Трасса может пройти через Архангельск, Онегу, Беломорск, Костомукшу и стать федеральной.

«Безусловно, сегодня важно приложить все усилия, чтобы попасть в этот федеральный проект, плотно сотрудничать с Архангельской областью, заинтересованной в выходе к границе ЕС, провести проектно-изыскательные работы. Со строительства дороги, а тем более такой важной артерии, всегда начинается новая жизнь для населенных пунктов. А основным приоритетом нашей работы, как отметил во время отчета глава Карелии, были и остаются уровень и качество жизни населения республики», — сказал Игорь Зубарев.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев

Жительница Карелии, вылившая на полицейского таз грязной воды, пойдет под суд

В Кеми местная жительница, которая обматерила полицейского и облила его грязной водой, предстанет перед судом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения МВД по Кемскому району совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних прибыла в квартиру, где проживает семья, находящаяся в зоне социального риска, в связи с тем несовершеннолетние дети предоставлены самим себе.

В тот момент, когда сотрудник полиции вошла в квартиру, находившаяся там женщина вылила на нее таз с грязной водой, а затем публично высказала в ее адрес нецензурные и оскорбительные выражения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до одного года.