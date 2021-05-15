Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Новые жертвы коронавируса - умерли три женщины в Петрозаводске

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«В Республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1939, 1951 и 1954 годов рождения», — говорится в сообщении.

Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 51 человека. Из этого числа заболели 49 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 49 человек.

фото: © Минздрав Карелии

Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов считает, что люди, которые не соглашаются на вакцинацию, должны отказаться от поездок в общественном транспорте и посещения ряда учреждений.

По его мнению, это необходимо, чтобы убедить жителей Карелии делать прививки.

«Считаю, что число внутренне мотивированных на вакцинацию людей у нас исчерпано, или близко к этому. Мотивировать непривитых социальными технологиями прошлого века вряд ли получится. Нужны новые идеи и новые социальные технологии. В советское время мы действовали через трудовые коллективы и их руководство, профсоюзы, комсомол. Сейчас из этого мало чего получится», — считает Гаврилов.

По его словам, статистика вакцинации от COVID-19 в Карелии не внушает оптимизма.

«За полгода вакцинировано около 40 тысяч человек. Это очень низкие темпы вакцинации! Получается, что к ноябрю 2021 года мы не вакцинируем и 100 тысяч человек и не создадим нужную иммунную прослойку? Французы, например, ставят задачу привить к ноябрю не менее 85% лиц старше 65 и не менее 70% лиц в возрасте 18-64 года», — отметил врач.

Он предложил способы увеличения темпов вакцинации.

«Считаю, что надо кратно увеличить число бригад вакцинации и начать вакцинировать людей, особенно старшие возрастные группы, непосредственно по месту жительства. Нужны и новые идеи, как повысить доверие людей к вакцинации и ее значению. Я так понимаю „добровольное согласие на вакцинацию“: я имею право отказаться от вакцинации (очень сомнительно выглядит такое право отказаться от прививки и быть распространителем особо опасной инфекции!), но в таком случае, я должен быть письменно предупрежден уполномоченным на это органом власти, что без прививки, например, я не смогу свободно пользоваться общественным и авиатранспортом, санаторно-курортным лечением и т. п. Надо об этом рассказывать всеми возможными способами», — пояснил Гаврилов.

Полный текст интервью читайте здесь.

фото: группа лицея №13 Вконтакте

Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Ушла из жизни педагог лицея №13 Петрозаводска, «Почетный работник основного общего образования Российской Федерации» Наталья Ляпина.

Некролог опубликован на странице лицея Вконтакте.



Наталия Ляпина работала учителем истории и обществознания лицея с 1998 года. С 2004 года руководила школьным музеем «Дети войны», создала лекторскую группу, которая проводит экскурсии, занимается исследовательской деятельностью. Она проводила активную работу с ветеранами, сотрудничала с Карельским союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей и общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда». Много лет под ее руководством в Лицее проводились праздники, конференции, митинги ко Дню Победы.



«Наталия Алексеевна — известный и уважаемый в городе педагог, руководитель методического объединения учителей истории и обществознания МОУ «Лицей № 13», добрый и отзывчивый человек. Многолетний добросовестный труд Наталии Алексеевны неоднократно отмечался Благодарственными письмами Министерства образования Республики Карелия и Администрации Петрозаводского городского округа. В 2006 году учителю присвоено звание «Почетный работник основного общего образования Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Прощание с Наталией Алексеевной состоится по адресу: ул. Вольная д. 4, зал № 1, 18 мая с 12.00 до 13.00

фото: ГТРК "Карелия"

Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц

Министерство культуры РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений, в том числе, музея «Кижи» за 2020 год.

Размер зарплаты директора музея Елены Богдановой составил 677 328 рублей, в среднем, в месяц.

Ее заместитель по управлению территорией заповедника Дмитрий Луговой в 2020 году зарабатывал, в среднем, 248 414 рублей в месяц.

Среднемесячная зарплата заместителя директора по административно-правовым вопросам Натальи Демидовой, составила 233 611 рублей, замдиректора по реставрации Татьяны Незвицкой — 225 813 рублей, главного бухгалтера Виктории Поповой — 222 457 рублей.

Меньше всех из руководителей музея среднемесячная зарплата у замдиректора по социокультурной деятельности и продвижению музейных услуг Ирины Аникиной — 213 290 рублей, и замдиректора по научно-фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности Ольги Жариновой — 180 731 рубль.

Для сравнения, у директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского средняя зарплата в 2020 году составил 987 144 рубля в месяц.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Любарский: «Простите, Артур Олегович»

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский начал рассказывать в соцсети о своих занятиях бегом.

Об этом он написал сегодня на личной странице Вконтакте.

«Простите, Артур Олегович и Аврам Михайлович, пока не Соломенное и не Птицефабрика, снова набережная) пробежаться — и на работу — надо работать с документами», — написал руководитель города.

Любарский уже давно увлекся бегом. В прошлом году он участвовал во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ».

фото: pixabay

Очевидец сообщил, как в Петрозаводске выбросили телевизор из окна на стоявшие внизу автомобили (ФОТО)

Житель Петрозаводска сообщил о происшествии, произошедшем, по его словам, накануне вечером.

Об этом он написал на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, с 9 этажа дома в переулке Попова кто-то выбросил прибор, похожий на телевизор. Он вылетел из окна, разбив стекло, и упал рядом со стоявшими внизу автомобилями.

Машины были повреждены обломками.

Очевидец подтвердил свой рассказ фото и сообщил, что готов стать свидетелем.

фото: © "Столица на Онего"

Лесничие, помогавшие «черным лесорубам» в Карелии, приговорены к тюремным срокам

Суд в Карелии вынес приговор бывшему начальнику лесничества и бывшему лесничему, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки леса.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.



По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год подсудимые совместно с другими сотрудниками ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» получали взятки от граждан, которые незаконно заготавливали древесину. Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей.



Преступления были раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудники Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.



Приговором суда лесничему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 912 тысяч рублей. Бывший начальник лесничества приговорен к 4 годам колонии строгого режима, со штрафом 900 тысяч рублей.

В отношении других обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство.

фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте

Духовное управление мусульман извинилось перед жителями Петрозаводска за шум и пробки во время праздника

Духовное управление мусульман Карелии принесло извинения жителям домов, расположенных рядом с молельным домом в Петрозаводске, за скопление машин и шум во время религиозного праздника.

Об этом написала на своей странице Вконтакте руководитель воспитательного отдела Духовного управления Марьям Ковалева.

Она ответила на опубликованную ранее в группе «Подслушано в ПТЗ» жалобу, автор которой живет на улице Муезерская поблизости от здания управления.

«Мы жители ул. Муезерской как всегда не можем нормально выехать со двора. И так продолжается уже 10 лет… С утра я проснулась под звуки Корана, который читали в микрофон. Столько верующих мусульман приходит… в жилой дом переделанный под мечеть. Неужели они не могут скинуться, каждый сколько может, и построить себе мечеть, что бы не стоять на улице из-за маленького помещения? Всем бы было комфортно тогда и удобно», — написала жительница города.

Фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте

Марьям Ковалева объяснила, что мусульмане давно хотят построить мечеть, но им не дают такой возможности.

«Уважаемые жители ул. Муезерской. Примите, пожалуйста, наши извинения за те неудобства, которые мы — мусульмане Карелии причиняем вам в дни наших праздников. Поверьте, больше всего нам не хочется кому-то причинять неудобства! Нам бы очень хотелось, чтобы у нас было место, где мы могли бы собираться на молитвы, на наши праздники и никому при этом не мешать. Но, к большому сожалению, администрация города не даёт нам возможности строить мечеть. Более того, всячески препятствует этому, хотя место под строительство мечети в отдалённой части города выделено более 10 лет назад. Мы готовы собирать средства собственными силами, что и делаем, но нежелание некоторых чиновников не позволяет нам двигаться дальше. В течение 2 лет мы находимся в судебных разбирательствах по поводу строительства молельного дома в Петрозаводске. Но никак не можем добиться защиты наших конституционных прав. Считаем, что грамотное выстраивание политики взаимоотношений со стороны чиновников в нашем обществе, позволило бы низить уровень напряжения среди граждан», — написала руководитель воспитательного отдела Духовного управления мусульман Республики Карелия.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Лесовоз перевернулся на дороге в Карелии, пострадал водитель (ФОТО)

Госавтоинспекция сообщила подробности о ДТП с участием лесовоза «Мерседес- Бенц» с полуприцепом, произошедшем в пятницу в Карелии.

По данным ГИБДД, авария произошла в 16.00 в Пряжинском районе.

При прохождении левого поворота водитель допустил занос полуприцепа, в результате чего машина съела в кювет и опрокинулась.

Водитель получил травмы, но смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью в БСМП Петрозаводска.

фото: © источник ИА «СеверПост»

Суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову, обвиняемому в покушении на мошенничество

Петрозаводский городской суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову и его подельнику Борису Александрову, руководителю частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда», обвиняемых в покушении на мошенничество.

Судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов завершил рассмотрение скандального уголовного дела теперь уже бывшего первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Фролова и его подельника Бориса Александрова, возглавляющего частное региональное учреждение «Добровольная пожарная команда». Оба они УФСБ республики обвинялись в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В пятницу, 14 мая, суд приговорил Александра Фролова к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, и назначил 100 тысяч рублей штрафа.

Подельник Фролова - Борис Александров приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Отметим, что оба подсудимых написали явку с повинной и активно способствовали расследованию совершенного ими преступления. Ранее гособвинение просило суд приговорить как Фролова, так и Александрова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что Александр Фролов и Борис Александров, противозаконная деятельность которых была выявлена и пресечена в результате совместной работы УФСБ и МЧС Карелии, были арестованы петрозаводским судом 21 ноября 2019 года. Однако после того, как оба они признали свою вину, Фролова выпустили из СИЗО под домашний арест, позже заменив его на подписку о невыезде, а Александрова освободили до суда под залог в 1 миллион рублей.

По версии следствия, незадолго до задержания Александров, являющийся финансовым директором ООО «Технический центр-112», выполняющего работы по установке пожарной сигнализации, и полковник внутренней службы Фролов, сфальсифицировали документы. Согласно им, федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Республике Карелия» (далее – Центр) якобы в полном объеме не выполнило заключенный им с ранее возглавляемым Александровым частным региональным учреждением «Добровольная пожарная команда», договор на оказание ему определенных услуг. Поэтому Фролов решил наложить на Центр штраф в размере почти 3,8 миллиона рублей. При этом, прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении по данному уголовному делу, в соответствии с заключенным сторонами соглашением об урегулировании задолженности, в случае его невыполнения учреждение «Добровольная пожарная команда» имело право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с «требованием о взыскании всей суммы задолженности в размере 12 853 290 рублей».

Однако довести преступный замысел до конца, с перечислением 3,8 миллионов рублей на подконтрольный Фролову и Александрову расчетный счет, им не удалось.

фото: © GoogleMaps

Стало известно, какие объекты госимущества были проданы в Карелии в 2020 году

Власти Карелии приватизировали в 2020 году 22 объекта государственной недвижимости.

Об этом говорится отчете о результатах приватизации государственного имущества республики, подготовленного правительством.

В результате торгов карельская казна получила около 65,5 миллиона рублей. Из этой суммы более 49,5 миллиона рублей составили доходы от продажи зданий, сооружений и помещений, а остальные 15,9 миллиона — поступления от продажи земельных участков, которые были отчуждены одновременно со зданиями, включенными в программу приватизации.

Самой удачной сделкой оказалась продажа нежилого здания на улице Правды в Петрозаводске, где когда-то располагалась картонажная фабрика. Его купили чуть более чем за 24 миллиона рублей

О других пущенных с молотка объектах читайте в статье «Продали, что смогли».

фото: страница правительства Карелии Вконтакте

Минздрав Карелии предупредил о мошенниках, предлагающих платные прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно, а если за нее простят деньги, то это делают мошенники.

С таким предупреждением к жителям Карелии обратился Минздрав республики.

«В некоторых регионах России выявлены случаи, когда людям предлагали сделать прививку от COVID-19 платно. Это дело рук мошенников. Минздрав Карелии напоминает: вакцинация от коронавируса добровольная и бесплатная! Её проводят специалисты-медики с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер», — говорится в сообщении о официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники, на портале «Госуслуги» и по номеру 122. Также прививку можно сделать в мобильных пунктах.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЙ ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА, ПИВНЕНКО ИДЕТ В ГОСДУМУ И ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ ПОДЕШЕВЕЕТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска

Сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в российской соцсети «Вконтакте».

Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме

Валентина Пивненко изъявила желание принять участие в праймериз «Единой России» для возможности в дальнейшем претендовать на думское кресло.

Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский договорился с руководителями транспортных компаний о снижении стоимости проезда на городских маршрутах.

Политика и не только

Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2020 году.

Чиновники и обычные горожане принесли на набережную в Петрозаводске игрушки, цветы и свечи в память о погибших в Казани (ФОТО)

В Петрозаводске почтили память погибших в Татарстане.

Мирошник попрощалась с горожанами

Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы. И удалила страницу «Вконтакте»

ЧП

В Карелии сошли с рельсов 14 пустых вагонов поезда

ЧП произошло на станции Заделия в Кондопожском районе Карелии.

МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)

В Карелии 250 человек убирают с ж/д путей упавшие вагоны (ФОТО)

Территория Пряжинской зверофермы в Карелии, где от голода погибли норки, выгорела вместе с вольерами (ВИДЕО)

В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.

Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности в Карелии показал, что осталось от Пряжинской зверофермы после пожара (ФОТО)

На пожаре в Петрозаводске сгорели 150 перепелов

Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.

Еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии

В Калевальском районе в 100 метрах от дороги обнаружена вторая свалка дохлой рыбы.

Другая тема

Блогер из Петрозаводска нарисовал портрет Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион

Петрозаводский блогер Алексей Трунов нарисовал портрет поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион.

Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу

Случайные прохожие обнаружили тело 15-летнего Игната в лесном массиве рядом с торговым центром, где они играл на гармошке.

Жителям Карелии старше 65 лет разрешили ходить по магазинам в любое время, отменены и другие ограничения

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике отменены ограничения по посещению магазинов и торговых центров.

Движение на участке, где произошла авария грузового поезда в Карелии, полностью восстановлено

В ночь на 15 мая в 00:00 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на месте схода грузовых вагонов на станции Заделье. в Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Проведены мероприятия по подъему подвижного состава, работы по восстановлению путевой инфраструктуры станции, в том числе целостности верхнего строения пути, стрелочных переводов и контактной сети.

Было задействовано порядка 250 человек, на месте работали восстановительные поезда станций Петрозаводск, Медвежья Гора, Кемь, специализированная техника, в числе которой краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

Напомним, 12 мая в 13:28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. Движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора было приостановлено, в связи с чем задерживался ряд пассажирских поездов дальнего следования. Для пассажиров организовали бесплатное питание. В тот же день в 23:30 было открыто движение по одному пути для пропуска пассажирских поездов. 13 мая в 18:28 поднят последний поврежденный вагон. С 00:00 15 мая движение всех поездов, следующих через станцию, осуществляется в штатном режиме.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Растет число госпитализированных с коронавирусом в Карелии

Количество пациентов, больных коронавирусом, госпитализированных в больницы Карелии, выросло за последние сутки.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В пятницу было зарегистрировано 48 граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них 46 заболели. В больницах в этот день находились 338 человек.

Сегодня число инфицированных выросло до 51, а количество заболевших — до 49. Госпитализировано 348 человек.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +12 …+19 2 м/с В 749 мм.рт.ст. 56% день Малооблачно, +19 …+20 3 м/с В 748 мм.рт.ст. 45% вечер Дождь, +12 …+18 2 м/с СВ 745 мм.рт.ст. 74% ночь Небольшой дождь, +11 …+12 2 м/с СВ 743 мм.рт.ст. 93%

фото: "Спорт - норма жизни" Вконтакте

Баскетболистки из Карелии победили в полуфинале чемпионата Северо-Запада

Команда спортсменок из Кондопоги победила в полуфинале еверо-Западного федерального округа Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Министерства образования и спорта Республики Карелия



Карельские баскетболистки обыграли в полуфинале команду Ленинградской области и вышли в суперфинал чемпионата.





фото: Администрация Петрозаводского городского округа

МЧС Карелии опубликовало разъяснения новых требований к водителям катеров и лодок

В связи с началом навигации на водоемах Карелии МЧС опубликовало разъяснения новых Правил пользования маломерными судами, которые вступили в силу в этом году.

Одно из важных нововведений касается индивидуальных спасательных средств.

«Они должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны быть застегнуты и обеспечивать закрепление, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду. Надевать спасательные жилеты необходимо на водных мотоциклах либо на буксируемых маломерными судами устройствах (бананы, водные лыжи, ватрушки), а также на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров. О наличии спасательных устройств обязаны позаботится владельцы плавсредств», — говорится в сообщении.

МЧС также напомнило, что в случае чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни, необходимо сообщить об этом по телефону «101» или «112».

фото: администрация Петрозаводска

Новое судно, построенное в Петрозаводске, спустили на воду с участием Любарского

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду азимутального буксира «Помор».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска. Буксир построен по заказу ФГУП «Росморпорт» для Архангельского филиала. Судно с усиленным корпусом, ледовыми подкреплениями и кранцами обладает хорошими буксировочными характеристиками и маневренностью и предназначено для морской буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях. В церемонии участвовал глава Петрозаводска Владимир Любарский. «Судно — серьезный производственный продукт, который создан трудом петрозаводчан. Поэтому сегодня я не мог не прийти на это мероприятие и не сказать спасибо тем, кто сотворил эту мощь — труженикам завода. Спасибо вам, земляки, работники завода, петрозаводчане», — сказал глава города.

фото: группа Минприроды РК Вконтакте

Строители, выбросившие мусор в неположенном месте, попались в фотоловушку в Петрозаводске

Инспекторы ГКУ РК «Карелприрода» зафиксировали, как сотрудники фирмы выбрасывают строительный мусор, теперь компанию оштрафуют.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Карелии, 11 мая житель дома на улице Инженерной в Петрозаводске обратился к депутату парламента Леониду Лиминчуку. По словам мужчины, его соседи заказали услуги по ремонту квартиры и сотрудники строительной компании выносят мешки со строительным мусором на контейнерную площадку.



Депутат сообщил об этом инспекторам ГКУ РК «Карелприрода». Они оперативно выехали на место. С помощью фотоловушки, установленной в спецавтомобиле, они зафиксировали, как двое мужчин в фирменных футболках носят мешки со строительными отходами из подъезда на контейнерную площадку.





Материалы по данному инциденту будут направлены в правоохранительные органы. Компании по ремонту квартир грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

фото: © pixabay

Стало известно, когда территорию Петрозаводска очистят от клещей

Администрация Петрозаводска сообщила о начале антиклещевой обработке общественных территорий города.

Предстоит обработать 80 гектаров зелёных зон в разных районах города: на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Центре, Соломенном, Каменном Бору, на Октябрьском и Первомайском проспектах. Обработку проведут во всех парках и скверах карельской столицы.

Планируется, что подрядчик начнёт работы уже на следующей неделе и полностью завершит их до середины июня.

фото: © Паблик "Сбормобиль ПТЗ"

Спецтранспорт для раздельного сбора мусора снова проедет по улицам Петрозаводска (подробное расписание)

«Сбормобиль» и «Металлмобиль» 16 мая выйдут на свой обычный маршрут, чтобы собрать у жителей Петрозаводска макулатуру, стеклотару, определенные виды пластика и алюминий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, расписание включает 23 остановки в разных районах города.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же можно ознакомиться с информацией обо всех инициативах экозащитников. Вырученные от акции средства идут на поддержку бездомных животных. Организаторы напомнили горожанам о действующих противоэпидемических требованиях: при посещении точек приема вторсырья необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а при наличии признаков респираторных заболеваний лучше остаться дома.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Синоптики прогнозируют в России самое жаркое лето за последние 30 лет

В России на следующей неделе начнет устанавливаться жаркая летняя погода.

Об этом предупредили российские климатологи в разговоре с «Известиями».

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отметил, что аномальное тепло уже зафиксировано в Санкт-Петербурге — этот город обошел по майской жаре Москву и даже Сочи.

Собеседники издания предсказали россиянам аномально жаркое лето.

«В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

фото: © pixabay

Летняя погода в воскресенье порадует жителей Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 16 мая.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Такая же погода ожидается на большей части территории Карелии. В отдельных районах возможны небольшие, кратковременные дожди.

Ветер ночью юго-восточный, днем восточный северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере местами до +2°С, днем +16, +21°С, вблизи водоемов +9, +14°С.

фото: pixabay

Сервис по поиску попутчиков списал все деньги с карты жителя Карелии

Житель Петрозаводска, решивший воспользоваться услугами онлайн-сервиса по поиску попутчиков, заплатил во много раз больше, чем должна была стоить поездка.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 29-летний горожанин и сообщил, что у него обманным путём похитил все сбережения со счёта. Это случилось, когда майским вечером он, находясь в Мурманской области, решил воспользоваться онлайн-сервисом по поиску попутчиков, чтобы доехать до Петрозаводска.

Молодой человек забронировал поездку, указал контакты и вскоре получил сообщение в одном из мессенджеров, где содержалась ссылка для перевода денег за поездку. Как только пользователь ввёл данные банковского счёта, с его карты списались все сбережения — 47 987 рублей.

Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Пожарные не допустили распространения огня с хозпостроек на соседние строения в Петрозаводске

Пожар, произошедший в субботу в Петрозаводске на улице Перттунена, почти полностью уничтожил деревянные хозпостройки.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сгорели деревянные сараи на площади около 50 кв. метров — это более 80% от общей площади построек.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения — 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Им пришлось около полутора часов бороться с огнем, чтобы не допустить распространения пожара на соседние строения.

фото: pixabay

Жителя Петрозаводска обвинили в грабеже из-за игрушечной машинки

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о грабеже после того как житель города похитил игрушечную машину в торговом центре.

По данным МВД, сообщение о преступлении поступило от работников крупного торгового центра. Они рассказали, что неизвестный похитил машинку на пульте управления стоимостью 4 тыс. рублей. Он схватил игрушку со стеллажа и выбежал из магазина. Продавец попыталась его остановить, но безуспешно.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемый — им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления петрозаводчанин. Он рассказал, что уже продал похищенную игрушку.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Водителя в Карелии отстранили от управления за просроченные права

Инспекторы ДПС ГИБДД Карелии отстранили от управления водителя, у которого истек срок действия водительского удостоверения в 2020 году.

Как сообщили в Госавтоинспекции, нарушитель был остановлен 14 мая в Прионежском районе на 424 км автодороги «Кола».

Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За это нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.



«Водительское удостоверение, срок действия которого истек, является не действительным, а водитель — нарушителем ПДД.

Проверьте срок действия своего водительского удостоверения, возможно, его необходимо заменить», — говорится в сообщении ГИБДД.

фото: © za.gorodsreda.ru

Новый онлайн-сервис упростит голосование за благоустройство территорий Петрозаводска

При выборе общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» петрозаводчане теперь могут воспользоваться новым сервисом.

Об этом сообщили в Центре управления регионом, который вместе с Минстроем запустил чат-бот в Telegram.

Программа доступна по ссылке @fkgs10_bot и позволяет получить информацию обо всех объектах и способах голосования.



Воспользоваться сервисом можно следующим образом:



1. Нажать кнопку «Старт»;

2. После того, как чат-бот начнет диалог, нажать «Узнать»;

3. Далее откроется список городов, где проходит голосование, участнику необходимо выбрать свой;

4. В перечне объектов будут предложены общественные территории. Увидеть весь список можно с помощью кнопки «Показать остальное»;

5. Ознакомившись с объектами, необходимо перейти к опции «Как проголосовать». Далее чат-бот кратко расскажет о правилах участия в голосовании и предложит ссылку на общероссийскую платформу, где необходимо зарегистрироваться и сделать свой выбор: https://10.gorodsreda.ru.



До 30 мая петрозаводчане старше 14 лет могут поддержать любимый парк, сквер или другую общественную территорию. Победителями голосования станут семь из 14 предложенных проектов.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии добровольно сдают огнестрельное оружие

Сотрудники Росгвардии с 6 по 13 мая провели 60 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия, хранящегося у жителей Карелии.

Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

По результатам проверок составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали семь единиц оружия.

Такие проверки проводятся регулярно и почти каждый раз заканчиваются изъятием оружия у населения.