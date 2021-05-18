Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский занялся кадрами в администрации города.

В минувший понедельник, 17 мая, заместители главы Петрозаводска — первый заместитель мэра Инна Колыхматова, председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, председатель комитета финансов Елена Логинова, председатель комитета экономиечского развития Эдуард Марченко, руководитель аппарата администрации Диана Евстигнеева — написали заявления об увольнении. Все они продолжительное время работали под началом Ирины Мирошник.

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил на своей странице в соцсети кадровые изменения.

«Действительно, мои заместители вчера написали заявления об увольнении по собственному желанию. Этим решением они продемонстрировали готовность работать в команде. Заместители вновь приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, если это будет необходимо», — пишет Владимир Любарский.

Ранее сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, почему не смог отказаться от предложения главы Карелии идти в мэры города.

фото: Столица на Онего

Циклон принесет в Петрозаводск жару с грозами

Синоптики прогнозируют в течение двух ближайших дней в столице Карелии повышение температуры до +27 и грозы.

Как сообщается в группе «Погода Петрозаводска и Карелии», с 18 и по 20 мая Петрозаводск попадет в теплый сектор циклона. Потеплеет до +23, +27 градусов. При этом повышение температуры будет спровоцировано не сухим антициклоном, а влажным циклоном. По прогнозу синоптиков, будет жарко и влажно и, как следствие, душно. Есть вероятность грозы.

Но уже в пятницу, 21 мая, ожидается похолодание до +15, +17 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в России самое жаркое лето за последние 30 лет.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)

Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло на перекрестке на улице Гоголя.

В минувший понедельник, 17 мая, в 19:49 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Анохина, столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, пишут на сайте ДТП ПТЗ.

Пересекающая перекресток по улице Анохина (второстепенная дорога) легковушка «протаранила» двигающийся по улице Гоголя автомобиль, который от удара в правый борт развернуло и отбросило на двигающийся во встречном направлении кроссовер.

Автомобили получили механические повреждения.

Движение по улице Гоголя оказалось заблокировано.

Момент ДТП попал в объектив наружной камеры компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее в Петрозаводске водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще три человека скончались от коронавируса в Карелии

Общее число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 515 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 18 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Беломорской ЦРБ скончался 71-летний житель Беломорска, в Госпитале для ветеранов войн - 85-летняя жительница Кондопоги, в Медвежьегорской ЦРБ - 61-летняя жительница Великой Губы. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 515 человек.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 55 человек. Из этого числа заболевших — 51 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 46557.

За сутки выздоровели еще 58 человек. Всего выписаны по выздоровлению 44705 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7581,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3372,8 случая, по Северо-Западу — 5885,9.

фото: © кадр из видео

Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области

Пассажирами разбившегося частного вертолета Robinson в Архангельской области были бизнесмены из Карелии.

Инцидент произошел вечером 17 мая. Частный вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково и упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг. При крушении вертолета пострадали бизнесмены из Карелии, которые прилетели в Архангельскую область на охоту, пишет ФАН. В больницу были госпитализированы собственник компании BSG Electronics Engineering Company Сергей Бильков и предприниматель Николай Суринов из Петрозаводска. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В результате происшествия погиб опытный пилот Вадим Сазонов. По некоторым данным, он был чемпионом мира по вертолетному спорту.

Помимо этих трех человек на борту находился еще один, но его пока не нашли. К ликвидации последствий падения вертолета были привлечены 24 человека и шесть единиц техники. На место крушения выезжал начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов и следственно-оперативная группа.

В результате крушения воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека, сообщает 360tv.

фото: © Столица на Онего

Ливни и грозы обрушатся на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий во второй половине дня 18 мая.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 18 мая местами, преимущественно по западным и северным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, циклон принесет в Петрозаводск жару с грозами.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска Владимир Любарский: «Если капитан сказал бить по воротам, значит, надо бить» (ВИДЕО)

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, почему не смог отказаться от предложения главы Карелии идти в мэры города.

В своем первом интервью журналистам ГТРК «Карелия» вступивший в должность мэра Петрозаводска Владимир Любарский признался, что не мог отказаться от предложения главы Карелии идти в сити-менеджеры.

«Не смог, потому что мы командные игроки. И если капитан сказал бить по воротам, значит, надо бить по воротам. И это в интересах города. Производственная необходимость совпала с моей личной мотивацией, о которой я же достаточно сказал. Я здесь вырос, я здесь родился. Поэтому я думаю, кто если не я. Так говорят у нас в десанте», - сказал Владимир Любарский.

Что в планах у нового мэра? Чем хочет заняться в первую очередь? Об этом Владимир Любарский рассказал в интервью сразу после торжественной церемонии вступления в должность.

Напомним, инаугурация главы Петрозаводска Владимира Любарского состоялась 14 мая.

Ранее Любарский допустил возможность возрождения городских планерок в мэрии Петрозаводска.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирно

Житель Карелии в пьяном угаре облил бензином и сжег свою жену

В Питкяранте местный житель облил свою жену бензином и поджег, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 мая 2020 года 45-летний житель Питкяранты в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в городе, в ходе конфликта напал на свою жену, облил ее бензином и поджёг.

В результате женщина получила многочисленные ожоги и была госпитализирована. Однако через несколько дней потерпевшая, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: Боше-парк Петрозаводск/vk.com/bosheparkptz

Прокуратура Петрозаводска проверит факт травмирования 8-летнего ребенка в развлекательном центре

В столице Карелии надзорное ведомство проводит проверку после информации об инциденте в популярном развлекательном комплексе, где мальчик сломал руку.

Поводом для проверки стала информация в СМИ о том, что ребенок получил травму, катаясь с горки в популярном комплексе города.

По сообщению прокуратуры Петрозаводска, по предварительным данным, вечером 13 мая 8-летний мальчик, находясь в помещении «Боше-Парк» в ТРК «Лотос PLAZA», сломал руку, при использовании имущества организации.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка мерам, принятым организацией по обеспечению безопасности граждан, пользующихся услугами «Боше-Парка». По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника в Карелии.

фото: © ИА Республика/Сергей Юдин

Доходы главы Карелии выросли за год на 1,5 миллиона рублей

Губернатор улучшил свое финансовое положение за счет сдачи в аренду московской квартиры.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обнародовал свою декларацию о доходах за прошлый год. Их общая сумма составила 11 миллионов 467 тысяч рублей и по сравнению с предыдущим годом выросла на 1,5 миллиона. Судя по опубликованному документу, губернатор улучшил собственное финансовое положение за счет сдачи в аренду квартиры в Москве. Жилье в столице принесло Парфенчикову 3 миллиона 850 тысяч рублей, тогда как в 2019 году доход главы Карелии от сдачи московской квартиры составлял 2 миллиона 338 тысяч.

Помимо этого жилья, карельский губернатор владеет еще одной квартирой в Петрозаводске. У главы республики также имеется на правах совместной собственности дача площадью 50 квадратных метров и земельный участок площадью 700 квадратных метров, а на правах пользования – помещение площадью 85,4 квадратных метров.

фото: Совет Федерации

Президент назначит Дмитрия Харченкова прокурором Карелии

В Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам для назначения на должности региональных прокуроров, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На совместном заседании трех комитетов верхней палаты парламента сегодня, 18 мая, обсудили представленные президентом Российской Федерации кандидатов, которые могут возглавить прокуратуры в регионах. Владимир Путин предложил на должность руководителя прокуратуры Республики Карелия зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова. Карен Габриелян, возглавлявший надзорное ведомство в Карелии в течение 10 лет, представлен на должность прокурора Челябинской области.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, в Совете Федерации отметили профессиональные и личные качества Карена Габриеляна и Дмитрия Харченкова и их достижения в области прокурорского надзора. Так, 46-летний Дмитрий Харченков уже 25 лет работает в прокуратуре. Он начинал свой трудовой путь в надзорном ведомстве с должности следователя прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга. С 2013 года работает заместителем прокурора северной столицы. Имеет государственные награды, включая нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знак отличия «За верность закону» II степени.

По словам Игоря Зубарева, Дмитрий Харченков готов работать над решением важных, социально значимых проблем в Карелии.

«Прокурор региона – это не просто должность. Человек, занимающий такой пост, должен разбираться в специфике субъекта Российской Федерации. И Дмитрий Николаевич Харченков это прекрасно понимает. Молодой, но уже очень опытный прокурор достойно показал себя на консультациях в Совете Федерации, поэтому комитеты поддержали его кандидатуру. Мы благодарны Карену Карленович Габриеляну за его многолетнюю эффективную надзорную работу в республике. Но ротация необходима в любом ведомстве. Уверен, что и в Челябинской области пригодятся его знания и опыт», - сказал Игорь Зубарев.

Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ (статьи 83 и 102 Конституции РФ).

В Петрозаводске пересадят голубые ели, попавшие под вырубку из-за строительства новой дороги

Власти столицы Карелии пообещали сохранить 17 голубых елей, попавших в пятно застройки будущей улицы Куйбышева.

Во вторник, 18 мая, в Петрозаводске пересадят голубые ели, растущие вблизи отеля «Cоsmos». Часть земельного участка, ранее отведенного под гостиницу, изъята для реконструкции улицы Куйбышева, но 17 деревьев будут пересажены на Советскую улицу рядом с Управлением Росгвардии по Карелии, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что работы по продлению улицы Куйбышева начались в начале марта этого года. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу «Развития Республики Карелия на период до 2021 года». Его разработка началась в 2018 году. Проект прошел государственную экспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Карелия.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

Напомним, в марте жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев, где собираются строить новую автодорогу в продолжение улицы Куйбышева. В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной не выдавалось. Власти Петрозаводска пообещали, что границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся.

фото: © скриншоты из сюжета телекомпании «Сампо 360»

В Петрозаводске определилась семерка лидеров голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Кукковский сквер лидирует среди участников рейтингового голосования за объекты благоустройства в столице Карелии.

По информации на 18 мая, первое место среди семерки лидеров голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» занимает Кукковский сквер, набравший 2650 голосов.

Также в семерку лидеров входят Губернаторский парк (2 303), Октябрьский, 40 (2 177), Березовая аллея, 40 (2 024), Ключевая, 14 (1 874), Спортивный сквер (1 420), улица Труда, 7 (1 316).

На сегодняшний день Кукковским сквером считается территория рядом с домом № 3 по улице Генерала Фролова. Но пока она не благоустроена и служит площадкой для выгула собак. Активные жители микрорайона решили благоустроить эту территорию, сделав ее комфортной для горожан.

Инициативу жителей микрорайона по благоустройству сквера поддержал куратор проекта депутат Заксобрания Карелии, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

«Поддерживаю жителей Кукковки и предлагаю дорожку, которую люди уже натоптали на территории будущего сквера, вымостить, чтобы было удобно ходить. Также сделать озеленение и парковку рядом. Что касается детской площадки, то ее, как и было задумано по проекту, установить во дворе дома», — сказал Алексей Хейфец.

На благоустройство объекта, по предварительным подсчетам, требуется около трех миллионов рублей.

Исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев, также выступающий куратором проекта по благоустройству Кукковского сквера, напоминает, что время для того, чтобы проголосовать за объект, еще есть.

Карелия вместе со всей страной продолжает выбирать объекты, которые будут обустроены по проекты «Формирование комфортной городско среды». Познакомиться с ними можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте по ссылке t.me/fkgs10_bot.

Несмотря на то, что в голосовании участвуют 27 объектов, победителями станут только 14. Именно на их благоустройство в 2022 году выделят деньги из федерального бюджета.

Голосование продлится до 30 мая. Успей отдать свой голос за понравившийся проект.

фото: © ГИБДД Карелии

Молодой водитель улетела в кювет на трассе в Карелии и получила травмы

Двадцатилетняя водитель не справилась с управлением на трассе Вологда – Медвежьегорск в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 17 мая, в 09:10 на 612км + 070м федеральной автодороги Вологда 20-летняя девушка-водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет. Машина перевернулась, а неопытный водитель получила травмы.

По данным ГИБДД Карелии, с начала года в результате несоответствия скорости движения конкретным дорожным условиям водители совершили 58 ДТП, в которых пострадали 79 человек, 6 человек погибли.

Всего с начала года на дорогах республики произошло 143 дорожные аварии, в которых погибли 20 человек и 196 травмированы.

Ранее в Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Спасатели в Карелии нашли труп мужчины

В Олонце за закрытыми дверями квартиры был обнаружен труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 17 мая, в 16.00 на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок от сотрудников правоохранительных органов с просьбой помочь вскрыть квартиру, хозяин которой долго не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на второй этаж и, проникнув в квартиру через окно, обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете

Обвиняемый является одним из участников группы поддержки исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В мировом суде Петрозаводска 19 мая пройдет предварительное слушание по уголовному делу жителя карельской столицы Алексея Чеснокова, который обвиняется в оскорблении представителя власти. Пострадавшим оказался подполковник ФСБ, а формальным поводом для возбуждения этого дела послужил комментарий в социальной сети, который следствие приписывает Чеснокову.

Сам Алексей утверждает, что не только не писал этот комментарий, но даже не видел его в Интернете. Примечательно, что делом Чеснокова занимался следователь Максим Завадский, который вел дело известного исследователя сталинских репрессий из Петрозаводска Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. А Алексей является одним из участников группы поддержки Дмитриева и не раз приходил к нему в суд и выходил в пикеты солидарности на улицы карельской столицы.

Читайте подробнее в статье «Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал».

фото: © 10.gorodsreda.ru

Более 28 тысяч жителей Карелии проголосовали за комфортную городскую среду

Лидерами голосования по проекту «Комфортная городская среда» является Петрозаводск, где более 20 тысяч горожан сделали свой выбор в пользу красоты и благоустройства.

В Карелии продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». На 18 мая свой выбор сделали более 28 тысяч жителей республики. Лидером голосования стал Петрозаводск, где почти 20 тысяч человек сделали свой выбор в пользу благоустройства.

Блогеры призывают всех жителей Карелии активнее принимать участие в голосовании, чтобы наша республика стала еще красивее и комфортнее.

«Наш город — наше решение! — пишет в соцсети петрозаводчанка Ирина Устинова. — Чем активнее вы голосуете, тем больше шансов у вашего любимого парка или сквера попасть в программу».

Всего в голосовании участвуют 27 объектов, но победителями станут только 14. Именно их реализацию будут выделены деньги из федерального бюджета.

Неравнодушные горожане, активисты — люди разных возрастов и профессий пишут в соцсетях призывы к активному голосованию за благоустройство скверов, парков, придомовых территорий.

«Счастье будет у вашего любимого парка или сквера, если он победит в голосовании, — отмечает Карельская филармония. — Его благоустройство профинансирует федеральный бюджет в 2022 году».

Познакомиться с территориями-участниками голосования можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте https://t.me/fkgs10_bot. Для того, чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке, выбрать город и объект, который вы хотите поддержать, заполнить простую форму, получить код и проголосовать за конкретную территорию.

фото: © vseogarage.ru

Спасатели в Карелии помогли врачам достать из смотровой ямы в гараже женщину

В Кондопоге женщина упала в смотровую яму в гараже – потребовалась помощь спасателей и врачей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 17 мая, в 17.33 от врачей скорой помощи в Кондопоге поступил звонок в пожарно-спасательную службу с просьбой помочь достать женщину из смотровой ямы в гараже на улице Энтузиастов, у дома №1-а.

Прибывшие на место вызова спасатели достали из ямы женщину и передали врачам, так как при падение она получила серьезные травмы.

фото: из фотоархива Бориса Семенова.

Как это было в День пионерии: бесплатный проезд, мороженое в стаканчике и газировка с сиропом по три копейки

Автор рубрики «Как это было» Армас Машин рассказал о Дне пионерии и вспомнил о мечтах советских школьников.

— В этот день мамы и бабушки провожали своих пионеров в школу по парадному: форма отглажена, фартуки и рубашки белее снега, настроение праздничное. В школе торжественная линейка, а после школы катание на троллейбусах и автобусах.

Мы были совершенно уверены, что в День пионерии проезд на городском транспорте для пионеров бесплатный. Закинув портфели и ранцы домой, и быстренько перекусив, мы спешили на троллейбус. Кондукторы, и правда, не притесняли красногалстучных безбилетных пассажиров. Между «рейсами» — пломбир в стаканчиках по 19 копеек и газировка с сиропом по три копейки.

Почему в советское время каждый октябренок мечтал скорее стать пионером, читайте здесь.

фото: © Администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска проверяет школы города на готовность к чрезвычайным ситуациям

После трагедии в Казани сотрудники администрации карельской столицы проверяют выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в городских школах.

В рамках контроля за выполнением мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность социальных объектов, специалисты мэрии посетили среднюю школу № 10 Петрозаводска.

В ходе планового инспектирования были проверены вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов (требований по передвижению автотранспорта, пожарной безопасности, трудового распорядка и т. д.).

Также специалисты оценили готовность сотрудников школы к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта, оснащение учреждения системами видеонаблюдения и сигнализации, своевременность реагирования частного охранного предприятия на получение тревожного сигнала.

По итогам инспектирования руководству школы были даны рекомендации по организации всех необходимых мероприятий, установлены сроки их выполнения.

Проверки будут продолжены.

Напомним, 11 мая в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в одной из городских школ, погибли девять человек, в том числе семеро детей.

После этого по всей стране был усилен контроль за обеспечением безопасности в образовательных учреждениях.

фото: © feel-feed.ru

Житель Петрозаводска пригрозил убить сожительницу, попросившую его не пить

Петрозаводчанин, отмечавший день рождения, стал буянить, и лишь предложенное спиртное отвлекло его от сожительницы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась горожанка. Она рассказала, что ее подруге угрожает убийством сожитель.

Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации. Сожитель потерпевшей отмечал день рождения. Вернулся домой поздно и без денег. Женщина оплатила его такси и попросила больше в этот день не употреблять алкоголь.

В ходе разгоревшегося конфликта 25-летний мужчина стал буянить и сказал: «Я тебя убью!». Сожительница испугалась за свою жизнь и здоровье. Гостья потерпевшей смогла сместить фокус внимания петрозаводчанина, предложив ему выпить. Тот отвлекся, и женщина позвонила в полицию.

Дознание возбудило уголовное дело по факту угрозы убийством.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

После гибели ребенка под завалами старого коровника глава Карелии попросил сообщать о «заброшках»

Артур Парфенчиков пообещал помочь семье подростка, погибшего в Олонецком районе, и обратился к жителям республики с просьбой сообщать о заброшенных зданиях.

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района произошла трагедия: обрушилась кирпичная стена заброшенного здания — под завалами остался подросток.

«Выражаю искренние соболезнования родным Андрея Шмялина, погибшего накануне в деревне Судалица. На мальчика обрушилась стена здания бывшей совхозной фермы, в которой подростки проводили время. Ему было всего 15 лет… Безусловно, семье Андрея будет оказана помощь. Правовую оценку ЧП дадут правоохранительные органы», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

По мнению Артура Парфенчикова, причина случившегося — на поверхности. Доступ в «заброшки» бывшего совхоза «Олонецкий» был неограничен, что в результате и привело к трагедии. Строения были выкуплены физлицом после банкротства предприятия еще в 2000-е годы.

«Подчеркну, что в Карелии уже не первый год ведем, в том числе и с помощью граждан, масштабную работу по выявлению руинированных объектов. На сегодняшний день в единый реестр внесены 806 строений с различным юридическим статусом (по большому числу объектов установление статуса или признание бесхозным продолжается), 61 из них снесено», — сообщил руководитель региона.

Так, на территории Олонецкого района из 75 «заброшек» 12 уже снесены, но здания в Судалице в реестре не значились. В связи с этим глава Карелии просит все муниципалитеты активно продолжать ревизию на своих территориях, включая земли за пределами населенных пунктов. Он потребовал до конца мая провести работу по выявлению руинированных объектов на бывших совхозных полях, установить собственников и провести с ними работу по сносу небезопасных строений в добровольном, а в случае отказа, в принудительном порядке.

По словам Парфенчикова, доступ к потенциально опасным объектам на территориях населенных пунктов должен быть ограничен независимо от того, в чьей собственности находятся строения. И за этим должны сделать муниципалитеты.

«Также прошу жителей республики продолжать сообщать о заброшенных зданиях. Фото и координаты можно присылать в Минимущества и в социальные сети органов местной власти», — подытожил глава республики.

Ранее сообщалось, прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника. Следком Карелии возбудил уголовное дело по данному факту.

фото: Из фотоархива Бориса Семенова.

А вы помните, как носили красный пионерский галстук?

В канун Дня пионерии коммунисты Карелии предлагают вспомнить пионерское детство и прислать фотографии.

19 мая - День пионерии. В Карельском региональном отделении КПРФ в связи с 99-летием пионерской организации предложили всем желающим вспомнить пионерское детство и прислать фотографии.

«А вы помните, как носили пионерский галстук? Как помогали ветеранам, собирали макулатуру, металлолом, участвовали в смотрах строя и песни, шефствовали над октябрятами? Во время летних каникул ребята с удовольствием ездили в пионерские лагеря, а после школы ходили в бесплатные кружки и секции при Дворце пионеров. Сколько нас, пионеров советского времени? Давайте вспомним, как это было».

Делиться фотографиями можно тут.

фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/BARBARA WALTON

Приехавший из другой страны мужчина привез в Карелию наркотики

В Костомукше полиция задержала приехавшего к родственникам из другой страны мужчину, хранившего на съемной квартире наркотики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступила оперативная информация о том, что один из жителей города горняков, приехавший из другой страны в гости к родственникам, хранит в арендуемой им квартире запрещенные вещества и может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29-летний обвиняемый был задержан. При осмотре его квартиры в шкафах на кухне и в коридоре сотрудники полиции обнаружили и изъяли запрещенное вещество массой более 100 граммов, что является крупным размером для этого наркотического средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи допросили фигуранта и выяснили, что наркотик он приобрел через интернет-магазин для личного потребления. Чтобы его получить, ездил в Ленинградскую область, затем привез домой и спрятал. В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Аналогичное уголовное дело расследовано по другому факту. В черте города сотрудниками полиции был задержан 32-летний горожанин, у которого был обнаружен наркотик массой 1,650 граммов. Для данного вида наркотика этот размер является крупным. Мужчина с предъявленным обвинением полностью согласился, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Дальнейшую судьбу обоих обвиняемых решит суд.

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Мужчина в Карелии вспомнил старые обиды и избил друга детства табуретом до потери сознания

Житель Лоухского района очнулся в подъезде соседнего дома и не смог вспомнить, кто его побил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что в подъезде своего дома обнаружила брата, лежавшего избитым на лестничной клетке без сознания. 42-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь. Пациент помнил, что травмы ему нанесли накануне, однако, кто это сделал, он забыл.

По статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 40-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал стражам порядка, что пришёл к потерпевшему — своему другу детства — домой.

В ходе застолья гость вспомнил о ссоре, которая произошла между приятелями несколько лет назад. Затаённые давние обиды стали поводом для очередного конфликта. Словесной перебранкой он не закончился. Зачинщик в порыве гнева взял табурет и нанёс несколько ударов хозяину квартиры. Тот, испугавшись, убежал от обидчика и уснул в соседнем подъезде.

Подозреваемый раскаялся в и принёс приятелю извинения.

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.

фото: © страница Вконтакте Дарьи Каликиной

Жители Петрозаводска удивлены выбором места для установки памятника Чарльзу Гаскойну

Петрозаводчане обеспокоены ситуацией с начавшимся строительством памятника Чарльзу Гаскойну на проспекте К. Маркса.

Появившееся недавно на проспекте К. Маркса огромное ограждение без информационной надписи вызвало немало вопросов у жителей столицы Карелии. Горожане испугались, что в центре Петрозаводска вновь вырубят деревья.

«Ожидая, по традиции, только что-то очень плохое от данной ситуации, сразу, позвонила в отдел благоустройства ПГО, спросить, какие деревья в очередной раз собираются сносить. Мне сказали, что деревья сносить не будут, а строится напротив „Парижанки“, по краю парка Ямка, памятник Ч. Гаскойну. Я видела информацию о намечающемся строительстве в СМИ, но я поняла, читая информацию, что памятник будет установлен на пересечении Дзержинского и К. Маркса, непосредственно у „Парижанки“. Я думаю, что ни я одна не поняла, где же конкретно будет памятник. Более странного места, чем-то, которое было выбрано не понятно кем, трудно себе представить. Почему жители города не участвовали в обсуждении? В отделе благоустройства меня заверили, что ни одно дерево сноситься не будет. Но тогда и памятник не будет виден с проспекта, там же кусты и деревья! И вся композиция будет стоять задом (я не знаю, как еще это обозначить) к месту бывшего завода, что совсем нелогично», — пишет на своей странице в соцсети общественница Дарья Каликина.

Странным считает активистка и то, что заказчиком благоустройства территории в центре карельской столицы, где должен появиться памятник Чарльзу Гаскойну, выступил Национальный музей Карелии. Максимальная цена контракта составляет 16,5 млн рублей.

«Очень хочется спросить, а руководство музея не хочет сначала отремонтировать свое собственное здание, той ее части, выходящей самой своей неприглядной стороной на памятник Державину? Не лучше ли сначала отремонтировать то, что позорит нас перед туристами, а потом уже вместе с горожанами обсуждать и тратить деньги на новые памятники???» — возмущается Дарья Каликина.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где сегодня и отливают памятник. Монумент должны открыть летом.

Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн — великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

фото: © паблик Вконтакте «Спорт — норма жизни Карелия»

Спортсмен из Карелии за сутки пробежал 203 км на стадионе в Москве

Атлет из Петрозаводска Алексей Самуков принял участие в открытом городском легкоатлетическом празднике «Сутки бегом».

В минувшие выходные на стадионе «Искра» в Москве прошел XXX открытый городской легкоатлетический праздник «Сутки бегом» — Чемпионат Москвы по бегу 24 часа, Чемпионат России по бегу на 24 часа. Забег проходил по 400-метровому кругу, сообщается в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

Карелию на соревнования представлял петрозаводский атлет Алексей Самуков. Он вместе со спортсменами стартовал 15 мая в 12.00, а финишировал уже на следующий день. Алексею удалось пробежать за 24 часа 203 км 40 м.

Как отметили в министерстве образования и спорта, это один из лучших результатов, который показывали карельские спортсмены на подобных стартах за последние десять лет. До рекорда Карелии Алексею не хватило 17 километров 420 метров. Рекорд был установлен в сентябре 2005 года спортсменом из Петрозаводска Игорем Жулинским на Чемпионате России по суточному бегу.

Ранее сообщалось, карельская «Рысь» отправится на Чемпионат мира по тайскому боксу.

фото: © Вадим Маркелов

Тренажеры из Карелии установили на пляже в Майями

Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.

Основатель компании MB barbell Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в США. В настоящее время идет установка новых тренажеров из Карелии на пляже в Майями.

«Первые тренировки желающих заниматься на свежем морском воздухе начнутся на следующей неделе», — пишет Вадим Маркелов.

Ранее сообщалось, что военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

Аномальная жара придет в Карелию в День пионерии

Специалисты карельского Гидрометцентра предупреждают о необычайно жаркой для мая погоде.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью будет составлять +13, +15°С, днем поднимется +25, +27°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии ожидается также облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-восточный, южный, умеренный, при грозе с порывами до сильного.

Температура ночью +11, +16°С, на севере местами не более +5, +10°С, днем +20, +25°С, местами поднимется до +32°С.

фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору

Специалисты дорнадзора нашли в Карелии дороги с повреждениями

Госкомитет по дорожному надзору обнаружил нарушения при проверке дорог в Сортавальском и Питкярантском районах, сообщили на сайте комитета.

Специалисты госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели плановый осмотр автодорог в Сортавальском и Питкярантском районах.

В результате осмотра были выявлены нарушения требований к содержанию автодорог.

Так, на подъездной деревне к Хямекоски было установлено наличие камней, нарушение профиля дороги, просадки, затрудняющие движение. Аналогичные нарушения были выявлены на автодороге «Хелюля — Леппяселькя».

По результатам проверки в адрес компании, обеспечивающей содержание дорог в Питкярантском и Сортавальском районах, было направлено предписание с требованием устранить найденные нарушения.