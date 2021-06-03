Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © прокуратура Карелии/© сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга

Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представят подчиненным 9 июня

Карен Габриелян, руководивший прокуратурой Карелии в течение 10 лет, 3 июня прощается с коллективом.

Сегодня, 3 июня, сотрудники прокуратуры Карелии провожают 57-летнего Карена Габриеляна, руководившего надзорным ведомством республики с 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону такой руководитель не может занимать одну и ту же должность более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то недавно, 26 мая президент России подписал Указ «О назначении нового прокурора Карелии». Им стал 46-летний, теперь уже бывший зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков.

Что касается Карена Габриеляна, то он этим же президентским указом от 26 мая назначен прокурором Челябинской области. По имеющейся информации, на новое место работы Карен Габриелян отправится уже в пятницу 4 июня. И уже с 7 июня, как сообщил челябинский сайт znak.com, его представят губернатору Алексею Текслеру, руководителям силовых структур и коллективу.

- По причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией, - признался ранее Карен Габриелян в интервью «Столице на Онего».

Сейчас врио прокурора Карелии является опытный заместитель Сергей Губин. Но уже в понедельник 7 июня ожидается приезд в Петрозаводск Дмитрия Харченкова.

Как стало известно "Столице на Онего", 9 июня заместитель генерального прокурора России по СЗФО Алексей Захаров представит Дмитрия Харченкова коллективу карельской прокуратуры. Участвовать в этом знаковом мероприятии будут глава республики Артур Парфенчиков, руководители силовых ведомств Карелии и другие официальные лица.

Напомним, выпускник Гуманитарного университета профсоюзов города на Неве по специальности «юриспруденция», Дмитрий Харченков работает в прокуратуре уже 25 лет. При этом, в начале 90-х он трудился техником научно-производственного кооператива «Гефест», а с 1994 по 1996 год был юристом Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви. После этого работал следователем, старшим следователем, прокурором-криминалистом и на других должностях в прокуратуре Калининского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Заместителем прокурора северной столицы был с 10 февраля 2014 года.

Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Харченков – почетный работник прокуратуры России, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

фото: ©Игорь Георгиевский

Преображенская церковь на острове Кижи открылась впервые за 40 лет

Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открыла свои двери для посетителей после реставрации.

Всемирно известный памятник деревянного зодчества - церковь Преображения Господня на острове Кижи - впервые за четыре десятка лет открыл свои двери для посетителей.

В первый день лета 2021 года в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации.

Напомним, храм был закрыт на реставрацию в 1980 году, и все это время многочисленные гости музея-заповедника «Кижи» могли любоваться им лишь снаружи. Работы были закончены в 2019 году, а в 2020 храм собирались открыть для посетителей, но помешала пандемия коронавируса. И вот в 2021 году главная кижская достопримечательность открыла двери для экскурсантов.

Как сообщается в официальной группе музея-заповедника, первыми гостями церкви стали 500 карельских школьников и педагогов - участников Детского праздника на острове Кижи. Помимо выступления детского хора «Теллерво», его сопровождали мастер-классы, игры и хороводы.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Любарский стал дедушкой и рассказал, как назвали внучку

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил подписчикам, что стал дедушкой.

«Я сегодня стал дедом, наконец, - у старшего сына родилась дочь, моя внучка, назвали Мирославой. Красивое имя», - написал Любарский на своей странице во Вконтакте накануне поздно вечером.

Кроме этого, мэр Петрозаводска еще немного рассказал о своей семье.

«Предыстория - прабабушка моя мечтала стать художницей, хорошо рисовала, подавала надежды. Но маму ее парализовало, а семья была большая и все осталось на ней, на старшей дочери - мама, сёстры-братья и домашнее хозяйство. Мечта не сбылась, но тяга к живописи осталась у неё на всю жизнь. А моя дочь, вернувшись из Москвы в Петрозаводск в 2017, вдруг стала рисовать, в прошлом году окончила школу и вот, после подготов поступила в ВУЗ на дизайнера».

Также Любарский разместил на личной странице один из первых рисунков дочери и ее работы на компьютере.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)

Серьезное ДТП на трассе «Кола» потребовало привлечения сил пожарных подразделений сразу двух районов.

Второго июня в 17.20 подразделения пожарных частей Кемского и Беломорского районов участвовали в ликвидации аварии на трассе «Кола». Там столкнулись два автомобиля. Информация об этом появилась в паблике отряда противопожарной службы Кемского района.

В ликвидации аварии участвовали 9 человек и две единицы техники.

В ДТП пострадали 2 человека. Информация о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняется.

фото: Владимир Любарский / ВК

Глава Петрозаводска рассказал, что катание на электросамокатах может представлять опасность

Мэр карельской столицы Владимир Любарский, ранее обещавший ездить на работу на электросамокате, заявил об опасности этого транспорта.

Владимир Любарский поддержал позицию Следственного комитета страны, выступившего с предупреждением об опасности агрессивной езды на электросамокатах. Любарский призвал в соцсети любителей ездить на электросамокатах к осторожности.

«Следственнный комитет предупреждает об опасности агрессивной езды на электросамокатах и об ответственности за неё. Полностью поддерживаю, так или иначе — это тоже источник повышенной опасности. Будьте аккуратнее, коллеги-самокатчики, берегите окружающих и себя. Наконец-то пришёл шлем, теперь езжу только в нем. Как уж я в нем выгляжу — дело десятое, безопасность превыше всего», — заявил Владимир Любарский в соцсети.

Ранее новый мэр Петрозаводска обещал, что будет ездить на работу на электросамокате.

фото: Подслушано. Кемь: https://vk.com/wall-61350888_347111

Змея ползает по городу на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Жители Кеми обнаружили на дороге змею.

«Вчера на стыке главной и объездной дороги, ул. Загородная. Смотрите под ноги», - написал автор фото в группе «Подлушано. Кемь».

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Деревья вырубают в сквере у инфекционной больницы Карелии

Жители Петрозаводска обеспокоены вырубкой зеленых насаждений на территории Республиканской инфекционной больницы.

В редакцию «Столицы на Онего» обрались горожане, возмущенные сносом деревьев в сквере героев-медиков у Республиканской инфекционной больницы. Рядом идут дорожные работы, связанные с продлением улицы Куйбышева. Часть зеленых насаждений под дорогу уже было вырублено. Но в администрации города ранее заявили, что реконструкция магистрали будет проходить при максимальном сохранении деревьев.

«Обещали, что деревья будут сохранять, а в результате под снос пошли растения даже в сквере больницы. Скоро от зеленых легких города ничего не останется», — возмущены горожане.

Ситуацию с вырубкой прокомментировали в Минздраве Карелии. По информации пресс-службы ведомства, рядом с забором, за которым идет строительство дороги, располагается старая хлораторная больницы. Она должна быть снесена. Подрядчик, занимающийся реконструкцией магистрали, на своей счет установит на территории больницы новые очистные сооружения для обеззараживания сточных вод.

«Под строительство сооружений вырубается небольшой участок. Разнообразные зеленые насаждения у больницы остаются в большом количестве. После установки новой хлораторной территория учреждения будет благоустроена, предусмотрены работы по озеленению. Проект благоустройства согласован еще в прошлом году. Переживать за то, что инфекционная больница останется без деревьев не стоит», — заверили в Минздраве республики.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обрщался в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

Напомним, в начале марта начались работы по продлению улицы Куйбышева, которое было определено документами территориального планирования 1940-х годов. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу «Развития Республики Карелия на период до 2021 года». Его разработка началась ещё в 2018 году. Проект прошел госэкспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Карелии.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

фото: Управление труда и занятости РК

Подросткам в Карелии дадут работу на лето: объявлены вакансии и размер зарплаты

Службы занятости Карелии сформировали реестр работодателей, готовых принять на работу подростков на работу в время летних каникул.

Как сообщили в Управлении труда и занятости, в список вошел 141 работодатель, в том числе, 36 предприятий реального сектора экономики. Есть вакансии на «Петрозаводскмаше», в АО «ПКС Тепловые сети», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Кареллестранс», ООО «УКЦ «Перспектива» и многих других предприятиях.

Средний размер оплаты труда подростка за две недели работы в зависимости от возраста несовершеннолетнего составит от 8 до 10 тыс. рублей.

Какую работу им предлагают, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Официальная статистка показала обвал реальных доходов населения Карелии

Реальные денежные доходы населения Карелии в I квартале 2021 года снизились на 23,1% по сравнению с IV кварталом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

При расчете реальных доходов учитывался рост потребительских цен. Кроме того, статистка показала и резкое падение номинальных доходов на душу населения. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ТАСС / Певцова Валентина

Темпы роста цен на жилье в Карелии в 2021 году выросли в 2 раза

Стоимость жилья в Карелии в 2021 году растет вдвое быстрее, чем в прошлом – как на первичном, так и на вторичном рынках.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В прошлом году квартальные темпы роста цен на вторичном рынке составляли максимум 4,4%, а в первом квартале 2020 года увеличились сразу на 8%. Стоимость новых квартир в прошлом году росла не более чем на 2% за квартал, а за первые три месяца 2021 года этот показатель составил 4,1%. Сколько теперь стоят квартиры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © usline.aero/Виталий Торхов

Жители Карелии смогут полететь в Минводы и Мурманск с 14 июня

Авиарейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды и Мурманск планирует выполнять компания «РусЛайн» на 50-местном самолете Bombardier CRJ200.

С 14 июня авиакомпания «РусЛайн» намерена начать полеты из аэропорта «Петрозаводск» в Минводы и Мурманск. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Открыть авиасообщение с Минводами и Мурманском попросили жители республики в ходе ранее проведенного Минтрансом интернет-опроса. После этого прошел отбор авиакомпании на право заключения ею соглашения с Минтрансом Карелии. Авиаперевозчику предоставляются дотации из регионального бюджета.

В результате таким авиаперевозчиком стала компания «РусЛайн», с 14 июня запланировавшая полеты из аэропорта «Петрозаводск» в Минводы и Мурманск на самолете канадского производства Bombardier CRJ200, вмещающем 50 пассажиров.

По информации Минтранса, полеты в Минводы предполагаются два раза в неделю и, возможно, столько же в Мурманск. При этом «РусЛайн» будет получать дотацию не только из бюджета республики, а также из федеральной казны. Постановлением российского правительства утвержден специальный тариф для таких дотационных авиаперевозок. Как уточнили в Минтрансе, в данном случае цены на авиабилеты в Минводы и Мурманск не должны быть выше проезда в плацкартном вагоне поезда.

Что касается суммы дотации из регионального бюджета за один оборотный рейс, например, в Минводы, то она, по данным Минтранса республики, составит 350 тысяч рублей.

Ранее глава Карелии рассказал о расписании авиарейсов Петрозаводск-Калининград.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске начался суд над писателем и путешественником Сергеем Филенко

Плотник и блогер из Карелии обвиняется в том, что стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и читал стихи.

Петрозаводский городской суд приступил 3 июня к рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении карельского писателя, блогера и путешественника Сергея Филенко, который обвиняется в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Поводом для привлечения плотника, как он сам себя называет, Филенко к административной ответственности послужило задержание его сотрудниками полиции на не санкционированной городскими властями акции в поддержку голодавшего оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 21 апреля на площади Кирова. В полиции утверждают, что писатель стоял на акции с плакатом «Россия, будь счастливой!» (на самом деле текст плаката гласил: «Россия будет счастливой»), выкрикивал вместе с остальными участниками «Свободу!» и пел песни, хотя, как выяснилось, подсудимый читал стихи. Сергей Филенко от участия в акции не отказывается, но виновным себя не считает.

Читайте подробнее в статье «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».

фото: © Столица на Онего

Стала известна цена билета для посещения отреставрированной Преображенской церкви в Карелии

Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открыта для посетителей после реставрации: музей назвал стоимость посещения объекта.

Посещение интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет. Об этом информирует Музей «Кижи».

Тематическую экскурсию «Церковь Преображения Господня» можно посетить за 800 рублей. Стоимость акутальна для всех категорий граждан.

«Ценность Преображенской церкви определяется не только тем, что она — самый сложный в инженерном отношении и самый архитектурно совершенный деревянный храм России. Ценность ее еще и в том, что в ней сохранился подлинный иконостас XVIII века, включающий резную золоченую раму и комплекс икон, написанных специально для этого храма в XVII–XVIII веках», — говорится на сайте музея.

Всемирно известный памятник деревянного зодчества — церковь Преображения Господня на острове Кижи — впервые за четыре десятка лет открыл свои двери для посетителей.

Храм был закрыт на реставрацию в 1980 году. Все это время гости музея-заповедника «Кижи» могли любоваться им лишь снаружи. Работы были закончены в 2019 году, а в 2020 храм собирались открыть для посетителей, но помешала пандемия коронавируса. В 2021 году главная кижская достопримечательность открыла двери для экскурсантов.

Ранее сообщалось, что в первый день лета 2021 года в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации.

фото: © AP Photo/Hani Mohammed

В Карелии продолжают регистрировать смерти от коронавируса

Еще три смерти от COVID-19 подтверждены за минувшие сутки в Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки зарегистрировано три смерти от коронавируса. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 557.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 57 жителей республики. Из них 54 человека — заболевшие, 17 имеют симптомы средней тяжести, один пациент – тяжелый.

В стационарах с коронавиурсом находится 351 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47492 человека.

За сутки выздоровели еще 125 человек. Всего выписано по выздоровлению 45678 пациентов.

Накануне число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки также увеличилось на три человека.

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В Карелии 19-летняя водитель без прав улетела на легковушке в кювет и перевернулась

Юная водитель без прав и ее 14-летняя пассажирка получили травмы в ДТП на трассе в Прионежском районе.

По информации Госавтоиспекции Карелии, 2 июня на 0 км + 230 м региональной автодороги «Кола»-435 км — Петрозаводск произошло опрокидывание автомобиля. В 4 часа утра 19-летняя девушка, не имея водительских прав, управляя автомобилем Lada Granta, улетела кювет и перевернулась.



© Полиция Прионежского района

В результате происшествия пострадали юная водитель и ее 14-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее в Карелии водитель получила травмы в ДТП, устроенном лихачом на встречке.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Пьяный водитель устроил страшную аварию на севере Карелии, пострадал 15-летний подросток

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Беломорском районе, где столкнулись два автомобиля.

Напомним, серьезное ДТП на трассе «Кола» 2 июня потребовало привлечения сил пожарных подразделений сразу двух районов.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду в 17:25 на 843 км + 700 м федеральной автодороги «Кола» пьяный водитель совершил столкновение с автомобилем дорожной службы. Нетрезвым водителем оказался 37-летний мужчина. Он, управляя «ВАЗ-21093», выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ-33023 «Шмель 11А» (спецтранспорт для нанесения дорожной разметки) и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия травмы получил 15-летний пассажир ВАЗа. Подросток был был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: © кадр из видео

Появилось видео аварии с участием трех машин в Петрозаводске (ВИДЕО)

Произошедшее в мае ДТП с участием трех автомобилей на набережной Варкауса попало на видеорегистратор.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей утром 11 мая на набережной Варкауса в Петрозаводске.





Видео с регистратора скинул один из подписчиков паблика. Машина автора ролика двигалась от центра в сторону улицы Меленьевой. Перед пешеходным переходом в створе улицы Московская все автомобили замедлили движение — и вдруг сзади на перекресток вылетела машина, расталкивая остальных участников движения. Задев два автомобиля, нарушитель остановился уже за переходом.





Ранее видео, зафиксированное на камеру наружного наблюдения компании «Сампо», уже появлялось в этом же паблике.

Напомним, вчера на трассе «Кола» в аварии, устроенной по вине пьяного водителя, разбились два автомобиля.

А сегодня под Петрозаводском, также по вине пьяного водителя, автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

фото: © Столица на Онего

Власти Петрозаводска пытаются выяснить, сколько классов нужно открыть в новой школе на Древлянке

Родителям предлагают до 16 июня проинформировать мэрию о желании перевести своего ребенка в школу №55.

Управление образования администрации Петрозаводска проводит предварительную оценку наполняемости классов средней школы № 55 в предстоящем учебном году, сообщили в мэрии.

Заявить о желании ребенка поступить в новую образовательную организацию, построенную в районе Скандинавии на Древлянке, родители могут через свою школу. Информация о детях, которые сейчас не числятся в общеобразовательных организациях Петрозаводска, принимается по телефонам: 71-34-34, 71-34-60 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

Власти города обращают внимание родителей на то, что предоставление сведений о ребенке (заполнение формы) не является заявлением на зачисление его в новую школу.

Сбор информации завершится 16 июня.

Ранее сообщалось, шесть первых классов откроют в новой школе на Древлянке в сентябре.

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" / ВК

Молодой человек вышел из дома и пропал в Карелии

Ведется розыск молодого петрозаводчанина, который исчез после того, как вышел из дома.

Разыскивается житель Петрозаводска Максим Васькин, 1997 года рождения. Он ушел из дома 19 мая и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом информирует команда «ДОБРОСПАС» в соцсети.

Приметы молодого человека: рост 174 сантиметра, темные волосы, худощавое телосложение. Был одет: светло-голубая джинсовая рубаха на кнопках поверх белой футболки, черные брюки, черные кроссовки. Возможно, красная бейсболка.

«Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, или видевших его после 19 мая, просим сообщать информацию по телефону: +79215281111 или в ЛС», — говорится в сообщении команды «ДОБРОСПАС».

фото: Ксения Сорокина / МК в Карелии

Жители Карелии не смогли отстоять районный детский сад: чиновники закрыли корпус

Корпус детского сада в Суоярви, имеющий название "Елочка", закрыт местной властью, несмотря на протесты родителей.

Об этом сообщает паблик «Alars© в Суоярви».

«Администрация закрывает садик „Елочка“. Сегодня из садика вывезли продукты, а родителям предложили отвезти детей на автобусе в другой сад. Еще в пятницу никто об этом не знал! Часть родителей отказались везти детей в другой сад, но некоторые были вынуждены согласиться, так как день, конечно, уже распланирован, не с кем срочно оставить маленьких. Вот это был удушающий сюрприз!», — говорится в заявлении паблика, опубликованном первого июня.

Ранее сообщалось, что местные власти намеревались закрыть корпус «Елочка» из-за его нерентабельности. Чиновники собирались распределить детей в другие здания. Родители выступили против. Они заявляли, что в таком случае они будут вынуждены преодолевать с детьми большие расстояния, что доставляет неудобства и может потребовать дополнительных расходов. Родители также сообщали, что закрытие корпуса садика может обернуться потерей рабочих мест для воспитателей и родителей. Люди выходили на акции протеста.

Местные власти, в свою очередь, сообщали о намерении открыть в здании бывшего детсада отделение для временного проживания инвалидов и пожилых граждан.

Ранее глава администрации Суоярвского района Роман Петров получил предостережения от карельской прокуратуры и Роспотребнадзора. Так, прокуратура установила, что чиновники могут не знать, хватит ли всем дошкольникам места в оставшихся корпусах детского сада, а Роспотребнадзор выяснил, что при закрытии корпуса «Елочки» число детей в группах может превысить нормативы по площади комнат. Кроме того, проверка прокуратуры и Роспотребнадзора выявила коммунальные проблемы в садике, куда будут переведены дети из корпуса «Елочка».

фото: @ Илья Тимин

В гостинице «Северная» устранили запах гари и начали принимать гостей

Постояльцев гостиницы «Северная» в Петрозаводске принимают на трех этажах, которые не затронул пожар, сообщили в отеле.

Гостиница «Северная» вернулась к работе в штатном режиме, сообщается в официальной группе отеля. Со 2 июня здесь возобновили прием гостей.

«Мы приложили все усилия, чтобы максимально быстро восстановить работу в туристический сезон, 3 этажа не повреждены, запах устранен профессиональными средствами и оборудованием. На текущий момент случившееся происшествие не влияет на качество оказания услуг по размещению и питанию. Мы будем рады видеть своих гостей», - такое сообщение разместили накануне вечером в паблике отеля.



В руководстве гостиницы напомнили, что ресторан и деловой центр не приостанавливали свою работу.

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере 410 «Люкс» на 4 этаже. Пожар удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших.

По информации управляющей гостиницы Екатерины Федоровой, ущерб от пожара исчисляется десятками миллионов рублей. Один номер выгорел полностью – тот, в котором и началось возгорание. Но за два часа огонь успел повредить весь 4-й этаж крыла, проходящего по проспекту Ленина. Это коридор, холл и около 15 гостиничных номеров.

По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности.

В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник гостиницы «Северная», предприниматель Леонид Белуга обратился за помощью к городским и республиканским властям.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Юные футболисты из Петрозаводска познакомились с Андреем Аршавиным (ФОТО)

Воспитанники спортивной школы №7 встретили бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина на турнире в Санкт-Петербурге.

Академия «Зенит» пригласила на футбольный турнир в Санкт-Петербург команду петрозаводской спортшколы № 7. По словам родителей юных футболистов, ребятам несказанно повезло — они встретились с легендой футбола Андреем Аршавиным.

«Парням удалось не только пообщаться с легендой, но и сделать фото с ним. Пишу не ради хайпа, а для того, чтобы наши юные футболисты Карелии не теряли надежду и двигались только вперёд, ведь стать знаменитым футболистом — это далеко не мечта, а реальность», — пишет читатель «Столицы на Онего» Руслан Николаев, приславший в редакцию фото.

Напомним, Андрей Аршавин в 19 лет дебютировал в основном составе «Зенита». Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. Был капитаном сборной России с 2009 по 2012 годы. Играл за «Арсенал». В 2018 года Аршавин завершил профессиональной карьеры.

фото: © Столица на Онего

Запуск комет из Петрозаводска до Сенной Губы откладывается

Минтранс Карелии не вводит в июне социальные рейсы водным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи» из-за отсутствия субсидирования.

Жители Заонежья пожаловались на очередную задержку открытия скоростной пассажирской линии судов на подводных крыльях по маршруту «Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи». Деревни, располагающиеся на островах в окрестностях Кижи, остаются без связи с большой землей.

«Данная ситуация повторяется на протяжении последних нескольких лет», — пишут читатели «Столицы на Онего».

В Минтрансе Карелии нашему изданию сообщили, что важный социальный маршрут водным транспортом на Сенную Губу будет сохранен, но точной даты его открытия назвать не смогли.

«Решается вопрос по финансированию. Все зависит от поправок в бюджет. Пока средств на субсидирование нет. Очень надеемся, что в конце июня кометы по маршруту „Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи“», — пояснили в Минтрансе республики.

Напомним, в прошлом году кометы из Петрозаводска в Сенную Губу пошли только 5 августа.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Жительница Карелии, ушедшая в запой на неделю, забыла детей в гостях

В Костомукше мама двоих детей потеряла детей, кочуя из одних гостей в другие.

На комиссии по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрели сразу три административных протокола в отношении женщины, не исполняющей обязанности по содержанию и воспитанию детей. Мама 12-летнего подростка и четырехмесячного малыша на неделю ушла в запой. Женщина кочевала из одной алкокомпании в другую. В результате в гостях умудрилась потерять детей. Их нашли ее муж с помощью полиции. Об этом пишут «Новости Костомукши».

Всего на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 16 административных материалов. Шесть из них касались неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Ранее сообщалось, многодетная мать в Карелии ушла в загул и забросила детей.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе

Сотрудники полиции ищут очевидцев автокатастрофы с участием лесовоза и внедорожника, произошедшей 30 мая под Костомукшей.

Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 30 мая под Костомукшей. Об этом информирует сетевое издание «64 параллель онлайн».

Напомним, 30 мая около 11 утра под Костомукшей столкнулись внедорожник «Mitsubishi Pajero» и лесовоз «Volvo». В результате происшествия смертельные травмы получили 35-летняя водитель «Mitsubishi» и ее 40-летняя пассажирка. Женщины скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира «Mitsubishi» — 46-летний мужчина и четырехлетний мальчик — получили травмы. Их госпитализировали.

Сообщается, что сотрудникам полиции также нужны записи с видеорегистраторов.

«Для установления объективных обстоятельств дела ОМВД России по Костомукше просит лиц, ставших свидетелями либо очевидцами ДТП, или имеющих запись на видеорегистраторе, обратиться в следственный отдел (телефон 9-71-89) или дежурную часть (02)», — говорится в сообщении.

фото: © кадр из видео

Набережную Петрозаводска очищают от граффити (ВИДЕО)

Владимир Любарский в соцсети рассказал о зачистке городской набережной от граффити.

Глава Петрозаводска на своей странице в соцсети выложил видео зачистки набережной города от граффити.

На видео работники комбината благоустройства очищают каменный парапет на набережной возле здания речного вокзала.

«Наши с вами деньги не уходили бы в песок, друзья, если бы эти художники понимали, что можно, а что все-таки нельзя… да, пространств для граффити-творчества не много, но это не повод уродовать общественное пространство», — написал Владимир Любарский.

фото: правительство Карелии

Segezha Group и власти Карелии подтвердили намерение построить целлюлозно-бумажный промышленный кластер

На полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге президент Segezha Group Михаил Шамолин и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали протокол о намерениях по реализации проекта «Строительство ЦБК «Сегежа Запад».

Инвестиции оцениваются в 178 млрд рублей. Проектируемая мощность предприятия составит около 1,5 млн тонн продукции в год. В регионе появится около 700 высокотехнологичных рабочих мест. Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии балансовой древесины, рост несырьевого экспорта и импортозамещение продукции с высокой добавленной стоимостью. Одновременно улучшится экологическая обстановка в Сегеже, наладится городское тепло- и энергоснабжение, расширятся возможности реализации региональных благотворительных программ Segezha Group с целью повышения уровня социально-экономического благосостояния местных жителей.

«Масштабный проект, который будет реализован компанией Segezha Group, имеет большое стратегическое значение. Он важен как для Сегежского района, так и в целом для Карелии. В рамках проекта появится современное предприятие, которое будет работать по новым экологическим стандартам. Проект «Сегежа Запад» даст и дополнительные стимулы для развития бизнеса в Карелии в различных сферах - строительстве, транспорте, логистике, лесозаготовке и других», – уверен Артур Парфенчиков.

Михаил Шамолин говорит: «В рамках проекта «Сегежа-Запад» будет построен новейший биотехнологический комплекс на основе наилучших доступных технологий в сфере целлюлозно-бумажного производства. В декабре прошлого года нами уже подписано трехстороннее соглашение с Республикой Карелия и Минэком России о защите и поощрении инвестиций, мы также получили статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Сегодняшний документ конкретизирует наши совместные усилия. Создание новых мощностей по производству целлюлозы и бумаги окажет позитивное кумулятивное влияние не только на лесную экономику Республики Карелия, но и всего Северо-Запада России. Это, возможно, станет первым шагом по изменению баланса сил в лесопромышленном комплексе на международном уровне. Ввод в промышленную эксплуатацию биотехнологического комплекса «Сегежа-Запад» также позволит полностью и окончательно урегулировать проблемы экологии, тепло- и энергоснабжения в Сегеже».

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Автоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев аварии, в которой серьезно пострадала пенсионерка

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии на Лесном проспекте 9 марта, сообщили в ведомстве.

Девятого марта в 15.42 в районе дома № 57/1 по Лесному проспекту двадцатичетырехлетний водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 69-летняя пешеход с многочисленными травмами была госпитализирована в БСМП.

Очевидцев данного происшествия и всех, имеющих какую-либо информацию о ДТП, просят оказать помощь и обратиться по адресу: Петрозаводск, проезд Курганский, д. 6. каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 73-94-01.

Напомним, в марте мы писали об этой аварии, закончившейся госпитализацией для пострадавшего пешехода.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Суд Петрозаводска отклонил жалобу блогера Кирилла Прохорова на решение мирового судьи о штрафе

Блогер из Карелии оштрафован на 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве.

Городской суд Петрозаводска оставил без изменений решение мировой судьи Анны Смирновой, которая в апреле нынешнего года назначила известному в карельской столице общественнику-урбанисту штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве. Напомним, все его делегаты и приглашенные были задержаны полицией по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией, которая якобы имела отношение к проведению форума.

Судья Анна Смирнова признала Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Карельский блогер направил апелляционную жалобу на решение мирового суда в городской суд Петрозаводска, однако судья Ольга Кайгородова, которая рассматривала эту жалобу 3 июня, не нашла оснований для ее удовлетворения.

Как заявил Кирилл Прохоров «Столице на Онего», он намерен обжаловать решения карельских судов в Третьем кассационном суде в Санкт-Петербурге. «Виновным себя не считаю, планирую защищать свои права в европейском суде по правам человека», – подчеркнул блогер.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Парки и скверы Петрозаводска избавят от клещей

Власти карельской столицы сообщили, что в городе началась обработка зеленых территорий от клещей.

В Петрозаводске началась обработка озеленённых общественных территорий от клещей. Администрация города заключила соответствующий договор с ООО «КарелДезСервис». Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

В общей сложности организации предстоит обработать 80 гектаров зелёных зон в разных районах карельской столицы: на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, Зареке, в Соломенном, Каменном Бору, СКЗ, на Октябрьском и Первомайском проспектах.

Накануне мероприятия начались в центральной части Петрозаводска. Подрядчик работает в парках, скверах, а также на прилегающих к детским площадкам территориях. Организация планирует полностью завершить обработку к середине июня, заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что за неделю в Карелии 465 человек стали жертвами укусов клещей.