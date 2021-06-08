Главные новости сегодняшнего дня

фото: © МВД Карелии

Бизнесмена, расстрелявшего человека в Петрозаводске, приговорили к 18 годам колонии

Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Яблокова, признанного виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре республики.

Сегодня, 8 июня, Верховный суд республики приговорил 57-летнего петрозаводчанина к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, судом удовлетворены заявленные гражданские иски потерпевших — в их пользу в качестве компенсации морального вреда взыскано 2,8 млн рублей.

Как сообщил «Столице на Онего» адвокат Анатолий Хоменя, представляющий интересы стороны потерпевших, сторона защиты полностью удовлетворена приговором Верховного суда и оспаривать его не намерена. Бизнесмен получил максимальный срок, а все четверо потерпевших — компенсацию. Так, родственники погибшего смогут рассчитывать на компенсацию морального вреда в 2 млн рублей, молодой человек, которому прострелил капюшон, — в 300 тысяч рублей, а двое убежавших участников происшествия получат по 250 тысяч рублей каждый.

Судом было установлено, что днем 18 марта 2020 года подсудимый, находясь во дворе своего дома в Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попал его автомобиль, выстрели не менее 6-ти раз в виновника ДТП и его друзей, подошедших к месту инцидента.

В результате один из потерпевших получил огнестрельное проникающее ранение груди, он умер происшествия. Остальные смогли убежать от убийцы и спаслись.

Кроме того, выпущенные из карабина пули попали в двигавшийся и припаркованный автомобили, а также в окна и стены близлежащих домов, вследствие чего был причинен материальный ущерб третьим лицам.

С места происшествия подсудимый скрылся, но предпринятыми мерами розыска задержан сотрудниками уголовного розыска полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд присяжных посчитал, что бизнесмен Яблоков, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения.

Напомним, жертвой Яблокова стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

фото: Артем Минин/ДТП Петрозаводска и Карелии в ВК

Асфальт провалился в центре перекрестка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Большая яма появилась на перекрестке улиц Максима Горького и Антикайнена.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили фото ямы, образовавшейся на пересечении улиц Максима Горького и Антикайнена.



ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

«Провалился асфальт, довольно глубокая яма, будьте аккуратны», - предупреждают водителей в паблике.

Ранее асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводска.



ДТП Петрозаводска и Карелии

фото: © кадр из видео

В Карелии фельдшер, отказавшая в помощи умирающей женщине, получила условный срок

Суд приговорил фельдшера, по вине которой скончалась жительница села Великая Губа в Медвежьегорском районе, к 1,5 годам условного срока, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в январе прошлого года фельдшер Медвежьегорской центральной районной больницы, получив сообщение о том, что жительнице села Великая Губа срочно требуется медицинская помощь, не выехала на вызов. Медработник дала лишь устные рекомендации по стабилизации состояния здоровья больной. Хотя женщина жаловалась на острую боль за грудиной, в том числе в области сердца. Подруга заболевшей ночью шесть раз вызывала скорую помощь, однако дежурившая на тот момент фельдшер приезжать к больной отказалась, а потом и вовсе прерывала телефонные разговоры.

Скорая медицинская помощь по вызову приехала только утром, когда сменилась дежурная, но было уже поздно, спасти женщину не удалось.

Следствием доказано, что преступное бездействие фельдшера, выразившееся в неоказании медицинской помощи больному, повлекло по неосторожности смерть потерпевшей.

Медвежьегорский районный, учитывая полное признание вины и раскаяние подсудимой, вынес обвинительный приговор фельдшеру и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Фельдшер лишена права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Напомним, фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения.

фото: © кадр из видео

Электромонтер, упавший вниз головой на площади в Петрозаводске, умер в больнице

Рабочий, упавший с 5-метровой высоты на площади Кирова, скончался в БСМП.

Как сообщили в Минздраве Карелии, молодой человек, получивший серьезные травмы при падении во время демонтажа воздушных линий на площади Кирова, умер в Больнице скорой медицинской помощи. Врачи боролись за его жизнь полтора месяца. Электромонтер находился в стабильно тяжелом состоянии, но в конце апреля его перевели из реанимации в общее отделение.

«У пациента была очень тяжелая травма», — уточнили в министерстве.

Напомним, трагедия произошла 22 апреля в 8.22 на площади Кирова: во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты. Моодой человек был госпитализирован.

Республиканская прокуратура и Следком Карелии проводят проверки по факту произошедшего.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано за последние сутки в Карелии

Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в республике, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки зарегистрировано три смерти от COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 568.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из них заболевших — 57, средней тяжести — 14, тяжелых пациентов нет.

В стационарах с коронавирусом находится 350 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47780 человек, в том числе 4450 детей.

За сутки выздоровели еще 64 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 46014 человек.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти обещают оперативно устранить провал на дороге в центре Петрозаводска

Провал дорожного полотна в центре Петрозаводска будет устранен в ближайшее время, обещают в мэрии.

Яма на дороге в данный момент огорожена для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

«Администрация Петрозаводска совместно с АО „ПКС — Водоканал“ принимает решение по устранению причины провала. Работы планируется провести в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Напомним, в понедельник в районе пересечения улиц Антикайнена и Максима Горького в столице Карелии произошел провал дорожного полотна.

фото: Илья Варламов / zyalt.livegournal.com

Отменен запрет на размещение рекламных конструкций на жилых домах в Петрозаводске

Городской совет Петрозаводска отменил запрет на установку рекламных конструкций на многоквартирных жилых домах после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии.

Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, которая обращалась в Петросовет с инициативой об отмене запрета на размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах в центральной части города.

«Введение ограничений в части размещения рекламных конструкций на многоквартирных домах, расположенных на территории Петрозаводского городского округа, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и Неглинкой, существенно нарушило бы права субъектов предпринимательской деятельности», — пояснила Гнетова. Подробнее об аргументах бизнес-омбудсмена, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

Полиция ищет вахтовика из Карелии, исчезнувшего зимой

Сотрудники полиции ведут розыск мужчины, который уехал на вахту в январе и пропал.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают Александра Федоровича И. 1983 года рождения. Мужчина в январе выехал на вахту в Олонецкий район и с тех пор не выходит на связь. Об этом информирует МВД.

Приметы: на вид 35-37 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

«Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26, (814-2) 739-154», — обращаются к гражданам сотрудники МВД.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Парфенчиков пообещал Любарскому помочь отремонтировать школы в Петрозаводске

Для ремонта школ карельской столицы совместно с администрацией города будет разработана отдельная программа, сообщил глава Карелии.

О договоренности, которая была достигнута 7 июня на выездном совещании с мэром города Владимиром Любарским, Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети.

Глава Карелии отметил, в последние годы вопросам энергосбережения и утепления образовательных учреждений уделяется особое внимание. Правительство республики начало эту работу в районах республики, в первую очередь — северных. В серьезных вложениях нуждаются и петрозаводские школы, считает руководитель региона.

«В большинстве из школ уже установили современные теплоузлы с погодозависимой автоматикой, заменили часть окон. Теперь на очереди глобальные работы. Так, например, с помощью федеральной субсидии в школе № 25 в этом году капитально отремонтируют кровлю. Это самый важный этап, без которого нет смысла двигаться дальше. К первому сентября обновленной должна встретить учеников и школа № 20. Здесь частично приведут в порядок фасад, свесы кровли, водостоки и отмостку», - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, во фрадковской школе № 9, старейшей кирпичной школе города, ремонтные работы начнутся с фасада здания. В последний раз фасад образовательного учреждения, готовящегося отпраздновать 85-летие, ремонтировали в 60-е годы.

«Кстати, во время встречи родилась идея увековечить память известного выпускника школы – Героя Советского Союза, одного из самых результативных снайперов Великой Отечественной, Владимира Пчелинцева. Его бюст можно было бы установить рядом со школой, а именем назвать одну из новых улиц города. Такие школы – это наша история, они вписаны в архитектурный облик Петрозаводска, и нам крайне важно их сохранить», - считает глава Карелии.

Ранее сообщалось, власти вложат 8,5 млн рублей в ремонт разрушающегося здания школы в Петрозаводске.

фото: © Из фотоархива Бориса Семенова

Почему в советские времена жители гордились принадлежностью к Карелии

Автор проекта «Как это было» Армас Машин в День республики рассказывает о ее достоянии, которым гордились в СССР.

В советское время в Карелии не было особого дня, посвященного статусу Карельской АССР. Это вовсе не значит, что история и статус республики были обделены вниманием.

В 1970 году Почта СССР выпустила марку «50 лет Карельской АССР». На почтовой марке темно-зеленого цвета стоимостью 4 копейки изображено историческое здание на площади Ленина. Сейчас там Национальный музей Республики Карелия. В 1920 году в этом здании располагались органы власти Карельской Трудовой Коммуны. В 1970 году мне было шесть лет, а в здании на площади Ленина, в числе других организаций, действовало издательство «Карелия», где работала моя мама. Представьте себе: марка Почты СССР, а на ней — «мамина работа»! Не я один радовался юбилейной марке. Помню, что она вызывала чувство гордости и радости и у моих сверстников, и у взрослых людей.

Об истории Советской Карелии и ее месте в семье советских республик рассказывали в школах, училищах и вузах, и, по-моему, в Карелии каждый школьник и студент знал слова, произнесенные Лениным в беседе с Э. Гюллингом: «Карелы народ трудолюбивый. Я верю в их будущее».

Когда мы говорим о Республике Карелия, главное достояние - люди, жители, от которых зависит будущее республики.

Подробнее читайте здесь.

фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Большинство жителей Карелии опасается проблем с поиском работы - список «ненадежных» профессий

Рекрутинговая компания HeadHunter проанализировала настроения ищущих работу жителей Карелии — 82% опрошенных беспокоятся, что у них возникнут проблемы с трудоустройством.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья.

Лишь 8% опрошенных соискателей в Карелии уверены, что смогут найти работу по специальности. Какие у них профессии, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"

Жителям Карелии предложили назвать лучшего медицинского работника

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 20 июня, Минздрав Карелии предлагает жителям республики назвать лучшего медика.

Ежедневно в Минздрав региона поступают обращения с добрыми отзывами о медицинских работниках, словами благодарности медикам за их благородный труд. Ведомство запустило специальный опрос: жителям республики предлагается назвать лучшего медика.

Для этого необходимо до 15.00 часов 16 июня заполнить форму, доступную по ссылке.

Достаточно вписать в форму фамилию, имя и отчество медицинского работника и его специальность и указать медицинскую организацию, в которой он работает. Приветствуется размещение доброго отзыва.

Медицинские работники, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены Минздравом республики в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику.

фото: © МВД Карелии

В Карелии ищут двух без вести пропавших мужчин (ФОТО)

Жители поселков на юге Карелии выехали на работу в Сегежу и пропали, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Пряжинского района устанавливают местонахождение 60-летнего Александра Николаевича Б., жителя поселка Койриноя Питкярантского района, и 49-летнего Геннадия Алексеевича Е., жителя села Ведлозеро Пряжинского района.

Мужчины 2 июня выехали из села Ведлозеро на автомашине ВАЗ-2112 чёрного цвета в Сегежу на работу, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Могут находиться на территории Суоярвского района, работать на лесозаготовительных предприятиях.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемых, сообщать информацию по номерам телефонов в посёлке Пряжа: (814 56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68, +7-911-6636920.

фото: © кадр из видео

Нарушители на самокатах выехали на встречку на оживленной улице Петрозаводска (ВИДЕО)

Самокатеры лихо пронеслись по встречке на улице Лыжная в Петрозаводске.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появился ролик, выложенный одним из подписчиков. На нем видно, как два самокатчика выезжают на встречную полосу на улицы Лыжная. Инцидент произошел 8 июня в 13.05, на улице в это время было много автомобилей. Зафиксировано нарушение на камеру внешнего видеонаблюдения компании «Сампо».

«Самокаты по встречке. Вы думаете они просто правил не знают?» — спрашивает автор ролика.

Ранее глава Петрозаводска предостерег от излишне агрессивной езды на самокатах.

А в середине мая подросток на электросамокате сбил ребенка, у девочки обнаружили перелом черепа.

фото: © страница Вконтакте Ольги Логиновой

Маленькие пациенты испортили стены в детской консультации больницы в Карелии

Благоустроенные помещения детской консультации Питкярантской ЦРБ вновь нуждаются в ремонте.

В паблике районной газеты «Новая Ладога» опубликовали пост сотрудницы Детской консультации, переживающей за состояние помещений учреждения.

«Сколько сил и труда было вложено мной для того, чтобы у нас в детской консультации появилась зона комфортного пребывания. В выходные дни я приходила, рисовала, изыскивали возможность приобретения необходимого для оснащения помещения. Радовались достигнутому. И что сейчас? Зашла на любимую работу, а там разрисованные стены и неприятные надписи. Неужели сложно присмотреть за своим ребёнком? Стереть самой или попросить сотрудников стереть следы работы ваших детей. Все дети талантливы и должны творить. Но может стоит обратить внимание ребёнка, что он не дома и на стенах рисовать не стоит? Ну, а надпись явно писал не дошколенок… Красиво и чисто не там, где убирают, а там, где не пачкают. К сожалению часть одного рисунка испорчена. Стирка абразивным материалом приведёт к повреждения краски», — пишет Ольга Логинова.

Жители Питкяранты, поддерживающие сотрудницу Детской консультации, предлагают ввести обязательную установку видеокамер как в школах, садиках, так и в поликлиниках.

«Для наказания вот таких „творческих“ личностей. Ну и для решения каких-либо конфликтных ситуаций», — комментируют в паблике питкярантской газеты.

Ранее сообщалось, рабочие в Петрозаводске восстанавливают изуродованные надписями и разломанные вандалами детские городки.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков признался в любви к жителям Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков в День Карелии заявил, что любит ее жителей.

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем Карелии в соцсети.

«С праздником, дорогие земляки! Сегодня наша республика отмечает 101-й день рождения. Для меня нет на земле места прекрасней. И сегодня я вновь признаюсь в любви к родному краю и людям, которые здесь живут», — заявил Парфенчиков.

Губернатор пожелал населенным пунктам республики процветания, а жителям — здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что празднование Дня Карелии в этом году перенесено на сентябрь.

фото: © Национальный театр РК в Фейсбуке

Прощание с известным актером Пеккой Микшиевым пройдет в Национальном театре Карелии

Петрозаводск простится с Народным артистом России Пеккой Микшиевым в среду.

Прощание с актером, который ушел из жизни в возрасте 87 лет после тяжелой и продолжительной болезни, состоится 9 июня с 12 до 13 часов в Национальном театре Карелии. Об этом сообщили в паблике театра.

Напомним, Пекка Микшиев умер в пятницу, 4 июня.

«Скончался выдающийся деятель карельской национальной культуры, народный артист России, заслуженный артист Карелии, Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского Пётр Григорьевич Микшиев», — сообщили в Национальном театре, где актер проработал всю свою жизнь.

фото: yle.fi

Жители финской Карелии устроили акцию протеста против совместных учений ВВС Финляндии и США

Участники акции считают, что Финляндии нужно придерживаться политики нейтралитета.

В Восточной Финляндии прошла акция протеста против совместных учений финской и американской военной авиации. Группа пацифистов из финской Карелии разбила палатку и вывесила антивоенные лозунги на дороге, которая ведет к базе военно-воздушных сил Финляндии, где проходили учения.

Как сообщило Yle, манифестанты потребовали от властей страны придерживаться политики нейтралитета. Участники акции считают, что совместные военные учения ВВС Финляндии и США могут быть негативно восприняты в России.

В учениях, которые продлятся до 20 июня, задействованы десять истребителей Hornet из подразделения американской морской пехоты и два самолета-заправщика. Общая численность военнослужащих США, которые принимают участие в этих учениях, оценивается в 250 человек.

фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссер Павел Лунгин о сгоревшей в Карелии церкви из фильма «Остров»: «Очень обидно»

Известный режиссер прокомментировал ситуацию с пожаром, уничтожившим в Рабочеостровске церковь-декорацию к культового фильму «Остров».

Напомним, 7 июня в Кемском районе сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Декорация, бывшая соляная изба, перестроенная под храм, в поселке Рабочеостровск сгорела за три с лишним часа дотла. В сводке МЧС церковь обозначена как бесхозное строение. Декорация не использовалась и пустовала. Но после выхода «Острова» на экраны и его успеха у зрителя и критиков декорация стала местной достопримечательностью.

Режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ Павел Лунгин с прискорбием узнал о пожаре, сообщает «5 канал».

«Это очень горько, это очень больно. Потому что любовь к этому фильму… Она из этой декорации сделала реальность. Люди приходили туда и считали, что это настоящая церковь, что все было по правде, что все так и есть. И это чувство, когда из фильма возникает реальность. Декорация становится больше, чем реальность. Очень обидно, что она сгорела, ужасно печально», — пытаясь подобрать слова с сожалением отметил Лунгин.

Насколько дороги российскому зрителю культовые места из полюбившихся кинокартин говорит судьба беседки из фильма «Брат». Долгое время она находилась в плачевном состоянии на Смоленском кладбище в Петербурге. Но в этом году поклонники ленты объявили сбор средств на реставрацию «Беседки». Активистам удалось собрать сумму в несколько раз больше необходимой, рассказал «5 канал».

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Карелии отказались поддержать поправку о бесплатном проезде «детей войны» в транспорте

Правительство Карелии выступило против инициативы ряда депутатов парламента предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте пожилым гражданам со статусом «детей войны».

Об этом заявил сегодня представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении законопроекта «О детях войны в Республике Карелия». Согласно этому документу статус «детей войны» должны получить граждане, родившиеся на территории СССР в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

На заседании комитета обсуждались поправки, связанные с льготами для «детей войны», в том числе, о праве бесплатного проезда в общественном транспорте. По словам Шабанова, в случае принятия такой поправки, расходы бюджета Карелии составят, по предварительной оценке, около 240 млн рублей. Таких денег в казне нет. Также представитель правительства заявил, что если власти Карелии примут такое решение, то республика лишится федерального финансирования. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ГИБДД Карелии

Ребенок получил травмы в ДТП, где автомобиль улетел в кювет у поселка в Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, произошедшей на региональной автодороге «Подъезд к поселку Стеклянное» в Пудожском районе.

Напомним, 7 июня в 15:18 шесть сотрудников пожарно-спасательного подразделения Пудожского района выезжали для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 14 км трассы «Пудож – Бочилово» (подъезд к поселку Стеклянное) водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По информации Госавтоиспекции Карелии, около 15:20 в результате повреждения колеса во время движения автомобиль Ford Fusion съехал в кювет. За рулем машины находился 61-летний водитель. В ДТП пострадали два пассажира – 42-летняя женщина и 9-летний мальчик.

В момент ДТП ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее пятилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Карелии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

«У нас нет никакой подпорки из хозяйственно ухоженных средневозрастных лесов»

Лесовод из Карелии прокомментировал дефицит лесного сырья в регионе.

Почти все леса в Карелии – естественного происхождения, потому что лесного хозяйства в республике практически не было. Такое мнение высказал карельский эколог и лесовод Александр Марковский, которого «Столица на Онего» попросила прокомментировать ситуацию с дефицитом в регионе лесного сырья.

«Мы пользуемся сейчас лишь тем, что наросло само. У нас нет никакой подпорки из хозяйственно ухоженных средневозрастных лесов», – сказал Марковский.

О том, как можно решить проблему сырьевого дефицита, читайте в рубрике «Капитал».

фото: пресс-служба парламента Карелии

В Госдуме одобрили инициативу Карелии по борьбе со скручиванием пробега автомобилей

Совет законодателей Госдумы РФ, который оценивает региональные законопроекты, одобрил инициативу Карелии запретить рекламу услуг по корректировке показаний одометров транспортных средств.

Об этом было объявлено сегодня на заседании комитета парламента Карелии в законности и правопорядку. Согласно законопроекту, предлагает внести изменения в закон «О рекламе». В этом случае рекламирование услуг по скручиванию пробега автомобилей будет квалифицироваться как нарушение закона и караться административными штрафами.

«Это прямое жульничество и обман людей. Машина уже рухлядь, а ее представляют как новую», — прокомментировал документ депутат Валерий Шоттуев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменение показаний одометра надо приравнять к искажению информации приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Такая норма уже действует в российском законодательстве. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Суд вынес решение по иску о нецелевом расходовании денег на госпредприятии в Карелии

Арбитражный суд Карелии принял решение по иску Минсельхоза Карелии к государственному совхозу «Ведлозерский» — министерство усмотрело неэффективное и нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию.

Одна из претензий к совхозу была связана с расходами на приобретение сельскохозяйственной техники. «Ведлозерский» перечислил поставщику — ООО «Белтехмаш» — предоплату на сумму более 4 млн рублей, но технику так и не получил. Совхоз обратился в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела. Тем не менее, Минсельхоз расценил эту ситуацию как нецелевое использование субсидии и потребовал от своего подведомственного предприятия вернуть деньги.

Суд не согласился с позицией министерства — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Минприроды Карелии

Парашютисты-пожарные приступили к воздушным тренировкам на севере Карелии (ФОТО)

Парашютисты-пожарные Калевальского авиаотделения совершили 35 тренировочных прыжков с самолета, сообщили в Минприроды Карелии.

В Калевальском районе Девять парашютистов-пожарников участвовали в воздушной тренировке с Ан-2. Воздушное судно такого типа используется для доставки спасателей для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах.

За работой парашютистов наблюдал и.о. министра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов. Он оценил готовность пожарных к тушению лесных пожаров.

В Минприроды республики напомнили, сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.

Напомним, за прошедшие выходные в Карелии было зарегистрировано восемь лесных пожаров.

фото: Ксения Сорокина / МК в Карелии

В Карелии суд признал незаконным закрытие корпуса «Елочка» в районном детсаду

В Суоярви суд признал незаконным решение чиновников закрыть корпус под названием «Елочка» в местном детском саду.

Сегодня Суоярвский суд удволетворил иск прокуратуры и признал незаконным постановление местных властей, согласно которому должна быть прекращена эксплуатация корпуса «Елочка» районного детского сада. Таким образом, постановление суорявских властей признано незаконным. Об этом «Столице на Онего» сообщили в карельской прокуратуре.

В настоящее время судебное решение еще не вступило в законную силу.

По имеющейся информации, на сегодняшний день детей в корпусе «Елочка» нет. Воспитанники дежурных групп распределены в дргие корпуса детского сада.

Ранее сообщалось, что местные власти намеревались закрыть корпус «Елочка» из-за его нерентабельности. Чиновники собирались распределить детей в другие здания. Родители выступили против. Они заявляли, что в таком случае они будут вынуждены преодолевать с детьми большие расстояния, что доставляет неудобства и может потребовать дополнительных расходов. Родители также сообщали, что закрытие корпуса садика может обернуться потерей рабочих мест для воспитателей и родителей. Люди выходили на акции протеста.

Местные власти, в свою очередь, сообщали о намерении открыть в здании бывшего детсада отделение для временного проживания инвалидов и пожилых граждан.

Ранее глава администрации Суоярвского района Роман Петров получил предостережения от карельской прокуратуры и Роспотребнадзора. Так, прокуратура установила, что чиновники могут не знать, хватит ли всем дошкольникам места в оставшихся корпусах детского сада, а Роспотребнадзор выяснил, что при закрытии корпуса «Елочки» число детей в группах может превысить нормативы по площади комнат. Кроме того, проверка прокуратуры и Роспотребнадзора выявила коммунальные проблемы в садике, куда будут переведены дети из корпуса «Елочка».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия не попала в десятку лидеров по исполнению полномочий в области управления лесами

В рейтинге Рослесхоза республике досталось 12 место.

Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало на своем официальном сайте рейтинг регионов по эффективности исполнения полномочий по управлению лесами. Лидером страны признана Республика Мари Эл, второе место чиновники Рослесхоза отдали Ленинградской области, а третье – Костромской.

Карелию в этом рейтинге отнесли к регионам с высоким уровнем эффективности исполнения полномочий, но в десятку лидеров республика так и не попала. В Рослесхозе ее расположили на 12 месте, однако по сравнению с 2019 годом Карелия поднялась в рейтинге на три позиции.

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В Петрозаводске девять детей получили травмы в ДТП с начала года

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила данные статистики по числу детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

За пять месяцев в Петрозаводске девять детей получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, сообщают в ГИБДД.

Четыре ребенка были пассажирами транспортных средств, четыре несовершеннолетних пострадали при переходе дороги, один ребенок пострадал в качестве велосипедиста.

Треть происшествий зарегистрирована по вине детей (переход дороги вне установленного места, переход на запрещающий сигнал светофора, движение на велосипеде по проезжей части в возрасте младше 14 лет).

Ранее сообщалось, что водитель пригородного автобуса под Петрозаводском рисковал жизнями пассажиров.

фото: Столица на Онего

Евгений Ульянов: «КПРФ против обязательной вакцинации от коронавируса»

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о позиции депутатов-коммунистов в Государственной Думе по поводу включения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок.

По словам Евгения Ульянова, в Госдуме сегодня состоялось довольно бурное обсуждение законопроекта правительства РФ о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок. Под напором негодующей общественности, особенно со стороны пользователей Интернета, власть решила не настаивать на принудительной вакцинации. Ко второму чтению законопроект должен претерпеть существенные изменения: любая манипуляция с добровольностью вакцинации недопустима.

Как пояснил Евгений Ульянов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил накануне обсуждения большое число сообщений, в которых люди требовали не допустить принятия данного законопроекта. И позиция КПРФ по этому вопросу полностью отражает их мнение.

«Мы убеждены, что вакцинация должна быть строго добровольной, - подчеркнул Геннадий Зюганов. - Недопустимо обуславливать вакцинацию возможностью работы и/или учебы».

Как отметил Евгений Ульянов, фракция КПРФ в Государственной Думе не поддержала законопроект N1179765-7 «О внесении изменения в ст 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

По словам Евгения Ульянова, забота о здоровье людей должна быть приоритетом для государства. Требуется развивать массовый спорт, добиваться, чтобы в магазинах продавались качественные продукты.

КПРФ всегда настаивает на бесплатной медицине, и на недопустимости ее превращения в услугу. Среди предложений партии – расходы на здравоохранение должны составлять не менее 7% госбюджета. Требуется как можно скорее остановить разрушительную «оптимизацию» здравоохранения и вернуть поликлиники и ФАПы в села и райцентры. Только тогда нация будет действительно здоровой.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Мэр Петрозаводска рассказал, как будет развиваться набережная города

Глава столицы Карелии Владимир Любарский поделился планами по развитию Онежской набережной.

«С первых дней работы я понимаю, что обустройство набережной – это важнейший вопрос, который стоит перед городскими властями. Сюда приходят жители всех районов Петрозаводска. Считаю, что нам нужен городской проект с условным названием «Центр», который определит вектор развития трех ключевых объектов – набережной, проспекта Ленина и площади Гагарина», - пишет мэр города на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, одним из первых его мероприятий в новой должности стало выездное совещание с участием заместителей для оценки реальной ситуации и того, что город может сделать своими силами на набережной.

«Работаем с подрядчиками, собственниками прилегающих территорий и спонсорами. Впереди еще много дел, но некоторые скромные результаты уже есть. Смет, мусор убран, провалы засыпаны, ненужные провода и бетонные блоки демонтированы, знаки отмыты, поставлены дополнительные контейнеры. На этой неделе заработают бесплатные туалеты. Не нужно много денег, чтобы это исправить, достаточно просто приложить усилия. Думаю, что уже скоро, ко Дню города, мы сможем привести набережную в порядок», - пообещал глава Петрозаводска.

В перспективе, по словам Владимир Любарского, развитие набережной от Лососинки до завода «Авангард». Эту, в большей степени промышленную территорию, планируют развивать, не забывая, о рекреационных зонах.

«А часть набережной от Лососинки до Песков, на мой взгляд, должна быть наполнена парками, спортивными и рекреационными объектами, жильем. Там не должно быть автостоянок, промышленных объектов, заброшенных пустырей и прочего. Этой концепции мы будем придерживаться. В скором времени с коллегами представим на сайте администрации интерактивную карту прибрежной полосы с указанием собственников участков и планов по развитию территорий», - пишет мэр города.

Ранее сообщалось, торговлю мороженым вернут на набережную Петрозаводска.