Что случилось в Петрозаводске и Карелии 21 июня

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Более 100 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

За прошедшие сутки в республике выявлен 101 заболевший коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило более 48 тысяч человек, сообщает Минздрав Карелии.

В Карелии еще три человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 602 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 101 человека. Из них заболевших — 99 человек, средней тяжести — 36 человек, тяжелых — 1.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жара до 37 градусов обрушится на Карелию в ближайшие два дня

МЧС по республике рекомендовало главам районов ввести режим «повышенной готовности» из-за аномальной жары.

По информации Карельского Гидрометцентра, 22–23 июня по южным и центральным районам республики ожидается сильная жара: повышение температуры воздуха до +35С – +37С.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует главам муниципалитетов привести органы управления, силы и средства района в режим функционирования «повышенной готовности».

Жителям Карелии в ведомстве напоминают том, как вести себя при аномально высоких температурах воздуха:

— ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума;

— при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнитеиьно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры;

— при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками;

— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;

— поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

— людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток.

Ранее сообщалось, раскаленный воздух с Иранского нагорья принес аномальную жару, в том числе и в Карелию.

фото: © Столица на Онего

Сегодня на планерке в мэрии глава Петрозаводска обсудит механизмы наведения порядка в городе

На очередной планерке в администрации Владимир Любарский обсудит работу кураторов микрорайонов, а также механизмы наведения порядка в Петрозаводске.

«Проведем очередное открытое планерное совещание. Обсудим работу муниципального контроля, их полномочий и механизмов наведения порядка в Петрозаводске», - написал глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Начало планерки в 10.00. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее Любарский назначил кураторов районов города, каждый из которых должен следить за обстановкой на закрепленных территориях.

фото: фото паблика "Доброспас"

На пляже в Петрозаводске, где утонули трое подростков, пропал мужчина

На пляже в районе улицы Береговой в Петрозаводске отдыхал 45-летний мужчина и пропал.

Сотрудниками отдела полиции №1 в Петрозаводске разыскивают Ивана Ш. 1977 года рождения, который 19 июня в районе 12.30 находился на пляже в районе ул. Береговая (пескобаза) и с того момента его местонахождение неизвестно, сообщает "Доброспас".

Приметы: на вид 45 лет, рост около 170 см, крупного телосложения, волосы седоватые, короткая стрижка, глаза голубые, немного искривленный нос.

Был одет: шорты, темная футболка, кроссовки. Была наплечная сумка темного цвета.

Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего или видевших его после 12:30 19.06.2021 г., полиция просит сообщать информацию по телефонам:

8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26

По словам дежурного Карельской поисково-спасательной службы, к ним информации о пропаже человека на пляже в Петрозаводске не поступало.

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

фото: © Столица на Онего

Мужчина, пропавший на пляже в Петрозаводске, найден мертвым

Сутки в Петрозаводске искали мужчину, который пропал на пляже на Варкауса, где ранее утонули подростки.

В паблике «Доброспас» появилось сообщение, что объявленный 20 июня в розыск 45-летний мужчина обнаружен мертвым.

Ранее сообщалось, что он отдыхал на пляже в районе улицы Береговой и пропал.

Карельские спасатели сказали, что тело из воды не поднимали.

Комментаторы в паблике «Доброспас» писали, что видели похожего мужчину вечером на берегу на Варкауса, «на камнях сидел полулёжа».

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

фото: © кадр из видео

Авария на перекрестке в Петрозаводске спровоцировала огромную пробку (ВИДЕО)

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой столкнулись два автомобиля.

Серьезная авария произошла сегодня, 21 июня, в 12.37 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Два легковых автомобиля столкнулись прямо на перекрестке. Один водитель поворачивал с Октябрьского проспекта на улицу Мелентьевой, в то время как другой продолжал движение по проспекту. Несмотря на то, что один автомобиль практически не двигался, а второй начал тормозить, аварии избежать не удалось.

Момент аварии засняла камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Об этой же аварии написала одна из подписчиц паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Авария на перекрестке Октябрьский и ул. Мелентьевой. Вниз от танка огромная пробка», — предупреждает автор поста.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

«Страшно невероятно»: жители Петрозаводска обнаружили паука-гиганта (ФОТО)

Жительница Соломенного рассказала о встрече с гигантским пауком.

Паук крупного размера был обнаружен на пирсе. Об этом сообщает читательница паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ» в соцсети.

«Кто-нибудь понимает в пауках??? Сегодня видели огромного паука на пирсе. Размер с размахом лап с куриное яйцо где-то, само тело с перепелиное. Страшно невероятно!!! Сидел под досками пирса, легко нырнул от испуга, когда пытались его палочкой пошевелить. Окрас ярко-шоколадный. Фото не передаёт размера, конечно, но внушает страх, поверьте, я такого не видела вообще», — сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, как женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере.

фото: instagram.com / lurje_best_manik

В Петрозаводске полицейские нашли мужчину, пытавшегося увести детей с детской площадки

Сотрудники МВД установили мужчину, который напугал горожан тем, что, по их словам, попытался увести с детской площадки двух детей.

Мужчина был установлен, он не представляет социальной опасности. Об этом «Столице на Онего» сообщили в полиции.

По имеющейся информации, мужчина имеет расстройство психики, по причине которого воспринимает себя на уровне ребенка.

В МВД рассказали, что с родителями этого человека будет проведена профилактическая работа.

Ранее в Петрозаводске горожане пожаловались в полицию на мужчину, пытавшегося увести двух девочек с детской площадки.

фото: © Столица на Онего"

Синоптики рассказали, как долго продержится испепеляющая жара в Карелии

Нужно постараться пережить жару ближайшие два дня, сказали синоптики карельского Гидрометцентра.

«Самые жаркие дни в Карелии будут завтра и послезавтра — 22 и 23 июня, потом температура начнется снижаться: на юге до +30 градусов, в центральной части республики — до +25, но сильного похолодания не ожидается, все равно температура будет выше 20 градусов», — сказала синоптик Гидрометцентра.

Такую небывалую жару в Карелию принес Атлантический циклон.



«Днем 20 июня был перекрыт абсолютный максимум 29.9, а в 2006 году — 29.4, — сообщили в карельском Гидрометцентре. — Но 21 июня температура поднимется еще выше, до +37 градусов».

По информации синоптиков, снижение температуры ожидается к пятнице, 25 июня.

Несмотря на столь знойную погоду, сильных дождей в Карелии не ожидается.

«Сегодня грозы идут на севере Карелии, завтра, 21 июня, возможны кратковременные осадки в Петрозаводске, но ливней не ожидается в ближайшее время», — сказала синоптик.

Отметим, по данным карельского Гидрометцентра, 21 июня в Петрозаводске температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем дойдет до +31, +33°С.



В районах Карелии температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°С, днем от +28 до +33°С, по южным и центральным районам местами поднимется до +35, +37°С.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель вылетел в кювет и разбился насмерть

В момент ДТП водитель получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда медиков.

Катастрофа произошла в воскресенье, 20 июня, в Кондопожском районе. Об этом информирует ГИБДД.

В 18:12 на 2 км. + 660 м. региональной автодороги «Подъезд к п. Тулгуба» 45-летний водитель на машине «Chevrolet» съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В момент происшествия мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

Ранее сообщалось, что в Карелии юный водитель уронил автомобиль в кювет — пострадали два человека.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

На каком основании в школах Петрозаводска с нового учебного года отменяют третий урок физкультуры

Решением данной проблемы начала заниматься депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея № 13 Галина Васильева.

В некоторых школах столицы Карелии уже объявили, что третий урок физкультуры заменят в учебном плане на другие предметы.

Родители, педагоги, общественники бьют тревогу в связи с планами руководителей школ Петрозаводска с нового учебного года отменить ранее обязательный третий урок физкультуры.

По мнению заслуженного учителя Карелии Владимира Федосова, отмена третьего урока физкультуры негативно скажется на здоровье детей, которые и без того мало двигаются (а на дистанте из-за коронавируса эта ситуация стала еще более тревожной). Кроме этого, изменится нагрузка у педагогов, соответственно, опять начнется отток кадров.

На каком основании в школах Петрозаводска с нового учебного года отменяют третий урок физкультуры? С таким вопросом обратилась депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея № 13 Галина Васильева к начальнику управления образования Светлане Пахомовой.

Как пояснила Галина Васильева, третий обязательный урок физкультуры появился в российских школах 10 лет назад, и этому предшествовала большая работа родителей и педагогов – они долго добивались, чтобы Министерство образования и науки РФ внесло изменения в федеральный базисный учебный план.

«Тогда в федеральном компоненте базисного плана убрали слово «рекомендуется», и три часа физической культуры заняли достойное место среди обязательных учебных предметов, - рассказала Галина Васильева. - В 2010 году третий час был введен в учебный план не взамен какого-либо предмета, а дополнительно. И сейчас объем занятий физической культуры за пределы учебного времени вывести невозможно, любое время реализации программы должно быть учебным, заменять занятия физической культурой другими предметами не допускается».

Почему же тогда директора петрозаводских школ решили, что у них достаточно оснований для отмены третьего урока физкультуры? И как произошло, что они, «не сговариваясь», начали менять учебные планы?

Что на эти и другие вопросы ответила начальник управления образования Светлана Пахомова, читайте здесь.

фото: © паблике «События|ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ|»

На набережной в Петрозаводске обнаружено опасное растение (ФОТО)

На набережной Варкауса найдено растение, особенно опасное для детей.

В паблике «События|ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ|» появилась информация об опасном растении — белене — обнаруженной на газоне в районе набережной Варкауса.

«Белена — очень ядовитое растение, причем все её части. Больше всего страдают дети, которые путают семена белены со съедобными. Белена содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин. Симптомы отравления (нарушение сознания, жар, учащённое сердцебиение, сухость во рту, нарушение зрения и др.) проявляются уже через 15-20 минут», — предупреждают горожан в паблике.





Ранее эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19? (ОПРОС)

В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.

На минувшей неделе в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Москве, обеспечить вакцинацию от коронавируса необходимо работникам сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, в организациях сферы бытовых услуг, общепита, финансовых организаций и почты, МФЦ, транспорта (в том числе такси), образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Также привиться от коронавируса необходимо работникам культурных, выставочных, просветительских, досуговых, физкультурных, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, детских лагерей и других мероприятий с детьми, театров, кино- и концертных залов, а также государственным гражданским служащим и муниципальным служащим.

Руководителям таких организаций поручено до 15 августа привить вторым компонентом зарегистрированной вакцины от коронавируса «не менее 60% от общей численности работников».

В Карелии глава Артур Парфенчиков ввел паспорта коллективной вакцинации, которые будут выдаваться организациям, где привито не менее 60% сотрудников. По словам главы Карелии, организации с паспортами коллективного иммунитета получат преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

Как вы относитесь к введению обязательной вакцинации COVID-19?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Сильно пьяный мужчина залез на крышу торгового центра в Петрозаводске и не смог спуститься (ФОТО)

Помощь спасателей потребовалась нетрезвому петрозаводчанину, который застрял на крыше магазина в центре города.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото мужчины, который свисает с крыши торгового центра.

«Сегодня, 21 июня, в 5.00 по улице Антикайнена, 38, сильно выпивший мужчина залез на крышу торгового центра по пожарной лестнице, а сам он уже спуститься не смог, пришлось вызывать экстренные службы», — написал в комментарии автор фото.

В МЧС Карелии редакции сообщили, что спасатели выезжали на вызов к застрявшему на крыше мужчине, его эвакуировали по пожарной лестнице. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Автомобиль сбил велосипедистку на тротуаре в Петрозаводске

Велосипедистка получила травмы в ДТП на улице Московская, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Авария произошла в минувшую субботу, 19 июня в 16:57 в районе дома № 3б по улице Московская. Водитель автомобиля Volkswagen Passat при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении велосипедистке, двигавшейся по линии тротуара.

В результате ДТП 32-летняя велосипедистка получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей быть внимательнее к велосипедистам.

Ранее в поселке Эссойла Пряжинского района велосипедистка получила травмы после того, как ее сбила дама за рулем автомобиля «Lada».

фото: паблик "Живой Петрозаводск"

На набережной Петрозаводска появился туалет

Бесплатный туалет установили недалеко от тренажеров.

В паблике «Живой Петрозаводск» горожане сообщают, что на набережной установили бесплатный туалет.

При этом комментаторы сомневаются, что он сможет долго сохранять свой первозданный вид, так как бесплатное посещение предполагает, что публика в него будет заглядывать разная.

"Пару дней - и загадят", "Пусть лучше будет платный,но чистый", - написали комментаторы.

Также в соцсети посоветовали закрепить за туалетом уборщицу, написать информационную табличку с телефонами, куда звонить в случае вандализма, и самые креативные предложили установить видеокамеру.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Водитель перевернулся на федеральной трассе в Карелии и попал в больницу

В Карелии получил травмы водитель, который вылетел в кювет на трассе.

Авария произошла в воскресенье, 20 июня, в Прионежском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В 00:05 на 135 км. + 800 м. федеральной автодороги А-215 «Подъезд к г. Петрозаводску» 37-летний водитель автомобиля «Ford» выбрал небезопасную скорость движения. Он съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с полученными травмами госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель вылетел в кювет и разбился насмерть.

фото: Алексей Афанасьев/фото администрации Красноярского края

Первым зампрокурора Карелии назначен Алексей Афанасьев, занимавший такую же должность в Красноярском крае

Алексей Афанасьев на этом посту заменит Эдуарда Гусакова, который ранее был назначен первым замначальника Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Генпрокуратуры России.

Ожидается, что в понедельник, 21 июня, в Петрозаводске приступит к работе первый зампрокурора Карелии Алексей Афанасьев, назначенный на эту должность генеральным прокурором России Игорем Красновым.

До этого времени Алексей Евгеньевич Афанасьев был заместителем прокурора Красноярского края. На посту первого заместителя прокурора Карелии родившийся 18 июля 1969 года в Красноярском крае, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры России Алексей Афанасьев заменит Эдуарда Гусакова.

Напомним, что работавший в карельской прокуратуре с апреля 2008 года Эдуард Гусаков ровно год назад был назначен первым замначальника Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам с центром в Ростове на Дону.

фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

Власти Петрозаводска продолжают «войну» с бизнесменами на торговых фургонах

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пригрозил штрафом очередному владельцу торгового фургона, который решил припарковаться на газоне в районе улицы Ровио.

«Свято место пусто не бывает», — так Владимир Любарский прокомментировал желание очередных торговцев разместить свои объекты на газоне в районе улицы Ровио. Об этом глава Петрозаводска написал в соцсети

«Только в пятницу рассказывал об освобождении от незаконного торгового фургона газона на Ровио, 18. Но свято место, как известно, пусто не бывает. На следующий день газон бесцеремонно занял уже другой предприимчивый бизнесмен», — заявил мэр.

Напомним, накануне власти Петрозаводска отчитались, что незаконный ларек-фургон был удален с улицы Ровио. Однако вскоре на его место прибыл следующий торговец на колесах.

Любарский пригрозил нарушителям штрафом.

«На место оперативно отправил муниципальных инспекторов. Было зафиксировано правонарушение по части 21 статьи 2.14 ЗРК „Об административных правонарушениях“ — Размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования. И хоть спустя некоторое время автомобиль покинул участок, материалы будут направлены в административную комиссию для принятия решения о наказании. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — до тридцати тысяч рублей», — заявил глава Петрозаводска.

К посту в соцсети Любарский прикрепил скриншот видео, снятого камерой наружного наблюдения, на котором видно, что участок в настоящее время пустует.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в ПТЗ»

Вандалы испачкали детскую площадку и памятник битумом, которым заливают керны в Петрозаводске (ФОТО)

В Парке Победы детский городок и памятник измазали черной жижей.

Горожане пожаловались на состояние детской площадки на Голиковке. В Парке Победы часть элементов городка и памятник испачканы битутом, который дорожники заливают в керны.

«Уже по следам определили, что черная жижа взята из отверстий — залитых проб асфальта. Изуродован памятник, вся детская площадка. По отпечаткам видно, что это дети. Может есть доступ к камерам? Кто будет отмывать их „труд“», — пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ», где опубликовали фото площадки.

Ранее сообщалось, залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска. Петрозаводчане оставляли в Сети фото испорченной обуви и возмущались работой дорожников.

фото: официальный сайт ПетрГУ

Зарплаты IT-специалистов, окончивших ПетрГУ, выше, чем у выпускников большинства вузов России

Агентство по поиску работы и персонала Superjob составило рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 годах.

Петрозаводский госуниверситет занял 16 место в рейтинге.

В ходе исследования учитывались только те выпускники, которые получили работу в Москве. Их средняя зарплата составляет 100 тыс. рублей — на 10 тыс. больше, чем год назад. Также при составлении рейтинга выяснилось, сколько выпускников, занятых в IT-отрасли, после окончания ПетрГУ уехали из Карелии. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Михаил Охлопков / ВК

Робот Светлана отвечает на звонки пациентов в Карелии

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопкова рассказал, как робот Светлана отвечает на звонки людей, ожидающих врача.

С 18 июня на горячей линии «122» трудится робот Светлана. Она принимает звонки от населения. Об этом рассказал Михаил Охлопков в соцсети.

«Многие жители Карелии убедились в удобстве горячей линии 122. Теперь она стала ещё удобнее. С 18 июня здесь трудится робот „Светлана“. Когда вы звоните на линию 122, выбираете „кнопку 2“ для вызова врача на дом, то вам отвечает „Светлана“. Как это работает? Вызов напрямую через медицинскую систему „Промед“ попадает прямо в „журнал вызовов“, и специалисты поликлиники видят его», — сообщил Охлопков.

Ранее сообщалось, что робот Макс поможет найти нужную информацию посетителям сайта судебных приставов Карелии

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

Пенсионерка вышла из дома и пропала в Карелии

Полиция ведет розыск пенсионерки, которая исчезла после того, как вышла из дома.

Сотрудники олонецкой полиции разыскивают без вести пропавшую Любовь Григорьевну Матисову 1941 года рождения. Об этом сообщает паблик команды «Доброспас».

Пожилая женщина 21 июня в районе 08:45 покинула дом в Олонце, расположенный на улице Луначарского, и с того момента её местонахождение неизвестно.

Сообщается, что пропавшая имеет проблемы со здоровьем, проявления возрастной деменции.

Была одета: голубые штаны, сине-серую футболку и платок на голове — светлый с коричневыми кружочками, черные тапки.

«Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать их по телефону: +7-911-661-93-58», — говорится в сообщении.

фото: pixabay

Муниципальную недвижимость в Петрозаводске распродали по 2,6 тыс. рублей за кв. метр

Приватизация муниципального имущества в Петрозаводске в 2020 году показала, что недвижимость уходила с молотка, в среднем, за 2,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о внесении изменений в программу приватизации на 2021–2023 годы.

«Сумма планируемых доходов определена из расчета средней стоимости 1 кв.м муниципального имущества Петрозаводского городского округа по итогам торгов, проведенных в 2020 году, в размере 2,60 тыс. рублей за 1 кв.м», — говорится в документе. Какую сумму власти Петрзаводска планируют выручить в этом году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Карелии мужчина задохнулся на пожаре в своем доме

Смертельный пожар произошел в частном деревянном доме в Кондопоге.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 20 июня, в 4.30 поступил сигнал о пожаре в доме № 53 по улице Советов в Кондопоге. Горел одноэтажный частный дом. Выехавшие на место происшествия пожарные (8 человек, 3 единицы техники) обнаружили в доме мужчину. Его госпитализировали, но он скончался, надышавшись дыма.

Пожарные вынесли из дома два газовых баллона.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электрооборудования.

Ранее пожарные обнаружили труп на пепелище дома в Карелии.

фото: vk.com/dobrospas

Трое жителей Петрозаводска уехали на машине на рыбалку и пропали

Рыбаки уехали с резиновой лодкой с мотором два дня назад в сторону трех озер и пропали без вести.

Информация о розыске троих мужчин появилась в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»». Пропали 62-летние Александр С., Василий С. и 64-летний Юрий Ш. Петрозаводчане 19 июня выехали на серебристом автомобиле Lada Granta с прицепом, на котором находилась накрытая тентом надувная лодка с мотором. Рыбаки отправились в направлении озер Сямозеро, Святозеро и Кончезеро. С субботы их местонахождение неизвестно. Связи нет. На какое точно озеро уехали рыбаки – информация отсутствует.

Всех, кто видел мужчин или автотехнику после 19 июня, просят незамедлительно сообщить по телефону: +79215281111

Подписчики пишут в комментариях, что найдена лодка с мотором на Сямозере.

Ранее мальчику, спасшему рыбака на севере Карелии, подарили мяч и билет в кино.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Партия-лидер утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму

Лидеры «Единой России» – это волонтеры, медики и гражданские активисты, а также политики, обладающие авторитетом, государственным и жизненным опытом

В минувшие выходные в Москве был дан старт избирательной кампании «Единой России» в масштабах всей страны. Глава государства Владимир Путин посетил предвыборный съезд партии. Это свидетельствует о том, что основатель «Единой России» поддерживает партию и следит за ее достижениями.

«Единая Россия» первой из политических партий провела съезд после того, как официально были объявлены выборы в Госдуму. На нем Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Эти люди станут локомотивом, который поведет состав партии на выборах. В пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», — сказал Владимир Путин.

На съезде также объявлен список кандидатов, которые будут бороться за место в Госдуме в регионах России в одномандатных округах. В него вошли волонтеры, медики и гражданские активисты, а также политики, обладающие авторитетом, государственным и жизненным опытом. Так в Карелии в одномандатном округе партию будет представлять Валентина Пивненко, которая избиралась депутат Госдумы III, IV, V, VI и VII созывов. Она участвовала в разработке более ста законопроектов. Благодаря ее работе в Госдуме увеличена базовая часть трудовой пенсии по старости и инвалидности для северян; сохранены северные коэффициенты в расчете заработной платы для жителей Карелии.

Еще один представитель из Карелии — Анна Лопаткина — вошла в список территориальной группы «Единой России» (Мурманская область и Республика Карелия) под номером 3.

Список партии — это отражение реального доверия людей к кандидатам. Все они прошли через предварительное голосование «Единой России» и без реальной поддержки избирателей не попали бы в партийные списки.

На съезде отмечалось, что у «Единой России» большой опыт взаимодействия с избирателями. Партия прислушивается к мнению граждан при разработке масштабных законопроектов, — например, поправок в трудовое законодательство. Впервые в практике программной работы именно мнение людей, а не только экспертов ляжет в основу предвыборной программы партии. Это будет действительно народная программа.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

фото: © страницы Вконтакте Романа Голубева

Глава Минобразования Карелии сделал прививку от коронавируса

Министр образования и спорта республики Роман Голубев через полгода после заболевания коронавирусом привился от COVID-19.

Как пишет на своей странице в соцсети глава Минобразования, прошло полгода после того, как он переболел новой коронавирусной инфекцией.

«Поэтому, как только появилась возможность, принял решение сделать прививку. Учитывая большое количество встреч и командировок, я понимаю, что нужно максимально обезопасить окружающих, свою семью и себя», — отметил министр.

Роман Голубев признался, что перенес Covid-19 хоть достаточно легко, но все-таки с температурой и поражением легких. Ему понадобилось время на восстановление.

Голубе признал всех коллег, педагогов и работников сферы образования, представителей физической культуры и спорта, тех, кто работает с людьми пройти вакцинацию в ближайшее время.

«Сделать это можно без предварительной записи в пунктах вакцинации, адреса которых можно найти в посте сообщества Республика Карелия. Записаться на прививку также можно в вашей поликлинике, через сайт Госуслуг и по федеральному номеру 122», — напомнил глава Минобразования.

Ранее «Столица на Онего» запустила опрос «Как вы относитесь к введению обязательной вакцинации от коронавируса?»

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Жителей Петрозаводска не пустят на сессию горсовета из-за ковидных ограничений

Очередная сессия Петрозаводского городского совета состоится с соблюдением особых противоэпидемиологических мер из-за распространения коронавируса: она пройдет в полупустом зале.

Число участников очередной сессии Петрозаводского городского совета не будет превышать 29 человек. На мероприятие не пустят публику из-за введенных ранее ограничений, вызванных распространением коронавируса. Об этом информирует горсовет.

«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и во исполнение распоряжения Главы Республики Карелия № 342-р от 18 июня 2021 года число участников очередной сессии Петрозаводского городского Совета не должно превышать 29 человек. Призываем граждан воздержаться от личного посещения заседания. Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в сессии Петросовета примут участие депутаты, специалисты аппарата городского совета, руководители администрации карельской столицы и приглашенные официальные лица. Людей без приглашения не пустят в зал.

«Вход в зал заседания будет осуществлён строго по списку приглашённых, другие лица допущены не будут», — заявили в Петросовете.

Очередная сессия Петрозаводского городского Совета намечена на 23 июня. Горсовет обещает провести онлайн-трансляцию заседания.

Напомним, ранее власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. В частности, ограничения предполагают запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, с численностью 30 человек и более.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В парламенте Карелии объяснили, кого нельзя пускать на пляжи детских лагерей

Безопасность отдыхающих в детских лагерях может оказаться под угрозой, если не закрыть их пляжи для доступа посторонних.

Об этом заявил депутат парламента Карелии Алексей Исаев, комментируя инициативу депутатов о введении ограничений для детских лагерей. Парламентарии обратились к правительству России с просьбой закрыть береговые линии, примыкающие к детским лагерям, для доступа посторонних,

«Должны быть внесены изменения в Водный кодекс РФ. На сегодняшний день все мы имеем равные права для выхода к береговой линии. Но наши дети должны иметь право на безопасное нахождение у воды. На это направлена инициатива», — сказал Исаев, чьи слова цитирует ТАСС. По его словам, в Водном кодексе РФ сегодня закреплено право любого гражданина находиться на береговой полосе водоемов общего пользования. При этом детские лагеря, как правило, не владеют отдельными участками пляжей, а используют для купания и отдыха общий берег. В обращении депутатов высказано опасение возможностью возникновения «криминогенных ситуаций». Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».