Все, что случилось сегодня

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)

Сегодня утром неизвестный открыл стрельбу из окна дома на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о том, что на проспекте Ленина слышны выстрелы, поступило в дежурную службу МВД в 4.30 утра сегодняшнего дня.

На место выехали экстренные службы.

Стрельба велась из окна дома № 9 по проспекту Ленина.

Двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.

По информации МВД, предположительно выстрелы производились из пневматического оружия. Личность стрелявшего устанавливается, на месте происшествия работают следователи.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, что 11 июля гость кафе прострелил охраннику ногу.

фото: © Столица на Онего

За сутки в Карелии утонули трое мужчин

Трагедии произошли в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувшую субботу, 10 июля, в деревне Великая губа Медвежьегорского района 33-летний мужчина пошел купаться на Онежское озеро и утонул.

На поиски выезжал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

В этот же день в поселке Чална Пряжинского района 47-летний мужчина утонул в реке Чална.

На вызов выезжал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

И в Сортавальском районе, в поселке Хелюля, на реке Тохмайоки утонул 54-летний местный житель.

На вызов выезжал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

фото: © Минприроды Карелии

Стало известно, где будет работать бывший глава Минприроды Карелии Алексей Щепин

На должность Щепина глава Карелии назначил Андрея Карпиловича, который возглавит Минприроды с 15 июля.

Ранее сообщалось, указом главы республики заместителем премьер-министра правительства Карелии – министром природных ресурсов и экологии с 15 июля назначен уроженец Петрозаводска Андрей Карпилович, ранее работавший директором филиала ООО «Сименс» в СЗФО.

Как рассказал "Столице на Онего" экс-глава Минприроды Алексей Щепин, с 16 июля он назначен первым заместителем Андрея Карпиловича. Работавший ранее в этой должности Алексей Павлов остается в Минприроды просто заместителем.

Алексей Щепин также сообщил, что он до августа находится в отпуске за свой счет, без содержания. Вместе с адвокатом Щепин уже подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии на решение суда Улан-Удэ.

Напомним, 28 июня за превышение должностных полномочий суд Улан-Удэ приговорил Щепина к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.

фото: © кадр из видео

Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Сегодня, 14 июля, в 4.30 утра на проспекте Ленина в Петрозаводске прогремели выстрелы – двое прохожих пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили сегодня утром, 14 июля в 4.30, стрельбу на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Стрельба велась из дома № 9 по проспекту Ленина: двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, на данный момент установлена квартира, из которой производились выстрелы.

По информации полиции, в квартире находится группа молодых людей, кто из них стрелял, выясняется, место нахождения оружия устанавливается, но точно определено, что это была пневматика.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Андрей Карпилович назначен министром природных ресурсов и экологии Карелии

Глава республики подписал Указ о назначении Андрея Карпиловича заместителем премьер–министра правительства Карелии и министром природных ресурсов и экологии региона.

Андрей Карпилович возглавит Минприроды с 15 июля, информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В правительстве сообщают, что Андрей Карпилович родился в Петрозаводске. Первое образование получил в Петрозаводском государственном университете на лесоинженерном факультете. Также закончил Ленинградскую Лесотехническую академию им. С. М. Кирова, он кандидат технических наук. Свою трудовую деятельность Карпилович начинал в Ледмозерском леспромхозе. Затем работал на различных должностях, в том числе в коммерческих компаниях. Андрей Карпилович возглавлял Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства.

Ранее глава карельского Минприроды Алексей Щепин выслушал обвинительный приговор суда. Его осудили за превышение должностных полномочий. Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Щепина к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в 2010 году Алексей Щепин поспособствовал выделению земли коммерческой фирме в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал, а также утвердил проект освоения данного участка, включающий работы, запрещенные действующим законодательством. Сам Щепин заявлял, что не признает себя виновным.

Также сообщалось, что кандидатуру Андрея Карпиловича на пост главы Минприроды определенное время не согласовывали компетентные органы. Известно, что Карпилович трудился в должности директора филиала ООО «Siemens» по СЗФО. Предположительно, сотрудники компетентных органов считали, что представителю одной из мощнейших в мире бизнес-корпораций — немецкой фирмы «Siemens», выпускнику Стокгольмской школы экономики Андрею Карпиловичу нецелесообразно оформлять требующийся для главы Минприроды и заместителя премьер-министра допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

фото: © Минприроды Карелии

Город в Карелии окутан дымом из-за лесных пожаров

Дым от лесных пожаров окутал Сегежу, глава местной администрации просит горожан избегать паники.

Поблизости от Сегежи произошло возгорание леса. Об этом «Столице на Онего» сообщают местные жители.

«Рядом с Сегежей горит лес. Дым такой, что по улице соседних домов не видно», — заявили собеседники издания.

Глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева подтвердила эту информацию в соцсети. Она просит горожан избегать паники.

«Город задымлен. Прошу вас не паниковать. Соблюдайте меры безопасности: занавешивайте форточки и окна влажной тканью, чаще проводите влажную уборку, не открывайте окна утром и ночью, по возможности будьте ближе к воде, по возвращении домой примите душ, ограничьте физическую нагрузку и пейте больше воды. В период знойной жары пожары — очень частое явление. Мы тоже оказались в числе таких регионов. На территории Республики зафиксировано несколько возгораний в лесных массивах. Не переживайте!», — сообщила Гусева.

Ранее сообщалось, что в Суоярвском районе, где полыхали лесные пожары, снят режим чрезвычайной ситуации после дождей.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков: «Нахлебались так, что больше нет желания восстанавливать какие-то садики»

Изменения санитарных правил, строительных норм и других требований к образовательным учреждениям приведет к закрытию школ и детских садов, расположенных в центрах городов.

Такое мнение высказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы пришли к тому, что у нас ни детский сад, ни школу не только нельзя построить, ее нельзя нормально отремонтировать. Потому что как только мы выходим на реконструкцию, мы сразу получаем новые санитарные требования, которые делают невозможным существование садика в районе Октябрьского проспекта или центра города или Зареки. Мне кажется, что это путь в никуда, потому что через 5-10-15-20 лет у нас вообще их не останется…», — сказал губернатор.

В качестве примера он привел реконструкцию детского сада на улице Ленинградская в Петрозаводске.

«Старое здание попробовали сделать, нахлебались так, что больше уже нет желания восстанавливать какие-то садики. Хотя, в приципе, это было бы возможно — вернуть садики, которые кода-то были утеряны, находятся во дворах, удобны для людей — на Кукковке, на Древлянке. Но мы там ничего не можем сделать, потому что изменились нормы…», — пояснил Парфенчиков.

Как он собирается решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

Пятеро человек были спасены из горящего дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Ночью на Кукковке полыхал деревянный дом, пожарные спасли несколько человек.

Ночью 14 июля в 00.54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска ликвидировали пожар в доме по адресу: улица Ровио, 4. Горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Всего в тушении пожара принимали участие 24 человека личного состава и 8 единиц техники. К 01.25 пожар был ликвидирован.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, серьезно выгорела одна квартира. У другой — расположенной этажом выше — повреждена стена и оконная рама. Всего из дома спасатели эвакуировали 15 человек, пятеро человек были спасены из горящей квартиры.

Видео с пожаром на Кукковке появилось в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Ровио, 4, поджог дома. Пожар начался в 00:50, потушили через 30 минут примерно. Пожарные молодцы!» — подписал видео его автор.

фото: «Kurkicrew» в ВК

«Как последствие землетрясения»: двухметровая трещина образовалась на дороге к поселку Карелии (ФОТОФАКТ)

Дорога в поселок Куркиеки Лахденпохского района стала опасной для автомобилистов.

В паблике «Kurkicrew» разместили фото дороги в Куркиеки, где сейчас идет ремонт. Образовавшаяся трещина на трассе пугает местных жителей.

«Глубина трещины примерно 2 метра. Похоже, что асфальт увидим мы не скоро», - пишут в паблике.

«Разлом Сан-Андреас», – комментируют подписчики.

«Выглядит как последствие землетрясения», – пишут в паблике.

Ранее жителям Карелии предлагали отремонтировать своими силами мост в поселке Куркиеки.

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Глава Петрозаводска: «На роднике, как и в бане, генералов нет»

Владимир Любарский посетил Сулажгорский родник, павильон над которым нуждается в ремонте.

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поделился со своими подписчиками в соцсети воспоминаниями о Сулажгорском роднике, куда он отправился за водой.

«На днях приехал за водой на Сулажгорский родник, давно туда езжу, еще со времен работы в милиции. Да и другие мэры, знаю, ездили. Раньше мы приезжали нашей прокурорско-милицейской компанией преимущественно ночью — после работы, когда народа 1-2 человека. Днём, как правило, были очереди. Как-то раз и Виктора Николаевича Маслякова встретил, стоявшего, как и все, в очереди. На роднике, как и в бане, генералов нет», — пишет глава Петрозаводска.

По словам мэра, сегодня состояние павильона критичное.

«С этим надо что-то делать», — констатировал Любарский.

Ранее глава Петрозаводска предлагает обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале.

фото: © ОНФ

Бабушка из Петрозаводска попросила Путина помочь сделать тротуар, чтобы дети могли безопасно ходить в школу (ФОТО)

Переживая за безопасность внучки, пенсионерка из Петрозаводска обратилась на прямую линию президента Путина с просьбой о тротуаре для школьников.

Уже несколько лет жители микрорайона Перевалка в Петрозаводске переживают за своих детей и внуков, которые ходят по улице Кимасозерской в школу № 48 по проезжей части. Все это время взрослые добиваются от городских властей выделения пешеходной зоны, совместно с Народным фронтом предлагают варианты обустройства.

Петрозаводчанка Ирина Ларионова, которая уже год переживает за безопасность своей внучки, обратилась на прямую линию с президентом Владимиром Путиным с просьбой о помощи.

«Я не эксперт, но вижу, как можно решить эту проблему при минимальных затратах уже к 1 сентября. Организовать здесь одностороннее движение и обозначить на дороге выделенную зону для движения людей, плюс прямо перед школой обустроить пешеходный переход. А когда у мэрии появятся деньги, то выполнить полную реконструкцию дорожного полотна», — сказала Ирина Ларионова.

Петрозаводчанка, несмотря на обращения, все же уверена, что жители не должны писать президенту, чтобы решить проблему 50-метрового участка.

На днях активисты ОНФ организовали у 48-й школы выездное совещание, и сопредседатель регионального штаба, проректор ПетрГУ по воспитательной и социальной работе Василий Катаров отметил необходимость создания безопасной доожной инфраструктуры для детей.

«Учитывая, что по этой дороге на занятия в школы, а также детский сад идет большое количество детей, то мы призываем власти до нового учебного года организовать здесь безопасный школьный маршрут. В приоритетном порядке на этой улице необходимо обустроить пешеходный переход, тротуары и установить знаки по ограничению скорости», — сказал Василий Катаров.

фото: © паблик Вконтакте «Суоярвское лесничество»

Огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета

Пожар в Вешкесельском лесничестве в Суоярвском районе уничтожил 590 га леса.

В паблике «Суоярвское лесничество» выложили фото и видео огромного пожара, который полыхал на территории Вешкельского лесничества. Съемка велась с борта патрульного самолета.

С пожаром удалось справиться. Его площадь в результате составила 590 га. Но вечером 13 июля в Вешкесельском лесничестве вспыхнул новый лесной пожар.

«Не успели порадоваться ликвидации огромного Вешкельского пожара, как летчик наблюдатель с патрульного самолета сообщает о новом возгорании примерно в 5 километрах западнее, около урочища Онга-Мукса. И опять работники Вешкельского лесничества спешат на пожар, спешит и группа АО „Запкареллес“, надо потушить возгорание, чем быстрее, тем лучше. Ну вот кто опять? Кто этот человек? Слов просто нет! Как донести до людей простую вещь быть аккуратными с огнем в любом его проявлении????» — пишут в паблике лесничества.

Напомним, за минувшие сутки в лесах Карелии произошло 27 новых лесных пожаров.

фото: © "Столица на Онего

Стадо кабанов попало под грузовой поезд в Карелии

Дикие животные погибли на железнодорожной насыпи возле поселка Алалампи Сортавальского района, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Установлено, что кабаны внезапно выскочили на железнодорожные пути возле поселка Алалампи. Машинист грузового состава применил экстренное торможение, подавал звуковой сигнал, но столкновения с животными избежать не удалось. Стадо кабанов пыталось уйти от мчавшегося поезда, однако животные инстинктивно бежали вдоль железнодорожных путей и были сбиты составом. В результате столкновения погибло 9 кабанов.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

Туши животных комиссионно утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

В настоящее время сотрудники Сортавальского линейного пункта полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии.

фото: © Заксобрание Карелии

Леонид Лиминчук о работе Фонда капремонта Карелии: «Мы пришли к тому, что, по сути, потеряли миллиард»

Депутаты профильного комитета Законодательного собрания Карелии обсудили отчет о работе Фонда капремонта республики за 2020 год.

На заседании Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике карельского парламента 12 июля депутаты вновь вернулись к вопросу деятельности регионального Фонда капитального ремонта и заслушали отчет о работе за 2020 год. Информацию парламентариям представил исполняющий обязанности генерального директора Фонда Алексей Селютин.

По данным Селютина, в настоящее время капремонту подлежит 5219 домов общей площадью 11 млн кв. м. Ориентировочная стоимость ремонт по этим домам составляет 39 млрд рублей.

В «общем котле» у Фонда капремонта находятся 3034 многоквартирных дома, на специальных счетах — 1898 домов.

«Приказом министерства был утвержден краткосрочный план реализации программы капремонта на 2019–2021 годы. В 2020 году в соответствии с планом предусматривалось выполнение капремонта в 319 многоквартирных домах на общую сумму 788 млн рублей. В прошлом году дважды проводилась актуализация плана. Итоговые цифры сдвинулись по стоимостям в связи с дополнительными видами работ. Так, ремонт требуется в 323 домах на сумму 899,5 млн рублей», — отметил исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта республики.

По мнению Алексея Селютина, в 2020 году Фонду удалось добиться неплохих результатов.

«В 2020 году мы существенно прибавили — освоение средств составило 272 млн рублей. Во всех 323 домах работы проводились. Из них два многоквартирных дома формируют средства на специальном счете. Они самостоятельно будут проводить и контролировать работы. В 321 доме средства формируются на общем счете фонда капремонта. И мы в полном объеме занимаемся этими работами. Это замена лифтов, реконструкция внутридомовой системы газоснабжения. Но основной пласт — комплексный капремонт», — рассказал Алексей Селютин.

Продолжается процедура признания домов аварийными. Как отметил исполняющий обязанности гендиректора Фонда, за прошлый год рекомендовано признать аварийными и подлежащими сносу 97 домов. По 90 домам уже проведена данная работа.

«226 домов подлежат капремонту на основании технических заключений, выполненных проектными организациями. По 64 домам запланированные работы завершены в полном объеме. Помимо работы по краткосрочному плану мы делаем заделы на будущие периоды — запланированные к ремонту в 2021 году дома проходят обследования», — рассказал руководитель Фонда.

Алексей Селютин назвал большой проблемой собираемость взносов на капитальный ремонт всеми собственниками и органами местного самоуправления. Общий процент собираемости составляет 89 процентов.

Как и прежде, особое внимание члены профильного парламентского Комитета уделили вопросу освоения средств, накопленных Фондом в «общем котле». Так, из 1 млрд рублей в прошлом году освоили только 272 млн рублей.





Объясняя причины того, почему Фонд капремонта вновь не справился с этой задачей, Селютин назвал сразу несколько факторов. Среди них — срыв сроков разработки проектно-сметной документации проектными организациями, выявление значительного объема аварийных домов. Мешает реализации программы длительность процедур согласования выполненных работ. Кроме того, не допуск собственниками подрядчиков в жилые помещения — ключевой бич по газу и отоплению. Люди не готовы к реконструкции в своих квартирах.

«В 2020 году мы столкнулись и с недостаточным количеством подрядных организаций для строительно-монтажных работ. Приходилось неоднократно объявлять новые аукционы. Кроме того, в 2020 году подрядчики были загружены на других строительных объектах, работы по которым велись в рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики», — заявил руководитель Фонда капремонта.

«По сути, нам сегодня обсуждать нечего. Все, что мы смогли сказать, мы сказали в предыдущие четыре года, причем неоднократно. Мы заявляли, что любое увеличение средств Фонда не принесет ничего. Потому что есть проблемы: у вас нет подрядчиков, нет контрактации, не того, нет сего. Мы пришли к тому, что потеряли миллиард. То, что он стоил три года назад, когда у нас на капремонт было 800 млн рублей, и что есть сейчас, разные вещи. Если мы половину из прежнего плана отремонтируем, наверное, будет хорошо. Хотя я уже сомневаюсь», — посетовал председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.

По мнению парламентария, нынешний год в плане работы Фонда капремонта будет таким же холостым. И 60 млн рублей, полученных к 1 млрд в качестве депозита, также легли на счете Фонда «мертвым грузом».

«Мы получили финансовый институт, который работает крайне неэффективно. 60 млн легли на счет и что? За это время стройматериалы выросли в цене в 2-3 раза. Я не вижу никакого существенного изменения в работе Фонда капремонта. Если честно, то за 5 лет работы даже не приблизились на полшага к тому, что мы изначально формулировали. Нагрузка на жителей достаточно серьезная идет, а качественной работы нет», — считает председатель профильного Комитета.

Депутаты профильного комитета приняли отчет Фонда к сведению.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пешехода в Петрозаводске

Во вторник вечером автомобилист сбил женщину на улице Ригачина в карельской столице.

ДТП произошло во вторник, 13 июля, в Петрозаводске сообщает госавтоинспекция Карелии.

В 18:59 на улице Ригачина в районе дома № 12 водитель автомобиля «Opel Astra» сбил пешехода — 55-лентюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина-пешеход пострадала. С полученными травмами она была госпитализирована.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Раньше других расселяют аварийные дома, где жильцы «подсуетились», объяснил глава Карелии

Власти Карелии начнут расселение жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в 2024 году.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

Он объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап. «Стояли три дома, построенные в одно и то же время после войны. Два дома уже снесли и люди получили новые квартиры, а третий стоит», — сказал Парфенчиков. По его словам, это связано с тем, что в предыдущие годы многие дома не были признаны аварийными из-за пассивности муниципальных властей и самих жильцов. «Некоторые подсуетились и заставили власти признать их дом аварийным», — пояснил губернатор. По его словам, теперь ситуация изменилась — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Петрозаводске две женщины, пострадавшие в ДТП, 10 лет не могут дождаться компенсации от виновника аварии

Водитель в Петрозаводске 10 лет уклоняется от выплаты компенсации женщинам, которых сбил на пешеходном переходе в Петрозаводске в 2011 году, сообщили приставы Карелии.

В отделении судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении гражданина, который задолжал 1,4 млн рублей. Из этой суммы мужчина должен одну треть погасить по договору займа физическому лицу, остальную сумму возместить как моральный вред.

Так, 2 ноября 2011 года на Первомайском проспекте в Петрозаводске водитель автомобиля «Нива» сбил двух молодых женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Результате аварии обе женщины получили многочисленные переломы, со страшными травмами были госпитализированы. Проходили длительный курс лечения и реабилитации.

Суд признал 31-летнего водителя отечественного внедорожника виновным и приговорил к возмещению морального вреда обеим потерпевшим на общую сумму почти 1 млн рублей. От уплаты денег водитель 10 лет уклонялся. А чтобы пристав не смог арестовать его имущество, хитрый должник заключил с супругой брачный договор, переписав на нее все имущество.

Судебный пристав узнал о договоре, а также установил, что за супругой должника зарегистрировано ценное движимое и недвижимое имущество. Пристав подал в суд, и брачный договор должника был признан недействительным и нарушающим права взыскателей.

Кроме того, пристав направил в суд еще заявление о разделе совместно нажитого имущества. В текущем году суд выделил в собственность должника ½ долю в праве на совместно нажитое имущество, и решение вступило в законную силу в июне 2021 года.

На имущество должника будет обращено взыскание в счет погашения задолженности.

Как сообщили «Столице на Онего» жертвы ДТП, за 10 лет виновник аварии выплатил им в общей сложности 5 тысяч рублей.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии трое ковидных больных умерли, 191 человек заразился опасным вирусом

В больницах республики находится 729 пациентов с COVID-19, из них 8 в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 14 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 670 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 191 жителя республики, из них 186 не были привиты. Заболел 181 человек, в состоянии средней тяжести находится 41 пациент и трое тяжелых ковидных больных.

В больницах с коронавирусом находится 729 пациентов, из них восемь крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52949 человек.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49366 человек.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии ответил на жалобы населения: «Давайте подумаем о Родине»

Строительные компании, которые ремонтируют дороги в Карелии, вынуждены вести работы в ночное время из-за жаркой погоды, и жители республики должны отнестись к этому с пониманием.

С таким к призывом к населению обратился сегодня на онлайн-совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он отреагировал на жалобы населения на шум от дорожной техники.

«Мы должны поддержать наших строителей, чтобы они в полной мере использовали эту погоду, которая с одной стороны позволяет работать круглосуточно, с другой стороны, конечно, график работ должен сдвигаться к вечеру, в ночь, потому что в этой духоте… давайте все-таки оставаться людьми — мне просто жалко ребят, которые в +35 кладут этот асфальт… Просто хочется уже призвать: давайте подумаем, что называется, о Родине. О земле своей. Надо ее обустраивать как можно быстрее…», — сказал губернатор. Он объяснил, почему население должно понимать важность высоких темпов строительства дорог. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Женские компании предпочитают отдых в Петрозаводске

Столица Карелии вошла в топ-10 городов, где женщины, путешествующие без мужчин и детей, отдыхают в июле.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, где отдыхают женщины в июле без мужчин и детей. Петрозаводск занял девятую строчку в рейтинге.

Так, самые популярные курорты для отдыха в чисто женской компании — Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск и Москва. Также женщины вдвоем выбирают Ростов-на-Дону, Воронеж, Соль-Илецк, Новый Афон в Абхазии, сообщили в пресс-службе сервиса.

По статистике Tvil.ru , женщины бронируют жилье в июле от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 950 рублей до 5,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле женщинам отдохнуть в Соль-Илецке (950 рублей в сутки), дороже — в Петрозаводске (5460 рублей). Для примера в Ялте за ночь в среднем женщины платят 3171 рубль, в Сочи – 2057 рублей, а в Санкт-Петербурге – 2522 рубля.

Чаще всего женщины бронируют отели и гостевые дома — 86%, реже — квартиры (9%) и коттеджи (3%).

Ранее поселок в Карелии попал в топ-10 популярных курортных поселков без толпы туристов.

фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС

В Минсельхозе республики заявили об искажении действительности в СМИ и целенаправленной атаке на рыбоводные хозяйства Карелии

В Минсельхозе назвали факторы, сдерживающие развитие аквакультуры в Карелии, сообщили в правительстве республики.

Минсельхоз Карелии отреагировал на проблемы, связанные с вопросами правового регулирования отношений в области аквакультуры.

В министерстве считают, что развитие аквакультуры в Карелии сдерживается несколькими факторами. Помимо неразвитой инфраструктуры и недостатка грамотных специалистов, это проблемы применения в регионе федеральных Правил определения границ рыбоводных участков. Правила предусматривают возможность учета предложений граждан по определению границ участков, но законодательно требования к форме и способу таких предложений не установлены.

Как полагают в Минсельхозе, помимо жителей Карелии, обеспокоенных состоянием водоемов, значительное число обращений о загрязнении озер поступает от лиц, зарегистрированных в других регионах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Такие заявители рассматривают Карелию как место для отдыха, исключающее ведение какой-либо хозяйственной деятельности, — рассказали в министерстве, — в средствах массовой информации и интернет-ресурсах размещаются многочисленные искажающие действительность публикации».

Между тем, Минсельхоз напоминает, что аквакультура в Карелии является активно развивающейся отраслью. В республике ежегодно наращивается объем производства товарной рыбы. Всего в Карелии действуют 73 предприятия, которые принесли в региональный и федеральный бюджеты налогов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2020 году. При этом основным объектом аквакультуры является форель (более 99%).

«Для обеспечения возможности участия граждан, общественных объединений, ассоциаций и союзов в решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства) в министерстве сельского и рыбного хозяйства РК издан соответствующий приказ, который предусматривает реализацию прав граждан и общественных объединений на благоприятную окружающую среду», — рассказали в министерстве.

Напомним, проблема с загрязнением водоемов форелеводческими хозяйствами продолжает быть актуальной для Карелии. При этом ученые указали озера Карелии, где можно развивать форелеводство без конфликтов с населением.

Ранее власти Карелии заявили, что не готовы брать пример с Финляндии, сократившей форелеводство ради защиты озер. В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что форелеводам нет смысла портить качество воды в водоемах.

фото: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

В Петрозаводске началась «охота» на бездомных собак

В столице Карелии планируют отловить 250 безнадзорных животных.

По сообщению администрации Петрозаводска, в рамках муниципального контракта ООО «Северин» отлавливает сегодня безнадзорных животных в городе. Работу ведут, в том числе, по обращениям петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Контракт действует до конца года. За это время на улицах планируют отловить не менее 250 бродячих собак.

С начала года в Петрозаводске в рамках прежних контрактов уже отловили более сотни безнадзорных животных. Большая часть из них обитала вблизи промышленных предприятий города. Сообщения о стаях собак, гуляющих у промзон, регулярно поступали от жителей карельской столицы. Также множество собак отловили, например, в Железнодорожном районе и на Старой Кукковке.

Власти Петрозаводска напоминают горожанам о недопустимости самовыгула домашних питомцев. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак. С 2019 году при поддержке Администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа. В пристраивании и содержании четвероногих помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также неравнодушные горожане.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Ранее сообщалось, свора бездомных собак уничтожает домашних котиков в райцентре Карелии.

фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

Корсаков гарантировал строительство новой поликлиники в Петрозаводске к 2025 году

Новая поликлиника в петрозаводском микрорайоне Кукковка будет построена в 2025 году.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства вице-премьер Игорь Корсаков.

По его словам, в конце текущего — начале следующего года начнется проектирование. Ожидается, что поликлиника будет рассчитана на 800 посещений в смену.

«В данной части города хорошая современная поликлиника гарантированно будет построена», — заверил Корсаков.

Почему он так в этом уверен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Феромонные ловушки расставили на черных усачей в лесах Карелии

Специалисты Управления Росельхознадзора по Карелии проводят мониторинг с целью выявления вредителей леса и анализа их численности на территории республики.

Как сообщили в ведомстве, в июне в рамках мониторинга сотрудники Управления установили феромонные ловушки на опасных вредителей леса, способных нанести большой ущерб древесине. В их числе и усачи рода Monochamus, которые включены в перечень карантинных организмов.

На территории Карелии установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу.

Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых и мотыльков при помощи определенных запахов, характерных для представителей определенного вида. Их большой плюс в том, что половые феромоны абсолютно безопасны для людей, насекомых-опылителей растений и других животных. Они могут «работать» по насекомым выборочно, не затрагивая прочих представителей фауны, не загрязняя окружающую среду, поскольку являются экологически неопасными. Искусственные феромоны неядовиты, под воздействием солнца и влажности постепенно разрушаются, а потому не накапливаются и не загрязняют окружающую среду.

Преимущество применения феромонных ловушек состоит также в том, что они дают возможность производить постоянный мониторинг численности вредителей.

Ранее сообщалось, предприятия в Карелии нарушили карантин, преграждавший путь черным усачам.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Карелиястат сравнил цены в Карелии и других регионах Северо-Запада

Потребительские цены в Карелии в первом полугодии росли быстрее, чем в большинстве регионов Северо-Запада - республика заняла четвертое место в рейтинге.

По данным Карелиястата, в первом полугодии цены в Карелии выросли на 4,3%.

Условный минимальный набор продуктов питания в республике подорожал на 15,2% — по этому показателю Карелия на пятом месте в СЗФО. В июне набор основных продуктов стоил 5,9 тыс. рублей.

О других ценах читайте в интернет-газете «Вести Карелии»

фото: Владимир Любарский / ВК

Власти намерены создать безопасные пляжи в Петрозаводске за счет бизнеса

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил о необходимости привлечь представителей предпринимательского сообщества для организации официальных пляжей в городе.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети, подводя итоги визита в Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

«Не могли не поднять с коллегами тему организации в Петрозаводске пляжа. Вопрос трудный. Сошлись во мнении, что надо в прибрежных зонах „высаживать“ цивилизованный бизнес, который готов взять на себя в том числе и создание необходимой инфраструктуры, а также функции контроля и обеспечения безопасности. Этим путем есть вариант пойти, в частности, на Ключевском карьере, если там будет функционировать тематический вейк-парк», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

фото: https://timoheinonen.fi/

Финский депутат считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы СССР

Только за период с 1945 по 1981 год финские власти вернули в Советский Союз 114 граждан, пытавшихся бежать на Запад.

Депутат парламента Финляндии Тимо Хейнонен опубликовал в своем официальном блоге довольно интересную заметку о судьбе советских перебежчиков, которых финские власти возвращали в СССР. По данным депутата, только за период с 1945 по 1981 год Финляндия передала советской стороне 114 граждан, пытавшихся бежать на Запад через финскую границу. В их числе были и несколько угонщиков самолетов.

Депутат направил обращение спикеру парламента Финляндии, в котором поинтересовался, готова ли страна и ее правительство принести извинения родственникам советских перебежчиков, которые – цитируем – были «бесчеловечно» возвращены в СССР.

Читайте подробнее в статье «Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений».

фото: «Импилахти. Краеведческий клуб «Оберег» в ВК

Жители поселка спасали лес от пожара на острове в Приладожье Карелии (ФОТО)

Жители поселка Импилахти приняли участие в тушении пожара на острове Хауккасаари.

В минувший вторник, 13 июля, добровольцы пытались спасти лес от пожара, который вспыхнул на острове Хауккасаари в Петровском заливе. Об этом сообщают в паблике «Импилахти. Краеведческий клуб «Оберег».

«Огромное спасибо этим неравнодушным людям, бросившим все свои дела, потратившим свои деньги и на тридцатиградусной жаре в дыму, с тяжеленными шлангами, спасали от гибели лес», - пишут в паблике.

Пожар бушевал на острове уже в понедельник. Причина возгорания - оставленный костер. Площадь пожара составила 12 гектаров. В тушении лесного пожара принимали участие добровольцы и лесные пожарные.

Ранее в Суоярвском районе, где полыхали лесные пожары, сняли режим ЧС после дождей.

фото: © читатели «Столицы на Онего»

Водители микрорайона в Петрозаводске ежедневно рискуют попасть в ДТП из-за нескошенной травы (ФОТОФАКТ)

На Древлянке ни разу за сезон не скосили траву на газоне на пересечении дороги-дублера Лососинского шоссе и Сестрорецкого проезда.

Автомобилисты на Древлянке ежедневно рискуют попасть в аварийную ситуацию из-за разросшейся травы, высота которой превышает нормативы. Опасным местом стало пересечение дороги-дублера Лососинского шоссе и Сестрорецкого проезда.

«Автомобили, выезжающие с проезда, просто не видно. Трава закрывает весь вид дороги. За сезон подрядчик не появился здесь не разу. Неужели нужно дождаться аварии, чтобы скосить траву», — пишут читатели «Столицы на Онего», приславшие в редакцию фото с видом проезда со стороны дороги-дублера.

Ранее в администрации города сообщали, что высота травы на некоторых магистральных газонах на Ключевой превышает нормативы в десять раз. Подрядчик обязался устранить нарушения к 8 июля во всех районах Петрозаводска.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Рекордное число смертей от коронавируса в России увеличивается каждый день - сегодня 786 умерших

За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 786 человек, а сутками ранее умерших было 780, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 827 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 552 (10,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 857 002 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 257 483.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 21 269 человек.

Летальных случаев за все время: 145 278, за прошедшие сутки скончались 786 человек, это максимальное число умерших с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 156,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 442 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 июля остаются 1 199 651 человек.

