Самые значимые события субботы

фото: © Минприроды Карелии

«Горячее время»: более тридцати лесных пожаров полыхают на территории Карелии

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщил, что в республике горит более двух тысяч гектаров леса.

Сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара. Об этом сообщил Сергей Шугаев в соцсети.

«Жаркая погода не дает личному составу подразделений МЧС возможности расслабиться, горячее время сейчас у нас в буквальном смысле», — рассказал он.

Сергей Шугаев сообщил, что сотрудники карельского МЧС переведены на усиленный режим работы. Республиканские силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в режиме повышенной готовности. В Суоярвском районе они работают в режиме чрезвычайной ситуации. «Там положение стабилизировано, была проведена частичная эвакуация жителей. Дома не сгорели, все живы», — заявил Шугаев.

«Мы контролируем пожарную ситуацию в республике, но крайне необходима сейчас помощь всего населения и гостей Карелии — прежде всего в сознательном отношении к обстановке. Она опасная, жара у нас стоит небывалая. Пожалуйста, воздержитесь от посещения лесов. Скоро пройдут дожди, тогда уж — добро пожаловать за ягодами и грибами! Потерпите ещё несколько дней, метеослужба обещает, что жара отступит», — резюмировал помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев.

Ранее сообщалось, что облако дыма вновь надвигается на Петрозаводск.

фото: правительство Карелии

Жители Петрозаводска страдают от шума техники на улице Куйбышева (ВИДЕО)

Жильцы домов в центре Петрозаводска возмущены тем, что строительная техника мешает им спать в ночное время.

Шум строительной техники, которая выполняет работы по продлению улицы Куйбышева в Петрозаводске, возмущает жильцов соседних домов. Они утверждают, что рабочие нарушают покой их семей. Об этом горожане сообщили «Столице на Онего».

Известно, что возмущенные жильцы обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу и полицию.

Люди отправили в редакцию снятое на месте событий видео. На кадрах видна работающая техника, которая регулярно издает звук сигнала при движении задним ходом.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

«По графику работы должны быть завершены в декабре, но, на мой взгляд, мы должны максимально использовать благоприятный для дорожного строительства период. В связи с этим обращаюсь ко всем горожанам с просьбой. Нам очень важны ваши поддержка и понимание. Разумеется, работы с участием шумной тяжелой техники подрядчики будут стараться вести в дневное время. Уверен, мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших дорог были приведены в порядок», - обращался Артур Парфенчиков к горожанам.

Ранее на улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги. Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции данного объекта.

фото: Владимир Любарский / ВК

Соломенский лесозавод построит новый павильон на популярном роднике в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что Соломенский лесозавод намерен построить новый павильон на Сулажгорском роднике.

Соломенский лесозавод разберет старую конструкцию и построит новый павильон для Сулажгорского родника. Об этом расказал в соцсети Владимир Любарский.

«Убежден, что необходимо установить новый комфортный для жителей павильон, пользоваться которым было бы удобно и приятно всем горожанам, предпочитающим родниковую воду. Эту миссию на себя взял „Соломенский лесозавод“. Предприятие готово в рамках оказания спонсорской помощи городу демонтировать старую конструкцию и установить на ее месте новый современный комплекс. Уже подготовлен проект, работы начнутся в самое ближайшее время», — сообщил Любарский.

Ранее Владимир Любарский заявлял, что нынешнее состояние павильона на Сулажгорском роднике плохое. Он пояснял, что «с этим надо что-то делать».

фото: Столица на Онего

Облако дыма вновь надвигается на Петрозаводск

Жители столицы Карелии снова ощущают запах дыма в городе.

Сегодня в полдень в Петрозаводске вновь появился запах гари. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЕДДС со ссылкой на «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» сообщает, что запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары.

Опасности для Петрозаводска нет, утверждают в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Жители карельской столицы уже жаловались на запах гари в городе. Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщал, что один из пожаров был обнаружен в Сулажгоре, до Петрозаводска также дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.

фото: Костомукшский городской округ / ВК / скриншот видео

Появились кадры с места разрушительного лесного пожара в Карелии (ВИДЕО)

В Сети опубликованы кадры с места лесного пожара, вспыхнувшего в Карелии.

Видео размещено в паблике «Костомукшский городской округ».

«Лесопожарная обстановка продолжает оставаться напряженной! На видео — действующий пожар, обнаруженный в кварталах 5, 6, 21 Ладвозерского участкового лесничества на территории аренды АО „Сегежский ЦБК“. Вот, к каким страшным последствиям может привести несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в лесах!», — говорится в сообщении.

Администрация Костомукшского городского округа и Костомукшское лесничество рекомендуют жителям города воздержаться от посещения лесов.

Ранее помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев объяснял, почему Петрозаводск окутал смог.

фото: © Светлана Павлова/ТАСС

Запах гари в Петрозаводске вызван лесным пожаром в Пряжинском районе

В МЧС рассказали, что в настоящее время в Пряжинском районе продолжает гореть лес, дым оттуда движется к столице Карелии.

В Пряжинском районе пожарные ведут борьбу с возгоранием леса.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, дым из Пряжинского района движется в сторону Петрозаводска, поэтому в карельской столице ощущается запах гари.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

В Суоярвском районе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.

Жители Петрозаводска ощущают запах дыма в городе.

фото: Столица на Онего

Возгорание леса произошло в Кондопожском районе Карелии

Лесной пожар обнаружен в Кондопожском районе Карелии: поблизости от очага находятся дачные участки.

Лес горит в районе развилки на деревню Гомсельга, расположенную в Кондопожском районе. Об этом «Столице на Онего» сообщили в лесной охране. Туда направлены специалисты.

В МЧС сообщили изданию, что три гектара леса горят в районе села Кончезеро в Кондопожском районе. В министерстве рассказали, что на месте работают сотрудники Авиалесоохраны.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

фото: «2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК» / ВК

Огонь уничтожил дачу на острове в Карелии (ФОТО)

Несмотря на усилия спасателей, дачная постройка сгорела.

Пожар произошел днем 16 июля, в пятницу, в СНТ Лувозеро. Об этом информирует паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

«16.07.2021 г. в 12:23 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона, (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара на даче в СНТ Лувозеро (остров). В результате пожара строение уничтожено огнём», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места лесного пожара, вспыхнувшего в Карелии.

фото: Мария Акимова

Дым от лесных пожаров окутал город в Карелии (ФОТО)

В Сегеже местные жители жалуются на запах гари и дым из-за горящих лесов.

Жители Сегежи сообщают о том, что в городе пахнет гарью. Населенный пункт заволокло дымом из-за горящих лесов.

Местная жительница опубликовала в соцсети кадры, на которых видны масштабы задымления Сегежи. Пост датирован 14 июля.

На сегодняшних кадрах, которые прислала в редакцию читательница «Столицы на Онего», также виден дым, который тянется над Сегежей.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" / ВК

В Петрозаводске женщина вышла из поликлиники и пропала

Команда "Доброспас" просит помощи в розыске женщины, которая пропала после посещения поликлиники в столице Карелии.

«Доброспас» сообщает, что петрозаводские полицейские заняты поиском Кореневой Татьяны Витальевны 1951 года рождения.

17 июля, в субботу, в районе 10:00 она вышла из поликлиники № 4 на Ключевой и с того момента ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры сообщают, что у женщины наблюдается спутанность сознания.

На пострадавшей были голубая футболка в ромбик, черные брюки, белые босоножки.

«При установлении местонахождения или получении другой значимой информации просьба сообщить по телефонам: +79872400341, +79535342572», — говорится в сообщении «Доброспаса»

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Карелии

Число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 679 человек.

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались еще два пациента. Общее число жертв пандемии достигло 679 человек. Об этом говорится в таблице, которую опубликовал в соцсети глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

За сутки выявлено 190 граждан инфицированных коронавирусом. В таблице указано, что все они не были привиты. Из них заболевших — 184, средней тяжести — 34, тяжелых — 9, крайне тяжелых/ИВЛ — ноль.

За сутки 177 человек в Карелии выздоровели после коронавируса.

С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 53518 человек в Карелии. После коронавируса выздоровели 49895 человек в республике.

фото: © pixabay.com

Беременная жительница Карелии, найденная на помойке, родила девочку

В Медвежьегорске вовремя спасли беременную женщину, которая жила на улице и ела на помойке.

Как сообщил «Столице на Онего» детский омбудсмен Геннадий Сараев, в минувшую пятницу, 16 июля, в 8.00 найденная у мусорных контейнеров в Медвежьегорске молодая женщина родила девочку.

«Состояние ребенка стабильное, но требуется медицинское сопровождение, - сказал Сараев. – Благодаря помощи заместителя министра здравоохранения Карелии Ольги Руотцелайнен девочку перевезли в Перинатальный центр в отделение недоношенных детей, где врачи отметили, что девочка здоровая, все показатели хорошие».

По словам детского омбудсмена, саму роженицу перевели в специализированное медицинское учреждение под наблюдение врачей.

Напомним, в Медвежьегорске на улице жила беременная женщина, которая питалась на помойке и вела асоциальный образ жизни. Местные жители, не раз встречавшие ее у мусорных контейнеров, забили тревогу и написали о ситуации в соцсетях.

Позже выяснилось, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.

"Столица на Онего" обратилась за помощью в разрешении ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, а он, в свою очередь, поставил в известность правоохранительные органы Медвежьегорска.

Участковый выходил к мусорным контейнерам, где и встретил беременную женщину. Она находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь. Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

В минувший четверг, 15 июля, в Медгору выезжал Сараев. С помощью участкового и местных помощников ему удалось найти беременную и уговорить проехать в больницу: помыться, переодеться и поесть.

«Госпитализировали женщину в изолятор гинекологического отделения. Ее осмотрела гинеколог и установила, что срок беременности составляет более 8 месяцев», - сообщил Геннадий Сараев и поблагодарил за помощь заместителя министра здравоохранения Карелии Ольгу Руотцелайнен, взявшую под особый контроль сложную пациентку.

По словам детского омбудсмена, судьба ребенка будет решаться после родов, все будет зависеть от медицинского заключения о состоянии его матери. У ребенка есть отец, который не отказывается от него, и родная бабушка, с которой молодая женщина пребывает в ссоре.

«Наша задача сохранить жизнь и найти возможность этой жизни реализоваться», - сказал Геннадий Сараев.

фото: Читатель «Столицы на Онего»

Ливень и мощный ветер обрушили деревья в центре Петрозаводска (ФОТО)

В центральной части столицы Карелии стихия обрушила деревья.

В районе реки Лососинка в центре Петрозаводска упали деревья. Фото в редакцию прислал читатель «Столицы на Онего».

Он утверждает, что деревья обрушились после ливня, который прошел в карельской столице.

Ранее сообщалось, что во время грозы в Петрозаводске ветер выворотил деревья с корнями.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

«Комментарии носили оскорбительный характер»

Пресс-секретарь губернатора дала показания на гражданского активиста, обвиняемого в оскорблении подполковника ФСБ.

Мировой суд Петрозаводска продолжил 12 июля рассмотрение уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, обвиняемого в оскорблении представителя власти в социальной сети Facebook. На очередном судебном заседании выступили пострадавший по делу — следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников и пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, которая была вызвана в суд в качестве свидетеля обвинения, и это сразу же придало процессу явно политическую окраску.

«Пользователь под ником Alex Ches регулярно комментировал почти каждый пост, — поведала суду пресс-секретарь главы Карелии. — Комментарии носили оскорбительный характер, но не содержали нецензурной брани, поэтому согласно правилам, установленным у нас в отношении комментаторов, он не банился, т. е. мы можем внести в черный список только тех комментаторов, которые выражаются нецензурно, либо призывают к межнациональной розни, либо к иным противоправным действиям. Alex Ches не писал подобного рода комментариев, но, тем не менее, они носили такой субъективный, негативный характер. Например, любая информация, которая публиковалась на моей странице, подвергалась с его стороны критике и подвергалась сомнению в формате таких выражений, что «хватит нам лапшу на уши вешать». При этом он прекрасно знал, что информация является официальной. Иногда он позволял себе некоторые оскорбительные вещи, ну, например, такие, как назвать главу Карелии «приставом», а главу города — «комсомолкой».

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фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге

Автомобилистка пыталась избежать столкновения с выпавшим из соседнего автомобиля грузом, но оказалась в кювете.

Авария произошла 16 июля, в пятницу в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На 45 км. автодороги Петрозаводск — Суоярви в 19:10 водитель автомобиля «Toyota Camry» потеряла контроль над управлением при попытке избежать столкновения с грузом, выпавшим из идущего впереди автомобиля «Mitsubishi Lancer», после чего съехала в кювет.

В результате происшествия водитель «Toyota», 57-летняя женщина, получила травму, ей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Карелии водители без прав за полгода стали виновниками 20 ДТП, в которых погибли 4 человека

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии оценил реконструкцию автовокзала в Петрозаводске

Артур Парфенчиков сообщил, что половина работ по реконструкции автовокзала в столице Карелии позади.

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске завершена примерно на 50%, заявил Артур Парфенчиков в соцсети. До этого он посетил объект с инспекцией.

Парфенчиков сообщил, что на территории появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон. К зданию автовокзала будут пристроены два помещения, в одном из которых разместится столовая.

В основном здании будут оборудованы комната матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Рабочие надстроят зал ожидания с новой системой кондиционирования и отопления, лифтом и местами для посетителей, пояснил глава республики.

«Строители прилагают все усилия, чтобы сдать этот объект до конца года», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Минстрой Карелии рассчитывает на завершение полной реконструкции автовокзала в Петрозаводске в ноябре этого года.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

На выборах в Заксобрание Карелии основная борьба развернется между «Единой Россией» и КПРФ

Практически все партии закончили выдвижение своих кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии - стали понятны контуры предстоящей избирательной кампании, появились первые прогнозы

Уже сегодня видно, кого именно единороссы считают своими реальными конкурентами. Если ЛДПР и «Справедливую Россию» никто не трогает, то против КПРФ развернута настоящая война.

Власть борется с коммунистами разными способами. На протяжении последних двух лет КПРФ не разрешили провести в Петрозаводске ни одной акции протеста. За каждое несогласованное выступление региональное отделение КПРФ судили и штрафовали. Сумма штрафа достигала 125 тысяч рублей. Евгений Ульянов стал единственным в Карелии депутатом, которого за несколько месяцев до выборов задержали, полицейским конвоем сопроводили в суд и оштрафовали за встречу с избирателями (признали незаконным публичным мероприятием).

С приближением выборов руководителей КПРФ в Карелии начали дискредитировать через фейковые страницы в соцсетях и заказные статьи в Интернете. Эта кампания усилилась после того, как стало известно, что партийный список КПРФ на выборах в Заксобрание Карелии возглавили Евгений Ульянов и Сергей Андруневич (тот самый ветеран погранвойск, который вручил спикеру Заксобрания два рулона туалетной бумаги в знак протеста против индексации ветеранских выплат на 21 рубль). Отдельного внимания оппонентов удостоился лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков, который, как и в 2016 году, пошел в Заксобрание от КПРФ – его поливают грязью все с тех же фейковых страниц и анонимных групп в ВК.

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фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Главный госинспектор по безопасности дорожного движения обеспокоен числом ДТП с детьми в Карелии

Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения Карелии Андрей Червочкин обратился к жителям региона с просьбой беречь детей на дорогах.

По итогам шести месяцев этого года на дорогах Карелии зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли, 38 детей получили травмы.

«В настоящее время вызывает тревогу рост детского дорожно-транспортного травматизма», — заявил Андрей Червочкин. Его обращение опубликовано в сообществе Госавтоинспекции Карелии.

«Дети — это наиболее незащищенная категория участников дорожного движения, которая не может самостоятельно повлиять на дорожную обстановку. С августа по октябрь наступает самый аварийно-опасный сезон, а наиболее подвержена риску стать участником ДТП категория детей школьного возраста от 7 до 14 лет», — пояснил Червочкин.

Сообщается, что за шесть месяцев этого года доминирующим видом ДТП, где пострадали дети-пассажиры, являются столкновения транспортных средств. С начала текущего года в 13 столкновениях 13 детей получили травмы, 2 ребенка погибли.

«16 февраля в Медвежьегорском районе на 631 км федеральной автодороги „Кола“ в ДТП погибли два юных пассажира — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. Несмотря на то, что оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах, лобовое столкновение им не оставило шансов на жизнь», — рассказал главный госинспектор.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по пропаганде использования детских удерживающих устройств. Всего за 6 месяцев текущего года пресечено 898 нарушений по правилам перевозки детей в автомобиле.

Увеличилось количество происшествий с участием детей-пешеходов — за шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 11 ДТП, в которых 11 детей травмированы. Основная часть ДТП с детьми-пешеходами происходит в Петрозаводске (в 5 ДТП травмы получили 5 детей-пешеходов), говорится в сообщении.

«Уважаемые водители! Всегда помните о мерах безопасности при подъезде к пешеходным переходам, о безопасном и внимательном движении в дворовой территории и дачных кооперативах. При движении по региональным и федеральным дорогам выбирайте скорость движения, позволяющую при изменении дорожной ситуации своевременно остановить автомобиль. Пусть дороги наших детей будут счастливыми и безопасными», — резюмировал Андрей Червочкин.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Режим ЧС введен в Сегежском районе Карелии

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Сегежском районе, где горят леса.

Сейчас в Сегежском районе действуют 6 лесных пожаров общей площадью 500 гектаров. Об этом Сергей Шугаев сообщил в соцсети. Он заявил, что в районе введен режим ЧС.

«Ситуация серьезная, требующая оперативного реагирования, грамотного планирования и слаженности действий. Для предотвращения разгула стихии в экстренном порядке была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям с представителями всех организаций и предприятий, отвечающих за данную территорию и пожарную безопасность на ней. Имеющихся в нашем распоряжении сил должно хватить для стабилизации лесопожарной обстановки», — заявил Шугаев.

Сергей Шугаев также обратил внимание на то, что распространение огня в лесу следовало пресечь на ранней стадии, чего не было сделано. Он заявил о проводимой проверке в этой связи.

«Многие задачи руководству местной службы необходимо было решить еще тогда, когда площадь возгорания была не более 2 — 3 гектаров, а не ждать, пока небольшой огонь распространится на сотни гектаров вокруг. По факту халатности организована встреча с прокурором в рамках процессуальной проверки», — заключил Шугаев.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

фото: © Законодательное Собрание Карелии

Депутаты одобрили идею введения в Карелии курортного сбора

Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.

Перед уходом на летние каникулы Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало губернаторскую инициативу о включении республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как и полгода назад, когда депутаты впервые обсуждали предложение главы республики Артура Парфенчикова, оно вызвало немало вопросов, на которые карельские чиновники так и не смогли дать ответов — прежде всего, о тех доходах, которые получит отнюдь не курортный регион от дополнительных сборов с туристов, и об администрировании этих платежей. Однако отсутствие таких ответов никак не повлияло на итоги депутатского голосования — против губернаторской инициативы высказались только двое парламентариев.

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В ЛЕСУ, СТРЕЛЬБА В ГОРОДЕ И БЕРЕМЕННАЯ НА ПОМОЙКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Сегодня утром неизвестный открыл стрельбу из окна дома на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска

Беременная женщина в районе Карелии питается на помойке

Пользователи социальной сети бьют тревогу, сообщая, что в Медвежьегорском районе беременная женщина живет на улице и ест из мусорных контейнеров.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев поехал в Медвежьегорск и вывез с помойки молодую беременную женщину, которая вела асоциальный образ жизни.

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В Песках на дорогу упало дерево.

Аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели

В большинстве районов Карелии и в Петрозаводске сохранится жаркая погода до 16 июля.

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Самые доверчивые жители России живут в Карелии — они чаще всех становятся жертвами кибермошенников

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Трагедии произошли в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Корова в Карелии забодала девочку

В Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы, сообщили в МВД Карелии.

фото: Столица на Онего

«Сбормобиль» и «Металлмобиль» примут вторсырье у жителей Петрозаводска в воскресенье

Завтра по улицам Петрозаводска проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль», сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

18 июля «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на свой маршрут. Волонтёры примут у петрозаводчан на переработку макулатуру, стеклотару, определенные виды пластика, алюминий и другое вторсырье. В расписании — 23 остановки в разных районах города.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же представлена информация обо всех инициативах экоактивистов.



Основная часть средств, вырученных от акции, идет на поддержку бездомных животных. Из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т. п. горожане могут в специально организованных для этого пунктах, сообщили в городской мэрии.





При посещении точек приема вторсырья необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний следует остаться дома, говорится в сообщении.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков попросил жителей Петрозаводска поменьше гулять на улице из-за задымления

Артур Парфенчиков сообщил оперативную информацию о лесных пожарах, а также попросил жителей Петрозаводска пореже выходить на улицу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что жители Петрозаводска должны ограничить время пребывания на улице, поскольку в город поступает дым от лесных пожаров. Об этом он сообщил в соцсети.

«Жителям Петрозаводска ничего не угрожает, но специалисты рекомендуют ограничить нахождение на улице», — отметил он.

Как заявил Парфенчиков, запах гари и дыма, который жители Петрозаводска ощущают со вчерашнего дня, поступает из Пряжинского района.

«Пожар произошел рядом с поселками Эссойла и Кудама и затронул около 200 гектаров. Для тушения огня привлекли 70 человек и 10 единиц техники. Утром на место отправили вертолет, который сделал семь сбросов воды по кромке пожаров. Вечером он продолжит работу. Ситуация находится под контролем, сил и средств достаточно, для ликвидации возгорания может потребоваться несколько дней», — расказал Парфенчиков.

По официальным данным, по состоянию на 17.30 в Карелии зафиксировано 34 лесных пожара на площади 2610 га, из них локализовано 10. Для борьбы с огнем привлечено 400 человек, 62 единицы техники, 4 борта авиации для разведки и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

«Специалисты делают все возможное для тушения пожаров, но нельзя усугублять и без того напряженную ситуацию. Прошу всех жителей и гостей республики: откажитесь от походов в леса в эти выходные», — заключил Артур Парфенчиков.

фото: МВД по РК Вконтакте

Пропавшая в Петрозаводске женщина найдена

Команда "Доброспас" сообщила, что потерявшаяся после похода в поликлинику женщина найдена.

«Благодаря внимательным и неравнодушным участникам группы поиска потерявшаяся женщина найдена», — заявили организаторы поисковых мероприятий в паблике «Доброспас».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске женщина вышла из поликлиники № 4 на Ключевой и пропала. После этого были организованы поиски.

Погода в Петрозаводске сегодня, 17 июля



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фото: © Столица на Онего

Кратковременные дожди пройдут в воскресенье в районах Карелии

О погоде на 18 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 18 июля, в Карелии будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем при грозах местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, местами до 9°С, днем +24, +29°С, местами +19, +24°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С. Атмосферное давление будет падать.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Мошенники разбили надежды жителя Карелии на строительство

В Карелии очередной гражданин стал жертвой мошенников, орудующих в интернете.

В полицию по Пудожскому району поступило заявление 51-летнего местного жителя. Мужчина на популярном сайте объявлений нашел анонс о продаже кровельных сэндвич-панелей.

Продавец, якобы житель Санкт-Петербурга, реализовывал материалы по привлекательной цене, активно общался в переписке и даже обещал помощь в доставке. Также он сообщил, что его знакомый водитель в ближайшее время направится в Карелию и за небольшую плату доставит товар к дому. Для удобства и поддержания связи продавец направил номер телефона перевозчика. Для завершения сделки и отгрузки товара следовало перевести на банковский счет владельца товара его полную стоимость — 316 800 рублей. Пудожанин совершил перевод, но после этого и продавец, и водитель перестали выходить на связь.

Мужчина понял, что попался на уловки мошенников и обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что самые доверчивые жители России живут в Карелии: они чаще всех становятся жертвами кибермошенников.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Сотрудники ГИБДД встретили пьяного автомобилиста на ночной дороге

В руки сотрудников Госавтоинспекции попался очередной автомобилист, севший за руль в пьяном виде.

Инцидент произошел в Медвежьегорском районе, на 86 километре автодороги «Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа». Об этом сообщает ГИБДД.

В 0:45 ночи инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя. Нарушителю грозит штраф и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали очередного пьяного водителя

Петрозаводчанин сел пьяным за руль и был пойман инспекторами в Кондопоге.

Вечером в пятницу, 16 июля, в Кондопоге, на улице Заводской, инспекторы ДПС отстранили от управления водителя с признаками опьянения. Об этом информирует ГИБДД.

Сообщается, что житель Петрозаводска доставлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого будет принято решение о привлечении его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге.

фото: © Управлении Росгвардии по Карелии

В Карелии росгвардейцы разоружили владельцев стволов

Сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Карелии 14 единиц оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии с 9 по 16 июля провели 92 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует Росгвардия.

Росгвардейцы составили 21 протокол об административных правонарушениях, изъяли 14 единиц оружия. Жители Карелии добровольно сдали 16 единиц оружия.

Ранее сообщалось, как сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет.