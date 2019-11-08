Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © pskovrail.ru, © Столица на Онего

Пассажирам застрявшей в пути "Ласточки" из Петрозаводска предлагали согреться чаем за 45 рублей (ФОТО)

Корреспондент "Столицы на Онего", оказавшаяся в застрявшей "Ласточке", рассказала о ЧП.

В минувший четверг, 7 ноября, поезд "Ласточка", выехавший из Петрозаводска в 18.00 застрял в пути под Волховстроем, об этом сообщила корреспондент "Столицы на Онего".

Начальник поезда сообщила всем, что причиной остановки стал другой сломавшийся поезд. "Мол, делают все возможное, но задержка поезда может составить от 2 часов и более". Народ в "Ласточке", по словам журналиста, стал возмущаться, только дети пока радостно бегали по вагону.

"Кругом елки, снег и тьма, - поделилась впечатлением журналистка. – Связь в поезде плохая: ни МТС, ни Мегафон не ловит. Интернета нет. По вагонам ходит добрая проводница, предлагает позвонить по их телефону кому надо. У дверей кучкуются крильщики, у них от никотинового голодания уши пухнут".

Поезд продолжал стоять, позже появилась информация, что состав потащать обратно в Волховстрой, "курильщики зааплодировали".

После, как рассказала корреспондент, в вагоне появилась начальник и сообщила, что тех, кто опаздывает на самолет и другие стыковочные рейсы, будут развозить с Ладожского вокзала на автобусах, а курильщиков в Волховстрое выпустят на три минуты на улицу.

"Издеваются над людьми: притащили в Волховстрой, - передала с места событий журналист. - Жаждущие никотина бросились к дверям, но увы... Стоянку отменили. Сказали, что "Ласточку" сейчас переставят на другой путь - поедем в Питер медленно и печально".

Поезд продолжал стоять, теперь уже в Волховстрое. "Привезли чай, но за деньги: стакан чая из пакетика без сахара - 45 рублей. Ещё и свет вырубили, пока машинист выполняет манипуляции".

Дальше в редакцию шли короткие сообщения: "До сих пор стоим". "Уже 2 часа". "Ура! Поехали. Говорят, что через 1.40 будем в Питере. Но народ уже не верит начальнику поезда, особенно курильщики)))".

По словам журналистки, в ее вагоне не было пассажиров, которые опаздывали на самолет, но волновались те, кому добираться в пригород, так как обещанные автобусы развезут людей только по городу.

"Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург прибыла в пункт назначения в 1.20, а не в 23.00, как планировалось по графику.

"Начальник поезда извинилась за доставленные неудобства. Дежурные по вокзалу помогали ориентироваться, как добраться до нужного адреса. Автобусы ждали всех на парковке у вокзала".

Отметим, что в ночь на 8 ноября на сайте ОЖД появилась информация, что задержки в движении поездов "Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 Псков – Петрозаводск произошли из-за "особых метеоусловий, вызвавших сбой в работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги".

фото: Столица на Онего

Дочка РЖД назвала причины задержки "Ласточки" минувшей ночью

В ОЖД рассказали о причинах ночной задержки в движении поездов "Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 Псков – Петрозаводск.

Ночью 7 ноября ввиду особых метеоусловий, вызвавших сбой в работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги, в пути следования были задержаны поезда "Ласточка" №805 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 сообщением Псков – Петрозаводск.

Опоздание поезда №805 составило 2,5 часа, поезда №820 – более полутора часов.

Диспетчерский аппарат железной дороги работает над сокращением отставания поездов и предпринимает необходимые меры для минимизации времени опозданий по прибытии на станции назначения.

В ОЖД сообщили, что получать актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД" Пассажирам (вкладка "Фактическое движение поездов"), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра – 8-800-775-00-00.

Напомним, сегодня ночью "Ласточка" "Петрозаводск-Санкт-Петербург" вновь застряла в пути. Корреспондент "Столицы на Онего" расскзал о происшествии с места событий.

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)

Мужчина совершил ряд краж в сетевых магазинах в Сулажгоре, а также в других районах города, сообщили в МВД Карелии.

Уголовным розыском устанавливается личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видео, который в начале ноября 2019 года совершил ряд краж в сетевых магазинах в микрорайоне Сулажгора, а также в других районах Петрозаводска.

Мужчине на вид 35-40 лет, носит яркую желтую куртку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщать информацию по телефону: +7-921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.

Строящийся к 100-летию Карелии ФОК в Медвежьегорске начали разбирать (ФОТОФАКТ)

Панели и металлические конструкции ФОКа в Медвежьегорске разобрали.

Как сообщается в паблике "Медвежьегорск Online", ФОК разбирают. То, что строили, убирают, сняли с каркаса все стеновые панели".

Местные жители отмечают, что идет "движение со знаком минус", и уже не верят, что ФОК будет построен.

Ранее Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций.

Планируется, что новый ФОК откроется в следующем году.

фото: pixabay.com

Увольнение многодетного фельдшера не стало трагедией для поселка Карелии

Стали известны подробности скандала с переехавшей в поселок Карелии из Иркутска многодетной женщины-фельдшера.

Женщина утверждает, что ее обманули, но местные жители доказывают, что она сама лукавит, пишет "МК в Карелии".

На прошлой неделе стали известны некоторые подробности очередного околомедицинского скандала, разразившегося на этот раз в Олонецком районе. Приехавшая по приглашению районной больницы фельдшер живет в бараке, хотя ей обещали дом. Проверка показывает, что на самом деле все обстоит иначе.

О своих злоключениях Светлана Корешкова активно рассказывает в соцсетях – она и зарегистрировалась "ВКонтакте" только пару недель назад. Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении – правда, несколько странное.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты "МК" связались с главным врачом Олонецкой ЦРБ Надеждой Кюршуновой, и вот что выяснилось.

Как бы то ни было, Светлана Корешкова увольняется. Первый вопрос – как это отразится на медицинском обслуживании коткозерцев? По словам гаввврача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, трагедии не ожидается. Летом Корешкова не работала полтора месяца – брала отпуск за свой счет в связи с переездом. Последние три недели она также отсутствовала, на этот раз в связи с жилищными проблемами.

Что рассказала Надежда Кюршунова о жилье для фельдшера и о выплате 500 тысяч подъемных многодетной приехавшей женщине-фельдшеру, читайте в "МК в Карелии".

Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Молодой водитель после аварии скончался в машине скорой помощи.

По данным ГИБДД, 8 ноября в 11.30 в Сегежском районе республики на 678 км трассы "Кола" житель Медвежьегорска 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем "Лада Приора", на скользкой дороге не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи.

Его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

фото: ©pxhere.com / CC0 Public Domain

Новый светофор появится на самом опасном переходе в Петрозаводске

На Лососинском шоссе в районе дома № 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 9 ноября, на Древлянке заработает новый светофор. На Лососинском шоссе, 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством.

Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября.

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Ребенка в Карелии засосало в грязь

Спасатели пришли на помощь застрявшему в грязи школьнику в Пудоже, сообщили в правительстве Карелии.

В Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения обратилась жительница Пудожа с просьбой поощрить действия пожарных.

По словам матери, днем 26 октября ее десятилетний сын и его друг провалились в яму у дома № 28 по улице Пионерской. Мальчик оказал помощь другу, но сам не смог выбраться из канавы, и был вынужден находиться на сырой глинистой земле на морозе около часа.







Фото пресс-службы правительства Карелии

После многочисленных самостоятельных попыток извлечь ногу ребенок сильно растерялся и устал. На помощь мальчикам так никто и не пришел, хотя рядом по улице проезжали автомобили и проходили взрослые люди.

По случайности мимо проходили Максим Викторович Слюсарь и Павел Сергеевич Васильев, которые проявив находчивость и сообразительность, освободили мальчика из канавы при помощи подручных средств, а после организовали доставку ребенка домой.

Ранее в Карелии пожарные спасли ребенка, у которого палец застрял в сите.

фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"

Уехавший в Петербург бывший премьер-министр Карелии оценил возможность своего возвращения

Бывший премьер-министр правительства Карелии Олег Тельнов занял руководящий пост в одной из структур Газпрома – он стал начальником Управления теплоэнергетики ООО "Межрегионгаз" в Санкт-Петербурге.

По неофициальной информации из Минстроя Карелии, занять эту должность Олегу Тельному предложил руководитель ООО "Межрегионгаз" Сергей Густов, с которым Тельнов был хорошо знаком еще в время работы в карельском правительстве.

Чем экс-чиновник занимался после отставки и что думает о возможности своего возвращения в Карелию, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Сериал "Эпидемия", местом действия которого стала Карелия, показали в Москве

"Эпидемия" стала первым российским сериалом, вошедшим в основной конкурс международного фестиваля сериалов CannesSeries, который проходил в апреле в Каннах.

В усадьбе Салтыковых-Чертковых состоялся пресс-показ 8-серийного проекта "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова, известного по сериалам "Закон каменных джунглей 2" и "Чернобыль. Зона отчуждения", пишет "Вокруг.ТВ".

Герои сериала "Эпидемия" направляется в Карелию, где на необитаемом острове посередине озера есть охотничий домик. Герои надеются, что здесь смогут переждать, пока эпидемия не утихнет.

В главных ролях: Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак и другие.

Фильм снят по мотивам одноименного романа российской писательницы Яны Вагнер. Это история о смертельном вирусе, вспышка которого в считанные дни становится катастрофой для всех жителей мегаполиса. В городе вводят карантин, улицы пустеют, а люди умирают один за другим. Осознавая опасность положения, главный герой пытается спасти всех близких ему людей – любой ценой.

В "Эпидемии" затрагивается тема не только будоражущего умы многих апокалипсиса, но и аутизма (по сюжету, сын-подросток героини Исаковой – аутист), подросткового алкоголизма (дочь героя Робака страдает от пагубного пристрастия), а также семейных отношений.

Напомним, Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис.

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