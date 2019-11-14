Самые читаемые новости за 14 ноября

фото: Столица на Онего

Полицейским, проявившим халатность в деле "петрозаводского маньяка", грозит 7 лет колонии

В Петрозаводске перед судом предстанут сотрудники полиции, обвиняемые в халатности, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников УМВД России по городу Петрозаводску, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в 2018 году обвиняемые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, ненадлежаще исполнили свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

В июне 2018 года участковому уполномоченному полиции было поручено проведение проверки поступивших в полицию сообщений о причинении телесных повреждений 30-летнему жителю города Петрозаводска. Несмотря на наличие в материалах проверки объективных сведений, указывающих на умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, сотрудником полиции было вынесено заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, впоследствии им не были организованы проведение дополнительной проверки и своевременная передача материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В дальнейшем сотрудники следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску, получившие данный материал, вопреки указанию своего руководства, не провели проверочные мероприятия, мер к своевременному возбуждению уголовного дела, к изобличению виновного в совершении преступления, его задержанию и заключению под стражу не приняли.

Оставаясь на свободе, последний 16 сентября 2018 года напал на несовершеннолетнюю и ножом причинил ей тяжкие телесные повреждения, а 19 и 20 сентября 2018 года совершил убийство двух девушек в городе Петрозаводске.

В отношении обвиняемых в халатности избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, которое вручено обвиняемым и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Что рассказали полицейские в суде по делу Ипатова, читайте здесь.

фото: ©Паблик "ВКонтакте" "Беседка в Костомукше Товарной"

Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Жительница Костомукши разместила в соцсети видеоролик, стремительно набирающий просмотры.

Женщина выложила в Сеть пародийное выступление мэра некого города Костопукша, который завалило снегом, а коммунальные службы не успевают его чистить. Подробнее читайте в материале издания "Московский Комсомолец в Карелии".

Напомним, "скорая" и пожарная машины 12 ноября застряли в сугробе в Костомукше.

В местном издании "64 параллель онлайн" сообщили, что в связи c неблагоприятными дорожными условиями 14 ноября мусоровозы будут останавливаться на межквартальных дорогах.

Источник видео: личная страница жительницы Костомукши "ВКонтакте"/vk.com/id133324902.

фото: читатель Столицы на Онего

Петрозаводск утром вновь встал в "пробке"

Работа новых светофоров продолжает затруднять движение транспорта по Петрозаводску.

Как сообщил в редакцию "Столицы на Онего читатель, сегодня утром в час пик из-за недавно установленного светофора на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской, вереница машин растянулась по улице Сыктывкарской.

"Пробка" заканчивалась в районе школы №43 на улице Попова, - возмущался автомобилист. - Чтобы довезти детей до школы, нам пришлось преодолевать затор, проезжая по дворам, доламывая разрушенный асфальт".



фото читателя Столицы на Онего

Ранее начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев сообщил, что "после точечной регулировки нового светофорного объекта на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской жалоб на светофор в администрацию не поступало".

"Мы стараемся балансировать между интересами пешеходов и автолюбителей, но жизнь и здоровье горожан в приоритете", - отметил Бекелев.

фото: источник https://vk.com/suhovapro

УЖАСЫ ПЕТРОЗАВОДСКА: "Кошечки стали свидетелями страшной трагедии - весь дом в крови"

В Петрозаводске убили 85-летнюю женщину, сообщили в Следкоме Карелии.

В соцсети появилось сообщение с просьбой помочь найти новых хозяев двум кошкам, которые остались без присмотра после убийства их владелицы.

"Я верю в чудо, верю в ответственность и добро, - написала автор сообщения Александра. - Кошечкам 15 и 5 лет. С рождения они жили в любви и ласке. 2 недели назад их хозяйку, прекрасную женщину 85 лет, убили у них на глазах. Убили в её светлой и уютной квартире, дома, - это ужасное событие, которому нет объяснения.

Кошечки стали свидетелями этой страшной трагедии и после ещё в течение 10 дней оставались без еды, без воды, в ужасном шоке, весь дом в крови. Ко мне обратилась за помощью племянница погибшей, животные одни в квартире, кошечкам нужно срочно найти новый дом. Пока они в сильном стрессе, старшая кошка обижает младшую, из-за потрясения старшая постоянно ест, а младшая не ест совсем.

Старшая кошка напугана и пока не подпускает, ей нужно время прийти в себя, необходима забота и тепло. Младшая наконец-то поела и через 3 минуты из запуганного зверька превратилась в нежную ласкушку. За кошечками становится некому ухаживать, это срочный вопрос".

Также девушка сообщила, что младшей кошке 5 лет, она ласковая. Ей ищут сразу семью.

Старшей Мурке 15 лет ищут или терпеливую передержку, или сразу чуткую и добрую семью.

"Времени у нас немного. Кошек спокойно можно и нужно разделять. Благодарю, написала девушка. - Все вопросы по телефону" (номер есть в редакции).

В Следкоме Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что действительно 23 октября в Петрозаводске в своей квартире была убита 85-летняя женщина. Обстоятельства смерти устанавливаются, ведется следствие.

фото: Петросовет

Изменения ожидаются в структуре мэрии Петрозаводска

Петрозаводский городской совет рассмотрит вопрос об изменении структуры администрации карельской столицы для оптимизации ее работы.

На повестку сессии горсовета вынесен вопрос о внесении изменений в прежнее решение "Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа".

Проект решения предусматривает изменение наименования подразделения комитета экономразвития мэрии "Отдел экономики и инвестиционной политики" на "Управление экономики и инвестиционной политики". Предполагается также упразднение подразделения этого же комитета "Управление потребительского рынка".

При этом власти планируют создание самостоятельного отдела финансового обеспечения.

Зачем потребовались эти изменения и как предполагается их проводить, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Омбудсмена Карелии исключили из Общественной палаты республики

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко исключена из действующего состава Общественной палаты республики. Соответствующий Указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

В документе на сайте Правовой информации отмечается, что место Бойченко в Общественной палате заняла гендиректор издательства "Периодика" Наталья Синицкая.

Напомним, Лариса Бойченко стала омбудсменом в сентябре 2019 года.

фото: pixabay

Сегодня в Карелии простятся с погибшей под поездом школьницей

В Медвежьегорске сегодня пройдут похороны 17-летней девочки, которая погибла на железной дороге.

Как сообщается в паблике школы №1 ггорода Медвежьегорска, где училась погибшая девочка, прощание со школьницей состоится 14 ноября с 12 до 13 часов в траурном зале ЦРБ.

"Администрация школы, педагоги, родители и ученики выражают соболезнования близким и родным погибшей. Скорбим вместе с вами", отмечаеся в паблике.

Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.

СМИ связали гибель школьницы с игрой "Синий кит". Но данная информация пока не подтверждается. Следком проводит проверку по факту гибели девочки-подростка.

Специалисты выехали в Медвежьегорск для оказания психологической помощи семье погибшей и одноклассникам.

фото: сайт ТХ «Лотос»

Хозяин здания бывшего кинотеатра "Победа" увеличил цену за объект

Историческое здание бывшего кинотеатра «Победа» выставлено на продажу по новой цене.

Объект, в котором на данный момент располагается точка фастфуда, выставлен на продажу за 118 млн 950 тыс. рублей. Эта информация содержится в объявлении на сайте Avito.ru.

Летом объект стоил значительно дешевле.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

"Скорая" и пожарная машины застряли в сугробе на севере Карелии (ВИДЕО)

Костомукшу завалило снегом, спецмашины тонут в сугробах.

В паблике "Беседка в Костомукше Товарной" местные жители сообщают, что 12 ноября на улице Карельская "скорая" не смогла заехать в гору из-за сугробов.

"Медикам медаль и премию даватьнадо, что все делают своими руками, не бросают людей", - прокомментировала девушка, снявшая видео, как водитель "скорой" вез по сугробам на инвалидной коляске пациента, а потом вместе с женщинами докторами затаскивал больного в машину скорой помощи.

Чуть позже в этой же группе появилось видео, как в сугробе застрял грузовой фургон, который безуспешно пыталась вытащить пожарная машина.

фото: начальник ИК-9 Иван Савельев/Столица на Онего

Следком Карелии отказал начальнику колонии Савельеву в возбуждении уголовного дела против журналистки

Следственный комитет не нашел клеветы в статье о пытках в карельской колонии, сообщили в ведомстве.

Следком Карелии отказалось возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в ИК-9, начальник которой посчитал публикацию клеветой, сообщили в ведомстве "Столице на Онего".

Ранее Савельев подал заявление в СК и попросил привлечь журналистку, заключенного к уголовной ответственности.

Напомним, в Сети в СМИ была опубликована информация о нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

После, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

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