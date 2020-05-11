Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

При этом глава государства Владимир Путин отметил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.

"С 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Но не завешается период борьбы с коронавирусом", - сказал президент на сегодняшнем совещании по ситуации с коронавирусом.

При этом Владимир Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени. Главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, - сказал президент.

По словам Путина, с 12 мая нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно - связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки.

Напомним, первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать с 10 мая..

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин сегодня расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней из-за коронавируса.

Глава государства обсудит на совещании ситуацию с распространением коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно начинать снимать ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором - открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям, пишет ТАСС.

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал основные пункты распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.

фото: © Илья Питалев

Еще 11 человек заболели коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки число случаев Covid-19 в республике увеличилось до 171.

По данным операштаба Карелии по коронавирусу, за сутки подтверждено 11 новых случаев коронавируса: 6 человек заболели в Петрозаводске, 3 – в Пряжинском районе (2 человека в деревне Киндасово и 1 человек в поселке Матросы), 1 человек - в Прионежском районе (село Деревянное) и 1 человек - в Сегеже.

"Новые случаи,10 из 11, выявлены у тех, кто контактировал с заболевшими. Еще один человек с подтвержденным коронавирусом - это вернувшийся домой из Петербурга студент", - уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 27,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,1 раза выше и составляет 142,9 случая, по Северо-Западу – 106,2, сообщили в оперштабе.

Число выздоровевших в республике за сутки увеличилось на 5, уже 49 пациентов покинули больницы.

На самокарантине сейчас находятся 6307 человек. За сутки на данным режим перевели 20 человек.

На сегодняшний день проведено 22489 исследований на Covid-19, за сутки – 745.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в фельдъегерской службе Карелии.

фото: vk.com/ptzlive?w=wall-68154971_112795

В мэрии Петрозаводска рассказали, где можно гулять горожанам

Администрацией Петрозаводска определен список территорий для прогулок и занятий спортом.

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник подписала постановление, где определила места для прогулок и занятий спортом. С 12 мая горожане могут гулять могут в парках, скверах, лесопарковых зонах, лесных массивах возле дома. Всего в перечне - около 3500 объектов, включая улицы, переулки, аллеи во всех районах города.

Напомним, Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер. С 12 мая на всей территории республики разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах.

При этом в мэрии отметили, что прогулки разрешены при наличии средств индивидуальной защиты. Гулять и заниматься спортом можно совместно с проживающими по одному адресу членами семьи, за исключением прогулок на детских площадках и использования уличного спортивного инвентаря. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию, при себе иметь документы, удостоверяющие личность и содержащие информацию о регистрации по месту жительства (пребывания).

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин представил новый пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — цитируют РИА Новости Путина, который провел сегодня совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства предложил следующие меры поддержки:

— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода;

— детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза;

— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;

— Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере 5 тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля;

— с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;

— Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитвывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;

— самозанятым вернут налог за 2019 год.

фото: Столица на Онего

Сотрудники ковид-центра Петрозаводска помещены в обсерватор

Ковид-центры и закрытые медицинские учреждения в Карелии перешли на вахтенный метод работы.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он подвел итоги работы медиков, которые трудились без выходных и праздников. Все это время амбулаторная служба выезжала во все очаги инфекции для предупреждения и остановки цепочки передачи ковид от человека к человеку. Продолжали работать стационары.

"Уважаемые коллеги, вы боролись за каждого больного, благодаря вашему профессионализму и ответственности мы не потеряли ни одного пациента. Спасибо вам за стойкость и мужество в противостоянии COVID-19. Безопасность медиков и членов их семей требует особого внимания. Именно поэтому принято решение о работе ковид-центров и закрытых медицинских учреждений, таких как Республиканская психиатрическая больница, вахтовым способом", - написал на своей странице в "Вконтакте" Михаил Охлопков.

В результате все медицинские работники, которые были "на передовой" с самого начала деятельности петрозаводского ковид-центра, уже помещены в обсерватор, где будут находиться в течение двух недель, чтобы избежать угрозы заражения родных и близких.

"Новая смена специалистов приступила к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией на базе Госпиталя для ветеранов войн. Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал привлечены из сформированного Минздравом Карелии резерва медицинских кадров для работы в ковид-центрах. Все специалисты прошли соответствующую подготовку. Руководит ими, как и первым составом центра, опытный врач реаниматолог Алексей Борисович Жидков", - написал глава Минздрава Карелии.

Ранее заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков рассказал о работе в условиях эпидемии.

фото: © Столица на Онего

Снег и сильный ветер обрушатся сегодня на Карелию

МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях на территории республики 11 и 12 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, вечером 11 мая и ночью 12 мая местами, преимущественно по северным районам республики ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега.

Во второй половине дня 11 мая местами, преимущественно по южным, центральным и восточным районам республики, ожидается усиление южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Ночью 12 мая местами по южным и восточным районам региона ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах, предупреждают в МЧС Карелии.

Потрясающий вид на город - побывали в знаменитом небоскребе "Sky Tower" (ВИДЕО)

Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии для всех желающих - на этот раз побывали в небоскребе с видовыми квартирами "Sky Tower".

В Петрозаводске заканчивается возведение одного из самых высоких зданий. Sky Tower – это 20-этажный, монолитный технологичный дом, который компания "Баренц Групп" строит в микрорайоне Кукковка на улице Балтийской.

Будущие новоселы жилого дома уже скоро получат заветные ключи от квартир – все работы завершатся летом.

Вместе с менеджером Еленой мы побывали в большой трехкомнатной квартире в высотке "Sky Tower". Площадь этой квартиры – 78 квадратных метров, в ней уже выполнена чистовая отделка. Ее главное преимущество – панорамные окна, через которые проникает много света. Ну и, конечно, из окон открывается потрясающий вид на город и озеро.

Посмотрите сами!

В "Sky Tower" еще остались свободные квартиры, поэтому напомним главные преимущества этого дома.

Развитая инфраструктура: детские сады, школы, кафе, магазины - все в шаговой доступности. Рядом с домом охраняемая парковка на 200 машин. Видовые квартиры - панорамные окна с потрясающим видом на город. Удобные планировки, которые подойдут для большой семьи. В жилом комплексе "Sky Tower" 6 квартир на этаже, 3 скоростных лифта.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса".

Выбирая жилье в "Sky Tower", необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

фото: "Столица на Онего"/Николай Смирнов

Жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус (ВИДЕО и ФОТО)

Петрозаводчане целыми семьями приходили 9 мая к Вечному огню, чтобы возложить цветы.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как в столице Карелии отметили День Победы. Несмотря на просьбу главы республики воздержаться от посещения мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата", многие петрозаводчане побывали у памятника. Горожане приходили к Вечному огню целыми семьями. Дети бабушки, дедушки возлагали цветы, кидали в огонь монетки и фотографировались. Дистанции в 4 метра никто не соблюдал.

Полицейские стояли рядом, но никаких мер не предпринимали.

Как в Петрозаводске прошел День победы, смотрите видео и фото.

фото: © Лебедев с сотрудниками следственно-оперативной группы во время следственного эксперимента/фото предоставлены Следкомом Карелии

Убийца девочки в поселке Карелии заявил, что изъятые у него сапоги "умышленно" испачкали кровью

Осужденный за убийство 12-летней девочки поселке Рабочеостровск жаловался на сотрудников полиции.

Пытаясь избежать серьезной ответственности за это особо тяжкое преступление пенсионер Александр Лебедев во время следстввия жаловался в прокуратуру на сотрудников Кемской полиции. Заявил, что явку с повинной сделал "в результате физического и психологического воздействия со стороны оперативников, которые пинали его ногами, угрожали посадить его собаку на кол и… изнасиловать жену". Утверждал, что изъятые у него сапоги "умышленно" испачканы кровью потерпевшей.

Жаловался Лебедев и на руководителя Кемского межрайонного отдела Следкома Деменева, следователя Алексеева. С его слов они оказывали на него психологическое давление, фальсифицировали доказательства. В последнем нарушении Лебедев обвинил даже своего первоначального адвоката Перепелкину. Однако, как отмечается в приговоре, проверка не подтвердила эти показания Лебедева, которые "обусловлены стремлением подсудимого избежать ответственности за содеянное".

Верховный суд Карелии признал Лебедева вменяемым и приговорил к 21 году лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск матери убитой девочки о компенсации ей Лебедевым морального вреда в два миллиона рублей.

Подробности страшной трагедии в поселке Рабочеостровск читайте здесь.

фото: Кадр из видео/vk.com/id419407976

Жители Карелии спели "День Победы" со своих балконов (ВИДЕО)

В республике поддержали всероссийскую акцию и спели 9 мая песню "День Победы" с балконов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео с исполнением известной песни. Жители республики 9 мая в 19.00 вышли на балконы, встали у окон и спели "День Победы".

"Сколько прислали фотографий для онлайн-трансляции "Бессмертного полка"! Сколько человек зажгли в своих окнах свечи в память о погибших в Великой Отечественной! Мы почтили минутой молчания героев, отдавших свои жизни. И всей страной спели на языках разных национальностей любимую песню "День Победы". А потом в семейном кругу помянули наших отцов и дедов", - написал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, этот священный праздник всегда будет для нас самым главным.

"Я в этом убежден. И уж тем более, никакой вирус не сможет лишить нас возможности отметить День Победы", - отметил руководитель республики.

Ранее петрозаводчанин на Древлянке стал участником флешмоба и исполнил песню "День Победы" на балконе.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии из больницы выписана бабушка, которая две недели провела в реанимации из-за коронавируса

Из монопрофильного центра по лечению больных коронавирусной инфекцией, который работает на базе Госпиталя для ветеранов войн, выписана жительница Сегежи 87 лет, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Этот случай уникален тем, что пожилые люди в преклонном возрасте очень тяжело переносят пневмонию. Но квалификация наших врачей, оснащение госпиталя и своевременная диагностика и маршрутизация, организованная минздравом, позволили добиться отличного результата. Она более двух недель провела в реанимации. Вторая пожилая женщина из Сегежи находится в стабильном состоянии, подключен аппарат ИВЛ через трахеостому. Также в госпитале проводится гемодиализ для больной с болезнью почек, у которой подтвержден диагноз COVID-19", - пишет министр на своей странице в "ВКонакте".

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня утром назвал положительным фактом снижение за последнюю неделю количества регистрируемых пневмоний.

"Всего с 1 апреля зарегистрировано 343 (за аналогичный период прошлого года было 335), - пишет Парфенчиков. - Значительно по сравнению с прошлым годом сократилось количество пневмоний у лиц старше 65 лет: 188 против 208 в прошлом году. Очевидно, это результаты принимаемых мер изоляции, к соблюдению которых старшее поколение подходит более ответственно".

Тем не менее, по словам главы Карелии, вчера выявлен факт заболевания COVID-19 у пожилого человека. По данным эпидрасследования, по всей видимости инфекция передана через игравших совместно на улице детей из разных семей.

"С учетом разрешенных прогулок убедительно прошу родителей исключать общение детей на улице", - обращается Артур Парфенчиков к жителям республики.

Напомним, за последние сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 6 человек.

фото: © страница вконтакте Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

За сутки шесть человек попали с пневмонией в больницы Карелии

За 1,5 месяца с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 343 пациента.

По сообщению оперштаба Карелии, 6 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. С 1 апреля 343 пациента попали в больницы с таким диагнозом, 40 умерли.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, на 10 мая в Карелии было зарегистрировано 337 случаев внебольничной пневмонии.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

За сутки общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 221 тысячи. С учетом обновленных данных оперативного штаба, страна обошла по этому показателю Великобританию и Италию.

По состоянию на 11 мая еще 11,5 тыс. новых случаев заболевания выявлено в России. Всего в стране заболели коронавирусом 221 344 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).

С учетом обновленных данных оперативного штаба Россия обошла по этому показателю Великобританию, где подтверждено 220,4 тыс. случая заражения COVID-19, и Италию (219 тыс.), пишет РБК.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки число случаев Covid-19 увеличилось до 171.

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, пишут РИА Новости.

"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов, пишут РИА Новости.

Напомним, сегодня Путин расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней.

фото: Игорь Подгорный

В Петрозаводске чайки обустроили гнездо в цветочной клумбе рядом с магазином (ФОТО)

Птицы высиживают яйца в цветочной клумбе около магазина "Магнит" в "Петровской слободе".

"Чайки всё-таки построили гнездо в цветочной клумбе около "Магнита" в "Петровской слободе" и сели на яйца! На парковке осталась одна пара. Один из родителей постоянно находится в гнезде. Взлетает и истошно кричит только, если кто-то из посетителей магазина проходит совсем рядом (именно так я и успел сделать один кадр с яйцами)", - пишет петрозаводчанин Игорь Подгорный, который опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" фото "дома" чаек.

Ранее утки вышли на улицы села в Карелии в период всеобщей изоляции.

фото: © Архив AP Photo/Ed Wray

Приезжающим на вокзал в город горняков Карелии температуру измеряют дистанционно

На железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор.

Оборудование на вокзале появилось благодаря градообразующему предприятию - "Карельскому окатышу".

"Замер температуры производится автоматически: видеокамера фиксирует показания и передает информацию на монитор, за которым следит медработник. Если температура выше 37 градусов, сработает звуковой сигнал, а медик запишет данные пассажира и передаст информацию в Межрайонную больницу. Человек должен будет доехать домой и вызвать врача. Также он обязан соблюдать режим самоизоляции 14 дней", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" гендиректор "Карельского окатыша", депутат Законодательного собрания Карелии Максим Воробьев.

По словам Воробьева, в связи с тем, что пассажиропоток заметно сократился, очередей на пункте пропуска нет.

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинала работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии рассказал, где можно приобрести защитные маски

Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал список аптек и магазинов, торгующих защитными масками.

"В ответ на ваши многочисленные вопросы, где купить защитные маски, на прошлой неделе я публиковал список адресов аптек и магазинов, подготовленный по моему поручению Минэкономразвития республики. Сейчас этот список существенно увеличен. Поэтому прикрепляю его новый вариант. Также как и перечень телефонов ателье и предприятий, которые занимаются изготовлением масок, где их можно заказать и приобрести – только в Петрозаводске их уже 24. Также маски можно заказать в интернет-магазине "Сделано в Карелии", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте"

Артур Парфенчиков напомнил, что со вчерашнего дня в Карелии введен режим обязательного ношения масок. При этом с 12 мая в республике начинают понемногу смягчать ограничительные меры – можно будет прогуливаться на свежем воздухе, в конце недели заработают организации дополнительного образования.

"При этом нужно понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Поэтому крайне важно соблюдать все санитарные нормы, чтобы не перечеркнуть принятые нами до этого усилия. Несмотря на увеличившееся количество подтвержденных случаев COVID, до сих пор нам удавалось не допускать резкой вспышки заболеваемости. Давайте будем также осторожны и впредь", - пишет глава региона.

Ранее власти администрацией Петрозаводска был определен список территорий для прогулок и занятий спортом.

фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В правительстве РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что при появлении тенденции к снижению заболеваемости, некоторые регионы смогут принимать решения о снятии ограничений, пишет ТАСС.

Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью на телеканале "Россия-24".

По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения.

"И тогда наши граждане смогут поехать [на отдых]. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, когда может начаться летний туристический сезон в РФ.

В частности, необходимо носить маски и перчатки, особенно в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции в том объеме, который определен региональными властями, напомнил вице-премьер.

Говоря об экономических последствиях пандемии для туризма, Чернышенко отметил, что туризм оказался наиболее пострадавшей отраслью как в России, так и за рубежом. Однако даже в такой непростой ситуации можно найти положительные моменты, уверен он. "Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", - цитирует ТАСС Чернышенко.

Напомним, власти Карелии выделят десятки миллионов рублей на поддержку двух закрывшихся из-за коронавируса санаториев.

фото: ©ТАСС / Владимир Смирнов

Дачный дом сгорел ночью под Петрозаводском

Пожар произошел в дачном кооперативе в Лучевом-2 в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с воскресенья на понедельник в 00:22 загорелся дачный дом в СНТ "Железнодорожник" по улице Локомотивная в Лучевом-2.

Пожар тушили более 3,5 часов, до 3:56.

Для ликвидации огня привлекались 19 сотрудников и 6 единиц техники пожарно-спасательного подразделения Прионежского района и Петрозаводска.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Кондопожском районе.

фото: Администрация Петрозаводска

На железнодорожный вокзал в Петрозаводск ежедневно прибывает 120-150 пассажиров

Администрация столицы Карелии продолжает регистрировать граждан, прибывающих в город из других регионов железнодорожным транспортом.

Как рассказали в мэрии, работа на железнодорожном вокзале проводится с целью контроля за выполнением требований, введенных в республике в связи с распространением коронавируса. Представители администрации и волонтеры, соблюдая санитарные требования, собирают у пассажиров анкеты, обобщают сведения и передают их для дальнейшего контроля в Министерство здравоохранения республики. К работе привлекаются сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.

Ежесуточно из других регионов в карельскую столицу прибывает 120-150 пассажиров. Всех гостей информируют о действующих в республике ограничениях, а также ответственности за их нарушение, сообщили в администрации города.

В соответствии с распоряжением главы республики граждане, приезжающие в Карелию из других регионов, обязаны сообщить о своем прибытии на горячую линию Минздрава по номеру 8-800-201-06-57, а также в течение 14 дней соблюдать домашний режим.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор.

Погода в Петрозаводске сегодня, 11 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +5 ° …+16 ° 3 м/с Ю 748 мм.рт.ст. 35% день Пасмурно, +17 ° …+19 ° 4 м/с Ю 745 мм.рт.ст. 22% вечер Пасмурно, +14 ° …+18 ° 4 м/с Ю 740 мм.рт.ст. 38% ночь Небольшой дождь, +3 ° …+12 ° 5 м/с Ю 737 мм.рт.ст. 81%

фото: © Столица на Онего

Снег и дождь ожидаются в Карелии во вторник

О погоде на 12 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник на территории республики будет облачно. Ночью осадки по северным районам в виде мокрого снега, снега, местами сильные, по южным районам в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. По северным районам местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью местами до сильного.

Ночью температура воздуха составит -2, +3 градуса. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный, западный порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, +2 градуса. Днем потеплеет до +6, +8 градусов.

фото: © EPA/JUSTIN LANE

Петрозаводчанин заплатил за чужие покупки бытовой техники 140 тысяч рублей

Еще один житель столицы Карелии стал жертвой лжеработника банка.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от 50-летнего жителя микрорайона Кукковка. С его карты мошенники списали без малого 140 000 рублей.

Мужчине позвонили "работники банка" и сообщили, что необходимо защитить его средства и заблокировать несанкционированные операции. Для этого горожанина попросили продиктовать данные его банковской карты, парольную информацию и коды из смс-сообщений. Житель карельской столицы выполнил требования. А когда проверил, что было указано в сообщениях банка, понял, что оплатил чужие покупки в магазине электроники и бытовой техники.

Тогда мужчина позвонил в банк, попросил отменить перевод и заблокировать карту.

Полиция проводит проверку.

Ранее в день рождения петрозаводчанки мошенники списали с ее счета 49 тысяч рублей.

фото: коллаж: © pxhere.com, © Архив ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов

Мошенники оставили жителя Петрозаводска без колес и денег

Петрозаводчанин неудачно отоварился в Интернете.

Как рассказали в МВД Карелии, 22-летний горожанин искал для покупки колеса для автомобиля. На виртуальной торговой площадке он нашел объявление – всего за 18 000 рублей продавец готов был отправить их в любую точку России. Стоимость комплектующих устроила молодого человека, в переписке он обсудил детали доставки и даже смог сбить цену. Владелец колес согласился продать их за 16 000 рублей. Молодой человек перевел указанную сумму на карту, но после этого продавец перестал выходить на связь.

В отделе полиции петрозаводчанин рассказал, что проверил отзывы о продавце уже после того, как осуществил перевод – большинство говорило о том, что это мошенник.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.

фото: Управление Росгвардии Карелии

Петрозаводчанин пытался украсть кроссовки в гипермаркете

Житель столицы Карелии был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, тревожная кнопка сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей попытался похитить пару обуви из торгового зала. Мужчина надел на себя понравившиеся ему кроссовки стоимостью почти 1500 рублей и хотел пройти незамеченным через расчетно-кассовый узел.

Личность задержанного установлена. Им оказался 33-летний петрозаводчанин.

Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее петрозаводчанин попался на краже дорогого алкоголя.

фото: Администрация Петрозаводска

Лестничный спуск в центре Петрозаводска отремонтируют к началу июля

В столице Карелии стартовала реконструкция лестничного спуска на улице Вольной, сообщили в администрации города.

Капитальный ремонт элементов пешеходной инфраструктуры ведет ООО "Свой дом". Демонтаж продлится до середины мая, далее подрядчик приступит к устройству основания лестницы и заливке ступеней. Полностью завершить работы на объекте планируется до начала июля. Их стоимость составляет около пяти миллионов рублей.

Всего в рамках муниципального контракта в 2020 году отремонтируют восемь лестничных спусков: на Вольной улице, в районе дома № 15 на Пушкинской улице, в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16А на улице Ровио, в районе дома № 12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома № 37 на улице Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и в районе дома № 3 на Лососинской набережной.

Стоимость ремонта восьми спусков – 35 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета, уточнили в мэрии.

Напомним, фасады жилых домов начали ремонтировать в центре Петрозаводска.

фото: pixabay.com / StartupStockPhotos

Петрозаводск попал в топ-100 городов, где жители чаще интересуются информацией о коронавирусе

Столица Карелии заняла 69 место в рейтинге российских городов, где чаще всего ищут информацию о новой коронавирусной инфекции.

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали данные о поисковых запросах россиян, и определили топ-100 городов, где чаще всего ищут информацию о коронавирусе.

Количество запросов о коронавирусе свидетельствует не только о заинтересованности, но также является косвенным свидетельством уровня страха в регионе относительно инфекции. По данным ВЦИОМ, 77% россиян боятся заболеть коронавирусом. Сами поисковые запросы по этой теме также говорят о страхах: чаще всего люди ищут информацию о количестве заболевших, симптомы коронавируса и официальный сайт с информацией об инфекции, отмечают в ЦПК.

Среди лидеров по запросам Москва (21,5 млн запросов в месяц) и Санкт-Петербург (около 7,4 млн), где большая численность населения, высокий уровень проникновения интернета, а также наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Однако, если учитывать региональную популярность (критерий Яндекса, который позволят оценить популярность поискового запроса относительно других запросов в регионе), то тема коронавируса больше всего волнует жителей Тульской (155%), Орловской (149%) и Тверской (140%) областей.

Петрозаводск занял 96 место в данном рейтинге: 308 тыс. запросов в течение месяца.

Ранее Карелия вошла в топ регионов с лучшими инициативами по борьбе с коронавирусом.

фото: ГИБДД Карелии

Водителя без прав поймали на севере Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя в поселке Надвоицы Сегежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел 10 мая в поселке Надвоицы. 40-летний мужчина управлял автомобилем "ВАЗ", не имея прав. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами, однако грубо нарушил правила дорожного движения, сев за руль.

В отношении водителя составлен административный материал.

Накануне еще два водителя в Карелии пополнили список пьяных задержанных за рулем.

фото: Администрация Петрозаводска/vk.com/ptz_mo

Петрозаводск озеленят почти на 9 миллионов рублей

В столице Карелии начались работы по благоустройству газонов и установке вазонов.

По сообщению администрации Петрозаводска, в рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" приступил устройству газонов и посадке зеленых насаждений. Сейчас подрядчик ведет работы в сквере Вечный Огонь, на Советской площади и улице Еремеева.

Новые газоны появятся также на проспекте Карла Маркса, улицах Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, в сквере Горсовета и на Онежской набережной. На проспекте Александра Невского и Мурманской улице, помимо этого, посадят деревья и кустарники.

Также в Петрозаводске установят 180 вазонов на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Подрядчик заполнит их почвенной смесью и посадит композиции из декоративных кустарников и многолетних цветов.

Стоимость работ по озеленению составит 8,8 млн рублей, сообщили в мэрии.

Напомним, администрацией разработана концепция озеленения Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летию Карелии. В городе высадят 300 тысяч цветов.