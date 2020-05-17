Чем запомнился этот день

фото: © pixabay.com

В Карелии выявлено 10 новых случаев Covid-19

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 225 человек.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 10 человек: девять – в Петрозаводске, один – в поселке Надвоицы Сегежского района, сообщили в оперштабе.

Всего выздоровели 77 человек (+5 за сутки, в Петрозаводске и Беломорске).

Проведено 26651 исследований (+ 1097 за сутки).

На самокарантине находятся 5712 человек (-120 за сутки).

В местах обсервации – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 36,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 185,4 случая, по Северо-Западу – 136,7.

фото: © Официальная страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"/vk.com/id419407976

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях коронавируса в республике

Артур Парфенчиков в соцсети сообщил, что среди заразившихся – двое детей.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10. Из них девять человек – в Петрозаводске, один – в Надвоицах.

"8 – это контакты в семье с ранее выявленными инфицированными. Один житель Петрозаводска заболел во время вахтовых работ в Москве. Один источник по заболевшему с симптомами ОРВИ пока не установлен", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

фото: © Мэрия Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО)

С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы.

Как ранее сообщили в оперативном штабе, с понедельника в Петрозаводске начнут работать троллейбусы.



По информации городской мэрии, перед выходом на линию в троллейбусах, помимо ежедневной влажной уборки, дважды в день будет проводиться полная дезинфекция салонов безопасными для пассажиров средствами. Кроме того, поручни, рули и подлокотники несколько раз в день будут проходить санобработку.

Количество пассажиров в троллейбусе ограничат количеством мест в салоне. В каждом будет размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Все транспортные средства оснастили дозаторами с антисептическими средствами для пассажиров.

Помимо этого, на самом предприятии организовали "входной фильтр", с проведением бесконтактного контроля температуры тела всех сотрудников. От нахождения на рабочем месте будут отстранять тех, кто имеет признаки инфекционного заболевания или повышенную температуру.

Водители и кондукторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, салфетками и т.д.

фото: © instagram.com/dorozhko

Уроженка Петрозаводска, жена бразильского футболиста, выложила в Сеть откровенный снимок (ФОТО)

Екатерина Дорожко из Карелии порадовала подписчиков архивным фото.

Модель из Петрозаводска Екатерина Дорожко, вышедшая замуж за известного бразильского футболиста Луиса Адриано, выложила в Instagram откровенный снимок.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

фото: © Администрация Петрозаводска

Одну из самых "убитых" дорог Петрозаводска начали ремонтировать (ФОТО)

Городские дороги отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" в настоящее время приступил к фрезерованию покрытия на Соломенском шоссе. Также на набережной Варкауса продолжается замена бортового камня, а на Вытегорском шоссе ведётся асфальтирование.

Напомним, в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.

Ранее сообщалось, что протяженность данной магистрали составляет почти 1,8 км. В результате ее ремонта, включая тротуары, в нормативное состояние приведут почти 50 тысяч кв м.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Большой котлован вырыли в Петрозаводске на месте бывшего Биг Бена (ФОТО)

На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" приступил к устранению просадки грунта.

Напомним, фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

По сообщению городской администрации, недостаток появился в результате подмыва шахты, расположенной под площадью у железнодорожного вокзала. Подрядчик полностью снимет конструкцию клумбы и брусчатку, уплотнит грунт, после чего вернет все элементы обратно.

Благоустройство территории планируется завершить в течение следующей недели.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске голубь "придумал" оригинальный способ поедания хлеба (ФОТОФАКТ)

Читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию забавное фото с голубем.

Утром 17 мая на улице Луначарского горожанин заметил голубя с необычным аксессуаром на шее – куском белого хлеба.

© Читатель "Столицы на Онего"

Птица просунула голову в хлеб и параллельно ела, вероятно, чтобы другие пернатые не забрали добычу.

Напомним, в Карелии гадюки уже выползли погреться на майском солнышке.

фото: © Минздрав Карелии

В Карелии медики, работавшие с больными Covid-19, довольны выплатами

Председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, сообщили в Минздраве Карелии.

По словам Михаила Цаплина, первые выплаты за работу с гражданами с ковидной инфекцией получили сотрудники Станции скорой помощи Петрозаводска.



"Как сообщили медицинские работники второй смены, за работу с пациентами с Covid-19 они получили довольно существенные суммы, на которые даже не рассчитывали. Даже водители, которые выезжали на вызовы к Covid-пациентам и пациентам с ОРВИ и пневмонией, получили значительные доплаты. Сотрудники удовлетворены. Считаю, что здесь грамотно сработало финансово-экономическое подразделение и ответственные за распределение доплат, которые правильно оценили степень участия медиков в оказании помощи пациентам c коронавирусом", – отметил председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Карелии.



Все медики получили зарплату за апрель вместе со стимулирующими выплатами.



"Основные выплаты осуществляются из средств федерального бюджета-работникам, непосредственно оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. За счет регионального бюджета дополнительно устанавливаются выплаты медработникам, оказавшим помощь гражданам из группы риска. Поясню, что конкретные условия выплаты, степень участия конкретного работника устанавливается медицинской организацией", – сказал Михаил Цаплин.



С первого мая в соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения РФ (письмо №16-3/И/2-5951 от 06.05.20) работники лечебных учреждений, задействованные в оказании помощи гражданам с ковидной инфекцией и пациентам из групп риска, будут получать региональные и федеральные выплаты в 100% объеме за все время работы, за исключением периодов отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам. Также в связи с разъяснениями от 15 мая федеральные выплаты по 484-му постановлению правительства России будут осуществляться без учета фактически отработанного времени.



"Хочу отметить, что сейчас очень важно донести полную информацию до медицинского сообщества Карелии и совместно работать с первичными профсоюзными организациями, как это делают многие главные врачи, – отметил Михаил Цаплин. – Только совместная и конструктивная работа будет способствовать снижению социальной напряженности в коллективах".

фото: © pixabay.com

Город в Карелии может остаться без тепла и горячей воды

"Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении.

Отопительный сезон в Карелии еще не закончился, но уже понятно, что ГУП "Карелкоммунэнерго", взявшийся за теплоснабжение районов республики после ООО "Карелэнергоресурс", мягко говоря, не оправдал надежд. Для организации, которой власти республики выделили субсидий под миллиард рублей, проблемой стали и подготовка к сезону, и его проведение. И сегодня "Карелкоммунэнерго" должник многих контрагентов. Только энергетикам ГУП должен не один десяток миллионов рублей. В связи с этим в Арбитражном суде республики рассматриваются несколько дел по взысканию долгов с "Карелкоммунэнерго".

Недавно стало известно, что организация решила снять с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудоже. "Карелкоммунэнерго" просто уведомило Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.

Кто будет доставлять тепло и горячую воду в домах пудожан, – вопрос остается открытым. Планирует ли "Карелкоммунэнерго", отвечающее за теплоснабжение девяти районов республики, снять с себя полномочия еще в каких-то населенных пунктах, пока неизвестно.

Подробнее читайте в материале "Пудож останется без тепла и горячей воды?"

фото: © Егор Алеев/ТАСС

С начала года в Карелии умерли 30 ВИЧ-инфицированных

Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД, считает журналист Валерий Поташов.

Первая смерть от новой инфекции произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных, которые были зарегистрированы в республике в нынешнем году. По данным регионального Центра СПИД к началу мая в Карелии выявлены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммунодефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей республики, у которых подтвержден коронавирус. Однако карельские власти почему-то не требуют от населения пользоваться презервативами, как медицинскими масками, хотя ВИЧ, в отличие от коронавируса, остается с инфицированным навсегда, да и презерватив защищает от вируса надежнее маски. Более того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить медицинские маски только медикам, тем, кто ухаживает за больными и тем, у кого имеются признаки простуды.

Как показал опыт Исландии, которая остановила волну ВИЧ, накрывавшую островное государство, и одна из первых в мире справилась с эпидемией коронавируса без "всеобщей самоизоляции" и обязательного "масочного режима", успех в борьбе с опасными инфекциями зависит, прежде всего, от эффективной системы здравоохранения, а не от запретительных мер.

Подробнее читайте в материале "Почему мы не ходим в магазин с презервативом?"

фото: © pixabay.com

Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России

На 17 мая в России зарегистрировано 281752 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9709, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 4116 из них нет симптомов заболевания.

Вчера было выявлено 9200 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 94 человека. Всего умерли 2631 зараженных.

Выздоровели – 67373 человек (+4207 за сутки).

Больше всего случаев выявили в Москве (3855), Подмосковье (907) и Санкт-Петербурге (451).

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции в Петрозаводске вырос

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 17 мая людей меньше, чем в будние дни.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 17 мая в 13.31 составил 3.4 – на улице есть люди.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Россияне намерены избегать массовых мероприятий после снятия ограничений

Более четверти россиян заявили о намерении избегать массовых мероприятий, а почти треть собирается соблюдать дистанцию в общественных местах после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

По данным исследования холдинга "Ромир", о планах избегать посещения массовых мероприятий после снятия ограничений заявили 26% опрошенных, 29% сообщили аналитикам, что планируют соблюдать дистанцию в общественных местах.

Отказаться от поцелуев и рукопожатий планируют 12% опрошенных, а 9% респондентов заявили, что перестанут тереть памятники "на удачу".

После снятия ограничений 16% россиян будут регулярно пользоваться санитайзером, а 8% планируют использовать маски и перчатки, выяснили в "Ромир".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

С начала апреля в Карелии госпитализированы более 380 больных пневмонией

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 8 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 384 пациента, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, число заболевших Covid-19 в Карелии на 17 мая составило 225 человек.

фото: © Столица на Онего

В Карелии утвердили "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом

Интенсификация лесного хозяйства в республике увязла в бумагах.

В начале мая министерство природных ресурсов и экологии России официально опубликовало ведомственный приказ от 27 марта 2020 года, который внес очередные изменения в Правила ухода за лесами. Эти изменения напрямую затронули Карелию, поскольку министерский приказ утвердил нормативы рубок ухода для Карельского таежного и Карельского северо-таежного лесных районов, к которым относится весь лесфонд республики.

Появления новых нормативов в лесной отрасли Карелии ждали давно – без них невозможен переход к интенсивной лесохозяйственной деятельности, о котором в последние годы говорят и федеральные, и республиканские власти. Однако приказ Минприроды России вызвал удивление у многих лесных экспертов. Введя новые правила для коммерческих рубок ухода в карельских лесах, федеральный центр не установил никаких нормативов для рубок осветлений и прочисток, которые необходимы в молодняках для формирования продуктивного леса.

Читайте подробнее в статье "Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах".

фото: © Валерий Поташов

Власти Карелии не намерены отменять закон о роспуске горсовета Сортавалы

Депутаты парламента не намерены отыгрывать назад кампанию по роспуску прежнего горсовета Сортавалы, который не давал объединить два соседних поселения Карельского Приладожья – Сортавальского и Хелюльского.

Как отметил депутат Александр Федичев в своем выступлении на заседании профильного комитета республиканского парламента, поводом для принятия закона о роспуске горсовета Сортавалы послужило решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года, а также апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Весной нынешнего года судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила эти решения карельских судов, и, таким образом, у закона о роспуске Сортавальского горсовета исчезли юридические основания.

По словам председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, правовых оснований для принятия указанного закона (об отмене закона о роспуске Сортавальского горсовета – прим. "Столицы на Онего") не имеется.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова "Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВАЯ СМЕРТЬ В КАРЕЛИИ ОТ COVID-19, ОТОПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТКЛЮЧАТ И 10 ТЫСЯЧ НА ДЕТЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Первый человек умер в Карелии от коронавируса

Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход.

На 14 мая в Карелии выявлено 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 368 госпитализированных с пневмонией, из которых 42 человека скончались.

Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова: "Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний".

Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Сроки профилактических отключений горячего водоснабжения в столице Карелии сдвинули на конец июня.

Фонтаны Петрозаводска могут заработать в начале июня

По информации мэрии Петрозаводска, точной даты начала работы фонтанов пока нет.

Стелу "Город воинской славы" установили в Петрозаводске

Завершен монтаж основной конструкции стелы. Полностью завершить работы по установке стелы стоимостью 82 млн рублей планируется к августу этого года.

Суд освободил из-под стражи обвиняемого во взятке зампредседателя Петросовета Петрозаводска

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Александр Ивин – предприниматель, обвиняемый в даче взятки по делу зампредседателя Петросовета Матвеева, так же отпущен из-под стражи.

Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет. Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Госуслуг.

Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Одним из таких условий является обязательное ношение маски в общественных местах.

В Карелии начал действовать "масочный" режим

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +4 ° …+6 ° 2 м/с Ю 744 мм.рт.ст. 90% день Небольшой дождь, +6 ° …+7 ° 5 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 82% вечер Небольшой дождь, +3 ° …+7 ° 4 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 77% ночь Пасмурно, +2 ° …+3 ° 2 м/с ЮЗ 745 мм.рт.ст. 88%

фото: © Администрация Петрозаводска

На месте аварии в сквере Петрозаводска появился сосновый бор

Сосны высадили на территории Железнодорожного сквера, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, в районе Гоголевского моста забился ливневой коллектор, в результате чего засохли деревья в сквере.

Строительная компания Nova ликвидировали аварию с подтоплением местности. На общественной территории очистили коллектор, отвели в него воду, отремонтировали трубопровод и оборудовали колодцы крышками люков.





ООО "ОнегоСтройГрупп" предоставило саженцы и почву для последующего озеленения.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный водитель пытался проскочить через КПП в Карелии

Нарушителей остановили 16 мая в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Opel 54-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения.





В этот же день сотрудники Госавтоинспекции на КПП при въезде в город отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-2115" пьяного 32-летнего.



За пьяное вождение водителям грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.



Автомобили нарушителей помещены на штрафную стоянку.

Ранее автоинспекторы поймали в Петрозаводске за три недели 25 пьяных водителей.

фото: © ГИБДД Карелии

Автоинспекторы остановили "летчика" на микроавтобусе

Нарушителя обнаружили в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 270 км федеральной автодороги "Кола" автоинспекторы зафиксировали скорость движения автомобиля Volkswagen Caravelle более 120 км/час.



Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска выявили замечания при сносе аварийных деревьев

В данный момент подрядчики устраняют замечания, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация города направила претензии подрядчикам, за складирование порубочных остатков на территории ИЖС и за некачественную уборку мест удаления растений.

Продолжается расчистка территории в парке XXII съезда КПСС вдоль реки Лососинки. Также подрядчик фрезерует пни в Голиковском парке.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске планируют вырубить 100 деревьев до конца мая.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии трехлетний малыш ехал на переднем сидении без автокресла

Нарушителя остановили 17 мая на 271 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили 34-летнео водителя Mitsubishi L200, который подверг опасности трехлетнего ребенка. Малыш находился в автомобиле без детского удерживающего устройства на руках у пассажира переднего сидения.

Увидев патрульный автомобиль, пассажир стал пересаживать ребенка на заднее сидение.

Водитель привлечен к административной ответственности.

Ранее водитель школьного автобуса в Карелии подверг детей опасности.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Обманувший приставов житель Карелии остался без руля

В феврале Петрозаводский городской суд принял решение об аресте автомобиля должника, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Из-за нежелания жителя Карелии возвращать долг суд принял решение об аресте его автомобиля Chevrolet Lacetti Klan.



Мужчина пришел к судебным приставам и сообщил, что не знает, где его авто. Позже выяснилось, что он выставил иномарку на продажу.

Приставы выехали по адресу, указанному в объявлении о продаже, и нашли машину около офиса должника.

В итоге на Chevrolet Lacetti наложили арест и передали на ответственное хранение должнику.

Ранее приставы забрали у "бомбилы" в Карелии атрибуты такси.

фото: © Столица на Онего

Холодный ветер и небольшие осадки ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 18 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь.



Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-западный умеренный.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +8.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов республики выпадет небольшой снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.



Ветер днем северо-западный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, -1 градус, при прояснениях подморозит до -4. Днем потеплеет до +11 градусов.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Власти Петрозаводска ремонтируют пожарные водоемы

Администрация Петрозаводска продолжает благоустройство и ремонт городских пожарных водоемов.

По информации мэрии, в настоящее время подрядчик завершил восстановление объекта, расположенного по адресу: Петрозаводское шоссе, 50. В рамках ремонта проведена замена верхних венцов, перекрытия и крыши.

Всего на территории города в районах Соломенное, Птицефабрика, Сулажгорский Кирпичный Завод, Ключевая и Перевалка расположено 25 пожарных водоемов и два пожарных пирса.

Ранее в администрацию поселения в Лоухском районе обязали поставить на учет опасный пожарный водоем.

Водитель отправится на скамью подсудимых за пьяную езду в Карелии

Нарушителя остановили 17 мая в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ночью пьяный водитель был отстранен от управления автомобилем ВАЗ.

Автоинспекторы выяснили, что ранее водитель уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение.

За повторное нарушение в пьяном состоянии водителю предстоит понести уголовное наказание.

Ранее пьяный водитель пытался проскочить через КПП в Карелии.

фото: © eurovision.tv

Определено место проведения "Евровидения-2021"

Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме.

Организаторы Евровидения решили отменить в 2020 году конкурс, который должен был пройти в Нидерландах, из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире, пишет издание "РИА Новости".



В соответствии с правилами песни этого года в любом случае не могут быть представленными на Евровидении в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.



Вместо полноценного конкурса организаторы приняли решение провести 16 мая музыкальное шоу с исполнителями разных стран "Europe Shine a Light" (Евровидение: Европа излучает свет".



Напомним, в этом году на шоу в Роттердам от России должна была отправиться группа Little Big. Специально для "Евровидения" артисты выпустили зажигательную песню Uno. Клип музыкантов за несколько дней собрал больше трех миллионов просмотров, а пользователи Сети, оценив необычные танцы из видео, запустили флешмоб в социальных сетях.

фото: © instagram.com/anilorak

Ани Лорак в дерзком мини показала бедра и стройные ноги (ФОТО)

Певица выложила на в Сеть фото в маленько черном платье.

Ани Лорак на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с вопросом о любимых книгах.

"Время для отдыха. Время для саморазвития. И книги в этом – лучшие друзья... А что читаете вы?", – спросила звезда.

Для иллюстрации певица выбрала фото, на котором она позирует в мини-платье. Откровенный наряд позволил Каролине показать стройные ноги и "аппетитные" бедра.

Подписчики пришли в восторг.

"Каролина, какая вы красивая! Любовь вас так красит!", "Отличная фигура, Каролина", – отметили фанаты.