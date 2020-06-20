Самое важное за сегодня

фото: © "КСМ"

Прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС

Прокуратура Карелии инициировала проверку по факту вспышки коронавируса на стройплощадке Белопорожских ГЭС среди вахтовых рабочих.

Прокуратурой республики организована проверка по информации о массовом заболевании коронавирусной инфекцией сотрудников стройплощадки Белопорожской ГЭС, сообщили в надзорном ведомстве. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии в начале июня был выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции. За время обследования COVID-19 был подтвержден более чем у сотни рабочих-вахтовиков, занятых на стройке. Несколько десятков человек были госпитализированы в медицинские организации республики, более 160 попали в обсерваторы в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. На территории стройплощадки будет проведена дезинфекция и полная смена вахты.

Отметим, что Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Их сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на текущий год.

Белопорожские ГЭС №1 и №2 включены в ФЦП развития Карелии, их строят к 100-летнему юбилею республики.

фото: Илья Тимин

Прирост зараженных COVID-19 в Карелии выше общероссийского

В пяти регионах Северо-Запада прирост зараженных коронавирусом выше общероссийского, в том числе, и в Карелии.

Пять регионов Северо-Западного федерального округа за неделю с 13 по 19 июня показали прирост выявленных заболевших коронавирусной инфекцией выше общероссийского; в шести регионах СЗФО уровень прироста идентичен общероссийскому. Об этом ИА REGNUM сообщили накануне в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Показатель прироста отражает то, во сколько раз увеличилось количество инфицированных по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В целом на этой неделе показатель СЗФО совпадает со средним показателем по РФ - 1,11. Неделей ранее он составлял 1,2.

В шести регионах Северо-Запада прирост идентичен или отличается от среднероссийского на сотые доли процента - в Санкт-Петербурге (1,08), Вологодской (1,14), Калининградской (1,12), Ленинградской (1,12), Мурманской областях (1,12), а также в Ненецком АО (1,11).

Однако в пяти регионах СЗФО прирост заболевших выше, чем в среднем по стране. Эпидемиологическая ситуация остается сложной в Республике Коми - регион показывает наиболее высокие темпы прироста - 1,39 раза, что превышает общероссийский и окружной показатели.

На втором месте по уровню прироста находится Псковская область с показателем 1,36, что превышает общероссийский уровень на 0,2. На третьем месте в СЗФО - Карелия с показателем 1,33. В Архангельской и Новгородской областях показатели составили 1,23 и 1,20 соответственно, что также выше среднего по стране и округу.

фото: Минздрав Карелии

Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет и приближается к тысяче

За минувшие сутки COVID-19 подтверждён еще у 31 человека, всего заболел 991 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, 31 новый случай заболевания подтвержден в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Прионежском районе – 3 человека (по одному человеку в Томицы-1, СНТ «Мастерок» в поселке Шуя, поселке Ладва), в Муезерском районе– 3 человека (в поселке Муезерский – 2 человека, в поселке Реболы – 1 человек), в Сегежском районе – 2 человека (в Сегеже - 1 человек, в поселке Надвоицы -1 человек), в Медвежьегорском районе – 1 человек (в поселке Пиндуши), в Кондопоге – 1 человек.



Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 5 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.



Выздоровели еще 22 человека: в Кемском районе (строители Белопорожской ГЭС) - 7, в Петрозаводске - 8, в Прионежском районе - 2, в Лоухском районе - 1, в Лахденпохском районе -1, в Сегежском районе -1, в Муезерском районе -1, в Кондопожском районе - 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 161, 2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,4 раза выше и составляет 387,8 случая, по Северо-Западу – 335,7.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения коронавирусом рабочих со стройплощадки Белопорожских ГЭС, где заразились более ста человек.

фото: Минздрав Карелии

В Карелии за сутки коронавирус подтвердили у 6 детей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в республике.

Как рассказал Артур Парфенчиков, за сутки в Карелии подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе, у 6 детей. Всего в Карелии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 101 ребенка.

По состоянию на 20 июня в республике подтверждённый диагноз COVID-19 имеют 991 человек.

Подавляющее большинство новых случаев связано с контактами с ковид-положительными, 16 зарегистрированы в Петрозаводске, 3 – в Прионежском районе (в Томицы-1, СНТ "Мастерок" в поселке Шуя и в поселке Ладва), 3 - в Муезерском районе (2 – в райцентре и 1 - в поселке Реболы), 2 - в Сегежском районе (в самой Сегеже и в Надвоицах), 1 - в поселке Пиндуши Медвежьегорского района и 1 – в Кондопоге.

Также коронавирус подтвердился еще у 5 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС, находившихся на обсервации.

Между тем, увеличивается и количество выздоровевших – их уже больше 400 человек.

По информации Артура Парфенчикова, 409 человек выписаны (+22 человека за сутки: 8 петрозаводчан, 7 рабочих Белопорожской ГЭС, 2 жителя Прионежского района и по одному – в поселке Лоухи, городе Лахденпохья, Сегежском, Муезерском и Кондопожском районах).

Всего проведено 64604 исследования (+1544 за сутки), 2012 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 213 человек), 78 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, что прирост зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии выше общероссийского.

фото: Вадим Клюквин / ДТП ПТЗ, https://vk.com/dtpptz

Появились кадры с места аварии с тремя пострадавшими на повороте в Лучевое-1 (ФОТО)

Очевидец запечатлел серьезную аварию в Прионежском районе Карелии, на повороте в дачный поселок.

Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП с участием двух автомобилей в Прионежском районе на повороте в Лучевое-1.

Как пояснили в ГИБДД Карелии, поступило сообщение о ДТП в Прионежском районе на 451 км федеральной автодороги "Кола" (поворот на Лучевое-1).

На указанном участке произошло столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen.

По уточненным данным, 3 человека травмированы и доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают инспекторы ДПС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 11:37 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (11 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: Прионежский район, 451 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии очевидец Вадим Клюквин разместил фото с места аварии.

фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Серьезная авария произошла на трассе в Карелии – госпитализированы три человека

Госавтоинспекция Карелии сообщает о ДТП с участием двух автомобилей в Прионежском районе на повороте в Лучевое-1.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, поступило сообщение о ДТП в Прионежском районе на 451 км федеральной автодороги "Кола" (поворот на Лучевое-1).

На указанном участке произошло столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen.

По предварительным данным, 3 человека травмированы и доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают инспекторы ДПС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 11:37 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (11 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: Прионежский район, 451 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".



фото: администрация Петрозаводска

Стало известно, кто будет строить школу в районном центре Карелии на 1200 мест

Определен подрядчик, который построит в Кеми новую школу на 1200 мест.

К новому 2021-2022 учебному году за счет средств федерального и республиканского бюджетов в Кеми будет построена новая высокотехнологичная школа на 1200 мест, сообщили в карельском правительстве.

Возведением объекта займется компания "СтройГрупп", входящая в инвестиционно-производственный холдинг ГК "СтройМирГрупп". Именно она стала победителем прошедшего аукциона на строительство учреждения образования.

Согласно проекту, это будет 3-этажное здание, оснащенное современным оборудованием для реализации профильного образования, исследовательской и внеурочной деятельности.

В правительстве отмечают, что компания "СтройГрупп" успешно занимается реализацией социальных проектов уже на протяжении 20 лет: предприятие строит школы, детские сады, дома-интернаты на территории Северо-Запада.

По словам председателя совета директоров ГК "СтройМирГрупп" Гарлема Заргаряна, холдинг планирует также инвестировать в создание на территории Карелии строительного кластера с производственными комплексами асфальтобетона и железобетона.

фото: Столица на Онего

"Поправки в Конституцию – это ширма для продолжения правления нынешнего президента"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов пояснил, почему коммунисты призывают проголосовать против поправок в Конституцию.

- По сути, они ничего не меняют. Это ширма для продолжения правления нынешнего президента. Единственная реальная цель внесения изменений в Конституцию, это "обнуление" сроков Владимира Путина, которая маскируется под социально значимые и патриотические поправки, - сказал Ульянов в интервью нашему корреспонденту. - Не случайно все они собраны, как говорится, в один блок, и гражданам дается возможность проголосовать только за весь пакет. Хотя, по нашему мнению, за каждую поправку должны голосовать отдельно. Вот тогда мы бы и посмотрели, сколько граждан выступают за новые сроки правления нынешнего президента.

Если бы власть действительно хотела это голосование провести честно и всенародно, она бы организовала нормальный референдум, как и должно быть по Конституции.

На самом деле многие из поправок уже вписаны в федеральные законы, и ничто не мешает им действовать даже сейчас. Совсем не обязательно вписывать их в Конституцию. К тому же, то, что они там появятся, совсем не гарантирует их исполнение. У нас в стране многие пункты Конституции не исполняются.

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жених и невеста должны быть в масках - Парфенчиков разрешил торжественные бракосочетания в ЗАГСах

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил проводить торжественные церемонии в ЗАГСах, но все участники должны быть в масках и находиться на социальной дистанции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, касающееся ослабления ранее введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 20 июня глава региона разрешил ЗАГСам возобновить проведение церемоний бракосочетания в торжественной обстановке.

"Социальное дистанцирование и использование защитных масок обязательны. Общее количество участников торжества – не более 10 человек (учитывая молодоженов). Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, ранее глава Карелии разрешил открыться санаториям.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, когда начнет ходить фирменный поезд "Петрозаводск-Москва"

Возобновление регулярного движения поезда "Петрозаводск-Москва" глава Карелии пообещал с 3 июля.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил сегодня на своих страницах в соцсетях, рассказывая о ситуации в Карелии с новыми заболевшими коронавирусом и ослаблении ограничительных мер.

"Мы продолжаем поэтапное возвращение к привычному ритму работы республики – заработали кафе и рестораны, общественный транспорт на всей территории Карелии, с 3 июля возобновит движение наш фирменный поезд Петрозаводск – Москва", - написал Парфенчиков.

Отметим, что накануне в ходе "прямой линии" руководитель региона заявил, что считает фирменный поезд на Москву более безопасным.

"Предложение все-таки запустить наш поезд "Карелия", потому что мы считаем, что он менее опасный, чем тот поезд, на котором сегодня ездят (в Москву – прим. ред): мурманские вот эти поезда и так далее... ", - сказал Парфенчиков.

фото: администрация Петрозаводска

На Чапаева начали менять ограждения (ФОТО)

Работы финансируются из регионального бюджета в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядная организация ООО "ТОР" приступила к замене пешеходных ограждений на улице Чапаева, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время проводится демонтаж существующих конструкций.

В соответствии с муниципальным контрактом будут заменены ограждения общей протяжённостью более 4 километров. Стоимость работ, которые планируется завершить до конца августа, - 4,7 млн рублей.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, финансируются из регионального бюджета в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

фото: https://pixabay.com

Аферист оставил семью из Карелии без денег и "уехал на сказочный индонезийский остров"

Полицейские Костомукши проводят проверку по заявлению семейной пары об обманном хищении средств.

Как рассказали в МВД Карелии, в дежурную часть полиции Костомукши обратилась семейная пара, которая пострадала в результате обманных действий неизвестного.

Как выяснилось, мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже качелей за 10 тысяч рублей и связался с продавцом, чтобы узнать подробности. Тот предложил общаться посредством мессенджера и прислал ссылку якобы для безопасного перевода средств. Покупатель указал реквизиты карты жены, деньги списались.

Но тут же в переписке выяснилось, что возникли накладки, и требуется отменить платеж. Мужчина вновь ввел данные на том же сайте, к которому отправил продавец. Пришло второе смс о переводе денег. Но владелец качелей почему-то перестал выходить на связь, а 20 тысяч рублей никто не возвращал. Впрочем, от неизвестного вскоре пришло сообщение о том, что он отправляется на отдых на сказочный индонезийский остров, а жителей Карелии он попросту обманул.

В настоящее время полицией выясняются подробности произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет. Тщательно проверяйте информацию о товаре и не торопитесь переводить деньги, даже если продавец на этом настаивает.

В последнее время очень распространена такая уловка аферистов, действуюших, к примеру, на Авито и Юле, - они переводят общение по сделке в Viber или Whatsapp, а там высылают ссылку якобы на официальный сервис. На самом деле, это фальшивая форма оплаты. Будьте осторожны.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПАРАД ПОБЕДЫ 30 СЕНТЯБРЯ, БУТАФОРСКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - НЕТ И ПЕРЕСМОТР ДЕЛА О ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-новости

Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, сообщили в правительстве Карелии.

А 24 июня над Петрозаводском пролетит эскадрилья истребителей, можно будет выйти посмотреть. Только нельзя забывать о мерах безопасности в период коронавируса – дистанции, маски.

Бутафорского финского концлагеря в Кондопоге не будет

Для реализации проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" станут искать новое место.

Власти Кондопоги отказались от размещения реконструированного "переселенческого лагеря" времен финской оккупации Карелии на территории городской набережной Онежского озера.

Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

Защитники "Каменного бора" одержали победу в суде

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года.

Коронавирус диктует условия

На 19 июня общее количество заболевших в Карелии коронавирусной инфекцией составляет 960 человек. Умерло 5. Выздоровели 387.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 659 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всех жителей Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях

Теперь все жители по всей республике, и не важно, приезжий или нет, чистый или нет район, обязаны носить маски.

Парфенчиков разрешил открыть кафе и рестораны по всей Карелии, но с одним условие

С 16 июня разрешается работа кафе, ресторанов, столовых, других объектов общественного питания на территории всей Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться санаториям

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Смерть на воде

Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери

9-летняя девочка утонула в Лососинке. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. А одноклассники матери погибшей девочки организовали в интернете сбор средств для организации похорон.

Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Трагический случай произошел сегодня днем в дачном кооперативе в Пряжинском районе. Следком начал проверку по факту гибели женщины.

Мужчина утонул в Онежском озере

Труп мужчины был обнаружен в Онежском озере в Соломенном.

P.S.

День города Петрозаводск проведет в новом формате

Власти Петрозаводска рассказали о новом формате проведения Дня города.

Депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом

Модернизировать удаленное место депутата было решено после того, как выяснили, что видеосвязь, используемая при видеоконференциях, недостаточна для качественного общения.

Главное управление МЧС по Карелии возглавит новый руководитель

Генерал-майора Сергея Шугаева заменит полковник из Санкт-Петербурга Алексей Елисеев.

Жительница Карелии задушила и выбросила в помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного

Жительница поселка Кривой Порог Кемского района убила своего ребенка, чтобы удержать возлюбленного, сообщили в прокуратуре Карелии.

Убийцу искали три года.

фото: правительство Карелии

Ровно 30 лет назад Сергей Катанандов возглавил Петрозаводск

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила Сергея Катанандова с годовщиной вступления в должность председателя исполкома Петрозаводского горсовета народных депутатов.

Как сообщили в администрации карельской столицы, 21 июня 1990 года Сергей Катанандов вступил в должность председателя исполкома Петрозаводского горсовета народных депутатов. Он руководил городом до 1998 года. После этого занимал должность председателя правительства Карелии, затем до 2010 года - главы Карелии. С 2010 по 2017 год Сергей Катанандов был членом Совета Федерации от Карелии.



- С Сергеем Леонидовичем связаны значимые достижения города Петрозаводска и Республики Карелия. Он внес большой личный вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие города. Занимая руководящие должности муниципального, республиканского, федерального уровня, он всегда руководствуется интересами и нуждами людей. Сергей Леонидович Катанандов пользуется заслуженным авторитетом среди петрозаводчан, не забывает родной город, делится накопленным опытом и принимает активное участие в социально-экономическом развитии Петрозаводска и в настоящее время, - отметила Ирина Мирошник, лично поздравив Сергея Катанандова с годовщиной.



Добавим, что Сергей Катанандов - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы. В год 100-летия республики за особый вклад в социально-экономическое развитие региона Сергей Леонидович удостоен звания Почетного гражданина Республики Карелия.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Двое жителей Карелии из-за коронавируса застряли на Гоа и не могут вернуться домой

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска Александр, который 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

Конечно, они не планировали так долго рассматривать Тадж-Махал или омывать ноги в Индийском океане, но коронавирус откорректировал их планы, а потом и стечение обстоятельств в виде избирательной помощи правительства сделало свое дело. В результате семейная пара из Петрозаводска живет на Гоа уже с 11 января и на сегодняшний день не представляет, как вернуться домой, потому что деньги практически закончились, а помощи от российского государства нет никакой.

Подробнее об этой истории читайте в материале "Билет в одну сторону".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Группа разминирования уничтожила около 70 мин, снарядов и гранат, обнаруженных в лесу в Карелии

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы уничтожили найденные поисковиками в Пряжинском районе мины и снаряды времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Пряжинском районе были изъяты и уничтожены 67 взрывоопасных предметов времен ВОВ.



Так, по информации оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 18 июня саперы из петрозаводского отряда выезжали в Пряжинский район для изъятия 38 артиллерийских снарядов калибром 20, 76 и 125 мм, 10 минометных мин калибром 82 и 122 мм и 19 гранат. Снаряды времен войны обнаружили в лесном массиве на высоте 168,5 метров работники организации, занимающиеся поиском не захороненных останков красноармейцев.



Обычно выезды на такие мероприятия выполняются спасателями по заявкам полиции района. Сотрудники органов правопорядка первыми выезжают на место обнаружения взрывоопасного предмета, где устанавливают обстоятельства находки, после чего обращаются за помощью к саперам.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

"Хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям"

Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.

Поселковая амбулатория, где ведет прием фельдшер Наталья Борисовна Хитрикова, расположилась в бывшем здании магазина.

– Когда я работала на "скорой", приходилось и шить, и лепить. Чего мы только ни делали! Раньше в Прионежской центральной районной больнице было до 15 специалистов. В Ладве были и хирурги, и педиатры, и своя санэпидстанция. Когда я пришла туда работать, мы занимали три двухэтажных деревянных здания, сейчас там осталось только одно. Была своя санэпидстанция, и две бригады "скорых". Вот тогда нам приходилось заниматься всем! А сейчас, конечно, времена уже другие, и если мы видим, что больному нужна специализированная помощь, то отправляем его в Петрозаводск – в больницу скорой медицинской помощи или сосудистый центр.

Вы знаете, болит душа за каждого пациента. Конечно, хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям. Тем более, с нашими дорогами. Вот вы сегодня к нам приехали, и как Вам? Удовольствие получили? – рассмеялась Наталья Хитрикова. – Федеральная трасса есть федеральная трасса, а там, где живет народ, от дорог осталось одно название. Считается, что мы находимся недалеко от города, но ведь население у нас, в основном, пенсионеры, и как им по этим дорогам добираться?

Да и людям ведь нужно, прежде всего, внимание. Очень часто сельские жители жалуются на то, что в городе их не выслушивают. Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом, потому что пациенты приходят к нему не только со своими болезнями, но и со своими судьбами, и по-настоящему радуешься, когда слышишь от людей "Спасибо!".

Репортаж Валерия Поташова из Ладвы-Ветки читайте здесь.

фото: Суоярвский вестник, администрация Суоярвского района

В Суоярви в программу "Народный бюджет" попали самые нужные жителям проекты

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров рассказал о проектах, которые участвуют в голосовании по программе "Народный бюджет".

Напомним, в Карелии с 25 июня по 1 июля будет проходить голосование по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование объектов благоустройства и инфраструктуры, выбранных самими жителями.

В Суоярви, как рассказал глава администрации района Роман Петров, в рамках программы "Народный бюджет" вынесли на голосование те проекты, которые показались наиболее важными городским активистам, общественникам.

"Администрация предлагала другие проекты, но в итоге, конечно же, мы вынесли на голосование то, что захотели жители. Общественный совет остановился на трех наиболее популярных проектах".

В их число вошло обустройство спортивно-игровой площадки на улице Кайманова, тропа здоровья и благоустройство территории возле колодца.

"У нас в городе есть родник, где берут воду порядка 6 тысяч человек, - рассказал Роман Петров. – Это очень посещаемое место в городе, поэтому захотелось видеть его благоустроенным. Это один из проектов программы "Народный бюджет". Он предполагает дренажные работы, а также приведение в порядок территории вокруг колодца на участке около одного гектара земли", - рассказал Роман Петров.

Еще один интересный проект – это благоустройство так называемой тропы здоровья, где зимой проходит лыжная трасса, а летом горожане гуляют и занимаются спортом. Проектом благоустройства предполагается освещение трассы.

По словам Романа Петрова, жители Суоярви активно подключились к обсуждению проектов, в городе возникла серьезная дискуссия, какие именно выбрать. Поэтому и голосование по "Народному бюджету" ожидается массовым.

Напомним, программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей. Какие именно проекты войдут в программу и будут реализованы, еще предстоит решить на всеобщем голосовании с 25 июня по 1 июля. По плану, все утвержденные проекты будут выполнены в будущем году.

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, чтобы при организации мероприятий были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Например, уже известно, что всех участников голосования бесплатно обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, одноразовыми ручками и т.д.

фото: Илья Тимин

В России за сутки выявили 7889 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7889 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В России, по информации портала Стопкоронавирус.рф, за сутки выявили 7889 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено активно 2579 случаев (32,7%) как контактные без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, а число выписанных по выздоровлению возросло до 334 592.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек.

За весь период по России умерло 8 002 человека.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 16,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 339 тыс. тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 июня остаются 310 тыс. человек.

фото: администрация Петрозаводска

Очередную точку несанкционированной торговли обнаружили в Петрозаводске

На уличных торговцев овощами и фруктами на улицах Горького и Промышленной пожаловались горожане.

Администрация Петрозаводска продолжает рейды по местам незаконной уличной торговли в разных районах города, сообщили в мэрии. Накануне специалисты горадминистрации совместно с сотрудниками полиции проверили улицы Горького и Промышленную, где горожане жаловались на незаконные торговые палатки.

На одном из участков проверяющие обнаружили незаконную торговую точку. Предпринимателям были выданы уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении.

Также специалисты в ходе рейдов проверяют на объектах торговли соблюдение масочного режима и наличие средств дезинфекции. Городские власти призывают жителей избегать мест нелегальной торговли, где реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов и необходимых санитарных условий.

Прогноз погоды на субботу



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фото: Столица на Онего

Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных случаев от пневмонии за 24 часа не зафиксировано, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

В Карелии за минувшие сутки 11 человек попали в медицинские учреждения с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 670 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ОМВД по Медвежьегорскому району

Пьяный водитель без прав, остановленный в центре Медвежьегорска, попал под уголовную статью

Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, сообщили в полиции.

Как сообщили в Медвежьегорском отделе полиции, накануне в 06:31 на ул. Ленина у дома № 27 в районном центре автоинспекторами был отстранён от управления нетрезвый 29-летний водитель Митсубиши L 400, ранее уже лишённый прав за подобное нарушение.

Водитель понесёт наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд.

Напомним, на территории республики 20 и 21 июня пройдут профилактические рейды "Нетрезвый водитель", сообщили в ГИБДД Карелии.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель выехал на встречку на трассе в Карелии

Сразу несколько нетрезвых водителей попали в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции Карелии в течение минувших суток.

По сообщениям автоинспекторов Медвежьегорска, накануне около девяти часов вечера на автодороге "Вологда – Медвежьегорск" - автодорога "Кола" на 635 км был остановлен 36-летний водитель автомобиля Mazda, который в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения.

Автоинспекторы Сегежи на улице Речной остановили 45-летнюю автоледи в состоянии опьянения. Женщина управляла автомобилем Lada, не имея прав. Автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Около четырех утра в Медвежьегорске 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на ул. Артемьева был остановлен автоинспекторами в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления автомобилем, его ждет штраф и лишение права управления транспортными средствами.

Накануне днем в Питкяранте на ул. Горького автоинспекторы остановили 29-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat. Житель Хийденсельги управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в отношении водителей были составлены соответствующие административные материалы. Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок до полугода. Управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим такого права, влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.



фото: © pixabay.com

Работа бань и саун при физкультурно-оздоровительных центрах возобновляется в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, касающееся ослабления ранее введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 23 июня возобновляется работа бань и саун при организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность. Главное условие - неукоснительное соблюдение всех требований безопасности, предъявляемых Роспотребнадзором.



В фитнес-центрах можно проводить групповые занятия спортом, если между посетителями сохраняется дистанция не менее 1,5 метра.

Также с 20 июня разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, включённых в календарные муниципальные планы (в том числе выполнение нормативов ГТО). Количество участников – не более 20 человек.

Напомним, что этим же распоряжением глава Карелии разрешил проводить торжественные церемонии в ЗАГСах.



фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Водитель маршрутки нарушил ПДД в Петрозаводске

Автоинспекторы зафиксировали правонарушение водителем маршрутного автобуса в столице Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель маршрутного автобуса не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходящему проезжую часть.

В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ст. 12.18 КоАП РФ.

фото: МВД Карелии

Полицейские в Петрозаводске помогли женщине со сломанным пальцем и получили благодарность

Жительница Пскова поблагодарила транспортных полицейских из Карелии за профессионализм и отзывчивость.

Как рассказали в МВД Карелии, 40-летняя жительница Пскова решила сделать сюрприз сестре, проживающей в карельской столице, и приехать к ней в гости. Она прибыла в Петрозаводск и, сойдя с поезда, увидела, что идет ремонт перрона. Пассажирка расстроилась, что ей предстояло идти в обход платформы, - у нее был сломан палец на ноге, ей было тяжело и больно передвигаться с сумками.

В тот день на железнодорожном вокзале в Петрозаводске несли службу полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте старший сержант полиции Константин Тарасов и сержант полиции Яна Шагина.

После отправления железнодорожного состава от станции они заметили, что одна из пассажирок оказалась в затруднительном положении, и предложили ей свою помощь. Женщина была приятно удивлена чутким отношением транспортных полицейских Карелии к пассажирам. Она с радостью откликнулась на их предложение. Полицейские помогли гостье города обойти перрон и донесли ее багаж до такси.

В благодарственном письме, которое жительница Пскова направила в адрес руководства, она отметила, что в транспортной полиции Карелии работают отзывчивые и неравнодушные к проблемам граждан сотрудники.

Приказом начальника Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте полицейским отдельной роты патрульно-постовой службы полиции старшему сержанту полиции Константину Тарасову и сержанту полиции Яне Шагиной объявлена благодарность за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям.

фото: https://pixabay.com

Неработающие родители Карелии получат увеличенные пособия по уходу за ребенком

Стали известны размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет в Карелии в зависимости от районного коэффициента.

В числе мер, направленных на поддержку семей с детьми, 08.06.2020 года Президент России подписал закон № 166-ФЗ. Изменения, касающиеся выплат по уходу за ребенком неработающим гражданам, вступили в силу с 08.06.2020 года.



Как сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова, с 01.06.2020 семьи с детьми будут получать пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в одинаковом размере - 6752 рубля, независимо от очередности рождения ребенка в семье (ранее размер указанного пособия на первого ребенка был значительно меньше, чем на детей, рожденных последующими). Первые выплаты пройдут уже в июле в соответствии с графиком, опубликованным в группе Центра социальной работы Карелии в социальной сети ВКонтакте.



На сегодняшний день в Республике Карелия такая мера поддержки предоставляется 1,9 тыс. семей.



Размер пособия зависит от величины районного коэффициента. Так в городе Петрозаводске, в Кондопожском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Суоярвском, Лахденпохском, Сортавальском и Олонецком районах размер пособия с учетом величины районного коэффициента составит 7 764,8 руб.; в Медвежьегорском, Муезерском, Пудожском и Сегежском районах - 8777,6 руб.; в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и в Костомукшском городском округе - 9452,8 руб.

Гражданам, которые являются получателями пособия, оно будет начислено и выплачено в новом размере Центром социальной работы Республики Карелия в беззаявительном порядке.

фото: администрация Кондопожского района

Прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по Конституции не по месту регистрации, заканчивается

В Карелии, как и по всей стране, в воскресенье, 21 июня заканчивается прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Как пояснили в ЦИК Карелии, 21 июня в 14 часов заканчивается прием заявлений от участников Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

В первую очередь, это касается тех, кто живет не по прописке, а также многочисленных дачников, которые смогут проголосовать в своих садоводческих товариществах и дачных кооперативах – то есть по фактическому месту нахождения.

О том, как успеть подать заявление, читайте здесь.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Теплая летняя погода сохранится в воскресенье в Карелии

Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков на территории Карелии в воскресенье, 21 июня.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 21 июня на территории республики будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9, по восточным районам местами до 0 градусов. Днем +17…+22.