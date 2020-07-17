Все, что случилось сегодня

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 17 июля задержали председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука.

Геннадия Боднарчука задержали в его загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор на Онего".

Этот факт "Столице на Онего" подтвердила адвокат Боднарчука Елена Аскерова, в прошлом - прокурор Петрозаводска.

Она сообщила, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по ст. 290 ч.6 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.

Пока Геннадий Боднарчук находится в статусе подозреваемого, рассказала адвокат.

По нашей информации, Боднарчук подозревается в получении взятки в особо крупном размере от своего заместителя Валерия Матвеева.

В настоящее время в кабинете Геннадия Боднарчука в Петросовете проходят обыски.

Следствие ведет Александр Брюханов, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Карелии.

Следком намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте Боднарчука завтра.

Ранее сообщалось, что обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев признал свою вину. Как стало известно, зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев и фактический руководитель занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александр Ивин заключили досудебное соглашение со следствием. 12 мая решением Петрозаводского городского суда Матвеев и Ивин были освобождены из-под стражи, в отношении них применили более мягкую меру пресечения, так называемый ЗОД – запрет определенных действий.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже названный Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Задержанный сегодня председатель Петросовета Геннадий Боднарчук подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемый задержан, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан сегодня в своем загородном доме.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще один человек умер в Карелии от коронавируса

Число жертв COVID-19 в Карелии достигло 12, сообщили в оперштабе РК.

В Карелии от коронавирусной инфекции скончалась жительница Сегежи 1935 года рождения, имевшая хронические заболевания. Это двенадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 1882 человека.

За минувшие сутки подтверждено 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Лоухском районе – 8 человек (поселок Чупа - 7, поселок Малиновая Варакка – 1), в Калевале – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Пудоже – 1 человек, в Медвежьегорске – 2 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (деревня Киндасово).

За время пандемии выздоровело 1155 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 47 человек: в Петрозаводске – 17, в Муезерском районе – 12, в Беломорском районе – 7, в Костомукше – 6, в Сегежском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Лоухском районе – 1.

Находятся на самокарантине – 907 (-37 за сутки).

В местах обсервации пребывают 4 человека (-7 за сутки).

Всего проведено 98244 исследования (+1801).

фото: © скриншот из видео/ГТРК "Карелия"

Сотрудница детского сада в Петрозаводске заболела коронавирусом

У сотрудницы петрозаводского детского сада № 93 подтвержден COVID-19.

Женщина исполняла обязанности завхоза и калькулятора. Сейчас она проходит лечение дома, сообщает ГТРК "Карелия".

По данным управления Роспотребнадзора по Карелии, с детьми сотрудница не контактировала, поэтому закрывать сад не планируют. От работы отстранены только двое сотрудников, которые общались с заболевшей. Им сделан тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее был закрыт детский сад в Олонце. У двоих сотрудников дошкольного учреждения был выявлен COVID-19.

фото: © dtpptz.ru

Совершивший смертельное ДТП водитель продолжает гонять по Петрозаводску, нарушая ПДД (ВИДЕО)

Известный блогер Варламов вновь написал о виновнике произошедшего в столице Карелии страшного ДТП, в котором погиб 23-летний водитель.

Илья Варламов в своем "Живом журнале" вновь написал о Кирилле Сортланде, водителе BMW, который 14 июня стал участником смертельного ДТП, где погиб 23-летний петрозаводчанин, управлявший Daewoo Matiz.

"В прошлом посте я рассказал, что с Сортландом стало бы в европейских странах, - написал Варламов. - Только за превышение скорости он лишился бы прав на два-три года, а в Норвегии ещё и сел бы в тюрьму. Заодно суд установил бы его вину в ДТП и гибели человека и, скорее всего, добавил бы срок".

А в Петрозаводске, отметил блогер, правоохранители уже месяц проводят проверку по факту аварии с участием Сортланда.

"А этот тип тем временем снова гоняет по Петрозаводску, подрезает, создаёт аварийные ситуации и очень этим гордится", - сказал Варламов и опубликовал видео со страницы Сортланда, где видно, что участник смертельного ДТП на большой скорости ездит по Петрозаводску, нарушая ПДД.

На другом видео Сортланд мчится уже на Porsche за городом, скорость на спидометре – 245 км/ч.

Блогер Варламов удивляется, почему данного нарушителя до сих пор не лишили прав хотя бы за то, что он превышает скорость на 80 км/ч.

В МВД Карелии отметили, что по факту смертельного ДТП, которое произошло 14 июня на Комсомольском проспекте проводится доследственная проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.

фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии / сайт Заксобрания Карелии (коллаж)

Лиминчук рассказал, почему Жданова покинула пост лидера "Единой России" в парламенте Карелии

Новый руководитель фракции "Единой России" в Заксобрании республики Леонид Лиминчук поделился мнением, почему Лариса Жданова освободила ему кресло.

Леонид Лиминчук стал председателем фракции единороссов в карельском парламенте, сменив на посту Ларису Жданову. Соответствующее решение было принято на заседании фракции "Единой России".

В своем telegram-канале Лиминчук заявил, что его предшественница покинула пост добровольно, после чего он возглавил парламентскую фракцию.

"Члены парламентской фракции "Единая Россия" в Заксобрании Карелии избрали меня новым председателем фракции на альтернативных выборах. Лариса Жданова добровольно сложила полномочия в связи с большой рабочей нагрузкой и возможным конфликтом интересов в период предстоящей в следующем году Большой избирательной кампании", - написал Леонид Лиминчук.

Лиминчук, занявший кресло Ждановой, заявил, что перед ним стоит задача создать "новую динамику".

"Возглавляя фракцию, Лариса Жданова провела объёмную и содержательную работу, но сейчас, после внесения поправок в Конституцию России, необходима новая динамика, появляется новая специфика работы в законодательном процессе, мы должны выйти на новый уровень открытости партийной работы в Законодательном собрании республики Карелия", - сообщил он.

Напомним, за кандидатуру Леонида Лиминчука проголосовало 15 из 16 присутствовавших на заседании депутатов. Только 1 депутат-единоросс проголосовал против.

фото: © Следком Карелии

Странное исчезновение подростка в Карелии обсудили на федеральном канале

Андрей Малахов посвятил "Прямой эфир" загадочному исчезновению 17-летнего подростка в Костомукше.

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.

В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

Также папа пропавшего подростка сообщил, что на сегодняшний день никто еще не вскрывал телефон и не доставал оттуда информацию.

Присутствовавшие в студии выдвинули несколько версий возможного исчезновения мальчика – от варианта, что его мог задрать медведь, до утопления.

Родные Игоря верят, что он найдется.

Подробности о произошедшем в Костомукше в ночь с 6 на 7 мая смотрите в телепередаче Андрея Малахова "Прямой эфир".

Отметим, что 16 июля председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в Карелии.

фото: © Альберт Дзень/ТАСС

Следком России затребовал доклад о ходе расследования дела о пропавшем в Карелии подростке

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в Карелии, сообщает Следком РФ.

Ранее сообщалось, что в Костомукше подросток ушел из дома 6 мая, его местонахождение до сих пор не известно.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Игоря Г. по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, вечером 6 мая в Костомукше подросток ушел к другу, а затем к своей знакомой. Игорь не выходил на связь с 7 мая.

Поиски ни к чему не привели.

Как отмечается на сайте Следкома России, ежедневно по данному уголовному делу с привлечением иных ведомств и технических средств осуществляются поисковые мероприятия, методическая и практическая помощь оказывается сотрудниками главного управления криминалистики СК России.

Напомним, пропавший подросток худощавого телосложения, рост около 180 см, был одет в черный спортивный костюм.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в Следком Карелии по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590, +79214582855, либо по телефону 02.

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара в центре Петрозаводска (ФОТО)

С подрядной организации, повредившей деревья на улице Дзержинского, будет взыскан нанесенный ущерб, сообщили в мэрии.

Специалисты комитета ЖКХ Администрации при участии представителя организации, осуществляющей ремонт пешеходного тротуара вдоль улицы Дзержинского, осмотрели зеленые насаждения. При демонтаже тротуарного бортового камня у более 100 деревьев зафиксированы повреждения поверхностных корней в предбордюрной зоне. Это, по мнению специалистов, не должно стать причиной усыхания деревьев, отметили в администрации города.

Кроме того, во время работ подрядчиком повреждена кора нескольких деревьев. По данному факту в отношении организации будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Планируется возбуждение административного производства по факту порчи, а равно уничтожения элементов озеленения.

Напомним, на этой неделе на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

фото: © ГИБДД Карелии

Иномарка влетела в бетонный столб на трассе в Карелии

Водитель получил множественные травмы в жестком ДТП в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным Госатоинспекции республики, в минувщий четверг в 07:15 на улице Пионерская (435 км (+900 м) федеральной автодороги Вологда – Медвежьегорск) в Пудоже 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель получил множественные травмы, с места ДТП госпитализирован.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Мигрантов больше не ждут в Карелии: работа нужна своим

В республике до конца 2020 года приостановлена выдача иностранным гражданам патентов, необходимых для ведения в Карелии трудовой деятельности.

Сообщается, что принятие этого решения обусловлено обострением ситуации на рынке труда Карелии в условиях реализации мер противодействия распространению COVID-19 и направлено на поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан России.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Проехать по Первомайскому проспекту в Петрозаводске будет сложно

Движение транспорта на Первомайском проспекте ограничат с сегодняшнего дня из-за ремонтных работ, сообщили в администрации города.

17 июля в связи с производством "ПКС-Тепловые сети" ремонтных работ на сетях теплоснабжения в районе дома № 37 на Первомайском проспекте будет ограничено движение транспорта. Проезд на участке будет закрыт с 22.00 пятницы до 6.00 субботы.

Водителей на этот период просят планировать свой путь заранее.

Напомним, на этой неделе из-за ремонта произошли также изменения в движении троллейбусов.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Сыщики Карелии взяли обманувшего пенсионеров "родственника" в Новосибирской области (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска выезжали в командировку, чтобы задержать телефонного мошенника.

По сообщению МВД Карелии, в начале этого года в полицию Калевальского и Лоухского районов поступило 9 аналогичных заявлений о хищении денежных средств. Потерпевшими были пенсионеры в возрасте от 60 лет, которые с разницей в несколько дней получили тревожный звонок от якобы родственника. На телефон пожилого человека, в 8 случаях это были женщины, звонил мужчина и называл себя сыном или внуком пенсионера. Далее звонивший сообщал, что стал виновником ДТП и ему необходима крупная сумма для компенсации ущерба. Поверившие в обман пожилые граждане, желая помочь близкому, перечисляли на неизвестные счета свои сбережения. Общая сумма причиненного ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Было установлено, что звонки поступали из Сибирского федерального округа. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия выехали в служебную командировку. В одном из населенных пунктов Новосибирской области карельские полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 36-летнего подозреваемого. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

В настоящее время фигурант доставлен в Карелию и помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее обманутая жительница Карелии раскусила интернет-мошенницу.

фото: © паблик "В добрые руки!", МОО"Вместе"

Поисковики в Карелии спасли щенков, выброшенных в лес умирать

В Кондопожском районе в лесу поисковики спасли щенков от голодной смерти.

В среду, 15 июля, в Кондопожском районе, недалеко от деревни Койкары, члены Карельского отделения поискового движения России, поисковики Харзия А.М. И Брянгиным П.Ф. нашли в лесу двух щенков.

Как сообщается в паблике "В добрые руки!", МОО"Вместе", кто-то умышленно оставил в лесу щенков на погибель, вместо того, чтобы попытаться их пристроить. Конечно же, поисковики не оставили щенков в беде: накормили, напоили и нашли им семьи.

Одного щенка взял в свою семью поисковик Харзия А.М., второго щенка забрала семья из Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что по Петрозаводску бегает белая лошадь.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

С какой целью власти Карелии планируют передать ряд полномочий по коммуналке районам

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал, с какой целью региональные власти решили перераспределить полномочия между республикой и муниципалитетами.

Региональный Минстрой намерен передать районам часть полномочий в части обеспечения населения теплом, газом и светом.

В области теплоснабжения предполагается, что муниципалитеты должны будут самостоятельно рассматривать обращения потребителей, оценивать готовность поселений к отопительному сезону, контролировать готовность потребителей к отопительному сезону, а также обеспечивать согласование инвестиционных программ.

Об этом в беседе с корреспондентом "Вестей Карелии" сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © Ilya Varlamov / zyalt.livejournal/com

Кометы из Петрозаводска в Сенную Губу пойдут не раньше августа

Социальные рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа" откроют в последний месяц лета.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились читатели, обеспокоенные отсутствием в эту навигацию пассажирских перевозок водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа". Люди не могут добраться до своих домов и дачных участков на скоростных "Кометах".

В Минтрансе Карелии объяснили задержку открытия социальных рейсов эпидемиологической ситуацией. Из-за коронавируса сроки всех процедур были сдвинуты.

"Сейчас проводятся конкурсные процедуры, по результатам которых будет выбран перевозчик. Надеемся, что с августа социальные рейсы по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа" будут открыты", – заявили в Минтрансе Карелии.

Напомним, автовокзал Петрозаводска отменил с 17 июля четыре автобусных рейса.

фото: © Борис Босарев/photosight.ru

Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед из Карелии в столицы

Валаамский монастырь займется переработкой и поставкой собственной форели в Москву и Санкт-Петербург, а также планирует организовать продажу своего меда на подворьях в обеих столицах.

Об этом сообщил игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий в интервью РИА Новости.

"Недавно благодаря помощи благотворителей мы восстановили форелевое хозяйство. Раньше рыба шла на стол братии или продавалась на острове. Следующий этап – переработка. Мы хотим поставлять копченую и соленую форель (упакованную в соответствии санитарными нормами) в Петербург или Москву", - сказал епископ Панкратий.

Также, по его словам, в монастыре занимаются восстановлением пасеки.

"Первый мед был в 2019 году. Через несколько лет, думаю, будет большая пасека, и начнем реализацию: мед небольшими партиями, скорее всего, пойдет на подворья Валаамского монастыря в Москве и Петербурге", - пояснил настоятель.

Он подчеркнул, что лично участвует в восстановлении пасеки. "Мне очень нравится жизнь пчел, она напоминает монастырь: каждый занят своим делом, есть взаимопомощь, иерархия, дружная работа", - подытожил епископ.

Ранее сообщалось, что Валаам открылся для туристских групп.

фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

Росгвардейцы в Карелии сковали в наручники покупателя, выкинувшего на пол мороженое

В Олонце росгвардейцы задержали покупателя, который пил и кидался мороженым в магазине, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 15 июля сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов Олонца. Спокойствие посетителей и персонала торгового заведения потревожил местный житель, который распивал спиртное внутри магазина, вёл себя неадекватно, на замечания реагировал агрессивно.

Администратор заведения также пояснила прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что дебошир взял с прилавка мороженое и, не доев его, выкинул прямо в торговом зале. Во время задержания правонарушитель вел себя агрессивно, на законные требования росгвардейцев прекратить противоправные действия не реагировал.

Сотрудникам вневедомственной охраны в соответствии с законодательством и складывающейся ситуации пришлось применить в отношении гражданина физическую силу и специальные средства – наручники.

В результате 43-летний олончанин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

фото: © Минэкономразвития Карелии

Литейный завод Петрозаводскмаш станет центром компетенций чугунного производства

Представители правительства Карелии и руководство ООО "Литейный завод Петрозаводскмаш" обсудили стратегические вопросы развития литейного производства в регионе, сообщили в Минэкономразвития республики.

Масштабный инвестиционный проект по созданию центра компетенций чугунного литейного производства на базе Литейного завода реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии, утвержденной распоряжением правительства. Литейный завод "Петрозаводскмаш" – единственное в России предприятие, обладающее мощностями для производства отливок из чугуна массой до 120 тонн. Завод включен в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение.





В ходе встречи стороны обсудили проекты по освоению номенклатуры чугунного литья для дизелестроения и других отраслей, которые литейный завод реализует в настоящее время. Проговорили условия привлечения на предприятие инвестиций, необходимых для дальнейшего развития перспективных направлений.

"Считаю, что предприятие имеет все предпосылки стать центром компетенции по разработке технологий, освоению и постановке на производство отливок из чугуна сложной геометрической формы и тоннажем до 120 тонн", – отметил вице-премьер Дмитрий Родионов.

"Возможности завода позволяют производить 60 тысяч тонн годного литья в год для дизелестроения, бумагоделательной отрасли, станкостроения, транспортного машиностроения, энергетической отрасли и других секторов экономики. Развитие предприятия как центра компетенций позволит внедрить на предприятии лучшие производственные и управленческие практики, создать в регионе новые перспективные рабочие места, увеличить объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", – сообщил генеральный директор ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш" Вадим Тряпичкин.

Также участники встречи обсудили вопрос локализации в Российской Федерации производства чугунных компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ), которое в настоящее время прорабатывается руководством Литейного завода в качестве одного из возможных перспективных направлений развития предприятия.





По результатам совместной работы Минпромторгом России предложения руководства Литейного завода "Петрозаводскмаш" и правительства Карелии внесены в проект постановления правительства России, который направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Предполагаемая дата принятия документа – III квартал 2020 года. Принятие изменений позволит начать процесс локализации в Карелии производства данного вида продукции.

В Республике Карелия 77 системообразующих предприятий, все они вносят большой вклад в экономику региона. Правительство Карелии работает с каждым предприятием индивидуально. В течение июля-августа 2020 года правительство республики планирует подписать соглашения с системообразующими предприятиями о сотрудничестве и разработать планы по государственной поддержке предприятий.

фото: ©Анна Никандрова для "Столицы на Онего"

В Карелии устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом спецпереселенцам

Глава поселения утверждает, что свалка организована для временного складирования бытовых отходов.

Жители лесного карельского поселка Сергиево возмущены свалкой бытовых отходов, которую разместили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам, основавшим этот населенный пункт. Памятный крест стоит всего в полустах метрах от свалки. На нем установлена табличка, надпись на которой гласит: "Спецпереселенцам, построившим поселок. Казачьему роду. Упокой, Господи, их души".

Как заявил "Столице на Онего" глава Челмужского сельского поселения Александр Абрамов, свалка является временной – до тех пор, пока в Сергиево не появятся площадки для мусорных контейнеров. Но Абрамов не исключил, что это место будет оборудовано для временного сбора бытовых отходов. Окончательное решение – за администрацией Медвежьегорского района, к которому относится Челмужское поселение и поселок Сергиево.

Читайте подробнее в материале "Свалка с видом на память".

фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

В Карелии зафиксирован двукратный рост числа вакансий от малого бизнеса

Представители малого бизнеса в начале лета стали активнее искать новых сотрудников, показывает статистика сайта "HeadHunter".

Число предложений о работе от компаний из сегмента малого бизнеса в Карелии в июне увеличилось на 113% по сравнению с маем.

С марта по июнь представители малого бизнеса разместили на hh.ru более 1 180 вакансий, из них 490 предложений о работе были открыты в июне, таким образом, на одного такого работодателя в среднем приходилось 2,4 вакансии.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России превысило 750 тысяч

За минувшие сутки в России выявили 6405 новых случаев COVID-19.

На 17 июля в России зафиксировано 759 203 случая заражения коронавирусом Covid-19. За 24 часа заболели 6405 человек, а накануне в России было подтверждено 6428 случаев коронавируса. 26% пациентов, у которых на 17 июля был подтвержден анализ на COVID-19, не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом

Всего за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. Всего с начала пандемии количество летальных исходов составляет 12 121.

Количество полностью выздоровевших россиян увеличилось за сутки на 7681 человека. На данный момент выздоровели 539 373 человека.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек.

фото: pxhere.com

Импортные помидоры и перец станут подвергать проверке на вирус

Россельхознадзор планирует с 20 июля 2020 года проверять ввозимые в Россию помидоры и перец на вирусы.

В конце июня 2020 года Плодоовощной союз обратился в Россельхознадзор с просьбой обратить особое внимание на тестирование ввозимых в РФ помидоров, в том числе на предмет зараженности опасными вирусами.

В соответствии с имеющимися у союза данными, полученными из открытых источников, одним из опаснейших заболеваний помидоров и перца, выращенных в закрытом грунте, сейчас является новый вирус плода томата коричневого (ToBRFV).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Vincent Yu

За сутки 8 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, 8 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 903 пациента, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, на 14 июля в Карелии был зарегистрирован один летальный исход пациента с диагнозом внебольничная пневмония: умерла 90-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

фото: Столица на Онего

Кабинеты в Заксобрании Карелии отремонтируют за 1,6 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске компании для проведения работ по ремонту помещений в подвале и на двух этажах парламента республики.

Победителю аукциона предстоит выполнить работы по текущему ремонту помещений в подвале, а также на первом и четвёртом этажах здания Законодательного собрания Карелии на улице Куйбышева в Петрозаводске.

Максимальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования является карельский бюджет.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БОДНАРЧУКА, ДЕБОШИРКА В САМОЛЕТЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПИНА В КРЕСЛО МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 17 июля задержали председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука.

Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Петрозаводске из-за дебоширки.

Девушку, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, ждет уголовное наказание.

В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности

Сортавальский городской суд отменил решение местного горсовета об удалении в отставку избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

Коронавирус не отступает

От коронавируса в Карелии скончалось уже 12 человек

Обще число заболевших коронавирусом в Карелии на 17 июля составило 1882 человека. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 903 пациента, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска о незаконности режима самоизоляции

Республиканские власти так и не представили суду оригинал губернаторского распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы региона.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем

В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Первые детские лагеря открылись с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" – в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут. Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе.

Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +13 ° …+14 ° 3 м/с С 754 мм.рт.ст. 87% день Небольшой дождь, +15 ° …+18 ° 3 м/с С 755 мм.рт.ст. 74% вечер Облачно с прояснениями, +12 ° …+18 ° 1 м/с СВ 756 мм.рт.ст. 70% ночь Ясно, +9 ° …+12 ° 1 м/с З 758 мм.рт.ст. 81%

фото: ptzgovorit.ru

Руководители известного гипермаркета в Петрозаводске обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, фигурантами которого стали руководители компании "Коди-Маркет".

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и бывшего заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Коди-Маркет". Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые, находящиеся в родственных отношениях, отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Таким образом, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года они не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения, заявили в прокуратуре.

Гипермаркет "Коди" торговал строительными товарами в Петрозаводске, затем закрылся. Торговый центр располагался на улице Путейская. В прессе сообщалось, что магазин не смог выдержать конкуренцию с другими игроками на рынке аналогичных товаров, после чего якобы переформатировался в небольшие строительные магазины в районах.

В ноябре 2019 года гипермаркет попал под процедуру банкротства.

Напомним, ранее также сообщалось, что гипермаркет-банкрот "Коди-маркет" задолжал поставщику товара.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Жительница Петрозаводска оплатила почти миллионный долг мужа, чтобы сохранить для семьи дом

Семья из-за долгов супруга могла потерять участок земли и построенные на нем дом и баню, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по работе с физическими лицами №2 Петрозаводска УФССП по Карелии на исполнении находилось производство в отношении петрозаводчанина о взыскании задолженности в пользу физического лица – более 900 тысяч рублей. По данным Росреестра, должнику на праве собственности принадлежит недвижимое имущество – участок земли и построенные на нем дом и баня. Поскольку собственность у должника и его жены долевая, по ½ доли, то судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на долю мужчины.

Супруге должника предложили выкупить долю мужа в счет погашения долга, чтобы имущество осталось в семье, а долговые обязательства выполнены. Она согласилась, внесла необходимую сумму. Женщина оплатила и штраф в 63 тысячи рублей за несоблюдение должником срока добровольного исполнения решения суда, и расходы по оценке имущества в размере 10 тысячи рублей.

Ранее приставы Карелии получили долг с алиментщика, уехавшего в Санкт-Петербург.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека в панамке, подозреваемого в хищении (ВИДЕО)

Разыскиваемый мужчина попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении имущества, совершенном 28 июня на улице Онежской флотилии.

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемого, сообщить информацию о нем по номерам телефона: +7-953-529-59-71, +7(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).

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