Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © instagram.com/kirill.tl

Лихач Сортланд, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, арестован

Петрозаводский городской суд арестовал Кирилла Сортланда, устроившего автокатастрофу, в которой погиб 23-летний молодой человек.

Кирилл Сортланд заключен под стражу до 24 октября включительно. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщили в Петрозаводском городском суде. Решение об аресте Сортланда принял судья Эдуард Новоселов.

Адвокат Леонид Автухович, представляющий интересы Сортланда в суде, заявил "Столице на Онего", что не желает давать комментарии.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортлданд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.

фото: © pixabay

Еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19

За минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в двух школах и техникуме.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума", - сообщил глава региона.

Кроме того, за сутки ещё 9 классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также 2 группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Накануне глава Минобразования Карелии Роман Голубев во время прямой линии с руководителем республики заявил, что всего около 1,3 тысячи школьников региона переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Более 20 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за сутки

Число инфицированных в республике возросло до 3610, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 14, в Кондопоге – 4, в Сортавале – 2, в Прионежском районе – 1 (село Заозерье), в Пряжинском районе – 2 (поселок Чална).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 22, в Беломорском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Калевальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Всего выздоровели 2989 человек.

На самокарантине находятся 981 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек (+4 за сутки).

Проведено 163690 исследований (+1321 за сутки).

Новых летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 33 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 587,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 739,6 случаев, по Северо-Западу – 750,2.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске ищут вандалов, расписавших стены дома в центре города (ВИДЕО)

Неизвестные расписали дом № 1 по улице Горького, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 5 сентября в 22:04. Неизвестными были нанесены надписи на стене дома № 1 по улице Горького.

Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей на видеозаписи, сообщить об этом по телефону: +7-999-094-55-75.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее вандалы сломали ограждение у здания Минздрава Карелии.

фото: © shutterstock.com/RomanSo

Жителей Карелии с острой зубной болью теперь принимают и по ночам

В Петрозаводске организован приём по оказанию неотложной стоматологической помощи в ночное время, сообщается на сайте ГБУЗ "Республиканский стоматологический центр".

На базе ГБУЗ "Республиканский стоматологический центр" на ул. Гоголя, 10 с 16 сентября организован приём по оказанию неотложной стоматологической помощи в ночное время с 21.00 до 7.00. взрослому и детскому населению.



Телефон кабинета по оказанию неотложной помощи в ночное время, выходные и праздничные дни: +7 905 299 91 85.

фото: © instagram.com/lumasimoes

Соперница Екатерины Дорожко выложила в Сеть откровенный снимок с футболистом (ФОТО)

Бразильская модель Лума Симойнш, которой приписывают роман с Луисом Адриано, продолжает выкладывать с ним совместные фото.

На днях Лума выложила в Instagram Stories откровенный снимок с футболистом Луисом Адриано, который женился на уроженке Карелии Екатерине Дорожко.

© instagram.com/lumasimoes



Ранее СМИ сообщали, что Адриано нашел новую любовь – тоже модель, только местную. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся несколько месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз. Еще недавно она выкладывала совместное фото с ним.



Информации о разводе пока нет. И в статусе у Екатерины до сих пор написано – "замужем".



© instagram.com/dorozhko



Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

фото: © instagram.com/kirill.tl

Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Защита потерпевших по делу о смертельном ДТП в столице Карелии сообщила подробности ареста Кирилла Сортланда, находившегося за рулем BMW в момент трагической аварии, унесшей жизнь человека.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Кириллу Сортланду, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Адвокат Владимир Буров, представляющий в суде интересы потерпевших, сообщил "Столице на Онего", что суд при избрании меры пресечения учел, что фигурант дела может быть опасен для общества.

"Исследовали экспертизу автотехническую, которая дала заключение, что он двигался на тот момент, в который произошла трагедия, на скорости 176 километров в час. Кроме того, моменты его каких-то задержаний непонятных. Он все это отрицал. И таким образом, суд пришел к выводу о необходимости применить в отношении Сортланда такую исключительную меру пресечения как арест", - рассказал Владимир Буров.

"Кроме того, ведь все мы знаем, кто смотрит Интернет, что продолжались выкладываться ролики. Безусловно, говорить о том, что они были именно Сортланда, абсурдно. Потому что нет таких доказательств и нет там ссылок, что это он. Естественно, он вину отрицал. Но, тем не менее, суд считал, что люди, которые ездят по городу с такой космической скоростью, представляют опасность для общества", - пояснил адвокат.

По оценке адвоката, факт того, что за рулем в момент трагической катастрофы был именно Кирилл Сортланд, является неоспоримым.

"Именно суд примет решение о виновности или невиновности, но то, что Сортланд находился за рулем автомобиля, в результате столкновения с которым погиб человек, это неоспоримый факт. И Сортланд это не отрицает", - заявил адвокат Буров.

Смертельное ДТП произошло летом этого года. Напомним, 14 июня в 23.11 на Комсомольском проспекте столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В результате столкновение малолитражка превратилась в груду металла, а ее 23-летний водитель был доставлен с травмами в больницу, где впоследствии скончался.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

фото: ГТРК "Карелия" / скриншот

Пивненко рассказала про "жуликов", которые возводили объекты к юбилею Карелии

Депутат Государственной Думы России Валентина Пивненко заявила о проблемах, возникших в процессе реализации федеральной целевой программы развития Карелии.

Валентина Пивненко сообщила, что при реализации ФЦП в Карелии возник ряд значительных проблем, вызванных организационными проволочками и некачественной работой подрядных организаций. Об этом парламентарий заявила в ходе интервью в студии ГТРК "Карелия". Депутат назвала причины, из-за которых, по ее оценке, не удалось осуществить все планы по возведению инфраструктурных проектов в рамках федеральной целевой программы "Развитие республики Карелия на период до 2020 года".

"Все-таки были серьезные недоработки. Имеет место и сегодня это, к сожалению, быть. Это проекты сами, проектно-сметная документация. Это экспертиза. Это ненадлежащие, мягко говоря, полужулики или жулики, которые приходили на строительный рынок, - то, что брались за объекты, а ничего не могли и не умели делать. Это изъяны в том числе и законодательные нашего 44-го Закона", - заявила Валентина Пивненко.

Весной 2019 года депутат Пивненко заявляла, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы ни по одному объекту. Она, в частности, рассказала, как в Медвежьегорске строители ФОКа устроили ей показуху, а через три дня исчезли.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 17 сентября в Петрозаводске.

В четверг в 19.17 на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Первомайского легковой автомобиль сбил молодого человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

фото: © "ИА Республика"

Пивненко намерена добиться отмены повышения пенсионного возраста для жителей Карелии и других северян

Депутат Госдумы России Валентина Пивненко выступит с инициативой, предусматривающей отмену повышения пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Инициатива депутата будет представлена в Госдуме страны в ноябре. Об этом Валентина Пивненко сообщила корреспонденту "Столицы на Онего".

Парламентарий пояснила, что занималась экспертизой действия введенного закона о повышении пенсионного возраста. Результаты мониторинга действующего пенсионного законодательства для северян она намерена представить в Госдуме в ноябре.

Валентина Пивненко сообщила, что планирует предложить отменить повышение пенсионного возраста для граждан России, проживающих в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.

"Мы будем вносить предложение - я имею в виду, от фракции – по итогам моей работы о том, чтобы все-таки вернуть прежний порядок по возрасту для выхода на пенсию. Подчеркиваю, на трудовую пенсию для работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Это касается Карелии", - сказала Валентина Пивненко.

Пивненко пояснила, что настаивает на прежнем стандарте выхода на пенсию граждан – для женщин в 50 лет, для мужчин в 55 лет.

По оценке Валентины Пивненко, нужно вернуться к ранее действовавшему порядку получения пенсионных прав для северян, поскольку на данный момент для граждан нет значительной привлекательности в работе на Севере: с этих территорий идет большой отток населения.

"Дальше мы будем работать над тем, чтобы подготовить проект федерального закона и проходить все по нему экспертизы и согласования. Я не думаю, что это будет легкая работа. Но у меня есть надежда на то, что она будет поддержана", - заключила Валентина Пивненко.

Напомним, пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Реформа вызвала массовое негодование граждан, которым отныне придется дольше работать в ожидании выхода на пенсию и получения соответсвующих денежных средств.

В Карелии у пенсионеров имелись особые условия: женщины выходили на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. Однако пенсионная реформа поднимает планку выхода на пенсию для северян на пять лет к 2024 году. Соответственно, карельские женщины станут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет.

Ранее Валентина Пивненко голосовала за повышение пенсионного возраста.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии два новых рыбоперерабатывающих завода вскоре начнут набирать сотрудников

Более 100 человек смогут трудоустроиться на современные рыбоперерабатывающие предприятия, которые построены в Кондопоге.

В Кондопоге готовятся к вводу в эксплуатацию два завода: ООО "Рыботорговая сеть" с объемом производства филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши около 75 тонн в сутки и ООО "Группа "Баренц" с объемом производства около 60 тонн филе рыбы в сутки. На первом заводе заканчивается монтаж рыбоперерабатывающего, холодильного оборудования, на втором – практически все работы уже завершены.





"Уже идет прием на работу персонала. Мы получаем заявки от кондопожан и петрозаводчан, узнавших о строительстве завода. В самое ближайшее время сформируем штатное расписание, которое будет необходимо для запуска завода. Сейчас завод "Рыботорговой сети" рассчитан на 68 рыбопереработчиков, предприятие "Группы "Баренц" – на 28. Потребуется еще вспомогательный персонал, персонал по обслуживанию холодильников и другого оборудования, офисный персонал. К концу года будем готовы принимать людей на работу", – рассказал сегодня во время посещения заводов главой республики Артуром Парфенчиковым председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.



Правительство Карелии

Ранее сенатор Игорь Зубарев отметил, строительство двух предприятий стало возможным благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели.

Заводы недавно посетил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Инвесторами ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" вложено в создание заводов более 2 млрд рублей. Это современнейшие предприятия, это новые рабочие места для жителей Карелии. Запуск в эксплуатацию заводов в 2020 году, безусловно, даст толчок в развитии моногорода и всей республики в целом", – отметил Алексей Майоров.

фото: Segezha Group

Автоматизация производства на Сегежском ЦБК может повлиять на численность персонала

Продолжение масштабной программы модернизации Сегежского ЦБК приведет к сокращению персонала, что потребует от властей принятия мер по созданию новых рабочих мест.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии", организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"Там модернизация повлечет за собой сокращение даже рабочей силы, потому что будет автоматизация очень серьезная. Поэтому задача – создание сопутствующих производств, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы у людей была достойная работа", - сказал глава республики. О деталях модернизации Сегежского ЦБК читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Власти Карелии разъяснили родителям школьников, как проводится обследование на COVID-19 в случае карантина в классе

В ходе прямой линии 17 сентября были даны ответы на наиболее актуальные вопросы, которые задают родители школьников.

По информации Оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, родители могут получить больничный, если ребенок не болеет, но отправлен на карантин, только в том случае, если ему нет 7 лет.

В какие сроки и как должно проводиться обследование на COVID-19 одноклассников заболевшего ребенка?

Тест на коронавирус берут на 8-10-й день изоляции. Забор клинического материала (мазок из носа и ротоглотки) проводится у детей на дому, в определенных случаях - в образовательных учреждениях. Обследование должны организовать поликлиники по месту жительства. Приводить ребенка в лечебное учреждение не только не нужно: это настоятельно не рекомендуется делать во избежание распространения инфекции. При проявлении клинических симптомов заболевания необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

Во всех ли случаях детей из классов, закрытых на карантин по COVID-19, будут тестировать на коронавирус?

Нет, не во всех. Каждый случай инфицирования коронавирусом подробно изучает медицинское учреждение, в том числе врачи собирают анамнез, а также анализирует управление Роспотребнадзора по республике. По данным исследований, в период 2-5 дней до появления клинических симптомов инфицированный человек становится максимально заразным, в этот период наиболее высока вероятность, что он может передать вирус окружающим.

Если выясняется, что весь этот период ребенок не посещал школу или детский сад, то тестирование контактировавших с ним ранее детей проводить не будут. Решение в каждом конкретном случае принимает управление Роспотребнадзора.

Если принято решение не обследовать контактных детей на коронавирус, то по окончанию карантина они возвращаются к очному обучению. Перед началом занятий их осмотрит медработник в школе. Родителям приносить какие-либо справки о здоровье детей в школу не нужно.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Число заболевших COVID-19 в России побило рекорд двухмесячной давности

В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным опершатаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Смоленской и Московской областях (по 0,2%), Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике (по 0,3%).

Всего с начала пандемии заразилось коронавирусной инфекцией 1 091 186 человек.

Число вылечившихся пациентов после COVID-19 возросло в России на 5 339 за сутки, всего выздоровели 901 207 человек.

На сегодняшний день доля выздоровевших превысила 82,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 134 против 144 днем ранее, всего умерли 19 195 человек. Общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Напомним, число инфицированных в Карелии возросло за минувшие сутки до 3610.

фото: коллаж © кадры из видео/камеры "Сампо.ру"

Полиция Петрозаводска разыскивает водителя, прокатившего пешехода на капоте (ВИДЕО)

Водитель Renault совершил ДТП и скрылся с места аварии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в четверг в 19.17 на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Первомайского легковой автомобиль сбил молодого человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Сбежавший с места аварии водитель управлял Renault Logan.

А сегодня в 8.37 в районе дома № 64 по Первомайскому проспекту другой водитель Renault Logan не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.







Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобилей.



Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

Власти Карелии хотят отремонтировать здание бывшей гостиницы Управления Беломорканала

Глава Карелии предложил восстановить одно из самых заметных памятников истории и архитектуры Медвежьегорска – историческое здание на улице Дзержинского, где расположен комплекс административных учреждений и районный музей.

Напомним, бывшая гостиница Управления Беломорско-Балтийского канала, построенная в 1934 году, была частично отремонтирована в прошлом году. На ремонт здания правительство Карелии выделило около 8 миллионов рублей, но при проведении конкурсов затраты удалось снизить почти на 3 миллиона. В ходе работ была полностью заменена кровля и покрашен фасад. Работы велись в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Карелии.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что необходимы более сложные и масштабные работы – капитальный ремонт всего здания.

"Сейчас часть площадей занята торговыми организациями или пустует, но после реконструкции планируется перевести под одну крышу важные для города организации: местную администрацию, МФЦ, агентство занятости населения, расчетный центр, которые сейчас "разбросаны" по всему городу. Дополнительное пространство сможет получить и краеведческий музей, расположенный в здании. На втором этаже находится большой зал с колоннами, в котором раньше выступал оркестр. Это помещение также может быть задействовано в культурной жизни города", – написал Артур Парфенчиков.



Глава республики поручил подготовить программу комплексного восстановления этого уникального здания.

фото: Столица на Онего

Защита экс-замглавы Госкомимущества Карелии обжаловала суровый приговор

В Верховный суд Карелии подана апелляционная жалоба на решение Петрозаводского горсуда, приговорившего бывшего чиновника Госкомимущества к 12 годам колонии строгого режима за взятки.

Защита бывшего заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова, обвиненного в получении взяток, обжаловала приговор. Об этом сообщают источники "Столицы на Онего" в суде.

В Верховный суд Карелии подана апелляционная жалоба на решение горсуда, оглашенное 16 сентября.

Напомним, Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

По информации "Столицы на Онего", в суде Максимов был оправдан по двум эпизодам - по одной из взяток и по растрате. Еще один эпизод взятки был переквалифицирован на посредничество в получении взятки. По остальным трем эпизодам взяток фигурант был признан виновным.

Следствие настаивало на том, что бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям. Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

Напомним, Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

Сергей Максимов в последнем слове заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

фото: © pixabay.com

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Карелии

В МЧС Карелии предупредили об ухудшении погоды в республике.

Как передает МЧС со ссылкой на синоптиков ночью и утром 20-21 сентября местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

фото: © Fotolia / ctpaep

Обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации в Карелии, арестовали

В Кеми 36-летний мужчина обвиняется в убийстве женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке.

Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Владимир Тюкаев

Расселение аварийного жилья в Карелии идет на 2 года быстрее запланированного

Власти Карелии планируют к концу текущего года завершить первый этап новой программы расселения аварийного жилья, рассчитанный до 2022 года.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов, участвовавший в работе "прямой линии" главы Карелии, организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"У нас был показатель порядка 40 тыс. кв. метров (должны были расселить – прим. ред.) до конца 2022 года. Эти 40 тыс. кв. метров, а возможно и больше, мы закроем уже в этом году", - сказал Россыпнов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

А у вас уже включили тепло? (ОПРОС)

Отопительный сезон стартовал в Карелии уже 12 сентября.

Первыми к теплу подключили жителей Костомукши – 12 сентября.

В среду, 16 сентября, отопительный сезон начался в Петрозаводске, Лоухском и Кондопожском районах.

Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда началось одновременно.

В четверг, 17 сентября, тепло пришло в дома жителей Калевальского, Муезерского, Кемского, Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского районов.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье, отметил глава Карелии.

В связи с началом отопительного сезона в республике мы решили поинтересоваться у наших читателей: А у вас уже включили тепло?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

Глава Карелии пообещал достроить многострадальный ФОК в Медвежьегорске

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из-за недобросовестного подрядчика растянулось на несколько лет.

На сегодняшний день рабочие полностью завершили монтаж наружно-инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловой сети, а также закрыли контур здания панелями, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

© Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

"Сейчас занимаются кровлей, готовят основание под пол и бетонируют участки перекрытий. К концу октября планируют закончить благоустройство территории и приступить к внутренней отделке помещений. Пока готовность объекта – 42%, но я подчеркну, мы продолжим контролировать работы и физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен", – написал глава республики.

Напомним, в 2019 году Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций. Открытие объекта перенесли на 2020 год.



© Пресс-служба Минстроя Карелии

Госконтракт с предыдущим подрядчиком ООО "Десятый легион" расторгнут в одностороннем порядке в июне этого года из-за несоблюдения условий контракта. После проведения закупки КУ РК "Управление капитального строительства РК" в июле 2019 года был заключен новый контракт с компанией "Алвани СПБ" на завершение строительства объекта.

фото: Петрозаводск говорит

В Карелии защита бизнесмена, приговоренного к семи годам за взятку чиновникам, обжалует решение суда

Защита предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взятки чиновникам Госкомимущества, заявляет, что в деле нет доказательств вины бизнесмена.

Адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы петрозаводского предпринимателя Степана Морозова, заявил о намерении обжаловать приговор, который ранее выслушал его подзащитный. Об этом адвокат Шогин сообщил корреспонденту "Столицы на Онего".

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. По версии суда и следствия, 35-летний владелец фотоагентства, специализировавшегося на съемке выписок из родильных домов, и по совместительству председатель правления благотворительной организации "Мама" Степан Морозов дал взятку руководству Госкомимущества Карелии в лице Дениса Косарева и Сергея Максимова.

Защитник Степана Морозова утверждает, что в деле отсутствуют доказательства вины его подзащитного, поскольку нет зафиксированного факта передачи взятки.

"Любая взятка подтверждается доказательствами. Это либо аудиозапись, либо видеозапись. Либо меченые купюры, либо транзакция. Деньги должны быть перечислены от одного человека другому. Передачи денег в данном случае не зафиксировано. На основании показаний Дениса Борисовича Косарева осудить Максимова и Морозова невозможно, потому что он заключил досудебное соглашение. Показания лица, заключившего досудебное соглашение, подлежат проверке. Они не могут быть приняты судом априори", - заявил адвокат Михаил Шогин.

Как ранее сообщал "Столице на Онего" Степан Морозов, его обвинили в двух эпизодах дачи взяток чиновникам Госкомимущества: одна из них была в размере 350 тыс. рублей, вторая – в размере 720 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен передал через посредника руководителям Госкомимущества с целью получения кредита и приобретения здания в Петрозаводске. На сайте карельского Следкома сообщается, что сумма взятки, за дачу которой сейчас осужден Морозов, составляла 480 тысяч рублей.

По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы 25 августа. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Он не признает своей вины.

Напомним, следствие настаивало на том, что бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получили несколько взяток. Одним из взяткодателей суд называет предпринимателя Степана Морозова.

Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

Бывший замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов 16 сентября 2020 года был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18 млн рублей. Максимов своей вины не признает. Защита экс-чиновника обжаловала приговор.

фото: © кадр из прямой линии

Программа утепления квартир для многодетных семей будет разработана в Карелии (ВИДЕО)

Власти республики намерены разработать программу по утеплению квартир для оказания помощи многодетным семьям и другим нуждающимся.

Артур Парфенчиков предложил разработать в республике социальную программу оказания адресной помощи по утеплению жилых помещений. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии.



Губернатор пояснил, что к нему поступают жалобы на холод в квартирах, иногда даже при включенном отоплении. По его оценке, проблема часто кроется в плохом утеплении домов, построенных ещё в советское время. При этом не все граждане могут позволить себе дополнительные расходы на приобретение современных материалов и утепление квартир.



Предполагается, что возможность получить социальную поддержку в рамках программы утепления квартир появится у инвалидов, многодетных семей; неполных семей, воспитывающих детей; и других категорий граждан, нуждающихся в помощи государства.



Основанием для поддержки станет социальная незащищённость и критерий нуждаемости.



"Сейчас необходимо разработать механизм оказания такой адресной помощи, внести его в законодательную базу республики и продумать вопросы финансирования", – сказал Артур Парфенчиков.

фото: Segezha Group / ВК

Руководство Сегежского ЦБК опровергает информацию о выбросе фенола в озеро Карелии, но признает факт технического сбоя

Пресс-служба компании "Segezha Group" выступила с официальным заявлением после появления в Сети информации об опасных выбросах фенола в водоем.

Выбросов фенола в озеро не было, сообщает компания "Segezha Group". При этом на предприятии признали факт технического сбоя, который случился в одном из цехов комбината.

Ситуация штатная, однако по регламенту, предприятие обязано оповестить надзорные и контролирующие органы, говорится в сообщении компании.

Ранее в Сети появилась информация о попадании в сточные системы значительных объемов фенола, который, по оценке авторов сообщений, в дальнейшем окажется в водоеме Выгозеро.

Руководство ЦБК признало факт аварии, однако заявило, что случившееся является штатной ситуацией.

"Вечером 13 сентября 2020 года дежурный персонал цеха ЦРТМ (Цех ретификации талового масла) обнаружил "свищ" на отметке +12 метров отделения ректификации ЦРТМ. Разгерметизация трубопровода произошла на компенсаторе, встроенного в трубопровод от испарителя. Оперативно был остановлен главный циркуляционный насос для слива дифила, оставшегося в системе. Дифил, вышедший из системы был перекачен в маслоуловитель (специально предусмотренная техническая ловушка). С бака сбора, собранные материалы, были перекачены в ж/д цистерну", - говорится в заявлении компании.

"Данный инцидент не является чрезвычайной ситуацией. Ущерб почвам, водным объектами и биологическим ресурсам отсутствует", - заявляют в "Segezha Group".

фото: © кадр из видео/"МВД Медиа"

Перед судом предстанут жители Карелии, сообщник которых погиб при попытке вскрыть банкомат

В Вологодской области расследовано уголовное дело по фактам уничтожения банкоматов ради хищения денег.

Напомним, 8 октября 2019 года 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат в Череповце с использованием газового оборудования.

Полицейские установили, что к данному преступлению причастны несколько человек. Позже жители Карелии 36 и 37 лет были задержаны.

Установлено, что обвиняемые специализировались на взломе банкоматов, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Одного из участников преступления задержали сотрудники ГИБДД в Вашкинском районе Вологодской области. Другого – в Республике Карелия.

Общий ущерб, причинённый финансовым учреждениям, превысил 6,5 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

фото: © Минтранс Карелии

Карелия в 2020 году получит 252 млн рублей на ремонт дорог

Правительство РФ выделило более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах в 2020 году.

Средства распределят между восемью регионами, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре. Транш также позволит привести в нормативное состояние почти 160 км дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области и продолжить реконструкцию дорог в республиках Коми и Ингушетия.

Карелия, согласно распоряжению правительства, получит 252 млн рублей на ремонт дорог.

Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы".

Ранее на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что общий объем финансирования в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Карелии с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

С понедельника петрозаводчане смогут сделать прививку около одного из гипермаркетов

С 21 сентября сделайте прививку от гриппа у гипермаркета "Лента", сообщили в Центре общественного здоровья Карелии.

С понедельника мобильный прививочный комплекс начнет свою работу у гипермаркета на пр. Комсомольском, 27.



Здесь с 21 по 27 сентября включительно с 12.00 до 18.00 все желающие обезопасить себя от острого инфекционного заболевания смогут бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцинацию от гриппа будут проводить специалисты городской поликлиники № 4.



На утро 18 сентября в мобильном прививочном комплексе у торгового центра "Главный" на ул. Мелентьевой, 28 привились от гриппа уже 2490 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске за прививками выстраиваются большие очереди (ФОТОФАКТ).

фото: «7х7»/Глеб Яровой

Парфенчиков предложил концепцию развития Суоярви как "спутника" Петрозаводска

Власти Карелии будут формировать планы развития социально-экономического развития Суоярви исходя из концепции этого города, как "спутника" Петрозаводска.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии", организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"Мы сделаем все, чтобы Суоярви стал одним из спутников Петрозаводска… Люди должны жизнь свою строить, понимая, что вот он Петрозаводск – практически полтора часа езды по хорошей дороге и ты в Петрозаводске. Это должно быть главной преференцией Суоярви, что это фактически спутник Петрозаводска. Как Пряжа, например. В этой концепции мы сегодня и будем рассматривать перспективы развития города", - сказал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости. Максим Богодвид

Карелия получит деньги на улучшение социально-экономического положения

Территориям с невысокими экономическими показателями - республикам Алтай, Карелия и Тыва - в бюджете РФ предполагается предусмотреть финансовую поддержку.

Ежегодный общий объем средств на реализацию индивидуальных программ развития составит 3 млрд рублей на три региона до 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, пишет ТАСС.

"На реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики Тыва бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021-2023 годах в объеме 3 млрд рублей ежегодно", – сообщается в документе.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.