Чем запомнился этот день

фото: © коллаж МВД Карелии

Арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске

Артем Гашков, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, где погибли две женщины, взят под стражу, сообщили в МВД Карелии.

Так, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам пришел в полицию с повинной.

По данному факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ, расследование которого продолжается на сегодняшний день.

В настоящее время по уголовному делу получено заключение судебной автотехнической экспертизы, с учётом результатов которой, водителю, совершившему наезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия).

В четверг, 1 октября, Петрозаводский городской суд по ходатайству следователя в отношении обвиняемого, на период проведения предварительного следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

фото: © Троллейбусы города Петрозаводска

Новые-старые троллейбусы из Москвы прибыли в Петрозаводск (ФОТО)

В столицу Карелии поступили первые три троллейбуса "Садовое Кольцо" из Москвы.

В паблике "Троллейбусы города Петрозаводск" выложили фото транспорта, пополнившего автопарк троллейбусного управления.

"Первые три троллейбуса МТрЗ-52791 "Садовое Кольцо" из Москвы, уже прибыли в Петрозаводск", - пишут в паблике.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в течение недели в карельскую столицу будут доставлены ещё семь машин.

"Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" десяти высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута ещё в прошлом году. В связи с пандемией процесс безвозмездной передачи машин начался только сейчас", - отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

Новые троллейбусы заменят часть парка муниципального предприятия "Городской транспорт", исчерпавшего свой ресурс. Они выйдут на линию после регистрации и санитарной обработки.

Ранее сообщалось, о поставке из Москвы в Петрозаводск техники 2009-2010 года выпуска договорились правительства Карелии и Москвы. В 2018 году далеко не новые троллейбусы поступили в столицу Карелии из Санкт-Петербурга.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии выявлено 72 новых случая коронавируса

72 человека за минувшие сутки инфицированы COVID-19 в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из 72-х заболели 29 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести. Больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе, требующем подключения к ИВЛ, за сутки в медучреждения не поступало, сообщили в оперштабе.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 40 человек, в Сегеже – 1 человек, в Кондопоге – 7 человек, в Прионежском районе – 14 человек (село Заозерье – 3, деревня Ужесельга – 3, поселок Мелиоративный – 1, ст. Деревянка – 1, ст. Шуйская – 3, деревня Половина (СНТ "Белое") – 1, поселок Кварцитный – 1, поселок Новая Вилга – 1), в Лоухи – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (деревня Виданы и поселок Пряжа), в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск, село Сумпосад, поселок Золотец), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Куликово и Элисенваара).

Выздоровели еще 43 человека: в Петрозаводске – 40, в Сортавальском районе – 2, в Прионежском – 1.

За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 672,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 807,7 случая, по Северо-Западу – 826,4.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 4132 случая коронавируса, заболели 638 человек, госпитализированы 166 пациентов, умерли 37 человек.

Напомним, накануне количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии увеличилось на 63 человека.

фото: Яндекс. Карты

Стало известно, что будет на месте бывшей птицефабрики в Петрозаводске

Новый собственник имущества обанкротившейся птицефабрики в Петрозаводске не собирается восстанавливать там профильное производство.

Об этом "Вестям Карелии" сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

По сведениям Минсельхоза, имущество приобрела компания, деятельность которой никак не связана ни с птицеводством ни с сельским хозяйством. Это подтверждают материалы дела УФАС по Карелии, возбужденного из-за спора нового собственника бывшей птицефабрики с энергетиками. Согласно документам, правообладателем земельных участков и объектов недвижимости еще в 2019 году стало ООО "Главспецпром". Чем занимается эта компания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба правительства Карелии

Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

Музей, созданный в Беломорске к 100-летнему юбилею Карелии, закрыли для посетителей.

В минувший четверг вечером в паблике Музея Карельского фронта появилось сообщение о том, что со 2 октября учреждение временно закрывается по техническим причинам.

"О возобновлении работы в обычном графике будет сообщено дополнительно", - написали в паблике.

Но через некоторое время данная информация исчезла с официальной страницы музея в соцсетях. Пост о закрытии учреждения, с помпой открытого главой республики Карелии, замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым, заместителем министра культуры России Ольги Яриловой 30 сентября, был изменен.

"С 2 октября 2020 Музей переходит в режим индивидуального графика открытых дверей. Информацию о проведении дней открытых дверей смотрите на странице группы", - говорится в отредактированном сообщении.

Как сообщил источник "Столицы на Онего", здание музея 1930 года постройки, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта, до сих пор не сдано в эксплуатацию. Минстрой республики и Управление капитального строительства продолжают заниматься решением этого вопроса.

Кроме того, сигнализация в здании музея не работает, система видеонаблюдения здесь не установлена, что является большой проблемой для сохранности экспозиции с военными артефактами, включая оружие.

"Столица на Онего" обратится к представителям правительства Карелии за официальным комментарием, но уже сегодня понятно, что музей не сможет открыть свои двери для посетителей в ближайшие дни.

Напомним, Музей Карельского фронта создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Сроки сдачи объека переносились несколько раз. 30 сентября музей был официально открыт, а 1 пригласил всех желающих на День открытых дверей.

фото: © "Столица на Онего"

"То, что произошло с открытием музея Карельского фронта, напомнило мультфильм "Великое закрытие"

Музей Карельского фронта в Беломорске проработал после своего торжественного открытия всего два дня.

На торжества во фронтовую столицу Карелии съехались заместители министров обороны и культуры России, заместитель секретаря Совета безопасности страны. Посмотреть на привезенные к музейному зданию артиллерийским орудиям 30 сентября собралось чуть ли не все население районного центра. Однако после своего открытия музей проработал всего два дня и уже первого октября был вынужден сообщить в социальных сетях, что "временно закрывается по техническим причинам". Правда, чуть позже на официальной странице музея в "ВКонтакте" появилось сообщение, что он "переходит в режим индивидуального графика открытых дверей", но оказалось, что музейной администрации даже придется вывозить оружие, предоставленное Минобороны, потому что здание не оборудовано сигнализацией.

Напомним, еще в апреле 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, возглавляющий Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, обратил внимание республиканских властей на срыв графика создания музея Карельского фронта. Открыть его планировалось 9 мая нынешнего года – к 75-летию Победы, но работы затянулись, и торжества были назначены на 30 сентября – День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

"В итоге то, что произошло с открытием музея Карельского фронта, весьма сильно напомнило финал мультфильма "Великое закрытие", – считает журналист Валерий Поташов.

Читайте подробнее в рубрике "Личное мнение".

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Первая вакцинация против ковидной инфекции проведена в Карелии

От COVID-19 привита медицинский работник петрозаводской городской поликлиники №2, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вакцина "Спутник V" поступила в небольшом количестве для отработки логистических цепочек доставки препарата в регионы России, распределения вакцины и организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции граждан, входящих в группу повышенного риска – медицинских работников.

Городской поликлиникой №2 отрабатывается механизм доставки вакцины в специальных термоконтейнерах и хранения ее с соблюдением особых условий к температурному режиму, не выше -18 градусов.

"Обращаю еще раз внимание, что вакцинируются на первом этапе только медицинские работники. Информация по каждому их привитых заносится в единую информационную систему здравоохранения, с тем чтобы наблюдать и контролировать их самочувствие", - отметил Михаил Охлопков.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске? (ОПРОС)

На открывшейся 30 сентября стеле "Город воинской славы" в надпись на барельефе закралась досадная грамматическая ошибка.

В карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией.

"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

А как вы считаете: Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске?

Ответить можно здесь.

фото: © Shutterstock/Motortion Films

Пять классов за сутки отправили в Карелии на дистанционное обучение из-за COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях коронавирусной инфекции в школах республики.

Как пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте", на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены два класса в школе № 27, 1 класс в лицее №40, один класс в Петровской школе в Петрозаводске и один класс в школе поселка Боровой Калевальского района.

Еще четыре класса отправлены на карантин из-за ОРВИ. Все дети учатся в школе поселка Деревянка Прионежского района.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

Петрозаводчанин просит Мирошник доделать пешеходный переход на Древлянке без политики (ВИДЕО)

Горожанин считает, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник должна решить вопрос с оборудованием пешеходного перехода на Древлянке у дома №31/1 по Лососинскому шоссе до выборов.

Петрозаводчанин Михаил вновь прислал в "Столицу на Онего" видео, где рассказывает о ситуации с пешеходным переходом в микрорайоне Древлянка на Лососинском шоссе.

Напомним, на Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и "лежачими полицейскими", а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеходов. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

На свою просьбу обустроить "зебру" активный петрозаводчанин получил ответ от главы города: "Возможность обустройства пешеходного перехода будет рассмотрена в 2021 году при поступлении финансирования из дорожного фонда Республики Карелия".

Ответ Михаила разочаровал. У него сложилось впечатление, что Ирина Мирошник не понимает проблем жителей Древлянки.

"Здесь нужно всего лишь нарисовать зебру и установить два знака. Много денег потрачено, например, на светоотражающие элементы на «зебрах», которые не работают абсолютно. Они установлены уже на подсвеченных уличным освещением переходах. Во-вторых, у нас в Карелии либо белые ночи, либо зима может наступить в октябре. Приедет трактор чистить снег и соскребет их вместе со снегом. Деньги потрачены зря. Лучше бы эти деньги из бюджета пустили на обустройство пешеходных переходов, где их нет", - считает петрозаводчанин.

Михаил напомнил, что 2021 год будет выборным, и, скорее всего, какая-то партия заинтересуется этой проблемой.

"Под эту проблему будут искать деньги. Наверняка найдут и сделают все хорошо, сделают себе пиар для выборов. Давайте обойдемся без политики. Примем решение и установим этот переход сейчас, нарисуем просто "зебру" для безопасности наших детей", - говорит петрозаводчанин.

фото: Егор Алеев/ТАСС

Выяснилось, насколько старые служебные автомобили в администрации Петрозаводска

Автопарк администрации Петрозаводска состоит, в основном, из автомобилей иностранных марок.

Это следует из материалов дела УФАС, возбужденного из-за спора поставщика автозапчастей с хозяйственно-эксплуатационной службой мэрии.

В документе, размещенном на официальном сайте УФАС, приведен перечень автомобилей, для ремонта которых администрация собиралась заказать запачасти. В их числе Skoda Superb 2007 года выпуска и три Skoda Octavia 2010 года выпуска. Также в перечне указаны три Ford Mondeo 2011 года выпуска и Ford Transit 2008 года выпуска. Какие еще машины есть в автопарке администрации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Стало известно, какие иномарки подешевели вопреки всеобщему подорожанию

Почти все автомобильные бренды в сентябре подняли цены на свои машины в России, но некоторые популярные модели в определенных комплектациях, наоборот, подешевели.

К такому выводу пришли аналитики "Авто.ру", которые изучили прайс-листы и сравнили розничные цены на новые машины в августе и сентябре 2020 года. О результатах их исследований рассказал РБК.

Согласно исследованию, подешевели следующие модели. Кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и полным приводом в исполнении Active стал дешевле на 13 тыс. рублей или 1%, цена на внедорожник Toyota Fortuner с бензиновым мотором и "автоматом" снизилась на 40 тыс. руб. или 1%, стоимость хэтчбка Kia Ceed с 1,6-литровым мотором и «автоматом» сократилась на 60 тыс. руб. или 5%. О причинах снижения цен читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Мужчину, подозреваемого в краже кошелька, ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)

Подозреваемый в краже попал в объектив камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в краже кошелька.

Событие произошло 23 сентября около 11.00 в магазине на проспекте Первомайском.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: +7-953-529-77-26.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Маршруты в районах Карелии будут обслуживать новые пассажирские "Газели"

Власти Карелии закупили 13 автобусов "Газель" для обслуживания пассажирских маршрутов в районах республики.

Об этом написал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

"13 "Газелей" закуплены, они находятся в Петрозаводске, сейчас идет их передача в муниципальную собственность. После этого они также поступят в районы", - написал губернатор. Ранее были приобретены 15 автобусов ПАЗ. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Yakovlev Sergey

В Карелии хозяин собаки, укусившей 7-летнюю девочку за лицо, заплатит 50 тысяч рублей

В Сегежском районе суд обязал владельца собаки выплатить ребенку компенсацию.

В июле этого года в прокуратуру Сегежского района с заявлением о нападении на девочку собаки обратилась ее мать. В ходе ведомства проверки было установлено, что в один из дней июня 7-летняя девочка играла на детской площадке. В это же время на площадке на самовыгуле без хозяина, без поводка и намордника находилась собака. Она укусила девочку за лицо. После этого ребенок проходил длительное лечение. Сам факт нападения, как установлено психологом, явился для нее серьезной психотравмирующей ситуацией.

Владелец собаки признал, что на ребенка напала именно его собака. Телесные повреждения причинены девочке в результате ненадлежащего контроля за поведением животного.

По результатам проверки прокуратурой района в Сегежский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с владельца собаки в пользу девочки компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца животного 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Карелии руководитель компании, отвечающей за отлов собак, оштрафован на 2 тысячи рублей.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии рассказал о планах нового застройщика получить госзаказы в республике

Вологодская компания "СтройГрупп", выигравшая конкурс на строительство школы в Кеми, планирует получить госзаказы на возведение социальных объектов и жилья в Карелии.

Об этом написал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

"Компания намерена и дальше участвовать в конкурсах и аукционах, чтобы получить право строительства социальных объектов и жилых домов на севере Карелии. И уже заявила о планах привезти в мае следующего года в Карелию асфальто-бетонный завод", - написал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Вопрос о выкупе здания детсада на Древлянке-8 в Петрозаводске планируют решить до конца года

В детском саду на улице Чистой завершается устранение замечаний, выявленных со стороны Госпожнадзора и Центра гигиены Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Приобретение детского сада планируется в рамках реализации национального проекта "Демография". Сегодня здание осмотрел Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, детский сад в микрорайоне Древлянка-8 был построен компанией "Чистый город" в 2014 году. Приобрести здание не представлялось возможным, так как действовало требование о том, что объект должен быть внесен в федеральный реестр типовых проектов. В прошлом году данная норма перестала действовать. Покупка детского сада также была невозможна из-за изменившихся требований по пожарной безопасности.

В марте 2020 года Глава Карелии поручил организовать взаимодействие с собственником здания по устранению несоответствий требованиям Госпожнадзора и Центра гигиены Роспотребнадзора, чтобы выкупить объект.

По информации министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, в целом результаты обследования показали, что здание соответствует ГОСТу и пригодно к эксплуатации.





В настоящее время собственник завершает устранять выявленные надзорными органами замечания. В помещениях двери заменены на противопожарные, установлена новая система сигнализации, сделан выход на крышу. Также увеличена территория участка вокруг садика для противопожарного проезда. Обязанность профинансировать работы взял на собственник здания и выделил на эти цели более 5 млн рублей.

- Сейчас детский сад будет полностью соответствовать всем нормам, - рассказал Виктор Россыпнов. – До конца октября можно будет заявиться на обследование Роспотребнадзором и пожарными и повторно получить заключение.





Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что детский сад откроется в рамках национального проекта "Демография". Он рассчитан на 160 мест.

- Будет это детский сад или ясли, дети какого возраста будут посещать учреждение, решит Администрация Петрозаводска, конечно, с учетом пожелания жителей. Садик нужен этому микрорайону. Поэтому до конца года надо процедуру выкупа завершить, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





фото: © Segezha Group

На ТЭС-2 Сегежского ЦБК готовятся к масштабной реконструкции всех содорегенерационных котлов

В следующем году на Сегежском ЦБК (Segezha Group, входит в АФК "Система") пройдут масштабные работы по капитальному ремонту всех содорегенерационных котлов (СРК).

Это один из этапов экологической программы Сегежского ЦБК, направленной на снижение негативного воздействия комбината на окружающую среду, в том числе на атмосферу. На склады предприятия уже начали поступать крупногабаритные узловые элементы для этих котлоагрегатов: доставлены ширмы пароперегревателя, стенки котлов и трубы кипятильного пучка. Часть оборудования еще изготавливается – поставки планируются по мере готовности.

Последовательный ремонт всех трех СРК уже к концу 2021 года существенно улучшит производственные процессы и снизит нагрузку комбината на окружающую среду. Степень газоулавливания новых электрофильтров на СРК-2 и СРК-3 приблизится к показателям СРК-4 и составит около 99,97%.

"На протяжении всей истории развития комбината таких масштабных капремонтов одновременно всех содорегенерационных котлов еще не проводилось. Для компании это значительные инвестиции, для коллектива – кропотливая и ответственная работа, которую нужно выполнить за 250 дней" – говорит руководитель проектов дирекции по инвестициям Сегежского ЦБК Павел Дудко.

1 марта 2021 года начнется капремонт СРК-2. Он продлится около 80 дней. Предстоит заменить водяной экономайзер и камеры электрофильтров. Электрофильтр для СРК-2 изготовит ООО "Финго-Комплекс", Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры, один из немногих в России, специализирующихся на полном цикле по производству газоочистного оборудования.

Следующий этап – ремонт СРК-3. "После пуска СРК-2, перед ремонтом СРК-3, предусмотрена пауза в работах продолжительностью один месяц. В этот отрезок времени будет стабилизировано производство после пуска обновленных агрегатов на СРК-2. Затем, в конце июня 2021 года, приступим к ремонтным работам и на СРК-3. Очередность работ объясняется, в том числе и тем, что технологическое состояние СРК-3 оценивается как стабильное" – сообщает начальник ТЭС-2 Олег Шилов. Ремонт СРК-3 продлится 65 дней. Планируется заменить пароперегреватель первой и второй ступеней, а также модернизировать кипятильный пучок.

Заключительный этап – небольшие предупредительные ремонты оборудования на СРК-4. Основной объем работ здесь выполнен еще в 2017 году. В том числе установлен электрофильтр производства Alstom, крупной французской машиностроительной компании, мирового лидера по производству энергетического оборудования. В 2018-2019 гг. на СРК-4 также заменили поверхности нагрева, поменяли потолочные экраны и вторую ступень пароперегревателя, водяной экономайзер.

Справочно:

Содорегенерационный котел – один из самых сложных и важных технологических агрегатов в целлюлознобумажной промышленности. Задача СРК – за счет сжигания черных щелоков, образующихся в процессе варки целлюлозы, выработать максимальное количество энергии и возвратить остатки газов обратно в производственный цикл. Каждый СРК на Сегежском ЦБК имеет свой станционный номер (СРК-2, СРК-3, СРК-4) и состоит из трех шахт: шахты топки, шахты кипятильного пучка и шахты водяного экономайзера, поверхности нагрева для теплообмена. Все они размещены на ТЭС-2 (тепловая электростанция комбината).

В течение почти 15 лет до вхождения в АФК "Система" капитальных ремонтов на ТЭС-2 Сегежского ЦБК не велось. Так, СРК-2 эксплуатируется с 1962 г., его реконструировали в 2000 г. СРК-3 начал работу в 1964г., его модернизация прошла в 2002 г. СРК-4 функционировал без крупного ремонта с 1970 года.

От стабильности и надежности работы СРК зависит эффективность регенерации сульфида натрия из черных щелоков и возврат химикатов в варочный процесс при производстве целлюлозы. Процесс регенерации черного щелока осуществляется в топке СРК за счет его сжигания. Тепловая энергия, выделенная в процессе сжигания органических соединений черного щелока, утилизируется в котле для производства перегретого водяного пара. Объединение химических и тепловых процессов в одном агрегате делает его сложным энерготехнологическим объектом управления.

фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Арестованного за взятку экс-министра транспорта Карелии Кайдалова оставили за решеткой до декабря

Суд продлил арест экс-министра Кайдалова и бывшего замдиректора аэропорта Волчека до 5 декабря.

На этой неделе судья петрозаводского городского суда Елена Голяева по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Антона Лапытько продлила арест экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова до 5 декабря.

В тот же день другой судья Роман Парамонов на аналогичный срок продлил содержание под стражей бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека.

Напомним, что Кайдалов и Волчек были задержаны 6 февраля и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании СК "Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2017 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Активно способствовавший расследованию этого коррупционного преступления, 39-летний Сергей Фурсов, к сожалению, в марте скоропостижно скончался после сердечного приступа. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки.

Помимо того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые полицейские оперативники заранее специальной краской пометили словом "взятка". При этом краска была обнаружена только на руках Волчека, а на руках Кайдалова ее не оказалось.

По имеющейся информации, Кайдалов и Волчек по-прежнему показаний не дают и вину не признают. Возможно, этим и объясняется, что суд отказался заменить им содержание под стражей на домашний арест.

Любопытный факт. Как мы сообщали в статье "Красивая жизнь Кайдалова", во время проведенного обыска в коттедже (собственность 29-летней дочери Кайдалова), расположенном в Павловске под Санкт-Петербургом, в присутствии супруги Кайдалова были изъяты пять, судя по маркировке, дорогих швейцарских часов. Однако, как стало известно "Столице на Онего", по заключению московских специалистов, все эти часы – подделка и ценности не представляют. Тем не менее, генетическая экспертиза показала, что Алексей Кайдалов носил их.

Качество петрозаводского мороженого теперь будет подтверждаться знаком "Сделано в Карелии"

Петрозаводский производитель мороженого - ЗАО "Холод Славмо" - прошел сертификацию, которая дает ему право маркировать свою продукцию знаком качества "Сделано в Карелии".

Об этом сообщила Корпорация развития Карелии.

"Добровольную сертификацию прошла линейка мороженого пломбир с различными вкусами и замороженные десерты… Сертификат "Сделано в Карелии" официально подтверждает высокое качество продукции предприятия", - говорится в сообщении министерства. Подробнее о правилах сертификации читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Минсельхоз объяснил, какие субсидии получат сельхозпроизводители в Карелии в 2021 году

Министерство сельского хозяйства Карелии планирует на 2021 год ряд направлений государственной поддержки в области растениеводства, плодородия почв и развития мелиоративного комплекса за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Будет сохранен ряд субсидий по таким направлениям, как несвязанная поддержка, приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, поддержка элитного семеноводства, обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного производства, реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении. О новых условиях господдержки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 13 ЛЕТ ДМИТРИЕВУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА СТЕЛЕ И ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ МУЗЕЯ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими, сказал Дмитриев в письме журналистке Виктории Ивлевой.

В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России"

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В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

Музей, созданный в Беломорске к 100-летнему юбилею Карелии, закрыли для посетителей.

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Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.

фото: © Арина Степенная

В субботу временно приостановят подачу тепловой энергии в нескольких районах Петрозаводска

С 7.00 утра 3 октября до 7.00 утра 4 октября для устранения дефекта тепловой сети в районе улиц Шотмана – Железнодорожная временно приостановят подачу тепловой энергии.

Как сообщили в ТГК-1, подача тепловой энергии будет приостановлена в следующих районах:

– Первомайский район,

– Перевалка,

– Центр города от ул. Гоголя до ул. Ленина включительно,

– Ул. Анохина,

– Голиковка,

– Зарека,

– Кукковка.

фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

В Карелии мужчина избил и изнасиловал свою знакомую

В Пудожском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, летом этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою знакомую у нее в квартире. Он ударил ее, а затем изнасиловал. Впоследствии женщина обратилась в правоохранительные органы, и мужчина был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данные преступления мужчине грозит 6 лет лишения свободы.

Напомним, мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

фото: © Алексей Майшев/ТАСС

Жителя Карелии будут судить за то, что скрыл двойное гражданство

В Карелии местного жителя отдали под суд за то, что он получил второе гражданство, а в федеральные органы не сообщил, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, житель Карелии, получив гражданство Литовской Республики, тем самым приобретя двойное гражданство, в нарушение действующего законодательства не уведомил об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: © Александр Кряжев/РИА Новости

В центре Петрозаводска запустят "умные светофоры"

В субботу, 3 октября, на двух петрозаводских перекрестках планируется запуск автоматизированной системы управления дорожным движением, сообщили в администрации столицы Карелии.

"Умные светофоры" заработают на пересечении Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького.

Оборудование на дорожных объектах устанавливает ООО "Урбаномика". Пилотный цифровой проект призван увеличить пропускную способность на перекрестках благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.

На перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной предусмотрена также установка дополнительной правой поворотной секции.

В администрации города просят водителей быть внимательными на данных участках.

Ранее сообщалось, что два новых светофора за 3 млн рублей установят в Петрозаводске.

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 октября



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фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске водитель без прав привез ребенка в школу

Автоинспекторы проверили правила перевозки детей в автомобилях на подъездных путях к школе № 46 в столице Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в ходе проверки 1 октября отстранен от управления водитель, лишенный права управления. В отношении нарушителя составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, в отношении двух водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя один из них даже находился в детском кресле. Водителей - нарушителей ждет штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее за час у детских садов в Петрозаводске выявили пять нарушений.

фото: © pixabay.com

Шесть городов Карелии признаны самыми безопасными для отдыха с детьми на осенних каникулах

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где безопасно отдохнуть на каникулах в октябре с детьми.

По данным сервиса, Крым, Краснодарский край, Карелия, Владимирская область являются самыми популярными и безопасными направлениями для семейного отдыха на октябрьских каникулах. Коктебель, Бахчисарай в Крыму, Геленджик, Красная Поляна, Новороссийск в Краснодарском крае, Суздаль во Владимирской области, а также Лахденпохья, Олонец, Петрозаводск, Кондопога, Пряжа и Питкяранта в Карелии составили топ-12 городов, пользующихся наибольшим спросом у россиян в октябре.

Туристы бронируют безопасный отдых в городах на период от 2 до 9 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 14,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новороссийске (1583 рубля / 3,5 ночи), дороже — в Кондопоге (14500 рублей / 2 ночи). В Петрозаводск отдых обойдется в 4680 рублей за 3,33 ночи, в Олонце — в 4267 рублей за 3 ночи, в Питкяранте — в 8900 рублей за 2 ночи, в Пряже — в 8000 рублей за 4 ночи, в Лахденпохье — в 6221 рубль за 3,63 ночи.

При этом в Коктебеле можно отдохнуть за 2059 рублей (4,98 ночи), в Бахчисарае —за 1908 рублей (2,28 ночи), в Красной Поляне — за 1796 рублей (7 ночей).

"Сэкономить семейный бюджет на путешествиях можно, если отправиться на поезде, - комментирует Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru. В РЖД продлили скидку в размере 50% для школьников". Размещаться с детьми лучше всего в квартирах и мини-отелях и избегать людных мест, сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок в октябре.

фото: Администрация Петрозаводска

Гаражи и контейнер пойдут под снос в центре Петрозаводска

Власти столицы Карелии продолжают борьбу с незаконно установленными гаражами.

Владельцев незаконных построек в центре города предупреждают об их сносе. На Красноармейской улице в районе дома № 26 демонтируют два гаража и контейнер.

Земельные участки освободят до 17 октября.

Ранее мэрия Петрозаводска занялась сносом платежных терминалов.