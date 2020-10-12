Важные новости 12 октября

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса

Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь", – пишет Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, всей душой влюбленный в Карелию, в ее природу, Александр Борисович отдавал ей все свои силы и мечты.

"Благодаря его идеям и смелым предложениям у нас есть уникальный фестиваль "Ruskeala Simfony" и знаменитый Рускеальский экспресс. Но самое главное – у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату", – уверен руководитель региона.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Синоптики пообещали жителям Карелии первый снег к выходным

Резкое похолодание ожидается в республике в ближайшие дни.

Как рассказали "Столице на Онего" специалисты карельского Гидрометцентра, температурный фон в течение этой недели будет понижаться. Если в понедельник и вторник показатели ожидаются выше климатической нормы на 1-3 градуса, то уже к концу недели они будут ниже нормы на те же 1-3 градуса.

"Первый снег по северным районам возможен в середине недели, а по югу ближе к концу рабочей недели – в пятницу, субботу", – предупредили синоптики.

По прогнозу специалистов карельского Гидрометцентра, в начале недели ночные температуры составят +3, +8 градусов, по северу местами столбик термометра опустится до отметки 0, -2 градуса. К концу недели ситуация изменится. Температура будет по всей республике 0, -5 градусов, местами похолодает до -8 градусов.

"Конец недели будет холодным. Ночью может выпасть хороший сухой снег, а днем он подтает", – уточнили синоптики.

Возвращение теплой погоды на продолжительный период жители Карелии могут уже не ждать. В октябре возможно лишь кратковременное повышение температуры.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии предупредили водителей об опасности тумана.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева

Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в этой связи призвал довести это дело до Верховного суда РФ, а проходящий в Карелии процесс назвал "очень странным". По его мнению, в этой истории есть "какой-то внутренний республиканский фактор", "что-то не так… с судебной системой". Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего

Один из четырех участников страшного ДТП на Карельском проспекте, где погибли три человека, сообщил, что его подрезал 71-летний виновник аварии.

Напомним, 10 октября в 16.58 на Карельском проспекте произошло смертельное ДТП с участием Lada Granta, Mitsubishi Carisma, кроссовера Lexus и Kia Rio.

По одной из версий, Lada (по информации соцсетей, автомобиль службы такси) и Mitsubishi двигались по Карельскому проспекту в сторону Кукковки.

"От попутного столкновения (Lada - передней стороной, Mitsubishi - задней стороной) Lada занесло, после чего она выехала влево на разделительный газон, опрокинулась и оказалась на проезжей части встречного направления, где произошло столкновение с автомобилями Lexus и Kia Rio", - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Водитель Mitsubishi Carisma в комментариях в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" изложил свою версию произошедшего.

"Он меня подрезал (водитель Lada Granta – Прим. ред.), по касательной задел мне правый передний угол и ушел на встречку. Ну а там после прилетел мне двигатель", - пишет участник смертельного ДТП, приложив фото своего поврежденного автомобиля.

Как сообщали в ГИБДД Карелии, в ДТП погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры - 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

Камера в Петрозаводске зафиксировала движение авто за несколько секунд до смертельной аварии.

фото: © ГИБДД Карелии

Камера в Петрозаводске зафиксировала движение авто за несколько секунд до смертельной аварии (ВИДЕО)

На Карельском проспекте в Петрозаводске камера наружного наблюдения сняла момент движения автомобилей, которые через несколько секунд попадут в смертельное ДТП, где погибнут три человека и двое пострадают.

Напомним, 10 октября в 16.58 на Карельском проспекте произошло смертельное ДТП с участием Lada Granta, Mitsubishi Carisma, кроссовера Lexus и Kia Rio.

По одной из версий, Lada (по информации соцсетей, автомобиль службы такси) и Mitsubishi двигались по Карельскому проспекту в сторону Кукковки.

"От попутного столкновения (Lada - передней стороной, Mitsubishi - задней стороной) Lada занесло, после чего она выехала влево на разделительный газон, опрокинулась и оказалась на проезжей части встречного направления, где произошло столкновение с автомобилями Lexus и Kia Rio", - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент времени, предшествующий смертельному ДТП.

Как сообщали в ГИБДД Карелии, в ДТП погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры - 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

С травмами в тяжелом состоянии госпитализирована 49-летняя водитель Lexus, ушибы получил и 4-летний пассажир Kia.

фото: © "Столица на Онего"

Около 25 сотрудников БСМП Петрозаводска заразились коронавирусом

На больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров, работающих в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Как рассказала главный врач БМСП Наталья Алонцева, среди медицинского персонала сегодня имеются сотрудники на больничном, часть из них - с ковидом: 4 доктора, 12 медсестер, 8 санитарок. Из тех, у кого положительный тест на ковид, только у трети есть клинические проявления ковидной инфекции, а остальные выявлены по контакту с другими заболевшими, в том числе в семье.

Всего в больнице работает около 1050 сотрудников. Из них около 190 врачей, 400 среднего медперсонала, около 170 санитарок.

"Работа в больнице не останавливается. Во времена эпидемии гриппа больных бывало значительно больше", - сообщили в БСМП Карелии.

Ранее Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице. В кардиологическом отделении больницы с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска

фото: © ГИБДД Карелия

В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП

В столице Карелии не могут найти близких водителя, разбившегося вместе со своими пассажирами в аварии на Карельском проспекте.

Напомним, страшная авария с участием четырех автомобилей произошла 10 октября в 16.58 на Карельском проспекте. Виновником ДТП, где погибли три человека, стал 71-летний водитель Lada Granta.

Как сообщил "Столице на Онего" источник в правоохранительных органах, тело пенсионера до сих пор находится в морге. По адресу, указанному в документах водителя, никто не проживает. Видимо, 71-летний виновник аварии жил один.

Ранее один из участников смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего. По словам водителя автомобиля Mitsubishi Carisma, пенсионер на Lada Granta его подрезал, по касательной задел правый передний угол и ушел на встречку, где столкнулся с автомобилями Lexus и Kia Rio.

Напомним, в ДТП погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры - 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

фото: © страница Вконтакте Анастасии Давыдовой

Житель Карелии ушел на работу и не вернулся

Полиция, друзья и родные ищут Николаева Николая Николаевича, который пропал 6 октября.

В соцсети появилась сообщение о розыске мужчины.



"Пропал наш друг! Николаев Николай Николаевич! Ушёл на работу во вторник, 6 октября, в селе Ведлозеро Пряжинского района и не вернулся!", - сообщила знакомая пропавшего мужчины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщать по тел. 89114356554.

В МВД Карелии информацию о розыске подтвердили.

фото: © "Столица на Онего"

Стало известно состояние девочки, выпавшей с пятого этажа в Петрозаводске

Ребенок, получивший множественные травмы при падении с балкона пятого этажа, проходит лечение в отделении Детской республиканской больницы.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в Минздраве Карелии.

"Девочка получает лечение в отделении", - рассказали в министерстве.

Ранее шестилетний ребенок находился в тяжелом состоянии. Девочка получила многочисленные травмы.

Напомним, 7 октября в 18.11 на Перевалке 6-летняя девочка решила помахать рукой папе, который был на улице, и выпала из окна 5-го этажа. С травмами пострадавшая была доставлена в детскую республиканскую больницу.

Следком Карелии проводит проверку по факту произошедшего.

фото: © "Столица на Онего"

Закрытая Парфенчиковым сельхозярмарка продолжает работать в Петрозаводске (ФОТО)

Сельскохозяйственная ярмарка у "Лотос Плазы" сегодня вновь открылась для посетителей, несмотря на запрет главы Карелии.

Напомним, что 9 октября сельскохозяйственная ярмарка открылась, 10 октября ее посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил тогровлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Но вопреки запрету организаторы ярмарки 11 октября возобновили торговлю.

А тем временем, словно не замечая бойкой ярмарочной торговли, Артур Парфенчиков с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник составили обращение, перечислив условия, при которых сельхозярмарка сможет вновь начать работу.

Обращение с условиями Артур Парфенчиков опубликовал 11 октября на своей официальной странице в соцсети.

В одном из пунктов обращения значилось, что для прекращения несанционированной торговли необходимо привлечь Роспотребнадзор и МВД.

Тем не менее, в понедельник, 13 октября, как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сельхозярмака в 10.00 вновь начала свою работу.

Ранее сообщалось, что на ярмарочной площади у ТРК "Лотос Плаза" вовсю идет торговля. Торговцы вооружились масками и перчатками, обтянули палатки пленкой, развесили предупреждающие объявления, что без средств защиты никого обслуживать не будут, и без разрешения возобновили работу сельскохозяйственной ярмарки.

фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Запрет для "наливаек" в Карелии ударил по добросовестному общепиту

С 1 октября в Карелии вступил в силу закон, резко ограничивший работу баров, которые торгуют алкоголем под видом заведений общественного питания.

Но под запрет попали не только "наливайки", вызывающие постоянные жалобы населения. Пострадали и добросовестные предприниматели, которые фактически могут лишиться бизнеса.

"Когда говорят, что что-то нельзя, у нас это очень чревато и опасно", - такими словами начал свое выступление в парламенте председатель Совета Петрозаводского городского потребительского общества Борис Махренский. Он пришел к депутатам, чтобы убедить их пересмотреть закон, ограничивающий деятельность небольших по площади заведений общественного питания. С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Это значительно выше порога, установленного федеральным законодательством – оно устанавливает максимальную площадь 20 кв. метров, но дозволяет региональным властям менять эту цифру по своему усмотрению. В Карелии решили "закрутить" гайки как следует. По словам Махренского, последствия не заставят себя долго ждать. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Состояние пострадавшей в страшной аварии в Петрозаводске стабилизировалось

Стало известно состояние госпитализированной 49-летней женщины, водителя Lexus, пострадавшей в аварии на Карельском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля и три человека погибли.

Минздрав Карелии сообщил, что состояние 49-летгней женщины, госпитализированной в тяжелом состоянии с места страшной аварии на Карельском проспекте 10 октября, стабилизировалось.



"Состояние стабильное, находится в отделении", – сообщили в Минздраве.

Напомним, в ДТП на Карельском проспекте при столкновении четырех автомобилей погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры – 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

С травмами в тяжелом состоянии госпитализирована 49-летняя водитель Lexus, ушибы получил и 4-летний пассажир Kia.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Около 40 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки

Число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 4701, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 37 человек. Из этого числа заболевших - 25 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 23 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Прионежском районе – 4 человека (поселки Новая Вилга и Кварцитный, село Деревянное, ст. Шуйская), в Лахденпохском районе – 5 человек (поселок Куркиеки – 1, поселок Элисенваара – 4), в Пряже – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Суоярви – 1 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 4701.

За сутки выздоровели еще 24 человека. Всего с 1 апреля справился с недугом 3771 пациент.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умер 41 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 765,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 885 случаев, по Северо-Западу – 905,3.

Накануне число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 51 человек.

фото: © ТАСС / Донат Сорокин

Осужденный в Карелии помог раскрыть убийство бомжа, которому ударили кувалдой по голове и отрезали руки

Заключенный колонии №1 в Надвоицах Сегежского района Карелии помог раскрыть убийство 17-летней давности.

Как стало известно 47news, 8 октября полицейские Кигисеппа постучались в квартиру 38-летнего местного жителя по имени Денис. Они спросили его о том, что он делал 17 лет назад в деревне Сережино, а также о том, умеет ли он управляться кувалдой и лопатой. По информации издания мужчину подозревают в убийстве, а о деревенских событиях полицейским рассказал один из осуждённых в колонии в поселке Надвоицы Сегежского района Карелии.

Тот вспомнил, что на рубеже мая-июня 2003 года, когда широко праздновался 300-летний юбилей Петербурга, он видел 21-летнего Дениса как раз в деревне Сережино. Там у него произошел конфликт с 27-летним бездомным Андреем. В руках у Дениса оказалась кувалда, которой он несколько раз ударил обидчика по голове, да так, что оппонент скончался. После этого вместе со своим 23-летнем товарищем по имени Дмитрий, они спустились в подвал одного из домов, где выкопали яму. В неё они сбросили тело бездомного, предварительно отрезав у него кисти.

Скелет в подвале дома в Сережино найдут спустя три года. Тогда же возбудят уголовное дело об убийстве.

Денису избрали меру пресечения в виде ареста. Его товарища Дмитрия полиция тоже посетила. Меру пресечения ему должны избрать в течение двух суток.

фото: © pixabay.com

Избитый отцом до полусмерти младенец до сих пор находится в реанимации в больнице Петрозаводска

Минздрав Карелии рассказал о состоянии 4-месячного мальчика, которого жестоко избил отец.

"Младенец в реанимации, дышит самостоятельно", – рассказали "Столице на Онего" в министерстве здравоохранения республики.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, глава Карелии писал о том, что он ежедневно интересуется состоянием четырехмесячного малыша.

"Мальчик по-прежнему находится в палате ИТАР Детской республиканской больницы. Однако сегодня его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Положительную динамику врачи отмечают пока с осторожностью, но это дает надежду", – сообщал на прошлой неделе Парфенчиков.

фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Ресторанам и барам могут запретить торговать алкоголем по ночам, если Москва услышит Карелию

Региональные власти должны получить право устанавливать местные ограничения периода времени торговли алкоголем в заведениях общественного питания, в том числе, в Карелии.

Таких полномочий намерены добиваться депутаты парламента республики. На заседании комитета по экономической политике они поддержали проект обращения к правительству России с просьбой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

"Мы не можем ограничить, к сожалению, время торговли спиртным в кафе. Это федеральное законодательство. Мы неоднократно за 10 лет с какими только предложениями не обращались к федералам с тем, чтобы они нам разрешили, дали субъектам Федерации полномочия регулировать этот вопрос. К сожалению, это решение до сих пор не принято", - пояснила председатель парламентского комитета по экономической политике Лариса Жданова. В проекте обращения содержится предложение наделить региональные власти полномочиями устанавливать время торговли алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих территориях. Если это произойдет, жители таких домов перестанут страдать от ночного шума, который устраивают посетители заведений, добавила Жданова. Как еще власти республики собираются бороться с торговлей спиртными напитками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

В Карелии полицейский-взяточник не захотел выплачивать полумиллионный штраф

Сотрудник ДПС, осужденный за получение взятки, нарушил график платежей по приговору суда и чуть не лишился иномарки, сообщают судебные приставы.

В сентябре 2019 года Кондопожский суд признал инспектора ДПС виновным в получении взятки в размере 50 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей, перевозивших крупногабаритные и тяжеловесные грузы без специальных разрешений. Осужденный не принимал мер для наказания водителей и ответственных лиц за нарушение правил, а также передал взяткодателю служебную информацию о маршрутах патрулирования ГИБДД дорог для беспрепятственного проезда грузовиков.

Суд приговорил инспектора к условному сроку и обязал выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Штраф осужденный должен был платить с рассрочкой.

Как сообщает сайт управления федеральной службы судебных приставов по Карелии, мужчина решил не исполнять рассрочку и самостоятельно нарушил график платежей.

Судебным приставом было установлено, что должник обладает автомобилем "Мazda 6" и постоянным доходом.

В сентябре 2020 года судебный пристав-исполнитель направил заявление в суд, вынесший приговор, об отмене рассрочки исполнения приговора с целью последующего обращения взыскания на имущество должника.

Во избежание отмены рассрочки исполнения приговора и ареста имущества, должник внес денежные средства в счет исполнения наказания и восстановил график рассрочки в полном объеме.

Ранее сообщалось, что водитель в Карелии попал под суд за взятку сотрудникам ГИБДД.

фото: © Елена Афонина/ТАСС

Мальчик, пострадавший в ДТП в центре Петрозаводска, идет на поправку

Ребенок, попавший вместе с девочкой под колеса автомобиля на площади Кирова, переведен из реанимации в отделение Детской республиканской больницы.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном Минздраве.

"Мальчик после ДТП проходит лечение в отделении больницы", - рассказали в министерстве.

Напомним, утром четвертого октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля "Toyota". Машина двигалась на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП мальчик попал в реанимацию, девочке назначено амбулаторное лечение.

фото: © instagram.com/varlamov

Блогер Варламов рассказал о точке притяжения в Карелии (ФОТО)

Топовый блогер Илья Варламов разместил в соцсети пост о Долине зайцев после спонсорного пресс-тура по Карелии.

Напомним, Варламов на днях объявил неделю Карелии в своем Инстаграме, поблагодарив правительство республики за приглашение. Первый пост был посвящен Кижам. В новой публикации он рассказывает о Долине зайцев.

"В Карелии много всего, чем можно гордиться и ради чего сюда стоит приезжать. В основном это заслуги прошлого или какие-то крупные современные проекты. Но Карелия располагает к творчеству, и здесь появляются точки притяжения, которые создают обычные люди. Яркий пример – проект Долина зайцев", – пишет блогер.

Он уточняет, что Долина зайцев – это целая скала, на которой вручную вырезано более 600 зайцев. Создатель арт-объекта – Сергей Гапанович. Он сам придумал вырезать именных зайцев прямо на скале и продавать их всем желающим. Теперь вместо того чтобы оставлять на красивых карельских скалах уродливые подписи краской, люди могут купить себе зайца. Команда Сергея вырежет зайца, присвоит ему номер, отправит фотографию и внесёт имя владельца на сайт.

"Сергей начинал проект один и без всякой поддержки. Но место быстро стало туристическим. Проекту помогла оригинальность идеи и доступность места. Сергей выбрал скалу на одном из съездов с федеральной трассы Кола. К арт-объекту легко подъехать и бесплатно посмотреть на зайцев, пофоткаться с ними. Люди выкладывают фотографии в инстаграме и ещё больше туристов приезжает сюда. Так и работает точка притяжения", – считает Илья Варламов.

Напомним, блогер Илья Варламов побывал Карелии с 9 по 11 сентября в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

фото: Администрация Петрозаводска

Владельцы "маршруток", где нет терминалов для оплаты, должны уйти с рынка, считает глава Карелии

Если компании, которые занимаются автобусными пассажирскими перевозками в Петрозаводске, не способны установить во всех "маршрутках" терминалы для бесконтактной оплаты, то они должны прекратить деятельность.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтатке.

Он напомнил, что терминалы для оплаты должны были появиться во всех пассажирских автобусах с 1 октября. Однако не все компании выполнили это требование. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Международный форум организуют в Карелии в разгар пандемии за 2,5 млн рублей

Международный форум "Приграничное сотрудничество на Европейском Севере", проводимый в рамках празднования юбилея Карелии, должен состояться в Сортавале в конце октября.

На сайте госзакупок содержится информация об организации в Сортавале международного форума, посвященного приграничному сотрудничеству. Мероприятие должно проходить с 26 по 30 октября. Максимальная цена по договору составляет 2 млн 570 тыс. рублей. Заказчиком услуги выступает Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

В техническом задании указано, что исполнитель обязан провести не менее девяти мероприятий: круглый стол (открытие Форума), тематическая стендовая выставка, концертная программа с онлайн-трансляцией, шесть тематических экспертных сессий с онлайн-трансляцией.

Общее количество участников мероприятий – не менее 210 человек, заявлено в документации.

"Форум проводится в целях выработки модели устойчивого развития сферы культуры на приграничных территориях в условиях трансформации социокультурной среды. Форум решает задачи создания условий для объединения профессионального экспертного сообщества по актуальным вопросам развития сферы культуры; укрепления потенциала организаций культуры по обе стороны границы в контексте развития приграничных территорий; обеспечения вклада и расширения возможностей международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и искусства", - говорится в техзадании.

Мероприятия форума пройдут в Сортавале и Петрозаводске. Отмечается, что экспертные сессии и концертная программа будут транслироваться онлайн в сети Интернет. В частности указано, что зарубежные эксперты примут дистанционное участие в мероприятии.

Ранее сообщалось, что рост числа инфицированных коронавирусом в России может потребовать от оперштаба правительства и региональных властей принятия дополнительных решений.

фото: © pixabay.com

В Карелии бизнесмен незаконно вырубил сосны на полмиллиона рублей

В Калевальском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Костомукши, который обвиняется в незаконной рубке леса на территории Калевальского района.

Прокуратура республики сообщает, что фигуранта обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен, выполняя работы по заготовке леса, в целях использования заготовленной древесины для извлечения прибыли ввел в заблуждение своих наемных работников относительно законности предстоящей рубки.

После этого рабочие по распоряжению своего начальника в июне-июле 2018 года осуществили незаконную рубку 95 стволов сосны. В результате указанных преступных действий Российской Федерации в лице государственного казенного учреждения Республики Карелия "Калевальское центральное лесничество" был причинен ущерб на общую сумму более 560 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело направлено в Костомукшский суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в сквере на Древлянке массово вырубили деревья.

фото: © Правительство Карелии

Конкурс на строительство новой школы в поселке Деревянка объявят на этой неделе

Управление капитального строительства Карелии уже в ближайшее время разместит всю необходимую информацию на аукционной площадке, сообщили в правительстве республики.

Победителя будут определять не только по цене, за которую он готов выполнить работы, но и по тому, насколько он опытен и квалифицирован. Стоимость строительства школы на 200 мест – 518,4 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Старое здание будет снесено, на его месте появится новое, соответствующее всем современным нормам и требованиям.

Напомним, что 8 октября дети 5-9 классов из Деревянкской школы переведены на обучение в школу поселка Деревянное. Для них созданы все необходимые условия для комфортного освоения знаний. Кроме того, уже в ближайший месяц начнутся ремонтные работы на автомобильной дороге, которая ведёт из поселка Деревянного в Деревянку. На ремонт этого участка дороги выделено более 200 миллионов рублей, конкурсные процедуры завершены, подрядчик определен и приступит к выполнению работ в течение месяца. В декабре 2019 года за счет средств бюджета Республики Карелия были приобретены 3 школьных ПАЗа стоимостью порядка 7 млн рублей. Автобусы прошли лицензирование в установленном законом порядке, переданы Администрации Прионежского района, обеспечен ежедневный подвоз школьников до образовательного учреждения и обратно.

Для младших классов обучение будет организовано в здании детского сада №19 "Солнышко" поселка Деревянка. Помещения переоборудованы под учебные классы с учетом требований СанПиН, документы переданы в Роспотребнадзор для получения разрешительных документов. 1-4 классы после карантина по ОРВИ выведены на дополнительные осенние каникулы с 6 по 13 октября 2020 года, после которых будет решен вопрос дальнейшего обучения детей.

фото: Пресс-служба Георгиевской епархии

Церковь займется фермерством, если получит землю без торгов, считает глава Минимущества Карелии

Религиозные организации будут заниматься сельским хозяйством на заброшенных землях в Карелии, если смогут получать участки в аренду без конкурсных процедур.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Она представила проект закона "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 17 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации". В документе содержится перечень муниципальных образований Карелии, где земельные участки могут предоставляться в аренду без проведения торгов религиозным организациям и объединениям казаков. По словам Свидской речь идет о землях сельхозназначения, которые давно заброшены и не вызывают желания у бизнеса их приобрести. "Я думаю, что этот закон побудит, чтобы религиозные организации занимались сельхозпроизводством и фермерством", - пояснила министр. Где гарантия, что эти земли будут использоваться по назначению, и причем тут казаки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "Прионежская сетевая компания"

Энергетики предупреждают об отключениях на электрических сетях в районах Карелии

В АО "Прионежская сетевая компания" отмечают, что неотложные ремонтные работы на энергообъектах значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей.

Однако, предупреждают в компании, ремонты в электрических сетях невозможно провести без временных отключений электроэнергии и просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

С 12 по 18 октября временные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

- С 12 по 15 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Луусалми.

- 15 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улица Центральная.

Кемский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Болотная, Школьная, Заречная (дома 1, 3, 11-14).

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: территория промышленной зоны, Шоссе 1-го Мая.

- 12 октября с 13.30 до 16.00. Поселок Вочаж: электрокотельные, АЗС "20 километр".

- 13 и 15 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Набережная (дома 1-9, 14-17), Первомайская (дома 6-А, 11, 14).

- 14 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-43), Ручьевая, 2-й Пятилетки.

- 14 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 16 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39), Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская. Здания районного музея и Успенского собора.

Кондопожский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Горького, Советов, Энтузиастов; деревня Уссуна.

- 13 октября с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: Онежская набережная, переулок Онежской набережной.

- 13 октября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Заводская, Калинина. Здания насосной станции, бассейна; поселок Гирвас: улица Кондопожская.

- 14 октября с 9.00 до 14.30. Город Кондопога: улицы Сандальская, Зеленая, Садовая, Заозерная, Железнодорожная; поселок Гирвас: улица Комсомольская.

- 15 октября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Советов, Пролетарская, Заводская, Коммунальная, Комсомольская, здание центрального городского рынка.

Костомукшский городской округ:

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Хвойная, Лесная, Ауринко, Зеленая (все – частично).

- 13 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Ленина, Антикайнена (частично), здания культурно-музейного центра и кафе "Кристалл".

- 14 октября с 11.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок.

- 15 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Сосновая (частично), туристический комплекс "Фрегат", ИП Васильев, ИП Банников, ИП Налейкин, СНТ "Поляна – 1", "Инфра – 1".

Лоухский муниципальный район:

- 13 и 16 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 12 октября с 9.30 до 10.00. Город Медвежьегорск: улица Дзержинского (дома 15, 17).

- 13 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Челмужи: улицы Верховская, Рыбацкая (частично).

- 15 октября с 13.00 до 13.30 и с 16.30 до 17.00. Местечко Кумсагуба: СНТ "Водник".

Олонецкий национальный район:

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, переулки Ладожский, Строительный (дома 2-5).

- С 12 по 18 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная (дома 1, 2, 22, 23-А, 23-Б, 23-В), Пролетарская (дом 20-А), Студиотова, здание водонапорной станции.

- 13 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дом 2), Титова (дома 1-20).

- 15 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмойла: улица Ладожская.

- 16 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Гушкала.

- 16 октября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 1-4), Онежская, Онежский переулок.

Питкярантский муниципальный район:

- 12 октября с 14.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Песчаная, Стахановцев, Комсомольская, Пионерская, Пушкина, Нагорная, здания прокуратуры, детского сада "Светлячок".

- С 12 по 16 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Станционная, Комсомольская (дома 10-14), Советская (дом 2), здание АЗС.

Прионежский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Кикинова, Слободская, Набережная (частично); поселок Пай: улицы Молодежная, Советская, Некрасова, Кировская, Школьная, Лесная, Диспетчерская, Горная, Строителей, здание котельной.

- 13 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга (частично); поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная; село Деревянное: улицы

Сосновая, Онежская (частично), Верхручейная, Весенняя, Радужная, Родниковая, Брусничная переулки Пионерский, Онежский, Крымский, здание магазина "Пятерочка"; поселок Деревянка: улица Поселковая.

- 13 октября с 16.00 до 17.00. Деревня Косалма.

- 14 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Кленовая, Цветочная, Северная, Светлая, Сущевича, Новая, Ленина, Лесная, Гусева, Первомайская, Шоссейная (частично), здание ОАО "Шуялес"; поселок Пай: улицы Диспетчерская, Остров Груша, Железнодорожная, Приозерная, Переселенческая, Новая.

- 15 октября с 9.00 до 16.00. Турбаза "Косалма"; деревня Виданы: улица Гуркина; деревня Ужесельга: улицы Ясная, Дачная, Солнечная (частично), переулок Рябиновый.

- 16 октября с 9.00 до 16.00. Деревни Косалма, Царевичи, Шуйская Чупа.

Сегежский муниципальный район:

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).

- 13 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: садово-огородные товарищества "Сосенка", "Осинка", "Рыбацкая", "Труд", "Труд 700".

- 14 октября с 9.00 до 16.00. Садово-огородные товарищества "деревня Майгуба", "Озерный", "Лейгубская".

- 14 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улица Центральная (дома 26-37).

- 15 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Лесная, Болотная.

- 15 октября с 9.00 до 15.00. Садово-огородные товарищества "Зимний", "Ранта", "Колосок".

фото: © cr2.livejournal.com

Власти Калевальского национального района Карелии намерены объединить все поселения

Вопрос о создании в районе единого муниципального округа вынесли на публичные слушания.

Власти Калевальского национального района Карелии объявили о проведении публичных слушаний, на которые вынесен вопрос об объединении поселений, расположенных на территории этого района, в один муниципальный округ. 16 октября слушания пройдут в поселке Калевала, а 21 октября – в поселке Куусиниеми.

Примечательно, что в старинной карельской деревне Войница, известной своими протестными настроениями, мнение населения об объединении поселений планируется выяснить в самый разгар рабочего дня - в полдень 20 октября. Слушания предполагается устроить на улице, у сельского магазина.

Напомним, ранее с инициативой объединения поселений выступила администрация Муезерского района. По замыслу районных чиновников, в единый муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

Читайте подробнее в материале "Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться".

фото: © ГИБДД Карелии

Юный пассажир пострадал в ДТП на дороге Карелии

В Медвежьегорском районе водитель развернулся в неположенном месте и устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе 11 октября в 2.40 на автодороге "Вологда - Медвежьегорск" 39-летний водитель автомобиля Kia Spectra, выполняя разворот на участке дороги, где это запрещено, столкнулся с автомобилем Ford Focus, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 19-летний пассажир Ford Focus получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

фото: © Игорь Георгиевский/Музей "Кижи"

В ближайший год в Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников для пенсионеров

Они объединят свыше 900 граждан старшего возраста, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики.

Такую цель поставили участники проекта "Доступный туризм для старшего поколения", поддержанного Фондом президентских грантов. Как заявил 12 октября журналистам один из руководителей проекта Дмитрий Бобров, объединение жителей удаленных городов и поселков Карелии в клубы путешественников позволит им на постоянной основе знакомиться с туристическими достопримечательностями республики и соседних регионов страны с существенными скидками. Вместе с карельскими туроператорами в проекте участвуют компании из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей.

Читайте подробнее в статье "Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу".

фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Льготную ипотеку под 6,5% планируется продлить еще на год

Минфин разработал проект постановления, предусматривающий продление льготной программы ипотеки на новостройки под 6,5% до конца 2021 года.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства РФ…подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых…на период до 31 декабря 2021 года", – говорится в пояснительной записке. Также ведомство предлагает увеличить объем кредитов, который смогут выдавать банки в рамках программы: с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей. Об условиях программы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Министерство культуры Республики Карелия

Основание здания Музыкального театра Карелии отремонтируют до конца года

Из республиканского бюджета выделено 2,5 миллиона рублей на завершение ремонта стилобата Музыкального театра Карелии, сообщили в Минкультуре региона.

Такое поручение дал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Напомним, к ремонту стилобата (верхняя поверхность основания здания) приступили в 2019 году, когда были обновлены плиты на лицевом фасаде. Замены требует и часть плит на боковых фасадах. Их поверхность покрывается трещинами и разрушается под воздействием погодных явлений: перепадов температуры, образования льда в пустотах.

Главная причина возникновения этой проблемы в том, что более десяти лет назад - при капитальном ремонте здания 1955 года постройки - были допущены технологические ошибки. Восстановительные работы необходимо провести оперативно, чтобы остановить дальнейшее разрушение. Завершить ремонт стилобата планируется к концу 2020 года.

К повреждениям основания исторического здания также приводит поведение людей. Скейтеры и велосипедисты в качестве площадки для тренировок используют ступени и стилобат Музыкального театра, совершенно не приспособленные для таких нагрузок. От этого появляются мелкие сколы и трещины, которые со временем увеличиваются. В Музыкальном театре и Министерстве культуры Карелии убедительно просят детей и взрослых бережно относиться к объекту культурного наследия и заниматься спортом на специализированных площадках.